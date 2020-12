Sidney Powell intente une action au nom des électeurs du GOP de l’Arizona alléguant une fraude électorale à grande échelle impliquant des centaines de milliers de bulletins de vote

Pas de doute à ce sujet: lorsqu’il s’agit de déposer des poursuites pour fraude électorale, l’ancien procureur fédéral Sidney Powell opère sous le mantra «Allez grand ou rentrez chez vous».

C’est probablement parce que les enjeux sont si importants: littéralement l’avenir de notre pays fondé.

Plus tôt cette semaine, Powell a intenté une action au nom des 11 électeurs du GOP de l’Arizona, alléguant qu’au moins 400 000 bulletins de vote avaient été illégalement émis lors des élections générales de l’État, tout en affirmant également que le logiciel Dominion Voting Systems créait des risques de sécurité sans précédent et des anomalies statistiques indiquant une fraude de masse.

La plainte de 53 pages, entre autres, allègue qu’il y a eu plusieurs cas de manipulation de logiciels et autres fraudes dans tout l’État «comme indiqué dans les affidavits des témoins oculaires et les données électorales citées» qui constituent des violations de la loi électorale de l’Arizona ainsi que la Constitution américaine, rapporte The Epoch Times.

«Les stratagèmes et artifices multiformes mis en œuvre par les défendeurs et leurs collaborateurs pour frauder ont abouti au comptage ou à la fabrication illégale de centaines de milliers de bulletins de vote illégaux, inéligibles, en double ou purement fictifs dans l’État de l’Arizona», indique le procès.

Celles-ci «s’additionnent collectivement à des multiples de la prétendue avance de Biden dans l’État de 10 457 voix», a soutenu le procès, ajoutant qu’au moins 412 000 «bulletins de vote illégalement déposés» ont été enregistrés.

Le point de vente a ajouté:

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, et la secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, figurent sur la liste des défendeurs dans le procès.

Les deux ont certifié les résultats de l’élection présidentielle de l’État lundi et ont contesté les allégations de fraude électorale, affirmant que toutes les machines à voter étaient certifiées par une commission fédérale et examinées par des responsables de l’État, que des observateurs de scrutin accrédités avaient été témoins de toutes les dépouillages des bulletins de vote et que les caméras étaient dans les centres de dépouillement des bulletins de vote en direct. flux pouvant être consultés sur Internet.

Ducey a déclaré mardi sur Twitter qu’après la certification, les électeurs de l’État disposaient d’une fenêtre de cinq jours pour contester la certification devant le tribunal.

Et c’est ce qu’ils ont fait.

La poursuite se concentre, en partie, sur ce que les témoins et d’autres ont affirmé être une «gamme de comportement particulièrement flagrante» dans le comté de Maricopa, où se trouve Phoenix, et d’autres comtés qui utilisaient les machines et les logiciels du Dominion.

Quelques jours à peine avant que Powell n’engage une action en justice, la présidente du GOP du comté de Maricopa, Linda Brickman, qui est une agente de scrutin, a déclaré aux membres de la législature de l’État de l’Arizona qu’elle avait vu les votes pour le président Trump comptés comme des votes pour Biden lorsqu’ils étaient entrés dans les machines du Dominion.

Elle a noté dans un affidavit sous serment, sous peine de parjure, et dans son témoignage, que ses partenaires démocrates ont également vu «plus d’une fois» les votes Trump par défaut et passer aux votes Biden lorsqu’ils transféraient manuellement les choix des électeurs de bulletins papier illisibles dans les machines du Dominion.

L’équipe juridique du président Trump a également présenté des preuves et des témoignages sous serment dans lesquels d’autres témoins ont fait les mêmes affirmations concernant les machines Dominion.

La poursuite de Powell au nom des électeurs des États allègue également que Dominion Voting Systems a violé les lois de l’Arizona. (Connexes: les responsables géorgiens approuvent les bulletins de vote postaux prolongés, ouvrant la voie au second tour des courses au Sénat comme ils volaient l’élection présidentielle de 2020.)

« Dominion a violé les normes de sécurité physique en connectant des machines à voter à Internet, permettant à Dominion, à des tiers nationaux ou à des acteurs étrangers hostiles d’accéder au système et de manipuler les résultats des élections, et de plus potentiellement de couvrir leurs traces en raison du journal non protégé de Dominion », indique le procès.

Lundi, le président a convoqué l’audience sur l’intégrité électorale en Arizona au cours de laquelle il a déclaré que ce qui s’était passé lors des élections du 3 novembre était «la plus grande arnaque jamais commise contre notre pays».

«L’élection de 2020 a été truquée. C’était une arnaque, et le monde entier regarde et ils se moquent de notre pays», a-t-il dit, tout en réprimandant le gouverneur du GOP Ducey pour s’être précipité pour certifier les résultats des élections pour Biden.

Ducey a défendu le système électoral, affirmant que l’Arizona avait «certaines des lois électorales les plus strictes du pays».

C’est peut-être vrai, mais les personnes impliquées dans la modification et le vol de bulletins de vote électroniques qui ne laissent aucune trace (à part les témoins qui le regardent en temps réel) ne se soucient évidemment pas vraiment des lois électorales de l’Arizona.

Restez au courant des batailles de fraude électorale du président Trump à Trump.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

NewsTarget.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

BOMBSHELL: Un chercheur de Johns-Hopkins dit que les données du CDC montrent que le COVID-19 n’a AUCUN effet sur le pourcentage de décès chez les personnes âgées et n’a PAS augmenté le nombre de décès aux États-Unis

En fin de compte, les Américains – et le monde entier – vont découvrir que si le virus [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease ou – MIRASTNEWS)] COVID-19 est réel, tout comme la pandémie, pratiquement rien ne nous a été dit sur les taux de morbidité infectieuse.

Pas même proche; en fait, et cela a été confirmé par une nouvelle analyse des taux de mortalité liés au COVID-19 et des taux de mortalité réguliers aux États-Unis à l’aide de données gouvernementales.

À la mi-novembre, selon les informations les plus récentes, les États-Unis se classaient au premier rang pour les cas de coronavirus, les nouveaux cas par jour et les décès. À l’aide de ces mesures, Genevieve Briand, directrice adjointe du programme de maîtrise en économie appliquée à Johns-Hopkins, «a analysé de manière critique l’effet de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis en utilisant les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans son webinaire. intitulé «Décès COVID-19: un regard sur les données américaines» », selon le bulletin d’information de l’institution du 26 novembre, qui est archivé ici.

Selon les données auxquelles Briand a accédé, entre la mi-mars et la mi-septembre, le nombre total de décès aux États-Unis a atteint 1,7 million, dont 200 000 – environ 12% – sont liés à la COVID-19.

Mais plutôt que de ne regarder que ces décès, Briand s’est concentré sur le nombre total de décès par groupe d’âge et par cause de décès, puis a utilisé ces données pour évaluer les effets globaux du virus.

«Elle a expliqué que l’importance de la COVID-19 sur les décès aux États-Unis ne peut être pleinement comprise que par comparaison avec le nombre total de décès aux États-Unis», indique le bulletin.

Les résultats ont été étonnants – et rien de ce que vous allez entendre dans les médias d’arrêt «grand public»:

Après avoir récupéré des données sur le site Web du CDC, Briand a compilé un graphique représentant les pourcentages du nombre total de décès par catégorie d’âge du début février au début septembre, qui comprend la période allant de la détection de la COVID-19 aux États-Unis à la montée en flèche des taux d’infection.

Étonnamment, les décès de personnes âgées sont restés les mêmes avant et après la COVID-19. Étant donné que la COVID-19 affecte principalement les personnes âgées, les experts s’attendaient à une augmentation du pourcentage de décès dans les groupes plus âgés. Cependant, cette augmentation n’apparaît pas à partir des données du CDC. En fait, les pourcentages de décès parmi tous les groupes d’âge restent relativement les mêmes.

«La raison pour laquelle nous avons un nombre plus élevé de décès par COVID-19 signalés parmi les personnes âgées que les personnes plus jeunes est tout simplement parce que chaque jour aux États-Unis, les personnes âgées meurent en plus grand nombre que les personnes plus jeunes», a noté Briand.

Elle a ajouté qu’entre 50 000 et 70 000 décès sont constatés avant et après l’arrivée de la COVID-19 aux États-Unis, ce qui indique que le nombre de décès était normal bien avant la pandémie. Ainsi, Briand a noté, «non seulement la COVID-19 n’a eu aucun effet sur le pourcentage de décès de personnes âgées, mais il n’a pas non plus augmenté le nombre total de décès», les cours, indique les états de la newsletter. (En relation: le gouverneur du Maryland élargit sa ligne de mouchard, dit qu’il n’y a «aucun droit constitutionnel» de refuser de porter des masques.)

«Cela est un choc pour de nombreuses personnes. Comment se fait-il que les données soient si éloignées de notre perception? » s’interroge la newsletter.

Pour répondre, le chercheur a changé d’orientation pour passer par diverses causes entre 2014 et 2020.

Elle a constaté que oui, il y avait une augmentation soudaine des décès en 2020 en raison du virus, et ce n’est pas surprenant en soi. Mais, ajoute-t-elle, elle a découvert qu’il y avait des hausses saisonnières des taux de mortalité pour diverses causes, y compris les trois principales: les maladies cardiaques, les influences et la pneumonie («la saison de la grippe»).

Il est intéressant de noter que le coronavirus affecte également principalement les personnes souffrant de problèmes cardiaques en tant que comorbidité.

«C’est vrai chaque année. Chaque année aux États-Unis, lorsque nous observons les hauts et les bas saisonniers, nous constatons une augmentation des décès dus à toutes les causes», a-t-elle déclaré.

«Tout cela ne montre aucune preuve que la COVID-19 a créé des décès excessifs. Le nombre total de décès ne dépasse pas le nombre normal de décès. Nous n’avons trouvé aucune preuve du contraire», a-t-elle conclu.

Encore une fois, nous sommes certains que vous n’allez pas lire ceci dans le New York Times ou en entendre parler dans les «nouvelles nocturnes» grand public parce que cela irait à l’encontre du récit pornographique de la peur de la gauche selon lequel nous devons tout garder fermé et Les Américains ont été mis en quarantaine parce que COVID est un «tueur de planète».

Restez au courant de toutes les dernières mises à jour COVID sur Pandemic.news.

Les sources comprennent:

Web.Archive.org

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La Géorgie lance une enquête après la découverte d’une ancienne machine à voter à l’extérieur de Savannah

Le bureau du secrétaire d’État géorgien a annoncé le vendredi 20 novembre qu’il ouvrait une enquête complète après la découverte d’une machine à voter supposée «inutilisée» près du bord de la route à l’extérieur du vote majoritairement démocrate de la région de Savannah dans le comté de Chatham.

Un homme sortant d’un bar de Garden City, directement à l’ouest de Savannah, a découvert le matériel de vote sur le bord de la route dans une zone herbeuse. Plusieurs photos de la machine à voter abandonnée ont été téléchargées sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité l’indignation et des accusations de fraude électorale. Le message et les photos qui l’accompagnent ont été partagés plus de 4 000 fois.

Les photos montrent que la machine, qui ressemble à une mallette, avait «Fulton County» sur son étiquette. Ce comté abrite la capitale de l’État d’Atlanta et s’appuie fortement sur les démocrates.

Jeff Davis, l’homme qui a découvert le matériel de vote, a décrit la découverte:

«J’étais au téléphone ici et j’ai regardé. Ce que je pensais être un panneau solaire était en fait une mallette avec une machine à voter. La police locale était là et a demandé comment nous l’avons trouvé et ce que j’ai vu. Ensuite, à partir de là, le Bureau des enquêtes de Géorgie est arrivé, et ils ont posé le même type de questions.

L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes de Géorgie (GBI), avec le soutien du département de police de Garden City. Selon le GBI, leurs agents ont sécurisé la machine et l’ont documentée. Un rapport de l’incident a également été envoyé au bureau du Secrétaire d’État.

On ne sait pas à l’heure actuelle comment l’ancienne machine à voter a fini par se jeter sur le bord de la route.

Écoutez cet épisode du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il supplie le public américain de garder espoir et de garder la foi. Si l’état de droit est respecté dans le système judiciaire du pays, il ne fait aucun doute que le président Donald Trump sera proclamé vainqueur des élections après l’annulation des résultats dans des États du champ de bataille comme la Géorgie.

https://www.brighteon.com/embed/3d6468fb-ff0c-4954-8ce5-67febdea5537

La machine à voter était obsolète et n’a pas affecté l’élection

Le bureau du secrétaire d’État a publié une déclaration à ce sujet. Ils ont déclaré que la machine à voter faisait partie d’un envoi de matériel de vote obsolète qui se dirigeait vers l’un des nombreux emplacements de stockage du port de Savannah. Tout le vieux matériel de vote était collecté avant que le nouveau matériel de vote ne soit distribué aux comtés pour les élections générales.

Ils ont souligné que l’ancienne machine à voter n’avait aucunement affecté l’élection. (Connexes: Lin Wood engage une action en justice contre le sombre accord anticonstitutionnel du secrétaire d’État géorgien avec l’avocat de Hillary, Marc Elias.)

«Les machines de ce type ne sont plus utilisées en Géorgie», a déclaré le bureau dans son communiqué. «Il n’y a aucun moyen que cela ait pu avoir un impact sur les élections de 2020 car il n’imprime pas les bulletins de vote, et cet État est entièrement passé au vote sur des bulletins papier.»

Dans une interview avec WSAV, le directeur des opérations du Conseil des élections du comté de Chatham, John Leffler, a déclaré que les anciennes machines à voter de l’État avaient été expédiées à Savannah en janvier de cette année et qu’il avait personnellement géré le processus.

«Tout l’équipement lorsqu’il est parti d’ici a été complètement dépouillé de tout type d’information», a déclaré Leffler, ce qui signifie que tout type de données de sauvegarde dans la machine, telles que les informations des électeurs, a été entièrement effacé. Leffler a déclaré qu’il pensait qu’il était impossible pour les machines de créer un quelconque type de perturbation des élections dans l’état dans lequel elles se trouvaient pendant le processus de livraison.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les machines étaient entreposées et non simplement démantelées, Leffler a répondu que normalement cela aurait été le cas. Il a dit qu’ils auraient dû être emmenés dans une déchiqueteuse industrielle et détruits, mais il y a «une législation en attente potentielle concernant un procès» qui empêche l’État de le faire.

Apprenez-en davantage sur les cas possibles de fraude électorale et électorale en Géorgie et dans d’autres États du champ de bataille comme la Pennsylvanie, le Michigan et l’Arizona en lisant les derniers articles concernant l’élection sur VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

WTOC.com

WSAV.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Sidney Powell: l’équipe Trump va prouver sa cause devant le tribunal dans les deux prochaines semaines

L’avocat de Trump, Sidney Powell, a déclaré que l’équipe du président présenterait ses demandes au tribunal «dans les deux prochaines semaines». La déclaration de Powell est venue au milieu des conservateurs pour présenter la preuve que la fraude électorale via la manipulation du système de vote s’est produite lors des élections du 3 novembre.

Lors d’un entretien avec Fox Business le 20 novembre, l’avocat a insinué que l’équipe de Trump avait «des preuves significatives d’ingérence étrangère» dans les élections: «Nous avons maintenant des preuves d’informations provenant des systèmes allant à trois ou quatre pays étrangers différents à l’époque. de l’élection. Ces pays eux-mêmes auraient pu regarder les votes en direct arriver et changer les chiffres.»

Selon Powell, la campagne Trump a «plus de preuves maintenant que la moitié de la population carcérale est emprisonnée». Elle a ajouté que les preuves de la campagne étaient «mathématiquement irréfutables par des experts», dont trois professeurs de l’université de Princeton. En outre, Powell a réitéré la preuve «prouve la même chose» – que les observateurs individuels ont vu «les votes entrer» et «les machines manipulées». Cependant, elle n’a pas fourni de preuves ni indiqué de chiffres au cours de l’entretien.

Dominion Voting Systems s’est manifesté pour effacer son nom d’allégations de fraude électorale

Powell a également pris des photos de Dominion Voting Systems, la société qui a créé le logiciel électoral utilisé lors des sondages, pour ses liens avec «les pires pays communistes de la planète». Cependant, la société s’est manifestée et a nié l’affirmation de la campagne Trump selon laquelle son logiciel pourrait être manipulé pour annuler toute élection.

«Dominion est clairement une société américaine non partisane sans liens avec le Venezuela ou Cuba», a déclaré la société aux médias le 19 novembre. Elle a ajouté: «Le décompte des voix est effectué par les responsables électoraux des comtés et des États. Nos systèmes prennent en charge la tabulation par ces seuls fonctionnaires. » Selon la société, aucun logiciel de tabulation des votes n’était installé dans certaines zones contestées telles que Philadelphie, Milwaukee et Dane County dans le Wisconsin.

Dominion a également précisé qu’elle n’avait aucun lien avec Smartmatic, une autre société électorale créée par des ingénieurs vénézuéliens. Les seuls liens qu’avait Dominion avec Smartmatic étaient alors les anciens actifs achetés à Sequoia, auparavant filiale de Smartmatic, en 2010. Sur son site Internet, Dominion soulignait qu’il s’agissait d’une «société entièrement distincte» et «d’un concurrent féroce» de Smartmatic. (Connexes: Dominion Voting Systems n’est pas conforme à la norme PCI et a échoué dans 10 des 12 exigences.)

La firme de logiciels électoraux a également réitéré que les employés du Dominion ne peuvent ni accéder au système d’arbitrage des bulletins de vote ni le faire fonctionner. Seules les autorités électorales utilisant des informations d’identification de compte sécurisées et vérifiables peuvent accéder au système d’arbitrage, et les lois électorales de tous les États exigent que les représentants des deux parties statuent sur les bulletins de vote.

Dominion et Smartmatic n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de The Epoch Times.

Les conservateurs ont fait pression sur Powell pour qu’elle présente des preuves pour étayer ses allégations de fraude électorale

Les déclarations de Powell faisaient suite aux appels de conservateurs tels que l’animateur de Fox News Tucker Carlson, le sénateur Joni Ernst (R-IA) et d’autres à présenter des preuves pertinentes étayant les allégations de fraude électorale.

Dans un article d’opinion du 20 novembre, Carlson a déclaré que Powell «n’a jamais envoyé … de preuves, malgré de nombreuses demandes polies». Il a poursuivi: «Lorsque nous avons continué à faire pression, elle s’est fâchée et nous a dit d’arrêter de la contacter. Quand nous avons vérifié avec d’autres personnes autour de la campagne Trump, des personnes en position d’autorité, ils nous ont également dit que Powell ne leur avait jamais donné aucune preuve pour prouver quoi que ce soit.

L’animatrice de Fox News a commenté que si Powell a déclaré que «le vote électronique est dangereux», elle n’a jamais démontré qu’un seul vote réel avait été déplacé illégalement par un logiciel d’un candidat à un autre.

D’un autre côté, l’avocat de Trump a déclaré à Fox Business que Carlson était «insultant, exigeant et impoli», alors elle lui a dit «de ne plus me recontacter». Powell a ajouté qu’elle avait envoyé un affidavit à l’animateur de Fox News et lui avait offert un autre témoin qui pourrait «expliquer beaucoup mieux les mathématiques et les preuves statistiques». (En relation: Sidney Powell déclare qu’un audit électoral à l’échelle nationale est nécessaire pour dénoncer la fraude électorale généralisée.)

La campagne Trump a par la suite coupé les liens avec Powell le 22 novembre. Une déclaration d’autres avocats de Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, disait: «Sidney Powell pratique le droit de son propre chef. Elle n’est pas membre de l’équipe juridique de Trump… [et] également pas avocate du président à titre personnel.»

Powell a reconnu la libération d’Ellis et Giuliani, et a déclaré à CBS News dans un communiqué séparé qu’elle «continuera à représenter [les Américains]» dont les votes pour Trump et d’autres républicains ont été volés par une fraude électorale massive.

VoteFraud.news vous donne les dernières nouvelles sur la lutte de la campagne Trump contre la fraude généralisée lors des sondages

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

DominionVoting.com

FoxNews.com

Twitter.com

CBSNews.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les experts avertissent que les vaccins à ARNm pourraient causer des dommages génétiques irréversibles

Il y a de nombreuses raisons d’éviter les nombreux vaccins COVID-19 qui nous sont imposés, mais Robert F. Kennedy Jr. de la défense de la santé des enfants a récemment attiré l’attention sur certains des aspects les plus préoccupants de ces vaccins.

La principale de ses préoccupations est le fait que les vaccins à ARN messager, ou ARNm, sont les premiers vaccins de l’histoire à intervenir directement dans le matériel génétique des patients et à le modifier, posant des problèmes en matière de santé, d’éthique et de moralité.

Ces vaccins impliquent l’injection d’une séquence de matériel génétique d’ARN qui a été fabriqué dans un laboratoire dans le corps, où il envahit les cellules et prend le contrôle de leurs ribosomes générateurs de protéines pour produire la célèbre protéine de pointe du coronavirus qui lui donne l’apparence de couronne qui a inspiré son nom. Ensuite, votre corps devrait, au moins en théorie, être entraîné à combattre le virus s’il le rencontre plus tard. En bref, ces vaccins transforment les cellules de votre corps en usines qui créent des protéines qui stimulent une réponse immunitaire spécifique à un pathogène.

Les vaccins à ARNm sont salués dans certains milieux pour leur technologie révolutionnaire, et bien qu’ils présentent certains avantages par rapport aux vaccins traditionnels, le fait demeure que nous ne savons tout simplement rien de leurs effets à long terme. Bien que nous ne voulions certainement pas minimiser à quel point cette maladie peut être dévastatrice pour un petit pourcentage de patients, les campagnes de vaccination massives que de nombreux pays à travers le monde souhaitent entreprendre pourraient mettre un pourcentage énorme de la population en danger. de problèmes inconnus.

Trop d’inconnues avec les vaccins précipités

De nombreux experts ont reconnu qu’il existe de nombreux risques inconnus et uniques impliqués dans les vaccins à ARNm, y compris des réponses inflammatoires locales et systémiques qui peuvent déclencher des maladies auto-immunes, un cancer ou des lésions organiques. Un autre souci est le potentiel des vaccins à ARNm d’être déployés de manière malveillante pour inciter le corps d’une personne à attaquer des fonctions critiques telles que la réparation cellulaire, la fertilité et la fonction neurologique.

Il y a aussi le fait que l’ARNm est extrêmement fragile, de sorte que certains vaccins, comme le vaccin Pfizer, doivent être conservés à -70 degrés Celsius ou le vaccin pourrait se gâter et devenir inefficace – et ceux qui reçoivent les coups n’auront vraiment aucun moyen de savoir s’ils ont été stockés correctement.

Nous ne savons pas non plus si les gens pourront bénéficier d’une réponse immunitaire offrant une protection suffisante contre la maladie; si tel est le cas, on ne sait pas combien de temps durerait une immunité. Les personnes qui se font vacciner peuvent adopter des comportements à risque parce qu’elles croient qu’elles sont immunisées alors qu’elles ne le sont peut-être pas réellement, et les résultats pourraient être dévastateurs.

De plus, les dommages génétiques que ces vaccins peuvent causer seraient irréversibles et irréparables. Les défauts génétiques ne peuvent tout simplement pas être éliminés du corps.

Le Dr Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste allemand, a déclaré: «En fait, ce “vaccin prometteur” pour la grande majorité des gens devrait être INTERDIT, car il s’agit d’une manipulation génétique!»

La vice-présidente et avocate générale de la défense de la santé des enfants, Mary Holland, a averti: «Une nouvelle technologie vaccinale entraînera probablement de nouveaux types de blessures dues aux vaccins. Comme il n’ya jamais eu de vaccin à ARNm homologué auparavant, nous ne savons vraiment pas à quoi vont ressembler les blessures. Dans la mesure où les vaccins ont été développés si rapidement, avec des essais cliniques aussi courts, les blessures à long terme sont totalement inconnues.

Elle et d’autres craignent que cette nouvelle technologie et les exigences moins strictes en matière d’approbation accélérée, ainsi que la panique générale entourant la maladie, ne soient une recette pour un nombre sans précédent de blessures par vaccin, et nombre d’entre elles pourraient être graves. Les effets secondaires d’un tel vaccin peuvent mettre des mois, voire des années, à se manifester, et il est alors peut-être déjà trop tard pour une grande partie de la population.

Les sources de cet article incluent:

HumansAreFree.com

ChildrensHealthDefense.org

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Kemp appelle à un audit de signature après que la vidéo de vidéosurveillance en Géorgie a révélé un mensonge électoral

Kemp appelle à un audit de signature après que la vidéo de vidéosurveillance en Géorgie a révélé un mensonge électoral

***** Sujet d’actualité 190 *****

Le gouverneur de Géorgie Kemp appelle à un audit de signature à la suite d’une vidéo de vidéosurveillance du scrutin tardif Malarkey

Georgia Gov. Kemp Calls For Signature Audit Following CCTV Footage Of Late-Night Ballot Malarkey

Georgia Governor Brian Kemp (R) has called for a signature audit of the 2020 election after CCTV footage from election night appears to show several Atlanta poll workers engaged in late-night ballot fraud. ” I called early on for a signature audit,” Kemp said in an interview with Fox News’s “Ingraham Angle,” adding ” I think it should be done…

Lire cet article sur zerohedge.com >

Alex Christoforou

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

La bombe vidéo en Georgia: Regardez les preuves de fraude électorale

Republicans tender new CCTV footage to Georgia Senate Judiciary Subcommittee | Sky News Australia

An attorney has tendered CCTV evidence to a Georgia Senate Judiciary Subcommittee which she claims shows poll workers waiting for observers and media to leave before accessing ballot-stuffed suitcases from under a table.

Lire ceci sur skynews.com.au >

Source

Les travailleurs électoraux géorgiens font semblant d’arrêter le travail à 23 heures, disant à tout le monde de rentrer chez eux, sauf que c’est pour les travailleurs qui attendent de reprendre le traitement des milliers de votes cachés sous des tables dans des valises. Regardez la vidéo qui a été présentée comme preuve au sous-comité judiciaire du Sénat de Géorgie lors de l’audience pour enquêter sur les allégations de fraude électorale.

Comment les grandes technologies et les principaux médias vont-ils tourner et censurer cela demain? J’espère qu’ils continueront à censurer et à mentir sur ce qui est, pour toute personne sensée, une preuve visible de fraude électorale.

J’espère que Bill Barr ne fera plus rien. Il doit être viré, demain!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Le buste mensonge de la Géorgie

The Duran: Épisode 817.

RUPTURE: le gouverneur Kemp demande au secrétaire d’État Raffensperger d’appeler à un «audit de signature» dans l’État

BREAKING: Governor Kemp Calls on Secretary of State Raffensperger to Call for a “Signature Audit” in the State

GA Secretary of State Brad Raffensperger Georgia Secretary of State Brad Raffensperger certified the election results in November, giving Joe Biden the state’s 16 electoral votes. “Working as an engineer throughout my life, I live by that numbers don’t lie. As secretary of state, I believe that the numbers that we have presented today are…

Lire cet article sur thegatewaypundit.com >

Voir la vidéo de Duran:

L’équipe juridique de Trump ne sera pas intimidée par la gauche radicale. Prochain arrêt Cour suprême

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Pistolet Fumant en Géorgie. CCTV prouve que la rupture de tuyau était un mensonge (Live)

Source : BIT CHUTE

#AlexJonesShow Full: L’équipe Trump produit des preuves totales de fraude systématique par les Démocrates / l’Etat profond

Cette transmission historique du vendredi a des preuves vidéo solides que les dénonciateurs et d’autres documentent pour révéler comment les mondialistes / Chicoms volent les élections! Mais l’Amérique se réveille et riposte! Nous pouvons voir! Biden va en prison! – 03

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les globalistes. Ne les gardez pas sur des plates-formes sûres, car la plupart des gens sur ces plates-formes sont déjà réveillés par les mensonges du programme du Nouvel Ordre Mondial! Si vous ne partagez pas, cela devient une chambre d’écho.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Barack Obama: la Géorgie déterminera l’avenir de la présidence de Joe Biden

L’ancien président Barack Obama a rassemblé les démocrates de Géorgie vendredi pour soutenir Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock pour le second tour des élections au Sénat en janvier.

Source : BIT CHUTE

Les républicains exigent une session d’urgence dans la PA alors que de nouvelles preuves de fraude apparaissent, SCOTUS s’implique

Les républicains exigent une session d’urgence dans l’Autorité palestinienne alors que de nouvelles preuves de fraude émergent, SCOTUS s’implique. Plusieurs dénonciateurs ont présenté de graves allégations qui nécessitent une enquête.

Un chauffeur dit qu’il a conduit 100 000 bulletins de vote de New York à la PA et les républicains de la Pennsylvanie disent qu’il n’y a aucune explication pour pourquoi cela se produirait.

Les démocrates ont répété à plusieurs reprises qu’il était trop tard car le 8 décembre était la date limite pour le règlement des différends, mais maintenant la Cour suprême est impliquée.

SCOTUS a enregistré un procès contestant la loi 77, aucun courrier d’excuse pour le vote, et Alito a ordonné aux avocats de l’État de répondre avant le 9 décembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE