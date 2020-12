Essais de vaccins COVID: repères truqués et effets secondaires horribles

Par Makia Freeman

EN UN COUP D’ŒIL…

L’HISTOIRE: Toutes les grandes sociétés pharmaceutiques menant des essais de vaccins COVID ont eu des participants souffrant d’effets secondaires, souvent graves. Ces essais sont délibérément mis en place pour que le vaccin ait l’air d’être un succès.

LES IMPLICATIONS: Big Pharma n’est pas sur le point de laisser passer cette opportunité en or (l’escroquerie) en raison d’un vaccin raté. Les vaccins COVID seront précipités sur le marché, la sécurité soit damnée.

À l’heure actuelle, des informations concernant les essais de vaccins COVID ont été divulguées. Nous savons que de nombreuses entreprises du cartel Big Pharma ont dû signaler des résultats embarrassants de leurs essais de vaccins COVID. Récemment, nous avons appris qu’un participant volontaire au Brésil est décédé dans l’essai de vaccin COVID mené par AstraZeneca (en collaboration avec l’Université d’Oxford). Auparavant, dans le même ensemble d’essais AstraZeneca, 2 femmes ont développé des effets indésirables graves, dont l’une a présenté des symptômes neurologiques compatibles avec un trouble inflammatoire rachidien grave appelé myélite transverse. Pendant ce temps, dans les essais de vaccins COVID de Johnson et Johnson (oui, la même société Big Pharma qui était présente à la simulation prophétique de l’événement 201 de Bill Gates), il y avait une «maladie inexpliquée» chez l’un des volontaires. Même pour ceux qui croient passionnément aux vaccins, ces horribles effets secondaires sont inquiétants, d’autant plus que le programme du Nouvel Ordre Mondial (NOM ou NWO en anglais) dicte que le vaccin COVID soit déployé dans le monde entier sur une base quasi obligatoire ou totalement obligatoire.

Effets secondaires répandus et graves partout dans les essais de vaccins COVID

Dans un autre cas, le vaccin COVID mis au point par Moderna a conduit un participant à développer une fièvre de plus de 103 ° et plus tard à s’évanouir chez lui. Dans l’essai humain de phase 1 de Moderna, 100% des volontaires du groupe recevant la dose élevée ont souffert d’effets secondaires systémiques – fatigue, frissons, maux de tête et myalgie (douleurs musculaires). En fait, il a été démontré que le vaccin de Moderna avait un taux de blessures «graves» de 20% dans son groupe à dose élevée; un participant à leur essai a déclaré qu’il était devenu «le plus malade de sa vie» après avoir pris le vaccin. Dans cette interview avec Gates, l’ancre CBS révèle que 80% des participants à l’essai ont eu une réaction systémique après la 2ème dose. La corruption est encore plus profonde, car la FDA vient d’accorder la permission à une autre grande société pharmaceutique Pfizer de tester son vaccin COVID expérimental sur des enfants américains! Même si ce n’était pas pour le vaccin COVID, un autre essai COVID a été interrompu; le NIH a arrêté l’essai d’anticorps Eli Lilly COVID en raison de problèmes de sécurité. La quantité douteuse d’effets secondaires n’a apparemment pas été un problème pour AstraZeneca, qui, selon Reuters, a pu conclure des accords avec de nombreux pays grâce auxquels il obtiendrait une protection contre de futures réclamations en responsabilité civile vaccinale.

Essais de vaccins truqués en étant mis en place avec des critères de réussite très bas

Les effets secondaires horribles sont assez inquiétants, mais cela ne s’arrête pas là. Il y a aussi une fraude dans la conception des sentiers. En plaçant la barre très bas, le vaccin peut passer les essais en ayant l’air d’un gagnant, même s’il n’est pas particulièrement efficace (sans parler de sa sécurité). Mercola écrit:

«Chose choquante, la prévention de l’infection par le SRAS-CoV-2 n’est pas un critère de succès dans ces essais vaccinaux. Le seul critère pour un vaccin COVID-19 réussi est une réduction des symptômes partagés à la fois par la COVID-19 et le rhume. Dans le cas d’AstraZeneca, l’analyse intermédiaire comprend 50 vaccinés. Le vaccin sera un succès si 12 personnes ou moins développent des symptômes après une exposition au SRAS-CoV-2, contre 19 dans le groupe témoin de 25 personnes.

Dans l’article bien cité, les protocoles de vaccination Covid-19 révèlent que les essais sont conçus pour réussir, William Haseltine a écrit:

«La prévention de l’infection doit être un paramètre critique… La prévention de l’infection n’est pas un critère de succès pour aucun de ces vaccins. En fait, leurs critères d’évaluation nécessitent tous des infections confirmées… les vaccins ne devraient pas prévenir l’infection, seulement modifier les symptômes des personnes infectées. Nous attendons tous un vaccin efficace pour prévenir les maladies graves en cas d’infection. Trois des protocoles de vaccination – Moderna, Pfizer et AstraZeneca – n’exigent pas que leur vaccin prévienne une maladie grave mais seulement qu’ils préviennent des symptômes modérés qui peuvent être aussi légers que la toux ou des maux de tête… Un vaccin doit réduire considérablement ou entièrement les décès dus à Covid-19… Aucun n’énumère la mortalité comme un paramètre critique. La deuxième surprise de ces protocoles est à quel point les exigences pour les symptômes contractés de Covid-19 sont légères. Une lecture attentive révèle que la qualification minimale pour un cas de Covid-19 est un test PCR positif et un ou deux symptômes bénins. Ceux-ci comprennent des maux de tête, de la fièvre, de la toux ou de légères nausées. C’est loin d’être suffisant. Ces essais de vaccins visent à prévenir les symptômes du rhume.»

Avez-vous compris cela? Les vaccins ne sont pas conçus pour prévenir l’infection, mais uniquement pour réduire les symptômes possibles. C’est finalement parce qu’il n’y a pas de virus SARS-CoV-2 isolé et purifié. Quiconque est considéré comme «infecté» (tel que jugé par le test PCR hautement défectueux) peut simplement l’être parce que le test a prélevé son propre ADN ou d’autres séquences ARN / virales.

«Il semble que toutes les sociétés pharmaceutiques supposent que le vaccin ne préviendra jamais l’infection. Leurs critères d’approbation sont la différence de symptômes entre un groupe témoin infecté et un groupe vacciné infecté. Ils ne mesurent pas la différence entre l’infection et la non-infection comme motivation principale… Encore une fois, nous constatons que la maladie grave et la mort ne sont que des objectifs secondaires dans ces essais. Aucun ne mentionne la prévention des décès et l’hospitalisation comme un obstacle d’une importance cruciale.»

Une nouvelle Cour fédérale mise en place pour traiter les demandes de vaccination COVID

Pendant ce temps, tout comme la NCVIA (National Childhood Vaccine Injury Act) a été adoptée aux États-Unis en 1986 pour protéger Big Pharma de la responsabilité des vaccins, il y aura maintenant un nouveau tribunal pour les réclamations pour vaccins COVID. Jon Rappoport rapporte ce qui suit:

«La simple vérité est que le gouvernement américain prévoit que de nombreuses personnes déposeront des demandes d’indemnisation, lorsque les membres de leur famille seront blessés ou tués par un nouveau vaccin COVID … Ce nouveau tribunal fédéral des vaccins pour COVID fonctionnera exactement comme le système actuel de paiement. les réclamations pour blessures causées par le vaccin aux enfants. Les citoyens doivent franchir de nombreux obstacles absurdes et surmonter toutes sortes de formalités administratives pour essayer de retirer de l’argent du gouvernement fédéral. Le système est configuré de cette façon. C’est votre cauchemar bureaucratique de base. Le libellé qui établit le nouveau tribunal du vaccin COVID se trouve dans le Federal Register, 17/03/20, enterré dans la section 14 d’un document intitulé: Déclaration en vertu de la loi sur la préparation du public et la préparation aux situations d’urgence pour les contre-mesures médicales contre la COVID-19. Voici le passage pertinent de ce document: Programme d’indemnisation des victimes de contre-mesures… Section 319F-4 de la loi PHS, 42 U.S.C. 247d-6e, autorise le Programme d’indemnisation des victimes de contre-mesures (PCCI) à fournir des prestations aux personnes admissibles qui subissent une blessure physique grave ou décèdent des suites directes de l’administration ou de l’utilisation d’une contre-mesure couverte [COVID] [par exemple, un vaccin]. L’indemnisation au titre du PCCI pour un préjudice directement causé par une contre-mesure couverte est basée sur les exigences énoncées dans la présente déclaration, les règles administratives du programme et le statut. Pour démontrer le lien de causalité direct entre une contre-mesure couverte et une blessure corporelle grave, la loi exige «des preuves convaincantes, fiables, valides, médicales et scientifiques». Les règles administratives du programme expliquent plus en détail les conditions d’éligibilité au CICP…»

Dernières pensées…

Les «cartes d’immunité» sont désormais officielles et de plus en plus d’experts se prononcent sur les vaccins COVID

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (04/12/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Les «cartes d'immunité» sont désormais officielles et de plus en plus d'experts se prononcent sur les vaccins COVID

Bill Gates et Carlos Slim sont en mission d’apporter des vaccins COVID-19 au Mexique

Alors que les États-Unis et le Canada se préparent à recevoir les premières doses de leurs vaccins COVID-19, leur voisin du sud envisage d’orchestrer leur propre plan de distribution de vaccins.

Mercredi, le gouvernement mexicain a annoncé un contrat avec Pfizer pour son vaccin COVID-19, qui a été développé avec le partenaire allemand BioNTech SE. Selon l’AFP, le Mexique a également annoncé des accords avec le britannique AstraZeneca et le chinois CanSino Biologics pour acheter leurs vaccins, qui sont en cours d’essais.

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador avait précédemment déclaré que le gouvernement veillerait à ce que le vaccin soit librement accessible à tous les Mexicains. Dans une autre annonce, le vice-ministre de la Santé, Hugo Lopez-Gatell, a déclaré que «l’armée mexicaine contribuera au processus de vaccination».

Mardi, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré que le vaccin de Pfizer pourrait être administré au Mexique dès la mi-décembre s’il était approuvé par les organismes de réglementation de la santé. Pfizer a soumis des détails sur le vaccin aux autorités de réglementation mexicaines et espère obtenir l’approbation au Mexique dans les mêmes délais que les États-Unis et le Canada. « Pfizer – si Cofepris l’approuve – atteindra le Mexique en décembre de cette année », a déclaré Ebrard sur Twitter.

Aux États-Unis, Pfizer et Moderna ont tous deux demandé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis une autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19. La FDA devrait discuter de l’autorisation d’utilisation d’urgence le 10 décembre. Le ministre des Affaires étrangères Ebrard a déclaré qu’une fois les vaccins approuvés, il faudrait environ cinq jours pour les expédier depuis des laboratoires aux États-Unis ou en Europe.

Alors que beaucoup a été fait sur le plan de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump pour distribuer des vaccins aux États-Unis, on en sait moins sur les plans du Mexique pour vacciner sa population. Cependant, une étude de la réponse du gouvernement mexicain à la COVID-19 révèle bon nombre des mêmes liens avec la Fondation Bill et Melinda Gates que ceux observés dans l’Opération Warp Speed ​​et l’Opération COVID-19.

Le programme COVAX de l’OMS, Bill Gates et Carlos Slim

En octobre, le gouvernement mexicain a annoncé de nouveaux accords pour obtenir jusqu’à 198 millions de doses de vaccin. En plus de conclure des accords avec Pfizer, le Mexique négocie des vaccins tests de phase 3 de CanSino (Chine), Curevac (Allemagne), Janssen (États-Unis), Novavax (États-Unis), Sanofi-Pasteur (France), Sputnik V (Russie) , et ReiThera, (Italie).

Les négociations sur les vaccins découlent en partie de la participation du Mexique au programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé. COVAX est codirigé par Gavi, l’Alliance mondiale pour les vaccins, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS. Ces organisations affirment que COVAX a été créée «pour accélérer le développement et la fabrication des vaccins COVID-19 et pour garantir un accès juste et équitable à tous les pays du monde».

Selon GAVI, une fois que la COVID-19 a atteint la scène mondiale, les dirigeants politiques ont appelé à une «solution» qui accélérerait le développement de vaccins, de diagnostics et de thérapies. GAVI appelle COVAX «le portefeuille de vaccins COVID-19 le plus vaste et le plus diversifié au monde», qui, selon eux, représente le «meilleur espoir» du monde pour mettre fin rapidement à «cette pandémie».

COVAX lui-même est décrit comme «le pilier vaccins de l’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (ACT)». L’accélérateur ACT a été lancé en avril par l’OMS, la Commission européenne et la France. Il comprend quatre piliers: diagnostic, traitement, vaccins et renforcement du système de santé. L’ACT Accelerator est un autre outil de collaboration pour «accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins COVID-19».

Le Mexique est également l’un des plus de 40 pays participant au mécanisme d’accès mondial aux vaccins COVID-19, ou mécanisme COVAX. L’installation COVAX est un autre projet coordonné par Gavi et axé sur les nouveaux vaccins COVID-19. La Facilité COVAX promet «d’assurer un accès juste et équitable aux vaccins» en utilisant un cadre créé par l’OMS.

En examinant le financement et l’historique de l’OMS, GAVI et CEPI, nous voyons un dénominateur commun: la Fondation Bill et Melinda Gates. GAVI et CEPI ont été cofondés et cofinancés avec des fonds de la Fondation Gates. En fait, le CEPI a été officiellement lancé en 2017 à Davos, en Suisse, lors du Forum économique mondial, le même WEF qui est à l’origine de la grande réinitialisation.

Comme je l’ai souligné dans la partie 2 de mon enquête sur Gates, Bill Gates et l’OMS sont tous deux montés sur le devant de la scène alors que le monde se tourne vers eux pour obtenir des réponses sur COVID-19. À l’heure actuelle, la Fondation Bill et Melinda Gates est le premier donateur non étatique de l’OMS. Cela signifie qu’avec son argent et son influence au sein de l’OMS, GAVI, CEPI, Wellcome Trust et d’autres organisations de santé, Gates est en mesure d’avoir un impact sur la direction de la santé internationale d’une manière inédite depuis l’époque des barons des voleurs de Rockefeller.

Selon un rapport de Politico, l’opinion (et l’argent) de Bill Gates a tellement d’influence sur l’OMS que les responsables l’appellent en privé «Bill Chill». Seize responsables s’exprimant sous couvert d’anonymat ont déclaré à Politico que Gates avait une influence démesurée sur la politique de l’OMS et que peu osaient le défier. «Il est traité comme un chef d’État, non seulement à l’OMS, mais aussi au G20», a déclaré un représentant d’une ONG basée à Genève.

Quelle que soit votre approche des solutions présentées comme réponse à la pandémie COVID-19 – en particulier les vaccins – vous trouverez les empreintes digitales de Bill Gates. Il a utilisé à plusieurs reprises son argent et son influence pour profiter et gagner régulièrement le pouvoir sans jamais être élu à une fonction politique. Au Mexique, l’influence de Gates s’impose grâce au COVAX Facility de l’OMS et à son amitié avec le milliardaire mexicain Carlos Slim.

En août, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé que Slim financerait la production du vaccin Oxford-AstraZeneca en partenariat avec l’Argentine qui sera distribué dans toute l’Amérique latine. AstraZeneca a signé un accord avec la Carlos Slim Foundation, une organisation mexicaine à but non lucratif dirigée par Carlos Slim, pour contribuer à la production et à la distribution du potentiel vaccin COVID-19, AZD1222. Si les essais cliniques sont couronnés de succès, les expéditions devraient commencer au premier semestre 2021.

La relation de Gates et Slim semble remonter à au moins une décennie, avec Gates qui a écrit un blog intitulé «Mexico, Carlos Slim et moi» en 2013. Gates adore Slim, le comparant à son propre mentor Warren Buffet. Gates et Slim ont assisté à une série d’événements au Mexique organisés par le Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT). Gates a mentionné que lui et Slim devaient visiter les nouvelles installations du CIMMYT qui comprennent une «banque de gènes, qui détient la diversité génétique de 130 000 variétés de blé et 28 000 variétés de maïs dans le monde». Bien que Gates affirme que les données seraient téléchargées dans des bases de données qui seront disponibles pour les agriculteurs du monde entier, son implication dans de tels projets est inquiétante étant donné ses tentatives de dominer l’approvisionnement alimentaire mondial via des semences génétiquement modifiées.

Ceci est démontré par un rapport de 2013 selon lequel Gates et Slim se sont associés au CIMMYT pour diriger la «Révolution verte» au Mexique. Les fondations ont financé une installation de recherche de 25 millions de dollars pour développer «des variétés de blé et de maïs à rendement plus élevé et plus résilientes» en utilisant une «biotechnologie de pointe».

Désormais, les deux hommes poursuivent leur partenariat en accélérant la production, le développement et la distribution de plusieurs vaccins COVID-19 destinés au peuple mexicain.

Le vaccin COVID-19 sera-t-il obligatoire?

Alors que le Mexique approche de l’approbation et de la distribution éventuelle d’un ou plusieurs vaccins COVID-19, la conversation sur la façon de les distribuer et le choix que les individus devraient avoir est de plus en plus pertinente.

Ces dernières années, il a été question de rendre les vaccins obligatoires au Mexique. Récemment, une initiative politique a appelé à faire de la vaccination une obligation pour toutes les personnes résidant au Mexique. L’initiative dite Alcala a déclaré que jusqu’à 14 vaccins seraient obligatoires, y compris ceux contre la grippe saisonnière, la rougeole et la coqueluche.

En 2017, Carmen Espinoza, coordonnatrice de la recherche à l’hôpital général du Mexique, a déclaré au 17e Congrès latino-américain d’infectologie pédiatrique que le Mexique avait l’un des calendriers de vaccination les plus étendus au monde. Espinoza a déclaré que cela était le résultat des cartes de vaccination qui ont été mises en œuvre par le système national de santé en 2015. Ce système divise le public par groupe d’âge et détermine les vaccins nécessaires.

Le «Programme universel de vaccination» du Mexique est peut-être en expansion, en particulier à la lumière des craintes de la COVID-19. En septembre, le Sénat mexicain a approuvé une proposition reconnaissant les «droits des filles, des garçons et des adolescents à recevoir les vaccins contenus dans le programme universel de vaccination». La proposition établit que les parents ou tuteurs sont tenus de veiller à ce que les mineurs reçoivent les vaccins dans le cadre du programme universel de vaccination, sauf en cas d’exemption médicale certifiée. La proposition stipule également que les parents qui ne se conforment pas ou qui n’obtiennent pas de justification médicale pour ne pas vacciner seront confrontés à des répercussions juridiques de la part des bureaux du procureur pour la protection des enfants et des adolescents. La mesure demande également aux autorités éducatives et scolaires de demander la carte nationale de vaccination pour vérifier si les parents et les enfants s’y conforment.

Ricardo Monreal Avila, le coordinateur du groupe parlementaire Morena et auteur de l’initiative, a spécifiquement déclaré que cette mesure «augmente le caractère obligatoire des vaccins pour les mineurs, en particulier dans le contexte actuel de Covid-19». Ávila a également déclaré qu’un mouvement «anti-vaccin» se développait dans le monde et au Mexique. L’initiative est la tentative de Morena de vaincre le mouvement croissant des sceptiques vaccinaux avant qu’il ne puisse influencer les décisions des Mexicains concernant un vaccin COVID-19.

La promotion d’un programme universel de vaccination est également préoccupante compte tenu des nombreuses blessures chez les enfants résultant de la mise en œuvre d’un programme similaire en Inde. Le Programme de vaccination universelle lancé en Inde en 1985 et s’est maintenant étendu à 12 vaccins recommandés pour les enfants et les adolescents. Le gouvernement indien a collaboré avec l’OMS sur le programme, dans certains cas travaillant directement avec la Fondation Gates pour distribuer les vaccins. En fait, en 2017, le gouvernement indien a choisi de remplacer la Fondation Gates comme source de financement de la recherche sur les vaccins en raison de la perception que la Fondation et d’autres organisations non gouvernementales influençaient injustement la politique gouvernementale.

En outre, un rapport de 2017 note que Gavi, la Vaccine Alliance, financée par Gates, fournit «un soutien catalytique au programme de vaccination de l’Inde et fournira jusqu’à 500 millions de dollars entre 2016 et 2021 pour soutenir le programme de vaccination de l’Inde.» Le rapport note également que l’OMS et les Nations Unies travaillent «étroitement» avec le gouvernement indien pour moderniser les services de vaccination.

Reste à savoir si la promotion d’un programme universel de vaccination conduit à davantage d’appels pour des vaccins obligatoires. Ce qui est clair, c’est que plusieurs gouvernements dans le monde indiquent qu’ils vont promouvoir l’utilisation de ce que l’on appelle les passeports d’immunité, y compris diverses formes d’applications téléphoniques numériques ou de codes QR qui peuvent communiquer rapidement le statut vaccinal d’une personne. Ces passeports d’immunité numérique détermineront si une personne peut voyager en avion ou entrer dans certaines entreprises.

Le gouvernement britannique a déjà signalé que de nombreuses entreprises auraient probablement besoin du CommonPass, qui a été développé par le Forum économique mondial – encore une fois, le groupe derrière The Great Reset. Bien que ce type de système numérique puisse fonctionner aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il est difficile d’imaginer qu’un tel système fonctionne au Mexique. L’un des principaux obstacles à l’adoption d’un système de passeport d’immunité similaire est le manque d’appareils numériques et de services aux habitants des nombreuses villes et villages ruraux du Mexique.

Les semaines et les mois à venir révéleront comment les gouvernements mexicains réagissent à ceux qui ne sont pas intéressés par le volontariat pour les vaccins. Si les récentes déclarations du président López Obrador au G20 sont une indication, il est peu probable que le gouvernement fédéral appelle à des vaccinations obligatoires, même si cela n’empêcherait pas un État ou un gouvernement local de tenter de le faire. Au G20, López Obrador a appelé les gouvernements à «abandonner la tentation d’imposer des mesures autoritaires» et a appelé les dirigeants politiques à «ne rien faire par la force, tout par la persuasion et la raison».

Remettez tout en question, venez à vos propres conclusions.

Bill Gates attrapé par une vidéo admettant que le vaccin changera notre ADN pour toujours

Bill Gates filmé en admettant que son vaccin «expérimental» CHANGERA notre ADN POUR TOUJOURS. Il fait des expériences avec des êtres humains comme si nous étions une récolte de maïs ou d’orge OGM!

Des «cartes d’immunité» à délivrer à tous les Américains! Activer le CDC pour suivre l’état de la vaccination COVID-19 dans la base de données

Par Tyler Durden

ZeroHedge News

Mercredi, le ministère de la Défense a publié les premières images d’un carnet de vaccination COVID-19 ainsi que de kits de vaccination, selon CNN.

«Tout le monde recevra une carte écrite qu’il pourra mettre dans son portefeuille qui lui indiquera ce qu’il a eu et quand sa prochaine dose est due», déclare le Dr Kelly Moore, directeur associé de la Immunization Action Coalition. «Faisons d’abord la chose simple et facile. Tout le monde y parviendra.»

De plus, les cliniques de vaccination signaleront également à leurs registres nationaux de vaccination quel vaccin a été administré afin que des tiers puissent vérifier son statut vaccinal indépendamment de ce que dit sa carte (ou si elle l’a perdue).

Moore a déclaré que de nombreux endroits prévoyaient de demander aux patients de fournir volontairement un numéro de téléphone portable, afin qu’ils puissent recevoir un message texte leur indiquant quand et où leur prochaine dose doit être administrée. Chaque dose administrée sera signalée aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers. – CNN

Le DoD a également publié des informations sur les kits de vaccins, qui comprennent une carte, une aiguille, une seringue, des lingettes alcoolisées et un masque. Selon le général Gustave Perna, PDG d’Opération Warp Speed, environ 100 millions de ces kits sont prêts à être utilisés dès que «le» vaccin(s) est (sont) choisi(s).

L’annonce intervient moins de deux semaines après que le gouvernement britannique a proposé des «laissez-passer pour la liberté» afin de redémarrer leur économie – ce qui permettrait apparemment à ceux qui souhaitent vacciner un retour à une vie normale.

Cela vient également après que les industries s’adaptent à un avenir de cartes d’immunité et de vaccinations – les compagnies aériennes Ticketmaster et Quantas annonçant toutes deux qu’elles exigeront une preuve de vaccination avant que les gens puissent assister à des concerts ou voler.

Pendant ce temps, le roadshow de vaccination a commencé. Mercredi, les anciens présidents Obama, Clinton et Bush ont annoncé publiquement qu’ils prendraient le vaccin devant la caméra.

« Je peux finir par le regarder à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science », a déclaré Obama dans une interview accordée mercredi à la radio Sirius XM – tandis que Bush et Clinton ont fait des vœux similaires.

Le lendemain, le directeur des NIH, le Dr Anthony Fauci, a averti de manière inquiétante que cela créerait une «situation très grave» si les gens ne prennent pas le vaccin.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

LA FRAUDE DE VOTE DE LA GÉORGIE DNC ÉTAIT RÉELLEMENT UNE TRAHISON ORCHESTRÉE ET TOUTE CAPTÉE PAR LA CAMÉRA

Ici, nous voyons deux vidéos de l’intérieur d’une station de dépouillement de la Géorgie. La dame noire aux extensions tressées blondes a été vue en train de placer 4 ou 5 valises sous une table recouverte d’une nappe noire tôt le matin. Ensuite, vous voyez plusieurs DEMONrats attraper les valises PLEINES de FAUX BULLETINS NON PLIÉS et NON COURANTS et les distribuer pour être comptés, après la fermeture de l’installation. Plus tôt dans la journée, vous la verrez également empocher un thumdrive (vous pouvez parier qu’il provient principalement du district électoral républicain conservateur), de sorte que les votes d’un district entier ne sont pas comptés pour Trump. Je dis depuis des décennies maintenant que les élections sont fausses, mais c’est une preuve incroyable que plusieurs États tentent un COUP ÉLECTORAL. Cela n’inclut même pas les millions de votes frauduleux et modifiés par Dominion, Hammer et Scorecard.

