Mise à jour de la situation, 8 décembre – Tous les bulletins de vote après le 3 novembre sont NULS ET NON AVENUS; Le Texas engage un procès auprès de SCOTUS pour annuler les élections truquées dans QUATRE États Swing

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre les bombes qui sont maintenant catapultées dans la bataille électorale, avec un analyste juridique révélant que la Cour suprême des États-Unis avait déjà statué en 1997 (Foster v Love) que tous les bulletins de vote reçus après minuit le jour du scrutin étaient nuls et non avenus.

Cela signifie que le bourrage des votes, le trucage tôt le matin et les projets de «découverte» du scrutin par les démocrates sont tous inconstitutionnels et donc nuls et non avenus.

Cela signifie également que tous les États qui ont suspendu simultanément leur dépouillement le soir du 3 novembre, permettant délibérément la fraude post-électorale, verront leurs propres élections annulées, ainsi que tous leurs votes électoraux.

Une fois présentée avec cette information – qui vient apparemment d’être activée avec une poursuite surprise au Texas déposée auprès de SCOTUS avant minuit la nuit dernière – la Cour suprême des États-Unis doit décider que ces États swing doivent maintenant utiliser leurs législateurs pour nommer les électeurs plutôt que de se fier aux fraudeurs, élections annulées et truquées utilisant les systèmes de vote du Dominion.

Comme l’explique Ren Jander de ThePostEmail.com, la Constitution américaine décrit un «jour d’élection» qui est un jour calendaire particulier, et les élections fédérales sont limitées à un jour précisément dans le but de prévenir le type de fraude qui a souvent lieu lors des élections sont mis en pause et étirés. Étant donné que le gouvernement fédéral nomme des États pour organiser des élections afin de pourvoir des postes fédéraux (comme celui de président), la Constitution américaine a compétence sur les élections d’État lorsque ces élections impliquent des fonctionnaires fédéraux et violent la Constitution américaine. Comme expliqué par Jander:

Les électeurs votent. Les officiels comptent. Ces actions combinées forment «l’élection» et l’élection doit être décidée le jour même. Les États qui n’ont pas réussi à faire une sélection finale des titulaires de charge avant minuit après le jour du scrutin ont violé le statut, soumettant la nation dans son ensemble aux maux mêmes que les délais prescrits par le Congrès ont été rédigés pour empêcher.

Pour remédier à cette situation, une personne ou un État doit simplement demander à la Cour suprême des États-Unis de remédier à la violation en annulant les votes des États qui ont tenté de commettre une fraude électorale en étendant le «jour» des élections aux «semaines» des élections. Comme l’explique Jander:

3 U.S.C. Le § 2 renvoie la décision aux législatures des États après l’échec d’une élection annule les résultats précédents. Les élections ratées annulent tous les votes, pas seulement certains votes, pas seulement des votes tardifs, pas seulement des votes illégaux. L’élection elle-même est nulle dans les États tardifs.

Puis, tard dans la nuit dernière, le Texas a déposé ce qui semble être précisément l’action en justice (directement avec SCOTUS) qui pourrait donner à la Haute Cour l’occasion de déclarer les élections tardives nulles et non avenues. Comme l’explique Breitbart.com:

L’État du Texas a déposé une plainte directement auprès de la Cour suprême des États-Unis peu avant minuit lundi pour contester les procédures électorales en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin au motif qu’elles violent la Constitution.

Le Texas fait valoir que ces États ont violé la clause électorale de la Constitution parce qu’ils ont apporté des modifications aux règles et procédures de vote par le biais des tribunaux ou par des actions exécutives, mais pas par le biais des législatures des États. En outre, le Texas fait valoir qu’il y avait des différences dans les règles et procédures de vote dans les différents comtés des États, violant la clause de protection égale de la Constitution. Enfin, le Texas fait valoir qu’il y a eu des «irrégularités de vote» dans ces États en raison de ce qui précède.

Le Texas demande à la Cour suprême d’ordonner aux États de permettre à leurs assemblées législatives de nommer leurs électeurs.

Alors que les poursuites des particuliers doivent d’abord passer par les tribunaux inférieurs, lorsque les États poursuivent d’autres statuts, la juridiction appropriée est la Cour suprême des États-Unis.

Hier, Trump a déclaré: «De grandes choses se passent au cours des prochains jours»

Il avait raison. Une grande chose s’est déjà produite avec le procès au Texas. Y a-t-il plus à venir?

Écoutez ma mise à jour complète de la situation (8 décembre) ici, avec plus de notes de spectacle ci-dessous:

Suivez toutes les mises à jour de situation (une par jour) sur le canal Health Ranger Report sur Brighteon.com:

Notes de l’épisode:

– La preuve du passage du vote de Trump à Biden est maintenant obtenue sur les machines Dominion en Géorgie. L’élection de la Géorgie est nulle et non avenue.

– Le petit ami de la fille du gouverneur Kemp tué dans une épave explosive et enflammée – NewsWars.com

– Jerrold Post, psychiatre de la CIA qui a profilé Trump, décède de Covid à l’âge de 86 ans – The Guardian

– Une vidéo dramatique montre une attaque à la bombe contre la maison des partisans du Michigan de Trump – Zero Hedge

Un propriétaire du Michigan a déclaré avoir été pris pour cible au milieu de l’attentat à la bombe nocturne qui a laissé un trou dans son salon, probablement parce qu’il est un partisan bien connu de Trump. Il a également plusieurs enseignes et bannières pro-Trump sur sa cour avant.

– De nombreux fonctionnaires «élus» n’ont jamais été réellement élus. Nous devons PRENDRE CONGÉ de nombreux membres du Congrès et organiser de nouvelles élections, avec des bulletins de vote papier et une carte électorale nationale.

– Sidney Powell: les démocrates volent les élections depuis des années – WeLoveTrump.com

Sidney Powell: «On ne sait pas combien de sièges au Congrès et au Sénat, et même de gouverneurs, nous avons perdu à cause de cette [fraude électorale]. Ils nous ont dit que le pays avait une tendance bleue. Il n’a pas. C’est un mensonge abject. Nous avons collecté les données… «Les élections américaines ont été tout aussi truquées que les élections dans les pays du tiers monde.»

Mike Adams

Troisième suspect en Géorgie du «scandale de valise» identifié comme un homme qui répandait des mensonges sur une conduite d’eau cassée

Le chef de file et troisième suspect derrière le «scandale des valises» de fraude électorale qui s’est produit à la State Farm Arena d’Atlanta a été identifié comme étant Ralph Jones, le même type qui a menti au sujet d’une conduite d’eau cassée le soir des élections.

Les rapports indiquent que Jones, dont le profil LinkedIn le répertorie comme le «chef d’inscription» dans le comté de Fulton, a dirigé une équipe d’agents dans la mise en œuvre du stratagème de fraude électorale. Ce plan impliquait de retirer tous les observateurs électoraux républicains de la salle de dépouillement avant de déployer plusieurs valises pleines de bulletins de vote illégitimes pour Joe Biden qui ont été passés dans la machine au milieu de la nuit.

En couverture, Jones a déclaré à la chaîne d’information locale 11Alive d’Atlanta que la salle de dépouillement devait être fermée pour la nuit car un tuyau a éclaté – ce qui s’est réellement passé, c’est qu’une toilette fonctionnait, ce qui a été rapidement réparé sans problème – permettant aux voleurs d’élections de faire leurs mauvaises actions quand personne ne les regardait.

Ce qu’ils ne savaient pas, cependant, c’est que les caméras de surveillance de State Farm Arena regardaient, alors qu’elles capturaient le tout au fur et à mesure qu’il se déroulait. Jones, la propriétaire d’entreprise locale Ruby Freeman, sa fille Shaye Ross et plusieurs autres personnes ont été filmées en train de dérouler les valises et de traiter les faux bulletins de vote aux petites heures du matin du 4 novembre.

«Ce sont leurs actions qui ont donné à Joe Biden le pic de votes inexpliqués en Géorgie mercredi matin», écrit Jim Hoft pour The Gateway Pundit. «C’était une conspiration de mentir au public, y compris aux informations locales, pour expulser des observateurs du centre et ensuite commettre leur fraude cachée au scrutin de valise.»

Pour soutenir les efforts de l’avocat Sidney Powell pour dénoncer et remédier à cette fraude électorale et à d’autres, assurez-vous de consulter son site Web.

Jones, Ross et Freeman appartiennent tous à la prison pour avoir commis une fraude électorale

Jones était chargé de signaler l’éclatement du faux tuyau juste après 6 heures du matin le 3 novembre, affirmant que cela s’était produit juste au-dessus de la pièce où les bulletins de vote étaient conservés – comme c’est pratique.

Jones a faussement affirmé que l’eau s’écoulait du côté gauche de la pièce où les bulletins de vote étaient stockés, ce qui signifiait que le décompte devait s’arrêter et que les observateurs devaient partir. Ce qu’il a omis de mentionner, cependant, c’est que le problème a été résolu à 8 heures du matin, bien avant le scandale des valises.

Nous savons également qu’il n’y a jamais eu de problème du tout car il n’y a jamais eu de bon de travail pour réparer les tuyaux cassés dans le bâtiment. Le service local de l’eau l’a confirmé, dénonçant l’histoire de Jones comme un mensonge.

«Nous savons que c’était un mensonge car il n’y avait JAMAIS de bon de travail déposé et le service de l’eau n’a jamais reçu d’appel», confirme Hoft. «Cela ne s’est jamais produit… Mais cela a permis à Ralph, Ruby et Shaye de se mettre à couvert pour compléter leur escroquerie sur la Géorgie et l’Amérique!»

Des images de surveillance montrent l’homme se déplaçant de son poste régulier à un autre cube où il a passé de nombreux appels avec quelqu’un juste avant que les bulletins de vote illégaux ne soient retirés de la valise et comptés.

Un composite assemblé par Yaacov Apelbaum à partir de l’Illustrated Primer montre l’homme en rouge, désormais identifié comme Jones, passant deux appels téléphoniques le soir des élections à 22 h 58, ce qui a déclenché le retrait des valises contenant de faux bulletins de vote sous les tables couvertes. en matière noire.

«Ralph Jones Jr. a sa propre société de conseil et a travaillé pour le maire Keisha Lance Bottoms», écrit Hoft. «Le maire Bottoms a payé 3 600 $ à la société de conseil de Ralph Jones Jr. lors de son second tour l’année dernière… Et puis elle a gagné son second tour! Quel bel investissement! »

Alors que d’autres nouvelles sur la fraude électorale font la une des journaux, vous trouverez notre couverture sur Trump.news.

Ethan Huff

Sidney Powell: la CIA, les médias grand public et les mondialistes participent tous à une grande conspiration visant à truquer les élections et à frauder Nous the People

Les élections américaines ont été truquées par un complot entre la CIA, les grands médias et les «intérêts mondialistes» qui ont transformé les États-Unis en une nation du tiers monde, prévient l’avocat Sidney Powell.

Voici comment elle l’a expliqué dans une récente interview:

Il est triste de savoir que les élections américaines ont été aussi truquées que les élections dans les pays du tiers monde. Je suis sûr que la CIA a été impliquée dans un certain nombre de ces activités. Si ce n’est pas ici et ailleurs dans le monde, c’est peut-être la CIA qui a créé ce logiciel et ces programmes au départ, puis les a exportés pour leur propre usage, seulement pour nous les faire revenir. Il se pourrait que des gens très importants, puissants et extrêmement riches aient participé à truquer cette élection. C’est des intérêts mondialistes.

Franchement, tout le monde dans le monde, à l’exception des millions d’Américains qui voulaient élire Donald Trump pour nettoyer le marais et drainer le marais, veulent que ce monde continue comme il était, avec tout le pouvoir et travaillant dans les coulisses. truquer les élections et tout le reste, afin qu’ils puissent profiter de leurs propres activités néfastes. Je veux dire, c’est énorme, je suis sûr que les entreprises de médias y sont également impliquées. J’ai remarqué comment ils disent tous la même nuit que s’ils faisaient la queue d’un coup, ils ont arrêté de compter les votes électoraux et les machines ont cessé de compter dans les Etats swing. Tout était chronométré et planifié, organisé et financé.

Regardez le clip ici, via Brighteon.com:

Écoutez également ce podcast mise à jour de la situation pour découvrir comment la Chine possède Dominion Voting Systems, ce qui signifie que toute l’élection a été truquée par une puissance étrangère!

Facebook va forcer la soumission intellectuelle aux vaccins contre les coronavirus, en promouvant le culte des vaccins, pas la pensée critique ou le choix individuel

Facebook, ce Big Tech, est-il ennemi de la vraie science consistant à mettre en exergue les pensées critiques pour faire émerger la vérité ? Quel est le but réel d’une telle censure ? – MIRASTNEWS

Dans l’esprit de Joseph Goebbels et du ministère de la propagande nazi de 1933, Mark Zuckerberg (PDG de Facebook) et Adam Schiff (D-CA) ont élaboré un nouveau plan pour imposer la soumission intellectuelle mondiale aux vaccins à venir contre les coronavirus.

Le ministère de la vérité de Facebook et son réseau de vérificateurs de faits mettront désormais en œuvre des algorithmes pour cibler, bloquer et limiter la portée de toute information qui ne promeut pas le culte des autorités de santé publique et les vaccins à venir contre les coronavirus. Le nouveau plan de censure de Facebook témoigne de l’époque de l’antisémitisme – visant une classe innocente de personnes, leurs choix, leurs croyances, leurs antécédents médicaux et leurs droits souverains inaliénables.

À l’époque de l’Allemagne nazie, c’était le peuple juif qui était visé, persécuté, emprisonné et soumis à des expériences médicales cruelles et inhumaines. Aujourd’hui, quiconque ose remettre en question les vaccins est ciblé comme un «anti-vaxxer». Ils sont socialement ostracisés, séparés et traités comme s’ils étaient de sales vecteurs de maladie. Désormais, quiconque remettra en question les vaccins contre les coronavirus sera manipulé et contraint de les accepter dans son corps, réveillant des expériences médicales à grande échelle forcées par le gouvernement au 21ème siècle. Le gouvernement a même classé les gens dans des catégories prioritaires – sans tenir compte du fait que les vaccins sont des décisions individuelles et non des expériences de groupe.

Facebook n’autorisera que les publications de vaccins qui encouragent le culte des vaccins et normalisent les blessures causées par les vaccins

Facebook a déclaré qu’il supprimerait ce qu’il prétend être «de fausses allégations concernant ces vaccins qui ont été démystifiées par des experts en santé publique». Joseph Goebbels s’émerveillerait du génie maléfique que la machine de contrôle mental de Facebook est devenue. Facebook continue de justifier ses opérations coercitives, affirmant qu’il supprime la «désinformation» sur les vaccins contre le covid-19 et le coronavirus. Toute information qui remet en question la nécessité du vaccin et sensibilise aux dommages à court et à long terme du vaccin pour l’homme sera considérée comme une théorie du complot. Quiconque défend les libertés civiles de tous et lutte contre les mandats coercitifs de vaccination sera visé par la censure. Tous les rapports de blessures dues au vaccin seront supprimés, même si la FDA a compilé une liste de travail des blessures, y compris l’encéphalite, les convulsions, les convulsions, la myélite transverse, l’infarctus aigu du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’arthrite, les réactions allergiques, la mort et les issues négatives de la grossesse. Facebook n’autorisera pas les utilisateurs à publier des articles sur leur blessure due au vaccin à moins que cette personne ne l’utilise pour promouvoir le vaccin, ce qui normalise les blessures causées par le vaccin.

Facebook contrôle déjà le récit, forçant l’asservissement intellectuel

Facebook est déjà engagé dans la censure des discussions sur des sujets médicaux et scientifiques, y compris l’efficacité des masques et les mandats de masques. La dissidence sur ce sujet est automatiquement supprimée; seule l’obéissance est autorisée. Alors que l’expérience de contrôle de la pensée et du comportement se poursuit, Facebook bloque toute information sur le fonctionnement du système immunitaire et ce que les gens peuvent faire pour développer une réponse immunitaire saine contre les virus. Toute information sur les remèdes, les traitements, les taux de survie est signalée par des vérificateurs de faits, enterrée et bloquée. Facebook n’autorisera pas la discussion sur les problèmes de santé sous-jacents et les décisions alimentaires qui causent la réplication virale, la complication et la mort d’une infection. Facebook n’autorisera aucune discussion sur les médicaments immunosuppresseurs qui provoquent la multiplication plus rapide des virus dans les cellules humaines, et les informations ne sont pas autorisées si elles révèlent la prévalence des infections nosocomiales et le taux de mortalité élevé des patients poussés sur des ventilateurs. Il s’agit de promouvoir la peur, le contrôle et le culte des autorités de santé publique et des vaccins.

Plus de douze millions de publications sur Facebook ont ​​été supprimées de mars à octobre, alors que le ministère de la vérité de Facebook continuait d’étouffer les discussions ouvertes sur les politiques de verrouillage oppressives mises en place. En 2020, Facebook a ciblé des informations sur la récupération de l’infection, la prévention réelle et l’immunité réelle en utilisant le système immunitaire, ainsi que les réussites de traitements comme l’hydroxychloroquine, l’ivermectine, l’argent colloïdal, la phytothérapie, la vitamine D, le zinc et une foule d’autres des protocoles que tout le monde peut utiliser pour vaincre l’infection et vivre une vie sans peur.

Lance D Johnson

