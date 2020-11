Bill Gates, défenseur du vaccin contre le dépeuplement, a également conçu le logiciel électoral frauduleux utilisé par Dominion

Dans une nouvelle vidéo, l’illustre Roger Stone lâche une bombe majeure sur Dominion Voting Systems, affirmant avoir la preuve que Microsoft, sous la direction de l’eugéniste milliardaire Bill Gates, a conçu le logiciel utilisé pour commettre une fraude électorale.

Le vétéran politique de longue date qui aide à diriger le mouvement «Stop the Steal» pour l’intégrité électorale aux États-Unis affirme que Microsoft a développé ce que l’on appelle Election Guard, qui est capable de cacher des votes, de changer de voix et de modifier les résultats des élections.

Election Guard a «été utilisé par Dominion, ainsi que par les services électoraux, Hurt Intercivic, Clean Ballot, les systèmes et le matériel électoraux, BPro et Smartmatic», affirme Stone.

«En d’autres termes, 100% des machines à voter et des systèmes de vote de ce pays utilisent le même logiciel que Dominion utilise pour changer de voix.»

Au cours des dernières semaines, des rapports sur le logiciel de comptage des votes de Dominion modifiant les votes ont inondé les médias sociaux. De nombreux affidavits assermentés soutiennent que les administrateurs ont un accès détourné aux systèmes, ce qui leur permet de changer de vote à volonté.

L’avocate Sidney Powell, qui travaille de manière indépendante au nom du président Trump et du peuple américain, dit qu’elle a en sa possession une preuve solide de cela, sans parler du fait que plus de 100 employés du Dominion ont été surpris en train de purger leurs comptes LinkedIn récemment ces derniers jours.

En plus de cela, les représentants du Dominion ont changé d’avis à la dernière minute et ont décidé de ne pas rencontrer les législateurs de Pennsylvanie au sujet des allégations, ce qui laisse clairement entendre qu’ils ont quelque chose à cacher.

«Le déni par les médias mainstream (grand public) qu’il existe des preuves de quelque nature que ce soit est ridicule», souligne à juste titre Stone, démystifiant l’affirmation des médias bizarres et absurdes selon laquelle il n’y a «aucune preuve» de malversations électorales.

«Les preuves sont accablantes et convaincantes. Reste à voir si Sidney Powell, une excellente avocate qui n’a pas l’habitude de faire des réclamations qu’elle ne peut pas soutenir devant le tribunal, peut intenter une action sans la coopération de la Central Intelligence Agency et du FBI pour mettre les choses au clair.»

Les actions de Bill Gates sont la quintessence de la trahison

Que Bill Gates soit connecté à Dominion n’est vraiment pas une surprise, étant donné que son organisation «philanthropique» a payé des «étudiants» de Black Lives Matter (BLM) pour compter les bulletins de vote dans les principaux États du champ de bataille.

Le soi-disant «Campus Vote Project» a recruté ce qui était décrit comme de «jeunes étudiants noirs» pour inonder les bureaux de vote en tant que travailleurs du scrutin, remplaçant les anciens combattants âgés des bureaux de vote à qui on avait dit qu’il serait trop effrayant de travailler chez eux cette année en raison du Coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019 ou Coronavirus 2019 Desease (Covid-19) en anglais – MIRASTNEWS].

Gates est également à l’origine de la campagne de vaccination de masse qui se déroule à la «vitesse de distorsion» pour injecter au monde entier des injections de Covid-19. Selon Gates, le monde ne pourra revenir à «la normale» qu’une fois que tout le monde sera vacciné avec son «remède».

Le tristement célèbre incident «Antifa U-Haul» à Louisville, Ky., A également été lié à Gates, qui aurait financé les boucliers et autres équipements anti-émeute qui ont été fournis aux «manifestants» du BLM suite au verdict de Breonna Taylor.

Ils disent que là où il y a de la fumée, il y a aussi du feu. On peut en dire autant de Bill Gates en matière de fraude, de tromperie et de génocide de masse. Si le mal se cache, Gates est presque certain de se cacher dans l’ombre.

«Si l’équipe de Trump est en mesure de prouver que l’élection a été volée électroniquement, les personnes capturées devraient être envoyées à la potence», a écrit un commentateur d’Infowars.

«Nous sommes au milieu d’une insurrection», a écrit un autre. «La balle roule déjà. Nous attendons simplement que les opérations spéciales arrêtent et détiennent des racailles traîtres devant un tribunal militaire. Cela n’atteindra même jamais SCOTUS. Prépare-toi. Protégez vos familles. Cela deviendra plus laid que l’enfer, mais alors il y aura paix et ordre.

Pour plus d’informations sur la saga de la fraude électorale en cours, assurez-vous de consulter Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

Infowars.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca «ne sera jamais homologué aux États-Unis», déclare un analyste

Parce que ses conceptions d’essai ne répondent même pas aux critères minimaux de base définis par la Food and Drug Administration (FDA) pour les nouveaux vaccins, le vaccin vecteur adénovirus d’AstraZeneca pour le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019 ou Coronavirus 2019 Desease (COVID-19) en anglais – MIRASTNEWS] ne sera «jamais homologué aux États-Unis», déclare George Porges, analyste des soins de santé au SVB Leerink.

Malgré les affirmations selon lesquelles le jab est efficace à 70% – ou à 90%, selon le jeu de données biaisé que vous regardez – l’injection de COVID-19 d’AstraZeneca, connue officiellement sous le nom de ChAdOx1, n’est ni sûre ni efficace.

Le géant de la drogue «a tenté d’embellir» ses premiers rapports sur le vaccin en revendiquant une efficacité de 90% dans un sous-ensemble limité de sujets ayant reçu une dose «modifiée». Ces personnes n’avaient pas encore reçu la «dose complète», qui est arrivée quatre semaines plus tard et a produit des résultats moins stellaires.

De l’avis de Porges, ChAdOx1 ne sera jamais homologué aux États-Unis pour un certain nombre de raisons, la plus importante étant peut-être que les seuils de base de la FDA pour la preuve scientifique de la sécurité et de l’efficacité n’ont pas été et ne seront jamais atteints.

De plus, le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca nuit aux participants à l’essai en leur donnant des troubles neurologiques graves qui sont bien pires que tout ce que le nouveau virus lui-même pourrait produire.

La propre thèse de Porges selon laquelle «tous les vaccins à protéines de pointe sont créés égaux» a été contredite par les résultats de ces essais interrompus, qui remettent également en question d’autres vaccins vecteurs d’adénovirus produits par des concurrents de Big Pharma tels que Johnson & Johnson (J&J).

Aucun vaccin COVID-19 ne sera jamais sûr ni efficace

D’un autre côté, Porges concentre ses vues sur les vaccins sous-unitaires de protéines avec adjuvant, tels que ceux développés par Novavax et GlaxoSmithKline (GSK). Selon lui, ces vaccins à virus synthétiques modifiés pourraient être plus efficaces pour «renforcer» l’immunité contre la COVID-19.

«… Mais il semble que la survenue d’une immunité préexistante ou post-vaccinale contre le vecteur a un effet atténuant significatif sur l’efficacité des vaccins (et peut également entraîner un risque) et pour cette raison, nous pensons que ces produits sont susceptibles de être considérés comme des fournisseurs relativement marginaux sur le marché futur des vaccins COVID», ajoute-t-il.

L’essai clinique en cours d’AstraZeneca revendique toujours une efficacité vaccinale de 70% après 132 événements infectieux. Pendant ce temps, les médias admettent que les résultats sont «un peu plus mitigés» que ceux publiés par Pfizer et Moderna, et sont également plus «déroutants».

Cela en dit long, car les résultats «étonnants» de Pfizer et Moderna sont complètement faux et ne sont soutenus que par des promesses vides.

Big Pharma, les médias grand public et d’autres acteurs clés du jeu du vaccin COVID-19 continuent de prétendre qu’ils sont perplexes quant à la résistance de masse du public à tous ces vaccins, quelles que soient leurs technologies respectives.

Au moins la moitié du public américain dit qu’il ne se fera piéger avec aucun vaccin COVID-19 car ils sont précipités sur le marché à la «vitesse de distorsion» alors que leurs fabricants n’ont aucune responsabilité pour les événements indésirables qui pourraient en résulter.

«Je ne comprends pas cette inquiétude des gens qu’une société mondiale de plusieurs milliards de dollars précipite un produit sur le marché afin de le vendre pour des milliards de profits indicibles malgré des effets secondaires potentiellement nocifs, sachant qu’ils ne peuvent pas être poursuivis en raison de la loi protégeant fabricants de vaccins», a écrit sarcastiquement un commentateur de Zero Hedge.

«Certaines personnes ne sont que des théoriciens de la conspiration, je suppose.

Un autre a fait écho à ce sentiment, notant que Moderna elle-même a admis en 2017 que les vaccins à ARNm, qui est le type qu’il développe actuellement pour COVID-19, «ne seront jamais assez sûrs pour être utilisés chez l’homme.»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le COVID-19, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les Démocrates appellent à la radiation de TOUS les avocats de Trump, car vous retirer votre droit de parole ne suffit pas; maintenant ils volent vos élections et bannissent vos avocats

Il existe de nombreux exemples ambulants, parlants et respirants de la nécessité de limiter les mandats au Congrès, et sans aucun doute un vieux banquier démocrate croustillant du New Jersey en fait partie.

Alors que le président légitime, Donald J.Trump, continue de se battre contre l’État profond corrompu pendant qu’il cherche à lui voler les élections de 2020, le représentant Bill Pascrell, Jr., fait sa meilleure impression d’un apparatchik soviétique.

Selon Insider New Jersey:

Le membre du Congrès Bill Pascrell, Jr. (D-NJ-09) a déposé aujourd’hui des lettres auprès des autorités du barreau de l’Arizona, du Michigan, du Nevada, de New York et de Pennsylvanie, demandant la radiation de Rudolph Giuliani et de 22 autres avocats représentant Donald Trump dans leurs tentatives de renverser les élections et de démolir la démocratie.

Même le reportage à ce sujet est BS. Le président a le droit d’engager des recours juridiques lorsqu’il estime – à juste titre, dans ce cas – qu’il a été lésé par une fraude électorale massive.

Ce n’est pas un secret; ce vol a été commis en plein air. Nous l’avons tous vu en temps réel. Ainsi, tout effort que fait le président pour s’assurer que ses près de 75 millions d’électeurs ne sont pas privés de leurs droits est en fait de maintenir et d’essayer de protéger la démocratie, pas de la «détruire». Comme c’est absurde.

Pendant ce temps, Pascrell the hack a noté: «À ce jour, le président élu Joe Biden a remporté le Commonwealth de Pennsylvanie par 81 487 voix, soit environ 1,18%, un résultat qu’il n’y a pratiquement aucune chance d’annuler par un recomptage. Malgré les circonstances difficiles de cette pandémie, l’administration des élections par la Pennsylvanie a été solide et il n’y a aucune preuve de malversations ou de fraudes systématiques.

«Néanmoins, ces individus ont intenté des poursuites absurdes cherchant à renverser la volonté des électeurs de Pennsylvanie et ont causé des dommages irréversibles à la confiance du public dans l’administration équitable de nos élections», a-t-il poursuivi.

«Nous vivons ensemble dans des circonstances nationales extraordinaires et de plus en plus dangereuses. À l’heure actuelle, notre président en exercice a refusé d’accepter le résultat de notre élection nationale et attaque l’intégrité de notre système électoral pour se maintenir au pouvoir. Le modèle de comportement de ces personnes pour provoquer l’incendie criminel sinistre de M. Trump est un danger non seulement pour notre système juridique, mais aussi sans précédent dans notre vie nationale. En exécutant cette perversion, ils ont clairement violé les règles de déontologie qu’ils ont juré de respecter et devraient faire face à la sanction la plus sévère que votre organisme puisse infliger: la révocation de leurs licences légales.»

Oui bien sûr; Les démocrates ne peuvent pas permettre à un président républicain d’engager des voies de recours s’il pense avoir été lésé. Pas du tout. Et pour faire bonne mesure, supprimons la capacité de ses avocats à gagner leur vie pendant que nous y sommes. Cela leur montrera.

Cet imbécile n’a pas besoin d’être au Congrès; il doit être enfermé dans un établissement de soins pour personnes âgées en jouant aux dominos et en harcelant le personnel infirmier parce que a) il est assez vieux; b) il n’est pas sain d’esprit (ce qui semble être une condition pour être démocrate en poste ces jours-ci); et c) il est une menace pour notre république constitutionnelle. (En relation: Voici la preuve de fraude électorale et elle comprend actuellement des centaines de cas, englobant des millions de votes volés ou frauduleux.)

Et pour mémoire, la campagne Trump présente des arguments constitutionnels, ne cherchant pas à «renverser la volonté des électeurs de Pennsylvanie». Quelques semaines à peine avant les élections du 3 novembre, des représentants de l’État démocrate et une Cour suprême de Pennsylvanie, très démocrate, ont modifié les règles et les conditions de vote, bien qu’en vertu de l’article II de la Constitution américaine, seules les législatures des États puissent le faire.

En outre, lors de la mise en œuvre de certains des changements – qui comprenaient le fait d’autoriser les commissions électorales locales dans certains comtés (fortement démocrates) à «guérir» ou à réparer les bulletins de vote sur place (mais ne pas autoriser cela dans les comtés républicains) – la secrétaire d’État démocrate Kathy Boockvar s’est engagé dans une violation de la clause de protection égale du 14e amendement, qui doit être traitée (et donc annulée) si quelqu’un doit prendre au sérieux le décompte du vote final de la Pennsylvanie.

Et au fait, la dernière fois que nous avons vérifié, la Pennsylvanie n’est pas le New Jersey, alors que fait Pascrell en ce qui concerne les résultats dans l’État de Keystone?

Ce hack décrépit doit être n’importe où ailleurs qu’au Congrès. Il représente une menace pour notre forme de gouvernement.

Restez au courant de ceci et d’autres histoires liées à la fraude électorale sur VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

InsiderNJ.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un chroniqueur du New York Times exhorte les démocrates à commettre une fraude électorale en Géorgie

Le chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, a exhorté les démocrates nationaux à se rendre en Géorgie et à voter lors de son prochain second tour au Sénat – une violation flagrante de la loi de l’État, si les électeurs partent après la fin des courses.

(Article de Collin Anderson republié sur FreeBeacon.com)

« J’espère que tout le monde déménagera en Géorgie, vous savez, dans le mois prochain ou deux, s’inscrira pour voter et votera pour ces deux sénateurs démocrates », a déclaré Friedman lors d’une apparition à CNN lundi soir.

La loi électorale de Géorgie n’inclut pas d’exigence de durée de résidence pour voter dans l’État. Cependant, il interdit aux électeurs potentiels de «résider brièvement dans l’État dans l’intention de simplement voter et de partir ensuite».

«Vous n’avez pas à établir de résidence pendant une période de temps avant une élection pour être admissible à voter, mais vous devez établir l’intention de rester un résident», a déclaré Jason Snead, directeur exécutif du Honest Elections Project, au Washington Free Beacon. «Vous ne pouvez pas vous rendre en bus, vous inscrire à l’Holiday Inn, voter, puis partir deux jours plus tard. Cela constituerait clairement une fraude.»

Le contrôle du Sénat par le parti sera déterminé lors du second tour du scrutin. Les sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler affronteront respectivement les challengers démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock, après que les quatre candidats n’aient pas obtenu la majorité des voix aux élections de novembre. Ossoff et Warnock se sont appuyés sur des donateurs extérieurs pour financer leurs campagnes, et les démocrates ont lancé leurs offres de second tour en collectant des fonds avec les progressistes de la Silicon Valley il y a quelques jours à peine.

Certains militants locaux ont répondu chaleureusement à l’appel lancé aux non-Géorgiens pour voter lors du second tour. L’organisatrice de la Handmaids Coalition of Georgia, Tamara Stevens, a invité les «démocrates du nord» et les «libéraux de la côte ouest» à affluer vers l’État afin de voter dans un récent message sur Facebook.

«Vous êtes tous invités à passer l’hiver en Géorgie», a écrit Stevens. « Descendez et nous cuisinerons pour vous aussi !!! »

Le candidat à la présidentielle raté, Andrew Yang, a annoncé samedi qu’il «déménagerait en Géorgie pour aider Ossoff et Warnock à gagner». Bien qu’il n’ait pas révélé s’il prévoyait de voter pour les démocrates, il a noté qu’il « n’y avait pas beaucoup de temps » avant la date limite d’inscription de l’État le 7 décembre dans un précédent tweet.

Snead a fustigé la stratégie visant à persuader les démocrates hors de l’État de se rendre en Géorgie pour voter, la qualifiant de «prise de pouvoir politique nue».

«Ma réaction générale à cela est, vous vous moquez de moi?» il a dit. «Il est censé être le sénateur de l’État de Géorgie, et je pense que les Géorgiens ont le droit de choisir leurs représentants et d’avoir un gouvernement qui est par et pour le peuple géorgien.»

Ni Ossoff ni Warnock n’ont renvoyé de demandes de commentaires.

En savoir plus sur: FreeBeacon.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News