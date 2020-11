Les agences intel américaines et britanniques déclarent la cyberguerre aux médias indépendants (pour promouvoir un programme d’obéissance aux vaccins)

Au cours de la semaine dernière seulement, les États à sécurité nationale des États-Unis et du Royaume-Uni ont discrètement fait savoir que les cyber-outils et les tactiques en ligne précédemment conçus pour être utilisés dans la «guerre contre le terrorisme» après le 11 septembre réutilisé pour une utilisation contre des sources d’information faisant la promotion de «l’hésitation à la vaccination» et des informations liées à Covid-19 qui vont à l’encontre de leurs discours d’État.

(Article de Whitney Webb republié sur UnlimitedHangout.com)

Une nouvelle cyber-offensive a été lancée lundi par l’agence britannique de renseignement sur les signaux, le Government Communications Headquarters (GCHQ), qui vise à cibler les sites Web qui publient du contenu considéré comme de la «propagande» qui soulève des préoccupations concernant le développement du vaccin Covid-19 parrainé par l’État et le sociétés pharmaceutiques multinationales impliquées.

Des efforts similaires sont en cours aux États-Unis, l’armée américaine ayant récemment financé une entreprise soutenue par la CIA – remplie d’anciens responsables de la lutte contre le terrorisme qui étaient à l’origine de l’occupation de l’Irak et de la montée du soi-disant État islamique – pour développer un algorithme d’IA visant en particulier sur les nouveaux sites Web faisant la promotion de la désinformation «présumée» liée à la crise Covid-19 et à l’effort de vaccination Covid-19 dirigé par l’armée américaine, connu sous le nom d’Opération Warp Speed.

Les deux pays se préparent à faire taire les journalistes indépendants qui soulèvent des inquiétudes légitimes concernant la corruption de l’industrie pharmaceutique ou le secret extrême entourant les efforts de vaccination contre Covid-19 parrainés par l’État, maintenant que le vaccin candidat de Pfizer devrait être approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis à la fin du mois.

L’histoire de Pfizer d’avoir été condamnée à une amende de milliards de dollars pour marketing illégal et pour avoir corrompu des représentants du gouvernement pour les avoir aidé à dissimuler un essai de médicaments illégaux qui a tué onze enfants (entre autres crimes) n’a pas été mentionnée par la plupart des médias de masse, qui ont plutôt célébré l’approbation apparemment imminente du vaccin Covid-19 de la société sans remettre en question l’histoire de la société ou que la technologie d’ARNm utilisée dans le vaccin a accéléré les protocoles d’essais d’innocuité normaux et n’a jamais été approuvée pour un usage humain. Il n’est pas non plus mentionné que la chef du Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA, Patrizia Cavazzoni, est l’ancienne vice-présidente de Pfizer pour la sécurité des produits qui a couvert le lien entre l’un de ses produits et des anomalies congénitales.

Des piétons passent devant le siège mondial de Pfizer à New York le lundi 9 novembre 2020. Pfizer dit qu’un aperçu précoce de ses données sur les vaccins suggère que les vaccins pourraient être efficaces à 90% pour prévenir la COVID-19, mais cela ne signifie pas qu’un vaccin est imminent. (Photo AP / Bebeto Matthews)

Essentiellement, le pouvoir de l’État est exercé comme jamais auparavant pour contrôler le discours en ligne et déplatformer les sites Web d’information afin de protéger les intérêts de puissantes sociétés comme Pfizer et d’autres géants pharmaceutiques scandalisés ainsi que les intérêts des ressortissants américains et britanniques. États de sécurité, qui sont eux-mêmes intimement impliqués dans la campagne de vaccination contre la Covid-19.

La nouvelle cyberguerre ciblant la «propagande anti-vaccins» de UK Intelligence

Lundi, le journal britannique The Times a rapporté que le GCHQ britannique «a lancé une cyber-opération offensive pour perturber la propagande anti-vaccins répandue par les États hostiles» et «utilise une boîte à outils développée pour lutter contre la désinformation et le matériel de recrutement colporté par l’État islamique» pour faire cela. En outre, le gouvernement britannique a ordonné à la 77e brigade militaire britannique, spécialisée dans la «guerre de l’information», de lancer une campagne en ligne pour contrer les «récits trompeurs» sur les candidats au vaccin Covid-19.

La «cyber-guerre» récemment annoncée du GCHQ supprimera non seulement la «propagande anti-vaccins», mais cherchera également à «perturber les opérations des cyberacteurs responsables, notamment en chiffrant leurs données afin qu’ils ne puissent pas y accéder et en bloquant leurs communications avec l’un l’autre.» L’effort impliquera également que le GCHQ atteigne d’autres pays de l’alliance «Five Eyes» (États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada) pour alerter leurs agences partenaires dans ces pays afin de cibler ces sites de «propagande» hébergés à l’intérieur de leurs frontières.

Le Times a déclaré que «le gouvernement considère la lutte contre les fausses informations sur l’inoculation comme une priorité croissante alors que la perspective d’un vaccin fiable contre le coronavirus se rapproche», suggérant que les efforts continueront de s’intensifier à mesure qu’un candidat vaccin se rapproche de l’approbation.

Il semble que, du point de vue de l’État britannique de sécurité nationale, ceux qui remettent en question la corruption dans l’industrie pharmaceutique et son impact possible sur les principaux candidats-vaccins expérimentaux Covid-19 (qui utilisent tous des technologies vaccinales expérimentales qui n’avaient jamais été approuvées auparavant pour l’usage humain) devraient être ciblés avec des outils conçus à l’origine pour lutter contre la propagande terroriste.

Alors que le Times affirmait que l’effort ciblerait le contenu «provenant uniquement d’adversaires de l’État» et ne ciblerait pas les sites de «citoyens ordinaires», le journal a suggéré que l’effort s’appuierait sur le gouvernement américain pour déterminer si un site est ou non dans le cadre d’une opération de «désinformation étrangère».

Ceci est très troublant étant donné que les États-Unis se sont récemment emparés des domaines de nombreux sites, y compris l’American Herald Tribune, qu’ils ont qualifié à tort de «propagande iranienne», bien que son rédacteur en chef, Anthony Hall, soit basé au Canada. Le gouvernement américain a fait cette affirmation à propos de l’American Herald Tribune après que la société de cybersécurité FireEye, un entrepreneur du gouvernement américain, ait déclaré qu’il avait une «confiance modérée» que le site avait été «fondé en Iran».

En outre, le fait que le GCHQ ait allégué que la plupart des sites qu’il envisage de cibler sont «liés à Moscou» est une source de préoccupation supplémentaire étant donné que le gouvernement britannique a été pris en train de financer l’Initiative d’intégrité de l’Institute for Statecraft, qui a faussement qualifié les critiques des actions du gouvernement britannique ainsi que ses récits concernant le conflit syrien comme étant liés aux campagnes de «désinformation russe».

Compte tenu de ce précédent, il est certainement plausible que le GCHQ puisse croire sur parole soit un gouvernement allié, un entrepreneur gouvernemental, ou peut-être même une organisation médiatique alliée comme Bellingcat ou le DFRLab du Conseil de l’Atlantique qu’un site donné est de la «propagande étrangère» pour pour lancer une cyber-offensive contre elle. Ces préoccupations ne sont amplifiées que lorsque l’une des principales sources gouvernementales pour l’article du Times a déclaré sans ambages que «le GCHQ a reçu l’ordre de supprimer les antivax [sic] en ligne et sur les réseaux sociaux. Ils ont utilisé des moyens pour surveiller et perturber la propagande terroriste», ce qui suggère que les cibles de la nouvelle cyberguerre du GCHQ seront, en fait, déterminées par le contenu lui-même plutôt que par leur origine «étrangère» présumée. L’aspect «étranger» semble plutôt être un moyen de contourner l’interdiction du mandat opérationnel du GCHQ de cibler le discours ou les sites Web des citoyens ordinaires.

Ce pivot plus large vers le traitement des prétendus «anti-vaxxers» comme des «menaces à la sécurité nationale» est en cours depuis une grande partie de cette année, mené en partie par Imran Ahmed, PDG du Center for Countering Digital Hate basé au Royaume-Uni, membre du Comité directeur du gouvernement britannique pilotant la lutte contre l’extrémisme Pilot Task Force, qui fait partie de la Commission du gouvernement britannique pour la lutte contre l’extrémisme.

Ahmed a déclaré au journal britannique The Independent en juillet: «J’irais au-delà d’appeler les théoriciens du complot anti-vaxxers pour dire qu’ils sont un groupe extrémiste qui pose un risque pour la sécurité nationale. Il a ensuite déclaré qu’«une fois qu’une personne a été exposée à un type de complot, il est facile de la conduire sur une voie où elle adopte une vision du monde plus radicale qui peut conduire à l’extrémisme violent», ce qui implique que les «anti-vaxxeurs» pourraient se livrer à des actes d’extrémisme violent. Parmi les sites Web cités par l’organisation d’Ahmed comme faisant la promotion d’un tel «extrémisme» qui pose un «risque pour la sécurité nationale», citons la défense de la santé des enfants, le Centre national d’information sur les vaccins, le réseau d’action pour le consentement éclairé et Mercola.com, entre autres.

De même, un groupe de réflexion lié au renseignement américain – dont l’équivalent du GCHQ, la National Security Agency, participera à la nouvelle «cyberguerre» annoncée – a fait valoir dans un document de recherche publié quelques mois à peine avant le début de la crise du Covid-19 que « le mouvement américain «anti-vaxxer» constituerait une menace pour la sécurité nationale en cas de «pandémie avec un nouvel organisme».

InfraGard, «un partenariat entre le Federal Bureau of Investigation (FBI) et des membres du secteur privé», a averti dans le journal publié en juin dernier que «le mouvement anti-vaccin américain serait également lié à des «campagnes de désinformation et de propagande sur les réseaux sociaux» orchestrées par le gouvernement russe», comme cité par The Guardian. Le journal InfraGard a en outre affirmé que les «anti-vaxxers» de premier plan sont alignés «sur d’autres mouvements conspirationnistes, y compris l’extrême droite. . . et des campagnes de désinformation et de propagande sur les réseaux sociaux par de nombreux acteurs étrangers et nationaux. Parmi ces acteurs figure l’Internet Research Agency, l’organisation alignée sur le gouvernement russe.»

Un article publié le mois dernier par le Washington Post a fait valoir que «l’hésitation à la vaccination se mêle au refus du coronavirus et fusionne avec les théories du complot américain d’extrême droite, y compris Qanon», que le FBI a qualifié de menace terroriste nationale potentielle l’année dernière. L’article cite Peter Hotez, doyen de l’École de médecine tropicale du Baylor College of Medicine à Houston, qui a déclaré: «Le mouvement anti-vaccination américain se mondialise et va vers des tendances plus extrémistes.»

Simone Warstat de Louisville, Colorado, agite une pancarte lors d’un rassemblement contre un projet de loi législatif pour qu’il soit plus difficile pour les parents de se retirer pour des raisons non médicales de vacciner leurs enfants dimanche 7 juin 2020, à Denver.

Il convient de souligner que de nombreux soi-disant «anti-vaxxers» sont en fait des critiques de l’industrie pharmaceutique et ne sont pas nécessairement opposés aux vaccins en eux-mêmes, rendant les étiquettes «anti-vaxxer» et «anti-vaccin» trompeuses. Étant donné que de nombreux géants pharmaceutiques impliqués dans la fabrication de vaccins Covid-19 font d’importants dons aux politiciens des deux pays et ont été impliqués dans de nombreux scandales de sécurité, le recours aux agences de renseignement d’État pour mener une cyber-guerre contre des sites qui enquêtent sur de telles préoccupations n’est pas seulement troublant pour l’avenir du journalisme, mais cela suggère que le Royaume-Uni fait un saut dangereux pour devenir un pays qui utilise ses pouvoirs d’État pour traiter les ennemis des entreprises comme des ennemis de l’État.

La firme soutenue par la CIA «Arme la Vérité» avec l’IA

Début octobre, l’US Air Force et le US Special Operations Command ont annoncé qu’ils avaient attribué un contrat de plusieurs millions de dollars à la société américaine «d’intelligence artificielle» Primer. Selon le communiqué de presse, «Primer développera la toute première plateforme d’apprentissage automatique pour identifier et évaluer automatiquement la désinformation présumée [italiques ajoutés]. Primer améliorera également sa plate-forme de traitement du langage naturel pour analyser automatiquement les événements tactiques afin de fournir aux commandants des informations sans précédent alors que les événements se déroulent en temps quasi réel.»

Selon Primer, la société «construit des machines logicielles qui lisent et écrivent en anglais, russe et chinois pour détecter automatiquement les tendances et les modèles sur de grands volumes de données», et leur travail «soutient la mission de la communauté du renseignement et du DOD au sens large en automatisant des tâches de lecture et de recherche pour améliorer la rapidité et la qualité de la prise de décision.» En d’autres termes, Primer développe un algorithme qui permettrait à l’État de sécurité nationale d’externaliser de nombreux postes d’analystes militaires et du renseignement à l’IA. En fait, la société l’admet ouvertement, déclarant que ses efforts actuels «automatiseront le travail généralement effectué par des dizaines d’analystes dans un centre d’opérations de sécurité pour ingérer toutes les données pertinentes à un événement au fur et à mesure et les canaliser vers un interface utilisateur unifié. »

L’objectif ultime de Primer est d’utiliser son IA pour automatiser entièrement la formation des perceptions du public et devenir l’arbitre de la «vérité», telle que définie par l’État. Le fondateur de Primer, Sean Gourley, qui avait précédemment créé des programmes d’IA pour les militaires afin de suivre «l’insurrection» dans l’Irak après l’invasion, a affirmé dans un article de blog d’avril que «la guerre informatique et les campagnes de désinformation deviendront, en 2020, une menace plus guerre, et nous devrons repenser les armes que nous déployons pour les combattre.

Dans ce même billet, Gourley a plaidé pour la création d’un «Projet Manhattan pour la vérité» qui créerait une base de données de style Wikipédia accessible au public, construite à partir de «bases de connaissances [qui] existent déjà dans les agences de renseignement de nombreux pays à des fins de sécurité nationale.» Gourley a ensuite écrit que «cet effort consisterait en fin de compte à construire et à améliorer notre intelligence collective et à établir une base de référence pour ce qui est vrai ou non», comme l’ont établi les agences de renseignement. Il conclut son article de blog en déclarant qu’«en 2020, nous commencerons à transformer la vérité en arme».

Notamment, le 9 novembre, le jour même où le GCHQ a annoncé son intention de cibler la «propagande anti-vaccinale», le site Web américain NextGov a rapporté que l’effort financé par Primer au Pentagone avait porté son attention spécifiquement sur «la désinformation liée à Covid-19». Selon le directeur scientifique de Primer, John Bohannon, «Primer intégrera des capacités de détection de bots, de détection de texte synthétique et d’analyse des revendications textuelles non structurées dans notre plate-forme d’intelligence artificielle existante actuellement utilisée avec DOD. . . . Cela créera la première plate-forme unifiée prête pour la mission pour lutter efficacement contre la désinformation liée à Covid-19 en temps quasi réel.»

Bohannon, qui travaillait auparavant en tant que journaliste grand public intégré aux forces de l’OTAN en Afghanistan, a également déclaré à NextGov que le nouvel effort de Primer axé sur Covid-19 «classe automatiquement les documents dans l’une des 10 catégories pour permettre la détection de l’impact du COVID» dans des domaines tels que comme «les affaires, la science et la technologie, l’emploi, l’économie mondiale et les élections». Le produit final devrait être livré au Pentagone au deuxième trimestre de l’année prochaine.

Bien qu’elle soit une soi-disant société privée, Primer est profondément liée à l’État de sécurité nationale qu’elle est conçue pour protéger en «militarisant la vérité». Primer se présente fièrement comme ayant plus de 15 pour cent de son personnel originaire de la communauté du renseignement ou de l’armée américaine. Le directeur du groupe de sécurité nationale de la société est Brian Raymond, un ancien officier du renseignement de la CIA qui a servi comme le directeur pour l’Irak au Conseil de sécurité nationale des États-Unis après avoir quitté l’agence.

La société a également récemment ajouté plusieurs hauts responsables de la sécurité nationale à son conseil d’administration, notamment:

Le général Raymond Thomas (à la retraite), qui a dirigé le commandement de toutes les forces d’opérations spéciales américaines et de l’OTAN en Afghanistan et est l’ancien commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis et du Commandement des opérations spéciales conjointes (JSOC).

Le lieutenant-général VeraLinn Jamieson (à la retraite), ancien chef d’état-major adjoint du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance de l’armée de l’air, qui dirigeait les forces de renseignement et les cyber-forces de l’armée de l’air. Elle a également développé personnellement des «partenariats stratégiques» entre l’Air Force et Microsoft, Amazon, Google et IBM afin «d’accélérer la transformation numérique de l’Air Force».

Brett McGurk, l’un des «architectes en chef» de la «vague» de la guerre en Irak, aux côtés de la célèbre famille Kagan, en tant que directeur du NSC pour l’Irak, puis en tant qu’assistant spécial du président et directeur principal pour l’Irak et l’Afghanistan pendant l’administration Bush. Sous Obama et pendant une partie de l’administration Trump, McGurk était l’envoyé présidentiel spécial de la Coalition mondiale pour vaincre Daech au département d’État, aidant à gérer la «sale guerre» menée par les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres alliés contre la Syrie.

En plus de ces récentes embauches au conseil d’administration, Primer a fait appel à Sue Gordon, l’ancienne directrice adjointe principale du renseignement national, en tant que conseillère stratégique. Auparavant, Gordon «a conduit des partenariats au sein de la communauté américaine du renseignement et a fourni des conseils au Conseil de sécurité nationale dans son rôle de directrice adjointe du renseignement national» et a fait vingt-sept ans de carrière à la CIA. Les liens profonds ne sont pas surprenants, étant donné que Primer est soutenu financièrement par la branche de capital-risque de la CIA In-Q-Tel et la branche de capital-risque du milliardaire Mike Bloomberg, Bloomberg Beta.

Blitzkrieg de désinformation de l’opération Warp Speed

L’augmentation rapide de l’intérêt des États américains et britanniques à la sécurité nationale pour la «désinformation» de Covid-19, en particulier en ce qui concerne les prochaines campagnes de vaccination contre la Covid-19, est intimement liée à la stratégie d’engagement médiatique de l’opération Warp Speed ​​du gouvernement américain. .

Officiellement un «partenariat public-privé», l’opération Warp Speed, qui a pour objectif de vacciner 300 millions d’Américains d’ici janvier prochain, est dominée par l’armée américaine et implique également plusieurs agences de renseignement américaines, dont la National Security Agency (NSA) et la Department of Homeland Security (DHS), ainsi que les géants de la technologie liés au renseignement Google, Oracle et Palantir. Plusieurs rapports publiés dans The Last American Vagabond par cet auteur et journaliste Derrick Broze ont révélé l’extrême secret de l’opération, ses nombreux conflits d’intérêts et ses liens profonds avec la Silicon Valley et les initiatives technocratiques orwelliennes.

Les directives officielles de Warp Speed ​​discutent en détail de son plan par étapes pour impliquer le public et résoudre les problèmes de «réticence à la vaccination». Selon le document Warp Speed ​​intitulé «From the Factory to the Frontlines», «les communications stratégiques et la messagerie publique sont essentielles pour garantir une acceptation maximale des vaccins, ce qui nécessite une saturation des messages dans les médias nationaux.» Il déclare également que «travailler avec des partenaires établis – en particulier ceux qui sont des sources fiables pour les publics cibles – est essentiel pour faire progresser la compréhension, l’accès et l’acceptation par le public des éventuels vaccins» et que «identifier les bons messages pour promouvoir la confiance dans les vaccins, contrer la désinformation et le ciblage des populations vulnérables et à risque seront nécessaires pour atteindre une couverture élevée.»

Le document note également que Warp Speed ​​utilisera le cadre stratégique à trois volets du CDC pour ses efforts de communication. Le troisième pilier de cette stratégie est intitulé «Halte aux mythes» et a pour objectif principal «d’établir des partenariats pour contenir la propagation de la désinformation» ainsi que de «travailler avec des partenaires locaux et des messagers de confiance pour améliorer la confiance dans les vaccins.»

Bien que ce document particulier sur Warp Speed ​​ne contienne pas de détails, le guide provisoire du programme de vaccination Covid-19 du CDC contient des informations supplémentaires. Il déclare que l’opération Warp Speed ​​«engagera et utilisera un large éventail de partenaires, de collaborations et de canaux de communication et de médias d’information pour atteindre les objectifs de communication, sachant que les préférences de canal et les sources crédibles varient selon le public et les personnes à risque plus élevé de maladie grave et critique. les populations et les canaux varient dans leur capacité à atteindre différents objectifs de communication.» Elle déclare qu’elle concentrera ses efforts à cet égard sur les «canaux médiatiques traditionnels» (presse écrite, radio et télévision) ainsi que sur les «médias numériques» (Internet, médias sociaux et messagerie texte).

Le document des CDC révèle en outre que la campagne de «messagerie publique» visant à «promouvoir l’adoption du vaccin» et à lutter contre «l’hésitation à la vaccination» est divisée en quatre phases et ajoute que la stratégie de communication globale de Warp Speed ​​«devrait être opportune et applicable pour la phase actuelle le programme de vaccination Covid-19.»

Ces phases sont:

Avant qu’un vaccin ne soit disponible

Le vaccin est disponible en quantité limitée pour certaines populations de foyer précoce

Le vaccin est de plus en plus disponible pour d’autres populations critiques et le grand public

Le vaccin est largement disponible

Étant donné que le candidat vaccin Covid-19 produit par Pfizer devrait être approuvé d’ici la fin novembre, il semble que l’État américain de sécurité nationale, qui gère essentiellement l’Opération Warp Speed, ainsi que des «messagers de confiance» dans les médias de masse, se prépare à entrer dans la deuxième phase de sa stratégie de communication, dans laquelle les organes de presse et les journalistes qui soulèvent des préoccupations légitimes au sujet de Warp Speed seront démantelés pour faire place à la saturation «requise» des messages pro-vaccin dans toute la paysage médiatique.

En savoir plus sur: UnlimitedHangout.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médecins exhortent le CDC à sensibiliser le public aux effets secondaires douloureux des vaccins expérimentaux COVID-19

Par Shane Trejo

Politique de la grande ligue

Extraits:

Un groupe de médecins exhorte le Center for Disease Control and Prevention (CDC) à sensibiliser le public aux effets secondaires douloureux qui découleront des vaccins expérimentaux COVID-19 qui ont été précipités tout au long du processus de test.

Le Dr Sandra Fryhofer de l’American Medical Association (AMA) craint que le fait de mentir au public ne les empêche de suivre le traitement complet du vaccin COVID-19, qui devrait prendre au moins deux doses.

«Nous devons vraiment sensibiliser les patients au fait qu’il ne s’agira pas d’une promenade dans le parc», a déclaré Fryhofer lors d’une réunion virtuelle avec le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP), un groupe d’experts médicaux externes chargés de conseiller le CDC. «Ils sauront qu’ils avaient un vaccin. Ils ne se sentiront probablement pas merveilleux. Mais ils doivent revenir pour cette deuxième dose.»

Le Dr Nancy Messonnier, qui travaille en tant que directeur du Centre national pour la vaccination et les maladies respiratoires du CDC, a déclaré que son agence travaillait à fournir une sorte de conseils aux responsables de la santé sur les effets secondaires des vaccins COVID-19.

Cependant, le CDC ne semble pas trop soucieux d’éduquer le public sur les dangers de ces vaccins expérimentaux. Big League Politics a rapporté il y a des mois sur la façon dont les cobayes initiaux pour ces injections ont subi des effets secondaires horribles.

Lisez l’article complet sur Big League Politics.

Commentez cet article sur VaccineImpact.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

L’équipe de sécurité nationale mondialiste des marais de Biden

***** Sujet d’actualité 173 *****

Biden présente l’équipe – Le globalisme est de retour!

«L’Amérique est de retour»: Beltway Hawks étourdi par l’équipe A de la sécurité nationale de Biden

Alex Christoforou

Source : The Duran

Une biopuce implantable financée par la DARPA pour détecter le COVID-19 pourrait frapper les marchés d’ici 2021

Un nouveau vaccin expérimental prétend être capable de modifier l’ADN humain et pourrait être déployé contre la COVID-19 d’ici 2021 grâce à un implant de biopuce. Ce n’est pas une conspiration, c’est juste une coïncidence.

17 septembre 2020

Par Raul Diego

La découverte scientifique la plus importante depuis que la gravité se cache à la vue depuis près d’une décennie et son potentiel destructeur pour l’humanité est si énorme que la plus grande machine de guerre de la planète a immédiatement déployé ses vastes ressources pour la posséder et la contrôler, finançant sa recherche et son développement par des agences comme les National Institutes of Health (NIH), la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et le HHS ‘BARDA.

La percée révolutionnaire est arrivée à un scientifique canadien nommé Derek Rossi en 2010, purement par accident. Le professeur d’Harvard, désormais à la retraite, a affirmé dans une interview au National Post avoir trouvé un moyen de «reprogrammer» les molécules qui portent les instructions génétiques pour le développement cellulaire dans le corps humain, sans parler de toutes les formes de vie biologiques.

Ces molécules sont appelées «acide ribonucléique messager» ou ARNm et la nouvelle capacité de réécrire ces instructions pour produire tout type de cellule dans un organisme biologique a radicalement changé le cours de la médecine et de la science occidentales, même si personne ne l’a encore vraiment remarqué. Comme Rossi, lui-même, le dit: «La vraie découverte importante ici était que vous pouviez maintenant utiliser l’ARNm, et si vous l’introduisiez dans les cellules, alors vous pourriez obtenir l’ARNm pour exprimer n’importe quelle protéine dans les cellules, et c’était la grande chose.»

La DARPA lance le projet CHARIOT dans le but de protéger les profits des grandes technologies

La DARPA annonce un nouveau type de cryptographie pour protéger les bénéfices de la société Big Tech de l’aube des ordinateurs quantiques et permettre un accès par porte dérobée à 3 000 milliards d’appareils connectés à Internet. , DARPA, cryptage, Internet des objets, Project Chariot, informatique quantique,

C’était si important qu’en 2014, Rossi a pu prendre sa retraite après que la société qu’il a cofondée avec Flagship Pioneering, une société de capital-investissement pour exploiter son innovation, Moderna Inc., a attiré près d’un demi-milliard de dollars en subventions fédérales pour commencer à développer des vaccins. en utilisant la technologie. N’étant plus affilié à Moderna au-delà de ses actions, Rossi «surveille ce qui va se passer ensuite» et s’il est quelque chose comme le «papa du hockey» passionné qu’il est décrit comme étant, il doit être horrifié.

Biologie de la télécommande

Dès 2006, la DARPA recherchait déjà comment identifier les agents pathogènes viraux des voies respiratoires supérieures grâce à son programme Predicting Health and Disease (PHD), qui a conduit à la création du Bureau des technologies biologiques (BTO) de l’agence, comme le rapporte Whitney Webb dans un Article de mai pour The Last American Vagabond. En 2014, le BTO de la DARPA a lancé son programme «In Vivo Nanoplatforms» (IVN), qui étudie les nanotechnologies implantables, conduisant au développement de «l’hydrogel».

L’hydrogel est une nanotechnologie dont l’inventeur s’est vanté très tôt que «si [cela] se concrétisait, avec l’approbation de la FDA, alors les consommateurs pourraient faire implanter les capteurs dans leur cœur pour mesurer leurs niveaux de glucose, d’oxygène et de lactate.» Ce matériau ressemblant à des lentilles de contact nécessite l’introduction d’un injecteur spécial sous la peau où il peut transmettre des signaux numériques basés sur la lumière via un réseau sans fil comme la 5G.

Une fois fermement implantées à l’intérieur du corps, les cellules humaines sont à la merci de tout programme d’ARNm délivré via ce substrat, déclenchant un cauchemar de possibilités. C’est peut-être le premier véritable pas vers un transhumanisme total; une «philosophie» qui est en vogue auprès de nombreuses personnes puissantes et influentes, comme Ray Kurzweil et Eric Schmidt de Google, et dont les partisans voient la fusion de la technologie et de la biologie comme une conséquence inévitable du progrès humain.

La société privée créée pour commercialiser cette technologie, qui permet de contrôler les processus biologiques à distance et ouvre la porte à la manipulation potentielle de nos réponses biologiques et, finalement, de toute notre existence, s’appelle Profusa Inc et ses opérations sont financées par des millions de NIH et DARPA. En mars, la société a été discrètement insérée dans le bazar bondé de la COVID-19 en mars 2020, lorsqu’elle a annoncé une biopuce injectable pour la détection des maladies respiratoires virales, y compris la COVID-19.

C’était si important qu’en 2014, Rossi a pu prendre sa retraite après que la société qu’il a cofondée avec Flagship Pioneering, une société de capital-investissement pour exploiter son innovation, Moderna Inc., a attiré près d’un demi-milliard de dollars en subventions fédérales pour commencer à développer des vaccins. en utilisant la technologie. N’étant plus affilié à Moderna au-delà de ses actions, Rossi «surveille ce qui va se passer ensuite» et s’il est quelque chose comme le «papa du hockey» passionné qu’il est décrit comme étant, il doit être horrifié.

Biologie de la télécommande

Dès 2006, la DARPA recherchait déjà comment identifier les agents pathogènes viraux des voies respiratoires supérieures grâce à son programme Predicting Health and Disease (PHD), qui a conduit à la création du Bureau des technologies biologiques (BTO) de l’agence, comme le rapporte Whitney Webb dans un article de mai pour The Last American Vagabond. En 2014, le BTO de la DARPA a lancé son programme «In Vivo Nanoplatforms» (IVN), qui étudie les nanotechnologies implantables, conduisant au développement de «l’hydrogel».

L’hydrogel est une nanotechnologie dont l’inventeur s’est vanté très tôt que «si [cela] se concrétisait, avec l’approbation de la FDA, alors les consommateurs pourraient faire implanter les capteurs dans leur cœur pour mesurer leurs niveaux de glucose, d’oxygène et de lactate.» Ce matériau ressemblant à des lentilles de contact nécessite l’introduction d’un injecteur spécial sous la peau où il peut transmettre des signaux numériques basés sur la lumière via un réseau sans fil comme la 5G.

Un sou de côté un modèle d’hydrogel imprimé en 3D d’un sac à air imitant les poumons dans le laboratoire BRC de Houston de l’Université Rice. Melissa Phillip | Houston Chronicle via AP

Une filiale à 100%

En juillet, un rapport préliminaire financé par le NIAID de Fauci et le NIH sur un vaccin à ARNm contre le SRAS-CoV-2 a été publié dans le New England Journal of Medicine, concluant que le vaccin ARNm-1273. fourni par Moderna pour l’étude, «induit des réponses immunitaires anti-SRAS-CoV-2 chez tous les participants et aucun problème d’innocuité limitant les essais n’a été identifié», et a soutenu «le développement ultérieur de ce vaccin».

Un mois plus tôt, les NIH avaient revendiqué une participation conjointe dans le vaccin à ARNm COVID-19 de Moderna, citant un contrat signé en décembre 2019, stipulant que «les candidats vaccins à ARNm contre le coronavirus [sont] développés et détenus conjointement» par les deux parties. Moderna conteste la position du gouvernement fédéral, déclarant que la société « possède un vaste domaine de propriété intellectuelle détenu et autorisé » et « n’a connaissance d’aucune propriété intellectuelle qui nous empêcherait de commercialiser nos produits candidats, y compris l’ARNm-1273. »

Le seul obstacle est un système de distribution, qui, bien que Moderna prétende se développer séparément, a peu de chances d’obtenir l’approbation de la FDA avant la technologie d’hydrogel développée par le gouvernement fédéral DARPA, en tandem avec la technologie de capteur de lumière financée par DARPA de Profusa, qui devrait recevoir autorisation accélérée de la Food and Drug Administration au début de 2021 et, plus que probablement, utilisée pour déployer un vaccin contre le coronavirus avec la capacité de changer littéralement notre ADN.

En outre, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) enquête actuellement sur les dépôts de brevets de Moderna, affirmant qu’il n’a pas divulgué «le soutien du gouvernement fédéral» dans ses demandes de brevet de candidat vaccin COVID, comme l’exige la loi. La technicité pourrait amener le gouvernement fédéral à détenir une participation de 100% dans l’ARNm-1273.

Photo vedette | Jowan Osterlund de Biohax Suède détient un petit implant de micropuce, similaire à ceux implantés chez les travailleurs du centre d’affaires d’innovation numérique Epicentre dans le centre de Stockholm. James Brooks | AP

Raul Diego est rédacteur en chef de MintPress News, photojournaliste indépendant, chercheur, écrivain et réalisateur de documentaires.

Republiez nos histoires! MintPress News est concédé sous une licence internationale Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran