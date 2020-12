Un expert souligne une «science fragile» derrière les résultats de l’essai du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca

Un expert a averti que les résultats des essais de vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca sont basés sur une «science fragile». La scientifique devenue écrivain Hilda Bastian a souligné que les données sur le vaccin COVID-19 du fabricant de médicaments britannique, développé avec l’Université d’Oxford, ont été «corrigées» et excluent les groupes présentant le risque le plus élevé de COVID-19. Bastian a écrit dans un article pour Wired que les données d’AstraZeneca provenaient de deux études distinctes – l’une en mai et l’autre qui a débuté à la fin juin – qui étaient sensiblement différentes l’une de l’autre. Elle a fait remarquer: «Le fait qu’ils aient peut-être dû combiner les données de [ces] deux essais afin d’obtenir un résultat solide soulève le premier drapeau rouge.»

Bastian a mentionné qu’une erreur de dosage a contribué à un taux de réussite plus élevé: les experts ont accidentellement donné à certains volontaires une dose et demie du vaccin au lieu de deux doses complètes. Elle a ajouté que les essais n’avaient jamais été conçus pour tester cette méthode de dosage, et les scientifiques ont seulement détecté «l’erreur» lorsque certains participants ne présentaient pas le taux élevé habituel d’effets indésirables. Bastian a noté dans son article Wired que «des deux seuls schémas thérapeutiques… la première demi-dose erronée, suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard, a atteint 90% [d’efficacité], et les… deux doses standard au moins un mois à part [le régime] n’a atteint qu’une efficacité de 62%.»

L’expert a également mentionné que les essais d’AstraZeneca et d’Oxford ne semblent inclure qu’un petit nombre de personnes âgées de 55 ans et plus – bien que ce groupe d’âge particulier soit vulnérable au [coronavirus 2019 de la maladie du coronavirus 2019 (coronavirus 2019 Desease ou – MIRASTNEWS)] COVID-19. L’essai vaccinal de juin organisé au Brésil ne permettait pas à l’origine aux personnes de plus de 55 ans; d’un autre côté, un essai séparé par Pfizer et BioNTech a eu 41 pour cent de volontaires de plus de 55 ans qui ont participé.

Un certain nombre d’experts ont également exprimé leurs préoccupations concernant les données présentées par AstraZeneca

L’ancien président de Pfizer Global Research and Development, John LaMattina, a évoqué la possibilité que le vaccin d’AstraZeneca ne reçoive pas l’approbation des autorités américaines. Il a tweeté le 24 novembre qu’il était «difficile de croire» que la Food and Drug Administration délivrera une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin «dont la dose optimale n’a été donnée qu’à 2 300 personnes», ajoutant que «plus de données» étaient nécessaires.

Geoffrey Porges, analyste en investissements chez SVB Leerink, a déclaré au Financial Times que le candidat vaccin contre le coronavirus de la société pharmaceutique britannique était susceptible d’être rejeté parce qu’il avait «tenté d’embellir les résultats [de l’essai]» en soulignant son efficacité dans un «sous-ensemble relativement restreint de» participants à l’étude. (En relation: AstraZeneca affirme qu’une «erreur de dosage» a entraîné une augmentation des résultats de l’essai de vaccin, justifiant les allégations «d’efficacité à 90%».)

Le virologue de l’Université de Reading, Ian Jones, a déclaré au Daily Mail que le problème de dosage était «déroutant». Le professeur a expliqué que la protection de 90% observée dans le sous-ensemble recevant une dose et demie «était vraiment bonne», mais a ajouté: «Je pense que cela équivaudrait à seulement 15 personnes sur les 3000 qui en ont reçu, ce qui pourrait être trop faible pour convaincre les régulateurs [que le vaccin fonctionne.]»

Les inconvénients du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca l’emportent sur ses supposés positifs

L’article de Bastian est venu après qu’AstraZeneca a annoncé le 23 novembre les résultats de ses essais cliniques pour son vaccin. L’annonce faisait suite aux mises à jour précédentes de Pfizer et Moderna, dont les vaccins à base d’ARNm ont enregistré des taux d’efficacité de plus de 90%. Le vaccin de la société britannique ne nécessite pas de stockage ultra-froid contrairement aux deux autres candidats, et est également le vaccin COVID-19 le plus abordable à ce jour à 2 £ (2,66 $ US) par dose par rapport au prix de 15 £ (19,96 $ US) par dose de Pfizer. et le prix de 26 £ (34,60 $ US) de Moderna.

Le vaccin d’AstraZeneca utilise un adénovirus inoffensif – semblable à celui qui cause le rhume – pour délivrer du matériel génétique qui incite le corps à produire des protéines appelées antigènes. Ces antigènes qui aident le système immunitaire à développer un arsenal contre l’infection se trouvent à la surface du pathogène SRAS-CoV-2.

Cependant, les essais du vaccin de l’entreprise se sont heurtés à de nombreux obstacles au cours des derniers mois. Deux participants ont présenté une inflammation de la colonne vertébrale en septembre, tandis qu’un troisième est décédé lors d’essais cliniques au Brésil. Une enquête plus approfondie a révélé que les ingrédients toxiques dans le vaccin, tels que le tissu foetal humain avorté, ont joué un rôle dans les effets indésirables rapportés après l’administration du vaccin candidat.

En savoir plus sur les dangers des vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

Wired.com

Twitter.com

FT.com

STATNews.com

Jour de la marmotte – COVID et «La Science»

Écrit par Raul Ilargi Meijer via The Automatic Earth,

Lorsque les politiciens du monde entier vous disent qu’ils écoutent «la science» lorsqu’ils définissent leurs mesures COVID, ils ne le font pas vraiment, ils mentent. Ce qu’ils écoutent, c’est un morceau de science formulée par leurs virologues et épidémiologistes locaux, qui est inévitablement remis en question par d’autres scientifiques.

Si tel n’était pas le cas, le monde entier prendrait désormais les mêmes mesures, et il n’y aurait pas de discussions dans la communauté scientifique. Pourtant, lorsque des mesures sont imposées dans divers pays, elles le sont comme une sorte de loi. Les verrouillages sont populaires parmi les politiciens en échec ou en échec, car ils y voient une mesure de sécurité (il n’y a rien de plus extrême). Mais c’est uniquement parce qu’ils n’ont jamais dépassé le cadre d’esprit «COVID est le seul problème que nous ayons».

Pourtant, même dans ce cas, il serait sage de reconnaître ces mesures comme arbitraires. C’est pourquoi ils diffèrent d’un endroit à un autre; ils inventent au fur et à mesure, guidés par leur compréhension limitée du problème. L’opinion du juge de la Cour suprême des États-Unis, Neil Gorsuch, sur le décret du gouverneur de New York Andrew Cuomo sur la fermeture des églises, alors que le tribunal a annulé le décret, est un bel exemple de la raison pour laquelle elles sont arbitraires:

Les choses ont tendance à être mieux définies lorsque les tribunaux les statuent. C’est à cela que servent les tribunaux. C’est pourquoi nous devons être attentifs lorsqu’un tribunal portugais déclare que les tests PCR ne sont pas fiables à 97%. Nous n’y prêtons pas attention, car nos médias ignorent cette décision. Et nous continuons à utiliser le test PCR à grande échelle, même si son propre inventeur dit qu’il ne devrait pas être utilisé à cette fin. Et c’est ce que dit la boîte dans laquelle il entre. «La science»? Non ce n’est pas.

Et pour tous ces pays qui ferment leurs magasins et leurs écoles, cela du Canada devrait peut-être, non, définitivement, ouvrir les yeux:

Si seulement 1,5% des décès par COVID surviennent en dehors des foyers de soins de longue durée, la «science» ne dit pas de fermer vos écoles et vos magasins et obliger tout le monde à porter un masque 24 heures par jour, la science dit injecter d’énormes quantités de ressources dans ces soins maisons afin d’arrêter la misère là-bas. La fermeture des magasins ne fera pas cela. Cela aura cependant d’autres effets très négatifs pendant que vous ne vous occupez pas des maisons de retraite.

Ceci est de Peter Andrews, un généticien et journaliste scientifique: Une décision juridique historique conclut que les tests de PCR Covid ne sont pas adaptés à l’usage prévu

Quatre vacanciers allemands qui ont été illégalement mis en quarantaine au Portugal après que l’un d’eux a été jugé positif pour Covid-19 ont gagné leur cause, dans un verdict qui condamne le test PCR largement utilisé comme étant jusqu’à 97% peu fiable. Plus tôt ce mois-ci, les juges portugais ont confirmé une décision d’un tribunal inférieur qui jugeait illégale la mise en quarantaine forcée de quatre vacanciers. L’affaire était centrée sur la fiabilité (ou son absence) des tests PCR Covid-19. Le verdict, rendu le 11 novembre, faisait suite à un appel contre un bref d’habeas corpus déposé par quatre Allemands contre l’Autorité régionale de la santé des Açores. Cet organe avait fait appel d’une décision d’un tribunal inférieur qui avait donné raison aux touristes, qui affirmaient qu’ils avaient été illégalement confinés dans un hôtel sans leur consentement. Les touristes ont reçu l’ordre de rester à l’hôtel pendant l’été après que l’un d’eux ait été testé positif au coronavirus lors d’un test PCR – les trois autres ont été étiquetés comme des contacts étroits et donc mis en quarantaine. La délibération de la cour d’appel de Lisbonne est complète et fascinante. Il a jugé que l’Autorité régionale de la santé des Açores avait violé le droit portugais et international en confinant les Allemands à l’hôtel. Les juges ont également déclaré que seul un médecin peut «diagnostiquer» une personne atteinte d’une maladie et ont critiqué le fait qu’elle n’a apparemment jamais été évaluée par un seul. Ils ont également critiqué la fiabilité du test PCR (réaction en chaîne par polymérase), le test le plus couramment utilisé pour Covid. La conclusion de leur décision de 34 pages comprenait ce qui suit: «Au vu des preuves scientifiques actuelles, ce test se révèle incapable de déterminer au-delà de tout doute raisonnable qu’une telle positivité correspond, en fait, à l’infection d’une personne par le virus SRAS-CoV-2.» Aux yeux de ce tribunal, un test positif ne correspond donc pas à une affaire Covid. Les deux raisons les plus importantes à cela, ont déclaré les juges, sont que «la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés» et que «la fiabilité du test dépend de la charge virale présente.» En d’autres termes, il y a simplement trop d’inconnues entourant les tests PCR. Ce n’est pas le premier défi à la crédibilité des tests PCR. Beaucoup de gens savent que leurs résultats ont beaucoup à voir avec le nombre d’amplifications effectuées, ou le «seuil de cycle». Ce nombre dans la plupart des laboratoires américains et européens est de 35 à 40 cycles, mais les experts ont affirmé que même 35 cycles est beaucoup trop, et qu’un protocole plus raisonnable exigerait de 25 à 30 cycles. (Chaque cycle augmente de façon exponentielle la quantité d’ADN viral dans l’échantillon). [..] Les juges portugais ont cité une étude menée par «certains des plus grands spécialistes européens et mondiaux», qui a été publiée par Oxford Academic fin septembre. Il a montré que si une personne était testée positive pour Covid à un seuil de cycle de 35 ou plus, les chances que cette personne soit réellement infectée sont inférieures à 3% et que «la probabilité de… recevoir un faux positif est de 97% ou plus».

Ensuite, il y a les vaccins dont tout le monde est tellement excité. Gilbert Berdine, MD, écrivant pour l’Institut Mises, a des questions sur les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna (quoi que ce soit à voir avec pourquoi Twitter a suspendu le compte de l’institut)?

Qu’est-ce qu’un «cas» de COVID exactement? Ce ne peut pas être un test PCR positif, pas si ceux-ci ne sont fiables qu’à 3%. Donc, «la science» doit faire quelque chose de mal, et avec eux à peu près n’importe quel gouvernement de la planète.

Et oui, Pfizer et Moderna ont des signes dollar dans leurs yeux. Il y a de nombreuses questions sur le vaccin AstraZeneca / Oxford, et je ne peux m’empêcher de penser qu’elles sont liées au fait qu’il est à but non lucratif. De même, le silence complet sur le vaccin russe contre le Spoutnik V est également curieux. Nous voulons résoudre le problème uniquement si nos propres scientifiques et les grandes sociétés pharmaceutiques pour lesquelles ils travaillent peuvent le faire?

Ce que le battage médiatique du vaccin COVID ne parvient pas à mentionner…

L’avenir de l’Amérique est le fascisme libéral portant une chemise smiley et armé d’une seringue

Rédigé par Robert Bridge via The Strategic Culture Foundation,

Les mondialistes responsables de l’ingénierie d’une tyrannie médicale dans une grande partie du monde occidental ont quelque chose de précieux à enseigner aux nationalistes de droite et aux fascistes potentiels, et c’est que vous ne vendez pas votre produit endommagé hors du canon d’une mitrailleuse, mais plutôt dégoulinant du bout d’une seringue qui promet de mettre fin à toute douleur et misère.

Patrick Henry, l’un des pères fondateurs les plus francs des États-Unis, a déclaré: «donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort» alors que la vie de sa nation était en jeu.

Aujourd’hui, le fameux cri de guerre américain a été remplacé par un halètement masqué et étouffé qui conseille, sans espoir d’un second avis, «donnez-moi des fermetures et gardez-moi en sécurité».

Le public américain est tellement terrifié d’attraper un virus qui a un taux de survie de 99% qu’il est prêt à renoncer à Thanksgiving, la grande fête nationale commémorant – sans perte d’ironie – le courage collectif de leurs ancêtres Pilgrim pour vaincre le sauvage et hostile. les conditions de leur nouvelle terre.

Il faut dire qu’aucun parti fasciste n’a jamais été aussi habile à sceller le sort collectif de son peuple à un ennemi commun. C’est parce que la menace qui pèse sur l’humanité aujourd’hui, comme on nous le dit, n’est pas une idéologie néfaste, comme le communisme, ou même une organisation terroriste contre laquelle les masses peuvent se rallier. Au contraire, la menace est une contagion microscopique capable d’envahir tous les coins et recoins de nos vies. Déjà l’ère des poignées de main viriles est révolue, remplacée par une majorité émasculée, tandis que toute une génération de jeunes considère désormais leurs semblables comme des usines infernales de germes.

Et contrairement à un ennemi traditionnel qui peut être vu, attaqué et finalement vaincu, le coronavirus – nous avons été étrangement prévenus – va toucher terre encore et encore, tout en se transformant régulièrement avec des capacités de bande dessinée en un méchant de plus en plus meurtrier. Dans cette bataille sans terre, seules les autorités médicales sont décorées comme des héros, tandis que le peuple, dépourvu de qualifications professionnelles, est contraint d’être des spectateurs passifs et impuissants, leur liberté de mouvement étant sévèrement limitée. Plus important encore, les forces du nationalisme sont devenues inutiles; seule une réponse mondialiste d’ordre mondial peut vaincre cette pandémie.

Il y a de très bonnes raisons de soupçonner, cependant, que soit la science sur tout cela est à moitié cuite, soit nous, les gens, sommes intentionnellement dupés à grande échelle. En fait, c’est probablement un peu des deux. Premièrement, en ne se fondant que sur des preuves empiriques, il ne semble pas déraisonnable de suggérer qu’il n’y a pas d’urgence existentielle à laquelle l’humanité est confrontée. S’il y en avait, on s’attendrait à voir des corps en décomposition s’entasser dans les rues, comme à l’époque médiévale pendant la peste noire. Ce serait particulièrement le cas parmi les sans-abri, qui ne pratiquent certainement pas l’étiquette de distanciation sociale lorsqu’ils passent autour de conteneurs ouverts au coin des rues.

Il ne semble pas non plus y avoir de files d’attente massives dans les hôpitaux pour un traitement d’urgence. En fait, dès avril, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré au président Trump que le navire-hôpital de la marine USNS Comfort déployé à New York par le gouvernement fédéral pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus n’était « plus nécessaire ». Cuomo a déclaré que le besoin du navire de soutien «n’a pas atteint les niveaux prévus». Et je ne suis certainement pas le seul à avoir remarqué que les affaires Covid semblent fluctuer curieusement avec le climat politique.

N’oublions pas que l’écrasante majorité des «victimes» de Covid se rétablissent bien chez elles, selon non moins une autorité qu’Anthony Fauci. Dans le même temps, de nombreuses personnes qui contractent la maladie sont asymptomatiques et n’ont même jamais su qu’elles étaient infectées. Les enfants, quant à eux, semblent incroyablement insensibles au virus. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucun signe de virus cette saison d’hiver. Bien sûr, il y en a eu, comme chaque année. Mais alors que les cas de Covid peuvent être en augmentation dans certains endroits et invisibles dans d’autres, le taux de mortalité dû à cette maladie reste faible et en chute, frappant principalement les personnes âgées déjà souffrant de comorbidités.

Il y a d’autres raisons de se méfier du fait que ce à quoi nous devons faire face n’est pas une urgence médicale de premier ordre, mais plutôt quelque chose de bien plus sinistre. Comme peut-être une excuse pour lancer un vaccin fabriqué en Occident qui porte un implant à puce électronique avec une technologie de suivi? Une telle affirmation paraîtra moins fantastique quand on se rendra compte qu’elle a déjà été développée.

Ce n’est un secret pour personne qu’un mois seulement avant que Covid-19 n’atteigne son spectaculaire terrain aux États-Unis, prétendument de Wuhan, en Chine, les chercheurs du MIT ont annoncé une nouvelle méthode pour enregistrer l’historique de vaccination d’un patient: stocker les données lisibles par smartphone sous la peau à en même temps qu’un vaccin est administré.

«En chargeant sélectivement des microparticules dans des micro-aiguilles, les patchs délivrent un motif dans la peau qui est invisible à l’œil nu mais qui peut être scanné avec un smartphone dont le filtre infrarouge a été retiré», a rapporté MIT News. «Le patch peut être personnalisé pour imprimer différents motifs correspondant au type de vaccin administré.»

Cela surprendrait-il quelqu’un de savoir que la recherche a été financée en grande partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, la même entreprise familiale qui fournit maintenant l’essentiel du financement à l’Organisation mondiale de la santé?

Puis, en septembre 2019, ID2020, une société de biométrie basée à San Francisco qui compte Microsoft comme l’un de ses membres fondateurs, a annoncé un nouveau projet qui implique «l’exploration de multiples technologies d’identification biométrique pour les nourrissons» basée sur la «vaccination des nourrissons». »

Nous pourrions continuer ici avec une longue liste d’autres technologies dérangeantes qui transformeraient efficacement les gens en antennes de marche pour le reste de leur vie, mais le point est, espérons-le, clair: bien que de nombreuses personnes soient disposées à accepter un vaccin contre Covid-19, elles ne veulent probablement pas des ajouts technologiques supplémentaires que des gens comme Bill Gates, un homme sans qualification médicale, semblent extrêmement désireux d’inclure.

Alors, à quoi les Américains peuvent-ils s’attendre ensuite? Qu’en est-il des «laissez-passer pour la liberté» dont les Britanniques peuvent avoir besoin avant de pouvoir revenir à un semblant de normalité?

Selon le Daily Mail, «les Britanniques devraient recevoir des« laissez-passer pour la liberté» de Covid tant qu’ils sont testés négatifs pour le virus deux fois par semaine, a-t-on suggéré… Pour obtenir le laissez-passer pour la liberté, les gens devront être testés régulièrement et, à condition que les résultats soient négatifs, ils recevront ensuite une lettre, une carte ou un document qu’ils pourront montrer aux gens lorsqu’ils se déplacent.

Et c’est ce qu’ils appellent un «retour à la normale».

Personnellement, j’appelle ces plans l’approche du fascisme. Et pour ceux qui doutent que cela ne puisse pas arriver en Amérique devraient tenir compte des paroles du regretté comédien sagace George Carlin, qui a un jour plaisanté en disant que «lorsque le fascisme viendra en Amérique, il ne sera pas en chemises brunes et noires. Ce ne sera pas avec les bottes. Ce seront des baskets Nike et des chemises smiley.» Si Carlin avait été en vie aujourd’hui pour voir l’énorme gâchis dont nous avons hérité, il aurait probablement inclus une seringue dans la boîte à outils du néo-fasciste.

Le Dr Northrup discute des «pires scénarios de cas» avec les nouveaux dangers du vaccin COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La réalisatrice de Vaxxed Polly Tomney a interviewé le Dr Christiane Northrup il y a quelques semaines à propos des nouveaux vaccins COVID prévus.

Le Dr Northrup est apparemment une cible des censeurs des Big Tech et Big Pharma, comme Polly le déclare au début de l’interview, ils avaient décidé de NE PAS annoncer cette interview à l’avance dans l’espoir de la faire connaître davantage au public avant qu’elle ne soit supprimée.

C’est une interview difficile à trouver en ligne, mais nous en avons trouvé une copie et nous avons publié la première moitié de l’interview qui traite spécifiquement des vaccins COVID en cours de développement. C’est sur notre chaîne Bitchute.

Veuillez noter qu’il y a littéralement des centaines de nouveaux vaccins COVID dans le pipeline et que le Dr Northrup discute ici des «pires cas» des scénarios, en particulier pour la nouvelle classe de vaccins COVID à ADN qui sont en cours de développement avec la nanotechnologie.

Ainsi, bien que les premiers vaccins distribués ne présentent pas tous les aspects dont le Dr Northrup discute ici (bien qu’ils puissent!), Tout ce dont elle parle est étayé par des faits qui sont facilement référencés et vérifiables, tels que des brevets spécifiques et des technologies qui sont déjà en cours de développement.

Cela fait partie de l’agenda du transhumanisme, qui lui-même est très bien documenté, y compris ici à Health Impact News. La technologie existe maintenant pour avoir un contrôle complet sur les individus en leur injectant ces nanoparticules, où ils peuvent surveiller l’activité de chacun à partir de ce que vous avez mangé ce jour-là, avec qui vous avez couché, partout où vous allez, et bien plus encore.

Et c’est si vous survivez aux horribles effets secondaires du vaccin.

Le Dr Northrup a de très hautes qualifications en tant que médecin, ce qui explique probablement pourquoi elle est tellement censurée, car elle expose les maux de Big Pharma.

Sur son site Web:

Médecin OB / GYN certifié par le conseil, le Dr Northrup est diplômé de la Dartmouth Medical School et a terminé sa résidence au Tufts New England Medical Center à Boston. Elle a également été professeure clinique adjointe en OB / GYN au Maine Medical Center pendant 20 ans.

Des médecins comme le Dr Northrup et le Dr Igor Shepherd, que nous avons présentés dans l’article d’hier, mettent leur carrière et même leur vie en jeu pour diffuser ces informations au public. C’est à quel point ces informations sont importantes!

Regardez l’interview ci-dessous ou sur notre chaîne Bitchute.

Veuillez copier et distribuer ces articles et vidéos autant que possible. La censure de tout ce qui est négatif concernant les nouveaux vaccins COVID qui sont à quelques jours de leur injection dans le public va augmenter de façon exponentielle maintenant.

L’article que nous avons publié hier du Dr Shepherd a été supprimé de notre page Facebook, et nous avons été interdits de publier quoi que ce soit d’autre pendant 3 jours, et menacés de voir notre page supprimée complètement.

Une fois que nous publierons cette interview, il est probable que vous ne nous trouviez pas beaucoup plus longtemps sur les principales plateformes de médias sociaux. Même notre site Web, ainsi que des centaines d’autres sites Web qui publient la vérité sur les vaccins, risquent d’être saisis par le gouvernement et de fermer bientôt.

Le temps est donc peut-être très court pour diffuser ces informations maintenant.

Les petites entreprises américaines meurent alors que les milliardaires sont devenus plus riches d’un millier de milliard de dollars en 2020

Par Really Graceful

Les milliardaires des Etats-Unis d’Amériques sont devenus un millier de milliard de dollars plus riches depuis le début de 2020. Comment ont-ils fait?

