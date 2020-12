PREUVE: Facebook est intervenu, a falsifié les élections frauduleuses de 2020

Phil Kline de Team Trump a lancé une autre bombe sur les efforts de trahison de Facebook pour diriger le résultat des élections de 2020.

En plus de verser de l’argent aux médias et à diverses organisations «tierces» d’extrême gauche comme Rock the Vote, qui ont obtenu un accès exclusif aux listes électorales privées, Facebook a également acheminé de l’argent directement vers les gouvernements locaux, y compris le comté de Fulton, en Géorgie où une fraude électorale massive a eu lieu.

Ces subventions privées, prévient Kline, sont illégales car elles ont contourné les législatures des États, qui sont chargées d’autoriser toutes les activités électorales dans leurs États respectifs.

« Les responsables du comté de Fulton ont illégalement accepté plus de 6 millions de dollars de subventions privées qui imposaient des conditions à la conduite d’élections sans l’autorisation de la législature de l’État », a tweeté Kline le 6 décembre.

Des experts en données ont également découvert des preuves montrant que pas moins de 200000 votes ont été exprimés illégalement ou n’ont pas été comptés en Géorgie, ce qui, s’il était pris en compte, permettrait de surmonter facilement la «tête» actuelle de 10 000 voix de Joe Biden dans l’État et de livrer une victoire au président Donald Trump. .

«Les experts en données évaluent le nombre total de votes illégaux comptés et de votes légaux non comptés à plus de 200 000, bien supérieur à la marge séparant Joe Biden et Donald Trump dans l’État», a ajouté Kline.

En échange de placer des urnes dans tout le comté, Facebook a accordé au comté de Fulton cette somme forfaitaire de 6 millions de dollars, incarnant le type de fascisme auquel les gauchistes prétendent s’opposer.

«Le #AmistadProject a intenté une action en justice en Géorgie parce que le comté de Fulton a accepté une subvention de 6,3 millions de dollars de Mark Zuckerberg acheminée par un groupe d’intérêt spécial« Center For Tech and Civic Life »(CTCL)», a tweeté Bruce LeVell.

Facebook a également facilité la fraude électorale en Caroline du Sud

Des États non swing comme la Caroline du Sud ont également reçu de l’argent de la corruption de Facebook. Un groupe de droit conservateur a récemment intenté des poursuites judiciaires contre les bureaux locaux des élections dans les comtés de Charleston et de Richland pour avoir accepté de l’argent du géant de la technologie en violation de la loi.

L’Alliance des électeurs de la Caroline du Sud, comme on l’appelle, allègue que les 1,4 million de dollars que les responsables électoraux des États ont prélevés sur Facebook via CTCL est un crime fédéral qui mérite des poursuites.

« Le projet Amistad de la Thomas More Society, le groupe juridique à but non lucratif à l’origine du litige, a intenté des poursuites similaires dans un certain nombre d’États swing et d’états avec des courses au Congrès américain très disputées, notamment le Michigan, le Minnesota, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Texas », rapporte expliquer davantage.

«Les poursuites font partie d’une campagne autoproclamée visant à empêcher les villes et les comtés de ne pas abuser de 250 millions de dollars donnés par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg… pour influencer les résultats des élections de novembre.

Prendre de l’argent d’une société privée et l’utiliser pour financer des activités liées aux élections sans l’approbation de la législature de l’État est du fascisme, ou ce que les politiquement corrects aiment appeler un «partenariat public-privé». Quoi que vous l’appeliez, une telle activité est illégale et constitutionnellement inadmissible.

Zuckerberg est clairement coupable de trahison, dont la peine est la mort par pendaison. La question demeure: les Américains patriotiques exigeront-ils que Zuckerberg et al. être traité conformément à la loi?

«Zuckerberg doit être raflé par les militaires, envoyé à Gitmo, jugé et envoyé à la potence pour trahison», a écrit un commentateur du Gateway Pundit.

«Tous les dirigeants de Big Tech devraient être rassemblés», a écrit un autre, faisant écho aux sentiments de beaucoup d’autres qui sont fatigués de voir ces criminels de carrière s’en tirer avec un meurtre proverbial tout en continuant à errer librement.

L’avocat Sidney Powell pourrait utiliser votre aide pour découvrir davantage de fraudes électorales et les poursuivre dans toute la mesure de la loi. Vous pouvez soutenir ses efforts en visitant son site Web.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le général McInerney dit que Trump doit déclarer l’urgence nationale et saisir toutes les machines du Dominion

Donald Trump a-t-il intérêt que la vérité des urnes transparaisse à la face du monde et des américains ou trouvera-t-il un compromis avec ses adversaires ? Un coup d’État pourrait-il le surprendre et le mettre hors-jeu ?- Protégera-t-il l’establishment ou les États-Unis d’Amérique? – MIRASTNEWS

Le président Donald Trump devrait-il suspendre l’habeas corpus et déclarer une urgence nationale afin de mettre fin au vol? Le général à la retraite de l’Air Force Thomas McInerney le pense, affirmant lors d’une récente interview sur le John Fredericks Show que Trump a des options juridiques à sa disposition s’il choisit d’emprunter cette voie.

La loi sur l’insurrection et le décret de septembre 2018 concernant la fraude électorale permettent à Trump de prendre des mesures d’urgence en cas de tentative de coup d’État, ce à quoi il est confronté aujourd’hui.

Les démocrates essaient clairement de voler les élections à Joe Biden. Et si les États et les tribunaux refusent de coopérer aux efforts visant à instaurer la justice sous la forme d’élections libres et équitables, Trump n’aura d’autre choix que de prendre les choses en main.

« Lorsque vous coordonnez six à dix États utilisant la cyberguerre pour changer le résultat, ce sont des actes de trahison, ce ne sont pas des actes sales ou des votes frauduleux, ce sont des actes de trahison, passibles de mort », affirme McInerney à propos de l’étendue de la fraude. qui a eu lieu.

«Ils essaient de prendre le contrôle de notre gouvernement. Lorsque vous utilisez la cyberguerre, comme vous l’avez vu dans les systèmes de vote du Dominion, ainsi que dans les systèmes non fiables de la CIA qu’ils ont utilisés; Hammer and Scorecard, dont nous avons parlé. De plus, à ma connaissance, vous n’avez pas d’enquête préalable du FBI ou du DOJ.

La guerre hybride du 21e siècle nécessite une réponse extraordinaire

Tout comme les présidents Abraham Lincoln et Franklin Delano Roosevelt ont fait face à des tragédies nationales, Trump a à la fois la possibilité et le devoir de préserver la république contre des ennemis à la fois étrangers et nationaux.

Nous savons pertinemment que des ennemis tant étrangers que nationaux sont intervenus et ont altéré les résultats des élections de 2020. Certains de ces joueurs malins sont originaires de Chine, d’Iran et même de Russie – sauf que les Russes travaillaient au nom des démocrates, pas des républicains.

Le procureur général William Barr, le chef de la Cyber ​​Infrastructure and Security Agency (CISA) Chris Krebs et d’autres acteurs de l’État profond ont clairement indiqué qu’ils n’avaient aucun intérêt à demander justice. Krebs, incroyablement, a eu le culot de déclarer cela comme une «élection parfaite» sans «aucune divergence».

Les artisans de notre Constitution n’auraient jamais pu imaginer le type de cyberguerre qui a eu lieu dans le cadre de cette tentative de braquage électoral. McInerney l’appelle «la guerre hybride au 21e siècle», et elle a été menée sans qu’un seul coup ne soit tiré.

Il est donc extrêmement important, soutient-il, de traiter ce problème rapidement et durement, en particulier en ce qui concerne les machines du Dominion, qui doivent être saisies et examinées avant que les voleurs électoraux aient la possibilité de les modifier ou de les détruire.

«Ce sera la dernière élection que nous ayons jamais eue, parce que – et cela va se passer en Géorgie, s’ils ne coupent pas le Hammer Scorecard et ces machines, s’ils ne sont pas surveillés et surveillés très attentivement, nous allons pour avoir le même résultat», dit McInerney.

«Peu importe le nombre de républicains qui se présentent. Vous allez toujours avoir une différence de 3%, les démocrates l’emportant.»

Une autre créature des marais qui n’a rien fait pour lutter contre la fraude électorale évidente dans la salle est le directeur du FBI Christopher Wray. L’Amérique n’a pas entendu un mot de lui depuis que les bombes ont commencé à tomber, et c’est précisément pourquoi McInerney appelle Trump à agir lui-même.

«Le président doit déclarer cela une urgence nationale», dit McInerney. «Il a l’autorité et l’ordre exécutif et la loi sur l’insurrection. Il doit agir.

Une analyse explosive des anomalies de vote dans le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie prouve que l’élection a été VOLÉE à Trump

Au cours des deux dernières semaines, alors que le vote comptait dans un certain nombre d’États clés du champ de bataille, il a semblé que Joe Biden était le vainqueur, les médias grand public dégoûtants et malhonnêtes ainsi que les démocrates du Congrès ont exigé que le président Donald Trump concède.

Mais le président a refusé de le faire – et à bon escient – car de plus en plus de preuves de fraude électorale massive ont été trouvées.

En plus des témoignages, des centaines de statisticiens et d’autres experts ont signé des affidavits assermentés selon lesquels la manière dont les votes se sont déroulés pour Biden lors de «pics» suspects aux petites heures du matin après la nuit des élections est à la fois hautement inappropriée et numériquement impossible.

Et maintenant, une nouvelle analyse de ces pics semble prouver, sans équivoque, que l’élection a été volée au président Trump, qui était en passe de détruire Biden.

«Aux premières heures du 4 novembre 2020, le candidat démocrate Joe Biden a reçu plusieurs« pics de vote »majeurs qui ont considérablement – et de manière décisive – amélioré sa position électorale dans le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie», lit-on dans le résumé de l’analyse.

«Beaucoup de scepticisme et d’incertitude entourent ces« pics de vote ». Les critiques soulignent des pratiques suspectes de dépouillement des votes, des différences extrêmes entre le décompte des voix des deux principaux candidats et le calendrier des mises à jour des votes, entre autres facteurs, pour jeter le doute sur la légitimité des votes. certains de ces pics», a-t-il poursuivi.

«Bien que l’analyse des données ne puisse à elle seule démontrer une fraude ou des problèmes systémiques, elle peut nous indiquer des cas statistiquement anormaux qui invitent à un examen plus approfondi», ajoute le rapport. «Notre analyse révèle que quelques mises à jour clés des votes dans les États compétitifs étaient d’une taille inhabituellement importante et avaient un ratio Biden / Trump inhabituellement élevé. Nous démontrons que les résultats diffèrent suffisamment des résultats attendus pour être préoccupants.»

Voici quelques faits saillants de l’analyse et du rapport:

– Les analystes se sont appuyés sur des «données accessibles au public» provenant de 8 954 mises à jour de vote publiées par le New York Times pour identifier et décomposer les anomalies statistiques dans plusieurs États du champ de bataille.

– Presque toutes les mises à jour de vote dans les États de toutes tailles et tendances politiques ont suivi un schéma similaire. Cependant, sept mises à jour suivaient le moins le modèle et parmi celles-ci, quatre mises à jour individuelles – deux au Michigan, une au Wisconsin et une en Géorgie – «étaient particulièrement anormales et influentes… et toutes se sont déroulées dans la même fenêtre de cinq heures.»

– Les quatre mises à jour discutables sont les suivantes:

Une mise à jour dans le Michigan répertoriée à 6h31, heure de l’Est, le 4 novembre 2020, qui montre 141 258 votes pour Joe Biden et 5968 votes pour Donald Trump Une mise à jour dans le Wisconsin répertoriée comme 03h42 heure centrale le 4 novembre 2020, qui montre 143 379 votes pour Joe Biden et 25 163 votes pour Donald Trump Une mise à jour du vote en Géorgie répertoriée à 1h34, heure de l’Est, le 4 novembre 2020, qui montre 136 155 voix pour Joe Biden et 29 115 voix pour Donald Trump Une mise à jour dans le Michigan répertoriée à 3h50, heure de l’Est, le 4 novembre 2020, qui montre 54 497 votes pour Joe Biden et 4718 votes pour Donald Trump

«Nous constatons que l’étendue des anomalies respectives ici est plus que la marge de victoire dans tous les trois États – Michigan, Wisconsin et Géorgie – qui représentent collectivement quarante-deux votes électoraux», poursuit l’analyse.

Avant ces mises à jour suspectes, tard dans la nuit des élections, le président Trump a conduit Biden par:

– Environ 100 000 voix dans le Wisconsin;

– Environ 300 000 votes au Michigan.

Trump dirigeait également Biden en Géorgie et en Pennsylvanie.

Un simple tableau grossier a montré que pour que Biden ait remporté ces États, il «devrait considérablement améliorer ses performances dans les quartiers restants – dont beaucoup se trouvaient dans des zones très bleues comme Detroit, Milwaukee et Philadelphie.»

Alors que certaines circonscriptions de chacun de ces États ont continué à compter les bulletins de vote, des rapports de fin de soirée électorale au début du 4 novembre ont indiqué que les responsables électoraux de ces États avaient arrêté leurs décomptes, peut-être en violation des lois électorales de l’État. (En relation: CONFIRMÉ: Trump a pardonné à Flynn de le remettre en jeu au DoD avec Chris Miller et Ezra Cohen-Watnick en préparation des ARRESTATIONS massives d’acteurs de l’État profond trahison.)

«Aux petites heures du matin suivant, le Wisconsin était devenu bleu, tout comme le Michigan peu de temps après. Quelques jours plus tard, la Géorgie et la Pennsylvanie ont emboîté le pas. Compte tenu du contexte incertain, de nombreux observateurs et commentateurs américains se sont immédiatement sentis mal à l’aise ou sceptiques face à ces tendances», note l’analyse.

Et peu de temps après, les quatre anomalies statistiques qui variaient si différemment des modèles de mise à jour de vote typiques basés sur les mises à jour du NY Times se sont produites, la plus frappante du Wisconsin: là-bas, Biden était en retard aux premières heures du 4 novembre mais a eu un «pic» des voix de plus de 100 000 pour prendre la tête.

«Grâce à plusieurs mécanismes d’enquête, nous trouvons que ces quatre mises à jour de vote sont extraordinairement anormales. Bien que ceux-ci à eux seuls ne prouvent pas l’existence d’une fraude ou d’un problème systémique, ils invitent à un examen plus approfondi », indique l’analyse. « L’intuition de base est la suivante: les grandes marges sont une chose, tout comme les résultats très biaisés, mais il est étrange de les avoir tous les deux en même temps, car ils deviennent généralement inversement proportionnels à mesure que l’une ou l’autre des valeurs augmente. »

L’analyse conclut que, sur la base des anomalies statistiques de ces quatre mises à jour étranges, combinées à la façon dont les votes ont échoué de manière si importante pour Biden, nécessitent une étude plus approfondie, car quelque chose ne va tout simplement pas.

«Nous croyons que la nature extraordinairement anormale des mises à jour de vote étudiées ici, combinée aux implications politiques stupéfiantes, exige une enquête immédiate et approfondie», concluent les auteurs.

Les manifestants envahissent la maison du Sec. de l’État du Michigan Jocelyn Benson, qui a ordonné la suppression de toutes les données électorales d’État

Un ordre traître du Sec. de l’État du Michigan Jocelyn Benson (D) exigeant que les responsables des comtés de son État suppriment toutes les données électorales de leurs ordinateurs gouvernementaux ont déclenché des manifestations à l’extérieur du domicile de Benson, avons-nous appris.

Des patriotes auraient envahi la maison de Benson, criant depuis le trottoir des choses comme « Arrêtez le vol! » et « vous êtes un criminel! » La militante conservatrice Geneviève Peters, qui a assisté à la manifestation, a publié une vidéo en direct de ce qui s’est passé sur sa page Facebook.

Dans la vidéo, des militants peuvent être entendus crier « c’est un coup d’État! » et «il s’agit de l’intégrité de nos élections». Peters elle-même a entendu crier: «Nous ne nous présenterons pas à une élection frauduleuse, et vous ne devriez pas non plus!»

Peters s’est moqué de l’idée absurde que Joe Biden, qui «a fait campagne hors de son sous-sol», a en quelque sorte battu le président Donald Trump, dont les rassemblements ont attiré des dizaines de milliers de ses partisans enthousiastes, malgré la présence d’une prétendue «pandémie» mondiale.

«Et vous ne pouvez pas me dire que le gars qui a fait campagne hors de son sous-sol a obtenu 15 millions de voix de plus qu’Obama!» Peters a ajouté, faisant un excellent point sur l’impossibilité mathématique du scénario dont on nous dit tous qu’il s’est produit.

Les criminels traîtres comme Jocelyn Benson doivent faire face à la lourde main de la justice

Phil Kline, directeur du projet Amistad de la Thomas More Society, a beaucoup parlé de Benson ces derniers jours, y compris le fait qu’elle a donné au groupe d’extrême gauche «Rock the Vote» un «accès direct» aux listes électorales du Michigan.

Rock the Vote a pu se procurer les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates de naissance et même la couleur des yeux des électeurs du Michigan. Il a utilisé ces informations pour contrecarrer l’élection en faveur de Biden.

Benson a également envoyé des demandes de vote par correspondance à chaque foyer de l’État du Michigan sans vérifier au préalable si les destinataires prévus résidaient toujours aux mêmes endroits, étaient éligibles à voter en 2020 ou étaient même encore en vie.

«Benson a contourné l’intention explicite de la législature du Michigan, qui a établi un processus de vote par correspondance conçu pour minimiser le risque de fraude», expliquent les rapports.

«Benson aurait violé de nombreuses dispositions de ce processus en envoyant des demandes de vote par correspondance non sollicitées à tous les foyers de l’État. Benson a aggravé l’erreur en établissant un processus pour les demandes de vote par correspondance en ligne, là encore sans autorisation légale.»

La loi exige qu’une véritable signature soit obtenue de tous les électeurs, mais Benson a illégalement contourné cette exigence et inondé son État de bulletins de vote par correspondance, qui sont intrinsèquement moins sûrs que le vote en personne.

Cela a été aggravé par le fait que de nombreuses autres «irrégularités» de vote se sont produites dans des endroits comme le comté de Wayne (Detroit), où de nombreux affidavits signés révèlent que des efforts incroyables ont été déployés pour voler autant de votes du comté que possible à Trump.

Les bulletins de vote sans nom ont été compilés pour Biden, et les signatures sur les bulletins de vote n’ont pas été intentionnellement vérifiées, également pour favoriser Biden. Des milliers de bulletins de vote «en retard» sont également arrivés «non garantis et non scellés», et ceux-ci ont également été comptés pour Biden.

Cerise sur le gâteau, Benson a ordonné directement que toutes les preuves de cette fraude soient supprimées immédiatement, malgré les appels à un recomptage et à un audit.

«Aucune démonstration; envoyer des maréchaux américains pour l’arrêter », a écrit un commentateur sur 100percentfedup.com. «C’est un crime car tous les documents doivent être conservés pendant, je crois, 22 mois. En plus de cela, sans archives (destruction des preuves), MI doit être attribué au président Trump.

AVERTISSEMENT URGENT POUR L’HUMANITÉ

Une vérité choquante sur Covid-19

Un documentaire critique sur le vaccin COVID-19. https://www.stopworldcontrol.com/en

La FDA annonce 2 décès de participants à l’essai de vaccin Pfizer suite à des effets indésirables graves

Dans un document d’information de la FDA publié le 8 décembre intitulé «Réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes le 10 décembre 2020», les résultats de l’essai clinique du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 révèlent que deux participants à l’étude sont décédés des suites de ce qui a été classé comme «grave Événements indésirables. » À la page 41 du document, deux vaccinés classés comme «âgés de plus de 55 ans» sont décédés: «[O] ne a subi un arrêt cardiaque 62 jours après la vaccination n° 2 et est décédé 3 jours plus tard, et l’autre est décédé des suites d’une artériosclérose 3 jours après vaccination # 1.

Pensez à la réponse à une personne blessée par un produit naturel. L’entreprise serait fermée, le ou les propriétaires enquêtés et le produit serait immédiatement retiré des étagères.

Deux décès dus à un vaccin expérimental précipité, sans expérimentation animale, sans groupe placebo, jamais administré auparavant, et à moins que vous n’y consentiez, vous êtes coupé de la vie?

Tout le monde devrait être furieux, sauf qu’ils ne le savent pas, car les médias grand public appartiennent à la même classe de prédateurs qui pousse les vaccinations dans le monde entier.

Stérilisation involontaire

On nous a dit qu’aucun humain ne naîtrait après 2030, ce que les mondialistes ont apparemment déplacé jusqu’en 2025, lorsque la seule vie autorisée sur Terre proviendra d’un laboratoire. Cela coïncide avec la stérilisation involontaire en cours depuis des décennies. https://ourgreaterdestiny.org/2020/12/quick-glance-at-pfizer-small-print-spells-vax-danger/

Les personnes non vaccinées auront des libertés limitées, déclare le médecin-chef de l’Ontario

Personne ne sera obligé de recevoir un vaccin contre le coronavirus, mais les personnes qui refusent de se faire vacciner pourraient être privées de certaines libertés, a averti la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott. https://www.rt.com/news/509002-ontario-coronavirus-restrictions-canada-vaccine/

Ne prenez pas le vaccin COVID

Des médecins, des avocats, des scientifiques et des universitaires du monde entier exposent le pLandemic COVID-19. https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid-19-vaccine-now-banned-on-youtube-and-facebook_qIsNohSIeSgfz2J.html

Nous avons besoin d’une masse critique de personnes pour prendre position dès maintenant pour le consentement éclairé, le choix médical et l’autonomie corporelle.

Horloge de la mort de P-harma

Nombre total de décès depuis le 01 janvier 2000.

La guerre chimique de la grande industrie pharmaceutique contre l’homme éclipse le nombre de personnes tuées par toutes les guerres mondiales et tous les actes de terrorisme combinés.

Alors que les sociétés pharmaceutiques profitent des milliards, les gens meurent par millions. https://pharmadeathclock.com

Il est temps d’aimer ton prochain

Le vaccin COVID19 est trop gros pour échouer maintenant, alors s’il vous plaît, soutenez-vous les uns les autres, partagez les avertissements et les preuves factuelles du génocide afin que les gens connaissent la vérité et assument la responsabilité de leur vie et de leur famille. Merci.

Sans préjudice et sans recours

Doreen A Agostino

https://ourgreaterdestiny.org/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire