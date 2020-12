«Foutez la liberté à vos risques et périls!» Macron humilié en abandonnant la facture de sécurité après que le chaos des manifestations soit devenu viral

France, Paris, 28 novembre 2020 © REUTERS / Christian Hartmann / File Photo

La vidéo de la police française qui essuie des gaz lacrymogènes et se bagarre avec des manifestants à propos d’un plan controversé visant à interdire le tournage d’officiers de service devient virale pour un public mondial et voit le président Macron humilié en abandonnant le projet de loi.

Si jamais le président Macron avait besoin d’une raison pour reculer sur son projet de loi sur la sécurité mondiale, qui érigerait en infraction le fait de filmer des policiers en service, le chaos du week-end dans les rues de France où les manifestants étaient gazés lacrymogènes alors qu’ils se battaient contre une police anti-émeute lourdement blindée suffisait à changer son esprit.

Le projet de loi, adopté mardi dernier, est maintenant mort. Et c’est de retour à la planche à dessin pour Macron et son équipe après une autre descente extrêmement embarrassante.

Cela fait suite à la sortie de séquences de vidéosurveillance tournées dans le studio d’un producteur de musique noire alors qu’un gang de policiers sauvages l’enfonçait à coups de poing et de matraque après avoir été vu dans la rue sans masque facial. Cela se termine par les policiers qui lancent des bombes lacrymogènes à travers les fenêtres du studio pour débusquer Michel Zecler afin qu’ils puissent l’arrêter. Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée 14 millions de fois.

Ce n’est pas une bonne idée pour un gouvernement français qui tente de faire adopter une loi qui permettrait à la police de vaquer à ses occupations sans craindre d’être filmée en train de faire quelque chose, disons, moins que discret.

Dans son effort pour désamorcer la colère, le président «choqué» s’est adressé à Facebook en disant: «Les images que nous avons tous vues de l’agression contre Michel Zecler sont inacceptables, elles sont honteuses pour nous tous. La France ne doit jamais permettre la violence ou la brutalité, quelle qu’en soit l’origine. La France ne doit jamais laisser la haine ou le racisme prospérer. » Il a donc clarifié son point de vue. Maintenant, la police écoutait-elle?

Car à peine un jour plus tard, beaucoup ont de nouveau été filmés sur des smartphones alors qu’ils assiégeaient la foule de manifestants à Paris, Lille, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et ailleurs dans le pays. Certains n’avaient manifestement pas reçu le mémo Macron.

Et ils n’avaient pas les choses à leur manière. Les manifestants ont incendié des voitures et des bâtiments, tiré des feux d’artifice dans les rangs de la police et provoqué le chaos alors que les officiers se battaient pour rétablir l’ordre. Vous pouvez le voir par vous-même, car une grande partie a été filmée.

La leçon ici est que si vous essayez d’imposer votre volonté à la population en général, vous pouvez garantir que les gens feront le contraire de ce que vous voulez. Le problème de Macron semble être que la police agit de la même manière.

Pour eux, le gaz lacrymogène est l’outil incontournable pour traiter avec le public. Et si cela ne fonctionne pas, essayez de frapper quelques manifestants au-dessus de la tête avec une matraque, éclatez-vous quelques nez et traînez-les par les pieds pour les jeter dans des fourgons en attente. Les demandeurs d’asile et leurs camps de fortune? Même playbook.

Cela a l’air tellement horrible lorsqu’il est diffusé à la télévision. Mais ailleurs dans le monde, ce sont des scènes familières, et sans vouloir pointer du doigt, je vous regarde USA.

Effectivement, aux États-Unis, les médias ont profité de cette brutalité policière à la française qui se déroule loin des rues de Portland ou de Minneapolis.

«Les manifestants français dénoncent le projet de loi interdisant l’utilisation des images de la police», a rapporté le Washington Post, tandis que le drame a augmenté dans le New York Times avec, «4 officiers en France sont accusés de battre un homme noir». Même la côte ouest s’est intéressée à la lecture du titre du LA Times, «Les limites proposées pour filmer la police suscitent un tollé en France». Rappelez-vous que le journal d’août a également trouvé un espace pour couvrir le sauvetage de «l’éléphant le plus solitaire du monde» à son arrivée au Cambodge avec l’aide de la chanteuse pop Cher.

Quoi qu’il en soit, ce que cela montra à Macron, c’est que sa petite difficulté à faire des bêtises aux «citoyens» filmant les mauvais comportements de la police était devenue une sorte d’embarras mondial. Il devait agir rapidement, et cela signifiait envoyer un collègue pour dire à la presse mondiale que le projet de loi, après mûre réflexion, était maintenant retiré.

Alors que le gouvernement a annoncé son intention de retravailler le projet de loi controversé au centre des manifestations, il est maintenant peu probable que quelque chose comme celui-ci soit jamais adopté à un niveau proche des chiffres requis au Parlement français.

Pour le président français, c’est une année difficile. La pandémie a été annulée maintenant par deux demi-tours embarrassants. Le premier a été sa décision de parquer ses réformes des retraites tant annoncées et le second, eh bien, ce sont les omnishambles des sept derniers jours.

Ces cris de protestation de «Liberté, liberté, liberté!» entendus ce week-end sont pris très au sérieux en France par le peuple et les politiques.

Vous jouez avec la liberté à vos risques et périls, comme vient de le rappeler le président Macron.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

Damian Wilson Damian Wilson est un journaliste britannique, ancien rédacteur en chef de Fleet Street, consultant du secteur financier et conseiller spécial en communication politique au Royaume-Uni et dans l’UE.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Guerre civile: Macron panique…

Scène de manifestations populaires en France. (Archives)

Le gouvernement français a abandonné un projet de loi controversé qui restreint le droit de filmer des policiers en action, a affirmé lundi le chef de la majorité LREM à l’Assemblée nationale de France, Christophe Castaner, lors d’une conférence de presse.

Selon Reuters, Christophe Castaner, chef du parti « La République en marche » (LREM) d’Emmanuel Macron, a affirmé : « Le projet de loi sera entièrement réécrit et une nouvelle version sera soumise [au vote]. »

Des dizaines de milliers de personnes à travers la France ont manifesté samedi contre le projet de loi.

La majorité LREM étant à l’origine de cette proposition de loi avait argué que cette loi, « axée sur la sécurité privée et le renforcement de la police municipale, comporte aussi des articles visant à protéger davantage les forces de l’ordre ».

Un vive polémique s’est déclenchée au sujet notamment de l’article 24 qui interdit la diffusion de l’image « ou tout autre élément d’identification » des policiers et gendarmes en intervention « dans le but de porter atteinte » à leur « intégrité physique ou psychique », selon les médias français.

D’après le site d’information 20minutes.fr, la loi « sécurité globale » est devenue le symbole d’une véritable crise politique depuis son vote en première lecture à l’Assemblée nationale, mardi, et la révélation de plusieurs affaires de violences policières présumées.

Samedi, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté contre le texte de loi partout en France. Ils étaient 133.000 dont 46.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur et 500.000, dont 200.000 dans la capitale, selon les organisateurs.

L’exécutif se retrouvait ainsi pris en étau entre la pression d’une mobilisation grandissante et celle de la droite, soucieuse de défendre les forces de l’ordre.

Les protestations ont pris de l’ampleur notamment après qu’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré le passage à tabac d’un jeune citoyen noir par la police de la capitale, après quoi le président français a fait part de sa « honte ».

Dans ce projet de loi controversé, les détracteurs, journalistes et activistes civiques, voient une violation de la liberté de la presse. Ils affirment également que cette proposition de loi augmente la violence policière, conduit l’administration à l’autoritarisme, et enfreint les normes de l’Union européenne.

Source: Press TV