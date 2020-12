Un volontaire d’essai de vaccin COVID-19 en Inde développe une encéphalopathie + Documents militaires secrets

Tiré de Health and Money News

(Remarque: selon Phizer .. aucune étude d’interaction avec d’autres médicaments et vaccins n’a été réalisée.)

Un consultant en affaires de 40 ans en Inde, qui s’est porté volontaire pour participer aux essais cliniques du vaccin expérimental COVID-19 (Covishield) créé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford poursuit le Serum Institute of India (SII), qui produit le vaccin en Inde, pour 50 millions de roupies (680 000 dollars) après avoir développé une encéphalopathie aiguë (dysfonctionnement cérébral) dans les 10 jours suivant la vaccination. Selon Science Magazine, le Serum Institute a nié que le vaccin ait causé l’encéphalopathie et conteste le volontaire de l’essai pour jusqu’à 1 milliard de roupies (plus d’un million de dollars) pour «atteinte à la réputation».1

RUPTURE: la FDA annonce 2 décès de participants à l’essai de vaccin Pfizer suite à des «événements indésirables graves»

Hospitalisée pendant 15 jours, dont huit jours en unité de soins intensifs, l’encéphalopathie aiguë a laissé le volontaire d’essai du vaccin «totalement désorienté» et incapable de reconnaître ses proches. Selon le New Indian Express, le cabinet d’avocats représentant le volontaire du procès de Covishield a déclaré: «La femme de notre client déclare qu’il n’est toujours pas stable, a de graves sautes d’humeur, a des problèmes de compréhension et de concentration sur les choses, et a même du mal à faire des choses simples et routinières comme effectuer des paiements en ligne, laissez tranquille en vous concentrant sur les questions liées au travail.2

L’Hindou a rapporté que le volontaire de l’essai de Covishield avait été inscrit pour la troisième phase de l’essai humain à l’Institut indien d’enseignement supérieur et de recherche Sri Ramachandra de Chennai. Son épouse a déclaré que les multiples «affirmations catégoriques» – faites dans la fiche d’information du participant – selon lesquelles le vaccin était sûr et ne provoquait pas de réactions graves l’avaient «convaincu» qu’il était «sans danger». Il a signé le «formulaire de consentement éclairé» le 29 septembre 2020 et, après avoir été testé pour des anticorps contre la COVID-19 pour exclure une infection antérieure, il a été vacciné le 1er octobre.1.3

L’hindou a rapporté:

Dix jours après le coup de feu, il s’est plaint d’un mal de tête sévère, suivi de vomissements qui l’ont confiné au lit pour le reste de la journée. Sa femme, selon l’avis légal, a déclaré qu’il y avait un «changement de comportement» total chez son mari et qu’il ne semblait pas au courant de son environnement. «Il a montré de l’irritation envers la lumière et le son, et résistait à tout effort pour le faire se lever du lit», indique la notice. Il a été emmené dans une ambulance au service des urgences du Sri Ramachandra Medical College and Hospital.

Bombe du vaccin COVID-19: documents de la FDA. Révéler la MORT + 21 problèmes de santé graves que possible

Le Serum Institute of India refuse que le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca / Oxford ait causé des lésions cérébrales et contrebalance le participant à l’essai

Dans une déclaration du 29 novembre, SII a reconnu que le volontaire avait reçu le vaccin AstraZeneca / Oxford COVID-19 et non un placebo, mais a déclaré qu’«il n’y a absolument aucune corrélation avec l’essai de vaccin et l’état de santé du volontaire. Il blâme à tort ses problèmes médicaux lors de son procès. Il est évident que l’intention derrière la diffusion de ces informations malveillantes est un motif pécuniaire oblique.»4

À la sortie de l’hôpital, le résumé indiquait que le patient avait été traité pour une «encéphalopathie aiguë». Il a également été noté qu’il avait une carence en vitamine B12 et en vitamine D, ainsi qu’un «trouble probable du tissu conjonctif».5 Le comité d’éthique de l’établissement de l’hôpital aurait conclu que l’encéphalopathie aiguë n’était pas causée par le vaccin, mais des détails supplémentaires sur le l’affaire n’a pas été rendue publique par le SII ou le gouvernement.6 7

Après un événement indésirable grave, le Serum Institute n’a pas interrompu l’essai clinique du vaccin AstraZeneca / Oxford COVID-19

Le participant à l’essai du vaccin AstraZeneca / Oxford COVID-19 a allégué qu’au cours de son événement indésirable grave d’un mois après la réception de Covishield, SII et les représentants du gouvernement en Inde ne l’ont pas contacté pour un suivi, ce que ses avocats auraient déclaré est contraire aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Outre la compensation financière, le patient a cherché à empêcher le vaccin d’être homologué, affirmant que «les tests, la fabrication et la distribution du vaccin devraient également être arrêtés immédiatement».8

Le magazine Science a cité Thekkekara Jacob John, un virologue à la retraite, disant que «bien faites, les enquêtes sur un événement indésirable grave auraient pu être menées en seulement trois jours. S’ils n’étaient pas sûrs, l’étude aurait dû être interrompue et le public informé.»9

Le Serum Institute produit un milliard de doses de Covishield pour distribution en Inde et le PDG Adar Poonwalla a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse du 28 novembre 2020 qu’il n’y avait «aucune hospitalisation» parmi les participants à l’essai de Covishield. Il a dit:10

Dans un monde d’aujourd’hui, tout le monde remet en question les vaccins et l’hésitation à l’égard des vaccins, vous savez [et] nous devrions collaborer ensemble et les médias, les fabricants, le gouvernement indien et tout le monde pour envoyer le bon message et ne pas répandre inutilement de panique ou de nouvelles négatives sans aller aux faits. Ce n’est que lorsque les faits ont été confirmés que nous devrions envoyer des messages parce que nous ne voulons pas semer le doute dans l’esprit des gens aujourd’hui, surtout en période de pandémie, et que nous avons une situation où les vaccins sont disponibles, vous savez, mais certaines personnes hésitent à les prendre parce qu’elles sont un peu incertaines ou sceptiques sur la sécurité, etc. etc. Je pense donc que nous ne devrions publier que des messages correctement confirmés, vous savez, en termes de vérification des faits du Ministère de la Santé et les fabricants avant de publier quoi que ce soit et de créer une panique négative autour des vaccins, car nous devons projeter la puissance des vaccins et comment ils peuvent sauver et protéger nos vies et nos enfants. Merci.

Astra Zeneca / Oxford suspend temporairement l’essai du vaccin COVID-19 en septembre après une réaction neurologique grave chez un volontaire britannique

Il y a plusieurs mois, le 8 septembre 2020, AstraZeneca a annoncé qu’elle avait volontairement suspendu les essais cliniques de phase 3 de Covishield après qu’une participante à un essai au Royaume-Uni eut développé une myélite transverse (inflammation de la moelle épinière) après avoir reçu l’injection du vaccin.11 Quatre jours plus tard, AstraZeneca a publié une déclaration selon laquelle il reprenait l’essai au Royaume-Uni après confirmation par la Medicines Health Regulatory Authority (MHRA) (l’équivalent britannique de la Food and Drug Administration des États-Unis) qu’il était sûr de le faire.12 Non plus des détails ont été fournis.

La myélite transversale implique une inflammation de la moelle épinière, qui transmet des signaux vers et depuis le cerveau à travers les nerfs qui s’étendent de chaque côté de la moelle épinière et se connectent aux nerfs ailleurs dans le corps. Les symptômes de la myélite transverse comprennent une douleur qui peut être vive ou contondante et peut abattre les bras et les jambes ou s’enrouler autour du tronc ou de la poitrine; problèmes sensoriels tels que picotements, engourdissements, piqûres, froideur, brûlure et sensibilité au toucher ou à la température; faiblesse des jambes et éventuellement des bras entraînant une perte d’équilibre, des difficultés à marcher et une perte de fonction, pouvant évoluer en paralysie; problèmes de vessie et d’intestin tels que constipation, incontinence ou besoin fréquent d’uriner; et dysfonctionnement sexuel. Ces problèmes peuvent se développer soudainement sur une période de plusieurs heures, sur plusieurs jours ou semaines, et la guérison peut prendre des mois à un an ou entraîner des dommages permanents.13

Le vaccin COVID-19 Astra Zeneca / Université d’Oxford (ChAdOx1 nCoV-19 ou Covishield) est un vaccin à vecteur viral génétiquement modifié utilisant un adénovirus chimpanzé déficient en réplication qui infecte et provoque des symptômes respiratoires chez les chimpanzés et contient le matériel génétique du SRAS- Protéine de pointe du virus CoV-2. Le vaccin Covishield induit la production de la protéine de pointe de surface du coronavirus, amorçant le système immunitaire à prévenir la maladie COVID-19.14

«Je ne peux pas continuer à voir des patients mourir inutilement!» Un professeur de médecine témoigne au Congrès que COVID Cure existe déjà avec l’ivermectine

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Dr Pierre Kory MD, spécialiste des soins pulmonaires et critiques et également professeur agrégé de médecine au St. Luke’s Aurora Medical Center à Milwaukee, Wisconsin, a plaidé auprès des membres du Congrès pour que les NIH, les CDC et la FDA examinent les «montagnes» de données que lui et ses collègues ont rassemblées sur le médicament Ivermectin, déjà approuvé par la FDA comme médicament antiparasitaire, et sur leur succès dans le traitement des patients COVID.

Il déclare: « Si vous le prenez, vous ne tomberez pas malade. »

Le Dr Kory est président de la Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), et leur succès dans le traitement des patients atteints de COVID a été si spectaculaire qu’il l’a qualifié de «médicament miracle».

Sur le site Web de l’organisation:

Témoin mardi matin devant la Commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales – qui a tenu une audition sur «Le traitement ambulatoire précoce: une partie essentielle d’une solution COVID-19» – Dr Pierre Kory, président de Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), a appelé le gouvernement à examiner rapidement les preuves médicales déjà importantes et encore émergentes sur l’ivermectine. Les données montrent la capacité du médicament Ivermectin à prévenir la COVID-19, à empêcher les personnes présentant des symptômes précoces de progresser vers la phase hyper-inflammatoire de la maladie et même à aider les patients gravement malades à se rétablir. Le Dr Kory a témoigné que l’ivermectine est effectivement un «médicament miracle» contre la COVID-19 et a appelé les autorités médicales du gouvernement – les NIH, les CDC et la FDA – à examiner de toute urgence les dernières données, puis à publier des directives à l’intention des médecins, des infirmières praticiennes et les assistants médicaux pour prescrire l’ivermectine pour COVID-19.

La Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) est composée de certains des scientifiques les plus publiés au monde, avec plus de 2000 publications évaluées par des pairs. Le Dr Kory déclare:

Je suis gravement préoccupé par le fait que le NIH, la FDA et le CDC – je ne connais aucun groupe de travail qui ait été affecté ou compilé pour examiner les médicaments réutilisés dans le but de traiter cette maladie. Tout a été question de médicaments nouveaux et / ou coûteux issus du génie pharmaceutique (comme le remdesivir et les vaccins). Nous avons cent ans de développement de la médecine. Nous sommes des experts dans tous les médicaments que nous utilisons, et je ne connais pas de groupe de travail qui se soit concentré sur les médicaments réutilisés. Nous avons comblé ce vide. C’est tout ce que nous avons fait, nous concentrer sur les choses que nous savons et les choses que nous faisons. Nous avons une solution à cette crise. Il existe un médicament qui a un effet miraculeux. Et quand je dis «miracle», je n’utilise pas ce terme à la légère. Et je ne veux pas être sensationnel quand je dis cela. Il s’agit d’une recommandation scientifique basée sur des MONTAGNES de données qui ont émergé au cours des 3 derniers mois.

Le Dr Kory explique que la recommandation du NIH de NE PAS utiliser l’ivermectine pour la COVID en dehors des essais cliniques, datait du 27 août et que 3 à 4 mois plus tard, des «montagnes» de données ont émergé de pays du monde entier montrant l’efficacité «miraculeuse» de l’ivermectine.

Le Dr Kory explique que la recommandation du NIH de NE PAS utiliser l’ivermectine pour le COVID en dehors des essais cliniques, datait du 27 août et que 3 à 4 mois plus tard, des «montagnes» de données ont émergé de pays du monde entier montrant l’efficacité «miraculeuse» de l’ivermectine.

Il efface fondamentalement la transmission de ce virus. Si vous le prenez, vous ne tomberez pas malade.

La partie la plus émouvante du témoignage du Dr Kory a été quand il a décrit ce qu’il voyait chez les patients de l’USI.

Je suis spécialiste des poumons. Je suis spécialiste en soins intensifs. J’ai soigné plus de patients COVID mourants que quiconque ne peut l’imaginer. Ils meurent parce qu’ils ne peuvent plus respirer. Je les regarde tous les jours. Ils meurent. Au moment où ils me rejoignent à l’USI, ils sont déjà en train de mourir. Ils sont presque impossibles à récupérer. Un traitement précoce est essentiel. Nous devons décharger les hôpitaux. Nous sommes fatigués. Je ne peux pas continuer à faire ça. Si vous regardez mon manuscrit, et si je dois retourner au travail la semaine prochaine, tout décès supplémentaire sera inutile. Et je ne peux pas être traumatisé par cela. Je ne peux pas continuer à soigner les patients alors que je sais qu’ils auraient pu être sauvés avec un traitement plus précoce. Et ce médicament qui les traitera et préviendra l’hospitalisation est l’ivermectine.

Regardez le témoignage complet. Ceci est sur YouTube, mais s’il disparaît, nous en avons une copie aussi sur notre chaîne Bitchute

Le gouvernement américain et Big Pharma sont coupables de meurtre de masse!

C’est maintenant le deuxième groupe de médecins qui traitent les patients COVID qui ont présenté leurs preuves et leur expérience dans le traitement et la guérison des patients COVID avec un taux de réussite de près de 100% avec des médicaments plus anciens qui ont déjà été approuvés par la FDA aux politiciens assis à Washington D.C.

Le premier groupe était le groupe appelé «médecins de première ligne» qui a présenté leurs preuves pour l’hydroxychloroquine, et leur taux de réussite de près de 100% dans le traitement des patients et ne pas avoir à les envoyer dans les hôpitaux.

En savoir plus sur les médecins de première ligne et le scandale de l’hydroxychloroquine ici.

Le gouvernement américain est clairement coupable de meurtre de masse! Les deux principaux médecins bureaucrates responsables de la mort de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de vies américaines sont le directeur de la FDA Stephen Hahn et le directeur du NIAID Anthony Fauci.

Ces deux hommes et d’autres qui servent avec eux ont fait pression pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché à la place, et sont maintenant sur le point de lancer un vaccin COVID dangereux et à voie rapide jamais vu auparavant dans la population humaine.

Et la SEULE façon pour eux d’approuver ces nouveaux médicaments et vaccins était de MENTIR sur les remèdes efficaces qui existent déjà, ce qui signifie que tous ces nouveaux médicaments et vaccins développés pour COVID sont ILLÉGAUX!

Ne tournons pas autour du pot et appelons cela ce que c’est vraiment: les crimes contre l’humanité!

Ces deux hommes, et bien d’autres, doivent être arrêtés pour meurtre de masse, jugés par un tribunal avec un jury composé de leurs pairs, puis exécutés par condamnation à MORT!

Et pour ceux d’entre vous qui soutiennent toujours le président Donald Trump, qui non seulement permet que cela se produise, mais l’encourage en précipitant les vaccins dangereux sur le marché à «Warp Speed» alors que personne n’a besoin de ces vaccins, comment pouvez-vous continuer à regarder ailleurs alors que des milliers de les gens meurent inutilement ??

MORT Mystérieuse d’un Médecins VAX! LES COMBATS DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE DE RETOUR ! RIEN ne peut arrêter ça!

35 000 soldats sont morts du vaccin expérimental contre l’anthrax – plus que ceux qui sont morts au combat en Afghanistan et en Irak réunis

Health Impact News

Vaccine Syndrome est un film produit par le cinéaste nommé aux Oscars Scott Miller, et propose des interviews exclusives avec des militaires qui ont eu une expérience avec le vaccin controversé contre l’anthrax.

Le film affirme que plus de 35 000 soldats sont morts du vaccin contre l’anthrax, selon un «rapport gouvernemental RAC-GWVI» publié en 2008.

Comparez cela au nombre de soldats morts au combat en Irak et en Afghanistan, soit 6753 au moment du tournage.

Le film commence par une recréation dramatisée du caporal suppléant Jared Schwartz, qui a refusé de recevoir le vaccin contre l’anthrax.

Il a dû faire face à un tribunal militaire sans conseil juridique et lire une déclaration préparée.

Cette déclaration peut être consultée en ligne, par exemple sur le site Web GulfWarVets.com.

Le film mentionne également comment les sociétés pharmaceutiques jouissent de l’immunité légale contre les blessures ou les décès résultant des vaccins et que la population civile n’a recours que pour poursuivre le gouvernement fédéral devant un tribunal spécial des vaccins.

Cependant, il est interdit au personnel militaire de poursuivre devant ce tribunal, qui fait partie du programme national d’indemnisation des vaccins.

Regardez le film ici, ou sur notre chaîne Bitchute.

https://www.bitchute.com/embed/IFVeYUExDJzJ/

LA VÉRITÉ SUR CE QUI EST VRAIMENT DANS LE VACCIN ASTRA ZENECA ARNm COVID19 [2020-11-22] (VIDÉO)

Remarque: Le groupe SERGEANT MAJOR’S TRUTHER INFO avec 33 500 membres a été supprimé par FaceBook / Gouvernement le 24/01/20. La chaîne SERGEANT MAJOR’S TRUTHER INFO avec 50 000 abonnés a été supprimée par YouTube / Gouvernement le 14/02/20.

« Les 5 règles pour s’éveiller: Règle n° 1 – Tout ce que vous avez appris est un mensonge par conception; Règle n° 2 – les gouvernements mentent à 100% du temps, ils l’ont toujours fait, et ils le feront toujours; Règle n° 3 – les Illuminati contrôlés les médias traditionnels ne sont pas la réalité, mais plutôt des mensonges, de la désinformation, des demi-vérités et de faux événements menés par des acteurs de crise recrutés par le gouvernement / les médias (alias acteurs de rôle); Règle n° 4 – La spiritualité et la réincarnation sont la réalité, alors que les religions sont simplement le gouvernement des mesures de contrôle des foules; et Règle n° 5 – cet avion (t) appelé terre est un avion plat et immobile, ce n’est pas une balle qui tourne dans l’espace. De plus, les 4 sources de désinformation qui sont TOUJOURS FAUSSES: gouvernement, médias grand public nouvelles, sciences matricielles et religions. » — Sergent-major

Avant-poste sombre 12-09-2020 Biden dans l’attache, Obama en prison

Une séquence vidéo a vu le jour montrant Barack Obama dans une cellule de prison. Des preuves photographiques prouvent que Joe Biden est assigné à résidence et sur une attache électronique. Les membres du Dark Outpost Inner Circle verront ces images et ces photographies ce soir. En outre, il y a eu des mouvements massifs de troupes, d’équipement et de fournitures à l’intérieur de la zone continentale des États-Unis. La marine américaine positionne les porte-avions et leurs groupes de frappe au large des côtes est et ouest des États-Unis. Il semble que nous nous préparons à nous défendre contre une invasion. Les cercles du renseignement disent que si la Cour suprême annule une partie ou la totalité des élections du 3 novembre en raison de la fraude massive et des violations de la Constitution américaine avec des modifications des lois électorales, les démocrates prévoient de demander aux Nations Unies d’ENVAHIR pour déposer Trump comme un « Dictateur » qui doit quitter le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet sur https://watch.darkoutpost.tv!

DOCUMENTS MILITAIRES SECRETS: Trudeau a invité les troupes chinoises à s’entraîner dans les bases militaires canadiennes

Justin Trudeau a invité l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) à envoyer ses troupes suivre un entraînement par temps froid à la BFC Petawawa en Ontario – et Trudeau a fait rage aux Forces armées canadiennes (FAC) pour avoir annulé la formation après l’enlèvement des citoyens canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig par la Chine.

Ce n’est qu’une des nombreuses révélations explosives dans The China Files, un document d’accès à l’information de 34 pages publié par le gouvernement Trudeau à Rebel News, vu ci-dessous.

Les documents qui auraient normalement été complètement masqués par les censeurs du gouvernement ont plutôt été grisés – les documents restent entièrement lisibles. Rebel News a choisi de masquer une toute petite partie qui compromettrait autrement la sécurité d’un individu.

Comment nous avons obtenu ces documents secrets:

En avril 2019, Rebel News a écrit pour la première fois au gouvernement pour demander tout dossier corroborant un rapport russe selon lequel le Canada avait envoyé une délégation en Chine pour les célébrations du 70e anniversaire de la marine de l’APL – un exercice de propagande organisé quelques mois seulement après l’enlèvement des deux. Michaels. Le gouvernement Trudeau a tardé à répondre à Rebel News pendant 19 mois, mais quand ils l’ont finalement fait, ils ont non seulement confirmé leur présence à cet événement macabre, mais ont énuméré d’autres échanges entre l’APL et les FAC. Il s’agit notamment de la formation des commandants chinois au Collège des Forces canadiennes à Toronto, ainsi que dans d’autres installations militaires à Kingston. Les participants militaires chinois comprenaient des généraux 1 et 2 étoiles et tout un contingent qui apprendraient les tactiques militaires canadiennes par temps froid.

La décision des FAC d’annuler l’entraînement par temps froid a paniqué Trudeau, qui a exigé que l’armée canadienne n’annule plus ses engagements avec l’APL sans autorisation explicite au préalable, et que la nouvelle de l’annulation devait être annoncée doucement à l’APL, pour les laisser sauver. visage.

D’autres révélations comprennent:

* La ministre en disgrâce Catherine McKenna s’est envolée pour la Chine pour une conférence de trois jours quelques mois seulement après la prise en otage des deux Michaels

* Trudeau a envoyé près de 200 membres des FAC à Wuhan en octobre 2019 pour participer aux Jeux mondiaux militaires, une aubaine de propagande pour la Chine, rapporte que la Chine utilise ses négociations «ceinture et route» pour exiger que les pays abandonnent les plaintes relatives aux droits de l’homme s’ils le souhaitent. accords commerciaux

* Censure chinoise de l’utilisation de Twitter

s. 15 (1) – Internationale 3. Le grand pare-feu grandit? Un bureaucrate sanctionné pour avoir accédé aux nouvelles étrangères sur Twitter Un avis disciplinaire a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux, qui critiquait un directeur adjoint de la programmation de la chaîne de télévision de la ville de Suzhou pour avoir accédé à « des informations nuisibles sur des sites illégaux » via Twitter, qui avaient « gravement violé la discipline politique et les règles politiques ». L’avis indique que l’individu sera démis de ses fonctions chez le radiodiffuseur et que son salaire sera suspendu. On ne sait pas si cela signale une nouvelle tendance dans la surveillance du comportement en ligne des cadres du Parti, ou s’il s’agit d’un événement ponctuel, mais s’inscrit dans la tendance plus large de surveillance accrue de Twitter par les autorités à l’intérieur du Grand Pare-feu, BEJING GR continuera à surveiller.

* Utilisation chinoise d’une application pour smartphone pour suivre les musulmans ouïghours au Xinjiang

* Protocole bizarre des bureaucrates de désigner le fraudeur accusé et le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, comme «Mme. Meng», mais refusant même de mentionner les deux Michaels par leur nom

De: Payne, Nichola – OPB Envoyé: du 28 au 19 janvier à 18 h 48 À: Nouvet, Antoine – IGR CC: Hanley, Meghan – IGR; Bergeron, Jean-François – OPB Objet: RE: le projet de note d’action et de lettre pour USS Classification: SECRET // YEUX CANADIENS UNIQUEMENT Classification: SECRET // RESERVE AUX CANADIENS Salut Antonie, Nous sommes en train de réviser le projet et avions quelques questions / commentaires: 1) Le MDN et les FAC ont-ils des événements / initiatives bilatéraux à venir dans un proche avenir qui ont été planifiés et pourraient être annulés? 2) Notre impression est que la réticence du MDN et des FAC à s’engager avec l’APL n’est pas uniquement liée à l’arrestation de Mme Meng et aux affaires consulaires – qu’il y a d’autres raisons derrière leur intérêt à se désengager. De notre point de vue, cela doit peut-être aussi être lié à un désir d’être pleinement aligné sur les FEY, en particulier aux États-Unis, dont l’approche a changé sous l’administration Trump. Nous nous souvenons, par exemple, qu’en décembre, le MDN et les FAC avaient tenu à annuler la participation de l’APL à la formation de survie hivernale à la suite de la demande du ministère de la Défense de le faire. Nous rappelons également la position de la CDS sur la navigation du groupe SCS en septembre. D’après ce que je peux dire, le MDN et les FAC sont également tièdes quant à leur engagement dans le maintien de la paix et les implications potentielles pour la sécurité, bien qu’il soit un leader …

* Les bureaucrates se moquent de leurs inquiétudes concernant le transfert de connaissances militaires vers la Chine comme des produits de «l’administration Trump»

L’approche de Trudeau envers la Chine

Les Dossiers chinois montrent que l’approche soumise de Trudeau à l’égard de la Chine n’est pas seulement son obsession personnelle – c’est la politique officielle de tout son gouvernement et elle a également profondément infecté la fonction publique canadienne. Le bras droit de Trudeau, Ian Shugart, a été chargé de faire taire les préoccupations légitimes des FAC au sujet de la Chine et de forcer nos militaires à continuer d’agir comme si la Chine, et non les États-Unis, était notre allié le plus important.

En tant que service public, Rebel News publie l’intégralité des documents dans l’espoir que d’autres journalistes continueront de révéler la vérité sur la façon dont Trudeau détourne le Canada de nos alliés démocratiques et se dirige vers la plus grande dictature du monde.

Ezra Levant révèle des documents gouvernementaux choquants montrant le premier ministre Justin Trudeau ordonnant aux Forces armées canadiennes de former des membres de l’Armée populaire de libération au Canada.

Voir les documents complets:

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/therebel/pages/49718/attachments/original/1607533395/FINAL_WATERMARKED_REDACTED_Final_document_compressed.pdf?1607533395

Zuckerberg est-il arrêté pour haute trahison? Famille déjà en fuite?

Les mécanismes derrière l’opération de vol de vote électronique disparaissent

Eric Coomer, responsable des produits et de la stratégie de Dominion, a disparu.

«Les représentants de Dominion n’ont pas non plus assisté à une audience en Pennsylvanie le 19 novembre. Son siège social américain à Denver a également été soudainement fermé et a déménagé. Leurs employés ont supprimé leurs noms de LinkedIn.»

The Federalized National Guard were pulling around the clock duty in at least 16 states to trap these monsters.

https://archive.vn/KPwUa

https://everylegalvote.com/country

“Dominion-izing the Vote”

Eric Coomer explique comment modifier les votes dans le système de vote national

Eric Coomer, responsable des produits et de la stratégie de Dominion, a disparu.

«Les représentants de Dominion n’ont pas non plus assisté à une audience en Pennsylvanie le 19 novembre. Son siège social américain à Denver a également été soudainement fermé et a déménagé. Leurs employés ont supprimé leurs noms de LinkedIn.»

https://www.theepochtimes.com/poll-watcher-describes-pennsylvania-election-irregularities-including-47-missing-usb-cards_3594549.html

Voici le témoignage en vidéo:

«Baggies of USBs» – Un témoin de l’AP fait un témoignage explosif

L’inspecteur des bulletins de vote a déclaré qu’elle avait été menacée de violence pour avoir dénoncé une activité suspecte

« L’inspecteur de la majorité a menacé de me gifler au visage », a déclaré Olivia Jane Winters, une inspectrice des votes des minorités et démocrate enregistrée en Pennsylvanie, déclarant aux républicains de l’État de Pennsylvanie mercredi qu’elle avait été menacée et harcelée par d’autres responsables électoraux après avoir posé des questions sur activités pendant l’élection de 2020».

La foule halète après avoir découvert un pic absurde de votes en faveur de Biden

Remarques de clôture du sénateur Doug Mastriano Réunion de la législature de l’État de l’AP.

https://censoredbyjack.com/channel/evidence-of-widespread-election-fraud

«Nous avons commencé à regarder et nous avons réalisé à quel point il est facile de changer de vote.

«Expert en sécurité électorale @RussRamsland

a mené de nombreuses enquêtes sur les machines électorales américaines.»

«Le plus * choquant * de cette interview est qu’elle a eu lieu quelques jours avant les élections. Regarder ‘

Le colonel Phil Waldron confirme que des experts ont vu Dominion communiquer avec Francfort le jour du scrutin

Le vaccin COVID provoque de graves allergies chez le personnel du NHS le premier jour

Appels au calme sur le déploiement du vaccin Pfizer après que deux membres du personnel du NHS ont subi une «réaction anaphylactoïde»: les scientifiques exhortent le public à ne pas paniquer après que les régulateurs ont averti les personnes ayant des antécédents d’allergies «importantes» de NE PAS avoir de piqûre

Les deux personnes se rétablissent après le premier jour du programme de vaccination de masse, il est entendu

Dans l’essai de vaccin américain mené par Pfizer, 137 des quelque 19 000 personnes vaccinées ont eu une réaction

Le NHS en Angleterre a déclaré que toutes les fiducies impliquées dans le programme de vaccination avaient été informées

La MHRA a conseillé à toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques «importantes» de ne pas se faire vacciner

Hier, le NHS a lancé son plan colossal pour vacciner toute la population britannique contre le coronavirus

Le Dr June Raine, directeur général de la MHRA, a déclaré aux députés qu’il y avait eu deux réactions allergiques au vaccin

Est-ce que vous ou quelqu’un que vous connaissez a subi une réaction au vaccin? Courriel James.Gant@mailonline.co.uk

Par JAMES GANT et MARTIN ROBINSON CHEF REPORTER et JACK WRIGHT POUR MAILONLINE

PUBLIÉ: 09:56, 9 décembre 2020 | MISE À JOUR: 01:59, 10 décembre 2020

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES CONNUS DU VACCIN PFIZER?

Le régulateur britannique des médicaments a informé aujourd’hui que quiconque a des antécédents de réactions allergiques «significatives» aux médicaments, aux aliments ou aux vaccins ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer contre le coronavirus.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré à la commission des sciences et de la technologie du Parlement que cela n’avait pas été identifié dans les essais.

«Nous savons grâce à des essais cliniques très approfondis que ce n’était pas une caractéristique», a-t-elle déclaré.

Les réactions allergiques au vaccin sont « très rares », selon les essais portant sur plus de 40 000 personnes.

Pfizer a trouvé un «très petit nombre» au cours de ses études cliniques de phase trois, soit 137 personnes sur 19 000 qui ont reçu le vaccin.

Ils ont également identifié 12 effets secondaires possibles du vaccin, dont sept ont été identifiés comme «très courants», ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’affecter plus d’une personne sur dix. Voici les effets secondaires connus.

La notice de sécurité du patient pour le vaccin avertit que toute personne allergique à l’une des substances actives du vaccin ne doit pas recevoir le vaccin.

Il ajoute: « Les signes d’une réaction allergique peuvent inclure des démangeaisons cutanées, un essoufflement et un gonflement du visage ou de la langue. »

Les réactions allergiques au vaccin sont:

Très fréquent (susceptible d’affecter plus d’une personne sur dix)

Douleur au site d’injection

Fatigue

Douleur musculaire

Des frissons

Douleur articulaire

Fièvre

Mal de crâne

Fréquent (susceptible d’affecter jusqu’à une personne sur dix)

Gonflement au site d’injection

Rougeur au site d’injection

La nausée

Peu fréquent (peut affecter une personne sur 100)

Ganglions lymphatiques élargis

Se sentir pas bien

(TAP – Certaines personnes testées sont décédées – pourquoi aucune mention de risque de décès?)

Hier, des scientifiques britanniques ont tenté d’étouffer la panique du public à propos du vaccin Pfizer / BioNTech qui est actuellement en cours de déploiement dans tout le pays, à la suite d’informations selon lesquelles deux membres du personnel du NHS auraient subi une «réaction anaphylactoïde» juste après avoir été immunisés hier le jour V.

Dans les 24 heures qui ont suivi le plus grand programme de vaccination de masse jamais organisé dans l’histoire britannique, l’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni a dit à toute personne allergique grave aux médicaments ou à la nourriture de ne pas subir le vaccin tant vanté.

Le nombre de personnes devant être exclues n’est pas connu, bien que jusqu’à sept millions de personnes dans le pays souffrent d’allergies suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux, selon le NHS – tandis qu’environ 250 000 personnes doivent porter un EpiPen à tout moment.

Les deux agents de santé non nommés avaient besoin d’un traitement immédiat mais «se rétablissent bien» après avoir développé des symptômes peu de temps après avoir reçu le vaccin. On ne sait pas si l’une ou l’autre des personnes a dû utiliser les EpiPens qu’elle transporte avec elle à tout moment.

Ils ont souffert d’une « réaction anaphylactoïde » au vaccin, qui est plus douce que l’anaphylaxie, et a tendance à impliquer une éruption cutanée, un essoufflement, un gonflement du visage et de la langue ou une baisse de la pression artérielle, selon le NHS.

Malgré les deux cas d’allergie, le gouvernement continue de vacciner entre 5 000 et 7 000 personnes par jour à travers le Royaume-Uni avec 800 000 doses de Pfizer déjà dans les hôpitaux et des millions d’autres en route.

Hier, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) – qui a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin à une vitesse vertigineuse – a donné des conseils de précaution aux 50 fiducies du NHS vaccinant maintenant la population contre toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques «significatives» aux médicaments ou la nourriture ne doit pas recevoir le vaccin.

Cependant, des scientifiques britanniques ont appelé au calme, car les craintes du public quant aux dangers présumés du nouveau vaccin – qui aurait une efficacité de 95% contre l’infection – menacent de faire dérailler le programme de vaccination de masse du NHS au dernier stade de la pandémie.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9034115/Allergy-risk-Pfizer-jab-TWO-patients-fall-ill-V-Day-rollout.html

