Défaillance d’une justice et d’un système tenus par l’État profond ? Mise à jour de la situation, 2 décembre – Trump prépare l’option de la loi martiale pour défendre la république

Joe Biden maintenant photographié dans une «botte médicale», tandis que les journalistes ont interdit d’observer son arrivée au cabinet du médecin.

Les commentaires de William Barr déformés par l’AP, le DOJ publie des corrections et affirme que le DOJ enquête toujours sur beaucoup de choses.

Les législateurs de Pennsylvanie s’efforcent de récupérer leur pouvoir de choisir les électeurs.

Les législateurs de l’Ohio et du Michigan ont décidé de destituer leurs propres gouverneurs.

La décision SCOTUS en 2000, Bush contre Gore, a cité la clause du quatorzième amendement «Protection égale» dans la manière dont les bulletins de vote étaient traités.

L’expansion massive du GITMO est en cours depuis un an, en préparation des arrestations post-électorales.

Les travailleurs de l’USPS ont conspiré pour faire passer des bulletins de vote frauduleux à travers les frontières des États, en PA. Projet Amistad / lanceur d’alerte Jesse Morgan.

Le trucage «local» des élections par les démocrates a été époustouflé par le truquage «mondial» via la CIA et les mondialistes qui veulent une révolution de couleurs (ce qui oblige Trump à la Maison Blanche).

Le colonel Phil Waldron confirme: «Oui, nos hackers au chapeau blanc, ils ont ce trafic et les paquets.» Cela signifie que le DoD / 305th a tout le trafic en temps réel et les commandes pour insérer de faux votes dans les états de swing.

Lou Dobbs appelle Trump à déclassifier tous les documents liés aux abus de spygate / Russiagate / FISA.

L’Opération Warp Speed ​​consistait à positionner des moyens militaires pour cela, pas à vacciner en masse tout le monde en utilisant des troupes.

Le directeur du groupe de travail Defeat-ISIS a maintenant été retiré du DoD alors que d’autres changements de personnel sont en cours. (Christopher Maier.) Les noms des personnes de niveau supérieur qui ont été démis de leurs fonctions incluent James Anderson, Joseph Kernan, Jen Stewart et Alexis Ross.

Lin Wood et d’autres ont appelé Trump à déclarer une loi martiale limitée et à ordonner une nouvelle élection juste sous l’autorité militaire.

L’avocat de la campagne de Trump appelle à ce que Krebs traître (de CISA) soit «emmené à l’aube et abattu» pour trahison.

Rick Wiles de TruNews cite l’histoire des exécutions sur les champs de bataille en temps de guerre, appelle à l’exécution de tous les acteurs traîtres aux États-Unis qui prennent de l’argent au PCC.

Pourquoi Trump ne peut pas faire la moitié de la loi martiale. Il devra aller jusqu’au bout ou ne pas le lancer du tout.

LE DISCOURS LE PLUS IMPORTANT DE LA PRÉSIDENCE DE TRUMP

BOOM!!! Président Trump « C’est peut-être le discours le plus important que j’ai prononcé » [CENSURÉ PARTOUT] 12/02/20

Une fraude massive exposée! MSM LA COUVRE! TRAHISON!

« Guerre totale et loi martiale » 12/2/20

Il y a beaucoup de choses en jeu en 2020, et cela a culminé avec l’acte de guerre qui était les élections de novembre. Puisque nous avons deux heures complètes ce soir, cela va être une fuite des cerveaux complète pour moi, car au cours des derniers jours, on parle d’une trahison finale au DOJ, de discussions accrues sur la guerre civile, la loi martiale et si oui ou non le décret de septembre 2018 sur l’intégrité électorale exigerait des mesures aussi drastiques s’il était correctement appliqué… Nous en parlerons ce soir et impliquerons également le public.

Trump tweets une vidéo EXPOSANT un vote illégal en achetant à des partisans de Biden qui suppriment rapidement les preuves

Trump tweets une vidéo EXPOSANT un vote illégal en achetant à des partisans de Biden qui suppriment rapidement les preuves. La vidéo montre deux femmes avec une carte-cadeau prometteuse comme prix si les gens envoient des photos d’elles en train de voter.

Alors que les démocrates prétendent qu’il est illégal de «sortir le vote» selon la loi offrant des incitations en espèces ou quelque chose de valeur en échange de voter ou de ne pas voter.

Peu importe si vous dites à quelqu’un de voter pour quelqu’un en particulier ou de ne pas voter pour quelqu’un, dire simplement voter en échange de prix est un crime.

Bien que ce ne soit pas une preuve définitive des affirmations de Trump sur le truquage du système, il reste quelque chose qui doit faire l’objet d’une enquête et de poursuites.

Bill Barr a récemment affirmé qu’à ce jour, il n’avait pas vu de preuves qui auraient changé le résultat, mais cela ne signifie pas que cela n’existe pas et cela ne signifie pas qu’il a arrêté d’enquêter.

WHISTLEBLOWER: Jusqu’à 280 000 bulletins de vote frauduleux transférés de New York à la Pennsylvanie par un sous-traitant du service postal

Un chauffeur de camion contractuel travaillant pour le service postal des États-Unis s’est manifesté le mardi 1er décembre pour admettre qu’il était responsable de la livraison de centaines de milliers de bulletins de vote remplis à travers les lignes de l’État.

Les nouvelles informations ont été rendues publiques mardi après-midi à Arlington, en Virginie, par le projet Amistad du cabinet d’avocats conservateur Thomas More Society. Ce chauffeur de camion s’est manifesté – avec plusieurs autres dénonciateurs – et a détaillé le comportement illégal commis par des fonctionnaires électoraux avec l’aide d’employés du service postal.

Phillip Kline, ancien procureur général du Kansas, directeur du projet Amistad et actuellement professeur de droit, a publié une déclaration le matin de la conférence de presse annonçant les nouvelles informations.

We have three whistleblowers who will reveal substantial evidence of unlawful actions made by election officials; and widespread illegal efforts by USPS workers to influence the outcome of the election.



2PM EST TODAY pic.twitter.com/VWUD593a1v — Phillip Kline (@PhillDKline) December 1, 2020

«Trois lanceurs d’alerte fourniront des témoignages personnels démontrant une fraude électorale potentielle, dont certaines affectent des centaines de milliers de bulletins de vote», a déclaré Kline. «Leurs affidavits sont utilisés comme preuves dans des litiges pour garantir l’intégrité électorale et le respect des lois électorales dans les États du champ de bataille, notamment l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.» (Connexes: la fraude récompensée est la fraude répétée: le secrétaire d’État de l’AG, Raffensperger, approuve le vote par correspondance prolongé, la collecte des bulletins de vote et les boîtes de dépôt – Assure que les démocrates volent lors des deuxième tours en Géorgie.)

Le projet Amistad affirme avoir obtenu des témoignages sous serment montrant que plus de 548 000 bulletins de vote sont en cause au Michigan, 300 000 en Arizona, 204 000 en Géorgie et plus de 121 000 en Pennsylvanie.

Écoutez cet épisode spécial de la mise à jour de la situation du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment le peuple américain doit s’unir pour évincer le gouvernement voyou qui se prépare à prendre le contrôle de la nation.

Un sous-traitant du service postal a livré des centaines de milliers de bulletins de vote

Jesse Morgan a travaillé comme chauffeur de camion contractuel pour le service postal. Il était présent à la conférence de presse et a parlé pendant environ neuf minutes de son expérience avec l’agence gouvernementale et de la façon dont, le 21 octobre, il a transporté des centaines de milliers de bulletins de vote complétés de New York en Pennsylvanie.

«Au total, j’ai vu 24 gaylords, ou de grands conteneurs en carton contenant des bulletins de vote, chargés dans ma caravane. Ces gayslords contenaient des plateaux en plastique, je les appelle des bacs ou des plateaux de bulletins de vote empilés les uns sur les autres. Toutes les enveloppes étaient de la même taille. J’ai vu que les enveloppes avaient des adresses de retour… C’étaient des bulletins de vote complets.

Morgan a reçu l’ordre de remettre les bulletins de vote à Lancaster, en Pennsylvanie, et après les avoir déposés, il devait se rendre à sa destination finale dans la capitale de l’état de Harrisburg. Il a trouvé cela inhabituel mais n’y pensa pas sur le moment. Il a déposé la caravane remplie de boîtes de scrutin. Plus tard, quand il est retourné chercher la caravane, elle était partie.

Il s’est ensuite assis à l’extérieur de son dernier arrêt à Harrisburg pendant plusieurs heures avant d’être finalement autorisé à partir. Cependant, après son congédiement, son superviseur a refusé de lui donner un bordereau afin qu’il puisse être payé, y compris pour les heures supplémentaires.

Morgan a noté que les autres membres du personnel du service postal de la région avaient un «comportement étrange» qu’il jugeait contraire à la «procédure normale».

Selon Kline, Morgan a transporté entre 130 000 et 280 000 bulletins de vote remplis. Ils ont été expédiés de Bethpage à Long Island à Lancaster, où les bulletins de vote ont disparu peu de temps après la livraison de Morgan.

Kline a en outre affirmé que de nombreux autres employés des services postaux avaient participé à des «efforts illégaux» pour modifier le résultat des élections.

Kline a déclaré que son équipe d’enquête partagera ses informations avec les forces de l’ordre, le Federal Bureau of Investigation, les procureurs locaux et les avocats américains qui ont été informés de leurs conclusions.

La conférence de presse de Kline a reçu très peu d’attention médiatique, malgré le fait que son projet Amistad ait intenté plusieurs poursuites dans plusieurs États du champ de bataille ces dernières semaines, notamment au Wisconsin, en Pennsylvanie et au Michigan.

En revanche, la déclaration du procureur général William Barr et de son ministère de la Justice selon laquelle ils n’ont pas vu de fraude «à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent de l’élection» a été largement partagée par les grands médias, les médias sociaux et par des membres de haut rang de le Parti démocrate.

L’équipe juridique du président Donald Trump a contré la déclaration de Barr en disant qu’elle n’avait en fait pas pris la peine d’enquêter sur les preuves présentées dans les États du champ de bataille. Trump continue de contester les résultats des élections dans le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie, où la prévalence du vote par correspondance et par correspondance a permis au candidat démocrate Joe Biden de dépasser Trump et de remporter la victoire.

Si les conclusions de Kline sont acceptées par les tribunaux, les résultats officiels peuvent être sérieusement remis en question. En Pennsylvanie, Biden aurait gagné par seulement 81 000 voix.

Apprenez-en davantage sur la façon dont la campagne Trump, avec l’aide de groupes juridiques conservateurs comme le projet Amistad, poursuit ses enquêtes sur des cas présumés de fraude électorale dans des États du champ de bataille comme la Pennsylvanie en lisant les derniers articles sur VoteFraud.news.

Lin Wood appelle Trump à déclarer une loi martiale limitée, affirmant que l’Amérique «se dirige vers la guerre civile»

Dans le cas où les législateurs, les tribunaux et le Congrès refusent de suivre la Constitution, l’avocat Lin Wood appelle le président Donald Trump à invoquer la «loi martiale limitée» dans le but de tenir une nouvelle élection, sinon les États-Unis plongeront tête baissée dans une autre guerre civile.

Un communiqué de presse explique qu’une annonce d’une page entière a été publiée dans le Washington Times expliquant qu’une déclaration de loi martiale limitée permettrait à l’armée américaine de «superviser une nouvelle élection fédérale libre et juste».

«Nous voulions exprimer nos inquiétudes au Président, aux législateurs, aux tribunaux et au Congrès de ne pas céder notre droit constitutionnel exclusif d’élire nos représentants aux juges, avocats, tribunaux, gouverneurs, secrétaire (sic) d’État, Congrès. , les responsables électoraux corrompus et les politiciens locaux, les médias corrompus – ou les menaces de violence de gauche!» dit Tom Zawistowski, président de la convention We the People (WTPC) affiliée au TEA Party.

«C’est NOTRE DROIT EXCLUSIF d’élire notre président et ce droit sacré a été violé par la fraude électorale massive, planifiée et illégale menée par des agents corrompus du Parti démocrate / socialiste à travers notre pays pour nous voler notre vote. Nous ne le supporterons PAS», a ajouté Zawistowski, qui est également directeur exécutif du parti TEA du comté de Portage, dans un communiqué.

L’annonce, que vous pouvez voir en entier sur ce lien, comprend une photo d’Abraham Lincoln et du président Trump, ainsi qu’une explication sur la façon dont Lincoln a mis en œuvre des «actions exécutives extraordinaires» dans ses efforts «pour sauver l’Union pendant la guerre civile.»

Selon Zawistowski, les États-Unis sont aujourd’hui confrontés à un ensemble de circonstances similaires qui invitent Trump à prendre des mesures pour défendre notre intégrité électorale. Si Trump choisit de ne rien faire, il n’y aura plus jamais d’élections équitables en Amérique et la République sera officiellement morte.

«Sans pleine confiance que nos tribunaux ou notre Congrès suivront effectivement le 12e amendement de la Constitution et défendront notre processus électoral, l’annonce appelle le président Trump, comme Lincoln, à exercer les pouvoirs extraordinaires de sa fonction et à déclarer la loi martiale limitée pour suspendre temporairement la Constitution et le contrôle civil de ces élections fédérales afin que l’armée mette en œuvre un nouveau vote national qui reflète la véritable volonté du peuple », explique le communiqué de presse.

L’avocat Sidney Powell et son initiative «Defending the Republic» travaillent également à la tenue d’élections libres et équitables. Pour en savoir plus et pour apporter votre soutien, assurez-vous de consulter son site Web.

Une élection vraiment libre et juste n’a pas d’ordinateurs, seulement des bulletins de vote papier et une responsabilité totale

Wood, comme nous l’avons déjà signalé, a averti que ce qui est sur le point d’être révélé choquera le monde. Les personnes occupant des postes au plus haut niveau du gouvernement et des médias font partie des personnes les plus méchantes et sataniques de la planète Terre, a-t-il averti, ajoutant qu’il y avait une pédophilie endémique dans les rangs supérieurs.

C’est pourquoi il est essentiel d’aller au fond de toutes les fraudes afin de les déraciner, sinon ces trafiquants et agresseurs d’enfants continueront à fausser les élections en leur faveur et à maintenir à jamais leur emprise sur le pouvoir sur le peuple américain.

«Candidats fédéraux uniquement», dit We the People au sujet de ce qui doit se passer lors de la nouvelle élection libre et équitable. «Des bulletins de vote papier. Pas d’ordinateurs. Compté à la main avec les deux partis surveillant chaque vote. Seuls les électeurs inscrits. Une pièce d’identité avec photo pour prouver la résidence.»

Le texte intégral de l’annonce du Washington Times peut être trouvé à ce lien.

Pour suivre les derniers développements au fur et à mesure de leur rupture, assurez-vous de consulter Trump.news.

