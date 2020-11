Le président Trump supprime la vieille garde du Pentagone dans un geste stupéfiant [Vidéo]

Cette décision intervient dans la foulée du président ordonnant le retrait des troupes d’Afghanistan

Voici quelques nouvelles que vous n’avez probablement pas entendues rapportées, honnêtement ou pas du tout, le 27 novembre 2020. Le président Trump a destitué un certain nombre de conseillers de la défense de haut niveau dans un mouvement presque simultané comme le récent ordre de retrait des troupes du président d’Afghanistan. Cette décision consiste à ramener le nombre de soldats d’environ 4 000 à environ 2 500. Le secrétaire d’État Mike Pompeo s’est prononcé en faveur de cette initiative (ce qui est une bonne chose puisqu’il est censé suivre les ordres), affirmant que cette action contribue à sortir les États-Unis de guerres perpétuelles.

De nombreuses critiques entrent en jeu à propos de Mike Pompeo lui-même, et bien sûr, on peut trouver une grande partie de ces critiques librement exprimées ici. Cependant, cette décision est en effet la meilleure à prendre, car l’Afghanistan et ses problèmes ne sont pas nécessairement les problèmes des Américains. La décision des États-Unis pourrait être considérée comme une défaite, ou elle pourrait être considérée comme un peu de sagesse acquise par une expérience amère.

Bien sûr, nous devons souligner que les États-Unis auraient pu demander et écouter les Russes pour une évaluation sur l’Afghanistan, mais nous ne l’avons pas fait. Il nous a fallu plus de temps pour apprendre que pour les Russes. Il y avait là depuis à peu près neuf ans et le changement. Nous y sommes depuis 2001.

Apprenants lents. Ou est-ce juste le mondialisme?

Eh bien, cela nous amène à l’histoire dont il est question dans le titre. Le président Trump a également fait un petit assèchement des marais au Pentagone cette semaine, se débarrassant de onze «grands noms» qui siègent au Conseil consultatif de la défense là-bas. Voici quelques noms:

Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État

Madeline Albright (surprise?), Également ancienne secrétaire d’État

Jane Harman, ancienne démocrate de rang au sein de la commission du renseignement de la Chambre

Eric Cantor, ancien leader de la majorité parlementaire

Jamie Gorelick, procureur général adjoint de l’administration Clinton

L’amiral Gary Roughead, chef des opérations navales; et un ancien membre de rang du House Intelligence Committee

Rudy DeLeon, ancien directeur des opérations au Pentagone qui était soigné par l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis

David McCormick, ancien sous-secrétaire du département du Trésor sous l’administration George W. Bush

Robert Joseph, un négociateur américain en chef qui a convaincu la Libye d’abandonner les armes de destruction massive

J.D. Crouch II, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de Bush

Franklin Miller, également ancien haut fonctionnaire de la défense

Cette décision est intervenue après que le président Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark Esper, au début du mois.

Bien que l’on puisse comprendre que le fait d’avoir des experts de tous les temps pour occuper des fonctions consultatives est une bonne idée, cette liste est plutôt indicative des opérations «Swamp» aka «Deep State» qui ont entravé les initiatives de politique étrangère du président comme ils l’ont essayé pour déjouer tout ce qu’il a fait pendant son mandat.

La spéculation, bien sûr, est revenue à la surface après cette annonce. Pourquoi fait-il ça MAINTENANT? Bien sûr, tout ce qui suit en essayant de répondre est spéculatif jusqu’à ce que nous entendions réellement cette question répondre par le président.

Cependant, la substance de ces renvois indique les efforts continus du Président pour éliminer tout ce qui ressemble à «la vieille garde» et remplacer ces entraves par des personnes qui sont plus susceptibles de partager sa propre vision du monde. C’est aussi une bonne préparation pour son second mandat.

La vérité demeure que, si Joe Biden remportait réellement la présidence, il pourrait renvoyer tous ces gens. En effet, son cabinet proposé a beaucoup de retombées de Clinton / Obama, suggérant un retrait au «bon vieux temps», comme Biden peut en fait croire que ses électeurs le voulaient. C’est bien sûr une histoire chargée en soi, mais elle sort du cadre de cette pièce.

Le point supplémentaire à considérer est que la plupart des pays du monde, à l’exception de la Russie, sont très investis pour que Biden devienne le prochain président. Pour une raison quelconque, la philosophie de «l’Amérique d’abord» (et par extension, chaque dirigeant de chaque pays plaçant son propre pays en premier) est repoussée, durement par les mondialistes. La Russie n’est pas impliquée dans ce refoulement, même en dépit de la sanction américaine après la sanction américaine contre cette nation, probablement parce que le gouvernement russe sait que le maintien du nationalisme américain est très bon pour la Russie, qui est restée à ce point sous un peu moins de pression pour se conformer au mondialisme mondial.

Si les États-Unis se replient, la Russie est la dernière puissance à s’accrocher obstinément à sa souveraineté.

La question clé de cette élection est vraiment la souveraineté américaine à l’intérieur de ses propres frontières. Le président Trump l’a défendu et l’a renforcé, mais qu’après des décennies d’élimination constante de ce concept par des mondialistes «d’un seul monde», dirigés par la Chine, bien que, bien sûr, les motifs de la Chine à cet égard soient clairement liés aux intérêts nationaux de la Chine. Dans la mesure où les Chinois intelligents peuvent utiliser la ruée vers un monde, ils le feront, et ils l’ont fait.

Il semble que le président Trump continue de perfectionner les États-Unis dans son combat prévu pour rester souverain.

Le dernier accord de Trump à la Maison Blanche

Steven Sahiounie, journaliste et commentateur politique

Des initiés de Trump, tels qu’Anthony Scaramucci, ont suggéré une raison pour laquelle le président Donald J.Trump refuse de concéder l’élection au président élu Joe R. Biden et a refusé d’ouvrir la voie à une transition pacifique du pouvoir, qui est une tradition Américaine.

Certains journalistes ont comparé les refus de Trump aux crises de colère d’un enfant en bas âge irritable, les dirigeants républicains agissant comme les parents facilitateurs, qui donnent une sucette au bébé qui hurle, même s’il est diabétique.

Cependant, il existe une école de pensée différente, proposée par des personnes qui ont été de très proches collaborateurs, qui n’a rien à voir avec le théâtre enfantin, mais tout à voir avec l’homme qui a écrit le livre sur «L’art du deal».

Alors que les jours et les semaines après les élections se sont écoulés, Trump s’est enfermé à la Maison Blanche. La pandémie continue de croître d’heure en heure, mais on ne le voit nulle part dans le processus de traitement des Américains malades, sans travail et mourants. La réunion du G-20, qui s’est tenue virtuellement à cause de la COVID-19, a tenu une session sur la pandémie, mais Trump a joué de façon accrocheuse et a été filmée à la place sur l’un de ses terrains de golf en Virginie.

Pourquoi Trump a-t-il disparu de la vue, tout en continuant ses tweets sur la fraude électorale? Quelle est sa fin de partie?

Scaramucci a présenté le raisonnement derrière l’attitude et les actions déroutantes de Trump depuis les élections. Il attend un accord.

Trump est peut-être en train de creuser dans ses guérisons, mettant les courtiers du pouvoir républicain dans une situation difficile, ce qui peut être allégé en offrant à Trump un accord de non-poursuite, dans lequel il quittera la Maison Blanche pacifiquement, afin d’effectuer une transition sans heurt du pouvoir le 20 janvier, ce qui est non seulement important pour le public américain qui a peur de ce que signifie une rupture avec la transition vers la démocratie, mais aussi important pour la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique, car les ennemis guettent chaque point faible et vulnérabilité.

«Deux enquêtes distinctes sur la fraude dans l’État de New York contre [Donald] et ses entreprises, l’une pénale et l’autre civile, se sont étendues pour inclure des radiations fiscales sur des millions de dollars en frais de consultation, dont certaines semblent avoir été versées à Ivanka.» Mary Trump a écrit sur son compte Twitter le 20 novembre.

L’hésitation à faire face à une transition et à une concession peut avoir à faire moins avec l’ego que la peur du bras long de la loi. La stratégie de Trump peut être une tentative de gagner suffisamment de temps pour déterminer les détails de la conclusion d’un accord afin de se sauver, ainsi que sa société immobilière, l’organisation Trump, de poursuites judiciaires.

Trump pourrait devenir le premier président à s’octroyer une grâce. Si cela n’est pas possible, peut-être qu’il démissionnera de la présidence pour que Mike Pence puisse lui pardonner. Mais, cette ligne de conduite ne ferait que le protéger des poursuites pour crimes fédéraux, et il fait également face à une liste de crimes d’État principalement à New York.

Le 20 janvier 2021, Trump perdra ses privilèges présidentiels. « Une fois qu’il sera démis de ses fonctions, l’atmosphère changera », a déclaré à la BBC Daniel R Alonso, ancien procureur fédéral américain et de l’État de New York. « Il n’aura plus la réalité ou la menace du pouvoir présidentiel pour contrecarrer les enquêtes. »

La mannequin Playboy Karen McDougal, l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels ont toutes deux affirmé avoir eu des relations sexuelles avec Trump et avoir été payées pour leur silence avant les élections de 2016. Cette information a été révélée lorsque Michael Cohen, ancien avocat personnel et «réparateur» de Trump, a admis avoir organisé des paiements aux deux femmes. Les paiements ont été poursuivis en tant que violations du financement de la campagne et Cohen a été condamné à trois ans de prison en 2018.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, examine si l’organisation Trump a falsifié les dossiers commerciaux liés aux gains pour les deux femmes. En vertu des lois de New York, la falsification de dossiers commerciaux peut être accusée de crime si elle est faite pour dissimuler d’autres crimes, tels que la fraude fiscale, et les crimes peuvent être poursuivis plus longtemps et sont passibles de peines de prison plus longues.

Vance a demandé à voir huit ans de dossiers financiers, y compris les déclarations de revenus de Trump. En octobre, une cour d’appel fédérale a rejeté la tentative de Trump de bloquer l’assignation. Vance avait fait référence à «des rapports publics sur des comportements criminels potentiellement étendus et prolongés au sein de l’organisation Trump», qui comprenaient des allégations de fraude possible à l’assurance et à la banque, et plus tard ajouté la fraude fiscale comme un crime possible.

La fraude fiscale peut être accusée de crime à New York, ce qui peut entraîner de longues peines de prison. Trump a un dernier laissez-passer «Je vous salue Marie» pour atterrir: il demande à la Cour suprême de renverser la demande du tribunal inférieur lui demandant de remettre ses déclarations fiscales à Vance. S’il perd cette affaire, Trump risque d’atterrir dans de l’eau très chaude.

«Les enquêtes criminelles les plus importantes sont celles qui explorent ses déclarations fiscales et bancaires», a déclaré Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, à la BBC. « Mais s’il y a une affaire pénale, cela n’a pas encore été établi. »

Les enquêtes se sont étendues pour inclure des radiations d’impôts sur des millions de dollars de frais de conseil, dont certains semblent avoir été versés à Ivanka Trump, qui a affirmé dans une divulgation de 2017 qu’elle a déposée qu’elle avait reçu des paiements d’une société de conseil dont elle était copropriétaire, totalisant 747 622 $, ce qui correspond exactement aux honoraires de consultation réclamés comme déductions fiscales par la Trump Organization pour des projets hôteliers à Hawaï et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le problème est qu’elle était membre de la haute direction de la société qui lui a fait les paiements. L’IRS a généralement une mauvaise opinion de payer vous-même des frais que vous les déduisez comme une dépense.

Le procureur général de New York, Letitia James, mène une enquête civile depuis 2019 pour déterminer si l’organisation Trump a commis une fraude immobilière. L’enquête remonte au témoignage du Congrès de 2019 de Cohen selon lequel Trump avait gonflé la valeur de ses actifs immobiliers pour garantir des prêts et les sous-estimait pour réduire ses impôts.

Eric Trump, le vice-président exécutif de l’organisation Trump a répondu à une demande d’interrogatoire à son bureau en octobre.

James peut demander au citoyen privé Trump, après le 20 janvier, de s’asseoir pour un interrogatoire sous serment, tout comme son fils Eric.

Le bureau de James a examiné de près une restructuration financière de 2010 du Trump Hotel & Tower à Chicago, lorsque le prêteur a annulé une dette de plus de 100 millions de dollars. La loi exige que 100 millions de dollars soient déclarés comme revenu, mais l’analyse du New York Times des déclarations de revenus de Trump a révélé qu’il avait évité l’impôt fédéral sur la quasi-totalité de la dette annulée.

Ce n’est pas le premier affrontement légal entre James et Trump; elle avait présidé l’enquête qui avait conduit à la fermeture de sa scandaleuse fondation caritative.

Trump a été accusé par 26 femmes d’inconduite sexuelle pendant des décennies. E Jean Carroll, chroniqueur dans un magazine, a accusé Trump de l’avoir violée dans une loge d’un grand magasin de New York dans les années 1990. Dans son procès, Carroll soutient que Trump l’a diffamée en disant qu’il n’aurait pas pu la violer parce que «elle n’est pas mon type». Son procès demande des dommages-intérêts non spécifiés et une rétractation des déclarations de Trump. L’affaire est en cours et peut utiliser l’ADN d’une robe de Carroll pour prouver le cas.

Une poursuite en diffamation distincte, intentée par un ancien candidat à l’émission télévisée de Trump «The Apprentice», a été intentée par Summer Zervos, qui affirme que Trump l’avait agressée sexuellement dans un hôtel de Californie en 2007. Elle a accusé Trump avant les élections de 2016, mais Trump l’a nié et l’a accusée de devenir célèbre. Elle a commencé son procès contre Trump en 2017, et il est en cours.

Mary Trump, la fille du défunt frère de Donald Trump, Fred Trump, Jr. poursuit également son oncle pour fraude, dans laquelle elle accuse Trump et deux de ses frères et sœurs de l’avoir fraudée de son héritage, de la succession de son défunt père, et d’exercer pression sur elle pour qu’elle renonce à ses intérêts dans l’entreprise familiale fondée par son grand-père.

Mary n’avait que 16 ans lorsqu’elle a perdu son père. «Ils ont menti», dit le procès. «Plutôt que de protéger les intérêts de Mary, ils ont conçu et mis en œuvre un stratagème complexe pour siphonner les fonds de ses intérêts, dissimuler leur usurpation [fraude] et la tromper sur la vraie valeur de ce dont elle avait hérité.»

Le nouveau président élu dit qu’il veut «guérir le pays». Cependant, le représentant Bill Pascrell (D-N.J.) Avertit que le fait de ne pas tenir Donald Trump responsable de ses crimes «enhardirait la criminalité de nos dirigeants nationaux».

Steven Sahiounie est un journaliste primé

Robots déguisés: pourquoi les androïdes ont-ils des visages humains?

Source

La montée en puissance des robots, rendue attractive pour que vous les acceptiez au fur et à mesure qu’ils reprennent des emplois. Les mondialistes comme Biden, Trudeau et Big Tech, ayant donné des emplois à la Chine, prévoient de remplacer le reste des emplois par des robots.

Lisez l’article du Guardian:

Les robots sont en hausse alors que les Américains subissent des pertes d’emplois record au milieu d’une pandémie

DONNÉES COVID: Supprimez les données qui ne correspondent pas au récit!

Toronto Sun – Chaîne YouTube

FACTEUR FUREY: Toutes les données COVID doivent être sur la table – YouTube

Justin Trudeau n’aime pas la transparence si elle n’aide pas son récit. Les cas de COVID peuvent augmenter, mais il n’y a pas d’augmentation significative des cas graves ou des décès. En fait, les malheureux qui sont gravement atteints ont plus d’une comorbidité. Cela n’aide pas Justin, il veut être une bonne marionnette pour M. Soros, verrouiller le pays pour faire avancer la «grande réinitialisation» du Forum économique mondial. Pourquoi Trudeau tient-il tant à détruire les petites entreprises et les emplois en utilisant des tactiques de peur sceptiques? Il a ses camps de détention prêts, il a juste besoin de l’excuse pour les remplir. S’agit-il réellement de la «grande tromperie» utilisant «des mensonges, des mensonges damnés et des statistiques sanitaires» pour faire avancer un agenda politique mondialiste?

C’est l’occasion pour Erin O’Toole de se battre pour le peuple, de soutenir les petites entreprises et de faire preuve de leadership pragmatique pour sauver l’économie.

