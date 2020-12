Près de 300 000 bulletins de vote ont «disparu» lors du transfert de New York vers la Pennsylvanie

L’ancien procureur de district et procureur général du Kansas, Phill Kline, a déclaré que plus de 288 000 bulletins de vote avaient «disparu» à Lancaster, Pennsylvanie, après y avoir été expédiés via USPS depuis Bethpage, New York.

Kline, qui dirige le projet Amistad de la Thomas More Society, affirme avoir la preuve qu’entre «130 000 et 280 000 bulletins de vote complétés de l’élection générale de 2020 avaient été expédiés de Bethpage, New York, avant que les bulletins de vote et la remorque dans laquelle ils étaient expédiés disparaissent» le 21 octobre.

Jesse Morgan, sous-traitant du service postal des États-Unis, est le chauffeur qui s’est manifesté en tant que dénonciateur pour expliquer qu’il avait transporté 24 palettes de bulletins de vote de New York en Pennsylvanie, où ils ont disparu peu de temps après.

En fait, le transport de bulletins de vote pré-remplis à travers les frontières des États est un crime fédéral. Non seulement cela, mais d’autres employés des services postaux disent que d’autres «efforts illégaux généralisés» ont été déployés pour influencer l’élection en faveur de Joe Biden, et beaucoup d’entre eux ont déjà été en contact avec les forces de l’ordre à ce sujet.

Kline a indiqué que le FBI, les avocats américains et les procureurs locaux «qui sont au courant de nos preuves» ont tous été informés des développements.

Tout au long du processus de transport des bulletins de vote maintenant manquants, Morgan a indiqué que le personnel du service postal avait manifesté des «comportements étranges» qui «s’écartaient [d]» de leur «procédure et comportement normaux». Morgan a également confirmé que les bulletins qu’il transportait avaient été remplis, mais qu’ils étaient adressés à des régions autres que Lancaster où il les livrait.

Morgan dit qu’il a observé ces anomalies et d’autres avant même de découvrir que les bulletins de vote ont par la suite disparu. Cela n’a fait qu’alimenter les incendies de fraude électorale, incitant encore plus Morgan à se manifester et à renverser la vapeur.

Pour aider à lutter contre la fraude électorale, consultez le site Web Defending the Republic de l’avocat Sidney Powell.

Un sous-traitant du service postal du Wisconsin dit avoir été informé de la rétro-datation illégale des bulletins de vote

Le projet Amistad a organisé un événement le 1er décembre à Arlington, en Virginie, pour présenter l’histoire de Morgan. Le groupe de préservation des libertés civiles a déclaré avoir intenté de nombreuses poursuites ces dernières semaines, dont une le 26 novembre au Michigan.

L’histoire de Morgan est corroborée par celle d’un autre sous-traitant de l’USPS Ethan Pease de Madison, Wisconsin. Pease a expliqué comment on lui avait dit que la poste prévoyait d’annuler illégalement des dizaines de milliers de bulletins de vote reçus après le jour du scrutin afin de les faire compter dans le décompte officiel.

Pease et Kline ont expliqué que le but de cette rétro-datation était de contourner la date limite de soumission des bulletins de vote, ce qui signifie que tous ces bulletins antidatés ont été reçus en retard et auraient dû être rejetés.

Comme on pouvait s’y attendre, le procureur général du Wisconsin Josh Kaul, un démocrate, rejette ces affirmations, alléguant que Kline tente de «priver les électeurs» en intentant des poursuites contre eux qui allèguent une fraude systémique.

Le projet Amistad s’en tient à ses armes, cependant. Le groupe affirme avoir récemment obtenu un témoignage sous serment suggérant que «plus de 300 000 bulletins de vote sont en cause en Arizona, 548 000 au Michigan, 204 000 en Géorgie et plus de 121 000 en Pennsylvanie».

Dans le Wisconsin, où Pease a été informée de la fraude électorale du service postal, un pourcentage incroyablement élevé d’électeurs aurait participé aux élections de 2020.

Nous avons également vu, comme dans de nombreux autres États clés, que des dizaines de milliers de votes Biden sont apparus de nulle part après que la plupart des Américains se soient couchés le soir des élections, ce qui est plus qu’un peu suspect.

« Cela aurait dû être une victoire écrasante historique pour le président Trump, mais les cochons socialistes démocrates moche et sans intérêt ne le permettront tout simplement pas », a écrit un commentateur à propos de la situation.

Pour plus d’informations sur les élections frauduleuses, assurez-vous de consulter Trump.news.

Les Grands médias continuent d’ignorer les preuves de fraude présentées par les législatures des États à travers les États-Unis

Peu importe la quantité de preuves de fraude électorale présentées devant les législatures des États, les démocrates, les médias grand public et la machine de propagande Big Tech n’accepteront pas la réalité. Bien décidées à retirer Trump par tous les moyens possibles, ces entités n’accepteront pas la vérité indéniable que leur marionnette «président élu» n’a pas réussi à recueillir suffisamment de voix, qu’il a fallu des niveaux méprisables de fraude et de coercition pour voler les élections. L’intégrité et le fondement mêmes de la république américaine sont en jeu, et pourtant, trop de journalistes et d’influenceurs continuent de dénigrer le fait qu’il existe suffisamment de preuves de fraude électorale pour renvoyer l’élection à Trump.

Une improbable injection de votes Biden a volé l’élection présidentielle de Pennsylvanie

L’exemple le plus flagrant de manipulation de vote a été présenté lors d’audiences à Gettysburg, Pennsylvanie, le 25 novembre. Un expert, témoignant devant le Sénat de Pennsylvanie, a signalé un grand nombre de bulletins de vote qui constituaient une anomalie statistique. Ce vote mère de tous Biden a enregistré environ 570 000 votes pour Joe Biden et seulement 3 200 pour Trump. C’est vrai: Biden a recueilli 99,4% des votes impossibles dans ce lot, une improbabilité statistique. Ce scrutin frauduleux aurait suffi à renverser l’élection.

La preuve a été apportée grâce au colonel à la retraite Phil Waldron, qui a une formation en guerre électronique. Le colonel Waldron a témoigné à Gettysburg devant le Comité des politiques de la majorité du Sénat, le sénateur David Argall et Doug Mastriano. Mastriano a jugé que l’impossibilité de voter pour Biden était «inacceptable» tout en appelant à la démission de la secrétaire d’État de Pennsylvanie, Kathy Boockvar, qui était censée superviser les élections. (Boockvar a demandé à plusieurs reprises que Trump soit démis de ses fonctions. Elle n’est pas un arbitre impartial.)

Lors de l’audience, Rudy Giuliani a demandé au colonel Waldron de clarifier ce que son équipe d’analyse veut dire quand ils parlent de «spike anomalies» dans les modèles de vote. Waldron a expliqué qu’il s’agit «d’événements où un nombre numérique de votes est traité dans une période de temps qui n’est pas faisable ou mécaniquement possible dans des circonstances normales». Waldron a publié des preuves sous la forme d’un graphique qui montrait une injection incroyable de votes Biden dans le système.

Si l’injection improbable de votes avait été pour Trump, alors les médias seraient au-dessus, interrogeant le président Trump, enquêtant sur la piste. Cette preuve explosive de fraude est en grande partie tombée dans l’oreille d’un sourd, alors que la moitié du pays avance en croyant que l’élection a été la plus sûre de l’histoire du pays. Des pics de vote inexpliqués pour Biden ont également été signalés dans le Michigan, la Géorgie et le Wisconsin, avec pratiquement aucun rapport dans les Grands médias et les Grandes technologies.

L’échange de bombes Big Media et Big Tech tentent de se cacher

Waldron a déclaré: Au tout début du graphique, où il y a un cercle qui dit «Le jour du scrutin», cela indique qu’il y a un pic de votes chargés. 337 000 votes plus ou moins quelques-uns qui y ont été ajoutés en un seul gros lot. C’était donc une anomalie dans les rapports. Normalement, vous vous attendez à voir une courbe douce monter, pas de gros pics, c’est un peu ce dont Greg parlait, les anomalies de chargement et de téléchargement de ces votes. Donc, ce grand pic qui se produit est un indicateur principal de vote frauduleux.

Giuliani: Et c’est [un total de] 604 000 votes en 90 minutes, n’est-ce pas?

Waldron: Exact, c’est [montre le graphique] 337 000 votes au cours de cette période.

Giuliani: Et quand vous regardez toute cette courbe, avec tous ces pics, pouvez-vous calculer la part du vote qui représentait Biden, et combien pour Trump?

Waldron: près de 600 000. Je pense que nos chiffres étaient d’environ 570, quelques milliers, que tous ces pics représentent au fil du temps.

Giuliani: Pour Biden?

Waldron: C’est exact.

Giuliani: Et combien pour Trump?

Waldron: Je pense que c’était un peu plus de 3 200.

Regardez la foule haleter après avoir entendu l’échange. (L’échange commence à 1:28:00.)

https://www.brighteon.com/44c3ed78-ef4c-4b23-a3fe-7974b7c611fb

Un observateur du sondage du Michigan témoigne: «des copies Xerox» des bulletins de vote militaires avaient tous des voix pour Biden

Un observateur lors des récentes élections a déclaré avoir vu de nombreux bulletins de vote militaires avec des votes exprimés pour Joe Biden qui ressemblaient à des «copies Xerox». L’observatrice du scrutin qui s’est appelée «Patty» a déclaré aux législateurs lors d’une audience du Sénat de l’État du Michigan le 1er décembre à Lansing: «Les bulletins de vote militaires semblaient tous être exactement les mêmes copies Xerox du bulletin de vote. Ils étaient tous pour Biden dans tous les domaines; il n’y a pas eu un seul vote de Trump.»

«Patty» a également déclaré qu ‘«aucun des électeurs [qui ont voté pour l’armée n’a été] enregistré». Les agents électoraux ont dû saisir manuellement les noms, les adresses et une date de naissance au 1/1/2020, ce qui, selon l’observateur, «annulerait le système» et autoriserait l’entrée d’électeurs non-inscrits.

Outre les irrégularités dans les bulletins de vote militaires, l’observateur du scrutin fort de neuf ans d’expérience a également été victime d’une inégalité de traitement de la part des agents électoraux du TCF Center de Detroit. Elle a dit aux législateurs que les responsables électoraux lui diraient, ainsi qu’à d’autres observateurs républicains, «non» chaque fois que les observateurs du GOP contesteraient le processus, et a même allégué que les responsables électoraux leur ont dit de «faire une pause» lorsque les bulletins de vote militaires entraient.

«Il y avait beaucoup d’agitateurs au Centre TCF… [travaillant pour] le compte du Parti démocrate», a déclaré «Patty». Elle a continué que tandis que les observateurs de scrutin du GOP ont été invités à «monter» pour manger, les agitateurs et les observateurs de scrutin démocrates ont reçu de la nourriture – et ont même mangé au même étage où les votes sont comptés.

Le témoin n’a fourni aucun autre détail et aucun des législateurs des deux parties à l’audience n’a contesté son témoignage. Pendant ce temps, le bureau du secrétaire d’État Jocelyn Benson n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, insiste sur le fait que les allégations de fraude électorale sont sans fondement malgré la présence de témoins

Benson a précédemment déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale en raison d’irrégularités justifiant l’annulation des résultats des élections de l’État. Toute preuve d’actes répréhensibles électoraux réels «doit être soumise par écrit au Bureau des élections, qui renvoie toutes les allégations crédibles au bureau du procureur général pour complément d’enquête», a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, un porte-parole du bureau de Benson a répondu aux allégations de fraude électorale présentées lors de l’audience par une déclaration du 2 décembre à Epoch Times. «Aucune preuve réelle… n’a été présentée, malgré des questions répétées demandant de telles preuves aux législateurs. Au lieu de cela, nous avons vu une régurgitation de vagues accusations basées sur un manque de connaissance de la procédure électorale et des théories du complot largement démenties», indique le communiqué. (Connexes: le procès Powell dans le Michigan allègue une «fraude informatique du Dominion» et une «conduite illégale» de la part de travailleurs électoraux.)

Cependant, «Patty» n’a pas été le seul témoin à se présenter pour dénoncer les irrégularités au centre TCF. L’agent de vote Jessy Jacob, qui était un employé de la ville de Detroit pendant plus de 30 ans, a signé un affidavit en novembre qui attestait de fraude électorale.

L’affidavit de Jacob indiquait qu’elle et ses collègues avaient été chargés pour la première fois en septembre de «modifier illégalement les dates pour modifier les bulletins de vote, de demander aux électeurs de voter pour les démocrates et… de suivre les électeurs dans l’isoloir» pour les encourager à voter soit «pur démocrate» ou pour Biden. Elle a ensuite été transférée dans un bureau de vote par satellite le mois suivant et chargée de «ne pas tenir compte de toute pièce d’identité des électeurs en personne» et «d’ignorer toute vérification de signature». Finalement, Jacob a reçu l’ordre de «ne pas comparer les signatures» et de «remonter les bulletins de vote pour s’assurer qu’ils reflétaient l’arrivée avant le jour du scrutin» lorsqu’elle a été transférée au Centre TCF en novembre.

L’entrepreneur indépendant en informatique Melissa Carone a également attesté qu’une fraude électorale s’était produite au TCF Center. L’employée des TI embauchée par Dominion Voting Systems affirme avoir vu des employés du scrutin scanner les mêmes lots de bulletins de vote à plusieurs reprises – «jusqu’à huit ou dix fois». Carone a également ajouté qu’elle n’avait marqué que pour Joe Biden pendant tout son quart de travail, sans scrutin pour le président Donald Trump. Bien qu’il soit interdit de toucher les bulletins de vote ou de se tenir directement au-dessus des machines à compter, elle a ajouté que certains agents électoraux modifiaient ouvertement les bulletins de vote pour favoriser le candidat démocrate.

VoteFraud.news vous donne les derniers efforts pour dénoncer la fraude électorale dans les États du champ de bataille comme le Michigan.

Une nouvelle action en justice en Géorgie vise à examiner les anomalies de vote des non-résidents et de signature des bulletins de vote

Un procès intenté en Géorgie vise à annuler la certification des résultats des élections de l’État jusqu’à la fin d’une enquête sur les irrégularités électorales. L’électeur inscrit Paul Andrew Boland a déposé la plainte contre le secrétaire d’État Brad Raffensperger et d’autres fonctionnaires le 30 novembre devant un tribunal du comté de Fulton. Le procès prétend que les non-résidents ont voté et que les mesures de vérification des signatures ont été appliquées laxisme.

Le procès précise que 20 312 bulletins de vote ont été déposés par des personnes qui ne résident plus dans l’État et que le nombre «étrangement faible» de bulletins rejetés impliquait que les mesures de vérification des signatures n’étaient «pas appliquées avec leur rigueur habituelle». Celles-ci ont abouti à une dilution du vote de Boland, «jetant le doute» sur l’intégrité des élections et fournissant des raisons de contester le vote de l’État en général.

Selon la plainte, le bureau de Raffensperger n’a pas exigé de correspondance des signatures lors de son audit et de son recomptage – ainsi, «sans une vérification significative des signatures, les résultats des élections ne peuvent pas être certifiés». Il a également allégué que le secrétaire d’État avait illégalement et inconstitutionnellement affaibli les garanties contre les bulletins de vote frauduleux tels que les exigences de signature.

Le procès de Boland demande au tribunal de décertifier les résultats des élections en Géorgie jusqu’à ce que le bureau du secrétaire d’État ait fini d’examiner un échantillon des plus de 20 000 personnes suspectes signalées pour voter alors qu’elles n’étaient pas des résidents. Il appelle également à vérifier si les signatures sur les bulletins de vote par correspondance correspondent à celles enregistrées et à mettre à la disposition du public tous les bulletins de vote et enveloppes utilisés pour voter par correspondance.

Si les deux enquêtes et autres recours connexes ne peuvent être assurés, les poursuites appellent à refaire les élections nationales. Le bureau de Raffensperger n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Epoch Times.

Boland a cité deux sources pour étayer son affirmation selon laquelle des votes frauduleux auraient été émis

Boland a cité deux sources pour étayer ses allégations dans la plainte.

Premièrement, il a cité une analyse d’expert de l’ancien chef des données de la campagne Trump, Matt Braynard, pour soutenir les affirmations selon lesquelles plus de 20 000 bulletins de vote avaient été déposés par des résidents de l’extérieur de l’État. Braynard et son équipe ont examiné les adresses sur les listes électorales et ont constaté que des milliers d’entre elles étaient des adresses postales et commerciales faites pour ressembler à des adresses résidentielles – ce qui enfreignait la loi de Géorgie. (En relation: un chroniqueur du New York Times exhorte les démocrates à commettre une fraude électorale en Géorgie.)

Braynard a tweeté le 22 novembre que son équipe «avait identifié plus d’un millier de votes exprimés par des personnes dont les adresses enregistrées se trouvaient en fait dans les bureaux de poste, UPS et FedEx, déguisant volontairement les numéros de boîte comme «Apt.»,«Unité», etc.» Il a par la suite affiché un échantillon des adresses présentées comme des emplacements résidentiels qu’ils ont examinés.

La plainte dit que les plus de 20 000 votes «invalides» «dépassent de loin» la marge de victoire certifiée de 12 760 voix dans les résultats présidentiels.

Deuxièmement, Boland a cité un affidavit de Benjamin Overholt de l’Université du Colorado du Nord pour étayer l’affirmation selon laquelle la vérification de la signature était appliquée de manière laxiste. La réclamation est basée sur des taux de rejet des votes par correspondance «anormalement bas»: le taux de rejet pour les élections générales de 2020 était de 0,15% par rapport aux 0,28% des élections générales précédentes. Les élections générales de 2018 ont enregistré un taux de rejet de 0,20% et les élections primaires de 2020 ont enregistré un rejet de 0,28%.

Overholt, qui est un expert en statistiques appliquées et en méthodes de recherche, a écrit dans sa déclaration sous serment: «Il y a d’autres anomalies dans les données rapportées qui devraient être analysées, et beaucoup soulèvent des questions importantes sur le déroulement et les résultats des élections générales de 2020.» Il a en outre fait valoir que l’audit du «décompte manuel» par l’État des résultats de ses élections ne résoudrait pas ces problèmes. (Connexes: le recomptage de la Géorgie peut être aussi corrompu que l’élection elle-même.)

D’autres personnalités conservatrices telles que Jenny Beth Martin des Tea Party Patriots ont souligné l’importance de la correspondance des signatures dans le cas où les votes seraient recomptés. Le natif de Géorgie a déclaré lors d’une entrevue avec American Thought Leaders que «la partie la plus importante sera de regarder les signatures» sur les bulletins de vote.

Martin a poursuivi: «Il y a des raisons de croire que [le dépouillement des votes par correspondance] n’a peut-être pas été fait correctement. Je pense donc qu’il est très important que nous procédions à un audit de toutes ces signatures pour nous assurer que les bulletins de vote… en cours de dépouillement l’ont effectivement été légalement.»

VoteFraud.news vous donne les dernières informations sur les poursuites judiciaires pour lutter contre la fraude électorale en Géorgie et dans d’autres États du champ de bataille.

Plus de 40 États se joignent au procès antitrust contre Facebook

Un procès antitrust contre Facebook dirigé par New York, qui devrait être déposé dès la semaine prochaine, a attiré plus de 40 autres États, tous préoccupés par les actions du géant des médias sociaux.

Reuters a été le premier à rendre compte de la poursuite imminente, citant des sources anonymes et les États impliqués n’ont pas été nommés.

Les violations spécifiques des lois antitrust qui seront incluses sont également inconnues, mais l’une des allégations les plus courantes est la façon dont Facebook a racheté de petits concurrents potentiels à des prix élevés afin d’affirmer son contrôle sur le marché des médias sociaux. Ce fut le cas avec son achat d’Instagram en 2012 et de WhatsApp deux ans plus tard.

Les experts ont émis l’hypothèse que Facebook pourrait essayer de faire valoir que ses acquisitions des deux plates-formes n’étaient pas anticoncurrentielles car elles n’étaient pas considérées comme leurs concurrents au moment de l’acquisition, mais il est possible que Facebook finisse par devoir céder les deux sociétés.

La plate-forme de médias sociaux subit également des pressions du Congrès, en particulier en ce qui concerne leur censure des points de vue conservateurs. Cependant, les critiques viennent des deux côtés de l’allée; Les démocrates les accusent de contribuer à la diffusion d’informations fausses et trompeuses.

L’ancien président de la Federal Trade Commission (FTC), William Kovacic, a déclaré que les autorités se sentiraient probablement confiantes pour enquêter sur la question étant donné la nature bipartisane des plaintes contre elles.

Dans le même temps, la FTC se préparerait à intenter sa propre action en justice antitrust contre Facebook, bien que l’on ne sache pas si elle la traduira devant son juge administratif ou la présentera devant un tribunal fédéral.

Plusieurs agences enquêtant sur Facebook

Facebook fait l’objet d’une enquête de la FTC et des procureurs généraux des États depuis l’année dernière. Le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’antitrust a publié cet été des documents de sa propre enquête sur Facebook qui montraient que Facebook se sentait menacé par la croissance d’Instagram avant la vente controversée et que le co-fondateur d’Instagram craignait que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, «passe en mode destruction» devrait-il refuser de lui vendre son entreprise.

Le sous-comité a publié un rapport de 449 pages qui concluait que Big Tech – en particulier Facebook, Google, Amazon et Apple – présentait une grave menace pour les marchés qui pourrait justifier leur rupture et imposer des limites à leurs acquisitions.

Google fait également face à un procès antitrust du ministère de la Justice les accusant de conserver des «monopoles illégaux» dans leurs activités de recherche et de publicité. La poursuite a fait valoir la nécessité de « empêcher Google de maintenir illégalement des monopoles sur les marchés des services de recherche générale, de la publicité de recherche et de la publicité textuelle de recherche générale aux États-Unis par des pratiques anticoncurrentielles et d’exclusion, et de remédier aux effets de ce comportement. »

La semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé son intention de créer une nouvelle unité des marchés numériques visant à examiner les plates-formes comme Facebook et Google. L’unité antitrust relèvera de leur autorité de la concurrence et des marchés, qui a cherché un plus grand pouvoir pour maîtriser les grandes plateformes de publicité numérique. Il prévoit d’appliquer un nouveau code qui garantira que les consommateurs, les éditeurs d’informations et les petites entreprises ne seront pas désavantagés par les actions et les pratiques des géants de la technologie.

Facebook prend également la chaleur pour un parti pris anti-conservateur

La réputation de Facebook prend également un coup dur grâce à sa censure active et continue des points de vue conservateurs. Des employés ont été filmés par une caméra cachée admettant des préjugés politiques délibérés et censurant les partisans de Trump, en plus de discriminer les employés et les conservateurs blancs.

Un employé de Facebook a admis: «Nous avons truqué le jeu pour qu’il puisse fonctionner sur le côté gauche», et a déclaré que la firme était favorable à la gauche «à 100%».

Avec autant d’États qui se joignent à la poursuite contre Facebook, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils seront bientôt tenus responsables de toutes leurs pratiques – et que davantage de personnes se réveilleront et abandonneront complètement la plate-forme.

Flambée de COVID-19 et édits tyranniques: Juste une coïncidence juste après la fraude électorale?

Eh bien, nous y revoilà. L’hystérie de la COVID-19 atteint son apogée une fois de plus et elle arrive quelques jours à peine après une élection présidentielle mémorable.

(Article de C.M. Mentor republié sur AmericanThinker.com)

Quelle coïncidence! Y a-t-il une possibilité que cela se produise parce que les démocrates ressentent le besoin d’une grande distraction attirant l’attention de la puanteur d’une élection fixe?

Il est de plus en plus évident qu’il y a eu un niveau époustouflant de fraude électorale, au moins dans plusieurs États, pour priver Donald Trump d’une victoire écrasante. Pas la fraude électorale criminelle habituelle des démocrates, mais une fraude de puissance industrielle, hautement criminelle et hautement coordonnée. Fraude en utilisant tous les trucs connus et ce qui ressemble à un tas de nouveaux aussi.

Les trucs habituels incluent les morts qui votent, les gens votent plusieurs fois, les votes payés, les votes mal comptés, les votes supprimés, les votes créés, etc. etc. Ces choses semblent se produire à chaque élection lorsque les démocrates contrôlent.

Cette élection, cependant, pourrait impliquer la création de bulletins de vote et la mise en place d’un logiciel informatique de tabulation des votes à grande échelle. Des camions de bulletins de vote livrés au milieu de la nuit, des bulletins de vote parfaits pour le seul candidat Joe Biden avec des marques de sélection de précision d’imprimante ou des marques irrégulières manipulées par machine, de grands blocs de vote passant soudainement de Trump à Biden, tous les blocs de vote ne marquant que Biden, et exactement le même pourcentage de votes en faveur de Biden par rapport à Trump dans de nombreuses circonscriptions d’État, et de nombreuses autres anomalies très étranges. Tout cela pue et tout le monde le sait.

Les gens justes savent que la campagne de Donald Trump était à des années-lumière de celle de Joe Biden, endormi et masqué, au sous-sol. Trump avait souvent quatre ou cinq événements chaque jour qui attiraient des dizaines de milliers chacun. Il l’a fait jour après jour et il a 74 ans! Il y avait un énorme enthousiasme pour sa candidature. Joe Biden a souvent attiré environ 10 personnes lors de ses événements, et parfois les électeurs l’ont littéralement ignoré. Heureusement, ils étaient tous dans leurs cercles de sécurité avec des masques faciaux. La campagne exceptionnelle de Donald Trump, le succès des républicains à la baisse des voix et son vote retentissant mènent bien après la fermeture des sondages, tous indiquent sa victoire très probable et étonnante.

Lorsqu’ils ont été confrontés aux marges de vote de Trump, les web-spinners démocrates se sont manifestement dit «Whoa, Nellie!» Ils ont demandé à leurs camarades dans les différents états de swing d’arrêter le décompte des votes pour donner le temps d’obtenir plus de bulletins de vote Biden et «d’ajuster» le vote en tabulant les paramètres informatiques et les logiciels. Le fait que le décompte des voix ait été arrêté du tout et qu’il ait été effectué dans plusieurs États en même temps est une indication évidente de la fraude coordonnée.

Il est maintenant rapporté que le matériel informatique des Dominion Voting Systems, qui est largement utilisé dans de nombreux États swing, dispose de logiciels avec des paramètres qui peuvent être modifiés en temps réel, localement ou à distance, via Internet, et bien sûr, certains étaient connectés à Internet. Leurs ordinateurs ont également des paramètres intégrés qui peuvent être modifiés localement pour ajuster la pondération des votes des candidats dans les races sélectionnées. Ce n’est pas une blague malsaine. On ne peut qu’imaginer le méfait (fraude) qui est possible en jouant avec les totaux des votes une fois que les bulletins ont été dépouillés et sont dans le «système». Josef Staline connaissait le pouvoir du comptage des voix par rapport au vote et l’a commenté il y a de nombreuses années.

Certaines des choses très intéressantes qui commencent à apparaître après l’élection sont l’analyse des données médico-légales du vote et de ses schémas. Bon nombre de ces techniques sont fréquemment utilisées dans les enquêtes financières et autres enquêtes sur la fraude. Des choses telles que la règle du premier chiffre de Benford, l’analyse du procès de Bernoulli et la logique et le bon sens tout simplement révèlent beaucoup de choses qui sont très fausses dans les modèles de vote de nombreux États changeants. Les bulletins reçus avant leur envoi postal est un indicateur qui ressort des données de vote. De nombreux experts en données privées ont effectué des analyses approfondies et ont trouvé des preuves solides de manipulation. Ce type de preuve ne satisfait peut-être pas aux exigences de la salle d’audience, mais il représente des nuages ​​gonflés de fumée sombre et suspecte qui se dégage des élections. Là où il y a de la fumée…

Les bizarreries peuvent également être comme des empreintes digitales sur une scène de crime.

Des questions sur l’intégrité des élections ont commencé à se poser presque immédiatement après les élections.

Alors, quel moment approprié pour remonter le moral sur l’hystérie de la COVID-19 pour détourner l’esprit des gens des complexités du vote, du dépouillement, des élections nationales indécises, de la fraude et de toutes sortes de choses connexes. Il est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre une mort semblable à une peste due à une horrible pandémie et la nécessité de porter des masques partout et à tout moment. Simple… et une fois masqué, Joe Biden est en sécurité à la Maison Blanche, tout ira bien.

Le prétexte de l’hystérie renouvelée est l’augmentation du nombre de «cas» de COVID-19 que nous avons actuellement. Vous savez, les cas résultant des tests inexacts, toujours croissants et souvent trop sensibles qui sont effectués. Tests qui ont produit un «positif» dans une narine et un «négatif» dans l’autre narine sur la même personne. Tests qui déclenchent un «positif» lorsque seuls des fragments inoffensifs d’un virus sont présents en raison de seuils de test trop sensibles.

La réalité est que les personnes en bonne santé de moins de 65 ans présentent des symptômes mineurs ou inexistants lorsqu’ils sont testés positifs au virus. La grande majorité de la population n’a pas besoin d’être enfermée ou de porter des masques. Laissez-les vivre leur vie. Les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes de santé, doivent faire attention – tout comme elles le doivent pendant la saison grippale.

Le CDC a récemment annoncé que le nombre de personnes décédées du seul virus COVID-19 était inférieur à 10000. Le reste des décès concernait des personnes souffrant de deux ou trois autres problèmes de santé majeurs. L’âge moyen du défunt est d’environ 78 ans le même que pour toutes les autres causes de décès. Je ne fais confiance à aucune des statistiques de décès COVID-19. Ils sont remplis de faux positifs et de causes de décès réelles qui n’ont rien à voir avec le virus. Les décès par COVID ont été tellement incités financièrement que les statistiques sont très entachées.

Oui, les tests révèlent que les gens attrapent le virus, mais la propagation est ce que les virus sont très bons. Il n’y a rien de connu qui puisse arrêter cela. Les verrouillages et les masques font très peu, au mieux. Il n’y a pas de science ou de données qui montrent le contraire. Les virus doivent se propager dans la société au point qu’il n’y a plus d’hôtes. Il s’agit de l’immunité collective, ce qui signifie généralement qu’environ 20% de la population est sensible au virus et 80% est immunisée pour diverses raisons. Le mieux que l’on puisse faire est de limiter la charge virale en se tenant à distance des autres et en se lavant les mains. Les trucs que font les gens pendant la saison de la grippe. Soit dit en passant, les virus ne s’embrasent-ils pas toujours à l’automne?

Arrêtez les tests et la folie des cas et laissez les gens vivre leur vie.

Il est difficile de comprendre quel genre de personnes infligent autant de tort à leurs concitoyens que les gouverneurs des États qui viennent de renforcer leurs décrets tyranniques de verrouillage, de fermeture, de couvre-feu et de rassemblement. Ces gens sont presque tous des démocrates. Le préjudice est énorme et affecte des millions de personnes incalculables. Entreprises en ruine, perte de revenus, ajout de drogue, violence domestique, maltraitance des enfants et suicide. Cet éventail de préjudices sociaux l’emporte de loin sur tout bien possible que les décrets produisent, qui est au mieux minuscule. En fait, nous avons déjà plusieurs mois d’expérience de verrouillage et de port de masque. Vous voyez tout le bien qui a fait? Les gens sains d’esprit ne pensent pas, mais les gouverneurs tyranniques, pour la plupart démocrates, le font apparemment. Peut-être devraient-ils prêter attention à leur bien-aimée OMS qui a récemment annoncé que les verrouillages et les fermetures ne sont vraiment pas une si bonne idée en raison de leur impact extrêmement néfaste sur la société.

Cependant, faire monter l’hystérie de la COVID-19 en ce moment pourrait bien être le ticket pour une distraction opportune et pleine de peur de la fraude et de la criminalité massives au vote démocrate.

Twitter censure la déclaration de l’UNESCO soulignant la nécessité de consentir à une intervention médicale

Twitter a marqué comme «contenu potentiellement sensible» une capture d’écran de l’article 6 de la Déclaration de l’UNESCO de 2005 sur la bioéthique et les droits de l’homme, qui stipule que «l’intervention médicale ne doit être effectuée qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée.»

(Article d’Emily Mangiaracina republié sur LifeSiteNews.com)

Un utilisateur de Twitter a publié l’article 6 du document en réponse à un clip vidéo de l’avertissement passionné du député britannique Desmond Swayne contre les vaccins forcés. Swayne a déclaré qu’une telle coercition «scellerait la réputation du gouvernement comme étant le plus autoritaire depuis le Commonwealth des années 1650».

«Et maintenant, nous découvrons qu’une vaccination peut être un passeport pour l’acquisition de vos libertés civiles», a poursuivi Swayne. «Et sans quoi vous auriez toutes sortes de choses que vous pourriez faire, qui vous seraient refusées. Puis-je dire que ce serait absolument disproportionné par rapport à un virus avec un taux de mortalité proche de 1%? Ce serait également un terrible précédent à créer pour d’autres vaccins et médicaments.»

Yeadon a écrit dans un article d’octobre: ​​«Il n’y a absolument aucun besoin de vaccins pour éteindre la pandémie. Vous ne vaccinez pas les personnes qui ne sont pas exposées à une maladie. Vous ne prévoyez pas non plus de vacciner des millions de personnes en forme et en bonne santé avec un vaccin qui n’a pas été testé de manière approfondie sur des sujets humains.»

Les géants des médias sociaux sont connus pour leur «fact-checking» politiquement biaisé et leur censure pure et simple des publications, et même des utilisateurs des médias sociaux eux-mêmes, pour avoir partagé des informations qu’ils jugent incorrectes, trompeuses ou nuisibles. La grande technologie s’est montrée particulièrement agressive envers les publications qui remettent en question les vaccins.

Dans un procès intenté contre Facebook, Children’s Health Defense a raconté que le membre du Congrès démocrate Adam Schiff «a menacé d’introduire une législation pour supprimer l’immunité de Facebook en vertu de l’article 230 de la loi sur la décence des communications à moins que Facebook n’implémente d’algorithmes pour ‘distinguer’ et supprimer la ‘désinformation’ et la publicité sur les vaccins.»

Facebook a annoncé hier qu’il «commencerait à supprimer les fausses allégations» concernant les vaccins COVID-19 «qui ont été démystifiés par des experts en santé publique» sur Facebook, ainsi que sur Instagram, qui fait partie de Facebook.

Plus tôt cette année, Facebook a révélé qu’en mars seulement, la société «affichait des avertissements sur environ 40 millions de messages liés au COVID-19 sur Facebook… Lorsque les gens voyaient ces étiquettes d’avertissement, 95% du temps, ils n’ont pas regardé le contenu d’origine.»

Conformément à la Politique relative aux Médias Sensibles de Twitter, son étiquette d’avertissement «contenu potentiellement sensible» est destinée aux contenus illustrant la violence graphique, le contenu réservé aux adultes et les images haineuses.

«Tout le monde peut signaler d’éventuelles violations de cette politique via nos flux de reporting dédiés», conformément à leur politique. « Si vous ne marquez pas votre média comme sensible, nous le ferons manuellement si votre contenu est signalé pour examen. »

En savoir plus sur: LifeSiteNews.com

PRIS SUR LE FAIT ACCOMPLI: Gateway Pundit identifie le comptoir de vote des valises de nuit de la Géorgie comme étant Ruby Freeman

Grâce à la recherche d’une vidéo de la tristement célèbre explosion de la conduite d’eau de la nuit des élections en Géorgie, The Gateway Pundit dit avoir identifié l’un des compteurs de vote de nuit qui est resté après le renvoi des observateurs chez eux, puis a commencé à compter les votes qui étaient cachés dans des valises noires sous une table.

(Article de Tom Pappert republié sur NationalFile.com)

Jim Hoft, du Gateway Pundit, identifie le comptoir de vote, une femme afro-américaine aux cheveux blonds qui portait un haut violet dans la nuit du 3 novembre, comme étant Ruby Freeman, propriétaire d’une petite entreprise. Elle a été identifiée principalement par sa chemise et son sac à main, arborant respectivement «Lady Ruby» et «LaRuby». «LaRuby» est le nom de son entreprise, rapporte The Gateway Pundit.

Freeman peut être vu à plusieurs reprises dans la vidéo désormais tristement célèbre. On la voit debout au-dessus des autres pendant qu’ils retirent les valises, puis retirent les bulletins de vote des valises, ce qui suggère qu’elle a peut-être joué un rôle de supervision.

Comme l’a rapporté The Gateway Pundit, Freeman a été enregistré dans la couverture des nouvelles locales au sujet de l’urgence de plomberie qui était en réalité un problème isolé avec une seule toilette.

Freeman a été vu debout autour d’autres personnes alors qu’elles travaillaient à la hâte, observant apparemment la scène.

Le Gateway Pundit a noté:

Le sac à main de Ruby a été un succès et plusieurs fans l’ont écrite sur sa page LinkedIn après l’avoir vue avec son sac à la télévision. Ils ont ensuite commenté sa page LinkedIn. Ruby portait une chemise différente mais avait le même sac à ses côtés.

Crédit: The Gateway Pundit

Jeudi, le président du Parti républicain de Géorgie, David Shafer, a révélé que le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, également républicain, convient désormais que «les bulletins de vote ont été comptés illégalement et en secret». Il n’a pas encore demandé la vérification de la signature des demandes de vote par correspondance et des bulletins de vote retournés.

En savoir plus sur: NationalFile.com

Pas un mais DEUX remèdes efficaces, sûrs et peu coûteux pour Covid existent [VIDEO]

Par Pam Barker | Directeur du projet TLB Europe Reloaded

L’ivermectine n’a pas reçu la publicité de l’hydroxychloroquine. Et nous devons nous demander pourquoi. Est-ce un cas où il existe en fait trop d’options dans le monde réel disponibles pour traiter le covid que le simple vaccin? Le récit est-il plus facile à encadrer s’il est simplement présenté comme X contre Y – vaccin contre HCQ? Nous ne sommes pas sûrs, mais ignorer l’ivermectine, un traitement médicamenteux manifestement très efficace utilisé dans le monde entier, est curieux. Nous utilisons l’article récent de Paul Craig Roberts dans lequel il republie la lettre du Dr Marc Wathelet aux autorités sanitaires belges. Cela comprend un lien vers une étude égyptienne récente montrant l’efficacité supérieure de l’ivermectine sur HCQ.

Deuxièmement, un rapport du site français Le Libre Penseur faisant essentiellement la même chose sur le fait de rendre l’ivermectine invisible. Il comprend un examen de la recherche, en particulier en provenance du Brésil où l’ivermectine était déjà utilisée, ainsi que les recherches efficaces du Dr Pierre Kory, un médecin américain en soins intensifs.

Nous sommes tombés sur ce court article d’Indian Express d’août 2020 concernant le remplacement du HCQ par l’ivermectine dans l’État indien de l’Uttar Pradesh pour le traitement de la Covid. Voir UP: New Protocol Ivermectin to Replace HCQ in Treatment of Covid Patients.

Un chercheur majeur dans ce domaine s’avère être le Dr Pierre Kory, qui discute de cet étrange phénomène de silence sur l’ivermectine, ainsi que de l’affinement des protocoles utilisant ce médicament avec succès. Voir le Dr Pierre Kory parle de la Covid-19, de l’ivermectine et du FLCCC | Podcast E43. Voici son commentaire YouTube aussi longtemps qu’il reste actif:

Fait intéressant, il discute de la HCQ et de la raison pour laquelle, du moins pour lui, elle ne s’est pas révélée aussi efficace que l’ivermectine. Si tel est le cas, nous nous demandons si le fait de permettre à HCQ d’être l’alternative au vaccin a DÉLIBÉRÉMENT étouffé la publicité pour un médicament qui est connu pour être considérablement meilleur.

********

Un traitement et une prévention efficaces sont disponibles pour la COVID-19

PAUL CRAIG ROBERTS

Il existe deux remèdes efficaces, sûrs et peu coûteux pour Covid

J’ai publié des lettres antérieures du virologue Marc Wathelet aux autorités sanitaires belges à propos de Covid. Dans celui-ci, il souligne qu’une menace et une prévention efficaces sont disponibles, que l’attente d’un vaccin entraîne simplement plus de décès et que le vaccin lui-même est problématique.

Un traitement et une prévention efficaces sont disponibles pour la COVID-19.

Cher Ministre de la Santé,

En ces temps difficiles, je voudrais attirer votre attention sur un traitement qui pourrait faire une énorme différence pour la santé des personnes qui se retrouvent infectées par le nouveau coronavirus en Belgique.

C’est l’ivermectine, un médicament bien connu et bien compris découvert en 1975, qui figure sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Il est utilisé chez l’homme pour traiter les infections par de nombreux types de parasites et il a également une activité antivirale. C’est l’un des médicaments qui justifiait des essais cliniques pour tester son efficacité contre la COVID-19, comme je l’ai suggéré en avril dernier https://tinyurl.com/yyzyoe7n, mais nous n’avons rien fait.

Une étude non publiée (pré-impression) en Égypte compare les effets de l’ivermectine à ceux de l’hydroxychloroquine. Les résultats sont spectaculaires! https://www.trialsitenews.com/benha-university-breakthrough-randomized-controlled-trial-shows-ivermectin-effective-for-treating-covid-19-as-prophylaxis/

Le traitement standard de la COVID dans plusieurs pays africains, dont l’Égypte, est l’association d’hydroxychloroquine, d’azithromycine et de zinc. Cette étude compare ce traitement à l’association d’ivermectine, d’azithromycine et de zinc. Il comprend quatre bras de 100 personnes chacun, où les formes modérées et sévères de la maladie sont traitées avec l’une ou l’autre de ces deux combinaisons de médicaments.

Ils mesurent le pourcentage d’amélioration des symptômes et de diminution de la charge virale, ainsi que le nombre de décès (qui revient à un pourcentage puisqu’il y a 100 patients par bras).

Voici le résumé des résultats obtenus:

Hydroxychloroquine, formes modérées: amélioration de 74%, 4 décès

Ivermectine, formes modérées: amélioration de 99%, 0 décès

Hydroxychloroquine, formes sévères: amélioration de 50%, 20 décès

Ivermectine, formes sévères: amélioration de 94%, 2 décès

Avec des résultats aussi clairs, le moment est venu de faire preuve de vision!

Veuillez également consulter cet article qui passe en revue les essais cliniques avec cette molécule dans le monde https://tinyurl.com/yyqbq8gw.

Je compte sur les experts qui vous conseillent pour confirmer que le rapport bénéfice / risque de cette approche thérapeutique est largement en faveur de son utilisation pour les formes sévères de la maladie. Il est essentiel que ce traitement devienne immédiatement disponible dans les hôpitaux pour traiter les formes sévères.

Il ne s’agit pas de vérifier cette étude avec de nouvelles études avant de prendre cette décision, alors que nous avons en moyenne près de 200 décès quotidiens dus à la COVID en Belgique la semaine dernière, et donc une surmortalité ~ 65% en ce moment. Nous n’avons pas le temps!

Son utilisation dans les formes modérées de la maladie nécessite une étude de confirmation, mais ce médicament devrait être disponible pour prescription par les médecins de première ligne lorsque la surveillance médicale peut être assurée pour surveiller les effets secondaires potentiels.

Ce médicament est uniquement disponible dans notre pays dans sa formulation topique, sous forme de crème (Soolantra®). Il est possible d’obtenir la formulation nécessaire, des comprimés de 3 ou 6 mg pour administration orale depuis les pays voisins, mais nos pharmacies ne sont pas fournies.

Je vous recommande donc

1) autoriser la forme orale d’ivermectine dans notre pays;

2) assurer l’approvisionnement de nos pharmacies avec ce médicament essentiel;

3) assurer la transmission de ces informations aux hôpitaux; et

4) organiser les essais nécessaires pour confirmer ou nier son utilité en première ligne pour une maladie modérée.

Il faut avoir la lucidité pour reconnaître qu’il s’agit d’un «changeur de jeu» et qu’une réponse très rapide du gouvernement limiterait les conséquences néfastes de la mauvaise gestion de la crise sanitaire dont notre pays a souffert jusqu’à présent.

Je vous rappelle qu’aucun des vaccins en développement n’est conçu pour induire une immunité muqueuse, le seul type de vaccin potentiellement stérilisant, et donc susceptible d’avoir un effet sur la transmission du virus.

Les critères d’évaluation de ces candidats vaccins se limitent à une réduction des symptômes mais pas à une réduction des décès ou à un effet sur la transmission du virus: la barre est placée très bas pour garantir leur approbation. La réduction des symptômes, si elle est obtenue sans effets secondaires graves, est certes souhaitable, mais elle est très susceptible de favoriser la transmission du virus car c’est l’apparition de symptômes qui provoque le changement de comportement individuel qui peut limiter la transmission.

De plus, les études se multiplient qui indiquent qu’une carence en vitamine D favorise le développement de la forme sévère de la maladie: il s’agit de mettre en place une grande campagne d’information pour recommander à chacun de compléter son alimentation par de la vitamine D.

C’est une mesure très simple et peu coûteuse, qui peut avoir un effet très substantiel sur la morbidité et la mortalité associées à la COVID-19. N’oubliez pas que les conséquences des séquelles associées à la COVID-19 sont importantes non seulement pour les personnes concernées et leurs familles, mais aussi pour notre budget de santé. Qu’attendons-nous pour franchir cette étape simple? Avons-nous oublié qu’il est plus facile de prévenir la maladie que de la traiter?

S’il vous plaît, agissez, ministre de la Santé, agissez aujourd’hui: ne nourrissez pas le discours selon lequel le gouvernement n’a pas à cœur les intérêts de son peuple, seulement les souhaits des lobbies!

Je reste à votre disposition,

Marc Wathelet, docteur en sciences

Public Health England: Le test PCR ne permet pas de détecter les virus infectieux!

Par Steve Cook

«La RT-PCR détecte la présence de matériel génétique viral dans un échantillon mais ne parvient pas à distinguer si un virus infectieux est présent.»

Cela apparaît dans un document du gouvernement britannique

Comprendre le seuil de cycle (Ct) dans SARS-CoV-2 RT-PCRA guide pour les équipes de protection de la santé

Comprendre le seuil de cycle (Ct) dans SARS-CoV-2 RT-PCRA guide pour les équipes de protection de la santé

Chaque tour du livre, bébé, chaque tour du livre

Par Steve Cook

Le gouvernement le savait depuis le début (il est sur son propre site Web) mais il a continué à utiliser le test PCR pour déclarer frauduleusement des milliers de «cas» COVID, prononcer une «deuxième vague», jetez ses mains de manière trompeuse et désinvolte avec une fausse consternation et utilisez-le pour terroriser la population sous prétexte que son test PCR détectait un virus vivant.

Je ne sais pas de combien de preuves les gens ont besoin que c’est une fraude, un mensonge, une tromperie, un faux. simulacre, semblant ·, tromperie, mascarade, escroquerie, tricherie, truc, bidon, escroquerie, artifice, bidon, fabrication, piqûre, violon, swizzle, swizz, escroquerie, bunco, gâchis, bousculade, grift. . . aaah quelqu’un m’arrête. Je suis de nouveau au Thesauruas.

Mais le point soulevé ici est que le gouvernement a menti sciemment et avec malveillance. Et ils y sont TOUJOURS (Dieu nous aide, ils ne peuvent pas s’arrêter!).

L’élimination progressive du test PCR très imprécis peu fiable en faveur du LFT qui est un peu plus précis a produit une réduction de 80% du nombre de positifs.

Alors maintenant, nous obtiendrons, « oh regarde ça s’éteint! » mais ce qui s’est réellement passé, c’est que c’est déjà le cas, mais maintenant nous pouvons le voir car nous obtenons des statistiques un peu plus précises.

Attention cependant car là, nous assistons à la naissance d’une autre ruse, d’un truc, stratagème, d’une tactique, d’une progression, d’un dispositif, schéma, d’une astuce, gambit, manœuvre, artifice, esquive, subterfuge, · machination, wile, sifflement : on dit que le test LFT a un défaut.

Contrairement au PCR qui renvoie les faux positifs par le bucketload, le LFT renvoie apparemment des faux négatifs (!). Je ne plaisante pas.

Si le gouvernement le dit, ce n’est probablement – presque certainement – pas vrai, nous devrons donc examiner cela plus en profondeur pour trouver l’étendue et les mécanismes exacts du mensonge.

Cependant, être capable de dire « Ah oui, mais le LFT a tendance à donner de faux négatifs, donc ce n’est pas parce qu’il dit que vous n’avez pas le bogue que vous ne l’avez pas! » donne aux manipulateurs farineux de Suppression Central un out quand ils ont besoin d’expliquer pourquoi la statistique des «cas» a chuté lorsqu’ils sont passés des tests PCR.

Essentiellement, ils déformeront les faits et les statistiques et utiliseront chaque astuce du livre pour mener à bien leur agenda. Pour s’en sortir, ils s’appuient sur une population docile et aveuglément confiante, prête à succomber plutôt que de REGARDER ou de poser des questions délicates.

Les idiots dociles et aveuglément confiants assez pour s’entendre sur leur propre destruction méritent tout ce qui leur arrive. Heureusement pour nous et au grand dam des garçons qui dirigent Suppression Central, il se trouve que la majorité d’entre nous ne sont pas enclins à cela.

Donc, des millions d’entre nous sont unis dans notre détermination à garder l’œil sur le ballon parce que la prochaine série de tromperies, de propagande, de mensonges, de mensonges, de harengs rouges, de mauvaises directions, de coups de main, de tapettes, de violons, de finagles et de swizzles se prépare dans les repaires profonds. sous les montagnes de la Perfidy.

https://www.thelibertybeacon.com/every-trick-in-the-book-baby-every-trick-in-the-book/

La vidéo de l’assassinat présumé du «commandant du Mossad» à Tel-Aviv devient virale

© Photo : Twitter / @TheInsiderPaper

Selon des informations non confirmées, le meurtre d’un homme qui aurait été identifié comme un Israélien de 45 ans et un haut responsable du Mossad, a eu lieu jeudi soir à Tel Aviv, la capitale israélienne.

La vidéo montrant le moment du meurtre d’un homme décrit dans les médias iraniens comme un haut responsable du Mossad nommé Fahmi Hinavi, est devenue virale alors que les internautes supposent que l’assassinat signalé aurait pu être une représaille de Téhéran pour le meurtre du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh.

Selon le rapport non confirmé de Press TV, contrôlé par l’État iranien, le défunt serait un officier du Mossad, abattu à Tel Aviv après que 15 balles aient été tirées sur une voiture qu’il conduisait lorsqu’il s’est arrêté à un feu rouge.

Les assaillants se seraient rapidement dispersés sans laisser de trace.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une voiture arrêtée au milieu de la route et une forte présence des forces de l’ordre. Il n’est cependant pas possible de déterminer clairement si la vidéo montre le moment exact du meurtre présumé.

Des photos qui auraient été prises sur les lieux ont été partagées en ligne, montrant une portière de voiture avec de multiples impacts de balles, les utilisateurs affirmant qu’elle représentait le véhicule dans lequel le meurtre présumé de Hinavi a eu lieu.

Selon les médias iraniens, certains rapports affirment que la personne décédée a été victime d’une querelle de famille.

Aucun commentaire officiel de Tel Aviv n’a suivi les informations, et aucune information sur les tirs impliquant des officiers du Mossad n’a été publiée dans les médias israéliens.

Les rapports sur le meurtre présumé de Hinavi, ainsi que les spéculations des utilisateurs des médias sociaux suggérant des représailles iraniennes, viennent peu de temps après que le principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, ait été assassiné dans une banlieue de Téhéran la semaine dernière, avec l’Iran décrivant le meurtre comme une « attaque terroriste » et blâmant Israël pour le meurtre du scientifique.

Daria Bedenko

Les États-Unis encouragent le séparatisme en Syrie et entravent le rétablissement de son unité: Ministre des affaires étrangères russe

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, assiste à une conférence de presse à Moscou, en Russie, le 1er décembre 2020 (photo de Reuters)

La Russie a censuré la présence illégale de troupes américaines en Syrie et a déclaré que le déploiement des forces américaines là-bas était censé entraver le rétablissement de l’unité dans le pays arabe.

Les États-Unis encouragent également ouvertement le séparatisme en Syrie en y gardant leurs troupes, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov via une liaison vidéo lors des Dialogues méditerranéens Rome 2020.

Lavrov a appelé à l’implication de la communauté internationale dans la résolution de la crise humanitaire en Syrie et a déclaré qu’il était possible de «briser le dos» du terrorisme principalement grâce à l’aide décisive de la Russie au gouvernement syrien.

« Les tâches consistant à offrir des conditions de vie décentes à des millions de Syriens, qui ont survécu à cette guerre dévastatrice, sont en train de se manifester. Cela nécessite la participation de toute la communauté mondiale », a déclaré le haut diplomate russe.

« Nous devons déclarer avec regret qu’en réponse à des changements constructifs dans le règlement politique, Damas reçoit la présence illégale des forces américaines sur son territoire, qui est ouvertement utilisée pour encourager le séparatisme et pour entraver le rétablissement de l’unité du pays », a ajouté Lavrov.

Il a appelé au respect du droit international et a déclaré que l’ensemble des conflits régionaux, y compris celui de la Syrie, devraient être résolus par le biais d’un «dialogue national inclusif» et loin de toute interférence extérieure.

Washington a refusé de retirer les forces américaines de Syrie et soutient ouvertement les militants kurdes anti-Damas dans le nord et l’est du pays.

Depuis fin octobre 2019, les États-Unis redéploient leurs troupes dans les champs pétrolifères contrôlés par les forces kurdes dans l’est de la Syrie, en annulation de l’ordre antérieur du président Donald Trump de retirer toutes les troupes du pays arabe.

Le Pentagone affirme que cette décision vise à «protéger» les champs et les installations d’éventuelles attaques du groupe terroriste Takfiri Daesh.

La présence des forces américaines dans l’est de la Syrie a particulièrement agacé les civils, et les résidents locaux ont à plusieurs reprises arrêté des convois militaires américains entrant dans la région.

La Syrie, qui n’a pas autorisé la présence de l’armée américaine sur son territoire, a déclaré à plusieurs reprises que Washington «pillait» le pétrole du pays.

‘L’Occident fait preuve de deux poids deux mesures avec des sanctions anti-Syrie’

Dans son discours vidéo, le ministre russe des Affaires étrangères a également fustigé les nouvelles sanctions américaines et européennes contre la Syrie pour des allégations sans fondement concernant l’utilisation d’armes chimiques et de crimes de guerre par Damas.

« L’Occident fait preuve de deux poids deux mesures refusant l’aide à la Syrie, même lorsque des questions humanitaires sont soulevées », a-t-il souligné. « Au milieu de la pandémie, l’Occident s’en tient à sa politique d’étranglement économique de la Syrie. »

Les États-Unis ont récemment imposé une série de sanctions contre la Syrie, connue sous le nom de César Syria Civilian Protection Act.

Les sanctions sont entrées en vigueur le 17 juin – six mois après leur signature par Trump – visant les particuliers et les entreprises du monde entier qui opèrent directement ou indirectement dans la sphère de l’économie syrienne. Cela comprend les entités qui aident le pays arabe à produire du pétrole ou à lutter de quelque manière que ce soit contre le terrorisme.

Les mesures économiques américaines ont effectivement bloqué les importations de biens essentiels, ce qui a eu un impact sur l’accès du peuple syrien aux équipements médicaux, à la nourriture, au carburant, au gaz naturel et à l’électricité.

