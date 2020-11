Trump dit que le FBI et le DOJ «MANQUENT EN ACTION» sur la fraude électorale présumée, lors du premier entretien post-électoral

PHOTO DE FICHIER: Donald Trump s’adresse aux journalistes à la Maison Blanche à Washington, DC, le 26 novembre 2020 © Reuters / Erin Scott

Quelques heures après avoir qualifié Fox News de «inaccessible», le président Trump a téléphoné à son réseau autrefois favori pour lancer des allégations de fraude contre le Parti démocrate et accuser le FBI et le ministère de la Justice d’ignorer une «élection truquée».

Alors que Fox News continue de s’éloigner de sa couverture généralement sympathique de Donald Trump, le président assiégé a dénoncé le réseau samedi, qualifiant sa programmation de «pratiquement inaccessible» et conseillant à ses abonnés de se connecter à «presque tout le reste» à la place.

.@FoxNews daytime is virtually unwatchable, especially during the weekends. Watch @OANN, @newsmax, or almost anything else. You won’t have to suffer through endless interviews with Democrats, and even worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

Pourtant, moins d’un jour plus tard, Trump a téléphoné pour accueillir Maria Bartiromo dimanche matin pour sa première interview individuelle depuis que Joe Biden s’est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de ce mois-ci.

Trump a réitéré son affirmation selon laquelle l’élection avait été «truquée» en faveur de Biden. Le président sortant a cité «de grandes décharges massives» de bulletins de vote par la poste, les scrutateurs républicains étant exclus des centres de dépouillement et les «machines à ordures» utilisées pour compter les votes comme responsables de sa perte, entre autres allégations de ruse démocrate.

Trump whines to Maria Bartiromo about the “massive dumps” he says cost him the election pic.twitter.com/oX2RPPOwbi — Aaron Rupar (@atrupar) November 29, 2020

«Joe Biden n’a pas obtenu 16 millions de voix de plus que Barack Hussein Obama», a déclaré Trump. «Il ne l’a pas compris. Joe Biden n’a pas obtenu 14 millions de voix de plus qu’Hillary Clinton. Et au fait, il n’a pas battu Obama dans les communautés noires.»

Les allégations de Trump sont, pour l’instant, à la discrétion des tribunaux de les juger valides ou non. Des poursuites civiles intentées par l’avocat Sidney Powell allèguent de «fraude électorale massive» en Géorgie et au Michigan, tandis que les efforts juridiques de la campagne Trump en Pennsylvanie se concentrent sur le dépouillement présumé de 680000 bulletins à Philadelphie sans contrôle républicain. Cette affaire a été rejetée par une cour d’appel fédérale de l’État, une décision qui, selon la campagne Trump, leur permet de la porter plus rapidement devant la Cour suprême. Un autre procès est prévu dans le Wisconsin alors que l’État a terminé son recomptage.

«Vous avez présenté ici des accusations graves», a déclaré Bartiromo à Trump, avant de lui demander si le FBI ou le ministère de la Justice enquêtaient sur la fraude présumée.

«Manquant en action», a répondu Trump. «C’est inconcevable. On pourrait penser que si vous êtes au FBI ou au ministère de la Justice, c’est la chose la plus importante que vous pourriez envisager. Où sont-ils? Je n’ai rien vu. Ils continuent d’avancer et passent au président suivant.

Trump whines at length that the DOJ and FBI aren't doing more to help him overturn his loss to Biden pic.twitter.com/7Ik0NiB7lO — Aaron Rupar (@atrupar) November 29, 2020

Trump a ensuite décrié le FBI et l’avocat spécial Robert Mueller pour avoir « espionné » sa campagne et enquêté sur ses relations supposées avec la Russie, respectivement. Appelant l’agence et l’enquête de Mueller le «canular Russie-Russie», Trump a déclaré à Bartiromo qu’il envisagerait de nommer un procureur spécial pour examiner l’enquête.

Si ses contestations judiciaires échouent, Trump cèdera la présidence à Biden si le collège électoral certifie la victoire apparente de l’ancien vice-président, a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. Alors qu’un certain nombre de médias ont déclaré Biden vainqueur après avoir obtenu les 270 délégués nécessaires pour gagner, le Collège électoral ne se réunira pour certifier le résultat qu’à la mi-décembre, ce qui laissera à Trump plusieurs semaines pour plaider son dossier devant le tribunal.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Trump dit que le DoJ et le FBI pourraient avoir été impliqués dans une fraude électorale à grande échelle

© REUTERS / HANNAH MCKAY

La campagne Trump a accusé les responsables du Parti démocrate dans une demi-douzaine d’États du champ de bataille de fraude électorale généralisée, impliquant principalement des bulletins de vote par correspondance. Les démocrates, la plupart des médias traditionnels et même certains républicains ont rejeté les allégations et ont exhorté le président à admettre sa défaite.

Le président Donald Trump a accusé le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation d’être peut-être «impliqués» dans le complot présumé visant à lui voler les élections.

«C’est une fraude totale et comment le FBI et le ministère de la Justice, je ne sais pas, peut-être qu’ils sont impliqués, mais comment les gens sont autorisés à s’en tirer avec ce truc est incroyable. Cette élection a été truquée. Cette élection était une fraude totale», a allégué Trump, s’adressant à Fox News dans une interview téléphonique dimanche matin.

« Ils sont là depuis longtemps. Certains d’entre eux ont servi beaucoup de présidents différents, et ils ont leur propre point de vue. Tout ce que je peux dire, c’est … avec toutes les fraudes qui ont eu lieu, personne n’est venu me voir et a déclaré que « le FBI a attrapé les personnes qui font ce stratagème » », a-t-il ajouté. Le président a poursuivi en se plaignant que le FBI et le DoJ n’avaient pas encore enquêté sur les activités illégales potentielles des responsables de l’ère Obama, y ​​compris l’espionnage de la campagne Trump en 2016.

« Où sont-ils avec Comey, avec McCabe, avec Brennan, avec tous ces gens? Ils ont menti au Congrès, ils ont menti, ils ont fui … Où sont-ils avec tout ça? » Trump a demandé, faisant référence à l’ancien directeur du FBI James Comey, à l’ancien directeur adjoint du FBI Andrew McCabe et à l’ancien directeur de la CIA John Brennan et à leurs rôles dans l’instigation du Russiagate.

Suggérant que le monde surveillait ce qui se passait aux États-Unis en ce qui concerne les allégations de fraude électorale, Trump a déclaré qu’il avait des dirigeants d’autres pays l’appeler et dire que le vote du 3 novembre était « l’élection la plus foirée que nous ayons jamais vue. »

«Des centaines et des centaines d’affidavits»

En parcourant les affirmations de sa campagne, Trump a souligné une fraude présumée généralisée impliquant des bulletins de vote par correspondance, y compris des cas de personnes ayant reçu plusieurs bulletins de vote, des morts «votant» et demandant des candidatures pour voter, des soi-disant «problèmes» des machines à voter du Dominion qui ont transféré des milliers de votes de Trump à Biden, et des problèmes de «rejet» des observateurs des bureaux de dépouillement dans les principaux bastions démocrates. Trump a insisté sur le fait que sa campagne comportait «des centaines et des centaines» d’affidavits sous serment pour étayer ces allégations.

Le président a également rappelé l’écart entre les résultats qui arrivent le soir des élections et ceux qui arrivent plus tard, grâce à d’importants « dépotoirs » en faveur de Biden au Michigan, en Pennsylvanie et ailleurs. » Et tout d’un coup, je suis passé de beaucoup de victoire à une petite défaite, et dans certains cas, cela a pris du temps », a-t-il déclaré.

Trump a accusé les juges d’État et les médias de se soustraire à leurs responsabilités d’entendre les poursuites judiciaires de sa campagne et de couvrir les allégations de fraude, et a attaqué les grandes technologies pour sa censure présumée. « Les médias ne veulent pas en parler. Ils savent à quel point c’est frauduleux. Ce n’est pas différent de Hunter », a-t-il déclaré, faisant référence au fils de Joe Biden et à sa corruption présumée pay-to-play en Ukraine pendant la présidence d’Obama.

« Nous n’avons pas la liberté de la presse dans ce pays. Nous avons la répression par la presse. Vous ne pouvez pas avoir de scandale si personne n’en rapporte », s’est plaint Trump, faisant référence aux efforts de Twitter et Facebook pour dissimuler un nouveau Histoire du York Post sur l’ordinateur portable de Hunter Biden prouvant des activités illégales et le manque de couverture des autres médias grand public.

«Un beau, grand, beau procès»

En ce qui concerne les tribunaux, Trump a affirmé que les juges des États swing ne permettaient pas à sa campagne de présenter des preuves.

« Nous ne sommes pas autorisés à présenter nos preuves. Ils disent vous n’avez pas qualité pour agir « . J’ai dit aux avocats que je voudrais déposer une belle, grande et belle poursuite avec des preuves énormes. Nous avons des affidavits. Nous ont des centaines et des centaines d’affidavits … [des gens] prêts à signer sous peine de parjure (vous allez en prison) … Ce sont des gens respectés. Ce sont des gens qui mettent leur vie en danger. Et ils ne veulent pas pour prendre les affidavits. Ensuite, ils disent que nous n’avons pas de preuve. »

Trump a également exprimé des doutes quant à savoir si les allégations de fraude de sa campagne pourraient atteindre la Cour suprême. « Le problème est qu’il est difficile de saisir la Cour suprême. J’ai les meilleurs avocats de la Cour suprême qui veulent plaider la cause si elle y parvient. Mais ils ont dit qu’il était très difficile de faire une affaire là-haut. »

Faisant écho aux affirmations faites par d’autres membres de son personnel – ainsi que des membres de sa famille – sur l’improbabilité supposée que Biden reçoive 15 millions de votes de plus que Barack Obama, Trump a suggéré à plusieurs reprises dans l’interview qu’il pensait qu’il n’y avait aucun moyen que Biden obtienne 80 millions de voix, ou pourrait gagner plus de voix dans les communautés afro-américaines qu’Obama.

«J’ai obtenu 63 millions de voix il y a quatre ans et j’ai gagné assez facilement au collège électoral … Nous espérions en obtenir environ 68 et nous avons estimé que c’était une voie vers une victoire facile. J’ai obtenu 74 millions de votes – le plus important de l’histoire d’un président en exercice. Tant de millions de plus que ce que nous essayions même d’obtenir. Et tout le monde a dit que c’était fini. Je vous le dis, à 10 heures [soir des élections], tout le monde pensait que c’était fini. Et puis les faux courriers ont commencé à arriver», a déclaré Trump.

Les principaux médias américains ont appelé l’élection en faveur de Biden le 7 novembre, le démocrate devant remporter 51,1% des voix populaires et 306 voix au collège électoral, bien au-dessus des 270 requis. Le président Trump a refusé de céder. Le collège électoral devrait voter officiellement pour le président et le vice-président le 14 décembre, les votes devant être comptés par le Congrès le 6 janvier et l’inauguration prévue le 20 janvier 2021.

Réputation sur la ligne

« Invitée à commenter les dernières allégations de Trump, la Dre Miriam Ramirez, analyste politique et ancienne sénatrice de Porto Rico, a déclaré que même si elle n’est pas en contact direct avec l’équipe juridique de Trump, elle connaît et respecte les personnes impliquées, et pense qu’elles ne mettrait pas leur réputation professionnelle en jeu sans preuves sérieuses.

« Je respecte Rudy Giuliani, il était maire de New York et quand il s’est présenté aux élections, je l’ai aidé dans cette élection et j’ai fait campagne pour lui à New York. Il y a Newt Gingrich, qui était président de la Chambre et Mike Huckabee qui a excellente réputation en tant que gouverneur [de l’Arkansas] et même candidat à la présidence lorsque Trump s’est présenté. Ce sont toutes des personnes très respectées et elles sont en charge de cette enquête. Je suis totalement convaincue qu’elles ne mettraient pas leur réputation à vie avec quoi que ce soit de frauduleux. Ou essayez de faire quelque chose qui ne va pas. Je pense que le président fait confiance [au procureur général Bill Barr]. Je ne sais pas s’il fait référence aux juges locaux de l’État. Certains d’entre eux ont renvoyé des preuves en disant que ce n’est pas réel « , a déclaré Ramirez

Dire qu’elle n’était pas sûre de la manière dont les allégations de fraude se dérouleraient à partir d’ici, l’ancienne sénatrice a déclaré qu’elle pensait que la plupart des Américains aimeraient «s’assurer que cette expérience ne se reproduise plus jamais» et exiger des garanties adéquates pour «qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet. les résultats de l’élection. «

Ilya Tsukanov

‘Les gauchistes maléfiques et corrompus’ veulent démolir cette nation, dit Jon Voight

Jon Voight soutient l’affirmation de Donald Trump selon laquelle Joe Biden a faussement déclaré une victoire à l’élection présidentielle et a averti que la bataille de la justice contre Satan a maintenant commencé.

(Article de Niamh Harris republié sur NewsPunch.com)

Voight a déclaré: «Mes compatriotes américains, je me tiens ici avec tout le sentiment que je suis dégoûté de ce mensonge selon lequel Biden a été choisi … Comme si nous ne connaissions pas tous la vérité. Et quand on essaie de tromper, on sait qu’on ne peut pas s’en tirer, il y aura un prix à payer.»

Breitbart rapporte: Voight a averti les Américains qu’ils sont maintenant confrontés à leur «plus grand combat depuis la guerre du mal» car la gauche est des satanistes:

«Ceux qui sautent de joie maintenant sautent vers l’horreur dans laquelle ils seront. Parce que je sais que les promesses faites par la gauche au peuple américain ne se concrétiseront jamais. Mes amis de toutes les couleurs, races et religions, c’est maintenant notre plus grand combat depuis la guerre civile. La bataille de la justice contre Satan. Oui, Satan. Parce que ces gauchistes sont méchants, corrompus et veulent démolir cette nation.»

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0 — Jon Voight (@jonvoight) November 11, 2020

Voight a ensuite exhorté les Américains à croire que Dieu supervisera le processus mais continuera à se battre comme si c’était le «dernier combat sur terre»:

«Nous ne devons pas permettre cela. Nous devons lutter contre cette corruption qui a pris le dessus et lutter pour le bien qui semble perdu. Donnons notre confiance à Dieu et prions pour la victoire de Trump parce que nous savons tous que ce décompte des voix est une corruption comme eux. Alors ne reculons pas, menons ce combat comme si c’était notre dernier combat sur terre. Comme l’a dit Muhammed Ali, ‘Ce n’est pas fini, jusqu’au dernier coup de poing que vous avez.’ Que Dieu vous bénisse.»

En savoir plus sur: NewsPunch.com

Un confident de Trump dit à LifeSite: le président a toutes les preuves nécessaires pour montrer une fraude massive, un changement de vote

Mosher exhorte les Américains à non seulement prier pour le président, mais aussi à croire que la vérité sur la fraude électorale sera bientôt révélée et que Donald Trump sera réélu.

(Article de John-Henry republié sur LifeSiteNews.com)

Steve Mosher m’a dit aujourd’hui dans une interview à succès que le président Trump rassemble toutes les preuves nécessaires pour montrer qu’une fraude électorale massive et généralisée s’est produite lors de la course à la présidentielle de 2020.

«Ils ont choisi le mauvais gars pour essayer de faire du bulldozer», dit-il.

Les médias grand public se livrent à une tentative de coup d’État «sans effusion de sang» contre le président, a-t-il ajouté, qui a remporté d’énormes marges dans les principaux États du swing, mais s’est vu refuser la victoire grâce à la «vieille école» et aux nouvelles méthodes high-tech de fraude électorale.

Poursuivant, Steve a expliqué qu’«ils n’essaient pas seulement de voler les élections. Ils essaient de voler notre pays … s’ils réussissent le braquage électoral massif qui est actuellement en cours, nous n’aurons jamais une autre élection libre et juste dans ce pays, j’en ai peur.»

«N’écoutez pas les médias grand public maintenant», a-t-il fait remarquer. «Je suis très déçu de Fox… parce que Rupert Murdoch et ses fils ont appris qu’ils allaient changer de camp et qu’ils ont changé de camp de façon considérable. Ils ont également participé à cette tentative de coup d’État.»

Steve est un expert de la Chine et des affaires mondiales. Il est quotidiennement en contact avec l’équipe du président. Les gens à la Maison Blanche savent que Trump a gagné, a-t-il dit, car les chiffres qui sont arrivés le soir des élections étaient massivement en sa faveur. Mais les démocrates ne s’attendaient pas à une telle différence, ils ont donc dû interrompre le dépouillement et introduire de faux bulletins de vote et échanger des votes par voie électronique pour combler l’écart.

«Le président Trump a facilement remporté la réélection le soir des élections … si ces bulletins avaient été comptés avec précision, le président Trump gagnerait non seulement la majorité du collège électoral, il remporterait en fait la majorité du vote populaire dans ce pays.»

«L’autre chose que les gens ont probablement du mal à comprendre, c’est à quel point la fraude a été massive et absolument massive. Il a englobé tous les types possibles de fraude électorale à l’ancienne [mais maintenant] nous avons la fraude électorale du 21e siècle. Ces systèmes de vote informatisés… permettent une toute nouvelle façon de tricher sur le vote.»

J’ai demandé à Steve comment la gauche avait spécifiquement procédé à la fraude.

«Si votre candidat est en retard, vous faites frénétiquement l’une des deux choses. Soit vous commencez à rejeter les bulletins de vote de votre adversaire, soit vous commencez à fabriquer des bulletins de vote pour votre gars ou vous faites les deux. Dans ce cas, ils ont fait les deux.»

« Pourquoi Hillary Clinton n’a-t-elle pas contesté les résultats du vote en 2016? » Il a demandé. «Parce qu’elle savait que si elle le faisait, la fraude électorale qu’ils avaient tentée à ce moment-là serait révélée.»

Steve a exhorté les Américains à prier non seulement pour le président étant donné qu’il s’agit de la pire crise dans notre pays depuis la guerre civile – et étant donné que la violence peut éclater lorsqu’il est finalement déclaré vainqueur – mais aussi qu’ils restent calmes et rejettent les mensonges. des réseaux d’information d’entreprise.

«Les médias grand public nous ont trahis. Ils font partie de la tentative de coup d’État, de ce coup d’État sans effusion de sang qu’ils ont tenté et qui va échouer. Et c’est le Titanic, vous savez. Les nouveaux médias comme The John-Henry Westen Show que nous faisons actuellement où vous avez quelques centaines de milliers d’abonnés, vous en aurez plus au fil du temps parce que les gens recherchent la vérité et ne la trouveront pas sur MSNBC et CNN. Nous le savons depuis longtemps, mais ils ne le trouveront pas non plus sur Fox, mais ils le trouveront ici. John Henry, je vous suis donc reconnaissant de l’avoir fait. «

En savoir plus sur: LifeSiteNews.com

Vidéo bombe: un jeune détective Internet révèle des preuves provenant du site Web du gouvernement de la PA montrant que plus de 23 000 bulletins de vote de la Pennsylvanie ont été remplis et renvoyés avant qu’ils ne soient envoyés par la poste aux électeurs (et PLUS)

Le 11 novembre, Petr Svab de Epoch Times a écrit sur l’improbabilité de plus de 10 000 bulletins de vote retournés dans l’État de Pennsylvanie à une date antérieure à la date à laquelle ils ont été envoyés. L’article, comme on pouvait s’y attendre, a été complètement ignoré par les grands médias du Parti démocrate.

(Article de Patty McMurray republié à partir de 100PercentFedUp.com)

Le 11 novembre, Petr Svab de Epoch Times a écrit sur l’improbabilité de plus de 10 000 bulletins de vote retournés dans l’État de Pennsylvanie à une date antérieure à la date à laquelle ils ont été envoyés. L’article, comme on pouvait s’y attendre, a été complètement ignoré par les grands médias du Parti démocrate.

Voici quelque chose d’autre qui n’a pas été retenu par les médias, le travail d’enquête d’un jeune journaliste citoyen, connu sous le nom de «Greg On The Right», peut avoir fourni la plus grande preuve à ce jour que les élections en Pennsylvanie étaient tout sauf libres et équitables.

Dans une série de vidéos en 3 parties, le jeune homme, connu sous le nom de «Greg on The Right», a d’abord posté sa vidéo explosive du site Web PA.gov sur Tik Tok, où curieusement, elle a été supprimée. Greg a rapidement posté sa vidéo sur Twitter, où il compte un peu plus de 5,6K abonnés.

Voici une capture d’écran du site Web PA.gov:

Dans sa première série de vidéos en 3 parties, Greg explique qu’il n’a pu examiner qu’environ un tiers de l’ensemble de données relatives aux bulletins de vote par correspondance sur le site Web PA.gov.

De «Greg On The Right:»

Les informations suivantes proviennent directement du site Web PA.gov et comptent près de 3,1 millions d’entrées. J’ai exporté toutes ces informations dans une feuille Excel, mais j’ai été coupé à environ 1 million de lignes, alors gardez à l’esprit que nous travaillons avec un tiers de l’ensemble de données. Donc, la première chose que j’ai faite a été de créer une colonne pour voir si des bulletins de vote avaient été envoyés par le gouvernement le jour même où ils avaient été reçus, remplis, par la poste, par l’électeur. Il s’avère qu’environ 11 000 ont été remplis par l’électeur et renvoyés au gouvernement le jour même où le gouvernement les a envoyés par la poste à l’électeur. J’ai ensuite créé une colonne pour voir s’il y avait des demandes qui avaient été approuvées par le gouvernement, postées par le gouvernement, reçues par l’électeur, puis remplies par l’électeur et renvoyées par la poste au gouvernement le même jour. Et il y avait 8 205 cas de cela. Enfin, j’ai créé une colonne pour voir s’il y avait des bulletins de vote qui avaient été reçus par la poste, remplis avant même qu’ils ne soient envoyés par la poste et reçus par le gouvernement. Il y a eu 7 403 cas. Si quelqu’un est capable de comprendre ces chiffres sans dire qu’il s’agit d’une fraude, veuillez me le faire savoir dans les commentaires.

Regardez l’incroyable vidéo du bulletin de vote de Greg sur la Pennsylvanie, partie 1.

My video on PA mail-in ballots got removed by TikTok. Here’s part 1 pic.twitter.com/sNclOHwgNE — GregOnTheRight (@GregOnTheRight) November 20, 2020

Vidéo du bulletin de vote postal de Pennsylvanie, partie 2 (la vidéo peut être vue ci-dessous les images).

Greg explique: «Ces données proviennent directement de Pennsylvania.gov», explique Greg.

Sur cette page, nous avons le nombre total de bulletins de vote que le gouvernement de Pennsylvanie a envoyés par la poste.

Ici, à gauche, nous avons l’année de naissance de l’électeur, le nom du comté dans lequel il réside, son parti enregistré, le district du Congrès et le type de demande.

Cette page montre le nombre de bulletins qui ont été envoyés par la poste par le gouvernement de Pennsylvanie mais qui n’ont jamais été retournés.

Cette page montre le nombre de bulletins de vote postés par le gouvernement et reçus et remplis par l’électeur le même jour.

Cette page indique le nombre de bulletins de vote par la poste qui ont été approuvés, envoyés par la poste, reçus et remplis par l’électeur le même jour.

Cette page montre le montant qui a été retourné et rempli par l’électeur avant même qu’il ne soit envoyé par la poste!

Et enfin, cette page montre le nombre de bulletins de vote par la poste qui ont été retournés par l’électeur, mais jamais envoyés par la poste à l’électeur!

Part 2 of the videos that got removed by Tiktok https://t.co/MEMtGs5zol pic.twitter.com/fMaWJbWqAt — GregOnTheRight (@GregOnTheRight) November 20, 2020

My video on PA mail-in ballots got removed by TikTok. Here’s part 1 pic.twitter.com/sNclOHwgNE — GregOnTheRight (@GregOnTheRight) November 20, 2020

Vidéo sur le bulletin de vote de Pennysylvania, partie 3.

Dans cette vidéo, Greg donne aux téléspectateurs un exemple proche et facile à comprendre de la façon dont, dans ce qui ne peut être décrit que comme «impossible», un bulletin de vote a été envoyé par un électeur deux jours avant que le gouvernement de la Pennsylvanie ne l’envoie par la poste.

Part 2 of the videos that got removed by Tiktok https://t.co/MEMtGs5zol pic.twitter.com/fMaWJbWqAt — GregOnTheRight (@GregOnTheRight) November 20, 2020

Le jour même où Greg a posté ses vidéos sur Twitter, il a reçu un message du Knox Tea Party l’informant que l’ensemble de données des élections de novembre 2020 avait été supprimé du site Web du gouvernement de l’AP. Selon Greg, qui s’est entretenu avec 100% de marre aujourd’hui, les données semblent avoir été déplacées, et l’état de l’Autorité palestinienne oblige quiconque souhaite voir les données à payer 20 $ pour le privilège. Nous ne pouvons pas confirmer si les données sur le site Web PA.gov ont été modifiées depuis que Greg a enregistré ses résultats pour la première fois ou si l’ensemble de données qu’il a fourni reste le même.

Un article écrit par Petr Svab de Epoch Times semble étayer de nombreuses allégations du jeune détective de données, qui s’appelle «Greg On The Right».

From the Epoch Times – Plus de 20 000 bulletins de vote absents en Pennsylvanie ont des dates de retour impossibles et plus de 80 000 autres ont des dates de retour qui soulèvent des questions, selon l’analyse d’un chercheur sur la base de données des électeurs de l’État.

Plus de 51 000 bulletins de vote ont été marqués comme retournés juste un jour après leur envoi – une rapidité extraordinaire, compte tenu des délais de livraison du service postal américain (USPS), tandis que près de 35 000 ont été retournés le jour même où ils ont été envoyés par la poste. Un autre plus de 23 000 ont une date de retour antérieure à la date d’envoi. Plus de 9 000 n’ont pas de date d’envoi.

Les listes électorales de l’État sont examinées de près alors que le président Donald Trump conteste les résultats de l’élection présidentielle en Pennsylvanie et dans d’autres États où son adversaire, l’ancien vice-président Joe Biden, détient une avance serrée. La campagne Trump allègue que des bulletins de vote invalides ont été comptés pour les démocrates et des bulletins de vote valides pour les républicains ont été rejetés.

En savoir plus sur: 100PercentFedUp.com

Le cas du président Trump progresse dans plusieurs États alors que les allégations de fraude arrivent à la maison [Vidéo]

La presse grand public continue son black-out alors que la tentative de coup d’État se poursuit, mais il y a un GRAND combat pour ce qui est juste.

Les législateurs du GOP en Pennsylvanie élaborent une résolution pour reprendre l’autorité qui leur a été accordée par la Constitution fédérale pour sélectionner et siéger les électeurs de cet État. Cela signifie que le GOP peut choisir des personnes susceptibles de voter largement ou entièrement pour la réélection du président Trump.

Cette décision est intervenue après une audition étourdissante (et largement paniquée) de trois heures au cours de laquelle l’avocat du président, l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani et son équipe ont fait un témoignage extraordinairement convaincant montrant que le comportement du décompte des voix de l’État indiquait une fraude. Ils ont présenté des preuves parfois choquantes pour les auditeurs. Regarder:

Ce n’était qu’un fait sur des heures de témoignage qui était tout simplement stupéfiant. Dans un dépotoir d’environ 600 000 votes qui sont arrivés, 570 000 votes pour Biden et 3200 pour Trump au cours de la même période. C’est tout à fait anormal. Tout cela provenait de dépotoirs de vote par correspondance.

Bien que cette récupération de l’autorité ne soit pas encore conclue (le titre ci-dessous est un peu trompeur), le processus est en cours.

Comme vous pouvez le voir sur la photo de couverture de cette pièce, la Pennsylvanie n’est pas le seul État à voir le mouvement comme le résultat des efforts déployés par Trump pour contester les résultats des élections. C’était un rapport de situation publié par Kevin McCollough tôt vendredi matin.

Steve Turley donne une mise à jour incroyable sur les progrès de l’équipe juridique de Trump devant les tribunaux des États où la fraude électorale a été découverte et alléguée.

Seraphim Hanisch

Le FBI a enfin commencé à enquêter sur la fraude électorale, les démocrates sous-estimant Trump est leur défaite

Le FBI a ENFIN commencé à enquêter sur la fraude électorale, les démocrates sous-estimant Trump est leur défaite. Les démocrates et les médias libéraux n’arrêtent pas de dire qu’il n’y a aucune preuve, mais les preuves commencent à s’accumuler.

Trump est récemment apparu dans l’émission de Maria Bartiromo sur Fox News pour discuter d’allégations de fraude électorale, pour lesquelles il existe de nombreuses preuves.

Les médias et les démocrates continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a aucune preuve et que Trump a perdu.

Pourtant, maintenant selon Matt Braynard du Voter Integrity Project, le FBI a demandé des données concrètes sur les bulletins de vote illégaux

Que ce soit une enquête formelle ou préliminaire, cela reste à voir, mais dans tous les cas, c’est une énorme nouvelle pour les républicains et DOnald Trump.

Le VIRUS EXPOSÉ! – Comment nous sommes arrivés ici et pourquoi nous devons nous battre maintenant! (Documentaire COMPLET 2020)

Dans ce documentaire produit et raconté par Josh Sigurdson, nous approfondissons les origines du virus. Pas seulement le coronavirus mais ce qui a conduit à l’essor de ce complexe de contrôle. Nous remontons les symptômes au début du 20e siècle et l’utilisation de la propagande et de la manipulation psychologique qui mènent à la servitude que nous voyons aujourd’hui.

De la collaboration avec la Chine au début des années 1970 à la montée en puissance de la technocratie. Des expériences et exercices effrayants du gouvernement auxquels des gens comme le Dr Fauci ont participé à la montée en puissance de Bill Gates et aux tactiques qu’il a utilisées pour amener le monde à s’incliner devant lui. De l’opération Mockingbird à la propriété de presque toutes les grandes stations par des monopoles pharmaceutiques. De l’événement 201 à une arme biologique défectueuse produite à Wuhan, en Chine, qui a conduit à des chiffres et des statistiques falsifiés.

Ce documentaire a été écrit, hébergé, édité et produit en une journée, mais son message est désastreux et tout le monde doit l’écouter.

Il est temps de tracer une ligne dans le sable. Vous êtes pour l’humanité ou contre l’humanité. Vous êtes soit pour la liberté, soit pour les meurtres de masse / les confinements. Il est temps pour vous de décider où vous vous placez dans l’histoire. Agissez judicieusement ou faites face aux conséquences dans les années à venir.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur WAM!

