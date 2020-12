Vaccins COVID «Armes biologiques de destruction massive», déclare le docteur en médecine du Wyoming et directeur du département de la santé publique du Wyoming

Exposé du Dr Igor Shepherd sur les horreurs d’un vaccin «Covid»

Par Gary D. Barnett

GaryDBarnett.com

Le Dr Igor Shepherd est médecin / directeur du département de santé publique / unité de préparation de l’État du Wyoming et fait partie de l’équipe d’intervention de Covid.

J’ai pu avoir une conversation avec le Dr Shepherd après qu’il ait fait une conférence pour «Gardez le Colorado libre et ouvert» [récemment].

Le Dr Shepherd m’a écrit et j’ai pu obtenir une copie de son discours important. Il a pris de grands risques pour faire ce discours sur les horreurs de ce nouveau vaccin «Covid-19», je recommande donc à tous de regarder et d’écouter.

C’est un discours assez long et on répond aux questions à la fin, mais cela vaut la peine de chaque minute de votre temps.

Il les appelle «armes biologiques de destruction massive».

Le Dr Shepherd est né et a grandi en Union soviétique, et est devenu médecin militaire à Saint-Pétersbourg, en Russie, et a étudié sous la Force de fusée stratégique.

Il est aujourd’hui un expert des armes biologiques, des explosifs chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et à haut rendement (CBRNE) et de la préparation aux pandémies.

Selon lui, ces vaccins sont une technologie très similaire à l’arme biologique RND utilisée pour développer des armes virales. Il comprend parfaitement que le plan de dépeuplement et de vaccination obligatoire sera à notre porte très bientôt, et il est choqué que le peuple américain soit si passif face à cette prise de contrôle ennemie.

Il croit que cette fausse pandémie est le moyen par lequel un gouvernement mondial communiste sera introduit dans l’existence; celui qui ne peut pas être voté.

Je suis d’accord avec cette pensée, car cette prise de contrôle technocratique et cette destruction économique seront de nature communiste

https://www.bitchute.com/embed/kWQ0SMMKF0sn/

MISE À JOUR:

Je viens de recevoir des informations troublantes du Dr Igor Shepherd. C’est une honte tragique, mais on s’y attendait certainement.

Le Dr Shepherd vient de recevoir un appel du directeur adjoint de la santé publique de l’État du Wyoming concernant la vidéo de sa dernière conférence dans le Colorado qui a été présentée sur ce site Web.

Il a maintenant été mis en congé administratif et une tierce personne mène une enquête à ce sujet. Il pense que le gouverneur du Wyoming a dû voir son discours, entamant ainsi le processus pour le démettre de ses fonctions de dire la vérité.

Il m’a dit qu’il ne pouvait plus garder le silence face à cette prise de contrôle traîtresse de cette nation. Il est en paix avec cela, et quoi qu’il arrive, continuera sa vie et dira la vérité sur cette fraude virale.

Il ne s’agit là que d’une tentative de plus de la part de l’État de faire taire toute personne désireuse de dire la vérité et de dénoncer cette fraude virale pour ce qu’elle est réellement; la prise de contrôle planifiée de l’humanité.

Droits d’auteur © 2020 GaryDBarnett.com

Voir également:

Dr Judy Mikovits et Dr Sherri Tenpenny: un nouveau vaccin COVID pourrait tuer 50 millions de personnes aux États-Unis

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

ÉNORME victoire pour Trump alors que le juge ordonne la saisie des machines à voter du Dominion en Géorgie !!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

ÉNORME victoire pour Trump en tant que juge ordonne la saisie des machines à voter du Dominion en Géorgie! Dans cette vidéo, nous allons regarder les montagnes russes des décisions d’un juge géorgien, comment sa dernière décision est une victoire massive pour les déplorables, et comment les républicains irréprochables de l’establishment en Géorgie ont en fait essayé mais échoué à protéger Dominion Voting. Systèmes issus des citoyens mêmes qu’ils prétendent représenter; vous n’allez PAS vouloir rater ça!

Source: BITCHUTE

Le programme mondial de dépopulation est sur le point d’obtenir l’approbation de la FDA le 10 décembre. Comment choisirez-vous?

Le 10 décembre, la FDA se réunira pour décider de l ‘«utilisation d’urgence» du CV-jab, et c’est une fascination (pas vraiment) que ceux qui ont mis en place une programmation prédictive depuis 2012 pointent cette date comme étant une un associé à la substance modifiant l’ADN qui sera introduite dans la population.

Tout cela va montrer que cela a été un plan – un plan diabolique – qui est en cours d’élaboration depuis longtemps. Lorsque la population mondiale est vraiment tombée malade, parce qu’elle a permis à ceux dont le but est de ramener la population mondiale à un beau nombre gérable de seulement 500 millions et d’utiliser leur équipement d’abattage sur eux, alors les médias guideront simplement le moutons à croire que le faux virus existant a muté et est maintenant à l’origine d’un volume élevé de décès. Ils ne rapporteront certainement jamais au public que les sociétés pharmaceutiques recherchent des programmes d’IA pour les aider à gérer les volumes élevés attendus de réactions indésirables avec lesquelles le fantôme crédule craignant de tomber une fois le dépeuplement commencera. Ces effets indésirables ne pourraient certainement jamais avoir rien à voir avec ces coups que les malades ont reçus! Les sociétés pharmaceutiques ne feraient jamais de mal intentionnellement aux gens, n’est-ce pas?

Pour ajouter un peu plus d’insulte à la blessure, le Great Reset arrive également, et pour ceux qui ont beaucoup de dette, cela semble être une bonne chose. Pensez-y, tout le stress d’avoir à rembourser ces prêts hypothécaires et même la dette de consommation que nous avons dû accumuler à cause de la mauvaise situation dans le monde, disparue avec le basculement d’un interrupteur !! Cependant, ceux qui voient à travers les plans de l’ennemi sauront que ce n’est pas seulement la dette qui sera annulée – si vous aviez des millions en banque ou juste quelques centimes, vous devriez dépenser tout cela maintenant, car lorsqu’ils appliquent cette réinitialisation. , nous pouvons embrasser toutes les devises – même adieu les crypto-monnaies!

Si vous appartenez à ce monde, ils vous ont! Si vous n’êtes pas de ce monde, mais que vous êtes simplement de passage, alors ils ne peuvent rien vous faire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It's News

La preuve est là: l’élection a été volée

Par Paul Craig Roberts

J’ai lu suffisamment de rapports de fraude, d’affidavits et de déclarations d’experts en sécurité électorale et médico-légale pour être à l’aise dans ma conclusion que l’élection a été volée. Mais je ne suis pas convaincu que quoi que ce soit sera fait contre les élections frauduleuses. L’élite américaine ne croit plus à la démocratie. Prenons, par exemple, la grande réinitialisation du Forum économique mondial. C’est antidémocratique, tout comme le mondialisme. La démocratie fait obstacle aux agendas des élites. En effet, la raison pour laquelle l’élite méprise Trump est qu’il se fonde sur le peuple. Les juges ne conserveront même pas le registre du vote pour qu’il puisse faire l’objet d’une enquête. En Géorgie, un juge fédéral a refusé d’empêcher le nettoyage et la réinitialisation des machines à voter du Dominion — https://www.theepochtimes.com/judge-blocks-then-unblocks-georgia-from-wiping-or-resetting-election- machines_3597691.html

Pour ceux d’entre vous qui trouvent trop technique et volumineux de lire les preuves massives de fraude électorale, voici un bref résumé:

La fraude électorale a été organisée dans tous les Etats. Le but n’était pas d’essayer de voler les États rouges, mais de rendre le vote plus proche que prévu afin de couvrir une fraude massive dans les États critiques.

Les machines à voter ont été programmées pour attribuer des votes avec un biais en faveur de Biden. Le résultat a été de réduire la marge de victoire de Trump dans les États rouges. Dans les États swing, des mesures plus étendues ont été utilisées. Le biais Biden programmé dans les machines à voter a été soulevé. En guise de sauvegarde, un grand nombre de bulletins de vote frauduleux ont été accumulés dans les villes contrôlées par les démocrates des États swing – Milwaukee, Detroit et Philadelphie. Bien que la Géorgie soit un État rouge, la même chose s’est produite à Atlanta, contrôlée par les démocrates. La raison pour laquelle le vote a été arrêté au milieu de la nuit dans ces villes était de préparer les bulletins de vote par la poste nécessaires pour dépasser l’importante avance de Trump et les inscrire dans le décompte. C’est un moment où les observateurs de scrutin ont été invités à rentrer chez eux, et c’est une période où les observateurs démocrates et républicains ont observé de nombreux actes de fraude de toutes sortes. Vous pouvez consulter les types de fraude dans les références à la fin de cet article.

Il y a des votes prouvés de la tombe, de personnes non enregistrées, de personnes extérieures à l’État. Il y a des bulletins de vote postaux datés. Il y a des bulletins de vote par la poste sans pli, c’est-à-dire des bulletins de vote qui ne sont jamais pliés et placés dans une enveloppe, et ainsi de suite. Il y a des endroits où le vote dépasse le nombre d’électeurs inscrits.

Un certain nombre d’experts indépendants et impartiaux ont rapporté que les pics de vote de Biden aux premières heures du matin sont soit impossibles, soit tellement improbables qu’ils ont une très faible probabilité de se produire. Leur apparition simultanée dans différents états ne relève pas de la crédibilité.

Il est clair que les procédures de vote imposées par les démocrates en Pennsylvanie sont en violation de la constitution de l’État de Pennsylvanie. Un juge de l’État de Pennsylvanie a autorisé la poursuite de cette action et a estimé qu’elle aboutirait. Je suis convaincu que la Cour suprême corrompue de l’État de Pennsylvanie annulera sa décision.

Si suivre tout cela est trop exigeant pour votre temps et votre énergie, faites appel au bon sens:

Considérez que le compte Twitter de Joe Biden compte 20 millions d’abonnés. Le compte Twitter de Trump compte 88,8 millions d’abonnés.

Considérez que le compte Facebook de Joe Biden compte 7,78 millions d’abonnés. Le compte Facebook de Trump compte 34,72 millions d’abonnés.

Quelle est la probabilité qu’une personne avec quatre à cinq fois la suite de son rival ait perdu l’élection?

Considérez que Joe Biden, déclaré par les presstituts biaisés comme président par glissement de terrain, a donné un message de Thanksgiving et seulement 1000 personnes ont regardé sa déclaration en direct. Où est l’enthousiasme?

Considérez que les apparitions de Trump à la campagne ont été très suivies et que celles de Biden ont été évitées. D’une manière ou d’une autre, un candidat qui n’a pas réussi à attirer des partisans à ses apparitions électorales a remporté la présidence.

Considérez que malgré l’échec total de Biden à animer les électeurs pendant la campagne présidentielle, il a reçu 15 millions de voix de plus que Barack Obama lors de sa réélection en 2012.

Considérez que Biden a gagné malgré la sous-performance du vote d’Hillary Clinton en 2016 dans tous les comtés urbains des États-Unis, mais a surpassé Clinton à Detroit, Milwaukee, Atlanta et Philadelphie contrôlés par les démocrates, les villes précises où la fraude électorale la plus évidente et la plus flagrante a été commise.

Considérez que Biden a gagné malgré une part record du vote primaire démocrate par rapport à la part de Trump du vote primaire républicain.

Considérez que Biden a gagné malgré que Trump ait amélioré son vote de 2016 de dix millions de voix et le soutien record de Trump des électeurs minoritaires.

Considérez que Biden a gagné malgré la perte des comtés principaux qui ont toujours prédit le résultat des élections et des États principaux de l’Ohio et de la Floride.

Considérez que Biden a gagné en Géorgie, un État complètement rouge avec un gouverneur et une législature rouges à la fois à la Chambre et au Sénat. D’une manière ou d’une autre, un État rouge a voté pour un président bleu.

Considérez que Biden a gagné malgré la perte de représentation des démocrates à la Chambre.

Considérez qu’en Pennsylvanie, il manque 47 cartes mémoire contenant plus de 50 000 votes.

Considérez qu’en Pennsylvanie, 1,8 million de bulletins de vote ont été envoyés par la poste aux électeurs, mais 2,5 millions de bulletins de vote par la poste ont été comptés.

Considérez que les presstituts n’ont aucun intérêt pour cette liste massive d’improbables.

Considérez que les pressions, les démocrates, les responsables des médias sociaux et de la technologie et les universités sont beaucoup plus loyaux à faire démissionner Trump, quels que soient les moyens, qu’ils ne disposent de résultats démocratiques et d’élections équitables. La fraude massive de l’élection de 2020 n’a été possible que parce que la partie libérale de l’Amérique a divorcé des valeurs américaines et ne les respecte pas. Le libéral américain n’est plus libéral. Il s’est transformé en un fasciste qui supprime la parole et refuse la légitimité à d’autres opinions. En effet, les libéraux sont tellement hostiles à l’intégrité électorale qu’ils veulent que ceux qui apportent des preuves de fraude électorale soient emprisonnés – https://nonperele.com/nolte-rachel-maddow-says-people-who-contest-elections-should-go -emprisonner/

Ce sont des Américains éduqués soumis à un lavage de cerveau par la théorie critique de la race et la politique identitaire qui sont des libéraux, pas la classe ouvrière qui sont les vrais Américains. Les gens de l’État rouge sont des Américains. Les gens de l’État bleu ne le sont pas. Les gens de l’État bleu diabolisent les vrais Américains et les ont qualifiés de racistes et de misogynes. Les vrais Américains – la majorité de la population – sont «les déplorables de Trump».

Les vrais Américains viennent de se faire voler leur démocratie par des gens qui n’ont ni intégrité ni honneur.

Si l’élection volée tient, l’Amérique tombe.

Mais plus qu’une élection a été volée. L’État profond, le Comité national démocrate et les putes des médias n’ont pas volé les élections parce qu’ils n’aiment pas les cheveux de Trump, ou parce qu’il est raciste, misogyne, un agent russe ou a causé Covid, ou pour l’une des autres fausses accusations. élevé contre lui pendant quatre ans. Trump est détesté parce qu’il est anti-établissement. Trump s’oppose au sacrifice des emplois des Américains par l’élite et espère le mondialisme et les propres poches gonflées des élites. Trump s’oppose à l’effacement par l’élite des monuments et de l’histoire américains, comme le New York Times 1619 Project qui dépeint tous les Américains blancs racistes. Trump s’oppose à la diabolisation par l’élite des Américains blancs et à la discrimination que les élites imposent aux hommes blancs hétérosexuels dans les écoles et l’emploi. Trump s’oppose à la politique d’identité, l’idéologie haineuse de l’Amérique libérale. Lorsque les libéraux qualifient Trump de raciste, ils veulent dire qu’il ne partage pas leur diabolisation des Blancs. Si vous ne diabolisez pas les Américains blancs, vous êtes un raciste.

Trump est un populiste, un président de gens ordinaires. Trump est détesté, car il avait l’intention de sauver les Américains ordinaires de la soumission aux agendas de l’élite. Malheureusement, être populiste ne suffit pas pour renverser une élite enracinée. Seul un révolutionnaire peut faire cela, et Trump n’est pas un leader révolutionnaire.

L’élite se débarrasse de Trump d’une manière qui indique clairement à tous les candidats à la présidentielle à l’avenir que leur seul choix est de représenter l’élite. Si d’une manière ou d’une autre une personne anti-établissement se glisse, elle connaîtra le même sort que les quatre ans de Trump. Les machines du Dominion et les régimes démocrates corrompus des grandes villes lui voleront sa réélection même si suffisamment d’électeurs ont échappé au lavage de cerveau prévu pour défendre leur champion dans les isoloirs.

Le ministère de la Justice de Trump l’a laissé tomber. Il en va de même pour le FBI, la CIA, la NSA et la sécurité intérieure. C’est facile à comprendre. Ce sont des institutions d’établissement. Ils protègent l’établissement, pas la loi et la justice. Le pouvoir judiciaire sera-t-il le prochain à faire échouer le président et la démocratie américaine?

Si l’élection volée, qui est un coup d’État, tient, après Trump, aucun candidat à la présidentielle n’osera tenter de représenter le peuple américain.

Si ces élections volées se tiennent, il n’y a aucun espoir que le gouvernement puisse être rendu au peuple.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Le Wisconsin déclare officiellement que Biden a remporté les élections après le recomptage

La présidente de la Commission électorale du Wisconsin, Ann Jacobs (D), a officiellement déclaré lundi le président élu Joe Biden vainqueur du concours présidentiel de l’État à la suite d’un recomptage partiel.

Biden a remporté le Badger State par environ 20 700 voix, selon Jacobs. Le gouverneur Tony Evers (D) est maintenant prêt à certifier les résultats.

Le développement survient quelques heures après que les responsables de l’Arizona ont également affirmé que Biden était le vainqueur dans cet État.

Trump a remporté les deux États en 2016 et a lancé un certain nombre d’efforts juridiques pour contester les résultats de cette année. Le président a affirmé, sans preuve, que l’élection était entachée d’une fraude électorale généralisée.

Trump a déclaré qu’il intenterait une action en justice dans le Wisconsin d’ici mardi. La certification de lundi n’empêchera pas Trump de déposer une plainte, mais le développement restreint la voie de Trump pour contester avec succès les résultats. Le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie ont tous certifié Biden comme vainqueur, tandis que les contestations judiciaires de Trump sont tombées à plat.

L’équipe juridique du président a également intenté des poursuites dans le Michigan, la Géorgie, la Pennsylvanie et l’Arizona, mais bon nombre de ces affaires ont été rejetées en raison d’un manque de qualité ou ne s’appliquent pas à suffisamment de votes pour modifier le résultat de l’élection.

Cependant, Trump n’a montré aucun signe de concession, déclarant dimanche à Maria Bartiromo de Fox News qu’il espérait que son affaire serait portée devant la Cour suprême quelques jours après qu’un juge de Pennsylvanie ait rejeté une contestation faute de qualité pour agir.

« Je vais utiliser 125% de mon énergie pour le faire », a déclaré Trump lorsqu’on lui a demandé comment il prévoyait de prouver ses affirmations. « Vous avez besoin d’un juge qui est prêt à entendre une affaire. Vous avez besoin d’une Cour suprême qui est prête à prendre une très grande décision. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Hill