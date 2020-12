La Chine récolte les avantages financiers de la libération d’une arme biologique sur le monde

La Chine a désormais dépassé les États-Unis en tant que principal partenaire commercial de l’Union européenne, alors que le pays et le reste du monde plongent dans le rouge tandis que l’économie de Pékin continue de prospérer.

Au troisième trimestre de cette année, la Chine a devancé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de l’UE, les échanges commerciaux entre l’UE et la Chine ayant atteint 425,5 milliards d’euros. Pendant ce temps, les échanges entre l’UE et les États-Unis ne se sont élevés qu’à 412,5 milliards d’euros. Au cours de la même période l’année dernière, les échanges de l’UE avec la Chine s’élevaient à 413,4 milliards d’euros contre 461 milliards d’euros avec les États-Unis.

Une grande partie de ce changement est attribuée à une augmentation de 4,5% des importations en provenance de Chine, tandis que le commerce avec les États-Unis a considérablement baissé tant dans les importations que dans les exportations. L’économie chinoise a rebondi depuis un premier choc lié à la COVID-19 au cours du premier trimestre de l’année, et l’achat de volumes importants d’équipements de protection individuelle par les Européens a donné un bon coup de pouce aux exportations chinoises.

Le pays communiste profite également du nombre croissant de personnes qui sont désormais obligées de travailler à domicile, les applications de chat vidéo générant des revenus importants.

Le coronavirus a été incroyablement rentable pour la Chine

En d’autres termes, la Chine a réussi à écraser le reste du monde en construisant et en lançant une arme biologique sur nous et engrange maintenant les bénéfices alors que des gens continuent de mourir dans le monde. Alors que de nombreuses entreprises ferment leurs portes dans le monde occidental dans le but de garder le virus sous contrôle et que les gens enterrent leurs proches, la Chine est déjà heureuse de retrouver sa trajectoire pré-pandémique alors que les dépenses de consommation et la production industrielle y sont revenues.

Il est difficile de ne pas conclure que c’est exactement ce que la Chine voulait. Bien qu’ils aient affirmé que la maladie n’était pas de leur faute, ils ont agi de manière très suspecte, et des dénonciateurs de Chine ont déclaré en des termes non équivoques que le virus provenait effectivement d’un laboratoire gouvernemental là-bas. La Chine a occulté une enquête sur l’origine de la maladie et a publié des taux d’infection hautement discutables qui ont joué un grand rôle dans la lenteur de la réponse de l’Occident pour se préparer à la pandémie.

[Mais les Etats-Unis d’Amérique, la France et alliés n’ont pas non plus levé l’équivoque qui pèse sur eux en ne répondant pas favorablement à une enquête internationale visant à étéablir la vérité sur l’origine du virus SRAS-CoV-2 (coronavirus 2019) de la maladie COVID-19 (Coronavirus 2019 Desease) – MIRASTNEWS].

Une nouvelle étude a révélé que des traces de coronavirus ont été trouvées dans des échantillons de sang américains de décembre dernier, ce qui n’est que la dernière d’une pile croissante de preuves que le virus circulait depuis des mois avant que la Chine ne reconnaisse son existence.

Bien qu’ils aient essayé de prétendre qu’il avait commencé sur un marché humide à Wuhan l’hiver dernier, des preuves scientifiques indiquent le contraire, montrant que le virus était déjà présent dans le monde occidental des mois avant que la Chine ne déclare ses premiers cas à l’Organisation mondiale de la santé. La récompense pour avoir libéré leur arme biologique sur nous tous? Le Fonds monétaire international a prévu que l’économie chinoise augmentera de 1,9% cette année, ce qui en fera la seule grande économie mondiale à enregistrer une croissance.

Il est malheureux que les gens achètent encore des produits chinois et soutiennent le Parti communiste chinois, même après tout ce qu’ils ont fait au monde. Tous les pays d’Europe et au-delà, ainsi que les États-Unis, doivent mettre fin à leur dépendance à la Chine le plus tôt possible au lieu de leur donner de l’argent afin qu’ils puissent continuer à se renforcer et à renforcer leur armée et à accroître leur puissance. La Chine a clairement publié ce virus dans le but de dominer le monde, et ce qui est effrayant, c’est qu’il semble que cela fonctionne.

Les sources de cet article incluent:

DailyMail.co.uk

FoxNews.com

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Obama prendra LA PIQÛRE sur Live TV. Les États-Unis sont prêts à déployer des PIQÛRES ID CARDS

Sera-ce un vrai vaccin ou un faux visant à tromper les populations ? Qui vérifiera pour dire qu’il s’agirait du même produit?

Obama prendra LA PIQURE sur Live TV. Les États-Unis sont prêts à déployer des SHOT ID CARDS

**** Actualité Sujet 191 *****

Obama dit qu’il va prendre LA PIQURE à la télévision en direct pour convaincre les gens que c’est sûr

«Si Anthony Fauci me dit que c’est sûr… absolument, je vais le prendre»

Obama Says He Will Take COVID Vaccine On Live TV To Convince People It’s Safe

Despite having the regulatory backing to make getting the COVID vaccine a mandatory condition of employment, most companies in the U.S. are unlikely to do so for fear of provoking a backlash. That’s according to a Reuters report, which notes that, “Private U.S.

Lire cet article sur summit.news >

Notre commentaire : cela peut vouloir signifier qu’il n’est pas en prison comme mentionné dans certains articles.

Traduction, Titre 2 et commentaire : MIRASTNEWS

Source : The Duran