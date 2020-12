Avertissement concernant le vaccin Pfizer contre le coronavirus: pas d’allaitement ni de grossesse après avoir été vacciné … cela pourrait endommager l’enfant

Les femmes qui recevront le vaccin COVID-19 de Pfizer ne doivent pas allaiter ni tomber enceinte pendant deux mois après la vaccination. Un guide de sécurité publié par le gouvernement britannique a déclaré que les enfants et les mères enceintes ou allaitantes ne devraient pas être vaccinés à l’aide du vaccin. Le guide mentionnait également que les effets du candidat vaccin de l’entreprise pharmaceutique sur la fertilité étaient «inconnus».

Les informations Reg 174 de 10 pages du gouvernement britannique destinées aux professionnels de la santé du Royaume-Uni décrivent comment le vaccin ARNm BNT162b2 de Pfizer, développé avec la société allemande BioNTech, doit être stocké, dilué et administré aux personnes. La section 4.6 du guide, qui traite de la fertilité, de la grossesse et de l’allaitement, disait: «Le vaccin à ARNm COVID-19 BNT162b2 n’est pas recommandé pendant la grossesse… [et] ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.» Il a également averti les femmes en âge de procréer que «la grossesse devrait être exclue avant la vaccination» et «d’éviter une grossesse pendant au moins deux mois après leur deuxième dose».

Avant le guide de sécurité, deux professionnels de la santé ont écrit à l’Agence européenne du médicament pour arrêter les essais sur l’homme. Les médecins Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon ont indiqué dans leur lettre du 1er décembre que certains des vaccins à tester, y compris celui de Pfizer, peuvent empêcher le développement sans danger des placentas chez les femmes enceintes.

Les médecins ont expliqué que «plusieurs candidats vaccins devraient induire la formation d’anticorps humoraux contre les protéines de pointe du SRAS-CoV-2», parmi lesquelles la syncytine-1. Cette protéine présente dans les protéines de pointe des virus du SRAS est également responsable du développement d’un placenta chez l’homme. Wodarg et Yeadon ont précisé: «Rien n’indique si les anticorps contre les protéines de pointe du virus du SRAS agiraient également comme des anticorps anti-syncytine-1. Cependant, si tel était le cas, cela empêcherait également la formation d’un placenta – ce qui entraînerait une infertilité des femmes vaccinées.»

Quiconque souffre d’effets indésirables ne peut pas traduire le fabricant de drogue en justice

La lettre de Wodard et Yeadon au régulateur européen des vaccins vient du Royaume-Uni approuvant le BNT162b2 pour un usage domestique. Le gouvernement britannique a officiellement autorisé le candidat vaccin de Pfizer le 2 décembre, le premier lot de vaccinations devant être déployé une semaine plus tard. Ce lot initial verra les agents de santé, le personnel et les résidents des maisons de soins et les personnes âgées de 80 ans et plus se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan. (Connexes: le maire de Londres Sadiq Khan: Les minorités devraient d’abord se faire vacciner contre le coronavirus.)

Le secrétaire du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), Mark Hancock, a confirmé l’autorisation dans un tweet du 2 décembre: «L’aide est en route. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a officiellement autorisé le vaccin Pfizer / BioNTech pour COVID-19. Le National Health Service (NHS) est prêt à commencer la vaccination au début de la semaine prochaine.»

Cependant, toute personne blessée au cours du programme de vaccination – y compris les femmes enceintes et allaitantes – ne pourra pas intenter une action en dommages-intérêts. The Independent a rapporté le 3 décembre que le gouvernement britannique avait accordé à Pfizer une indemnité légale, la protégeant de toute poursuite intentée en raison de problèmes avec son vaccin. Le personnel du NHS fournissant le vaccin et les autres fabricants sont également protégés de toute responsabilité légale conformément à l’indemnité. (En relation: Le fabricant de vaccins Pfizer commence déjà à pré-blâmer les «anti-vaxxers» pour les raisons pour lesquelles leur vaccin n’arrête pas le coronavirus.)

Pendant ce temps, le DHSC a fait remarquer que le gouvernement ajouterait le vaccin COVID-19 à la liste des vaccins couverts par la loi sur le paiement des dommages aux vaccins. En vertu de la loi, les personnes «handicapées ou blessées de façon permanente» à la suite d’une vaccination répertoriée recevront un paiement unique de 120 000 £ (161 274 $ US).

Le vaccin COVID-19 à deux doses de Pfizer nécessite une température de stockage de -70 degrés Celsius (-94 degrés Fahrenheit); sinon, ses ingrédients se décomposeraient et le coup ne parviendrait pas à se protéger contre le coronavirus de Wuhan. Ces nouvelles injections de COVID-19 contiennent des ingrédients potentiellement dangereux qui n’ont jamais été testés auparavant.

Children’s Health Defence a rapporté en août que les vaccins à ARNm tels que celui de Pfizer et de la société pharmaceutique texane Moderna reposent sur un «système porteur» à base de nanoparticules contenant un produit chimique synthétique appelé polyéthylène glycol (PEG). Le rapport mentionne également que l’utilisation du PEG dans les médicaments et les vaccins est «de plus en plus controversée» car de nombreux effets indésirables causés par le produit chimique ont été documentés. Le groupe anti-vaccination a averti que si un vaccin mRA pour COVID-19 est approuvé, davantage de personnes seraient exposées au PEG – un scénario «potentiellement désastreux». (Connexes: les experts avertissent que les vaccins à ARNm pourraient causer des dommages génétiques irréversibles.)

VaccineInjuryNews.com a les dernières informations sur les risques des vaccins en cours de développement pour lutter contre la pandémie en cours.

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News