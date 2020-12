Le Royaume-Uni lance un programme de vaccination de masse avec Pfizer, en commençant par les personnes âgées et les travailleurs de la santé

Le 8 décembre 2020, le Royaume-Uni est devenu le premier pays de l’Ouest à commencer sa distribution de vaccins contre le coronavirus [2019(SRAS-CoV-2)] de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [ de la maladie du coronavirus 2019 ou Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)], en commençant par une femme de 90 ans, dont l’injection a été diffusée sur les principales stations de nouvelles du pays.

La première dose a été administrée moins d’une semaine après que les autorités britanniques aient accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin à deux doses développé par les sociétés pharmaceutiques Pfizer Inc. et BioNTech SE. Le déploiement est financé par le Service national de santé financé par l’État. Le programme d’inoculation de masse étant calqué sur leurs campagnes annuelles de vaccination contre la grippe, et les autorités sanitaires s’attendent à ce qu’il soit un modèle dont l’Union européenne et les États-Unis pourront tirer des leçons.

Les régulateurs de la santé ont approuvé le vaccin de Pfizer le 2 décembre et le pays a reçu ses 800 000 premières doses – assez pour 400 000 personnes – de Belgique peu après.

Le British National Health Service (NHS) se concentre sur la fourniture de vaccins aux personnes de plus de 80 ans et aux travailleurs de la santé à haut risque tels que le personnel des maisons de retraite. Ils estiment que cela signifie administrer le vaccin à environ six millions de personnes.

Maggie Keenan, 90 ans, qui aura 91 ans la semaine prochaine, a été la première personne vaccinée par le programme. Sa vaccination à l’hôpital universitaire de Coventry, dans le centre de l’Angleterre, a été filmée et diffusée dans des programmes d’information dans tout le pays et en Europe.

«Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre la COVID-19», a déclaré Keenan après qu’une infirmière lui ait donné le vaccin et qu’elle ait été emmenée dans le couloir de l’hôpital sous les applaudissements et les applaudissements du personnel de l’hôpital. «C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter, car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»

«C’est de l’histoire», a ajouté Keenan, «et la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Si je peux le faire, vous aussi. Keenan doit retourner à l’hôpital après 21 jours pour son deuxième vaccin contre le coronavirus. (En relation: Avertissement sur le vaccin contre le coronavirus de Pfizer: pas d’allaitement ni de grossesse après avoir été vacciné … cela pourrait endommager l’enfant.)

Les représentants du gouvernement demandent à la population d’être patiente, car il est peu probable qu’elle se fasse vacciner d’ici la fin de l’année

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a contracté la COVID-19 et a passé plusieurs jours en soins intensifs plus tôt cette année, a salué le programme de vaccination de masse comme «un énorme pas en avant dans la lutte du Royaume-Uni contre le coronavirus».

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le déploiement était un «moment clé» et qu’il s’agissait de la première étape pour protéger les groupes les plus vulnérables de Grande-Bretagne contre le coronavirus.

Simon Stevens, directeur général du NHS en Angleterre, a déclaré que le programme était un «tournant décisif» dans le plus grand défi de santé auquel le service de santé public a été confronté depuis sa fondation il y a plus de 70 ans.

«Cela ressemble vraiment au début de la fin», a déclaré Stephen Powis, directeur médical du NHS England. «Ce fut une année vraiment terrible, 2020 – toutes ces choses auxquelles nous sommes si habitués, rencontrer des amis et de la famille, aller au cinéma, ont été perturbées. Nous pouvons les récupérer. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Mais dans les mois à venir.

Malgré le déploiement massif des vaccinations, les médecins en chef d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord ont déclaré que les vaccinations initiales n’auraient probablement qu’un impact marginal sur le nombre de personnes hospitalisées pour le coronavirus au cours des prochains mois d’hiver.

Johnson a demandé au pays d’être patient et a exhorté les citoyens à continuer de suivre les restrictions du pays contre les coronavirus pour empêcher une nouvelle augmentation des cas. Étant donné que le pays concentre ses efforts sur la vaccination de leurs groupes les plus vulnérables, il est peu probable qu’une majorité de la population reçoive un vaccin avant l’année prochaine.

Alors que les premières vaccinations seront données aux six millions de personnes les plus vulnérables de Grande-Bretagne, le gouvernement vise 19 millions supplémentaires pour les phases suivantes de leur programme. À la fin de la campagne, les responsables gouvernementaux s’attendent à ce qu’environ 40% de la population soit vaccinée. Ce programme comprend toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, ainsi que les jeunes adultes qui ont des problèmes de santé graves ou qui travaillent dans le secteur de la santé.

Problèmes logistiques entravant le déploiement des vaccins

Les premiers vaccins ont été distribués à un peu plus de 50 centres hospitaliers différents – 50 rien qu’en Angleterre, et une poignée dans plusieurs autres sites dans le reste du Royaume-Uni Dans le cadre du système de gouvernement décentralisé du pays, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord élaborent leur propres plans sur la façon de distribuer le vaccin.

Les autorités sanitaires se concentrent sur la livraison des vaccins à des points de distribution à grande échelle tels que les centres hospitaliers, car chaque colis de Pfizer contient 975 doses et veulent s’assurer que le moins de vaccins possible sera gaspillé au fur et à mesure de leur progression dans la chaîne d’approvisionnement.

Le déploiement du vaccin a été ralenti par le processus d’administration très complexe requis par le nouveau vaccin.

Le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 94 degrés Fahrenheit afin de maintenir son intégrité. Une fois que le vaccin a été décongelé, il peut être utilisé dans les cinq jours à condition qu’il soit conservé à une température comprise entre 35 et 46 degrés. S’il est exposé à la température ambiante, la fenêtre à laquelle il est encore viable se rétrécit considérablement à seulement deux heures.

Une fois que tous ces obstacles logistiques ont été surmontés, le NHS a déclaré qu’il prévoyait de commencer à livrer plus de coups aux maisons de retraite avant Noël. Les agents de santé locaux affirment qu’ils n’ont reçu aucune instruction sur la façon de délivrer les doses en toute sécurité de l’hôpital et des maisons de retraite.

Malgré ce manque de communication, l’administration de Johnson a déclaré qu’elle prévoyait de distribuer les vaccins via des médecins locaux, connus sous le nom de médecins généralistes, dès que les vaccins seraient disponibles.

Alors que l’offre de vaccins du pays augmente, le gouvernement souhaite ouvrir des centres de vaccination de masse dans les gymnases et les salles de conférence. Ils ont même modifié leurs lois pour permettre aux étudiants médecins, dentistes et physiothérapeutes d’administrer les injections.

En savoir plus sur les dangers des différents vaccins en cours de développement pour le coronavirus en lisant les articles sur Vaccines.news.

