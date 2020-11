Dominion Voting Systems: relier les points

Dominion Voting Systems Corporation est une société qui vend du matériel et des logiciels de vote électronique, y compris des machines à voter et des tabulateurs, aux États-Unis et au Canada. Il fait également la une des journaux actuellement en raison des rumeurs qui circulent sur son implication dans le trucage électoral revendiqué par l’administration Trump et son équipe juridique, car les systèmes de vote pour l’élection présidentielle de 2020 ont utilisé leurs systèmes pour compter les votes. Alors que la société elle-même, ainsi que toutes les autres sources d’information, a dénoncé des irrégularités ou des preuves de trucage électoral en raison des systèmes de vote, des preuves du contraire ont commencé à se présenter. Voici un bref historique des systèmes électoraux nationaux avant qu’ils ne deviennent Dominion.

2002.

Création de Diebold Elections Systems Inc. Auparavant, DESI était dirigé par Bob Urosevich, qui travaillait dans l’industrie des systèmes électoraux depuis 1976. En 1979, M. Urosevich a fondé American Information Systems. Il a été président d’AIS, maintenant connu sous le nom d’Election Systems & Software, Inc. (ES&S), de 1979 à 1992. Le frère de Bob, Todd Urosevich, est vice-président des ventes après-vente chez ES&S, le principal concurrent de DESI. En 1995, Bob Urosevich a lancé I-Mark Systems, dont le produit était un système de vote à écran tactile utilisant une carte à puce et une technologie d’autorisation de cryptage biométrique. Global Election Systems, Inc. (GES) a acquis I-Mark en 1997 et, le 31 juillet 2000, M. Urosevich a été promu vice-président des ventes et du marketing et du développement des nouvelles affaires à président et chef de l’exploitation. Le 22 janvier 2002, Diebold a annoncé l’acquisition de GES, alors fabricant et fournisseur de terminaux et de solutions de vote électronique. Global Election Systems a par la suite changé son nom pour Diebold Election Systems, Inc.

Avance rapide vers l’année électorale qui a suivi la création de Diebold Election Systems. Il y avait eu des problèmes connus dans le logiciel de Diebold qui pourraient modifier une élection en faveur d’autres candidats. Plusieurs agences de presse ont rédigé des articles sur la menace du trucage électoral via le vote électronique. Ces mêmes médias maintenant en 2020, qui prétendent que le vote électronique est sûr et non sujet à des altérations / problèmes, même en disant exactement le contraire 15 ans auparavant. Michael Meacher de «The Guardian» a écrit cela en 2005.

«Selon Harris, une technique de manipulation qu’elle a trouvée dans la tabulatrice centrale de votes AccuVote de Diebold est capable de lire les totaux à partir d’un faux vote introuvable dans son logiciel. «En entrant un code à deux chiffres dans un emplacement caché, un deuxième ensemble de votes est créé; et cet ensemble de votes peut être modifié en quelques secondes, de sorte qu’il ne corresponde plus aux votes corrects », a-t-elle déclaré. Et elle l’a démontré en direct à la télévision. Sa conclusion est la suivante: « Vous pouvez facilement modifier l’élection. »

Alors que Diebold a dénoncé ces affirmations, les fils de discussion que j’ai acquis en creusant indiquent leur connaissance desdits bogues sous une forme ou une autre dans leurs systèmes et comment le contournement a été fait pour éviter la détection, y compris l’arrêt des recherches Google sur l’entreprise et le bogue des mots clés, afin de ne pas augmenter les chances que ces deux mots-clés apparaissent dans le registre lors d’une recherche dans l’entreprise.

Vous trouverez ci-dessous quelques courriels séparés de divers membres de l’entreprise. (À la fin de cet article, je publierai le reste des fils de discussion que j’ai actuellement, afin de ne pas être sélectif en ne sélectionnant que certaines conversations.) Faites également attention au nom Ian Piper dans l’e-mail séparé ci-dessous. Bien qu’il n’ait pas participé au fil de discussion ci-dessous concernant le problème, il était le responsable de la conformité de Diebold Election Systems. Ceci est important à bien des égards.

Un responsable de la conformité est une personne qui veille à ce qu’une entreprise se conforme à ses exigences réglementaires et légales externes ainsi qu’à ses politiques et règlements internes. Les responsables de la conformité ont le devoir envers leur employeur de travailler avec la direction et le personnel pour identifier et gérer les risques réglementaires. Maintenant, pour moi, ces e-mails, bien que pas trop descriptifs en détail, montrent clairement la connaissance d’un dit problème et une tentative de le garder hors du radar d’une manière ou d’une autre. En tant que responsable de la conformité, je ne pense pas que je serais trop hors de propos en disant que lui aussi était au courant d’une bonne partie de ce qui se passait au sein de l’entreprise.

Peu de temps après ces courriels cette année-là et les années suivantes, Diebold Voting Systems a connu de nombreuses irrégularités généralisées. Certains sont aussi sévères que de retirer des votes à un candidat et de les transférer en faveur de l’autre parti / détourner les votes comme décrit dans cet article d’avril 2004 de Vanity Fair écrit par Michael Shnayerson.

En 2006, Diebold a décidé de retirer son nom de l’avant des machines à voter pour des raisons stratégiques. En 2007, il a changé son nom pour Premier Solution Systems. Election Systems & Software (ES&S) a acquis Premier Election Solutions le 3 septembre 2009.

Selon Wikipédia, à la suite de l’acquisition, le ministère de la Justice et 14 États ont lancé des enquêtes sur la transaction pour des raisons antitrust. En mars 2010, le ministère de la Justice a intenté une action civile antitrust contre ES&S, l’obligeant à céder les actifs des systèmes de vote qu’il avait acquis auprès de Premier Election Solutions afin de rétablir la concurrence. La société a ensuite vendu les actifs à Dominion Voting Systems.

Dominion Voting Systems a acquis Premier le 19 mai 2010.

«Nous sommes extrêmement heureux de conclure cette transaction, qui rétablira la concurrence indispensable sur le marché américain des systèmes de vote et permettra à Dominion d’étendre ses capacités et son empreinte opérationnelle à tous les coins des États-Unis», a déclaré John Poulos, PDG de Dominion. La transaction a été approuvée par le ministère de la Justice et neuf procureurs généraux des États.

Le problème avec cela est que Dominion Voting Systems a également eu ses propres «problèmes», tout comme Diebold / Premier Solution Systems avait daté de 2001. Essentiellement, il est sûr de supposer que Diebold n’a pas disparu, car ils voyageaient de nom en nom. Dominion n’était pas différent. Dans cet article de mars 2012 du «Palm Beach Post», écrit par George Bennett où un fournisseur de Dominion Voting Systems attribuait les problèmes à une «lacune» du logiciel, comme ils l’ont dit, qui a fini par transférer les votes d’un candidat à l’autre.

Maintenant, ce n’est que de la spéculation, mais ce même scénario est ce que je présume s’être produit avec la récente élection présidentielle de 2020 dans plusieurs États du pays, étant donné que les systèmes du Dominion sont utilisés dans plus de 29 États du pays.

Alors que nous continuons dans ce terrier, je détaillerai le rôle de Dominion dans tout.

En passant, pour ceux qui ont récemment entendu parler de la société Smartmatic, voici quelque chose d’important que vous devez savoir contrairement à ce que la société déclare, quand ils ont dénoncé leur affiliation avec Dominion. Smartmatic a acquis une autre société de technologie multinationale qui a développé des systèmes électoraux avancés, ainsi que des machines à voter. Cette société s’appelait Sequoia Voting Systems. L’acquisition a eu lieu le 8 mars 2005.

Pourquoi est-ce important?

Car Smartmatic, à la suite d’un verdict du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), a reçu l’ordre de vendre Sequoia. À qui l’ont-ils vendu? Aucun autre système de vote du Dominion. Ainsi, bien que n’étant pas directement liée à Dominion, Smartmatic conserve toujours une certaine relation indirecte avec elle, basée sur la vente de ladite société.

Nous avons donc maintenant Dominion en possession non seulement d’une, mais de deux filiales. Sequoia et Diebold / Premier. Si vous vous souvenez plus tôt, j’ai évoqué M. Ian Piper, le responsable de la conformité à Diebold. Selon le destin, pourriez-vous deviner qui se trouve être le directeur de la certification chez Dominion, personne d’autre que l’homme lui-même.

Maintenant, même si cela ne veut rien dire pour certains, je trouve étrange que ce même homme qui était employé chez Diebold depuis le tout début, la même société qui prétendait également interférer directement avec les résultats des bulletins de vote provenant des serveurs de messagerie Diebold ayant fui. Il y a environ 13 000 e-mails divulgués qui flottent quelque part sur le Web, mais voici un lien vers quelques-uns. Ian Piper est mentionné / vu en train de répondre aux messages dans de grandes quantités de courriels, comme je l’ai déjà dit en raison de son emploi là-bas à l’époque. Encore une fois, il était sûr de supposer qu’il était possible de savoir si directement ou indirectement.

Donc, avoir travaillé auparavant pour une entreprise connue pour avoir des problèmes généralisés qui manquaient de transparence, et donc la confiance du peuple américain en raison d’irrégularités avec leurs systèmes dans le processus électoral datant de 20 ans. Alors pourquoi Dominion garderait-il un employé sur sa liste de paie en ces temps instables au lieu d’embaucher quelqu’un avec les mêmes qualifications mais un dossier personnel et professionnel plus transparent? Parce que, comme je l’ai dit plus tôt, il n’a jamais été question de corriger ces erreurs mais de les cacher parmi différents alias. Considérez cela comme mon opinion si vous voulez, mais c’est une hypothèse sur laquelle je reste ferme.

Vous trouverez ci-joint divers documents signés ou écrits par Ian Piper alors qu’il était à l’emploi de Dominion Voting Systems afin de vérifier la validité de mes déclarations et accusations antérieures.

Avance rapide jusqu’au 16 juillet 2018.

Dominion prend la décision de vendre à Staple Street Capital LLC. Une société d’investissement basée à New York.

Après une enquête plus approfondie, j’ai remarqué quelque chose d’étrange à propos de Staple Street et de ses membres. La moitié de l’équipe de direction, d’une manière ou d’une autre, a des liens avec ou y a déjà travaillé, une société de fonds spéculatifs d’investissement appelée «The Carlyle Group». Bien que ce soit un détail mineur pour certains, un détail majeur qui m’a marqué, c’est que George Soros a fait don de 100 millions de dollars à une plus petite filiale du groupe selon l’article du Washington Post.

Que les gens choisissent d’enquêter davantage sur lui ou non, vous constaterez que partout où se trouve Soros, des problèmes s’ensuivent. Que ce soit une pression financière sur un pays ou un discours public à la place.

En concentrant notre attention sur les membres de Dominion, après avoir jeté un coup d’œil sur l’équipe de direction et avoir remarqué ces détails, vous remarquerez un détail encore plus grand.

L’un des membres du conseil d’administration de Staple Street: William Earl Kennard

Une enquête Google sur M. Kennard en tant que membre du conseil d’administration de Staple Street LLC. sera un hasardeuse. Depuis, Staple Street a tout supprimé de son site Web, y compris les liens des membres de la direction et des membres du conseil. La page d’accueil est générique et ne contient aucune autre information en plus d’un extrait «À propos de nous». Les empreintes numériques restent toujours sous une forme ou une autre, j’ai donc réussi à trouver plus d’informations, y compris des captures d’écran du site Web d’origine avant qu’il ne soit effacé. Je les attacherai ci-dessous. Avant de le faire, ce que je trouve étrange comme d’autres devraient l’être aussi, c’est la façon dont un membre du conseil de classement de la société qui vient de racheter l’entreprise qui fabrique les systèmes de vote que nous utilisons pour l’élection présidentielle de cette année n’est pas sous une forme ou une autre conflit d’intérêts étant donné son affiliation non seulement avec Bill Clinton et son administration, mais aussi avec Barack Obama et son administration.

(Pour le rendre encore plus étrange, Bloomberg a pris la biographie de Kennards que j’ai également capturée.)

Membres exécutifs de State Street Capital

Page Web vierge pour le conseil d’administration de Staple Street

(Après avoir lu, je vais maintenant vous laisser le soin de décider par vous-même de ce qui est fait et de ce qu’est la fiction. J’ai participé à de vastes recherches approfondies sur ces sujets, les personnes et les entreprises dont j’ai discuté et je suis arrivé aux conclusions que j’ai faites. Si vous voyez ce que je vois et vous avez envie d’en savoir plus comme moi, j’espère que vous aussi commencez à faire votre propre recherche d’investigation et à relier les points comme je l’ai fait – Blade Coplin)

Trump mieux que jamais dans les questions et réponses électorales avec presse déclenchée

Trump mieux que jamais dans les questions et réponses électorales avec presse déclenchée

Trump s’en prend au journaliste de WH Jeff Mason – « Vous n’êtes qu’un poids léger, ne parlez jamais au président de cette façon »

Trump smacks down WH reporter Jeff Mason – ‘You’re just a lightweight, don’t ever talk to the President that way’…

“Don’t talk to me that way. I’m the president of the United States. Don’t ever talk to the president that way. I’m going to go with another question,” Trump punked Jeff Mason. “Just so you understand, this election was a fraud. So, no, I can’t say that at all.

Alex Christoforou

Changement de régime et révolutions de couleur. Rencontrez l’équipe de sécurité nationale de Biden

Changement de régime et révolutions de couleur. Rencontrez l’équipe de sécurité nationale de Biden

The Duran: Épisode 807.

«L’Amérique est de retour»: Beltway Hawks étourdi par l’équipe A de la sécurité nationale de Biden

“America Is Back”: Beltway Hawks Giddy Over Biden’s National Security ‘A-Team’

Biden’s message Tuesday as he unveiled the first six members of his national security and foreign policy team and let them speak for the first time is that “America is back” and is “ready to lead the world” once again.

Panique Démocrate! Juste avant minuit, veille de Thanksgiving, tout a changé! Le 20 janvier 2021 peut maintenant être décidé!

Par Justus Knight

À l’émission d’aujourd’hui:

Avant le coup de minuit de la veille de Thanksgiving, des choses se sont mises en mouvement qui redéfiniront à jamais l’histoire des États-Unis. Un avertissement !! … une fois que vous entendez ces événements critiques de crise constitutionnelle, vous ne pouvez jamais revenir en arrière de la réalité que le chemin de notre République a été changé. Le robinet de la vérité a été ouvert et il se répand dans toute la conscience américaine et il laissera à jamais sa tache sur la compréhension collective de ce qui peut être défini comme le plus grand événement de trahison de l’histoire des États-Unis. Je vais vous fournir un récapitulatif de ce qui s’est passé, mais lorsque j’aurai terminé, vous fouillez pour chaque détail!

Encore une fois, c’est un re-plafonnement; nous allons nous précipiter dans l’audience du Sénat de l’État de Pennsylvanie de Rudy Giuliani, le dépôt de la Géorgie de 104 pages de Sidney Powell, UN AUTRE dépôt de la Géorgie qui n’est mentionné nulle part ailleurs.

Progrès de Dieu et que Dieu bénisse,

Justus Knight

Looks to me like they may be destroying election documents in Cobb County, GA.



What do you think?#FightBack Against Election Crimes pic.twitter.com/RXzsDGYboN — Lin Wood (@LLinWood) November 20, 2020

https://www.bizapedia.com/ga/sterling-innovative-solutions-llc.html

.@RudyGiuliani: Of the 600K votes added during curious "spikes" in PA, how many went to Biden?



Witness: "I think our figures were about 570-some-odd-thousand."



"And how much for Trump?



Witness: "I think it was a little over 3,200."



*crowd erupts in gasps, laughter* pic.twitter.com/jV3BOI3qY2 — The First (@TheFirstonTV) November 25, 2020

#PA #PALegislature #ChainofCustody "What I saw there was a chain of custody, that in all cases, that was broken."

Mail-ins, drop box, the election day USB card flashdrives: no chain of custody.

They have photos of a guy walking in w baggies of USBs. pic.twitter.com/zbCpexLYp1 — Heather Champion ™️ (@winningatmylife) November 25, 2020

PENNSYLVANIA🚨



"47 USB card are missing"



"My name is Gregory Strenstrom, I am from Delaware county, former Commanding Officer in the Navy, veteran of foreign wars, CEO of my own private company, a data scientist & forensic computer scientist & an expert in security & fraud." pic.twitter.com/LWz9PWZBb5 — Kanekoa (@KanekoaTheGreat) November 25, 2020

https://www.theepochtimes.com/sidney-powell-suit-makes-30-allegations-in-bid-to-invalidate-georgia-election-results_3595129.html

The Kraken came down to Georgia on this Thanksgiving Eve in the form of a 104 pg BOMBSHELL complaint exposing the massive fraud that overwhelmed the 2020 Georgia Elections. Georgia, you are most certainly on our minds. Link to filing to come, stay tuned! @SidneyPowell1 @LLinWood — Abigail Frye ⭐️⭐️⭐️ (@abigailcfrye) November 26, 2020

🚨🚨🚨NEW: PENNSYLVANIA, ARIZONA, MICHIGAN LEGISLATURES TO HOLD PUBLIC HEARINGS ON 2020 ELECTION



Trump Legal Team Statement pic.twitter.com/T0Cy0VfI0G — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 24, 2020

NEWS: Pennsylvania judge blocks state from certifying election results in presidential and all other races.@EpochTimes



Source: https://t.co/KD2QqGFCPj pic.twitter.com/sP7hecZnjr — Ivan Pentchoukov (@IvanPentchoukov) November 25, 2020

Thanksgiving Eve News!



11th Circuit granted my Emergency Motion for Expedited Review of lawsuit challenging validity of GA election procedure.



We The People delivered a historic landslide win for @realDonaldTrump in GA & nationally.



We The People will not allow it be stolen. pic.twitter.com/YVFmaZzuYj — Lin Wood (@LLinWood) November 26, 2020

https://www.dropbox.com/s/z9kej6iimzaw5an/Appellant%27s%20Emergency%20Motion%20for%20Expedited%20Review%20and%20Opening%20Brief%20-%20Wood%20v.%20Raffensperger%20et%20al.pdf?dl=0

We have just begun to fight. https://t.co/4KsK2BPtTU — Lin Wood (@LLinWood) November 25, 2020

WTF?!

REGARDLESS of party, if u believe & care about USA, a nation who's supposed to be 100% against abuse of power, this should make you very f'ing angry, sick to your stomach! How could any American except this? @realDonaldTrump Pardons #MichaelFlynn, https://t.co/qQKbZQHD1n — Rosie Perez (@rosieperezbklyn) November 26, 2020

The #Pardon of #MichaelFlynn is a painful reminder of the @TheDemocrats failure despite abundant evidence to prove Trump’s treason. But it’s also a useful reminder of Trump’s and Flynn’s treason. — Larry Charles (@larrycharlesism) November 25, 2020

You’re not surprised that Trump pardoned Michael Flynn, are you?



C’mon. He’s going to pardon all these assholes. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 26, 2020

The crook pardoned the crook. No surprise there. — Stephen King (@StephenKing) November 25, 2020

He just pardoned a man who admitted he lied under oath in an investigation into Russia attacking America in 2016. #RussiaFirst https://t.co/lwcsH7M5PC — Patricia Arquette (@PattyArquette) November 25, 2020

A Criminal pardons another Criminal who committed Federal Crimes to protect the other Criminal from his Federal Crimes. — Rob Reiner (@robreiner) November 25, 2020

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

https://nypost.com/2020/11/26/gov-cuomo-supreme-court-church-ruling-irrelevant-despite-decision/

BREAKING: The Amistad Project today filed lawsuit contesting GA results, citing expert opinion "that well over 100,000 illegal votes were improperly counted, while tens of thousands of legal votes were not counted." More @JustTheNews @RealAmVoice https://t.co/efAsprYNG6 pic.twitter.com/T78tn2cvFi — Carrie Sheffield (@carriesheffield) November 25, 2020

BIG news in Nevada: a Judge has allowed NV Republicans to present findings of widespread voter fraud in a Dec. 3rd hearing. Americans will now hear evidence from those who saw firsthand what happened—a critical step for transparency and remedying illegal ballots. Stay tuned. — Mark Meadows (@MarkMeadows) November 25, 2020

NEW LAWSUIT IN GEORGIA HAS BEEN FILED🚨



The expert analysis of government data showing that the total number of illegal votes counted and legal votes not counted is greater than 200,000 — vastly exceeding the 12,670-vote margin in the presidential election contest. — Phillip Kline (@PhillDKline) November 25, 2020

We could see fight over secrecy relating to witnesses. Binnall said he wants a protective order b/c of threats, but idea that a presidential election challenge will be resolved based on secret testimony seems highly implausible. List of challenger witnesses due by 5PM local tomw — Josh Gerstein (@joshgerstein) November 24, 2020

Explosif! Steve Quayle, Mike Adams, Gary Heavin: Surprise mortelle de décembre!

EXPLOSIF! Steve Quayle, Gary Heavin, Mike Adams: SURPRISE MORTELLE DE DÉCEMBRE & COVID 2.0

https://rumble.com/vbekmf-explosive-steve-quayle-gary-heavin-mike-adams-december-deadly-surprise-and-.html

Cela commence! La Cour fédérale donne le feu vert à l’équipe Trump pour détruire Joe Biden une fois pour toutes! – Vidéo Next News Network

L’équipe de Biden est si abrutie et diabolique mais les Américains ne le sont pas!

Personne ne volera le président Trump aux patriotes américains!

Plus de 75 millions de patriotes américains ne seront pas reniés! ===> LE PRÉSIDENT TRUMP A GAGNÉ <===

LA BOMBE! PA GOP va accueillir les électeurs pro-Trump alors que Sidney Powell LIBÈRE LE KRAKEN !!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

Les républicains de Pennsylvanie reprennent le pouvoir aux électeurs de siège alors que Sidney Powell LIBÈRE enfin LE KRAKEN! Dans cette vidéo, nous allons regarder la révélation à la bombe selon laquelle les républicains de Pennsylvanie se préparent effectivement à envoyer des électeurs pro-Trump à Washington DC le 14 décembre, comment les médias ont été complètement aveuglés par cette décision audacieuse, et je vais vous donne un bon résumé du procès Kraken lancé par Sidney Powell en Géorgie; vous ne voudrez pas rater ça!

Le président Trump et la première dame assistent à la messe de Thanksgiving!

LE GRAND VOLELECTION: Trump a obtenu 80 MILLIONS de votes, pas Biden

Par conséquent, le mouvement patriote est moralement obligé de lutter pour ce qui leur a été volé.

Car si la droite permet à ce vol électoral nu et à la fraude électorale sans précédent de rester impunis, les conservateurs en Amérique ne reprendront plus jamais la Maison Blanche.

État de la nation

Comme tout le monde le sait maintenant, THE GREAT STEALECTION a tout changé en Amérique – POUR TOUJOURS.

Il est tout simplement impossible de revenir à la manière dont les choses étaient auparavant.

Pensez à LE GRAND VOLELECTION comme le grand cadeau qui ne cessera jamais de donner.

Comment?

Le Parti démocrate vient de commettre le vol électoral le plus transparent et le plus important de l’histoire des États-Unis. Il n’y a probablement rien de proche à ce braquage électoral dans l’histoire enregistrée.

Non seulement cela, mais ils ont fait le vol AU GRAND JOUR et PENDANT LA PRIME.

Y a-t-il quelqu’un dans le monde aujourd’hui qui ne soit pas au courant de cette tentative totalement imprudente, incomparablement effrontée et extrêmement désespérée de voler l’élection du POTUS 2020?

Chaque fois qu’une frénésie de crime aussi flagrante est commise à la vue de tous, il incombe aux justes parmi les États-Unis de réparer le tort.

Compte tenu de la profondeur et de l’ampleur de cette vague de crimes démocrates, le mouvement patriote est obligé de résoudre ce problème rapidement, surtout si la Cour suprême des États-Unis ne le fait pas.

Trump a obtenu les 80 000 000 votes, pas Biden

Toutes les preuves indiquent directement la grande probabilité que Donald Trump ait reçu ces 80 millions de voix record, et non Joe Biden. Voir: Joe Biden n’a PAS reçu 79 685 131 votes. C’est impossible! Voici pourquoi –

C’est exactement la raison pour laquelle les démocrates tentent bêtement de sceller le vol – ils ont estimé qu’ils devaient voler le mandat inégalé de Trump pour se préserver. Un mandat massif, remarquez-vous, qui aurait permis au président d’assécher le marais, une fois pour toutes. Voir: Non seulement les démocrates ont carrément volé les élections, mais ils ont volé le mandat écrasant de Trump!

C’est peut-être la meilleure façon d’expliquer le degré extrême de désespoir démocrate: ils savaient que tous leurs crimes seraient finalement exposés, déclenchant ainsi inévitablement la dissolution de leur Parti démocrate essentiellement communiste. Voir: TRUMP LANDSLIDE ENTERRERA LES DÉMOCRATES – POUR TOUJOURS!

La gauche traîtresse sait qu’elle se situe maintenant entre un rocher et un endroit dur sans aucune marge de manœuvre… à moins qu’elle n’effectue un vol réussi. Même les traîtres RINO sont à terre avec ce vol électoral en raison de leur évidente complicité.

Par conséquent, les démocrates ne seront que plus extrêmes dans leurs réactions à toute indication selon laquelle Trump renversera à juste titre le résultat frauduleux des élections.

Les bolcheviks démocrates tenteront de se frayer un chemin comme un rat effrayé, enragé et acculé. Ils ne reculeront devant rien pour installer illégalement Joe Biden à la Maison Blanche.

Cabale mondialiste de l’État profond et du NOM (NWO)

Il devrait être évident pour chaque Patriot que Deep State possède et gère tout ce qui se trouve à l’intérieur du Beltway.

Il devrait également être évident que la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial exerce un niveau extraordinaire de commandement et de contrôle sur le pouvoir institutionnel à travers l’Amérique – gouvernemental, corporatif, universitaire et ONG.

Au vu de cette emprise de fer que les globalistes exercent sur les leviers du pouvoir et de l’influence dans toutes les sphères de la vie américaine, la droite devra fléchir ses muscles comme jamais auparavant. Il viendra un moment pour les Patriots de vraiment montrer des crocs.

Les médias grand public et les grands médias sociaux sont vraiment l’ennemi du peuple. Ils doivent être fermés et / ou repris avant d’être utilisés pour détruire à jamais la République américaine. Voir: Les médias traditionnels coupables de trahison, usurpés des pouvoirs constitutionnels du collège électoral, ont violé la loi sur la sédition

Il en va de même pour certains des principaux organes du gouvernement fédéral américain, en particulier la C.I.A, le FBI, le DoJ, la DEA, l’ATF et l’IRS. Chacun de ces agents perfides est dangereux à l’extrême et doit être dissous à la hâte. Bien entendu, le système de réserve fédérale doit être placé sous la supervision directe du Trésor.

Aucun de ces efforts impératifs ne se concrétisera seul; chacun d’eux doit être imposé par la grande force de la volonté de Nous le Peuple.

Après tout, le président Trump a reçu au moins 80 millions de voix… et de nombreux bons démocrates fuiront leur navire en train de couler une fois qu’ils comprendront l’étendue et la gravité de la criminalité et de la corruption d’Obama-Biden-Clinton.

Plan d’action

Rien n’autorise les gens comme le fait la connaissance – RIEN!

Lorsque tout le mouvement patriote comprendra vraiment les dures réalités de THE GREAT STEALECTION, il deviendra naturellement galvanisé pour répondre rapidement et de manière décisive à ce vol électoral inconcevablement audacieux.

À la lumière de cet état de fait, la SOTN recommande vivement à chacun de lire d’abord puis de diffuser les 3 exposés vitaux suivants.

Le premier explique que Joe Biden n’est rien d’autre qu’un criminel qui est absolument exclu d’occuper une fonction publique – N’IMPORTE QUEL BUREAU!

Le second explique comment «LA FRAUDE VICTIMISE TOUT», ce qui signifie que le résultat de l’élection invalidé et profondément illégitime est nul et non avenu.

Le troisième article explique assez clairement pourquoi le président Trump a déjà remporté cette élection par défaut, ne prévoyant aucun recours légal pour Biden-Harris contre une redistribution ou un recomptage.

La meilleure façon de passer cette Thanksgiving est peut-être de discuter de ces points de fait fondamentaux et incontestables concernant l’élection du POTUS 2020.

Plus important encore, les gens doivent faire prendre conscience que si le SCOTUS ne se prononce pas légalement et rapidement sur toutes ces questions solennelles, ces juges partisans se seront rendus impuissants et impuissants. En tant que telle, la constitution actuelle de la Cour suprême nécessitera une refonte immédiate en commençant par le perfide juge en chef mondialiste John Roberts.

Conclusion

Nous sommes à la fin d’une époque.

Le seul moyen de garantir la souveraineté de la République américaine à l’avenir est que le président Trump agisse dans le cadre de son mandat particulièrement puissant, mais jusqu’à présent volé.

La seule façon qui peut pratiquement arriver est qu’une masse critique de patriotes se tienne derrière lui, quels qu’en soient les coûts. Cela peut signifier quelque chose comme ceci:

La gauche a déjà son plan de match si Trump l’emporte, et ce n’est pas joli. Voir: ALERTE ROUGE: UN TERRAIN D’ACHAT COMMUNISTE dirigé par les démocrates pour libérer la violence bolchevique après le jour du scrutin

Regardons les choses en face: ces États-Unis d’Amérique sont confrontés à une situation difficile et à un moment atrocement déterminant. Toute personne de conscience sait au plus profond de ses os que le Parti démocrate ne peut plus être autorisé à proximité de la Maison Blanche.

Un POTUS démocrate en 2021 marquerait la fin de la République. Une administration Biden-Harris hautement vindicative et vicieuse en fera sûrement un enfer pour tous les patriotes et nationalistes, conservateurs et chrétiens, libertariens et partisans de thé, républicains et indépendants, ainsi que pour tous les gens décents et critiques qui ne veulent pas. un «Sodome et Gomorrhe» établi dans chaque État.

Patriotes, il est temps de reprendre le pays à ceux qui sont déterminés à le détruire et à le ruiner, et ce de manière irréparable. Si le président Trump est incapable de le faire, alors nous, le peuple, devons le faire, quoi que cela ressemble.

Cette saison des fêtes est le moment idéal pour établir les plans qui pourraient être nécessaires pour empêcher Team Biden de voler les élections de manière irréversible.

Soyons occupés, tout le monde!

État de la nation

24 novembre 2020

Note spéciale

Personne ne sait ce qui se passera d’ici le jour de l’inauguration. Cependant, la droite doit être préparée à toute éventualité, même si cela signifie ceci: Clarion Call explose pour un 100 MILLION GUN MARCH sur le Mall à Washington, DC… et partout ailleurs en Amérique.

