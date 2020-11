L’Arizona certifie Biden vainqueur des élections de 2020 malgré les défis de Trump

Un partisan de Trump proteste contre la victoire apparente de Biden © Reuters / Jim Urquhart

Le gouvernement de l’État de l’Arizona a certifié le démocrate Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle de 2020, ouvrant la porte à de nouvelles contestations judiciaires de la part des avocats de l’administration Trump.

La secrétaire d’État Katie Hobbs a officiellement certifié Biden comme le vainqueur dans l’État du champ de bataille de l’Arizona lundi, avec plusieurs autres politiciens de l’État, dont le gouverneur Doug Ducey, présents en tant que témoins.

La certification débute une période de cinq jours pendant laquelle tout le monde peut contester les résultats. La présidente du Parti républicain de l’État, Kelli Ward, a annoncé qu’elle serait devant le tribunal lundi avec une plainte déjà déposée afin de sécuriser les documents qu’elle espère utiliser pour contester la victoire de Biden.

Trump devrait contester les résultats à la fois en Arizona et dans le Wisconsin, qui prévoit également de certifier la victoire de Biden lundi. La plupart de ses contestations judiciaires après le jour du scrutin ont été rejetées, bien que Sidney Powell, membre de l’équipe juridique de Trump, récemment licencié, ait intenté une action en justice massive la semaine dernière, alléguant une fraude électorale généralisée.

L’équipe juridique de Trump a déjà abandonné une poursuite contre l’Arizona qui cherchait à faire réviser tous les bulletins de vote le jour du scrutin. Alors que les avocats avaient initialement soupçonné que les votes de Trump avaient été rejetés comme des «survotes», le nombre de survotes réels s’est avéré relativement minime, et les bulletins de vote restants non examinés n’auraient pas été en mesure de dépasser la marge de victoire de Biden.

L’Arizona fait l’objet d’une attention particulière depuis que Fox News – normalement le plus pro-Trump des principaux réseaux – a appelé l’État pour Biden avec moins d’un tiers des circonscriptions.

L’Arizona certifie la victoire de Biden

© AFP 2020 / Courtney Pedroza

L’Arizona est l’un des demi-douzaines d’États que l’équipe juridique électorale de Trump a cherché à contester, soulignant une fraude présumée en faveur du candidat démocrate Joe Biden. Les démocrates, les médias américains et la plupart des juges d’État ont jusqu’à présent rejeté les allégations de fraude de l’équipe Trump.

L’État de l’Arizona du sud-ouest des États-Unis a officiellement certifié l’élection présidentielle de 2020 pour Joe Biden, devenant ainsi le dernier champ de bataille à le faire avant la réunion du 14 décembre du Collège électoral pour voter officiellement.

La campagne Trump avait prévu d’inclure l’Arizona dans sa série d’affaires judiciaires visant à contester les résultats officiellement comptabilisés du vote du 3 novembre, invoquant une fraude présumée impliquant des bulletins de vote par correspondance et d’autres irrégularités présumées.

Traditionnellement un État solidement républicain, la certification de lundi en faveur de Biden est la première fois depuis 1996, et juste la deuxième depuis 1948, qu’un candidat du Parti démocrate a remporté l’Arizona, qui attribue à son vainqueur 11 voix électorales.

Trump a remporté l’Arizona en 2016, battant Hillary Clinton par 3,5% et plus de 91000 voix. En 2020, il aurait perdu par environ 10450 voix.

Les partisans du président sortant ont refusé de reconnaître la perte, car elle avait été appelée pour Biden par les principaux médias américains le 13 novembre, alléguant que des observateurs électoraux républicains avaient été expulsés des salles de dépouillement et invoquant des problèmes avec les machines à voter dans le comté de Maricopa, entraînant des milliers de votes non comptés. Les irrégularités présumées ont conduit les partisans de Trump à organiser des manifestations devant le bureau des élections du comté de Maricopa, avec une manifestation rejointe par le fondateur d’Infowars et le célèbre théoricien du complot Alex Jones, qui a crié que la foule ne laisserait pas George Soros, Bill Gates, des « commies fascistes » et le « Nouvel Ordre Mondial » vole les élections.

Avec l’Arizona, la campagne Trump a mis en évidence des allégations de fraude en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie, au Nouveau-Mexique et au Wisconsin et au Nevada. Les démocrates ont rejeté les allégations de fraude, les médias américains limitant la couverture, et les juges de ces États contestés ont rejeté les poursuites judiciaires du président pour manque de preuves.

Dimanche, lors de sa première interview médiatique depuis les élections, Trump a critiqué le FBI et le ministère de la Justice, ainsi que les médias, les grandes technologies et les juges d’État, affirmant que son équipe juridique avait amassé des «centaines et centaines» d’affidavits sous serment pour soutenir les allégations de vidages de votes, de «problèmes» de la machine à voter en faveur de Biden et d’autres activités suspectes.

Les principaux médias, y compris l’AP, ont appelé à l’élection de Biden le 7 novembre, estimant que le candidat avait remporté 51,1% des voix populaires et 306 voix au collège électoral, bien au-dessus des 270 dont il avait besoin.

Ilya Tsukanov

Le recomptage des votes dans le comté de Fulton en Géorgie est retardé en raison d’un serveur Dominion en panne, selon des rapports

© REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe juridique de Donald Trump a déposé une pétition pour un autre recomptage des votes en Géorgie après que le gouverneur de l’État, Brian Kemp, ait certifié les résultats de l’élection présidentielle de l’État, les donnant à Biden.

Le recomptage des votes dans le plus grand comté de Géorgie, Fulton, a été retardé après le crash d’un serveur mobile de Dominion Voting Systems nouvellement acheté, a rapporté FoxNews citant des responsables locaux.

Les spécialistes de l’entreprise ont été déployés pour résoudre le problème car le recomptage doit être terminé avant le 2 décembre. Le rapport publié par le bureau du secrétaire d’État de Géorgie montre que 88% des voix ont été comptées et que le processus doit reprendre lundi.

La semaine dernière, un représentant de la compagnie Dominion a réfuté les affirmations selon lesquelles les résultats des élections dans le système pourraient être modifiés.

À la suite des élections de 2020, le président américain Donald Trump a critiqué les principaux républicains de l’État, accusant le gouverneur Brian Kemp de «ne rien faire» pour remettre en question les résultats et qualifiant le secrétaire d’État Brad Raffensperger d ‘«ennemi du peuple» pour avoir permis ce qu’il a appelé un «système frauduleux» mis en place dans l’État.

Bien que les principaux médias américains aient appelé l’élection en faveur de Biden, Donald Trump a refusé de reconnaître la victoire de son adversaire à l’élection présidentielle du 3 novembre, des poursuites judiciaires étant en cours dans plusieurs États. À égalité avec cela, le président sortant des États-Unis a autorisé la General Services Administration à initier une transition formelle vers l’équipe de Biden.

Le 29 novembre, le recomptage partiel des bulletins de vote présidentiels dans l’État américain clé du Wisconsin a confirmé la victoire du candidat démocrate Joe Biden.

L’action judiciaire massivr de Sidney Powell pour fraude électorale «Kraken» en Géorgie fait des dizaines de déclarations étonnantes… voici les faits saillants

Alors que les saccades des «médias mainstream» ont rejeté toutes les allégations de fraude électorale lors des élections de 2020, les vrais journalistes la surveillent depuis des semaines.

Et la personne sur laquelle beaucoup d’entre nous se concentrent le plus est l’avocat Sidney Powell.

Ancien procureur fédéral qui a jadis dénoncé la corruption du ministère de la Justice, Powell a poursuivi sans relâche des allégations de fraude électorale, de vol pur et simple de vote et de modification de votes via des machines à voter électroniques compromises (et vous pouvez faire un don à ses efforts en cliquant sur ce lien. ).

Son objectif n’est pas d’être célèbre, c’est de protéger notre république des charlatans, des hacks politiques, des fraudeurs et de l’État profond – les mêmes personnes que le président Donald Trump a juré de déraciner du gouvernement.

C’est pourquoi ils le détestent tellement, qu’en dernier recours, ils ont volé une élection pour finalement le chasser de ses fonctions. Mais ne nous croyez pas sur parole; prenez la parole de Powell.

Dans un dossier judiciaire massif en Géorgie, Powell fait quelque 30 allégations de fraude électorale, notamment:

– Le logiciel utilisé par les machines à voter du Dominion dans plusieurs États clés du champ de bataille a été consulté par des agents en Chine et en Iran «afin de surveiller et de manipuler les élections», y compris les concours de cette année.

«En utilisant des serveurs et des employés connectés à des acteurs malhonnêtes et à des influences étrangères hostiles combinées à de nombreuses informations d’identification facilement identifiables, Dominion a par négligence autorisé des adversaires étrangers à accéder aux données et a intentionnellement donné accès à leur infrastructure afin de surveiller et de manipuler les élections, y compris la plus récente. en 2020 », dit le costume. (En relation: une étude à la bombe révèle que la suppression par les médias grand public de huit problèmes clés a conduit à des victoires Biden dans les principaux États du champ de bataille.)

– Un témoin a affirmé dans un affidavit sous serment que le logiciel utilisé par Dominion était en fait conçu pour le gouvernement vénézuélien dans le seul but de voler des élections.

– Les décomptes de vote dans les machines Dominion peuvent être modifiés en entrant un code malveillant en seulement «7 minutes avec [la machine à voter] et un tournevis», selon Andrew Appel, professeur d’informatique à Princeton et expert en sécurité électorale.

– Les bulletins de vote peuvent être annulés par la machine parce que «l’imprimante de marquage est dans le même chemin papier que le mécanisme pour déposer les bulletins de vote marqués dans une urne attachée», selon une étude de l’Université de Californie-Berkeley.

– Parce que les machines sont mal ou illégalement connectées à Internet, elles sont sujettes au piratage et à la manipulation. «Il existe des preuves d’accès à distance et de dépannage à distance, ce qui présente une grave implication en matière de sécurité», a témoigné Hari Hursti, un programmeur informatique finlandais et expert en sécurité électorale.

– Hursti dit également que les journaux d’activité des machines à voter peuvent être écrasés, ce qui signifie que les pirates peuvent à la fois modifier les résultats et effacer leurs pas.

– Les experts qui ont examiné les manuels d’utilisation des machines de Dominion ont déclaré qu’ils expliquaient aux opérateurs comment modifier les paramètres pour exclure certains bulletins du compte.

– Dans un pays de Géorgie, 3 300 votes ont été découverts sur des clés USB qui n’ont jamais été chargées dans le système central de décompte des voix.

– Selon Williams Briggs, un statisticien et ancien professeur de la Cornell Medical School, une analyse a révélé qu’entre 31 559 et 38 886 bulletins de vote absents ont été retournés par les électeurs du GOP mais n’ont jamais été comptés.

– Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a illégalement autorisé les agents électoraux à ouvrir les enveloppes extérieures des bulletins de vote par correspondance trois semaines avant le jour du scrutin, bien que la loi de l’État «interdit clairement d’ouvrir les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin», indique le procès.

– Un recomptage manuel des bulletins de vote par des représentants de l’État était une arnaque car aucune observation significative n’était autorisée.

– Plusieurs observateurs ont déclaré que des votes pour le président Trump avaient été placés lors du recomptage en piles pour le challenger démocrate Joe Biden.

– Certains bulletins de vote provenant de plateaux pour le candidat du Parti libertaire Jo Jorgensen ainsi que des plateaux «No Vote» ont été placés dans le plateau Biden, selon un témoin oculaire.

– Les signatures sur les bulletins de vote postaux n’ont pas été vérifiées lors du recomptage, selon un témoin. «À aucun moment je n’ai vu un recompteur ou un participant individuel au recomptage vérifier les signatures [sur les bulletins de vote par la poste]», a déclaré le déposant.

– De nombreux lots étaient pour Biden à 100%.

La poursuite cherche ces remèdes, via Epoch Times:

Décertifier les résultats des élections Ne pas transmettre les résultats des élections actuellement certifiés au Collège électoral Transmettez plutôt les résultats d’élection certifiés qui déclarent que Trump est le vainqueur de l’élection Mettre en fourrière toutes les machines à voter et tous les logiciels en Géorgie pour une inspection experte par les plaignants Ne pas compter les votes reçus ou compilés par des machines qui n’ont pas été certifiées conformément à la législation fédérale et nationale Produisez 36 heures d’images de caméra de sécurité de toutes les pièces utilisées dans le processus de vote à State Farm Arena dans le comté de Fulton

Tenez-vous au courant de toutes les nouvelles de dernière minute concernant le vol par l’État profond des élections de 2020 sur VoteFraud.news.

JD Heyes

