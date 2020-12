Après avoir accumulé des preuves, la FDA et le CDC admettent maintenant que les tests de coronavirus sont défectueux

Au cours des derniers mois, des agences gouvernementales telles que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) se sont appuyées sur les résultats des tests du coronavirus [2019 (COVI-19)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] pour suivre la propagation de la pandémie.

Mais ces derniers mois, les deux agences ont commencé à admettre que les méthodes de test qu’elles utilisent ne sont peut-être pas aussi précises qu’elles le souhaiteraient. Ils reconnaissent qu’un nombre croissant de résultats de tests dits positifs sont en fait des faux positifs.

La FDA reconnaît l’augmentation des faux positifs à mesure que les cas réels diminuent

Le 3 novembre, la FDA a publié de nouvelles directives pour les tests antigéniques rapides de la COVID-19 qui reconnaissaient une forte probabilité de résultats incorrects. Les lignes directrices stipulaient que les professionnels de la santé «devraient s’attendre à des résultats [faux positifs]». Celles-ci se produiraient même lorsque des tests «très précis» étaient utilisés pour dépister de grandes populations avec «une faible prévalence d’infection».

La FDA a déclaré que la précision des tests rapides dépend presque totalement de la quantité de COVID-19 dans la population testée, déclarant: «À mesure que la prévalence de la maladie diminue, le pourcentage de résultats de tests qui sont des faux positifs augmente.»

À titre d’exemple, la FDA a déclaré qu’un test avec une spécificité de 98% permettrait de dépister avec précision «un peu plus de 80% dans une population avec une prévalence de 10%». Cela signifierait que 20 résultats positifs sur 100 seraient des faux positifs.

L’agence a ajouté que dans une population avec une prévalence de seulement un pour cent, seulement 30 pour cent de ceux qui sont testés positifs pour la maladie en souffriraient.

«Les prestataires de soins de santé devraient prendre en compte la prévalence locale lors de l’interprétation des résultats des tests de diagnostic», a souligné la FDA.

Le taux de prévalence de la COVID-19 a en fait été assez faible dans un certain nombre d’États. Il a été enregistré entre zéro et 1,79 pour cent en Idaho et 6,4 pour cent en Pennsylvanie. Pendant ce temps, le CDC a estimé sa prévalence dans la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans à environ sept pour cent.

La FDA détaille également un certain nombre de raisons supplémentaires pour les inexactitudes des tests rapides. Celles-ci comprenaient la contamination croisée et les complications liées au traitement des échantillons par lots. (Connexes: les tests de coronavirus peuvent être manipulés pour rendre les vaccins plus efficaces.)

Le CDC est d’accord avec la FDA, remet également en question les tests PCR

Le CDC a fait écho aux recommandations de la FDA. Il a déclaré que les tests antigéniques «ne sont pas précis à 100%», concédant que des résultats faux positifs et faux négatifs peuvent se produire.

«Les résultats des tests d’anticorps ne devraient pas être utilisés pour déterminer si quelqu’un peut retourner au travail», a déclaré le CDC, ajoutant que cela s’appliquait également aux écoles, aux dortoirs et même aux établissements correctionnels.

«Les personnes qui reçoivent des résultats positifs à un test d’anticorps mais qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 et qui n’ont pas fréquenté quelqu’un qui pourrait avoir le [coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 ne sont pas susceptibles d’avoir une infection actuelle», a expliqué l’agence, déclarant que ces personnes peut «continuer ses activités normales».

Le CDC avait déjà publié des directives similaires en août. Le même mois, une étude publiée dans le Journal of Clinical Microbiology a révélé que des tests rapides avec une spécificité de 98% utilisés dans les écoles américaines pouvaient donner plus de 800 000 résultats faux positifs chaque semaine.

Les préoccupations du CDC concernant l’exactitude des tests de coronavirus vont au-delà du test rapide d’antigène. En novembre, il a mis en évidence une étude qui montrait que le dépistage d’un seul test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) ne détectait qu’environ 53% de tous les cas positifs de la COVID-19 chez les étudiants rentrant chez eux après l’université.

Le protocole principal de test PCR pour COVID-19 a lui-même été remis en question après qu’une étude affirmant que les écouvillons nasaux PCR avaient une sensibilité de 63% n’a pas réussi à fournir un rapport évalué par des pairs. À la fin du mois de novembre, un groupe international de scientifiques a appelé à la rétractation du document, le qualifiant de «gravement défectueux par rapport à sa conception biomoléculaire et méthodologique».

Partout dans le monde, les gouvernements ont déjà remis en question l’efficacité des tests PCR. Le Portugal a récemment jugé la méthode peu fiable. Entre-temps, d’autres contestations judiciaires sont en cours en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Afrique du Sud.

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur les dernières mises à jour sur la pandémie de coronavirus.

Franz Walker

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le gouvernement britannique utilisera des célébrités pour pousser les vaccins COVID-19 sur les masses

L’achat d’une paire de chaussures promue par une célébrité que vous admirez peut être inoffensif, mais toutes les recommandations de célébrités ne sont pas si innocentes. Malheureusement, certaines personnes sont trop disposées à suivre aveuglément les tendances sur lesquelles leurs célébrités préférées ou leurs influenceurs des médias sociaux sautent, et il semble maintenant que les vaccins COVID-19 vont être le dernier moyen de se sentir comme faisant partie de la foule. – bien que ceux qui se font vacciner pourraient bien mettre leur santé en danger.

Le National Health Service du Royaume-Uni prévoit de lancer une grande campagne nationale qui sera dirigée par ce qu’il juge «très sensé» des célébrités visant à persuader les gens de se faire vacciner contre le coronavirus.

«NHS England recherche des visages célèbres, des personnes connues et aimées. Ce pourrait être des célébrités qui sont très sensées et qui ont fait des choses sensées pendant la pandémie», rapporte The Guardian.

Au cas où vous auriez du mal à imaginer ce qui qualifie une célébrité de «sensée», une source a déclaré au Guardian que l’un des noms envisagés est le footballeur professionnel de 23 ans Marcus Rashford de Manchester United, qui fait campagne pour mettre fin à la faim chez les enfants. Certains responsables ont déclaré que les membres de la famille royale seraient en quelque sorte l’idéal.

Le Guardian a également rapporté que des médecins de télévision bien connus seraient enrôlés, ainsi que des influenceurs qui ont de nombreux abonnés sur les plateformes de médias sociaux telles que Instagram, Facebook et Twitter. On ne s’attend pas à ce que les politiciens soient inclus dans la campagne, mais les chefs religieux seront invités à aider à convaincre leurs fidèles que «la vaccination est bonne pour eux, leur famille et le pays dans son ensemble» dans le but de faire passer des messages pro-vaccination aux minorités. .

Le scepticisme à propos du vaccin s’étend au personnel du NHS

Le lancement de cette campagne s’explique en partie par le fait que le scepticisme vis-à-vis des vaccins empêchera les gens de se faire vacciner. Le Guardian a rapporté que le scepticisme vis-à-vis du personnel du NHS est également une préoccupation, et si les médecins ne se précipitent pas pour se faire vacciner, cela nous dit tout ce que nous devons savoir à ce sujet.

Jusqu’à présent, le gouvernement britannique a commandé 100 millions de doses du vaccin en cours de développement par l’Université d’Oxford et Astra Zeneca, ainsi que plusieurs millions de vaccins fabriqués par des sociétés américaines, dont 2 millions de doses du vaccin de Modern.

Selon The Guardian, le NHS prévoit de recruter des pompiers, des équipages de cabine et des personnes sans emploi dans des volumes de «dizaines de milliers» pour donner le vaccin aux gens. Ces équipes seront formées et payées 11,20 £ de l’heure (environ 15 $) pour administrer les injections.

Le coprésident du comité de médecine de santé publique de la British Medical Association, le Dr Penelope Toff, a déclaré: «Il sera essentiel que des communications claires et adaptées à la culture soient fournies par des dirigeants locaux et communautaires de confiance, et ciblées sur les plus vulnérables et les plus difficiles. – pour atteindre les communautés, et qu’il est facilité pour ces populations d’accéder à la vaccination.»

On craint que les Noirs et les minorités ethniques qui sont infectés à des taux disproportionnés soient réticents à se faire vacciner, certains experts médicaux affirmant que les sondages ont montré que seulement 50% des personnes seraient prêtes à se faire vacciner sans aucune assurance. sur sa sécurité. Cela semble être une position assez sensée, mais les médecins ont dit que c’était quelque chose qui provoquait de l’anxiété parmi leur personnel.

Le vaccin contre le coronavirus devrait être approuvé par les régulateurs du Royaume-Uni dans quelques jours, et les hôpitaux du pays ont été informés qu’ils pourraient recevoir d’importants stocks de vaccin dès cette semaine. Si l’approbation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni devait être acceptée comme prévu, le Royaume-Uni serait le premier pays occidental à approuver un vaccin contre la COVID-19.

L’idée d’utiliser des célébrités pour promouvoir les vaccins auprès des masses n’est pas nouvelle, de grands noms comme Elvis Presley faisant la promotion du vaccin contre la polio dans les années 1950. Bien sûr, on ne sait pas si ces célébrités britanniques «sensées» seront ou non disposées à se procurer les vaccins contre le coronavirus dont elles feront la promotion auprès des masses.

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News