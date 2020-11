Mise à jour de la situation – 28 novembre – ART DE LA GUERRE: Comment Trump a remporté l’élection AVANT le 3 novembre… maintenant, tout le monde le voit

Le président Trump a remporté l’élection de 2020 bien avant le 3 novembre, et il l’a fait en connaissant son ennemi et les tactiques qu’il essaierait d’utiliser pour voler des votes et truquer le résultat.

Il les connaissait si bien qu’il a signé un décret le 12 septembre 2018 qui décrivait les actes mêmes de truquage des votes et de fraude dans lesquels les démocrates se livraient négligemment.

Ce décret, qui se trouve sur ce lien sur WhiteHouse.gov, constate spécifiquement que «la capacité des personnes situées, en tout ou en partie, en dehors des États-Unis, à interférer ou à miner la confiance du public dans les élections aux États-Unis, y compris par le biais du l’accès non autorisé aux infrastructures électorales et électorales ou la diffusion secrète de propagande et de désinformation constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis.

Dans cet ordre, Trump a déclaré une urgence nationale, ce qui signifie que les élections de 2020 ont eu lieu dans le cadre d’un ordre d’urgence national. Cela a permis à Trump et aux éléments du chapeau blanc à l’intérieur du DoD de mettre en place un SCIF et de surveiller le vol électoral en temps réel. Trump a permis aux démocrates de voler les élections, en d’autres termes, afin qu’ils se retrouvent piégés dans un grand plan de trahison et de cyber-guerre qui conduirait finalement à la chute de tout le parti démocrate.

Trump a ensuite envoyé du personnel du DoD pour attaquer des fermes de serveurs à Francfort, Barcelone et Toronto, acquérant les serveurs physiques qui ont enregistré toutes les preuves numériques de la fraude électorale. Ces serveurs, ainsi que les résultats de Kraken, le système de collecte d’informations sur la cyberguerre du DoD, ont été remis aux analystes de la DIA en matière de cybercrimes et de lutte contre le terrorisme, qui ont produit des preuves irréfutables et explosives qui ont été remises à Sidney Powell pour être utilisées dans ses poursuites. Powell va déployer ces témoins du renseignement militaire pendant les procès, envoyant des ondes de choc dans le monde entier.

Il s’avère que Trump dirige un scénario «Art de la guerre» sur les démocrates. Il feint la faiblesse là où il a de la force. Il feint la force là où il est faible. Il attaque de manière inattendue et il a déjà planifié la victoire totale de toute cette bataille électorale bien avant même le début des élections. Les démocrates ont largement sous-estimé Trump parce qu’ils croyaient qu’ils le qualifiaient de personne «stupide». Ils ont donc commis un vol électoral brutal et effronté en supposant que Trump était trop stupide pour le remarquer, alors qu’en réalité, Trump leur avait tendu le piège. Et enhardis par leur propre arrogance et leur soif de pouvoir, ils sont tombés amoureux.

Maintenant, Trump a tout. Il a les serveurs de la CIA, la preuve de la cyberguerre, les noms de ceux qui ont commis ces crimes et toutes les preuves qui permettront à SCOTUS de renverser les résultats dans la plupart des États swing. Trump regarde maintenant calmement les démocrates et les renégats du GOP continuer à se pendre d’actes de trahison et de divulgation, alors même que Trump connaît déjà le résultat final: un deuxième mandat pour Donald J.Trump, et la destruction du parti démocrate par centaines (voire des milliers) de démocrates de haut niveau sont arrêtés et emprisonnés.

Bientôt, vous verrez des appels nationaux pour que Biden concède. Au fur et à mesure que la preuve Kraken sortira, le monde sera stupéfait. Le peuple sera indigné, et Biden aura beaucoup de chance de s’échapper sans se retrouver en prison. L’Amérique surmontera cette tentative insidieuse d’attaque de cyberguerre illégale, et les élections seront sécurisées à partir de ce jour.

Entretien avec Monkey Werx: les vols de restitution de la CIA se poursuivent, des aveux extraits, des traîtres retournés

Nom de code «Monkey Werx» (monkeywerxus.com) est un analyste de l’industrie aérospatiale qui surveille en temps réel les données de vol des avions militaires afin d’identifier les événements géopolitiques qui se produisent. Dans les jours qui ont suivi les élections du 3 novembre, il a remarqué une énorme augmentation du trafic aérien militaire, y compris des vols d’avions charters «black ops» dans un GITMO. Son analyse conclut que bon nombre de ces vols sont des «vols de restitution» où les traîtres de l’État profond sont interrogés pour leur rôle dans l’attaque de truquage électoral de cyberguerre que les États-Unis viennent de subir.

Cette information est cohérente avec ce que plusieurs autres sources clés nous disent, et c’est une preuve supplémentaire que le président Trump a de nombreuses longueurs d’avance sur les traîtres démocrates qui ont tenté avec négligence de truquer cette élection et de remettre les États-Unis d’Amérique à la Chine communiste (via la famille du crime Biden).

Ci-dessous, vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de Brighteon Conversations avec Monkey Werx. Voici quelques-uns des faits saillants que vous découvrirez dans l’interview:

Connaît les numéros de queue des avions charters privés de la CIA utilisés pour transporter les prisonniers et les personnes nouvellement arrêtées qui sont détenus pour interrogatoire.

Confirme que les «vols de restitution» se poursuivent actuellement à un rythme très rapide, indiquant que de nombreux traîtres potentiels sont interrogés soit pendant les vols, soit sur les sites noirs des services par ces vols.

Dit que le modèle de trafic militaire accru est largement concentré sur la côte Est (D.C., GITMO, Floride, Virginie, etc.)

Révèle que de nombreux avions de ravitaillement militaires avec transpondeurs sont repérés sur les applications de suivi de vol, indiquant une très grande présence d’avions de combat et de bombardiers militaires qui nécessitent un ravitaillement en vol.

Anticipe qu’un événement militaire de grande envergure pourrait se rapprocher, car un grand nombre d’avions cargo militaires circulent dans le pays, fournissant apparemment des forces militaires pour la préparation à l’action.

Dit qu’avant qu’Epstein ne soit tué, il y avait eu une vague d’activités de «vols de restitution» impliquant probablement des personnes qu’Epstein nommait, avant de «se suicider».

Dit qu’il y a beaucoup de gens de la CIA «chapeau blanc» qui travaillent avec Trump pour défendre l’Amérique et abattre ses ennemis.

Estime que des centaines d’acteurs domestiques et traîtres sont extraits, embarqués et interrogés jusqu’à ce qu’ils se retournent. Cela soulignerait la façon dont les gens de Trump rassemblent toutes les informations qui comptent, suffisamment pour exposer tout le syndicat du crime démocrate.

Regardez l’interview complète ici et partagez partout:

Brighteon.com/1448d722-7874-4d50-bdd1-f88dec6eaa5b

https://www.brighteon.com/1448d722-7874-4d50-bdd1-f88dec6eaa5b

Nous trouvons intéressant que le DOJ vient de modifier ses règles d’exécution fédérales, «pour permettre la mort par pendaison, chaise électrique, chambre à gaz et escouade de tir», rapporte RT.

Visitez le site Web de Monkey Werx, où il se concentre sur «des produits de style artisanal fabriqués à partir de bois, d’acrylique et d’ingrédients naturels». Cela s’ajoute à son passe-temps de surveillance des modèles de trafic aérien militaire.

https://www.monkeywerxus.com

Cette mise à jour de la situation du 21 novembre décrit comment les arrestations massives sont susceptibles de diminuer. Attendez-vous à ce que plusieurs milliers d’Américains traîtres soient inculpés, arrêtés et soumis à des poursuites, très probablement par des tribunaux militaires:

https://www.brighteon.com/ce4a0246-e3a9-48f3-b766-3ab683e137cb

Écoutez chaque jour une nouvelle mise à jour de la situation sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

AstraZeneca affirme qu’une «erreur de dosage» a entraîné une amélioration des résultats de l’essai de vaccin, justifiant les allégations «d’efficacité à 90%»

L’AstraZeneca est sans doute le moins performant dans la course de Big Pharma pour libérer un vaccin contre le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease ou Covid-19 en anglais)], qui a en quelque sorte bousillé le dosage de son injection dans des essais cliniques humains, pour ensuite affirmer que cette «erreur» a abouti à un meilleur résultat .

Plus tôt dans la semaine, nous avons signalé qu’AstraZeneca avait publié deux résultats différents pour son essai de vaccin Covid-19, l’un revendiquant une efficacité de 70% et l’autre 90%. Il s’avère que le pourcentage le plus élevé provenait de seringues qui ne contenaient que la moitié de la quantité de vaccin.

Au fait, le chiffre de 70% pour la dose complète n’était en fait que de 62% après une analyse plus approfondie. Le chiffre de 90 pour cent, quant à lui, provenait d’une demi-dose incorrecte qui a été administrée d’une manière ou d’une autre aux participants à l’essai sur accident, malgré une surveillance «rigoureuse».

Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement non-oncologiques chez AstraZeneca, a comparé l’erreur à un miracle, la qualifiant de «fortuite» à un moment où l’entreprise avait besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire dans le service des relations publiques.

Pangalos a déclaré aux journalistes que l’erreur était un «coup de chance» pour AstraZeneca, car elle augmentait comme par magie les résultats d’efficacité de son vaccin expérimental Covid-19 de près de 50 pour cent.

En d’autres termes, une erreur qui n’aurait jamais dû se produire, vu que nous parlons de produits chimiques expérimentaux injectés dans le corps des gens, a miraculeusement bousculé les résultats de l’essai d’AstraZeneca là-haut avec ses concurrents de Pfizer et Moderna, qui ont monopolisé la plupart des projecteurs.

« La raison pour laquelle nous avons eu la demi-dose est un hasard », a déclaré Pangalos à Reuters avec un visage impassible.

AstraZeneca affirme que des effets indésirables graves ne sont survenus que chez les participants ayant reçu un «placebo»

À la fin du mois d’avril, lorsque AstraZeneca s’était associé pour la première fois à l’Université d’Oxford pour développer un vaccin, il a été observé que ceux qui avaient reçu deux doses complètes développaient des symptômes de fatigue.

D’autres participants ne présentaient pas ces mêmes symptômes, et lors de l’analyse, il a été découvert – c’est ce qu’on nous dit, en tout cas – que ces derniers participants présentant des symptômes plus légers n’avaient «accidentellement» reçu que la moitié de la dose de vaccin attribuée.

«Donc, nous sommes retournés et avons vérifié… et nous avons découvert qu’ils avaient sous-estimé la dose du vaccin de moitié», dit Pangalos.

L’utilisation par Pangalos du mot «sous-estimé» dans ce contexte est un peu étrange, car il n’y a rien à prédire lors de l’administration de ce qui aurait dû être une dose prédéterminée du vaccin.

Agir comme s’il s’agissait d’une simple erreur qui produisait commodément un résultat étonnant n’est rien de moins que déconcertant. Cela montre simplement qu’AstraZeneca n’est pas digne de confiance, tout comme ses vaccins.

Peut-être encore plus discutable est l’affirmation d’AstraZeneca selon laquelle tous les effets indésirables graves observés au cours de l’essai se sont produits exclusivement chez les participants ayant reçu le vaccin «placebo».

Si l’on en croit cette société louches, alors son vaccin expérimental Covid-19 est vraiment génial, surtout lorsqu’il est administré à seulement une demi-dose. Il ne provoque également jamais d’effets secondaires nocifs, qui ne se produisent que chez les personnes qui ne reçoivent pas le vaccin.

Tout cela est la raison pour laquelle Geoffrey Porges de SVB Leerink a qualifié les données d’AstraZeneca de «désespérément incomplètes». Au mieux, cette entreprise «embellit» ses résultats. Au pire, il les invente complètement dans le but de sauver sa réputation flamboyante et peut-être même de récolter des bénéfices exceptionnels.

«Nous ne pouvons pas doser correctement, mais croyons que notre chimie dans la fabrication de ce« vaccin »est exacte», a plaisanté un commentateur de Zero Hedge.

« Je ne comprends toujours pas comment ils savent si c’est efficace ou non », a écrit un autre. «Disons que vous prenez le vaccin… eh bien, que se passe-t-il si vous n’attrapez pas Covid et que cela n’a rien à voir avec le vaccin?»

Si vous souhaitez lire plus d’informations sur le coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease ou Covid-19 en anglais)], vous pouvez le faire sur Pandemic.news.

La Pennsylvanie appelle à un audit électoral: les résultats du scrutin ne seront pas certifiés tant que l’audit ne sera pas terminé

Les législateurs républicains de Pennsylvanie ont appelé à un audit électoral après que des allégations de fraude électorale en faveur du candidat démocrate à la présidence Joe Biden aient fait surface. Le Philadephia Inquirer a rapporté qu’environ deux douzaines de membres du GOP des deux chambres ont appelé à un «comité d’enquête avec pouvoir d’assignation» pour mener un audit immédiat.

Les membres du GOP de la chambre basse de l’État ont proposé une mesure similaire avant les élections, mais l’ont abandonnée après que les démocrates aient exprimé leurs inquiétudes. Selon les législateurs démocrates, la mesure serait utilisée pour tenir les bulletins de vote et interroger les responsables électoraux – retardant la certification des résultats du scrutin.

La mesure a gagné du terrain plus que jamais, à la suite d’allégations qui portent atteinte à l’intégrité des sondages du 3 novembre. La représentante républicaine de l’État, Dawn Keefer, a déclaré que ses bureaux et ceux d’autres législateurs avaient été «submergés d’appels, de courriels et d’autres messages d’électeurs qui sont confus et scandalisés par les circonstances entourant cette élection».

Avant cette décision des membres du GOP en Pennsylvanie, le président de la Chambre Bryan Cutler a appelé le gouverneur Tom Wolf la semaine dernière à auditer les élections avant que les résultats de l’État ne soient certifiés le 23 novembre. Cutler a déclaré dans sa lettre que les incohérences liées aux élections les directives des États et les décisions des tribunaux ont «jeté un nuage inutile sur le processus électoral». Il a ajouté: «Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour nous assurer que tous les Pennsylvaniens et tous les Américains savent que notre Commonwealth a mené les élections générales avec intégrité.»

S’adressant aux journalistes le 10 novembre, Cutler a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir qui avait gagné ou qui avait perdu. Au contraire, il s’est dit préoccupé par le fait que «les gens n’ont plus confiance dans le processus».

Cette décision fait suite à l’appel de Trump à examiner la fraude électorale présumée

L’appel lancé par les législateurs du GOP en Pennsylvanie pour vérifier les résultats des élections fait écho à l’appel du président Donald Trump d’enquêter sur la fraude électorale. Trump avait définitivement une avance dans l’État un jour après les élections, recueillant près de 56% des voix. Cependant, 700 000 votes pour le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden sont apparus à partir de rien – donnant à l’ancien vice-président une avance très fine sur Trump.

Pire encore, les responsables électoraux de l’État semblent complices du plan visant à faire gagner Biden. Ils ont interdit aux observateurs d’accéder au centre des congrès où les bulletins de vote sont comptés et ont envoyé les forces de l’ordre locales pour s’assurer que personne n’entre – malgré une ordonnance du tribunal exigeant que l’établissement autorise les étrangers à voir le tableau.

Avec ces cas de fraude électorale aussi clairs que le jour, la campagne Trump a appelé à enquêter sur ces irrégularités et a même alloué une partie de ses ressources à cette entreprise. Il a mis en place une hotline et un site Web pour les personnes qui souhaitent signaler une fraude de vote présumée: les pronostiqueurs peuvent appeler la hotline au 888-630-1776 ou soumettre des prospects via le site Web.

Même le pouvoir judiciaire a pesé pour empêcher de saper davantage les résultats des élections. Le juge adjoint de la Cour suprême, Samuel Alito Jr., a ordonné que les bulletins de vote par correspondance qui sont arrivés après 20 h 00 le 3 novembre doivent être mis à l’écart et sécurisé, et au moins compté – être fait séparément. L’ordonnance d’Alito était en fait la deuxième ordonnant la séparation des bulletins de vote, les comtés de Pennsylvanie ayant ignoré une ordonnance antérieure du tribunal de la Cour suprême.

Trump lui-même a assuré qu’il irait les neuf mètres pour s’assurer que la fraude électorale parrainée par Biden et le Parti démocrate sera annulée. Lors d’une conférence de presse le 5 novembre, le président a fait remarquer qu’il gagnerait facilement si les votes légaux étaient comptés. Il a ajouté que son équipe examinait «très fortement» les votes illégaux car ils étaient utilisés pour «voler les élections».

«Nous ne pouvons pas être déshonorés si quelque chose comme ça se produit. Il y a eu beaucoup de manigances et nous ne pouvons pas laisser cela dans notre pays», a déclaré Trump.

VoteFraud.news vous donne les dernières informations sur la fraude électorale en Pennsylvanie et dans d’autres États clés du champ de bataille lors des sondages du 3 novembre.

Jim Willie: Le joker de Trump est l’armée américaine, les tribunaux arrivent! « Guerre Chaude » entre les chapeaux blancs de la NSA et le Deep State! – Regardez la vidéo

Jim dit qu’il y a une «guerre chaude» entre les White Hats de la NSA et le Deep State, et vous ne croirez pas qui Jim dit que les gentils viennent de sortir…

Parce que cela interfère avec la TRAHISON des élections, cela va sûrement du judiciaire au militaire!

Notre gouvernement opère sur la corruption, la corruption électorale et le compromis humain…

Vers 1h de discussion, je vis en Californie où des créatures Feinstein comme Pelosi remportent les élections pour toujours! B.S. !!! Tout est truqué!

Tous ceux qui ont posé leur main droite sur la Bible, levé la main gauche et juré allégeance à la constitution ont abandonné leur droit à un procès civil!

Le système de la bête et COVID-1984: Catherine Austin Fitts et Dr Sherri Tenpenny! – Le rapport SGT doit être vidéo

Une interview exclusive de SGTreport.TV avec Catherine Austin Fitts et le Dr Sherri Tenpenny à propos de Covid-19 et du système Beast à venir., Merci pour votre écoute! Je rends cela public maintenant parce qu’il est tout simplement trop important de le garder comme une exclusivité réservée aux membres.

Est-ce que tout le monde sait ce que signifie Covid? Certificat-de-vaccin-I-D!

«Plus l’État est corrompu, plus les lois sont nombreuses.» (Tacite, historien romain 55-117 après J.-C.) Combien de lois avons-nous? Quelqu’un peut-il même les compter?

Parce que c’est un autre hangout limité et confortable. Ceux qui ont prêté attention à l’histoire, et plus particulièrement aux mensonges qui nous ont été fournis par le MSM, sont également conscients que de nombreux médias alternatifs ont été compromis et corrompus: 80% de vérité et 20% de désinformation et de propagande toxiques.

RUPTURE! Le juge de la Pennsylvanie règle l’élection NON CONSTITUTIONNELLE! Donne effectivement l’Etat à TRUMP !!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

Un juge de la Pennsylvanie a essentiellement remis l’État à Trump! C’est ce dont nous allons parler dans ce livestream spécial; un juge de la Pennsylvanie a essentiellement remis l’État à Trump! C’est peut-être le premier domino à tomber ici; si la PA tombe aux mains de Trump, chaque État contesté tombera également dans la ligne, y compris AZ et NV! C’est absolument ÉNORME!

