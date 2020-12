Mise à jour de la situation, 6 décembre – La Chine possède DOMINION et contrôle tous les fonctionnaires qui font fonctionner les machines à tous les niveaux de gouvernement

Tentative d’impliquer la Chine ou réalité? – MIRASTNEWS

Notes de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (6 décembre), podcast complet intégré ci-dessous:

Plus de remplaçants au conseil consultatif de la défense. – Via le Federal News Network:

Le Pentagone a nommé deux proches alliés du président Donald Trump, Corey Lewandowski et David Bossie, à un conseil consultatif de la défense, poursuivant une purge post-électorale dans les dernières semaines de l’administration.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, qui a été installé par Trump le 9 novembre après avoir limogé le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, a déclaré vendredi dans un communiqué écrit que neuf membres du Defense Business Board avaient été remplacés par la nomination de 11 nouveaux membres.

Lewandowski et Bossie sont parmi les plus fervents partisans de Trump. Les neuf autres personnes nommées sont Henry Dreifus, Robert McMahon, Cory Mills, Bill Bruner, Christopher Shank, Joseph Schmidt, Keary Miller, Alan Weh et Earl Matthews.

Dominion appartient à la Chine communiste, qui dirige également les géants de la technologie, les médias de gauche et la plupart des démocrates au Congrès

« La société mère de Dominion organise un placement de 400 millions de dollars 1 mois avant l’élection: dépôt auprès de la SEC » – The Epoch Times:

Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montre qu’UBS Securities LLC a organisé un placement privé de 400 millions de dollars avec Staple Street Capital III, L.P. le 8 octobre 2020.

Staple Street Capital, une société de capital-investissement située à New York, a acheté Dominion Voting Systems le 17 juillet 2018, pour un montant non divulgué.

La société de valeurs mobilières qui a organisé la transaction, UBS Securities LLC, est une division d’UBS Americas Inc, qui appartient en dernier lieu à UBS Group AG, une société cotée à la bourse suisse SIX.

Selon Bloomberg, trois des quatre membres du conseil d’administration d’UBS Securities LLC sont chinois, dont au moins un semble résider à Hong Kong.

L’un d’eux est Ye Xiang, un ressortissant chinois qui a également été membre du conseil d’administration de la filiale UBS basée à Pékin.

Ce facilitateur de l’accord est le vice-premier ministre chinois Wang Qishan, qui est considéré comme le fonctionnaire communiste le plus féru de finances. Il était maire de Pékin en 2006 lorsqu’il a rencontré le président d’UBS, Marcel Ospel.

Sidney Powell dans une interview à Newsmax, à propos du timing:

En fait, dans l’affaire de fraude du 8 décembre, la date limite n’est pas conforme. Nous avons au moins jusqu’au 14 décembre. Nous pourrions intenter plus de poursuites, mais un tribunal du Michigan et du Wisconsin vient de nous donner aujourd’hui une ordonnance importante reconnaissant cela. Ce ne sont pas de purs concours électoraux que nous combattons, ce sont des poursuites pour fraude massives qui peuvent annuler les résultats de l’élection en raison de cette fraude à tout moment.

Le projet Amistad, via TET, sur les délais artificiels des 8 et 14 décembre:

Le projet Amistad a également intenté des poursuites dans plusieurs États clés, arguant que des actions illégales de la part des autorités nationales et locales ont conduit à plus de 1,2 million de bulletins de vote potentiellement frauduleux. «Grâce à des enquêtes rigoureuses à l’appui de notre litige, nous démontrons que les autorités étatiques et locales ont effrontément violé les lois électorales dans plusieurs États swing afin de faire avancer un programme politique partisan», a déclaré Phill Kline, directeur du projet Amistad, dans un communiqué. «En conséquence, il est impossible pour ces États de déterminer leurs électeurs présidentiels conformément à la date limite arbitraire fixée par la loi fédérale en 1948, et donc, la seule date limite qui compte est le 20 janvier 2021.»

Voici l’épisode complet du rapport de situation:

Brighteon.com/caec7189-20c3-42eb-a175-f257dd1ec0f2

https://www.brighteon.com/caec7189-20c3-42eb-a175-f257dd1ec0f2

Voici tous les podcasts quotidiens de la situation sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le serveur de Dominion Voting Systems connecté à la Chine et à l’Iran, affirme affidavit

Un ancien analyste du renseignement militaire prétend avoir des «preuves sans ambiguïté» que les serveurs des systèmes de vote du Dominion étaient à la fois accessibles et compromis par des acteurs voyous comme l’Iran et la Chine grâce à une analyse médico-légale numérique.

La réclamation figurait dans un affidavit qui accompagnait le procès de 75 pages de l’avocat Sidney Powell contre des fonctionnaires du Michigan, notamment le gouverneur Gretchen Whitmer, la secrétaire d’État Jocelyn Benson et le Board of State Canvassers. La plainte, qui a été déposée le 25 novembre, indique que l’affidavit a été rédigé par un ancien analyste du renseignement électronique qui fait partie du 305e bataillon du renseignement militaire américain et montre prétendument que «le logiciel Dominion a été accédé par des agents agissant au nom de la Chine et de l’Iran afin de surveiller et de manipuler les élections, y compris la dernière élection générale américaine en 2020.»

L’analyste aurait une vaste expérience en tant que pirate informatique pour certains des meilleurs spécialistes mondiaux des élections. L’identité de l’analyste a été expurgée dans l’affidavit, mais l’individu a découvert plusieurs relations avec des entités étrangères lors d’une analyse des nœuds du réseau Dominion, y compris l’accès à un serveur Dominion par un réseau du Hunan, en Chine. Un autre examen médico-légal a trouvé des liens vers une adresse IP iranienne, et ces comportements pris ensemble indiquent que les agents étrangers des pays agresseurs avaient récemment accès aux listes électorales américaines.

L’analyste a qualifié cela d ‘«échec complet» de Dominion à fournir même la cybersécurité la plus élémentaire.

L’analyste a ajouté: « Il ne s’agit pas d’un problème technologique, mais plutôt d’un problème de gouvernance et de sécurité de base: s’il n’est pas corrigé, les futures élections aux États-Unis et au-delà ne seront pas sûres et les citoyens n’auront pas confiance dans les résultats. »

Pendant ce temps, une plainte distincte déposée en Géorgie étend cette affirmation, affirmant que «Dominion a par négligence permis à des adversaires étrangers d’accéder aux données et a intentionnellement fourni l’accès à leur infrastructure afin de surveiller et de manipuler les élections, y compris la plus récente en 2020.»

La poursuite allègue également que les systèmes de Dominion sont dérivés d’un logiciel conçu par Smartmatic Corporation, maintenant connue sous le nom de Sequoia. Un dénonciateur a déclaré dans un affidavit sous serment que le logiciel de Smartmatic avait été déployé afin de truquer les élections pour Hugo Chavez, avec un élément central de sa conception étant sa capacité à cacher la manipulation des votes des audits. Un dénonciateur vénézuélien a déclaré que les ordinateurs étaient conçus pour permettre une manipulation effrénée des votes tout au long du processus à chaque étape, y compris l’impression des bulletins de vote, l’introduction des bulletins de vote dans les machines pour le dépouillement et le processus de dépouillement lui-même.

L’Iran et la Chine veulent voir Biden au pouvoir

Inutile de dire que ni l’Iran ni la Chine ne souhaitent voir le président Trump être réélu. Il n’y a absolument aucune raison pour que quiconque en dehors des États-Unis ait accès aux machines, et ce type d’ingérence est quelque chose dont les responsables mettent en garde depuis un certain temps.

En octobre, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, et le directeur du FBI Christopher Wray ont annoncé que l’Iran et la Russie travaillaient pour saper l’intégrité de l’élection présidentielle, affirmant qu’ils avaient pris «des mesures spécifiques pour influencer l’opinion publique concernant nos élections.» Ratcliffe a déclaré que l’Iran avait obtenu des informations d’inscription sur les listes électorales et envoyé des courriels falsifiés destinés à intimider les électeurs, à provoquer des troubles sociaux et à nuire aux chances de réélection de Trump.

Bien entendu, le logiciel n’était pas le seul problème au Michigan. Il y avait également des centaines de milliers de bulletins de vote qui étaient inadmissibles, illégaux, en double ou carrément fictifs. En outre, il y a eu des plaintes selon lesquelles certains électeurs ont été harcelés et intimidés et que les candidats républicains au scrutin ont même été physiquement expulsés.

Entre le harcèlement des électeurs, les bulletins de vote frauduleux, les machines à voter truquées et l’ingérence extérieure potentielle des ennemis des États-Unis, comment peut-on affirmer qu’il s’agit d’une élection juste?

Les sources de cet article incluent:

TheEpochTimes.com

NaturalNews.com

TheFederalist.com

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Sidney Powell dit que Dominion a retiré un serveur du comté de Géorgie alors que les avocats tentaient d’obtenir une ordonnance de non-communication

Les Américains qui croient toujours que les élections de 2020 n’ont pas été volées au président Trump sont probablement des partisans du bénéficiaire du vol électoral, Joe Biden, car les preuves sont accablantes.

Qui plus est, les «présumés» coupables semblent travailler dur pour tenter de dissimuler leurs traces, comme en témoigne ces derniers jours dans le «nouveau champ de bataille» de l’État de Géorgie.

L’avocat Sidney Powell, qui a déposé une plainte massive contestant les résultats des élections dans l’État de Peach ainsi que dans le Michigan, a déclaré cette semaine que quelqu’un avait supprimé un serveur de Dominion Voting Systems dans le comté de Fulton, à Atlanta, qui avait été recompté. au moment où les avocats tentaient de faire en sorte qu’un tribunal ordonne que tout le matériel électoral soit préservé et protégé.

«Quelqu’un est allé au centre de Fulton où se trouvaient les votes et les machines Dominion, a affirmé qu’il y avait un problème logiciel et qu’ils devaient remplacer le logiciel, et il semble qu’ils ont supprimé le serveur», a déclaré Powell à Lou Dobbs, hôte de Fox Business Network, ajoutant que son équipe ne sait pas où est allé le serveur.

Cela dit, Jessica Corbitt, directrice des affaires extérieures du comté de Fulton, a déclaré le lendemain à Epoch Times que le serveur était toujours sur place au World Congress Center à Atlanta.

The Epoch Times a noté en outre:

Robb Pitt, le président du conseil des commissaires du comté de Fulton, a déclaré mardi aux journalistes que le comté était à 88% par rapport au recomptage lorsque le serveur Dominion s’est écrasé. Le technicien du Dominion sur place n’a pas pu résoudre le problème et un autre représentant du Dominion a pris l’avion le lendemain.

Pitt a nié avec véhémence que son comté était impliqué dans un «mouchoir» en relation avec les élections de 2020.

Le matériel de la société de machines à voter est une caractéristique importante des poursuites judiciaires de Powell, qui affirment à la fois que le logiciel utilisé par la société est conçu pour être manipulé – et a été manipulé lors des élections de 2020 – afin d’autel décompte les votes en faveur de certains candidats (en ce cas Joe Biden).

Powell a déclaré que la suppression présumée du serveur avait eu lieu alors qu’elle et son équipe juridique tentaient d’obtenir une ordonnance d’interdiction de permettre à quiconque de réinitialiser, «effacer» ou modifier l’une des machines Dominion. Un juge d’un tribunal de district américain a accordé une telle ordonnance temporaire dimanche soir.

L’ancienne procureure fédérale a poursuivi en disant à Dobbs que son équipe faisait beaucoup de progrès dans les affaires de la Géorgie et du Michigan alors même que des poursuites étaient en cours pour que d’autres États contestent également leurs résultats électoraux. (Connexes: l’avocat Lin Wood, groupe patriote, appelle Trump à utiliser les pouvoirs exécutifs en temps de guerre comme Lincoln l’a fait et à ordonner de nouvelles élections équitables sous l’autorité militaire.)

En ce qui concerne la Géorgie, Powell a déclaré que son procès visait à mettre fin à deux élections au second tour du Sénat américain dans l’État en janvier «parce que toutes les machines sont infectées par le code logiciel qui permet à Dominion de raser les votes d’un candidat et de les donner à un autre et d’autres fonctionnalités qui font la même chose.»

«Différents États ont rasé différents montants de voix. Le système a été mis en place pour raser et retourner différents votes dans différents états. Certaines personnes ont été ciblées en tant que candidats individuels. C’est vraiment la fraude la plus massive et la plus historique que le monde ait jamais vue», a déclaré Powell.

Il convient de noter que les responsables du Dominion ont vigoureusement nié les allégations de Powell, mais alors, la société le ferait, n’est-ce pas, en tenant compte des allégations?

Il convient également de noter qu’un serveur Dominion s’est en fait écrasé le 29 novembre lors d’un deuxième recomptage dans l’État, a déclaré un porte-parole du comté de Fulton à Epoch Times.

«Un serveur mobile Dominion nouvellement acheté s’est écrasé», a déclaré le porte-parole à l’agence par e-mail. «Des techniciens de Dominion ont été envoyés pour résoudre le problème.»

Pour ce qui est de l’ordonnance de non-communication temporaire, le juge fédéral chargé de l’affaire entendra les arguments des deux parties le 4 décembre. On ne sait pas qui va gagner l’affaire, mais ce qui est clair, c’est qu’une fraude a eu lieu; c’est juste une question de faire quelque chose à ce sujet à ce stade.

Y aura-t-il suffisamment d’âmes courageuses dans les salles d’audience pour y arriver?

Restez au courant de tous les efforts du président Trump pour lutter contre le vol des élections à Trump.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

NewsTarget.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les démocrates disent qu’il est normal de voter sans pièce d’identité, mais vous devez avoir une pièce d’identité vaccinale pour vous promener dans la société

Une nouvelle escroquerie en complicité avec Bill Gates et compagnie ? – MIRASTNEWS

La prochaine phase de la plandémie du coronavirus de Wuhan (Covid-19) est le dévoilement des «cartes d’immunité» du virus chinois, que le ministère de la Défense (DOD) prévoit d’envoyer à tous les Américains afin de suivre en permanence le statut vaccinal du «troupeau».

Même si ceux qui sont à l’origine de la nouvelle initiative sont les mêmes qui insistent sur le fait qu’aucune pièce d’identité n’est nécessaire pour voter aux élections parce que demander une vérification «viole la vie privée», il est en quelque sorte parfaitement normal que le gouvernement espionne le nombre de vaccins WuFlu que les gens ont reçus.

CNN a rendu compte des premières images connues des cartes d’immunité du DOD, qui seront collectées et conservées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans des journaux de conformité enregistrés. Ceux qui restent à jour sur leurs vaccins seront vraisemblablement autorisés à revenir à la «normale», tandis que ceux qui font d’autres choix de santé personnels seront potentiellement confrontés à l’ostracisation et à d’autres formes de punition.

Selon le Dr Kelly Moore, directeur associé de la Coalition d’action pour l’immunisation et partisan des vaccins contre le virus chinois, chaque Américain recevra une carte écrite qu’il devra garder à portée de main dans son portefeuille pour présenter au gouvernement des jackboots qui leur demanderont de montrer leurs papiers, s’il vous plaît.

«Faisons d’abord la chose la plus simple et la plus facile», a déclaré Moore, ajoutant que les Américains seront également invités à partager leurs numéros de téléphone portable personnels avec le gouvernement afin qu’ils puissent recevoir des rappels constants sur la manière de se faire vacciner contre le virus chinois. « Tout le monde y parviendra. »

Démocrates: Mon corps, mon choix ne s’applique qu’au meurtre de bébé

Chaque dose de vaccin Covid-19 administrée sera suivie et enregistrée par le CDC. Pendant ce temps, le DOD se chargera d’envoyer les cartes, ainsi que les aiguilles, seringues, lingettes alcoolisées et masques dans le cadre de «kits de vaccins» que tous les Américains recevront.

Sous la direction du président Donald Trump et de son programme Operation Warp Speed ​​(OWS), le DOD travaillera aux côtés d’autres agences gouvernementales pour vacciner les masses à la vitesse de la chaîne, dès que la Food and Drug Administration (FDA) émettra une approbation d’urgence.

Selon le PDG d’OWS, le général Gustave Perna, qui a été personnellement nommé par Trump, il y a déjà 100 millions de ces kits de vaccins prêts et en attente d’être diffusés au public à la vitesse de l’éclair en attendant un feu vert de la FDA.

George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama attendent avec impatience les leurs, dit-on. Tous les trois, dans un effort pour manipuler plus d’Américains pour qu’ils acceptent de se faire piéger, disent qu’ils recevront publiquement le vaccin contre le virus chinois afin d’affirmer la «science» derrière eux.

« Il se peut que je finisse par le regarder à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science », a déclaré Obama.

Anthony Fauci, le médecin du jeu-semblant aimé de la gauche, est également à bord. Préoccupé par le fait que de nombreux Américains pourraient refuser le vaccin, Fauci a lancé une menace disant que ce serait une «situation très grave» pour les personnes qui n’acceptent pas de se faire vacciner.

«Que serait-il génial si les trois avaient une ‘réaction indésirable’ et mouraient… la justice a finalement été rendue», a écrit un commentateur de Zero Hedge à propos de Bush, Clinton et Obama recevant leurs piqûres, qui contiendront très probablement simplement une solution saline ou autre substance inoffensive.

« Bienvenue à ne pas avoir officiellement de vie privée médicale, ou de droits sur votre propre corps (à moins que vous ne vouliez tuer un bébé) », a écrit un autre, soulignant l’hypocrisie des démocrates qui insistent sur le fait que mon corps, mon choix ne s’applique qu’au meurtre de bébés encore en l’utérus.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Souirce : Natural News

Un ancien agent spécial du FBI découvre un trésor de votes illégaux d’absents en Géorgie

Plus de 57 000 personnes qui ne vivent plus en Géorgie pourraient avoir participé illégalement aux élections de l’État de 2020, selon l’ancien agent spécial du FBI Derek Somerville.

Après une analyse minutieuse des 580 226 électeurs géorgiens inscrits qui ont soumis une demande de changement d’adresse par le service postal américain au moins 30 jours avant l’élection du 3 novembre, Somerville a identifié un énorme 57793 votes d’absents exprimés par des personnes vivant ailleurs – ce qui signifie qu’ils ne sont plus qualifiés pour voter en Géorgie.

Somerville dit qu’au moins 57 793 électeurs géorgiens ont voté dans un comté différent de celui où ils avaient précédemment demandé à l’USPS de transmettre leur courrier. De ce nombre, 43 507, soit 75%, n’ont pas voté en personne le jour du scrutin.

Sur les 57 793 votes absents identifiés par Somerville, 17 514 avaient demandé à l’USPS de transférer leur courrier hors de l’État à des adresses militaires non APO / DPO / FPO. Quatre-vingt-neuf pour cent de ces personnes ont plus de 25 ans, ce qui signifie qu’elles ne sont probablement pas des étudiants.

Pour clarifier, les 57 793 bulletins de vote par correspondance identifiés par Somerville ne sont peut-être pas tous des gens qui ont quitté la Géorgie. Au contraire, certains d’entre eux peuvent simplement avoir déménagé vers un autre endroit en Géorgie. Mais une partie importante a quitté l’État, ce qui suggère que des dizaines de milliers de votes en Géorgie ont peut-être été illégalement exprimés.

«À quelques exceptions près, une personne soumet une demande de changement d’adresse USPS parce qu’elle a déménagé de façon permanente et souhaite que son courrier soit réacheminé vers sa nouvelle adresse», explique Somerville.

«En vertu de la National Voter Registration Act (NVRA) de 1993, les États peuvent utiliser cette demande de changement d’adresse USPS pour «identifier les inscrits qui peuvent avoir changé de résidence »et« retirer le inscrit des listes électorales après avoir satisfait à toutes les exigences de la [NVRA].»»

Pour plus d’informations sur la fraude électorale, consultez Trump.news.

La fraude par correspondance était un outil important pour les démocrates pour voler les élections

Encore une fois, tous ces 57 793 votes ne sont pas nécessairement illégitimes. Certains d’entre eux étaient pour les républicains tandis que d’autres étaient pour les démocrates. En même temps, tous constituent des votes qui ont été exprimés dans un comté de Géorgie où l’électeur ne vit plus.

Somerville dit que Nous, le peuple, devons exiger que les fonctionnaires enquêtent sur les 57 793 votes pour déterminer lesquels sont légitimes et lesquels ne le sont pas. Ceux qui sont jugés invalides doivent alors être supprimés du décompte, y compris du prochain second tour du Sénat.

À titre d’exemple de la raison pour laquelle ces bulletins de vote doivent tous faire l’objet d’une enquête, considérez ce qui s’est passé avec de nombreuses personnes cette année qui ont déménagé hors de l’État et ont demandé le transfert de courrier. Si ces mêmes personnes demandaient également un bulletin de vote qui leur était transmis hors de l’État, elles pouvaient potentiellement voter aux élections d’un autre État sans être détectées.

C’est le problème du vote par correspondance, bien sûr, car il a fini par envoyer des bulletins de vote partout à des gens qui ne vivent plus là où ils sont encore inscrits pour voter. Si seulement le vote en personne avait été autorisé, alors le vote de l’extérieur de l’État aurait été impossible, conduisant à beaucoup moins de cas de fraude.

Comme nous l’avons averti, les bulletins de vote par correspondance n’ont jamais porté sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19), malgré ce que les démocrates ont affirmé. Ils visaient toujours à faciliter la triche, ce que les démocrates ont fait exactement.

« Cela a été fait par un agent à la retraite », a noté un commentateur à The Right Scoop. «Imaginez ce que nous pourrions découvrir si le FBI se présentait un jour au travail.»

Si vous souhaitez contribuer à la lutte pour des élections libres et équitables, vous pouvez également consulter le site Web Defending the Republic de Sidney Powell, qui contient des informations et des liens pour soutenir la cause.

Les sources de cet article incluent:

TheRightScoop.com

NaturalNews.com

DefendingtheRepublic.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Ruby Freeman de LaRuby’s Unique Treasures a identifié un incident de fraude au scrutin de valise en Géorgie

Après que l’équipe Trump a publié mercredi une séquence vidéo montrant que quatre personnes sont restées pour continuer à compter les bulletins de vote en privé après que les observateurs du scrutin aient été renvoyés chez eux en Géorgie le soir des élections, il a été rapporté que l’un des participants, qui avait été vu sortir des valises cachées pleines de bulletins de vote, a maintenant été identifié.

Ruby Freeman, PDG de LaRuby’s Unique Treasures, était la tristement célèbre femme en violet qui, après que des témoins oculaires aient quitté la salle, a sorti des valises pleines de bulletins de vote, qu’elle a commencé à compter alors qu’aucun observateur n’était présent pour l’observer.

Cela s’est produit peu de temps après que les agents du scrutin aient été renvoyés chez eux du centre de tabulation de la State Farm Arena à Atlanta à 22 h 25 le soir des élections. Quelques «travailleurs» restants, Freeman inclus, sont restés pour compter les bulletins mystères qu’ils ont retirés de leur cachette pour fausser le vote en faveur de Joe Biden.

Vous pouvez regarder les images accablantes sur ce lien.

https://www.brighteon.com/7cf837cd-d39c-44d0-8090-b8bdd655b73b

Comme nous l’avons signalé, on a dit aux observateurs du scrutin de rentrer chez eux à 22 h 25 en raison d’un prétendu «éclatement de tuyau» qui ne s’est jamais produit. C’était tout un mensonge de faire sortir les observateurs de la salle pour que la fraude puisse commencer.

Au moment de l’incident, Freeman portait une chemise violette bien en vue sur laquelle figurait le nom de son entreprise. Freeman l’a fait pour les équipes de nouvelles locales qui étaient là plus tôt dans la soirée pour filmer un segment, croyant qu’elle obtiendrait de la publicité locale gratuite, ce qu’elle a certainement fait.

Freeman a également placé un sac à main sur la table qui portait de la même manière le nom de son entreprise, confirmant une fois de plus son identité.

Dans les images de surveillance capturées par les caméras de la State Farm Arena, Freeman a été vu plus tard le lendemain matin dans la même chemise violette en train de sortir les valises pour commencer à compter. Plusieurs autres personnes, dont un homme en chemise rouge, ont également été vues, bien que leur identité soit actuellement inconnue.

Pour plus d’informations sur la fraude électorale, assurez-vous de consulter Trump.news.

Bill Barr, la police locale de Géorgie, poursuivra-t-il Ruby Freeman?

Les détectives Internet ont rapidement pu identifier Freeman à partir de sa page LinkedIn, qui la répertorie comme PDG de LaRuby’s Unique Treasures, située à Fayetteville, en Géorgie. Voici une description de l’activité de Freeman:

«Boutique spécialisée dans les accessoires uniques pour dames et les vêtements pour hommes. C’est une expérience à voir et à regarder. Vous ne le regretterez pas. Nous accueillons de 13 à 93 ans.»

Confirmant en outre que Freeman était, en fait, le comptoir en question qui avait sorti les valises pleines de bulletins de vote après le retour des observateurs du scrutin chez eux, plusieurs fans de Freeman ont commenté sur sa page LinkedIn qu’ils l’avaient vue à la télévision.

Pour tous ceux qui prétendent encore qu’il n’y a «aucune preuve» de fraude électorale, comment appelez-vous cela? Pourquoi Freeman et les autres compteurs présents ont-ils sorti des valises pleines de bulletins de vote après que tous ceux qui étaient là pour les surveiller venaient de se voir dire de rentrer chez eux à cause d’une rupture de tuyau?

«Ces machines peuvent traiter environ 3 000 bulletins de vote par heure. Vous avez plusieurs machines là-bas, et elles sont restées là pendant deux heures. Alors vous faites le calcul: combien de bulletins de vote sont passés par ces machines au cours de ces deux heures où il n’y avait personne pour superviser, pour être présent, conformément à vos statuts et règles pour superviser le dépouillement? a demandé le narrateur de la vidéo de Team Trump qui avait analysé les images.»

« Nous pensons que cela pourrait facilement être, et est probablement certainement, au-delà de la marge de victoire dans cette course. »

L’avocat Sidney Powell lutte également contre la fraude électorale et vous pouvez soutenir son travail sur DefendingTheRepublic.org.

Les sources de cet article incluent:

TheGatewayPundit.com

TheGatewayPundit.com

Twitter.com

NaturalNews.com

DefendingTheRepublic.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Mise à jour de la situation, 5 décembre – L’Opération Warp Speed est un complot conçu par le PCC pour faire de nombreuses victimes de vaccins dans l’armée américaine

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui (pour le 5 décembre) présente des détails époustouflants sur une grande conspiration de guerre impliquant l’Opération Warp Speed. Ce programme de vaccination pour vacciner en masse le personnel militaire américain est en fait la phase deux d’une attaque d’armes biologiques conçues par le PCC contre l’Amérique qui a commencé avec la libération du coronavirus SRAS-CoV-2, et procède maintenant aux injections massives dans les troupes américaines avec un dangereux, vaccin largement non testé et expérimental qui montre déjà un taux d’effets secondaires de 100% chez les sujets d’étude à forte dose.

La nouvelle plate-forme d’ARNm utilisée pour ces vaccins détourne les cellules du corps, envahissant les ribosomes et les obligeant à produire des protéines non humaines qui envahissent le sang. Ces protéines amènent l’organisme à s’attaquer lui-même dans une «tempête de cytokines» d’inflammation et de troubles auto-immunes, entraînant des dommages neurologiques, l’infertilité, des lésions tissulaires et même la mort.

C’est peut-être pour cette raison que le général de l’armée américaine Gus Perna, en expliquant l’objectif de ce programme, déclare: «Nous sommes prêts à l’exécuter». (Source: Military.com)

Pour comprendre le rôle de la Chine dans la réalisation de ce résultat tactique époustouflant par lequel son ennemi (les États-Unis) blesse ou tue potentiellement des millions de ses propres soldats grâce à un dangereux programme de vaccination de masse, vous devez d’abord vous rappeler le soi-disant «piratage OPM» qui était le premier découvert en 2016.

Écoutez le rapport complet de mise à jour de la situation ici, et continuez à lire toutes les sources et citations à l’appui ci-dessous:

Brighteon.com/7e81daf4-19ee-42b6-9550-fd6996e134dd

Le piratage de l’OPM a donné à la Chine des détails intimes sur presque tous les militaires et responsables gouvernementaux américains

Les «hacks OPM» font référence à la pénétration et à l’exfiltration par la Chine de plus de 22 millions de fichiers de données sur le personnel du Bureau américain de la gestion du personnel, découverts en juin 2015.

Comme l’a expliqué à l’époque J. David Cox, chef du syndicat gouvernemental AFGE, ce piratage a compromis des détails extrêmement intimes sur tous les membres de l’armée et du gouvernement:

Nous pensons que le fichier central de données sur le personnel était la base de données ciblée et que les pirates informatiques sont désormais en possession de toutes les données sur le personnel de chaque employé fédéral, de chaque retraité fédéral et de jusqu’à un million d’anciens employés fédéraux.

Les données piratées comprenaient les numéros de sécurité sociale, les empreintes digitales, les dates de naissance, le statut de pension, le sexe, la race, l’âge et les anciennes adresses. Plus important encore, il contenait également des informations de profil psychologique intime telles que:

Comportement sexuel, perversions et activités sexuelles manquant de discrétion.

Risque d’exploitation étrangère, une mesure qui quantifie la capacité d’un individu à être influencé par des intérêts étrangers.

En utilisant ces informations, le PCC a pu faire chanter, extorquer ou faire pression sur des milliers de personnes occupant des postes clés dans l’armée américaine et le gouvernement fédéral. C’est l’une des grandes réponses au fait que tant de gens en Amérique ont été corrompus par la Chine: notre propre gouvernement a mis tous les documents de chantage dans une base de données géante, puis a «permis» à cette base de données d’être pénétrée par la Chine. Cette situation a bien sûr été autorisée à se dérouler sous Barack Obama, un agent traître qui a utilisé de telles opportunités pour compromettre la sécurité américaine et fournir des informations aux ennemis américains tels que la Chine et l’Iran.

De 2015 à 2019, la Chine a finalisé son plan visant à concevoir une arme biologique et à la diffuser dans le monde, sachant qu’elle causerait des dommages considérables à l’économie et aux libertés de l’Amérique. Cette arme biologique a également justifié les verrouillages punitifs qui ont été utilisés par les responsables de l’État pour plaider en faveur de scrutins postaux prolongés – un mécanisme utilisé pour truquer les élections de 2020 et tenter d’installer Joe Biden en tant que président. Cela a été confirmé il y a à peine deux jours par le président Trump lui-même, dans son discours historique à la Maison Blanche.

La Chine savait également que la seule vraie chance pour les États-Unis de se défendre contre la cyberguerre (vol électoral) et la guerre biologique (Covid) serait que le président Trump déclenche une réponse militaire. Une partie des efforts de la Chine était donc axée sur les moyens de blesser ou de tuer autant de soldats américains que possible, sans s’engager dans un conflit cinétique direct, que la Chine savait qu’elle perdrait en raison de la supériorité technique et de formation du personnel militaire américain.

Rappelez-vous: la Chine mène une guerre sans restriction contre les États-Unis. Cette forme de guerre repose sur des attaques secrètes telles que les armes biologiques, la cyberguerre, le vol de propriété intellectuelle, les attaques monétaires, etc. Ce sont des armes indirectes qui ne remontent pas facilement à leur origine, mais qui peuvent tout de même être incroyablement efficaces.

La Chine savait que si l’armée américaine pouvait être amenée à injecter à tous les soldats américains un «vaccin» dangereux et mortel (en fait, un système de livraison d’armes nanotechnologiques) en réaction instinctive à la pandémie de coronavirus, cela pourrait affaiblir la préparation militaire américaine à le moment exact où Trump aurait besoin de l’armée pour défendre la république et combattre une tentative de révolution cinétique de gauche à la bolchevique.

Cibler les cyberopérations et les sous-marins de missiles avec des vaccins

En utilisant les fichiers de données de piratage OPM, la Chine a pu cibler des responsables de haut niveau du Pentagone / DoD qui devaient être impliqués dans l’initiative Operation Warp Speed. Ces personnes ont été extorquées et contrôlées pour accélérer le calendrier et pousser à «l’approbation d’urgence» des vaccins, ce qui contourne les essais cliniques rigoureux et aboutit à la mise en place de vaccins avant qu’ils ne soient avérés sûrs ou efficaces.

Maintenant, le DoD a déjà établi des listes de priorités parmi lesquelles le personnel militaire américain recevra en premier ces vaccins à risque. Comme l’a rapporté Federal News Network le 2 décembre:

Le haut responsable de l’armée a déclaré que le département de la Défense prévoyait de déployer des vaccins contre la COVID-19 dans les trois prochaines semaines. En attendant, les services déterminent qui dans l’armée devrait recevoir les coups de feu en premier.

«Il existe actuellement deux plans connexes, mais distincts, qui sont en cours d’élaboration», a déclaré le chef des opérations navales, l’Adm Michael Gilday. «Le médicament Pfizer sera distribué ici aux États-Unis dans 10 endroits différents du département de la Défense. Chaque établissement de traitement médical de l’armée recevra ce vaccin.»

Viennent ensuite les forces stratégiques comme les cyber-opérateurs et les troupes sur les sous-marins lance-missiles.

Remarquerez que? En tête de liste figurent les «cyber-opérateurs» et les troupes embarquées sur des sous-marins lance-missiles, qui sont essentiels pour les défenses stratégiques américaines contre la Chine.

Les cyberopérations sont ciblées à cause du 305e bataillon de renseignement militaire, qui a joué un rôle déterminant dans la documentation du vol électoral des systèmes électoraux du Dominion commis par la Chine et d’autres pays ennemis. Ce bataillon, parfois aussi appelé «Kraken», est l’un des premiers à être ciblé par les vaccins de l’opération Warp Speed.

De l’histoire de FNN:

«Nous avons un bon compte de ce que sont ces chiffres», a déclaré Gilday. «S’il y a quelque chose, nous sommes vraiment doués pour la vaccination de masse dans l’armée américaine. Nous sommes assez confiants qu’une fois que nous aurons distribué le vaccin, maintenant que nous avons bien réfléchi à la priorisation, la vaccination se fera assez rapidement.»

En d’autres termes, la Chine a convaincu l’armée américaine de s’attaquer elle-même avec des vaccins toxiques dans le cadre d’un programme de lutte contre les armes biologiques.

Notamment, un DoD prudent ne vaccinerait que peut-être 10% des militaires, puis attendrait quelques mois pour voir ce qui se passerait. Mais dans ce scénario accéléré, le DoD va vacciner en masse presque tout le monde le plus rapidement possible, tous avec le même vaccin qui n’a jamais été soumis à des tests rigoureux ou à des essais cliniques.

Le DoD s’associe à un distributeur de médicaments empêtré dans des milliards de dollars dans le trafic de drogues opioïdes illégales qui TUE chaque année des dizaines de milliers de jeunes Américains d’âge militaire

Avec les cyberopérateurs et d’autres cibles clés prioritaires pour les vaccins mortels, avec qui le DoD s’est-il associé pour distribuer les nouveaux vaccins expérimentaux?

Pfizer et McKesson.

McKesson est le groupe de conseil / distribution qui a été impliqué dans des programmes de distribution massive de médicaments opioïdes illégaux. La société faisait partie des 21 milliards de dollars de poursuites et d’amendes de règlement du gouvernement imposées à la suite de l’épidémie d’opioïdes qui ravage l’Amérique depuis des années.

Comme le rapporte Defence.gov:

L’opération Warp Speed ​​s’est associée à Pfizer et McKesson pour une série d’expéditions d’essai vers les lieux de livraison afin de tester les processus et les systèmes.

Les envois continueront à être acheminés vers des emplacements identifiés par l’État, qui comprennent à la fois des services de santé publique et des sites administratifs, tels que des hôpitaux. Des répétitions supplémentaires sont prévues dans les semaines à venir, ce qui augmentera les expéditions dans presque toutes les juridictions.

Pourquoi le DoD choisirait-il un partenaire de distribution imprégné de trafic de drogue criminelle et de décès massifs de jeunes hommes en âge de devenir militaires à travers l’Amérique?

Selon TheHill.com:

Le distributeur de médicaments McKesson a déclaré mardi que lui et d’autres sociétés pharmaceutiques pourraient avoir à payer jusqu’à 21 milliards de dollars pour régler des milliers de poursuites liées à la crise des opioïdes. Dans un nouveau rapport trimestriel, McKesson a déclaré qu’il paierait environ 8 milliards de dollars sur le règlement total de 21 milliards de dollars au cours des 18 prochaines années.

Un article du 18 septembre 2018 dans le Washington Post décrit également les activités criminelles des agents de conformité de McKesson, déclarant:

Les autorités fédérales mènent une enquête criminelle sur l’ancien responsable de la conformité dans un entrepôt de McKesson Corp. dans le centre-sud de l’Ohio, alléguant qu’il a conspiré pour distribuer illégalement de puissants stupéfiants pendant huit ans, selon les archives judiciaires. En l’absence d’annonce, David B. Gustin a été inculpé en mars par un grand jury dans l’est du Kentucky pour un chef d’accusation de complot, une accusation passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, selon les archives. Les archives judiciaires révèlent que les charges retenues contre Gustin découlent de sa responsabilité de détecter si 13 000 clients de pharmacies dans 15 États autorisaient le détournement des médicaments distribués par McKesson vers le marché noir.

Le DOJ américain a également poursuivi McKesson, et ce communiqué de presse du DOJ vante un accord de règlement de 150 millions de dollars conclu avec la société:

McKesson Corporation (McKesson), l’un des plus grands distributeurs de médicaments pharmaceutiques du pays, a accepté de payer une sanction civile record de 150 millions de dollars pour des violations présumées de la loi sur les substances contrôlées (CSA), a annoncé aujourd’hui le ministère de la Justice.

Joindre les points

Pour relier les points sur tout cela, considérez ce qui suit:

La Chine pirate la base de données OPM en 2014-2015, détaille les fichiers personnels exfiltrés sur presque tous les militaires américains ainsi que les employés fédéraux.

Les fichiers contiennent des détails qui peuvent être facilement utilisés pour faire chanter ou extorquer ces personnes.

La Chine utilise des étudiants et d’autres espions pour approcher des individus ciblés et les menacer d’extorsion tout en offrant des incitations financières à la coopération.

De cette manière, la Chine parvient à un contrôle strict sur le personnel clé du DoD, du FBI, du DOJ et de toutes les autres agences gouvernementales. (Comment pensez-vous que Comey a été compromis?)

La Chine construit ensuite le coronavirus, en utilisant l’argent du NIH de Barack Obama, acheminé vers la Chine par Fauci, qui a probablement été soumis à un chantage de la part de la Chine des années plus tôt.

La Chine libère le coronavirus en 2019, sachant que le virus se propagerait aux États-Unis et aurait un impact dévastateur sur l’économie américaine.

La Chine fait pression sur l’OMS pour qu’elle veille à ce que les États-Unis maintiennent les vols ouverts depuis la Chine, afin d’assurer une pénétration généralisée du virus aux États-Unis. La Chine ordonne aux médias de gauche de qualifier Trump de «raciste» lorsqu’il tente de bloquer les vols entrants en provenance de Chine.

Le virus atteint le résultat souhaité lorsque les démocrates exigent des bulletins de vote à grande échelle pour les élections du 3 novembre. Grâce à ce mécanisme, ils ont pu facilement éliminer une fraude électorale généralisée pour apparemment démettre Trump de ses fonctions (un objectif clé de la Chine communiste, qui possède la famille du crime Biden et possède de nombreux fichiers sur Hunter et Joe Biden, utiles pour l’extorsion).

La Chine sait que Trump résistera au coup d’État et pourrait utiliser l’armée pour défendre la république, alors la Chine élabore un deuxième plan pour compromettre le personnel clé du DoD impliqué dans l’opération Warp Speed.

La Chine veille à ce que des décisions soient prises pour accélérer le déploiement des vaccins dans l’armée elle-même, aidant même à donner la priorité à certains types de personnel militaire pour la première vague de vaccins, tels que le personnel de commandement cybernétique et les troupes sous-marines de missiles.

Sous l’influence de la Chine, le personnel du DoD a choisi McKesson pour aider à distribuer le premier vaccin, sachant que McKesson est déjà impliqué dans le massacre d’hommes d’âge militaire à travers l’Amérique, via l’épidémie d’opioïdes.

Pfizer est choisi pour son vaccin car la plate-forme d’ARNm fait que le corps se transforme en une arme biologique contre lui-même, entraînant des événements hyperinflammatoires et, dans certains cas, des blessures graves et la mort (les réactions auto-immunes en sont souvent la cause).

La Chine sait que les vaccins seront déployés presque au moment exact où la Cour suprême américaine doit statuer sur le résultat des élections américaines. Avec une décision pro-Trump, la gauche radicale fera irruption et tentera un coup d’État cinétique contre le gouvernement américain. En ce moment même, cependant, les troupes américaines seront affaiblies par les blessures, les hospitalisations et les décès causés par le vaccin expérimental. Cela permettra à la Chine de déployer ses propres troupes avec beaucoup moins de résistance.

Cela permettra à la Chine de déployer ses propres troupes avec beaucoup moins de résistance. Mark Esper, qui a été limogé par Trump et remplacé par Christopher Miller, a été l’un des principaux décideurs dans tout ce processus. On pense généralement qu’Esper est influencé par les forces anti-américaines et est bien connu pour être fermement opposé à Trump.

Dans le même temps, la Chine gère bien sûr la Big Tech et contrôle les algorithmes de censure qui font taire les voix pro-américaines. La Chine contrôle également presque tous les médias américains, y compris le NYT, le WSJ, WashPost, CNN, etc., et en fait, la Chine a un bilan documenté de payer ouvertement à ces organisations de presse des centaines de millions de dollars pour pousser la propagande pro-PCC.

Rappelez-vous également que la première vague de vaccins propagera la pandémie, déclenchant une «deuxième vague» de verrouillages qui détruiront davantage l’économie américaine.

La guerre électorale, la guerre des covid, la guerre de censure, la guerre des médias, la guerre de la culture: C’est TOUTE LA MÊME GUERRE: Une guerre avec la Chine communiste

Ce que tous les Américains doivent comprendre ici, c’est que chaque guerre que nous menons actuellement, y compris les cyber-guerres, la guerre de l’information, la guerre psychologique, la guerre économique, etc., est toute une guerre avec la Chine communiste.

La Chine a infiltré et compromis toutes les institutions et toutes les couches des États-Unis, et elle exerce des influences pour détruire les États-Unis d’Amérique de l’intérieur.

Presque tous les démocrates sont contrôlés par la Chine. Du sénateur Feinstein à Nancy Pelosi, en passant par le gouverneur Newsom et d’innombrables autres personnes, toutes ces personnes sont sur la liste des salariés de la Chine et fonctionnent comme des espions et des agents du PCC.

La bataille de Trump contre la fraude électorale est en réalité une bataille contre la Chine communiste, qui possède également les machines du système de vote du Dominion qui ont été utilisées pour truquer les élections en premier lieu.

Mais Trump est en train de monter un mouvement stratégique épique pour vaincre le régime communiste. Il installe des patriotes dans tout le DoD et se prépare à invoquer l’autorité militaire pour annuler cette élection truquée et lancer des arrestations massives de tous les acteurs traîtres qui se sont entendus avec la Chine communiste pour commettre des actes de guerre contre les États-Unis.

C’est la vraie guerre qui se déroule actuellement. Et Trump a tout ce dont il a besoin pour le gagner. Il a simplement besoin de mettre en place les forces de sécurité nationales complètes des États-Unis, et nous pensons qu’il a pris la décision de le faire bien avant même le début de ces élections.

Pour écouter tous mes podcasts de mise à jour de situation, visitez ma page Health Ranger Report sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Pour suivre mes publications sur les réseaux sociaux, rejoignez Brighteon.social, l’alternative à la liberté d’expression à Twitter et Facebook.

Je suis le fondateur de NaturalNews.com et de Brighteon.com, et je suis membre de l’équipe Freedom Force de G. Edward Griffin depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui, je suis un guerrier numérique combattant dans l’esprit du général Michael Flynn pour aider à défendre la république, contre tous les ennemis, étrangers et nationaux.

Merci pour vos prières et votre soutien.

Mike Adams

Notre commentaire : Les Etats-Unis d’Amérique eux-même ont l’Etat profond qui est inclus dans le nouvel ordre mondial qui pourrait avoir planifié depuis la création du coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) jusqu’aux vaccins COVID dans le but de faire d’une pierre plusieurs coups, par exemple la dépopulation mondiale et en particulier de l’Afrique dans le but de récupérer à la fois des espaces libres et les ressources naturelles et richesses de ces contrées, comme ce fut fait avec les indiens d’Amérique. – JDDM – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Qui est derrière la sortie du vote à Philadelphie

source

Comment les 350 millions de dollars de Mark Zuckerberg menacent la démocratie

Lien direct: Comment les 350 millions de dollars de Mark Zuckerberg menacent la démocratie

Imaginez si une assemblée législative d’un État s’appropriait des millions de dollars pour produire des électeurs blancs tout en dépensant très peu de dollars dans des zones à population majoritairement noire. L’Amérique se lèverait avec droiture en signe de protestation.

Nous avons déjà emprunté cette voie dans le domaine de l’éducation publique et du vote. Dans les deux cas, nos tribunaux, suivis plus tard par les législatures des États et le Congrès, ont agi pour empêcher le gouvernement de jouer les favoris dans l’éducation ou les élections.

Maintenant, imaginez que Charles Koch a annoncé qu’il donnait 350 millions de dollars pour «aider» le gouvernement à voter dans les juridictions qu’il a lui-même choisies et que les sommes versées devaient être utilisées par ces gouvernements municipaux de la manière que Charles Koch avait décidé. Vous pouvez voir le danger.

La gestion des élections ne peut pas être une affaire privée. Les législatures des États et le Congrès sont limités dans leur comportement par le précédent de la Cour suprême et la clause d’égalité de protection de la Constitution américaine. La loi fédérale sur le droit de vote et la loi sur le vote Help America ont été conçues pour garantir que les États allouent les ressources de manière juste et équitable. Permettre à l’argent privé de circuler entre les mains du gouvernement pour contourner ces exigences porte atteinte à l’intégrité de nos élections.

Les frères Koch ne l’ont pas fait, bien sûr. Je viens du Kansas, où se trouve Koch Industries, et j’ai eu l’occasion de travailler avec Charles Koch. Je sais qu’il respecte l’indépendance de notre processus électoral. Non, cette ingérence directe dans la gestion des élections par le gouvernement est financée par le troisième homme le plus riche d’Amérique, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et l’effort est dirigé par d’anciens partisans de Barack Obama qui ont récemment formé un organisme de bienfaisance nommé The Center for Tech and Civic Life.

Zuckerberg prétend qu’il essaie de s’assurer que chaque électeur américain est en mesure de voter dans un environnement sûr et de participer à chaque vote. Pourtant, les fonds ne vont pas à tous les électeurs. Les fonds sont dans une très grande majorité destinés à former un type d’électeur – les électeurs d’Hillary Clinton vivant dans des États du champ de bataille qui, selon la CTCL, voteront massivement pour Joe Biden.

Sur les 20 principales «subventions» accordées par la CTCL aux villes et comtés, 19 sont allées à des juridictions qu’Hillary Clinton a massivement gagnées en 2016. Le seul comté de la liste que le président Trump a porté en 2016 a reçu 289 000 dollars, soit moins de 0,5% des 63 millions de dollars que Zuckerberg et ses autres alliés de haute technologie ont fournis à ces 20 villes et comtés via CTCL.

De plus, ces fonds sont utilisés, selon les directives de la CTCL, de manière que de nombreuses personnes soutiennent qu’ils enfreignent les lois électorales des États. À Philadelphie, par exemple, les fonds créent des unités mobiles de collecte des bulletins de vote et des boîtes de dépôt que de nombreux responsables électoraux de comté déclarent être contraires aux lois des États interdisant la collecte des bulletins de vote. Les fonds créent un impact disparate dramatique sur l’utilisation des fonds électoraux par le gouvernement.

À titre d’exemple, la législature de l’État du Wisconsin a fourni environ 7 $ par électeur à Green Bay pour gérer ses élections de 2020. Les comtés ruraux du Wisconsin ont reçu environ 4 $ par électeur. Maintenant, avec l’argent de Zuckerberg, Green Bay a 47 $ par électeur pour gérer l’élection et voter, tandis que la plupart des zones rurales ont toujours les mêmes 4 $ par électeur.

Vous l’avez deviné – Green Bay a soutenu Hillary Clinton. Tout comme Detroit, Atlanta, Philadelphie, Pittsburgh, Flint, Dallas, Houston et d’autres villes qui reçoivent ensemble des dizaines de millions de dollars de Zuckerberg.

Flint, Michigan, est un exemple fascinant. Trump a remporté de justesse le comté de Genesee, y compris 21 des 27 municipalités du comté. Mais il a perdu massivement à Flint – et la subvention CTCL est allée à Flint, pas au comté de Genesee.

CTCL répond à cette critique en déclarant que des milliers de juridictions demandent leurs subventions. Et nous sommes censés être surpris? Offrez de l’argent gratuit et il y aura beaucoup de gens qui le réclament. Le problème, c’est que c’est CTCL qui décide de la destination de l’argent. Et CTCL n’est pas soumise aux mêmes règles que le gouvernement – ils n’ont pas à tenir d’audiences publiques et ne sont pas soumis à la responsabilité aux urnes. Pourtant, ce sont eux qui appellent les coups dans la gestion des élections par le gouvernement. Le problème est présent même si les intentions de CTCL étaient aussi pures qu’elles le prétendent. La gestion proprement dite des élections, le dépouillement des bulletins de vote et la détermination de qui peut voter et quand, est une fonction gouvernementale et non privée.

Voir les choses autrement, c’est inviter des milliardaires en lutte dans nos salles de dépouillement. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire.

C’est pourquoi le projet Amistad de la Thomas More Society, dont je suis directeur, poursuit ces gouvernements locaux en justice. Ces fonds, s’ils sont autorisés du tout, devraient être fournis à la législature de l’État pour s’approprier d’une manière compatible avec le plan électoral public de l’État requis par HAVA, qui traite chaque électeur de manière égale et équitable.

Si la sécurité et l’accès sont des préoccupations accrues en raison de la COVID, ces préoccupations sont présentes pour tous les électeurs et pas seulement pour ceux que Zuckerberg et CTCL sélectionnent.

Si Zuckerberg veut jouer un rôle de partisan politique, il peut donner son argent au Comité national démocrate, conformément à la loi fédérale sur le financement de la campagne électorale, et ne pas nous forcer à subventionner sa partisannerie avec une déduction fiscale.

Au lieu de cela, il a choisi de donner les fonds à une organisation ayant des liens partisans forts et évidents, avec des dirigeants qui ont une histoire de dénigrement du président, afin d’acheter des gouvernements locaux pour former des électeurs sélectionnés.

Zuckerberg peut prétendre être innocent quant à la nature partisane de la CTCL, mais j’hésite à croire qu’il agirait avec une telle naïveté en dépensant 350 millions de dollars.

Il n’est cependant pas difficile de croire que Zuckerberg, avec sa capacité à dominer les médias et le discours avec la plate-forme Facebook, soit prêt à parier que l’Amérique est mal informée et sera trop lente pour répondre à sa manipulation du gouvernement pour jouer les favoris aux élections. De toute évidence, la discussion nationale serait très différente si Charles Koch suivait l’exemple de Zuckerberg en matière de dons «caritatifs». Bien que je reconnaisse que Zuckerberg n’est pas la cause de cette déconnexion des médias, il n’a toujours pas tort d’exploiter la superficialité des médias à des fins partisanes.

Et il a tort de parier que nous ne répondrions pas à ce défi à l’intégrité de notre système électoral. Espérons que la critique de ses actions ne sera pas censurée par ceux qui contrôlent nos principaux médias sociaux.

Veuillez montrer votre soutien et apprendre en vous abonnant https://www.youtube.com/channel/UCFPp…

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran