WUHAN-GATES – 26. Les vaccins or et les armes biologiques SRAS-2. Des tests CIA-OMS financés par Gates au sommet de l’UE avec Pfizer, le sponsor de Biden, avant la pandémie!

«Plus tôt cette année (2019 – ed), l’OMS a reconnu l’hésitation à la vaccination comme une menace pour la santé mondiale. Les gouvernements et les entreprises de médias sociaux ont répondu à cet appel. Nous devons lutter contre ceux qui répandent volontairement de la désinformation et travailler avec les patients pour fournir des informations fiables et facilement compréhensibles».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a ajouté que les efforts mondiaux de vaccination devraient se concentrer sur les pays qui comptent le plus d’enfants non vaccinés. La reconstitution de Gavi jouerait un rôle crucial à cet égard, a-t-il déclaré, notant que l’UE et ses États membres avaient été les principaux partisans de l’alliance du vaccin. Le Programme de vaccination 2030 de l’OMS contribuerait à accélérer les progrès au cours de la prochaine décennie et la vaccination doit faire partie d’un engagement plus large en faveur des soins de santé universels. Lutter contre les mythes et la désinformation restera également une priorité.

Telles étaient les conclusions du directeur de l’Organisation mondiale de la santé – aujourd’hui visé par l’Éthiopie pour ses relations avec la guérilla communiste-islamique de son parti TPLF – lors du sommet sur la vaccination mondiale qui s’est tenu le 12 septembre 2019 à Bruxelles, à la Commission européenne. puis présidé par Jean-Claude Juncker, 6 mois avant de décider de déclarer la pandémie de Covid-19, le 11 mars 2020. Tedros a à cette occasion salué l’Alliance Gavi voulue par Bill Gates pour la vaccination mondiale lors d’un sommet qu’il a choisi comme toile de fond du dossier de synthèse des molécules géantes de l’incontournable Coronavirus… Un destin misérable ou quoi?

Avec l’excuse de donner des sérums pour des maladies infectieuses historiquement graves aux pays pauvres, ils sont utilisés comme test et imposent également une vaccination obligatoire aux Occidentaux, comme cela s’est produit pour le projet pilote de 10 vaccins d’âge scolaire imposé par l’Italie par Global Health Security Agenda. par la volonté de Barack Obama et de son servile choisi Matteo Renzi, le premier homme politique italien de l’histoire à devenir Premier ministre sans même être parlementaire mais uniquement en vertu de son leadership au sein du Parti démocrate allié au Parti démocrate avec des étoiles et des galons.

Parmi les nombreuses autorités compétentes européennes et mondiales présentes au sommet à une époque très suspecte, certains noms se sont démarqués: le représentant de la Fondation Bill & Melinda Gates, les dirigeants de 4 ONG fondées par le même magnat de Microsoft, le vice-amiral Jerome Adams, US Surgeon General, et les responsables de Mozilla et Facebook.

Parmi eux, il n’y avait qu’un seul Big Pharma présent: la multinationale pharmaceutique américaine Pfizer qui a travaillé pendant des mois dans l’ombre sur le vaccin doré, tandis que Moderna, AstraZeneca, Sanofi-Gsk et Johnson & Johnson ont fini dans les médias, mais ont battu tout le monde dans le sprint la finale. Juste à temps pour permettre au président élu américain (pas encore officiellement) Joseph Biden, parrainé par Pfizer lui-même lors de la campagne électorale avec plus de 2 millions de dollars, de célébrer l’arrivée de l’antidote.

GATES: DES TESTS DANGEREUX AU VACCIN OR

Pfizer et BioNTech ont déposé vendredi 20 novembre une autorisation d’utilisation d’urgence pour leur candidat vaccin contre le coronavirus auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis. Il s’agit du premier sérum de coronavirus à nécessiter une autorisation réglementaire aux États-Unis. Le résultat, presque évident, ne sera connu que le 10 décembre.

«C’est avec beaucoup de fierté, de joie et même de soulagement que je peux dire que notre demande d’autorisation d’utilisation d’urgence pour notre vaccin Covid-19 est maintenant entre les mains de la FDA», a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla dans une vidéo partagée.

Il faudrait fêter ça! Si cette coïncidence du sommet présumé en Belgique une poignée de semaines après la pandémie la plus invasive de l’histoire de l’humanité – bien qu’une bagatelle en termes de mortalité par rapport aux Espagnols qui entre 1918 et 2020 ont tué 50 millions contre 1,38 ‘infection à Covid-19 – ne serait-ce que la énième d’une traînée interminable d’indices sérieux, précis et concordants comme ceux qu’un magistrat pourrait juger impensable d’ordonner l’arrestation de quelqu’un …

Ce chemin sombre a commencé avec les expériences très dangereuses menées dans les laboratoires de biosécurité 4 de l’Institut de virologie de Wuhan sur le virus du SRAS infecté par le VIH depuis 2004 grâce au financement de la Commission européenne de Romano Prodi (alors Premier ministre de l’Italie) à ceux qui ont continué en Chine même et aux USA (au centre de Chapell Hill of North Carolina University) grâce au plan PREDICT 2 de l’administration Obama et Biden, financé par l’agence gouvernementale américaine USAID, instrument financier de la Central Intelligence Agency, et par la Fondation Bill & Melinda.

L’itinéraire serpente ensuite sur les traces des chauves-souris contagieuses également entre le Royaume-Uni et le Canada (par hasard après l’élection du président Donald Trump) jusqu’à ce qu’il atteigne l’exercice simulé sur la pandémie de coronavirus d’octobre 2019 «Event 201», financé par Bill Gates et orchestrée par l’ancienne directrice adjointe de la CIA Avril Haines, membre du Congrès de longue date de Biden, qui a rejoint il y a un mois l’équipe de renseignement du candidat démocrate pendant la campagne électorale et maintenant elle a été choisie comme future directrice de Nationa Intelligence, la salle de contrôle à partir de laquelle tous les 007 américains sont contrôlés, et pas seulement …

Le chemin est parsemé de mystères sur les scientifiques arrêtés, d’autres ont disparu et réapparu après des mois, quelqu’un est mort subitement alors qu’il travaillait sur des expériences biologiques à «double usage», à savoir un vaccin sanitaire et une arme biologique militaire, qui atteint le «si fatigant» de le philanthrope autoproclamé aux cheveux blancs, l’ultra milliardaire de Microsoft qui est devenu célèbre pour la fragilité présumée de Windows aux virus qui ont forcé des mises à jour système coûteuses en continu: le joueur était finalement un gagnant.

Ces 55 millions de dollars bien dépensés par la fondation Gates pour un investissement en capital dans des actions de BioNTech, une multinationale pharmaceutique allemande aux fondateurs turcs, ont facilité la recherche du vaccin connu sous le nom de BNT162b2 développé en partenariat avec le plus puissant Pfizer. La valeur nominale de l’action BioNTech à la Bourse de New York (Nasdaq) est passée de 28,55 $ à 104,7 $ vendredi 20 novembre après l’annonce historique.

Le saut des actions BioNTech sur les bourses de Londres et de New York

Cela a fait le bonheur du couple de scientifiques d’origine turque Uğur Şahin (PDG) et Özlem Türeci (membre du CDA), mari et femme, qui contrôlent la pharmacie allemande avec de multiples fonds d’investissement, mais aussi celui de Joe Biden (désormais à à tous égards président élu après le feu vert pour la transition accordé par Trump malgré l’appel annoncé devant la Cour suprême pour fraude électorale présumée), qui a déjà pu promettre la prochaine distribution de vaccins en décembre.



Tout cela pourrait ressembler à la naissance d’une spéculation commerciale astucieuse concantée à une série de curieuses coïncidences s’il n’y avait pas eu de chercheurs en biologie moléculaire faisant autorité, d’experts du renseignement, d’hommes d’État et même d’un cardinal pour affirmer que le virus SRAS-Cov-2 serait a été construit dans le laboratoire.

VIRUS SARS-COV-2 BIO-ARME ALLÉGUÉE

Pour au moins 15 scientifiques dans le monde, il s’agit d’un organisme génétiquement modifié auquel quatre séquences microscopiques du VIH insidieux, le pathogène du sida, ont été insérées, afin, soupçonne le bio-ingénieur Pierre Bricage, de fabriquer une souche normale de Coronavirus de syndromes respiratoires potentiellement mortels en raison du choc inflammatoire mortel susceptible de se créer dans l’environnement stérile des poumons.

«Un pays riche a semé ce poison. L’ONU enquête a déclaré mi-mars le cadinal Albert Malcom Ranjith, archevêque métropolitain de Colombo (Sri Lanka), lançant l’appel contenu dans une lettre plus perspicace et détaillée envoyée aux Nations Unies par l’ancien président de la République islamique d’Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dans lequel il faisait explicitement référence à une arme bactériologique. Étant donné que l’ancien homme d’État est maintenant détesté par son propre pays, sa position a été rapportée par très peu de médias mondiaux (y compris Gospa News).

Ces lourdes accusations faisaient suite à celles de l’avocat Francys Boyle, auteur de la loi sur le confinement des armes biologiques aux États-Unis, et de Jeff Brown, fondateur avec d’autres journalistes internationaux de la Bioweapon Truth Commission, (www.bioweapontruth.com), un organisation indépendante qui a créé sur le sujet la plus grande archive de documentation sur l’Occident et sur les États-Unis, où la guerre biologique a été méticuleusement décrite dans une vidéo de la Marine déclassifiée il y a seulement quelques années (et présentée en avant-première par Gospa News).

Avant eux, le 13 août 2019, c’est le Center for the Study of Existential Risk (CSER) de l’Université de Cambridge qui a sonné l’alarme: «Dans un nouveau rapport, des experts ont appelé les décideurs à «protéger leurs citoyens» et commencez à vous préparer à des événements comme une pandémie de bio-ingénierie dévastatrice ou des programmeurs perdant le contrôle des systèmes d’intelligence artificielle», a écrit Sarah Knapton, rédactrice scientifique du Telegraph.

EXPÉRIENCES MYSTÉRIEUSES AU ROYAUME-UNI FINANCÉES PAR PENTAGONE

Les scientifiques, en fait, étaient bien au courant de certaines expériences dangereuses menées par le Pirbright Institute du village homonyme de Guildford dans le comté de Surrey (Gb) non seulement sur le coronavirus aviaire du poulet, comme il ressort d’un brevet de recherche de 2015 qui a initialement fait des suspicions sur ce centre de recherche, mais aussi sur d’autres pathogènes mystérieux même pas révélés dans le dossier annuel britannique conformément à la Convention sur les armes biologiques, le traité international sur les armes biologiques surveillé par l’ONUG à Genève.

Dans ce document confidentiel (mais non secret) faisant référence à 2018, nous lisons des informations très intéressantes. Le Département de l’environnement, de l’agriculture et des affaires rurales (Defra) de l’Union européenne a mené des expériences dangereuses sur divers agents pathogènes qui nécessitent un laboratoire de biosécurité BSL 3. Certains sont mentionnés d’autres, qui sait pourquoi, non! Qu’y a-t-il à cacher à l’UNODA (Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement) à Genève?

Les mystérieux projets britanniques de Pirbright financés par Gates et le Pentagone, comme le montre le rapport de 2018 sur la Convention sur les armes biologiques

Le projet visait le «Diagnostic et surveillance des maladies animales exotiques et la recherche sur les mesures de contrôle de ces maladies. L’Institut Pirbright gère les laboratoires de référence de la FAO et de l’OIE. Les micro-organismes sont classés jusqu’à et y compris SAPO 4 et ACDP Hazard Group 3. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter: la fièvre aphteuse, la fièvre catarrhale du mouton, la maladie vésiculeuse du porc, la maladie du cheval africain, le capripox, la peste porcine africaine, la peste des petits ruminants , Peste bovine, chickungunya et fièvre de la vallée du Rift».

Dans la liste internationale des agents pathogènes du groupe de danger (groupe de danger) ACDP 3 sous la rubrique Coronaviridae, il y a aussi le SRAS du syndrome respiratoire aigu sévère (Severe en anglais) de 2003 qui est encadré dans la catégorie de danger B: une liste des travailleurs exposés à cet agent doivent être stockés pendant 40 ans après la dernière exposition connue.

Les recherches de l’institut anglais ne susciteraient pas de suspicion s’il n’y avait pas deux sujets «particuliers» pour les financer. La désormais incontournable Fondation Bill & Melinda Gates avec une autre qui suscite encore plus d’inquiétude. Si d’une part Pirbright certifie qu’il «ne prend pas les contributions du ministère britannique de la Défense», d’autre part il est soutenu dans cette initiative par une organisation encore plus puissante: Us Defense Advanced Research Projects Agency, ou le gouvernement américain agence du Pentagone qui s’occupe d’expériences militaires dans un but évident de vaccin «à double usage» ou d’arme biologique.

Pourquoi le Pentagone doit-il recourir à un centre de recherche britannique alors qu’il peut compter sur 28 biolabs aux États-Unis comme en témoigne notre enquête sur BWC 2015?

Il contrôle également au moins 25 autres spécialistes de la recherche sur les armes biologiques dans le monde gérés par l’autre agence DTRA (Defense Threat Reduction Agency), dont le tristement célèbre Centre Richard Lugar de Tiblisi (Géorgie) accusé par la Russie d’avoir causé la mort de cobayes humains. avec des tests cliniques létaux lors d’un projet mené par Gilead, sous-traitant du ministère de la Défense, dans lequel George Soros a fait un investissement important, frappant la marque car la multinationale pharmaceutique elle-même est le fabricant de Remdesivir, l’antiviral coûteux autorisé dans le monde entier contre la cure Covid-19.

Pourquoi l’Angleterre alors? Est-ce peut-être parce que Donald Trump était entre-temps devenu président des États-Unis d’Amérique et avait annoncé son intention de mettre fin au financement de la recherche biologique sur la scène internationale?

LE LABORATOIRE INCROYABLE AU CANADA

En fait, en 2019, le cœur battant des expériences sur les supervirus recombinants sur le virus du SRAS infecté par le VIH est devenu le Laboratoire national de microbiologie du Canada à Winnipeg, Manitoba, qui a enregistré des épisodes choquants: deux chercheurs chinois de Wuhan pour lesquels ils ont été retirés la tentative de voler du matériel biologique (mais non arrêté…), un scientifique canadien historique, le professeur Frank Plummer qui travaillait depuis des années sur deux agents pathogènes à la recherche d’un vaccin contre le sida, est décédé subitement en Afrique.

Ces études ont été rapportées par le bio-ingénieur Pierre Bricage, conférencier de l’OTAN, à l’appui de ses recherches scientifiques avec lesquelles il a attesté l’identification du génotype du SRAS-Cov-2 déjà en 2013 à l’Institut de virologie de Wuhan et la présence de séquences du VIH identifiées dans le virus de la pandémie déjà par 9 chercheurs indiens et le célèbre virologue Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine précisément en relation avec le pathogène de l’immunodéficience qui déclenche le sida.

Deux mois avant que l’épidémie controversée ne soit officialisée dans la province du Hubei, «l’administration Trump a mis fin à un programme d’alerte précoce à une pandémie de 200 millions de dollars visant à former des scientifiques en Chine et dans d’autres pays pour détecter et répondre à une telle menace – ont écrit Emily Baumgaertner et James Rainey dans le Los Angeles Times en avril dernier – Le projet, lancé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en 2009, a identifié 1200 virus différents susceptibles de se transformer en pandémies, dont plus de 160 nouveaux coronavirus. L’initiative, appelée PREDICT, a également formé et soutenu le personnel de 60 laboratoires étrangers – y compris le laboratoire de Wuhan qui a identifié le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus responsable du COVID-19.

Quels ont été tant d’efforts si la pandémie n’avait pas été évitée par une souche de chauve-souris et si Big Pharma était parti de zéro à la recherche d’un vaccin? Le conditionnel est un must car ces recherches sont couvertes par des secrets industriels et parfois militaires: comme certains, mais pas Pfizer, ont été financés en 2020 par le plan Warp Speed ​​du Pentagone voulu par Trump pour faire face à l’urgence pandémique.

«Les travaux sur le terrain ont cessé lorsque le financement s’est épuisé en septembre, et les organisations qui ont travaillé sur le programme PREDICT ont licencié des dizaines de scientifiques et d’analystes, a déclaré Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, un acteur clé du programme» a ajouté le journal américain, échouant pour mentionner que l’USAID est l’outil opérationnel de la Central Intelligence Agency.

Juste après la décision de Trump, comme en témoignent les rapports précédents sur l’ancienne directrice adjointe de la CIA Avril Haines, deux choses se sont produites qui sont devenues d’une importance sensationnelle, à la lumière de la propagation ultérieure de l’infection par le SRAS-CoV-2.

LES PROPHÈTES DE LA PANDÉMIE

À la mi-octobre, Haines elle-même, prophétesse de la pandémie lors d’une conférence de 2018 et désormais projetée vers le sommet de la communauté américaine du renseignement, était la protagoniste de l’exercice simulé Event 201 financé par Bill Gates et organisé par le centre de recherche de John Hopkins University (JHU), celle qui tient aujourd’hui le décompte mondial des cas d’infectés et de morts de Covid-19. L’exercice s’est concentré sur une épidémie mondiale de coronavirus dans laquelle un retard dans la recherche de vaccins et d’un antiviral facilement disponible et très efficace était attendu.

Quelques jours plus tard, un «événement biologique catastrophique à l’échelle mondiale» a été annoncé par le projet Global Health Security Index, soutenu par le JHU lui-même et la Nuclear Threat Initiative (NTI), une organisation à but non lucratif basée à Washington et fondée par le sénateur démocrate. Sam Nunn où Haines, curieusement, est consultant en armes biologiques. Face à cela, le candidat de la Maison Bleue, Joseph Biden, s’en est pris à Trump, affirmant qu’il n’était pas prêt à faire face à ces défis, comme cela s’est réellement produit.

Le Whuan Institute of Virology, qui fait partie du projet PREDICT-2 de l’administration Obama, dans lequel Biden était vice-président, et financé par l’USAID-CIA et Bill Gates sous la supervision de l’OMS et du NIAID, l’Institut national américain pour les allergies et les maladies infectieuses dirigé par Anthony Fauci (coordinateur de centaines d’expériences biologiques très dangereuses y compris militaires aux USA) a non seulement isolé le virus SARS-CoV-2 en quelques jours mais en janvier il a immédiatement demandé le brevet Remdesivir pour commencer à traiter les Chinois avec cet antiviral puis immédiatement adopté en Italie, en Europe et aux USA.

Parallèlement, d’autres médicaments utilisés pour le traitement du sida ont été utilisés en Chine comme s’il y avait bien cette corrélation entre le SRAS et le VIH découverte par 15 scientifiques entre février et mai. C’est pourquoi la condamnation lapidaire de l’avocat des droits de l’homme Robert F. Kennedy jr, fils de l’ancien procureur général des États-Unis, «la pandémie est planifiée depuis des décennies par Gates et Fauci» n’est absolument pas exagérée mais plutôt étayée non seulement par des informations ci-dessus mais aussi des révélations sur le virus SARS-CoV-2 construit en laboratoire par la virologue chinoise Li Meng Yang, qui s’est échappé de Hong Kong et maintenant protégé par le FBI aux États-Unis, et par l’ancien directeur du contre-espionnage britannique MI 6, Richiard Dearlove.

C’est pourquoi ils n’auraient pas dû déconcerter les paroles vibrantes du Père Livio Fanzaga, directeur de Radio Maria, le réseau chrétien qui compte 35 millions d’auditeurs dans le monde. Selon le prêtre, derrière l’épidémie il y aurait «un projet visant à affaiblir l’humanité, à la mettre à genoux, à instaurer une dictature sanitaire et cyber, en éliminant tous ceux qui ne disent pas oui à ce projet criminel mené par les élites mondiales, peut-être avec la complicité d’un État».

OFFRE SPONSORISÉE PAR PFIZER

Tout cela peut en fait être vu dans les verrouillages répétés en Italie qui détruisent économiquement le tourisme, le commerce et la restauration, les plus extrêmes encore en Océanie, où des «ghettos» étaient prévus pour les personnes en quarantaine, et dans le cartel Big Pharma rassemblé sous le sous l’égide de la société Cambridge One Nucleus, dans un conflit d’intérêts clair entre les producteurs de vaccins, les centres d’essais cliniques pour l’approbation des médicaments et les laboratoires d’analyses sur écouvillons, ces derniers fondamentaux pour encadrer la propagation des contagions dans un pays et déterminer les mesures restrictives des gouvernements.

L’intrigue de l’industrie pharmaceutique après l’explosion d’un virus s’arrête-t-elle ici, selon certains experts construits en laboratoire? Pas du tout.

«La fête des ânes a galopé (aussi) grâce à l’argent de Big Pharma. De Sanofi à Pfizer, de nombreux géants de l’industrie pharmaceutique ont fait don de grosses sommes d’argent pour soutenir la campagne électorale de Joe Biden (le plus financé) et de ses alliés. Moins d’entreprises qui ont soutenu Donald Trump et les républicains, comme le souligne Open Secrets», écrit Giusy Caretto dans un article éclairant sur Startmag.

«Parmi ceux qui se sont davantage concentrés sur Biden – comme l’a souligné Stefano Graziosi dans le journal La Verità – se trouve l’américain Pfizer, qui dans le passé a annoncé l’efficacité du vaccin développé avec BionTech: il a donné au parti démocrate 59, 2% de la contribution mise en place, soit 2 253 677 $. Aux démocrates également 99,3% des 3 328 656 $ de DE Shaw Research et 90,2% des 2 172 982 $ de Masimo Corp».

AbbVie, Abbott et Roche soutiennent également la fête des ânes. Merck & Co, qui, selon The Truth, a des liens avec le mari de Kamala Harris (il était représentant légal au nom de Dla Piper), a alloué 57,8% du million de dollars mis à disposition. Johnson & Johnson 63,5% de 1 281 307 $. Mais AstraZeneca PLC, Sanofi et GlaxoSmithKline ont également soutenu Biden. Pour être précis, on rappelle que la multinationale américaine J&J est partenaire de l’EHA précitée à New York qui a financé les expériences sur le virus du SRAS en Chine, aux USA et au Canada avec Gates et l’USAID, dont Trump a interrompu les contributions.

Mais ce n’est pas le seul entrelacement entre le probable 46e président des États-Unis, Gates, JHU et AIDS. Parmi les conseillers de son groupe de travail pour la lutte contre l’infection à Covid-19, Biden a en effet nommé la putain de Céline Gounder, assistante de la NYU Grossman School of Medicine et opératrice au service des patients du Bellevue Hospital Center. De 1998 à 2012, Gounder a étudié la tuberculose et le VIH en Afrique du Sud, au Lesotho, au Malawi, en Éthiopie et au Brésil. À Johns Hopkins, elle était directrice de la distribution au sein du consortium financé par la Fondation Gates pour répondre efficacement à l’épidémie de sida / tuberculose.

LE SOMMET SUSPECT DE BRUXELLES

La cerise sur ce gâteau désormais nauséabond et émétique d’initiatives de santé, d’intérêts financiers et de mystifications géopolitiques est représentée par la position prise par la Chine après la dernière découverte sur la période de propagation du pathogène.

«Le virus SarsCov2 circulait-il en Italie dès septembre 2019, si bien avant ce qui a été pensé jusqu’à présent? C’est ce qu’affirme une étude de l’Institut du cancer de Milan et de l’Université de Sienne, dont le premier signataire est le directeur scientifique Giovanni Apolone, publiée dans le Tumori Journal. En analysant des échantillons de 959 personnes, toutes asymptomatiques, ayant participé à des dépistages du cancer du poumon entre septembre 2019 et mars 2020, 11,6% (111 sur 959) de ces personnes avaient des anticorps contre le coronavirus, dont les 14% déjà en septembre 30 % au cours de la deuxième semaine de février 2020, et le plus grand nombre (53,2%) en Lombardie », a rapporté la télévision nationale italienne RAI News.

Cela pourrait réécrire l’histoire de l’épidémie en Italie, basée sur l’identification du premier patient Covid-19 à Codogno en février, mais aussi dans le monde. Bien que d’autres experts pensent que les chercheurs, en utilisant un test par ailleurs invalide, n’ont trouvé que la «réactivité croisée» de 10% de la population mondiale qui rencontre l’un des autres coronavirus froids et développent une certaine protection contre SarsCoV-2.

Cela suffisait cependant à donner du souffle aux trompettes des médias d’Etat chinois qui, selon le Times de Londres, poussent désormais fortement l’idée que la nouvelle étude du National Cancer Institute démontre que la contagion a probablement commencé en Italie, pas en Chine.

« Cela démontre une fois de plus que la recherche de la source du virus est une question scientifique complexe qui devrait être laissée aux scientifiques: c’est un processus en développement qui peut impliquer plusieurs pays », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian, selon le British Times.

Nanette Cocero, présidente de Vaccines Pfizer Bioph. Groupe, avec des partenaires Big Pharma dont Facebook

Au vu de tout ce qui précède, le sommet qui s’est tenu à la Commission européenne à Bruxelles le 12 septembre 2019 avec les ONG de Bill Gates et un administrateur du PFIZER avec lequel l’UE elle-même, après l’annonce de l’efficacité à 95% du vaccin produit par la multinationale a immédiatement conclu une option d’achat allant jusqu’à 100 millions de doses, selon la présidente européenne Ursula von der Leyen.

Nanette Cocero, présidente du groupe Vaccins Pfizer Biopharmaceuticals, était la seule représentante d’un Big Pharma au sommet en Belgique et a décrit le développement de vaccins comme une réussite «juste après l’eau propre».

Nanette Cocero de Pfizer lors de son discours au Global Vaccination Summit à Bruxelles le 12 septembre 2019 (à l’écran et assise la première à partir de la droite))

«La recherche et l’innovation d’aujourd’hui promettent de fournir des vaccins contre des maladies telles que le VIH et le virus respiratoire syncytial (RSV), ainsi que de meilleurs vaccins contre la grippe et la tuberculose, et de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Explorant les défis à venir, elle a appelé à un environnement politique stable pour soutenir le développement de vaccins et une interaction continue entre les parties prenantes pour garantir que l’industrie développe des vaccins qui peuvent être approuvés et recommandés »nous lisons le discours de Cocero dans le matériel d’information du Sommet mondial de la vaccination à Bruxelles où d’énormes molécules de Coronavirus se détachent en arrière-plan… Une prophétie symbolique digne de Nostradamus!.

Même dans le film imaginatif Mission Impossible-2, centré sur l’opération d’Ethan Hunt (Tom Cruise), pour contrecarrer une menace d’arme bactériologique, un concept élémentaire est réitéré: le bon héros, là-bas appelé Bellerophon en référence à la mythologie grecque, c’est l’antidote, ne peut exister s’il n’y a pas de mauvais ennemi, dans ce cas le virus Chimera.

Les indices qui prouvent un processus similaire entre le SRAS-2 et les vaccins de nos jours, malheureusement vraiment entachés par une terrible pandémie (s’ils sont mal traités comme cela a été souligné à plusieurs reprises), le sont de plus en plus chaque jour. Et le résumé scandaleux de Big Pharma intrigant sur le secteur des sérums anti-Covid-19 amplifie certainement ces soupçons.

Nous avons longuement parlé des procédures judiciaires négociées avec des millions de dollars par AstraZeneca et GSK, à la pointe des vaccins en partenariat entre eux et avec d’autres entreprises. Par rapport à ceux de Pfizer, nous publions en version italienne un excellent article rapporté par le site d’enquête Piccole Note: pour ceux qui sont venus jusque-là n’ont pas déjà ressenti assez de dégoût, d’amertume et de colère…

L’Université Johns Hopkins révèle les chiffres de la mort de Covid manipulés

Commentaire: L’article suivant a été publié dans le bulletin d’information de l’Université Johns Hopkins le 22 novembre. Il a depuis été retiré, nous l’archivons donc sur Sott.net.

Cette université a été la «Covid-19 central» pour la collecte et l’analyse de données pour tous les pays du monde dès le départ. Après 10 mois de panique mondiale, ses experts ont confirmé qu’il n’y avait, selon leurs propres mots, « aucune preuve que la COVID-19 ait créé des décès en excès » en 2020.

Bref, tout cela n’a été pour rien.

Après avoir récupéré des données sur le site Web du CDC, Briand a compilé un graphique représentant les pourcentages du nombre total de décès par catégorie d’âge du début février au début septembre.

Selon de nouvelles données, les États-Unis se classent actuellement au premier rang pour le nombre total de cas de COVID-19, de nouveaux cas par jour et de décès. Geneviève Briand, directrice adjointe du programme de maîtrise en économie appliquée à Hopkins, a analysé de manière critique l’effet de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis en utilisant les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans son webinaire intitulé « COVID-19 Deaths: Un regard sur les données américaines. «

De la mi-mars à la mi-septembre, le nombre total de décès aux États-Unis a atteint 1,7 million, dont 200000, soit 12% du total des décès, sont liés à la COVID-19. Au lieu de regarder directement les décès dus à la COVID-19, Briand s’est concentré sur le nombre total de décès par groupe d’âge et par cause de décès aux États-Unis et a utilisé ces informations pour faire la lumière sur les effets de la COVID-19.

Elle a expliqué que l’importance de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis ne peut être pleinement comprise que par comparaison avec le nombre total de décès aux États-Unis.

Après avoir récupéré des données sur le site Web du CDC, Briand a compilé un graphique représentant les pourcentages du nombre total de décès par catégorie d’âge du début février au début septembre, qui comprend la période allant de la détection de la COVID-19 aux États-Unis à la montée en flèche des taux d’infection.

Étonnamment, les décès de personnes âgées sont restés les mêmes avant et après la COVID-19…

Étant donné que la COVID-19 affecte principalement les personnes âgées, les experts s’attendaient à une augmentation du pourcentage de décès dans les groupes plus âgés. Cependant, cette augmentation n’apparaît pas à partir des données du CDC. En fait, les pourcentages de décès parmi tous les groupes d’âge restent relativement les mêmes.

«La raison pour laquelle nous avons un nombre plus élevé de décès par COVID-19 signalés parmi les personnes âgées que les personnes plus jeunes est tout simplement parce que chaque jour aux États-Unis, les personnes âgées meurent en plus grand nombre que les personnes plus jeunes», a déclaré Briand.

Briand a également noté que 50 000 à 70 000 décès sont observés avant et après la COVID-19, indiquant que ce nombre de décès était normal bien avant l’apparition de la COVID-19. Par conséquent, selon Briand, non seulement la COVID-19 n’a eu aucun effet sur le pourcentage de décès de personnes âgées, mais il n’a pas non plus augmenté le nombre total de décès.

Ces analyses de données suggèrent que contrairement aux hypothèses de la plupart des gens, le nombre de décès par COVID-19 n’est pas alarmant. En fait, il n’a relativement aucun effet sur les décès aux États-Unis.

Cela est un choc pour beaucoup de gens. Comment se fait-il que les données soient si éloignées de notre perception?

Pour répondre à cette question, Briand s’est concentrée sur les décès par cause allant de 2014 à 2020. Il y a une augmentation soudaine des décès en 2020 en raison de la COVID-19. Ce n’est pas une surprise car la COVID-19 est apparu aux États-Unis au début de 2020, et donc les décès liés à la COVID-19 ont considérablement augmenté par la suite.

L’analyse des décès par cause en 2018 a révélé que la tendance à l’augmentation saisonnière du nombre total de décès est le résultat de l’augmentation des décès toutes causes confondues, les trois principales étant les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, la grippe et la pneumonie.

« C’est vrai chaque année. Chaque année aux États-Unis, lorsque nous observons les hauts et les bas saisonniers, nous constatons une augmentation des décès dus à toutes les causes », a souligné Briand.

Lorsque Briand a examiné les données de 2020 au cours de cette période saisonnière, les décès liés à la COVID-19 ont dépassé les décès dus aux maladies cardiaques. C’était très inhabituel puisque les maladies cardiaques ont toujours prévalu comme la principale cause de décès. Cependant, en examinant de plus près les chiffres des décès, elle a noté quelque chose d’étrange. En comparant le nombre de décès par cause au cours de cette période de 2020 à 2018, Briand a remarqué qu’au lieu de l’augmentation drastique attendue pour toutes les causes, il y avait une diminution significative des décès dus aux maladies cardiaques. Plus surprenant encore, comme le montre le graphique ci-dessous, cette baisse soudaine des décès est observée pour toutes les autres causes.

Le graphique montre le nombre de décès par cause au cours de cette période de 2018 à 2020.

Cette tendance est totalement contraire à la tendance observée au cours de toutes les années précédentes. Fait intéressant, comme le montre le tableau ci-dessous, la diminution totale des décès dus à d’autres causes équivaut presque exactement à l’augmentation des décès par COVID-19. Cela suggère, selon Briand, que le nombre de morts de la COVID-19 est trompeur. Briand pense que les décès dus aux maladies cardiaques, aux maladies respiratoires, à la grippe et à la pneumonie peuvent plutôt être reclassés comme étant dus à la COVID-19.

Le graphique illustre la diminution totale des décès par diverses causes, y compris la COVID-19.

Le CDC a classé tous les décès liés à la COVID-19 simplement comme des décès à la COVID-19. Même les patients décédant d’autres maladies sous-jacentes mais infectés par la COVID-19 comptent comme des décès dus à la COVID-19. C’est probablement la principale explication de la raison pour laquelle les décès dus à la COVID-19 ont considérablement augmenté tandis que les décès dus à toutes les autres maladies ont connu une diminution significative.

« Tout cela ne montre aucune preuve que la COVID-19 ait créé des décès en excès. Le nombre total de décès ne dépasse pas le nombre normal de décès. Nous n’avons trouvé aucune preuve du contraire », a conclu Briand.

Dans une interview avec The News-Letter, Briand a abordé la question de savoir si les décès dus à la COVID-19 peuvent être considérés comme trompeurs puisque l’infection pourrait avoir exacerbé et même conduit à des décès par d’autres maladies sous-jacentes.

«Si [le nombre de morts de la COVID-19] n’était pas du tout trompeur, ce que nous aurions dû observer est une augmentation du nombre de crises cardiaques et une augmentation du nombre de COVID-19. Mais une diminution du nombre de crises cardiaques et de toutes les autres causes de décès ne le fait pas. t donnez-nous le choix mais de signaler une erreur de classification », répondit Briand.

En d’autres termes, l’effet de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis n’est considéré comme problématique que lorsqu’il augmente le nombre total de décès ou le fardeau réel des décès d’une quantité significative en plus des décès attendus pour d’autres causes. Étant donné que le nombre brut total de décès toutes causes confondues avant et après la COVID-19 est resté le même, on peut difficilement dire, de l’avis de Briand, que les décès liés à la COVID-19 sont préoccupants.

Briand a également mentionné que plus de recherches et de données sont nécessaires pour vraiment déchiffrer l’effet de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis.

Tout au long de la conférence, Briand a constamment souligné que bien que la COVID-19 soit un grave problème national et mondial, elle a également souligné que la société ne devrait jamais perdre de vue la situation dans son ensemble – la mort en général.

La mort d’un être cher, de la COVID-19 ou d’autres causes, est toujours tragique, a expliqué Briand. Chaque vie est tout aussi importante et nous devons nous rappeler que même pendant une pandémie mondiale, nous ne devons pas oublier les pertes tragiques de vies causées par d’autres causes.

Selon Briand, la surexagération du nombre de décès par COVID-19 peut être due à l’accent constant sur les décès liés à la COVID-19 et à l’ignorance habituelle des décès par d’autres causes naturelles dans la société.

Lors d’un entretien avec The News-Letter après l’événement, Poorna Dharmasena, candidate à la maîtrise en économie appliquée, a exprimé son opinion sur les remarques finales de Briand.

« En fin de compte, c’est toujours un virus mortel. Et une exagération excessive ou non, dans une certaine mesure, n’est pas pertinente », a déclaré Dharmasena.

Commentaire: Au cas où vous vous poseriez la question, oui, ce type est un idiot.

Lorsqu’on lui a demandé si le public devait être informé de cette exagération du nombre de décès, Dharmasena a déclaré que les gens ont le droit de connaître la vérité. Cependant, la COVID-19 doit toujours être traité en permanence comme une maladie mortelle pour protéger la population vulnérable.

