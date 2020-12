Le Danemark abandonne la loi sur la vaccination forcée après des manifestations publiques

Le gouvernement danois a abandonné un projet de «loi sur l’épidémie» qui lui aurait donné de larges pouvoirs pour adopter des mesures contre le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés de la – MIRASTNEWS] (COVID-19), y compris des vaccinations forcées, après neuf jours de manifestations publiques.

Si elle avait été adoptée, la loi aurait permis au gouvernement de procéder à des examens physiques forcés et de mandater l’isolement. Cependant, c’est la partie concernant les vaccinations forcées dirigées par la police qui a provoqué le plus grand tollé qui a abouti aux manifestations qui ont finalement abouti à l’abandon de la loi. (En relation: l‘Université de Californie est poursuivie en justice pour sa politique de vaccination obligatoire contre la grippe.)

Une nouvelle «loi sur les épidémies» a été mise en place pour remplacer la loi d’urgence expirée

La «loi sur l’épidémie» du Danemark devait remplacer une loi d’urgence qui a été adoptée au printemps et a expiré le 13 novembre. Cette loi a donné au gouvernement des pouvoirs étendus pour intervenir dans la société pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Outre l’application des mesures de quarantaine, la loi temporaire donne aux autorités le pouvoir d’interdire l’accès aux supermarchés, aux magasins, aux institutions publiques et même aux maisons de retraite et hôpitaux publics et privés. Il leur a également donné le pouvoir d’imposer des restrictions d’accès aux transports publics.

Le gouvernement a pleinement utilisé la loi existante. En octobre, il l’a utilisé pour renforcer les restrictions nationales, imposant des limites au rassemblement public et rendant obligatoire l’utilisation de masques faciaux. Plus récemment, il l’a utilisé pour imposer un verrouillage partiel du Nord Jutland après la découverte d’une version mutée du coronavirus dans des fermes de visons de la région.

Cette loi d’urgence, cependant, doit maintenant être remplacée par une nouvelle loi plus permanente. La nouvelle «loi sur l’épidémie» aurait été son remplacement; cependant, il est venu avec plusieurs dispositions – en plus des vaccinations forcées – qui ont soulevé des sourcils.

Cela aurait permis au gouvernement de forcer les personnes infectées par des maladies dangereuses à subir des examens médicaux de force, à être hospitalisées et placées en isolement. L’Autorité sanitaire danoise aurait également reçu le pouvoir de définir les groupes qui doivent être vaccinés pour contenir et éliminer la maladie.

Plus important encore, cela aurait permis au gouvernement d’appeler la police à contraindre les gens à se faire tester ou vacciner sous peine de détention.

Les inquiétudes concernant la nouvelle loi ont conduit à sa mise au rebut

Même avant l’abandon de la nouvelle loi, beaucoup au Danemark avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la façon dont elle donnait au gouvernement trop de pouvoir sur les soins de santé.

« Nous pensons que ces réglementations vont trop loin et devraient être modifiées », a déclaré Camilla Rathcke, responsable de l’Association médicale danoise, au média danois DR. Rathcke a ajouté qu’un tel pouvoir entre les mains du gouvernement pouvait donner l’impression de «dépasser les limites» pour les patients individuels.

L’association a déclaré qu’elle estimait que les vaccinations obligatoires devraient être «un dernier recours absolu», se déclarant préoccupée par le fait que la loi enfreignait les droits légaux des patients.

Le projet de loi a également critiqué la manière dont il pourrait obliger les entreprises et les organisations à transmettre des informations sur le personnel et les membres aux autorités. Selon le Conseil danois d’éthique, cela aurait favorisé une culture de surveillance qui «ne profite en rien à la confiance dans la société».

Le plus gros sujet de préoccupation était peut-être la manière dont la nouvelle loi aurait permis de prendre des décisions sur la base d’un «principe de prudence». La même chose est déjà autorisée en vertu de la loi d’urgence existante, permettant aux autorités de prendre des décisions sans preuves scientifiques concluantes.

De toute évidence, ces préoccupations ont résonné auprès du public danois. Pendant neuf jours, les manifestants ont organisé des manifestations publiques devant les couloirs du Folketing – le parlement du Danemark -, ce qui a finalement conduit à son abandon.

Avec l’abandon de la loi, la question est maintenant de savoir comment le gouvernement danois va-t-il avancer. Les autorités essaieront-elles d’étendre la loi d’urgence existante ou tenteront-elles d’en imposer une nouvelle?

Suivez Pandemic.news pour en savoir plus sur la manière dont d’autres pays recourent à des mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus.

Le CDC s’attend à une épidémie de blessure par vaccin

Le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a convoqué une réunion d’urgence la semaine dernière pour voter sur qui serait le premier à recevoir le vaccin #COVID19. Regardez-les discuter des effets secondaires graves potentiels pour ceux qui recevront ce vaccin «Warp Speed».

L’avenir de l’Amérique est le fascisme libéral portant un maillot smiley et armé d’une seringue

Les mondialistes responsables de l’ingénierie d’une tyrannie médicale dans une grande partie du monde occidental ont quelque chose de précieux à enseigner aux nationalistes de droite et aux fascistes potentiels, et c’est que vous ne vendez pas votre produit endommagé hors du canon d’une mitrailleuse, mais plutôt dégoulinant du bout d’une seringue qui promet de mettre fin à toute douleur et misère.

(Article de Robert Bridge republié sur Strategic-Culture.org)

Patrick Henry, l’un des pères fondateurs les plus francs des États-Unis, a déclaré: «donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort» alors que la vie de sa nation était en jeu. Aujourd’hui, le fameux cri de guerre américain a été remplacé par un halètement masqué et étouffé qui conseille, sans espoir d’un second avis, «donnez-moi des fermetures et gardez-moi en sécurité». Le public américain est tellement terrifié d’attraper un virus qui a un taux de survie de 99% qu’il est prêt à renoncer à Thanksgiving, la grande fête nationale commémorant – sans perte d’ironie – le courage collectif de leurs ancêtres Pilgrim pour vaincre le sauvage et hostile. les conditions de leur nouvelle terre.

Il faut dire qu’aucun parti fasciste n’a jamais été aussi habile à sceller le sort collectif de son peuple à un ennemi commun. C’est parce que la menace qui pèse sur l’humanité aujourd’hui, comme on nous le dit, n’est pas une idéologie néfaste, comme le communisme, ou même une organisation terroriste contre laquelle les masses peuvent se rallier. Au contraire, la menace est une contagion microscopique capable d’envahir tous les coins et recoins de nos vies. Déjà l’ère des poignées de main viriles est révolue, remplacée par une majorité émasculée, tandis qu’une génération entière de jeunes considère désormais leurs semblables comme des usines de germes infernales.

Et contrairement à un ennemi traditionnel qui peut être vu, attaqué et finalement vaincu, le coronavirus – nous avons été étrangement prévenus – va toucher terre encore et encore, tout en se transformant régulièrement avec des capacités de bande dessinée en un méchant de plus en plus meurtrier. Dans cette bataille sans terre, seules les autorités médicales sont décorées comme des héros, tandis que le peuple, dépourvu de qualifications professionnelles, est contraint d’être des spectateurs passifs et impuissants, leur liberté de mouvement étant sévèrement limitée. Plus important encore, les forces du nationalisme sont devenues inutiles; seule une réponse mondialiste d’ordre mondial peut vaincre cette pandémie.

Il y a de très bonnes raisons de soupçonner, cependant, que soit la science sur tout cela est à moitié cuite, soit nous, les gens, sommes intentionnellement dupés à grande échelle. En fait, c’est probablement un peu des deux. Premièrement, ne se fondant que sur des preuves empiriques, il ne semble pas déraisonnable de suggérer qu’il n’y a pas d’urgence existentielle à laquelle l’humanité est confrontée. S’il y en avait, on s’attendrait à voir des corps en décomposition s’entasser dans les rues, comme à l’époque médiévale pendant la peste noire. Ce serait particulièrement le cas parmi les sans-abri, qui ne pratiquent certainement pas l’étiquette de distanciation sociale lorsqu’ils passent autour de conteneurs ouverts au coin des rues.

Il ne semble pas non plus y avoir de files d’attente massives dans les hôpitaux pour un traitement d’urgence. En fait, dès avril, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré au président Trump que le navire-hôpital de la marine USNS Comfort déployé à New York par le gouvernement fédéral pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus n’était « plus nécessaire ». Cuomo a déclaré que le besoin du navire de soutien «n’a pas atteint les niveaux prévus». Et je ne suis certainement pas le seul à avoir remarqué que les affaires Covid semblent fluctuer curieusement avec le climat politique.

Plenty of hospital rooms. You’ve got that right! https://t.co/lg0Bb2Ai9j — Richard Hillbilly Chad (@DPotcner) October 28, 2020

N’oublions pas que l’écrasante majorité des «victimes» de Covid se rétablissent bien chez elles, selon non moins une autorité qu’Anthony Fauci. Dans le même temps, de nombreuses personnes qui contractent la maladie sont asymptomatiques et n’ont même jamais su qu’elles étaient infectées. Les enfants, quant à eux, semblent incroyablement insensibles au virus. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucun signe de virus cette saison d’hiver. Bien sûr, il y en a eu, comme chaque année. Mais alors que les cas de Covid peuvent être en augmentation dans certains endroits et invisibles dans d’autres, le taux de mortalité dû à cette maladie reste faible et en chute, frappant principalement les personnes âgées déjà souffrant de comorbidités.

Il y a d’autres raisons de se méfier du fait que ce à quoi nous devons faire face n’est pas une urgence médicale de premier ordre, mais plutôt quelque chose de bien plus sinistre. Comme peut-être une excuse pour lancer un vaccin fabriqué en Occident qui porte un implant à puce électronique avec une technologie de suivi? Une telle affirmation paraîtra moins fantastique quand on se rendra compte qu’elle a déjà été développée.

Ce n’est un secret pour personne qu’un mois seulement avant que Covid-19 n’atteigne la terre aux États-Unis, prétendument de Wuhan, en Chine, les chercheurs du MIT ont annoncé une nouvelle méthode pour enregistrer l’historique de vaccination d’un patient: stocker les données lisibles par smartphone sous la peau à en même temps qu’un vaccin est administré.

«En chargeant sélectivement des microparticules dans des micro-aiguilles, les patchs délivrent un motif dans la peau qui est invisible à l’œil nu mais qui peut être scanné avec un smartphone dont le filtre infrarouge a été retiré», a rapporté MIT News. «Le patch peut être personnalisé pour imprimer différents motifs correspondant au type de vaccin administré.»

Cela surprendrait-il quelqu’un de savoir que la recherche a été financée en grande partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, la même entreprise familiale qui fournit maintenant l’essentiel du financement à l’Organisation mondiale de la santé?

In a new interview, Bill Gates authoritatively states that mass public gatherings will not come back "at all" until we have mass vaccination. Who made him king of the world? https://t.co/siW7bZ9yGc … https://t.co/ivaCI8eAEl — Alternative News (@NewsAlternative) April 4, 2020

Puis, en septembre 2019, ID2020, une société de biométrie basée à San Francisco qui compte Microsoft comme l’un de ses membres fondateurs, a annoncé un nouveau projet qui implique «l’exploration de multiples technologies d’identification biométrique pour les nourrissons» basée sur la «vaccination des nourrissons».

Nous pourrions continuer ici avec une longue liste d’autres technologies dérangeantes qui transformeraient efficacement les gens en antennes de marche pour le reste de leur vie, mais le point est, espérons-le, clair: bien que de nombreuses personnes soient disposées à accepter un vaccin contre Covid-19, elles ne veulent probablement pas des ajouts technologiques supplémentaires que des gens comme Bill Gates, un homme sans diplôme médical, semblent extrêmement désireux d’inclure.

“The food supply chain is breaking,” Tyson Foods warns in a full page ad in NYT today pic.twitter.com/5cyusH6L9V — Ana Swanson (@AnaSwanson) April 26, 2020

Alors, à quoi les Américains peuvent-ils s’attendre ensuite? Qu’en est-il des «laissez-passer pour la liberté» dont les Britanniques peuvent avoir besoin avant de pouvoir revenir à un semblant de normalité?

Selon le Daily Mail, «les Britanniques devraient recevoir des «laissez-passer pour la liberté» de Covid tant qu’ils sont testés négatifs pour le virus deux fois par semaine, a-t-on suggéré… Pour obtenir le laissez-passer pour la liberté, les gens devront être testés régulièrement et, à condition que les résultats soient négatifs, ils recevront ensuite une lettre, une carte ou un document qu’ils pourront montrer aux gens lorsqu’ils se déplacent.

Et c’est ce qu’ils appellent un «retour à la normale».

Personnellement, j’appelle ces plans l’approche du fascisme. Et pour ceux qui doutent que cela ne puisse pas arriver en Amérique devraient tenir compte des paroles du regretté comédien sagace George Carlin, qui a un jour plaisanté en disant que «lorsque le fascisme viendra en Amérique, il ne sera pas en chemises brunes et noires. Ce ne sera pas avec les bottes. Ce seront des baskets Nike et des chemises smiley.» Si Carlin avait été en vie aujourd’hui pour voir l’énorme gâchis dont nous avons hérité, il aurait probablement inclus une seringue dans la boîte à outils du néo-fasciste.

DES MÉDECINS S’ÉLÈVENT CONTRE LE VACCIN COVID

Alors que les pays du monde entier commencent à approuver un vaccin # COVID-19, de nombreux médecins hésitent à prendre un vaccin sans données de sécurité à long terme.

Un ancien dénonciateur médical explique comment l’armée teste des vaccins expérimentaux sur des soldats les utilisant comme des «rats de laboratoire»

Ancienne infirmière militaire Sherrie Saunders

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Avec les nouveaux vaccins expérimentaux à ARNm COVID accéléré, un type de vaccin jamais présenté auparavant au grand public, la sensibilisation et l’hésitation aux vaccins sont à un niveau record, et à juste titre.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui commencent tout juste à enquêter sur la question des vaccins pour la première fois, vous devez être conscients qu’il ne s’agit pas d’un problème nouveau et que beaucoup d’entre nous exposent les mauvais programmes derrière les vaccins depuis des années.

J’ai moi-même couvert cette question pendant une décennie, tandis que d’autres m’ont précédé et ont couvert cette question pendant de nombreuses décennies.

L’armée américaine a été à l’avant-garde du développement de vaccins destinés à la guerre, et non à la «santé publique», et ils ont une longue histoire de tests de vaccins expérimentaux sur nos propres troupes.

Lorsque les choses tournent mal et que des gens sont tués ou blessés par ces vaccins expérimentaux, cela est dissimulé et souvent blâmé sur autre chose.

L’un des premiers enregistrements de cet événement remonte à 1918, à Fort Riley, au Kansas, pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats ont reçu une injection d’un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne.

Le vaccin a terriblement mal tourné et une souche de pneumonie bactérienne a créé une pandémie qui a fini par tuer 50 à 100 millions de personnes.

Vous n’en avez jamais entendu parler? C’est parce que cela a été dissimulé et renommé « la grippe espagnole ».

Kevin Barry a fait beaucoup de recherches sur cet événement, car il a fait mourir des membres de sa famille pendant cette période, et vous pouvez lire ses recherches ici:

Un vaccin expérimental militaire en 1918 a-t-il tué de 50 à 100 millions de personnes accusées de «grippe espagnole»?

«Syndrome de la guerre du Golfe»

Plus récemment, il existe maintenant une solide documentation confirmant le fait que l’armée a testé un vaccin expérimental contre l’anthrax sur nos militaires en raison de la menace présumée que le dirigeant irakien Saddam Hussein possédait des «armes de destruction massive» qui constituaient une menace militaire pour les États-Unis, qui était censée inclure l’anthrax.

Nous ne saurons peut-être jamais combien de nos militaires sont morts ou ont été définitivement invalides à cause de ce vaccin, mais pendant des années, les militaires ont tenté de le dissimuler comme une «maladie mystérieuse» connue sous le nom de «syndrome de la guerre du Golfe».

Pour en savoir plus à ce sujet, y compris les témoignages présentés au Congrès américain, voir:

Syndrome de la guerre du Golfe: des documents prouvent que le personnel militaire britannique et américain a reçu des vaccins non testés

Un médecin qui a servi dans l’armée pendant cette période est devenu un dénonciateur, expliquant l’histoire tragique de la façon dont elle a découvert qu’elle tuait en fait ses camarades militaires sans le savoir avec le vaccin contre l’anthrax.

Après avoir déterminé que le vaccin contre l’anthrax nuisait réellement à nos troupes, elle a repris sa chaîne de commandement. Mais des «costumes noirs» ont été envoyés de Washington D.C. pour la «rééduquer» et la garder silencieuse.

Elle n’est plus silencieuse. Bien que cela ait été filmé en 2016, il est en fait BEAUCOUP plus pertinent aujourd’hui car le monde est sur le point de commencer une nouvelle expérience mondiale de vaccin avec les vaccins COVID, et cela ne peut être accompli qu’avec l’aide de l’armée. Par conséquent, les déserteurs militaires peuvent être le dernier espoir de notre nation pour empêcher le vaccin COVID de détruire la vie de nombreuses personnes.

Je vais vous avertir tout de suite, que cette vidéo vous dérangera profondément et vous fera probablement pleurer. Je pleure à chaque fois que je le regarde, sachant combien de vies innocentes ont été détruites par ce vaccin, et à quel point notre gouvernement est devenu si mauvais pour la vie humaine.

Diffusez cette vidéo partout! Cela pourrait sauver de nombreuses vies ...

Il s’agit de la version YouTube originale de la chaîne VAXXED de Polly Tomney, mais nous en avons des copies sur d’autres plates-formes en cas de disparition.

Dénoncer le vol criminel de l’élection présidentielle de 2020 et de la dissimulation des Big Tech / MSM!

LIENS VIDÉOS:

POTUS on election: "You'll see a lot of big things happening over the next couple of days."#StopTheSteal pic.twitter.com/VgyQpJm3UN — Praying Medic (@prayingmedic) December 7, 2020

https://www.zerohedge.com/political/judge-allows-forensic-audit-dominion-voting-machines-michigan

https://nypost.com/2020/12/04/ghislaine-maxwells-lawyers-reference-nj-judges-slain-son-in-bail-bid/

https://nypost.com/2020/12/06/mike-flynn-i-must-have-put-the-fear-of-god-into-obama/

Sidney Powell: Nous avons rassemblé les données, ils volent des sièges au Congrès depuis des années!

Mais maintenant, demandez-vous s’ils font cela depuis des années… même des décennies!

La soi-disant «tendance bleue» à travers le pays?

Sidney Powell dit que c’est complètement absurde.

Selon les données, l’Amérique ne veut pas du tout de démocrates, mais des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d’élections ont été volées pendant des décennies!

Sièges de maison.

Sièges au Sénat.

Gouvernements.

Mais ce n’est que lorsqu’ils l’ont déployé contre Donald Trump que nous les avons attrapés.

Plus @Nous aimons Trump

Source: https://freenorthcarolina.blogspot.com/2020/12/sidney-powell-weve-collected-data.html

Majeur: Le Pentagone empêche l’équipe Biden de rencontrer des agences militaires Intel via Pete Santilli Show

EP 2228-9AM MAJOR: Le Pentagone empêche l’équipe Biden de rencontrer les agences militaires Intel Le Pentagone a jusqu’à présent bloqué les réunions entre l’équipe de transition de Biden et les responsables des agences de renseignement qui font partie du ministère de la Défense, selon deux nouveaux rapports.

Cependant, les responsables de la défense et l’équipe de Biden divergent sur la raison pour laquelle les réunions n’ont pas encore eu lieu. Le président élu potentiel présumé, Joe Biden, a formé une équipe de transition pour faciliter un transfert de pouvoir.

L’Administration des services généraux a reçu le feu vert pour aider l’équipe de transition et des réunions ont eu lieu avec divers organismes.

Le chaos est sur le point de s’ensuivre: le juge de la Cour suprême, Alito, lance une BOMBE pour ouvrir la voie aux votes électoraux de Biden en PA

Source: https://ncrenegade.com/editorial/chaos-is-set-to-follow-supreme-court-justice-alito-makes-bombshell-move-paving-way-to-toss-bidens-electoral-votes-in-pa/

Avertissement du Dr. Carrie Madej en urgence sur le vaccin Covid et comment il changera définitivement votre ADN et vous rendra transhumain! Plusieurs vidéos et interviews!

DR. CARRIE MADEJ | VACCINS, EUGÉNIQUE ET AGENDAS CACHÉS COVID19

Dr Carrie Madej sur «The Ripple Effect» 30 novembre 2020. Une brillante conversation avec l’un des meilleurs médecins qui disent la vérité essayant d’avertir les gens que nous sommes tous soumis à un lavage de cerveau pour accepter un contrôle mondial anti-humain et anti-spirituel par les Nations Unies contrôlées par les Juifs. Les juifs planifient un monde pour les juifs et prévoient de se débarrasser de tous les non juifs.

https://www.bitchute.com/embed/03iNJZkiBmoS/

NOUVEAU DR. CARRIE MADEJ – THE COVID TRAP – « CHAQUE PERSONNE SERA UNE ROULETTE RUSSE » – INL (04/12/2020)

Dernières nouvelles israéliennes en direct (04/12/2020) | NOUVEAU Dr Carrie Madej et Jana Bennun examinent le piège COVID – Vaccins – Marque de la bête – «Ils nous mentent complètement» – «Chaque personne sera la roulette russe»

https://www.bitchute.com/embed/iJVAXzB9jzGs/

PLUS SUR YOUTUBE: LE DR CARRIE MADEJ VOUS DIT CE QU’ILS NE VEULENT PAS QUE VOUS SACHEZ

Je viens de le sauvegarder avant qu’il ne soit supprimé de la chaîne YouTube de Carrie.

https://www.bitchute.com/embed/7gpM1Cessg0T/

KLA.TV – DR. CARRIE MADEJ AVERTISSEMENT SUR LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DES VACCINS

https://www.bitchute.com/embed/hDLE9bVaePEM/

TRUMP NON MASQUÉ, QUE SIGNIFIE CELA? DR. CARRIE MADEJ M.D. PESE. – Richie de Boston

https://www.bitchute.com/embed/mPE1_OetRV0/

DR. CARRIE MADEJ: HUMAIN 2.0? UN APPEL DE RÉVEIL AU MONDE

Le vaccin COVID-19 accéléré qui sera obligatoire dans de nombreux endroits du monde est un vaccin expérimental sans précédent qui changera les êtres humains au niveau génétique.

https://www.bitchute.com/embed/8JUWGzdLYF9e/

(DE DAVID SORENSEN) – Dangers du vaccin COVID

Le Dr Carrie Madej raconte comment le vaccin Covid vous rendra transhumain.

https://www.bitchute.com/embed/Zhrgmx5ThpIT/

VACCIN COVID DR CARRIE MADEJ = MAL!

https://www.bitchute.com/embed/mueQawYLoysk/

AVERTISSEMENT POUR L’HUMANITÉ / VACCIN CONTRE LE COVID-19 ET LE TRANSHUMANISME / PAR DR CARRIE MADEJ

Le Dr Carrie Madej explique comment le vaccin proposé contre le COVID-19 peut changer l’humanité pour toujours. Humain 2.0, transhumanisme, intelligence artificielle IA.

https://www.bitchute.com/embed/pyczBzMfOnuo/

LE DR CARRIE MADEJ A UN AVERTISSEMENT URGENT SUR LES VACCINS À VENIR CONTRE LE COVID-19

Le Dr Carrie Madej est spécialiste en médecine interne à Mcdonough, en Géorgie, avec près de 20 ans d’expérience dans le domaine. Son avertissement est très important et devrait être largement partagé.

https://www.bitchute.com/embed/z9T8D754Uews/

