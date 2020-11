Gary Barnett – L’hiver sombre ne se terminera jamais

L’ordre du jour pour l’avenir est de maintenir la société dans l’obscurité non pas pour un hiver, mais pour l’éternité. L’outil utilisé pour cet effort est appelé une «pandémie virale» mortelle, mais en vérité, il s’agit simplement d’une propagande stupéfiante basée sur un mensonge, un mensonge totalement dépendant d’une population faible, ignorante et docile.

« Toutes les institutions politiques sont des manifestations et des matérialisations du pouvoir; elles pétrifient et se décomposent dès que le pouvoir vivant du peuple cesse de les soutenir.«

~ Hannah Arendt

On annonce un hiver sombre: le vrai plan est pour une année sombre, une décennie sombre et un siècle sombre

Par Gary D. Barnett

(abrégé par henrymakow.com)

«Dark Winter fait référence à un événement organisé à dessein propagé par le «Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies,… Cela s’est déroulé comme un exercice de simulation de haut niveau… Ces événements ont été organisés au cours des 19 dernières années, mais sont actuellement joués contre nous tous. Ce n’est pas un exercice, mais une réalité.

Comme je l’ai dit dans mon article du 18 mai 2020 à Lew Rockwell intitulé «Le PSYOP du coronavirus ‘Dark Winter’: remettez tout en question et ne vous conformez à aucun ordre du gouvernement:»

«La seule vraie défense valable pendant cet exercice de tyrannie de masse est le refus total de se conformer à tous les mandats du gouvernement. Nous sommes au cœur de la plus grande opération psychologique (PSYOP) de l’histoire de l’humanité.

«Le terme le plus récent ciblé sur les masses est la venue du «Dark Winter», qui n’est rien de plus que des mensonges basés sur la propagande destinés à préparer les moutons à une poursuite et une escalade planifiées de cette fausse pandémie afin de provoquer la domination du monde.»

Il a été brutalement évident que l’hiver dernier a fait beaucoup de mal sous la forme de verrouillages, d’isolement, de fermetures d’entreprises, de pertes d’emplois, de destructions économiques, d’émeutes et de destructions de biens, et de loi martiale médicale. Cela ne s’est pas terminé, cependant, après la fin de l’hiver, car la classe politique sous les ordres de leurs maîtres bancaires et corporatifs, a continué avec de nombreux mandats et a déclaré qu’une deuxième et même troisième phase serait bientôt évidente. Cela aurait dû ouvrir les yeux de beaucoup au mensonge sur un «hiver sombre», car il n’était jamais censé prendre fin. Cet hiver ne sera que le début de temps sombres continus, à moins qu’une poussée de masse et une dissidence de masse ne se produisent. Une fois que le public américain aura accepté le complot pour un «hiver sombre» comme légitime, cette obscurité sera perpétuelle en raison de la propagande de l’État et des mensonges.

C’est la période la plus dangereuse de notre histoire, car l’État et ses maîtres sont sur le point de pouvoir manipuler le peuple pour lui faire croire que «normal» est tout ce que l’État prétend être normal. Le retour à la normale a pris fin il y a des mois, et chaque jour apporte un nouveau sens à ce que nous considérons comme une vie normale. Le peuple dans son ensemble devrait contrôler son propre comportement et ses choix de vie, pas une classe dirigeante, mais cette notion a été bouleversée depuis le début de la conspiration d’État «Covid».

La résistance, quel que soit le moyen nécessaire, est essentielle si l’on veut retrouver et maintenir une normalité. Il pourrait bientôt être trop tard pour changer le cap dans lequel nous nous trouvons, du moins par des moyens non violents. Plus cette tyrannie pourra s’étendre longtemps, plus il sera difficile de la rectifier.

Il y aura un «hiver sombre» car les auteurs de cette «pandémie virale» frauduleuse se sont déjà assurés que cette population était écœurée et affaiblie par ces mesures et mandats de verrouillage totalitaire et d’isolement. Ils ont sciemment comploté pour provoquer la destruction du système immunitaire des citoyens par leurs actions politiques. En forçant les gens à fermer leur entreprise, en jugeant que l’activité économique était responsable de la propagation du virus, éliminant ainsi des millions et des millions d’emplois, le stress et la pauvreté créés ont dévasté cette population, les rendant vulnérables à la maladie et à la mort. Maintenant, avec une autre saison de grippe à venir, beaucoup sinon la plupart des gens dans ce pays sont mûrs pour la maladie et l’infection, et cette situation causée délibérément sera exploitée par les classes politiques et dirigeantes perverses afin de contenir et de contrôler le pays entier.

Une fois que cela passera à la prochaine étape prévue de cette fraude, «l’hiver sombre» deviendra le printemps sombre, l’été sombre, puis l’automne sombre; juste à temps pour la prochaine saison grippale. Cette opération est censée être une opération continue et ne se terminera pas sans une grande résistance de la part de la population de ce pays. Ne croyez jamais un seul mot venant de la bouche du gouvernement ou des grands médias, car ceux qui contrôlent ce pays n’ont pas l’intention de permettre à nouveau une normalité.

La soi-disant vaccination Covid qui sera publiée très bientôt sera un clou mortel dans le cercueil de la liberté, car le corps et l’esprit changent en raison d’un nombre illimité d’agents biologiques, d’ARN messager, de nanoparticules délivrées par injection d’hydrogel et de substances toxiques d’origine humaine. virus et adjuvants, auront la capacité de modifier la santé et le comportement humains. Évitez à tout prix ces vaccins, car à mon avis, ils seront destinés à solidifier le contrôle de la population en général.

Il y aura de nombreuses tactiques effrayantes à venir afin d’amener ceux qui rechignent actuellement à un vaccin à l’accepter volontairement, y compris éventuellement la libération ciblée de virus de qualité d’armes biologiques. Sachez que cela pourrait facilement faire partie du complot contre l’humanité, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour résister et lutter contre ces monstres gouvernementaux.

https://www.henrymakow.com/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

La FDA corrompue publie enfin les résultats de l’étude d’essai du vaccin ROR, et c’est choquant

Les études sur lesquelles la FDA s’est appuyée pour son approbation du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ont finalement été révélées en mai 2019. Ceci après que les demandes de la FOIA ont forcé la main de la FDA. Le fait que cette lumière du soleil ait été retardée si longtemps indique en soi une corruption massive et un comportement contraire à l’éthique. Ces études auraient dû être ouvertes il y a des années et accessibles à tous.

Mais nous avons également appris que l’approbation de la FDA était uniquement basée sur de petites études de courte durée sur 834 enfants – ceci pour un vaccin qui serait administré à des centaines de millions d’enfants dans le monde. Il a comparé les contre-indications du ROR à la rubéole seule ou à d’autres lots de ROR. Non seulement les tailles des études ont été criminellement négligentes, mais elles n’ont jamais été testées contre un groupe de contrôle non vaxxed. La durée de l’étude n’était que de 42 jours.

Source: document FDA

La maladie gastro-intestinale (G.I.) est une plainte fréquente des autistes. Dans un groupe d’étude, 11% des enfants souffraient de G.I., et 11% étaient atteints de maladie des voies respiratoires supérieures (URI).

C’est encore pire. Dans un autre groupe d’étude, où 64 enfants sur 102 ont souffert d’URI, et 43 sur 102 ont été touchés par G.I.

Dans cette prochaine étude désolée, des réponses ont été rapportées pour la prise du MMR complet de 102 enfants. Parmi eux, 44 ont signalé URI et 43 G.I. Onze ont signalé une «éruption cutanée semblable à la rougeole» et 28 ont signalé une «anorexie», qui est apparemment Newspeak pour les vomissements.

Voici une autre étude symbolique de 41 enfants qui a révélé qu’environ la moitié, ou 20, avaient une fièvre élevée de 101 F après avoir été soumis au vaccin ROR.

Lorsque nous demandons une étude des résultats vaccinés par rapport aux non-vaccinés, nous demandons en quelque sorte le meurtre de millions d’enfants. En réalité, la rougeole virulente causant la mort a été en grande partie éradiquée avant l’introduction du vaccin contre la rougeole en 1963.

Il est essentiel maintenant de mener des études sur les effets à long terme sur la santé de deux groupes. Les personnes âgées de 60 à 64 ans en 2019 qui ont eu la rougeole, contre celles qui ont été vaccinées dans les premières années de son introduction. Qui sont les plus en bonne santé aujourd’hui et qui souffrent de maladies chroniques. Une étude de bon sens supplémentaire de ces deux groupes contre ceux qui ont reçu une deuxième dose toxique en 1989-1990 en révélerait également beaucoup. Je doute qu’une fondation dirigée par la Kakistocratie finance la révélation d’un secret aussi sale.

Lire: Le parrain des vaccins admet librement sa sottise contraire à l’éthique lors de sa déposition légale

D’autres études pilotes ont montré que les personnes immunisées naturellement contre la rougeole sont 35% moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson, qui est un trouble du système nerveux marqué par une lenteur des mouvements, des tremblements, une raideur et, dans les derniers stades, une perte d’équilibre.

Selon Anita Petek-Dimmer, «les tendances chroniques, telles que les infections respiratoires récurrentes, guérissent souvent après la rougeole. Les problèmes de santé chroniques disparaissent, comme le psoriasis ou les problèmes rénaux chroniques. L’hôpital pour enfants de Bâle (Suisse) avait l’habitude d’amener les enfants atteints d’infections rénales chroniques à contracter intentionnellement la rougeole afin de les guérir, jusque dans les années 1960.»

Les enfants sensibles aux infections sont en meilleure santé et plus forts après avoir contracté la rougeole, ont montré des études, et le besoin de futurs traitements médicaux a clairement diminué. Par exemple, les enfants des pays du tiers monde sont moins susceptibles de contracter le paludisme et les parasites après avoir eu la rougeole. Le risque de souffrir d’un cancer du sein diminue à moins de la moitié. Les taux de sclérose en plaques sont également beaucoup plus faibles chez les personnes qui ont eu la rougeole. Le rhume des foins est plus rare chez les enfants qui ont des frères et sœurs plus âgés et ont eu la rougeole que chez ceux qui ont été vaccinés contre elle.

Une grande étude africaine a montré que les enfants qui ont eu la rougeole courent un risque d’allergies 50% plus faible que ceux vaccinés. En outre, il a été démontré que la rougeole protège des maladies du système immunitaire et des maladies de la peau, ainsi que des maladies dégénératives du cartilage, des os et des tumeurs.

À retenir de la montre d’hiver: vous ne pouvez pas inventer cela. Le Syndicat du crime continue de se surpasser avec ce racket. Ils effectuent des essais d’échantillons inadéquats qui révèlent des réactions négatives notables. Ensuite, les résultats de l’étude sont enterrés et doivent être entraînés à la lumière du soleil par une demande de la FOIA 41 ans plus tard. Ensuite, une fois que les révélations sont faites, les médias traditionnels «stick-it-where-the-moon-don’t-shine» ne parviennent pas à le signaler au public, laissant le vrai rapport à des sites de médias alternatifs ignorés et décriés comme Winter Watch, qui sont à leur tour étiquetées «fake news» et sont fermées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

ÉNORME! TRUMP vient de faire quitter KISSINGER DU PENTAGON DEFENSE POLICY BOARD, ROMPANT PLUS DE LIENS AVEC LA CHINE ET LES GLOBALISTES

Par Silviu «Silview» Costinescu_

Cela s’est déjà produit il y a trois jours et j’ai honte que de telles nouvelles, si pertinentes pour tout ce que j’ai écrit ici, sont passées par moi alors que j’étais en fait connecté au flux de nouvelles. Mais alors, imaginez ce que cela dit sur TOUS les médias et médias sociaux!

Pour mieux contextualiser, vous devez lire la plupart de nos derniers articles, aussi loin que possible

PENTAGON PURGE LES PRINCIPAUX CONSEILLERS DU CONSEIL DES POLITIQUES DE DÉFENSE

IL N’EST PAS CLAIRE POURQUOI L’ADMINISTRATION DE TRUMP A ATTENDU JUSQU’À SES DERNIERS MOIS POUR AGITER LE GROUPE INFLUENTIEL D’EXPERTS EXTÉRIEURS CONSEILLANT LES MEILLEURS DIRIGEANTS DE PENTAGON.

PAR JACK DETSCH, ROBBIE GRAMER | 25 NOVEMBRE 2020 à 15h51

Plusieurs membres du comité consultatif fédéral du département américain de la Défense ont été soudainement expulsés, ont déclaré plusieurs responsables américains à Foreign Policy, dans ce qui semble être le coup de grâce de l’administration Trump sortante aux descendants de l’establishment de la politique étrangère.

La directive, envoyée mercredi après-midi par Joshua Whitehouse, agent de liaison du Pentagone à la Maison Blanche, supprime 11 conseillers de haut niveau du Conseil de la politique de défense, dont les anciens secrétaires d’État Henry Kissinger et Madeleine Albright; Amiral à la retraite Gary Roughead, qui a servi comme chef des opérations navales; et un ancien membre de rang du House Intelligence Committee, Jane Harman. Rudy De Leon, un ancien chef des opérations au Pentagone autrefois considéré par le secrétaire à la Défense de l’époque, James Mattis, pour un rôle politique de haut niveau, sera également évincé.

2017

L’ancien chef de la majorité à la Chambre, Eric Cantor, et David McCormick, ancien sous-secrétaire du département du Trésor sous l’administration George W. Bush, ont également été lancés dans le balayage d’aujourd’hui, qui prend effet immédiatement. Les deux avaient été ajoutés au conseil par Mattis en 2017. Jamie Gorelick, un procureur général adjoint de l’administration Clinton; Robert Joseph, un négociateur nucléaire américain en chef qui a convaincu la Libye d’abandonner les armes de destruction massive; l’ancien conseiller adjoint de Bush à la sécurité nationale, J.D. Crouch II; et Franklin Miller, un ancien haut fonctionnaire de la défense, ont également été démis de leurs fonctions. Cette histoire est basée sur des entretiens avec trois fonctionnaires actuels et anciens. Dans un communiqué mercredi soir, le ministère de la Défense a confirmé la décision. «Dans le cadre de changements envisagés depuis longtemps, nous pouvons confirmer que plusieurs membres du Conseil de la politique de défense du département ont été démis de leurs fonctions», a déclaré un responsable de la défense. «Nous sommes extrêmement reconnaissants de leur dévouement, de leur engagement et de leur contribution à notre sécurité nationale. Les prochaines annonces concernant les nouveaux membres du conseil seront bientôt faites.»

Le conseil, supervisé par le plus haut responsable politique du Pentagone, le sous-secrétaire à la défense pour la politique, sert en quelque sorte de groupe de réflexion interne sur la rétention des principaux dirigeants militaires, fournissant des conseils indépendants et des conseils sur la politique de défense. Le Conseil de la politique de défense comprend d’anciens hauts gradés militaires, des secrétaires d’État, des membres du Congrès et d’autres diplomates et experts en politique étrangère. Le statut de deux autres membres du groupe – ou de ceux qui remplaceraient les membres évincés – n’était pas immédiatement clair.

2017

Les responsables ont déclaré que l’administration Trump avait longtemps essayé de refaire le conseil d’administration avec des personnalités considérées comme fidèles au président – et en dehors de l’establishment de Washington – mais avait reçu le refus du secrétaire à la Défense récemment évincé Mark Esper et du sous-secrétaire à la défense par intérim de la politique James Anderson, qui a cherché à maintenir le conseil en place pour permettre la continuité des politiques. Esper et Anderson ont été renvoyés plus tôt ce mois-ci lors d’une purge des responsables du Pentagone.

2018: South China Post dit que Trump n’est pas le homeboy de Kissinger.

Henry Kissinger a rencontré le président chinois Xi Jinping et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à Pékin en novembre 2018 avant une réunion Trump = Xi. «La visite du diplomate américain vétéran âgé de 95 ans est considérée comme une tentative de réduire les tensions au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les différends concernant la mer de Chine méridionale et Taiwan. Xi rencontrera le président américain Donald Trump en marge du sommet du G20 en Argentine fin novembre.»- a rapporté le South China Morning Post.

La Maison Blanche avait cherché à ajouter Scott O’Grady, un ancien pilote de chasse de l’armée de l’air abattu au-dessus de la Bosnie, au conseil d’administration pour le préparer à être nominé pour un poste de haut niveau au Pentagone, ainsi que l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich, un proche allié. du président Donald Trump. L’administration avait également opposé son veto à l’ajout de l’amiral à la retraite.Eric Olson, ancien chef du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, et ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, ainsi que Gordon England, ancien sous-secrétaire à la défense sous l’administration Bush, sur la perception d’anti-Trump liens.

«S’ils sont traités comme ça, alors qui voudra faire du bénévolat?» Un ancien haut responsable de l’administration Trump, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré à Foreign Policy.

Bien que le conseil n’ait aucun rôle tangible au sein du Pentagone dans le processus d’élaboration des politiques, il conseille régulièrement les hauts dirigeants militaires sur certaines des principales menaces stratégiques à la sécurité nationale auxquelles les États-Unis sont confrontés. Le conseil s’est réuni en octobre pour des discussions confidentielles sur la formulation d’une stratégie à long terme envers la Chine et la dissuasion dans l’espace, selon un avis du Federal Register. La réunion comprenait des séances d’information de la CIA, du Bureau de l’évaluation nette du Pentagone et d’autres hauts responsables politiques du Pentagone.

CNN l’a signalé aussi, pas que cela compte trop.

Fox News vient de le confirmer également, ne mentionnant que Kissinger, blanchissant tous les commentaires et implications. Combien plus amateurs et autistes peuvent-ils aller?

Cela, pour moi, prouve définitivement où Trump se situe actuellement sur la carte du pouvoir. Ce n’est pas un mouvement d’image des deux côtés, ils ont tous les deux gardé le silence à ce sujet, alors c’est Trump qui envoie des messages. Et ça ne pourrait pas être plus fort, mais nos cages semblent insonorisées.

Source: South China Morning Post

Énorme! Trump vient d’évincer Kissinger du Pentagone Defence Policy Board, rompant plus de liens avec la Chine et les mondialistes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire