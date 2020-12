L’Humain 2.0 – Un médecin met en garde contre une nouvelle technologie vaccinale – Entretien avec le Dr Carrie Madej

BIT CHUTE

Quelles sont les implications d’un vaccin précipité pour le coronavirus? La D Carrie Madej, DO, médecin ostéopathique en médecine interne à McDonough, en Géorgie, lui donne un aperçu époustouflant de plusieurs technologies inédites utilisées dans ce qui est présenté comme le grand espoir de mettre fin à la pandémie. Vous n’entendez tout simplement pas parler de ce que le Dr Madej partage ici dans les médias grand public! Les sociétés de biotechnologie comme MODERNA, le principal candidat pour la création du vaccin qui sera imposé au peuple américain, sont soutenues par de nombreux intérêts particuliers qui les financent dans les coulisses et vous reconnaîtrez immédiatement leurs noms. Ceci est un MUST SURVEILLANCE si vous voulez creuser plus profondément dans ce dans quoi vous vous engagez potentiellement si vous prenez ce vaccin. FAIRE CONNAITRE!

Le Dr Carrie Madej, médecin en médecine interne et en ostéopathie, a dirigé pendant dix-neuf ans deux cliniques dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Au début, elle était fascinée par les vaccinations, en particulier par le vaccin antitétanique très annoncé. Étonnée et troublée par le fait qu’elle n’a pas pu trouver une collègue qui avait effectivement vu un «cas de tétanos», elle a commencé ses recherches. À sa grande surprise, elle a trouvé un additif dans le vaccin pour la stérilisation des femmes. [www.kla.tv/16254]

Son scepticisme à l’égard des vaccins a grandi et le Dr Madej a commencé de plus en plus de recherches dans le domaine de la vaccination. Ses recherches approfondies l’ont menée à la découverte d’une technologie innovante dans les nouveaux vaccins contre le COVID-19; alors elle a sonné l’alarme.

La Dre Madej est devenue dénonciatrice, offrant ses connaissances sous forme de conférences, d’entrevues et de séquences vidéo au grand public. Sa vidéo: «Human 2.0: Wake Up Call To The World» [regardez en anglais ici: https://banned.video/watch?id=5f4d56c5838dfb0597dd8187%5D, s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet – jusqu’à ce qu’elle soit censurée par YouTube et le semblable.

Le Dr Madej n’hésite pas à découvrir sans relâche des intentions cachées.

Elle expose actuellement les objectifs vers lesquels les gouvernements travaillent, main dans la main avec l’industrie pharmaceutique et les géants de la technologie tels que Google et Microsoft, afin de vacciner toute la population mondiale le plus rapidement possible.

Notre correspondant Kla.TV a pu joindre le Dr Madej pour une interview. Ce qu’elle révèle dans cette interview est à la fois choquant et alarmant.

Mais voyez par vous-même quelles technologies et méthodes sont introduites avec le vaccin contre la COVID-19. Ses découvertes font l’hypothèse qu’une guerre massive affectant toute l’humanité est en cours, incontestable.

Dan: Bonjour, Dr Madej, merci d’avoir pris l’interview!

Dr Madej: Merci de m’avoir invité, Danny, c’est un plaisir d’être ici avec vous!

Dan: D’accord. Disons que je crois complètement à la maladie de Covid et que je suis d’accord avec tous les protocoles qu’ils ont mis en place, je porte mon masque partout où je vais, je me distancie. Et je suis d’accord avec les verrouillages, mais, ils ont investi des milliards dans ce nouveau vaccin, de nombreuses entreprises se font concurrence pour produire le plus sûr et le plus efficace. Je dis que nous prenons le vaccin et revenons à la normale. Que dis-tu?

Dr Madej: Eh bien, je dis aux gens que nous devons vraiment prendre une pause et y réfléchir très sérieusement, car ce vaccin ne ressemble à aucun autre vaccin ou médicament du passé qui est accéléré. Nous sautons les essais d’innocuité, nous sautons les essais sur les animaux, et les gens doivent savoir que ce n’est pas un vaccin sûr, qu’il n’a pas été prouvé qu’il était sécuritaire. Et moi, ainsi que mes autres collègues, nous doutons des raisons pour lesquelles ils sautent les essais sur les animaux. Et la raison en est que les tentatives précédentes au cours des vingt dernières années pour essayer un type de vaccin similaire – car il s’agit d’un vaccin très différent – ont été un échec dans les études sur les animaux. Par exemple, avec les études sur les animaux dans le passé, quand ils ont donné ce type d’ARN messager modifié ou de vaccin à ADN modifié, les animaux semblaient très robustes avec leur système immunitaire au début. Wow, ça ressemblait à un succès! Les niveaux d’anticorps ont augmenté dans les échantillons sanguins et la réponse des cellules t s’est améliorée. Génial!

Mais, dans les études sur les animaux, ils font quelque chose appelé un test de provocation. Ce n’est pas éthique dans les tests sur les humains, mais uniquement sur les animaux, ce qui signifie qu’une fois qu’ils semblent bons sur les échantillons de sang, ils donnent aux animaux le virus ou les bactéries ou les exposent au virus ou aux bactéries. Et c’est là que nous avons vu de nombreux problèmes se produire. Chaque fois, les animaux avaient en fait une réponse cytokine, une réponse inflammatoire, ce qui signifie qu’ils avaient une réponse aggravée lorsqu’ils étaient exposés au virus ou aux bactéries. Ils étaient plus malades, ils avaient plus d’inflammation pulmonaire, plus de problèmes de foie et plus de décès se produisaient. Donc, si cela se produisait, presque à chaque fois dans les types de vaccins précédents de cette nature, nous pourrions nous attendre à ce que cela arrive à celui-ci, celui-là même qu’ils essaient de nous introduire.

Alors, disons, ils nous donnent des vaccins: au début, tout va bien pour tout le monde, non. Et puis, que se passe-t-il s’ils sont exposés au rhume, à la grippe, ou au CV 20 ou ce qu’ils veulent, peu importe, quelque chose de similaire à cette nature. Et j’espère, tout comme mes collègues, que les gens verront plus de décès, plus de morbidité, plus de problèmes – et, je suppose, ils ne blâmeraient pas le vaccin, car les fabricants de vaccins n’ont aucune responsabilité pour le moment, ils vont simplement dites: Eh bien, c’est la nature de ce nouveau virus qui est sorti. Ils en blâmeraient cela. Nous devons être très prudents car ce vaccin n’est pas sûr, d’après les données précédentes dont nous disposons, rien que cela!

En outre, ce vaccin est tout nouveau sur la race humaine. Jamais auparavant il n’a été dévoilé. Ils jouent avec l’ADN, l’ARN, le génome, les gènes, ce sont tous les mêmes types de mots à utiliser sur la même chose. Le génome est ce qui nous rend humains. C’est le modèle pour nous. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait nous reproduire, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait guérir, c’est tout ce dont le corps a besoin pour savoir quoi faire, d’accord. Ainsi, lorsqu’ils manipulent cela de quelque manière que ce soit, un tout petit changement peut avoir un résultat désastreux. Cela peut entraîner des cancers, une mutagenèse, des mutagènes et des maladies auto-immunes. Donc, cela pourrait être des effets plus tardifs de cela. C’est tout nouveau.

Maintenant, les études ne sont pas faites correctement. Ils sont accélérés. Nous devons également envisager des études à long terme sur ce sujet, et aucune étude ne sera achevée avant octobre 2021. Cela signifie donc que, techniquement, nous serons tous au milieu d’une grande expérience lorsqu’ils lanceront le vaccin. Maintenant, un, c’est incroyable. Donc, cela rappelle le code de Nuremberg de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne devrions pas être expérimentés sans notre consentement. Les gens ont besoin de savoir: nous sommes au milieu d’une expérience.

Dan: D’accord, et même octobre 2021, même ce serait assez rapide. Combien de temps faut-il généralement pour qu’un vaccin soit testé pour être sûr?

Dr Madej: Une bonne étude – de bonnes études devraient durer de dix à quinze ans. Maintenant, ils disent cinq ans. Ok, mais quand même, cinq ans, c’est trop tôt, mais donnons-leur le bénéfice du doute. Même cinq ans – nous ne le faisons pas. Nous le faisons en moins d’un an.

Dan: Moins d’un an. Et vous pouvez probablement parier qu’ils commenceront à utiliser l’armée comme cobayes pour faire d’autres tests. Je me demande qui va se faire vacciner en premier et s’ils vont commencer à en avoir besoin pour les voyages en avion, etc.

Dr Madej: C’est le problème! Maintenant, nous sommes tous au milieu d’une grande expérience, nous ne savons pas ce qui va se passer, et je voudrais rappeler aux gens que ce type de vaccin utilise une technologie appelée «transfection». Et quand ils font cela, c’est la même technologie qu’ils ont utilisée pour les organismes génétiquement modifiés. Ainsi, les fruits et légumes, les gens se rendent probablement compte qu’ils sont stériles – ils ne reproduisent généralement pas leurs propres graines – cela pourrait arriver à un humain.

De plus, ces légumes ne sont pas aussi sains, ils n’ont pas la composition nutritive qu’aurait un fruit et un légume biologique normal. Si vous regardez les animaux génétiquement modifiés, ils ne vivent pas aussi longtemps, ils ont une durée de vie très courte. Donc, cela nous rendrait génétiquement modifiés d’une manière ou d’une autre. Et nous pourrions nous attendre aux mêmes choses, vous pouvez extrapoler cela aux humains. Nous devons vraiment nous arrêter et regarder cela.

Ils sont excusés pour utiliser ce type de vaccin, c’est qu’ils peuvent le fabriquer très rapidement, le produire en masse et l’envoyer. Vraiment, c’est la raison, c’est la seule raison qu’ils donnent pour utiliser ce type de vaccin.

Dan: Eh bien, ils partent également du principe que Covid lui-même est incroyablement dangereux. Seriez-vous d’accord pour dire que c’est – comme si j’avais parlé à un ami il y a quelque temps et qu’il disait: « Oh, c’est dix fois plus mortel que la grippe. » Je ne vois pas ce chiffre même dans les chiffres officiels.

Dr Madej: Non, toutes les données vous montrent que ce n’est pas du tout aussi mortel. Le CDC, l’Organisation mondiale de la santé – tous ces groupes admettent que ce n’est pas aussi mortel. Nous pouvons peut-être le mettre à égalité avec la grippe H1N1 et nous n’avons pas fermé le monde pour celle-là, n’est-ce pas?

Et aussi, vous savez, les données sont très manipulées…

Dan: C’est vrai.

Dr Madej:… et il y a beaucoup de faux chiffres qui se passent ici et avec autant d’erreurs, je ne pourrais pas dire que ce n’était pas… je crois: c’est intentionnel. Il est intentionnel d’augmenter les chiffres, car lorsque vous avez – par exemple – l’État de Floride, qui possède plus de 300 laboratoires (= laboratoires), qui a rapporté des résultats de test positifs à 100% – ce n’est pas une erreur, ce sont des laboratoires individuels. Et puis ils ont fait l’objet d’une enquête et ils ont découvert que moins de 10% étaient en fait positifs, pas 100%. Il se passe quelque chose là-bas. Cela a été reproduit, non seulement aux États-Unis dans d’autres États, mais aussi dans d’autres pays du monde! Attendez une minute, que se passe-t-il ici? Nous voyons tout se refléter dans le monde, d’accord, alors il se passe quelque chose de plus grand ici.

Vous savez, il ne s’agit pas seulement de manipulation des données, vous regardez comment les gens ont investi beaucoup d’argent dans ce domaine. Beaucoup d’argent à gagner. Et ce sont eux qui poussent pour ce vaccin, bien sûr les gens qui vont gagner de l’argent.

Et aussi, les gens doivent savoir que ces vaccins, que nous n’avons aucun recours si quelque chose nous arrive. Ils n’ont aucune responsabilité, aucune responsabilité. Si vous mourez, si quelqu’un meurt, si quelqu’un est mutilé, si quelqu’un a des effets secondaires ou des maladies à long terme, tant pis: vous ne pouvez rien y faire. Ils gagnent encore tout leur argent, tout leur argent, et nous souffrons. Comment est-ce juste, comment est-ce correct, comment est-ce vrai? Pensez au fait que vous aviez l’autonomie de fabriquer n’importe quel produit que vous vouliez, vous n’avez pas à faire la recherche et le développement correctement, vous n’avez pas à faire les tests de sécurité, vous le mettez simplement sur le marché et vous pouvez tout faire l’argent que vous voulez et rien ne vous arrive. Imagine ça! On n’achèterait jamais une voiture [comme ça], mais tu ferais ça à ton corps? Notre corps est plus précieux qu’une marchandise qu’un produit.

Dan: C’est vrai. J’ai écouté votre entretien avec le Dr Kaufman (Dr Andrew Kaufman = docteur en médecine, baccalauréat ès sciences en biologie) hier et pourriez-vous nous dire: qu’est-ce que c’est que ce truc appelé luciférase et aussi, quel est le brevet de Bill Gates qui a les curiosités qui y sont numérotées?

Dr Madej: Ouais … eh bien, c’est ce qui me dérange vraiment plus que le vaccin dont je parlais. C’est la technologie qui lui est associée. Et donc, quand ils parlent de ce vaccin, ils sont tellement déterminés à faire en sorte que nous soyons tous vaccinés dans le monde. Bill Gates a même dit qu’il voulait au moins 7 milliards – c’est à peu près le monde entier – vaccinés avant que nous puissions aller à la «nouvelle normalité».

Pour s’assurer que cela se produit, il ne fait pas confiance aux médecins ou à l’établissement médical. Il ne vous fait pas confiance, disant que vous avez le vaccin. Tu vas devoir prouver. Ils veulent vous marquer, vous identifier avec un tatouage invisible qui passe sous votre peau et qui peut être lu avec une application spéciale sur votre téléphone ou un autre appareil. Et cela vous donnerait un identifiant unique. D’accord? Donc c’est pour moi, tout comme vous marquer comme une vache. Et pas différent de ça.

Et cet identifiant contiendrait votre carnet de vaccination, votre dossier médical et d’autres informations. Et ce qu’ils utilisent pour s’assurer que votre corps ne le rejette pas, c’est l’hydrogel et la nanotechnologie. Et c’est une invention très spéciale de la DARPA (Agence des Projets de Recherche Avancée de Défense), le Département de la Défense a une entité appelée «DARPA» en elle. Et cela n’est pas rejeté par le corps. Et il fait beaucoup de choses différentes.

Mais ils ont décidé de le breveter afin de pouvoir gagner plus d’argent bien sûr, lorsqu’ils le brevèteront. Et ils appellent cet identifiant «luciférase». C’est une enzyme qui s’allume, d’accord. Voilà donc leur nom: luciférase. Je n’aime pas ce nom et je pense que c’est un nom terrible. Et ce serait votre image de marque, ce serait votre identifiant. Le problème avec ça – c’est beaucoup de choses.

Non seulement allez-vous avoir cette image de marque, mais ils ont introduit, par hasard, le 26 mars 2020, ils ont introduit un brevet international et devinez qui a fait cela? Bill Gates – sa société Microsoft l’a présenté. Vous voyez les mêmes noms encore et encore.

Non seulement allez-vous avoir cette image de marque, mais ils ont introduit, par hasard, le 26 mars 2020, ils ont introduit un brevet international et devinez qui a fait cela? Bill Gates – sa société Microsoft l’a présenté. Vous voyez les mêmes noms encore et encore.

Non seulement il peut gagner de l’argent avec ce vaccin, mais il ne peut pas gagner de l’argent uniquement avec cette luciférase. Il peut gagner de l’argent avec le brevet de ce brevet – le numéro est 060606 – un brevet international dans le monde entier. Et cela accrocherait cette nanotechnologie, cet hydrogel, cette luciférase – qui vous connecterait au cloud, la 5G. Cela fonctionnerait via votre smartphone et cela irait dans le cloud. Une fois dans le cloud, ces données sont accumulées. Vous obtenez en fait toutes vos données biométriques accumulées. Et ce nombre, ces données seraient liées à la crypto-monnaie.

Ainsi, votre corps deviendrait essentiellement votre marchandise. Plus d’espèces, plus de cartes de crédit. Voyez-vous à quel point c’est dangereux?! Parce que vous pouvez être piraté dans n’importe quoi. Nous savons que nos téléphones ont des problèmes, nos ordinateurs ont des problèmes. Tout appareil électronique peut être piraté. Qui a dit que vous ne pouviez pas être piraté à ce stade?

Et que faire, si vous faites quelque chose que le gouvernement ne veut pas que vous fassiez, comme si vous vous exprimiez contre quelque chose, ou si vous êtes un fauteur de troubles. Peut-être que vous obtenez votre crypto-monnaie.

Dan: Maintenant, cela semble trop fantasque pour être réel. Mais le brevet sur cette technologie 060606 existe. C’est vraiment là-bas, il n’y a rien de conspirateur à ce sujet.

Dr Madej: Oui, pas seulement cela, si vous regardez l’Afrique, ils ont commencé à tester les adultes et les enfants avec cette technologie. Mastercard et la Fondation Gates sont derrière cela. Ils utilisent les données biométriques et l’identité de ces personnes, au moment où nous parlons, pour la vaccination. Ce n’est donc pas de la fantaisie, ils le lancent déjà en Afrique.

Dan: Maintenant, je suppose que vous connaissez la résolution 6666 de la Chambre, la loi sur les traces?

Dr Madej: Oui, oui!

Dan: Vous savez, si je l’étais, si j’étais… Disons que c’est 1995, et je suis un dirigeant d’Hollywood et nous sommes au bureau, nous pensons à un scénario de film, et nous allons faire un sci-fi film sur le futur où c’est une dystopie, où tout le monde est contrôlé tout le temps, et nous allons avoir quelque chose appelé luciférase, qui va vous connecter à un cloud avec un identifiant trois-six, et de plus, pour nous assurer que tout le monde le fasse et soit suivi, nous allons lancer quatre autres six. Je veux dire, c’est bizarre. Que se passe-t-il? Cela devrait nous faire réfléchir.

Dr Madej: Je dirais en fait que si je lis le scénario, je dirais, oh c’est trop fou, personne n’achètera ce film. Je ne considérerais même pas ce film ou ce scénario, car vous allez devoir le rendre un peu plus vague ou un peu plus intéressant.

Dan: crédible?

Dr Madej: Oui, exactement. Mais ils le font juste devant notre visage et vous savez, je, je suis un enfant de Dieu, je crois, je suis un croyant de Jésus-Christ, je crois en Dieu, ok, et je crois aussi, et je – nous – il y a des preuves, il y a des gens, qui sont des adorateurs sataniques, ils croient en Satan, ils croient au 666, ils croient au symbolisme. Et je crois, qu’ils pensent, qu’ils doivent nous dire ce qu’ils font avant de le faire. Il y a quelque chose de plus que de se produire dans le domaine physique, c’est en fait aussi dans le domaine spirituel, je le crois. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez le symbolisme partout si vous choisissez de regarder cela. Quelles sont les coïncidences de l’utilisation de ces nombres, que sont – je ne crois pas que ce soit juste une coïncidence. Pourquoi cela se produit-il dans le monde, pas seulement dans un pays, pourrait-on dire, il y a de la corruption dans un pays, mais cela se produit partout dans le monde. Et si vous regardez les mêmes noms continuent à apparaître, la Fondation Gates, Bill Gates à chaque fois, c’est lui qui profite de nous. Et en Afrique, en Inde, il est connu pour paralyser et / ou tuer environ 500 000 enfants. Il l’a fait sans consentement éclairé, il leur a menti, et il s’en est quand même échappé, rien ne lui est arrivé. Pourquoi pensez-vous qu’il ferait quelque chose de différent pour nous, pour n’importe qui d’autre ce tour? Il croit aussi au dépeuplement, il croit à l’eugénisme, il vient de cette lignée familiale. Il pense que nous sommes trop nombreux, il veut éclaircir le troupeau. Les gens, réveillez-vous! Cet homme ne veut pas que nous vivions tous sur la terre! Il l’a dit à plusieurs reprises de différentes manières, ses antécédents l’ont prouvé, et il n’est pas scientifique, il n’est pas médecin, il n’est pas épidémiologiste. Pourquoi lui donnons-nous ce pouvoir? Il a tout à gagner et nous avons tout à perdre.

Dan: C’est vrai. Il y a un point sur les tests que j’ai oublié de demander et sur lequel je veux revenir. Je suis un peu confus sur ce qu’est une fausse lecture positive, etc. , droite. Donc soit les tests sont légitimes et les cas augmentent. Ce qui signifierait: cas en hausse – taux de mortalité stable très bas, cela signifie que le virus lui-même est moins mortel chaque jour, ce qui est une bonne chose. Ou ce sont de faux positifs, ce qui signifie que nous n’avons vraiment pas de cas. Donc, d’un côté ou de l’autre, n’est-ce pas une victoire pour le genre: revenons à la normale?

Dr Madej: Oui, vous faites preuve de bon sens, et je suis tout à fait d’accord avec vous. Il n’y a aucun cas pour faire un acte d’urgence pour le moment. Pourquoi sommes-nous toujours dans un état d’urgence, techniquement, nous le sommes toujours. Pourquoi cela se produit-il? Non, il n’y a pas de cas d’urgence. De nombreux avocats essaient de porter cette question devant les tribunaux, car nous ne devrions pas être en état d’urgence. Et je dois dire que les tests PCR n’ont jamais été destinés à diagnostiquer qui que ce soit. Il ne prenait qu’un petit morceau d’ADN et vous l’amplifiez. En fait, vous le rendez plus nombreux pour pouvoir l’analyser et le regarder. Donc, ce que vous regardez n’est qu’un petit morceau – cela signifie que ce morceau peut provenir de beaucoup de choses différentes: il peut provenir du rhume, il peut provenir du conduit de fumée commun. Et nous avons en fait vu cette séquence provenir du chromosome 8 dans le corps humain, ce qui signifie que si vous l’amplifiez suffisamment, je suppose que nous serons tous positifs. Et chaque laboratoire effectue différents types d’amplification. Il n’y a pas de processus normalisé en cours ici. C’est fou. Donc, techniquement, vous devez être un scientifique pour réaliser cela ou le comprendre, si vous utilisez un test PCR d’une certaine manière, techniquement, presque tout le monde pourrait devenir positif. Cela ne veut pas vraiment dire qu’ils sont positifs pour cette infection, ok – parce que ce n’est qu’une infime partie que cela prend. C’est donc très préoccupant. Tant de médecins et de scientifiques ont pris la parole et ils sont censurés et étouffés. Ce n’est pas une bonne science, ce n’est pas une bonne médecine que nous pratiquons en ce moment.

Dan: Avez-vous vu la citation d’Elon Musk l’autre jour, c’était juste hier.

Dr Madej: Je ne l’ai pas fait, qu’a-t-il dit?

Dan: Vous savez, je ne sais pas quoi penser d’Elon Musk. Parfois je pense qu’il fait partie de ce mouvement transhumaniste. D’un autre côté, il dit des choses très raisonnables de temps en temps. Au début, il a exprimé, il pensait que c’était une réaction excessive, tout le COVID était une réaction excessive. Il a dit qu’il n’y avait aucune raison de fermer l’économie, de mettre en quarantaine, etc. Et puis il est arrivé au point où l’intervieweur a dit: «Ok, eh bien, on dirait que nous avons une réponse à tout cela. Ce sera un vaccin qui sortira », et il (Elon Musk) dit:« Je ne le prends pas! ». Et l’intervieweur, elle est choquée, c’est vrai. Je ne pense pas que l’entrevue était censée se dérouler dans cette direction. Et il dit: «Non, je ne le prends pas et je ne le donne pas à ma famille». Elle dit: «Pourquoi pas?», Et il dit: «Aaa parce que ce n’est pas assez dangereux pour moi de m’inquiéter et certainement, ce n’est pas assez dangereux pour mes jeunes enfants». J’ai pensé que c’était un signe positif.

Dr Madej: Oui, il me confond aussi, je suis d’accord avec vous. Parce qu’il dit cela; et d’autre part, il croit au transhumanisme, que nous devrions fusionner avec les cyborgs et devenir un avec l’IA (intelligence artificielle). Mais aussi, c’est peut-être une raison financière pour laquelle il a dit cela. A cause de ses usines. Il perd de l’argent dans ses usines en ce moment: elles ne fonctionnent pas à pleine capacité. J’ai donc le sentiment que cela pourrait peut-être avoir un peu à voir avec son gain monétaire. Mais j’ai entendu dire qu’il s’était récemment lancé dans l’industrie du vaccin. C’est donc une contradiction, vous savez. Je ne sais pas quoi penser de lui.

Dan: Moi non plus. Mais j’ai récemment vu une photo de lui côte à côte avec Ghislaine Maxwell, et c’est assez pour que je l’écrive presque, tu sais?

Dr Madej: Oui, je ne lui fais pas confiance.

Dan: Non, ouais.

Eh bien, cela a été très instructif et instructif et-oh! Avant de terminer, je voulais vous demander: Qu’est-ce que la Loi sur la protection civile?

Dr Madej: Ouais. Donc, cette loi a été adoptée, je pense, vers février 2020. Et celle-là a donné l’immunité aux fabricants de vaccins de toute responsabilité. Parce qu’ils voulaient les encourager à produire leurs vaccins le plus rapidement possible et ne pas avoir peur des répercussions des effets néfastes du vaccin, parce que, vous savez, si les gens tombaient très malades et mouraient, ils ne voulaient pas perdre d’argent. Et donc pour les protéger, ils les ont couverts de ça. C’était donc une partie de la loi.

Dan: Je pensais remonter à 1986, d’après ce que j’ai entendu de RFK. Junior qu’il y avait déjà une immunité pour les vaccins. Alors qu’est-ce que c’était? C’était juste un pas de plus?

Dr Madej: C’est vraiment pour les protéger. C’était un langage très fort, d’accord, c’était aimer faire un double devoir. Parce qu’avec la loi de 1986 – au sein du système judiciaire, vous avez convenu qu’il y avait des problèmes de blessures dues aux vaccins, alors ils ont donné un peu, un tribunal spécial pour eux. D’accord, donc, dans ce tribunal spécial, vous pouvez toujours poursuivre et obtenir de l’argent pour les dommages causés par les vaccins. Cependant, cette loi d’urgence enlèverait également ce tribunal.

Dan: D’accord. Droite. Eh bien, je suppose que j’ai une dernière question pour vous. Je pense que je connais la réponse à cela, mais prétendez que c’est un de vos amis, ou votre mère, ou je ne sais pas qui. Et elle dit: «Eh bien, Carrie, vas-tu te faire vacciner?

Dr Madej: Absolument pas. En fait, je ne prendrai aucun vaccin. Je ne leur fais pas confiance du tout. Pas à ce stade.

Nous avons perdu toutes nos mesures de sécurité, nos freins et contrepoids sont sortis de la fenêtre.

Absolument pas. J’apprécie trop mon corps et ma souveraineté.

Dan: Maintenant, la deuxième vague arrive, nous savons qu’elle arrive, ils vont faire du battage sur chaque cas qui se présente, ils vont essayer de nous fermer à nouveau, c’est mon avis. Avez-vous un dernier mot pour les gens: à quoi devrions-nous penser à l’approche de la saison grippale d’automne?

Dr Madej: Je refuserais également le vaccin antigrippal régulier parce qu’ils contiennent des ingrédients qui n’ont pas été testés pour être sûrs. Et dans le passé, lorsque les gens se faisaient vacciner régulièrement contre la grippe, lorsqu’ils étaient exposés à une souche étrange comme la grippe H1N1, la grippe porcine, Covid 19, ils avaient une réaction aggravée, ils ont en fait fait pire au lieu de la personne qui n’a pas eu le vaccin contre la grippe. Je ne leur fais pas confiance du tout et nous avons des études pour montrer que c’est vrai. Je dirais vivement aux gens que tant que nous n’aurons pas mené une enquête indépendante de scientifiques et de médecins internationaux du monde entier sur les vaccins eux-mêmes, je ne ferai confiance à aucun d’entre eux.

Dan: Vous avez donc très peu confiance dans le vaccin contre la grippe, et encore moins dans le prochain vaccin Covid?

Dr Madej: Absolument, c’est exact.

Dan: D’accord. Dr. Madej merci beaucoup d’avoir pris votre temps aujourd’hui, de nous parler et j’espère que nous pourrons reparler un jour.

Dr Madej: Danny, merci de m’avoir invité. C’est un plaisir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12346214/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12286012/

Le vaccin australien Covid annulé après de faux résultats de test VIH positifs

Le vaccin potentiel contre le coronavirus de l’Université du Queensland avec la société de biotechnologie CSL a été abandonné après que plusieurs participants à l’essai ont renvoyé des résultats de test VIH faux positifs.

Le vaccin CSL utilise un petit composant dérivé du VIH qui est incapable d’infecter les personnes ou de se répliquer, mais peut déclencher une réponse dans le corps qui peut interférer dans le processus de dépistage et renvoyer un faux positif.

Les participants à l’essai n’étaient «pas à risque». La décision de mettre fin à la transaction a été prise avec «beaucoup de prudence».

Selon un expert en Big Tech, les «manipulations» de Google ont transféré «au moins six millions de voix» à Joe Biden

Un expert en technologie a déclaré que le résultat des élections de 2020 avait été «manipulé» pour Joe Biden juste sous nos yeux.

(Article de Victoria Taft republié sur PJMedia.com)

Pas étonnant qu’il n’ait pas eu à faire beaucoup campagne.

Expert technique et chercheur pour l’Institut américain de recherche et de technologie comportementales, le Dr Robert Epstein a déclaré à Tucker Carlson dans son programme Fox News que Google avait manipulé la recherche et d’autres données, y compris en utilisant des rappels de vote, pour manipuler les résultats de l’élection de 2020.

Le docteur de Harvard et son équipe de recherche de 33 membres a observé les géants de la technologie Google, Yahoo, YouTube, Bing et Facebook dans trois États swing – Arizona, Caroline du Nord et Floride – pendant les élections de 2020. L’ancien rédacteur en chef de Psychology Today a déclaré que son équipe «avait préservé 500 000 expériences éphémères», qui, selon lui, sont ces courtes et rapides rafales d’informations ou d’expériences qui disparaissent en quelques secondes. Il a décrit des «expériences éphémères» dans une interview de 2019 et a déclaré à quel point il est important de les capturer en temps réel.

«Si vous ne surveillez pas, vous ne pouvez pas remonter le temps et comprendre ce que ces entreprises montraient aux gens, car ce qu’elles montraient aux gens est éphémère. C’est le terme que les propres employés de Google utilisent en interne, ils montrent des expériences éphémères, ces expériences vraiment éphémères qui apparaissent sous vos yeux puis disparaissent, comme les résultats de recherche par exemple.»

Il a déclaré à Carlson que les 500 000 expériences éphémères que son équipe avait capturées à l’approche des élections de 2020 avaient glané 30 fois plus de données qu’elles n’en avaient en 2016.

Voici ce que Google a fait.

« Les résultats de recherche de Google étaient fortement biaisés en faveur des libéraux et des démocrates. Ce n’était pas vrai sur Bing ou Yahoo. Le biais était montré à presque tous les groupes démographiques que nous avons examinés, y compris les conservateurs. En fait, les conservateurs ont eu un biais légèrement plus libéral dans leurs résultats de recherche que les libéraux. Comment expliquez-vous cela? […] Ces manipulations que nous avons jusqu’à présent quantifiées auraient facilement pu déplacer au moins six millions de votes dans une direction. C’est le strict minimum à ce stade dont j’ai confiance. Le maximum que nous n’avons même pas commencé à estimer car nous avons tellement de données à examiner. »

Il dit que son équipe a attrapé Google en flagrant délit et a décrit ce qu’il a appelé «une arme fumante».

C’était au moins la marge de l’élection.

ICYMI, I was on @TuckerCarlson's opening segment tonight: "What effect did Big Tech have on the 2020 presidential #election?" I'm told that #POTUS tweeted this link to his 80 million followers a few minutes ago. (5-min. video)https://t.co/SmsjJmpttm — Dr. Robert Epstein (@DrREpstein) November 24, 2020

Epstein dit que ce n’était pas inattendu. Après tout, dans une vidéo divulguée d’une réunion de tous les employés de 2018 après les élections de 2016, les dirigeants de Google ont déploré les résultats des élections et ont promis de faire quelque chose dans la candidature de Trump à la réélection. Mais sur Tucker Carlson Tonight, Carlson a demandé à Epstein si «les manipulations d’une entreprise, Google, auraient pu déterminer le résultat de l’élection». Sa réponse effrayante a été «oui».

« Cela fait près d’un an que nous l’ont dit les lanceurs d’alerte de Google. Nous l’avons vu dans des documents divulgués par Google, des vidéos divulguées par Google. Il ne fait aucun doute qu’ils se sont mis à le faire après les élections de 2016 pour s’assurer que le président Trump, que je ne soutiens pas d’ailleurs, s’assure de ne pas être réélu. Et la quantité massive de données que nous avons collectées est conforme à ce que les dénonciateurs et les fuites nous disent depuis longtemps maintenant, alors oui, la réponse est oui. »

Après la parution de cette vidéo en 2018 (voir ci-dessous), Epstein a déclaré qu’ils pourraient transférer plus de six millions de voix aux démocrates. Dans les données que lui et ses chercheurs récoltent, il s’agit probablement de plusieurs millions de votes de plus que cela.

Breitbart a reçu la cassette divulguée qui comprend des évaluations étonnantes de Trump et de ses électeurs.

On peut voir ces personnes, qui président une entreprise avec une influence inégalée sur le flux d’informations, dénigrer les motivations des électeurs de Trump et tracer des moyens d’utiliser leurs vastes ressources pour contrecarrer l’agenda de Trump. Le co-fondateur Sergey Brin peut être entendu comparer les partisans de Trump aux fascistes et aux extrémistes. Brin fait valoir que, comme d’autres extrémistes, les électeurs de Trump étaient motivés par «l’ennui», ce qui, selon lui, a conduit au fascisme et au communisme. Le cofondateur de Google demande alors à son entreprise de réfléchir à ce qu’elle peut faire pour assurer une «meilleure qualité de gouvernance et de prise de décision». Le vice-président aux affaires mondiales Kent Walker soutient que les partisans de causes populistes comme la campagne Trump sont motivés par «la peur, la xénophobie, la haine et le désir de réponses qui peuvent ou non être là». Plus tard, Walker dit que Google devrait se battre pour s’assurer que le mouvement populiste – pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier – ne soit qu’un «échec» et un «hoquet» dans un arc historique qui «se penche vers le progrès».

Un autre dirigeant de Google semblait pleurer dans la vidéo sur les résultats des élections de 2016. Peut-être que les résultats des manipulations concertées de Google en 2020 la renverseront.

Après avoir avancé l’idée que quelques centaines de milliers de dollars de publicités Facebook russes, dont beaucoup ont été vues après les élections, ont volé les élections à Trump en 2016, les démocrates n’ont pas une jambe sur laquelle se tenir s’ils veulent repousser cette évaluation des efforts puissants et effrayants de Google. En fait, Epstein dit que les démocrates seront probablement heureux des résultats de la manipulation technologique – jusqu’à ce qu’ils soient dans la ligne de mire.

Pour en savoir plus: PJMedia.com et EvilGoogle.news.

Les dates limites des collèges électoraux ne sont pas «figées dans la pierre»: chien de garde de l’intégrité électorale

Un organisme de surveillance de l’intégrité électorale a déclaré que les dates limites actuelles du collège électoral n’ont pas seulement «une base constitutionnelle nulle», mais empêchent les États de remplir leurs obligations légales et éthiques d’assurer des élections libres et équitables.

(Article de Tom Ozimek republié de TheEpochTimes.com)

Le projet Amistad de la société non partisane Thomas More a publié l’étude (pdf) le 4 décembre, faisant valoir que la seule date constitutionnellement fixée dans le processus électoral est le 20 janvier, lorsque le prochain président des États-Unis sera assermenté. Toutes les autres dates, y compris la date limite de la «sphère de sécurité», le vote du collège électoral le 14 décembre et même le décompte des votes du Congrès le 6 janvier, sont des dates fixées par la loi fédérale, qui, selon le document, sont «arbitraires» et fondées sur des préoccupations obsolètes.

« Les experts estiment que la base principale de ces dates était de donner suffisamment de temps pour affecter la transition présidentielle du pouvoir, une préoccupation qui est totalement obsolète à l’ère d’Internet et du transport aérien », a déclaré The Amistad Project dans un communiqué.

La première de ces dates, la soi-disant date limite de la sphère de sécurité, est conforme à la loi fédérale (3 US Code Section 5) et est censée libérer un État de nouvelles contestations de la contestation électorale s’il règle des litiges juridiques et certifie ses résultats. au moins six jours avant la réunion du collège électoral du 14 décembre.

Le projet Amistad a qualifié les délais du collège électoral d ‘«à la fois arbitraires et un obstacle direct aux obligations des États d’enquêter sur les élections contestées» et a plaidé pour que les délais soient ignorés, si nécessaire, dans l’intérêt plus large d’enquêter de manière approfondie sur les allégations de fraude électorale.

Le point de vue présenté dans le document correspond aux remarques de l’avocat Sidney Powell, qui a été le fer de lance de diverses contestations juridiques liées aux élections dans les États du champ de bataille, présentant un nombre croissant de preuves à l’appui des allégations de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

« Avec l’affaire de fraude, la date limite du 8 décembre ne s’applique pas », a déclaré Powell à Newsmax lors d’une interview le 4 décembre. «Nous avons au moins jusqu’au 14 décembre.»

Sidney Powell s’exprimant lors d’une conférence de presse au siège du Comité national républicain à Washington le 19 novembre 2020 (Mandel Ngan / AFP via Getty Images)

«Nous pourrions intenter davantage de poursuites», a-t-elle dit, ajoutant que les poursuites qu’elle et d’autres alliés du président Donald Trump ont intentées «ne sont pas de pures élections.

«Ce sont des poursuites pour fraude massives qui peuvent annuler les résultats des élections en raison de cette fraude à tout moment», a-t-elle déclaré. «Les États ne devraient pas certifier les résultats des élections face à cela.»

Le projet Amistad a également intenté une action en justice dans plusieurs États clés, arguant que des actions illégales de la part des autorités étatiques et locales ont conduit à plus de 1,2 million de bulletins de vote potentiellement frauduleux.

«Grâce à des enquêtes rigoureuses à l’appui de notre litige, nous démontrons que les autorités étatiques et locales ont effrontément violé les lois électorales dans plusieurs États swing afin de faire avancer un programme politique partisan», a déclaré Phill Kline, directeur du projet Amistad, dans un communiqué. «En conséquence, il est impossible pour ces États de déterminer leurs électeurs présidentiels conformément à la date limite arbitraire fixée par la loi fédérale en 1948, et donc, la seule date limite qui compte est le 20 janvier 2021.»

Les étapes relatives à l’accréditation et à la nomination des électeurs présidentiels sont souvent considérées comme des formalités et, en tant que telles, ont suscité peu d’intérêt du public, mais les mécanismes d’élection d’un président américain ont suscité un nouvel examen cette année alors que Trump et ses alliés continuent de poursuivre des stratégies juridiques visant à pour prouver que les résultats étaient frauduleux.

Les résultats du vote du Collège électoral doivent être reçus, et généralement approuvés, par le Congrès le 6 janvier, bien que les législateurs puissent s’opposer à l’acceptation des votes des électeurs. La Chambre contrôlée par les démocrates et le Sénat contrôlé par les républicains voteraient tous deux séparément pour résoudre tout différend. L’un d’eux est déjà venu de Pennsylvanie, où 75 législateurs républicains ont signé le 4 décembre une déclaration exhortant le Congrès à empêcher que les votes électoraux de l’État soient exprimés pour le candidat démocrate Joe Biden.

L’équipe juridique de Trump a poursuivi de nombreuses poursuites judiciaires tout en continuant à collecter des preuves à l’appui d’allégations de malversations. L’une des stratégies poursuivies par l’équipe Trump a été d’appeler les législatures des États républicains à nommer un ensemble d’électeurs rivaux promis à Trump. Cette tactique a subi un revers dans l’État du champ de bataille de l’Arizona le 4 décembre, le président républicain de la Chambre disant que les appels à annuler les résultats certifiés de l’élection présidentielle ne sont pas légaux et ne se produiront pas.

Selon la loi fédérale, les deux chambres du Congrès devraient voter pour accepter une liste d’électeurs concurrents. Dans le cas contraire, les électeurs nommés par les gouverneurs des États doivent être utilisés.

Une fois que le Collège électoral a voté, le dernier mouvement restant pour bloquer l’élection serait un effort pour voter contre les électeurs du Congrès. Cela a déjà été tenté, lorsqu’une poignée de démocrates du Congrès en 2000, 2004 et 2016 se sont opposés à la nomination de George W. Bush et de Trump à la présidence. Leur nombre n’était pas suffisant pour empêcher les deux hommes de prendre leurs fonctions.

Le projet Amistad, dans le livre blanc, a fait valoir qu’il existe «une flexibilité et un précédent significatifs dans la législation américaine pour changer la date de nomination des électeurs, changer la date à laquelle les électeurs se réunissent pour voter et changer la date à laquelle les électeurs font certifier leur vote par le Congrès, »Qui, s’il était mis en œuvre, pourrait donner plus de latitude que les délais actuels à Trump pour prouver son cas de fraude électorale.

«Pour le bien de la démocratie américaine et pour renforcer notre tissu social effiloché, il est préférable de s’attaquer aux problèmes de fraude avant de déterminer qui sera le prochain président», a noté le projet Amistad dans le document, ajoutant que des enquêtes de fraude «rigoureuses» se poursuivraient au-delà Jour d’inauguration.

Le journal a appelé Biden et ses alliés à se féliciter d’une telle enquête, «sinon, un nuage sombre planera sur l’administration Biden s’il devient clair que son élection était illégitime, et la fragmentation sociopolitique qui se produit aux États-Unis ne fera que empirer. »

