Preuve étonnante de fraude électorale: la législature de l’État de Pennsylvanie tient une audience publique sur les élections de 2020

La législature de l’État de Pennsylvanie tient une audience publique sur les élections de 2020: preuve horrible de fraude électorale systémique en Pennsylvanie! Les principaux médias censurent l’audition du peuple américain.

Mercredi 25 novembre 2020: À la demande du sénateur Doug Mastriano, le Comité des politiques de la majorité du Sénat tient une audience publique mercredi pour discuter des problèmes et des irrégularités des élections de 2020.

L’audience a réuni l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani.

OMS: Président du Comité des politiques de la majorité du Sénat, David Argall (R-Berks / Schuylkill); Kim Ward, chef de la majorité élue au Sénat (R-39); Le représentant d’État Dan Moul (R-91); Le représentant d’État Rob Kauffman (R-89); et le représentant d’État Paul Schemel (R-90);

Le sénateur Mastriano lors de cette audience historique. Mastriano sait clairement ce qui est en danger. «Les élections sont un principe fondamental de notre démocratie – malheureusement, les Pennsylvaniens ont perdu confiance dans le système électoral», a déclaré Mastriano, qui a récemment appelé à la démission de la secrétaire du département d’État Kathy Boockvar pour négligence et incompétence.

« C’est inadmissible. » «Au cours des dernières semaines, j’ai entendu des milliers de Pennsylvaniens parler de problèmes rencontrés lors des urnes, d’irrégularités dans le système de vote par correspondance et de préoccupations quant au décompte de leur vote», a déclaré Mastriano.

«Nous devons corriger ces problèmes pour restaurer la foi en notre république.» « Nous voulons avoir l’assurance que les problèmes rencontrés lors de ces dernières élections ne se reproduiront plus », a déclaré le président Argall. «Le sénateur Mastriano a demandé cette réunion parce que les Pennsylvaniens méritent une élection juste.» LIVE: La législature de l’État de Pennsylvanie tient une audition publique sur les élections de 2020 Abonnez-vous à RSBN pour plus de flux EN DIRECT et de dernières nouvelles: http://bit.ly/2gDGbkh

