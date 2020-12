Le Royaume-Uni a autorisé un mystérieux vol d’essai d’aérosol COVID-19 de 3 heures au-dessus du pays

L’autre jour, le centre aérospatial néerlandais a envoyé un Boeing 737-800 dans les airs pour effectuer une sorte de «vol d’essai» étrange du coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France et alliés – de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease) – MIRASTNEWS] (COVID-19) au-dessus de l’Angleterre l’autre jour. Et pour autant que nous puissions en juger, les Britanniques en bas n’ont jamais été informés de l’expérience biologique dangereuse.

Une page d’information allemande sur Twitter a révélé que Corendon Airlines s’était associée à l’organisation néerlandaise pour prétendument «en savoir plus sur les aérosols à bord des avions». L’expérience a duré environ trois heures, même si personne ne sait vraiment de quoi il s’agit car rien n’a été divulgué publiquement.

Le [virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 a-t-il été délibérément pulvérisé à l’intérieur de l’avion, se demandent certains? A-t-il également été pulvérisé à l’extérieur de l’avion? Encore une fois, personne ne semble connaître les réponses à aucune de ces questions, ce qui est inquiétant en soi.

Rumor Mill News a spéculé sur la vraie nature du vol, posant plusieurs des mêmes questions que nous sur ce qui s’est réellement passé à 39 000 pieds.

«La question est de savoir si cette substance a été pulvérisée pour tuer le virus de la grippe ou a-t-elle été utilisée comme vaccin sans l’autorisation du public?» a demandé George Eaton du site.

Corendon a imposé des restrictions sévères à la COVID-19 cet été

En août, Corendon a annoncé publiquement que les voyageurs arrivant à Nuremberg – un peu ironique à la lumière des procès de Nuremberg – auraient besoin de sauter à travers un tas de cerceaux pour y débarquer.

En plus de devoir passer un test COVID-19 à l’arrivée, les voyageurs ont également reçu l’ordre de:

• Ayez en main un test COVID-19 négatif existant imprimé en anglais ou en allemand

• Ne provenir d’aucune zone COVID-19 «à haut risque» dans toute l’Europe

• Ne traverser que l’Allemagne plutôt que d’en faire sa destination finale

«Si aucune des situations ci-dessus ne s’applique à vous, vous pouvez vous inscrire en ligne à l’avance pour réduire votre temps d’attente à votre retour à Nuremberg», a en outre annoncé la société.

Les vaccins COVID-19 «répandront-ils» le virus sur des personnes en bonne santé?

Puisqu’il s’agit d’une histoire en développement, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire à ce stade que quelque chose de louche s’est définitivement passé dans le ciel du Royaume-Uni qui justifie une enquête plus approfondie.

Quelque chose a-t-il été fait là-haut pour propager davantage de maladies au nom d’essayer de la combattre? Saurons-nous jamais vraiment ce que font les fournisseurs de plandémie derrière notre dos avec des incidents comme celui-ci alors qu’ils continuent à semer la peur au sujet du virus?

Une chose que nous savons avec certitude est que les vaccins COVID-19 nouvellement publiés ne sont pour la plupart pas testés et pourraient potentiellement répandre le virus ou un autre agent infectieux sur d’autres.

C’est peut-être ce qui était testé à l’intérieur de cet avion Boeing alors qu’il volait haut dans le ciel de la Grande-Bretagne. Le moment est certainement suspect, étant donné que le premier lot de vaccins COVID-19 a été publié au Royaume-Uni exactement au même moment que ce lancement de test.

En parlant de risques liés aux vaccins, on ne sait pas non plus comment le Joe moyen se comportera après avoir reçu le vaccin. Les personnes vaccinées contre la COVID-19 finiront-elles par tomber gravement malades ou mourantes? Les «autorités sanitaires» blâmeront-elles alors les personnes qui n’ont pas été vaccinées alors que les vrais coupables étaient ceux qui ont reçu le vaccin?

Robert F. Kennedy Jr. conseille à tout le monde d’éviter de prendre la photo pour ces raisons et plus encore. Ce n’est tout simplement pas un risque à prendre, en particulier pour quelque chose qui a un taux de survie de plus de 99%.

Un utilisateur de Twitter, commentant l’anomalie de l’avion, a écrit qu’il y aura probablement des «pics» dans les cas de COVID-19 au-dessus des zones où il a volé dans les prochains jours. Nous ne serions certainement pas surpris.

CNN révèle que la vaccination des personnes âgées contre le COVID-19 pourrait les tuer, mais si vous le mentionnez n’importe où, vous serez INTERDIT

Est-il sécuritaire pour les personnes âgées de se faire vacciner contre le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France et alliés – de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus Desease) – MIRASTNEWS] (COVID-19)? Pas selon le Dr Helen «Keipp» Talbot de l’Université de Vanderbilt, qui était le seul vote «non» sur un comité consultatif du CDC qui a finalement décidé de recommander le jab expérimental pour les vieux.

Croyez-le ou non, CNN a récemment donné au Dr Talbot une plate-forme pour exprimer ses préoccupations concernant les risques liés à l’administration des vaccins COVID-19 aux personnes fragiles et vulnérables. Étant donné que ces personnes ont le plus grand risque de blessure ou de mort, est-il vraiment sûr de leur donner quelque chose qui pourrait les tuer?

Le Dr Talbot n’en est pas si sûr et ne recommande donc pas aux patients vivant dans des établissements de soins de longue durée de se faire vacciner, du moins pas tant que l’on ne sera pas informé des effets indésirables des vaccins.

«Une femme étrange, je suppose», aurait dit le Dr Talbot à ses collègues. «J’ai encore du mal avec ça. Ce n’était pas un vote facile.

Dans l’éventualité où un grand nombre de résidents de soins de longue durée commenceraient soudainement à mourir du coup, la perception du public quant à sa sécurité et son efficacité serait ternie, s’inquiète-t-elle. Ce n’est donc pas que le Dr Talbot s’oppose au vaccin en soi, mais plutôt qu’elle ne veut pas que les gens en aient peur en cas de décès de masse.

Pour cette raison, certains demandent à des personnes en meilleure santé de recevoir le vaccin en premier. S’il semble que les vaccins sont sûrs et efficaces chez les personnes jeunes et dynamiques, alors ceux qui sont vieux et fragiles seront plus susceptibles de se joindre à eux pour retrousser leurs manches.

Pour plus d’informations sur le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France et alliés – de la maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus Desease) – MIRASTNEWS] (COVID-19), assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les vaccins COVID-19 n’ont jamais été testés chez les personnes âgées les plus à risque

Pour être clair, ni CNN ni le Dr Talbot ne semblent s’inquiéter de la sécurité réelle des personnes âgées. Ce qui leur importe, c’est l’optique de la vaccination COVID-19 en termes de sécurité et d’efficacité.

Si des personnes non âgées voient des personnes âgées mourir en masse à cause du vaccin, les non-personnes âgées seront beaucoup moins susceptibles de se faire vacciner, en d’autres termes.

«Puisqu’ils n’ont pas été étudiés chez les personnes de ces populations, nous ne savons pas dans quelle mesure le vaccin fonctionnera pour eux», déclare le Dr Kelly Moore, directeur associé de la Coalition d’action d’immunisation, un groupe qui soutient les travailleurs de première ligne qui sera chargé d’administrer les vaccins COVID-19.

«Nous savons que la plupart des vaccins ne fonctionnent pas aussi bien chez une personne âgée fragile que chez une personne en forme et vigoureuse, même si elle a le même âge.»

Le Dr Moore a poursuivi en admettant qu’il n’y a aucun moyen de vraiment savoir si les vaccins COVID-19 bénéficieront de quelque manière que ce soit aux personnes âgées, car les personnes les plus à risque n’ont pas été incluses dans les groupes de test.

« Il y a une question sur les avantages directs du vaccin, s’il est administré aux personnes qui vivent dans ces établissements, car nous n’avons pas encore étudié son fonctionnement dans ce groupe. »

Voilà pour la science. Dans le même temps, toute personne décédée après la vaccination contre la COVID-19 est probablement décédée d’autre chose, selon le Dr Moore, surtout si elle approchait déjà de la fin de sa vie.

«Une des choses que nous voulons nous assurer que les gens comprennent, c’est qu’ils ne devraient pas être inutilement alarmés s’il y a des rapports, une fois que nous avons commencé à vacciner, de quelqu’un ou de plusieurs personnes décédant dans un jour ou deux de leur vaccination qui sont des résidents d’un long à long terme », soutient le Dr Moore.

«Ce serait quelque chose auquel nous nous attendrions, comme d’habitude, parce que les gens meurent fréquemment dans les maisons de retraite.

DÉPOPULATION VAX: Des sujets d’essai auxquels des vaccins contre le coronavirus ont été injectés soudainement testés positifs pour le VIH

Le vaccin contre le coronavirus est une arme biologique de dépopulation mondiale. Les personnes injectées avec des vaccins Covid-19 sont soudainement testées positives pour le VIH.

Comme rapporté via Great Game India:

L’Australie abandonne le vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que les participants soient séropositifs

Le gouvernement australien a annulé un accord d’un milliard de dollars sur le vaccin contre le coronavirus avec la société de biotechnologie australienne CSL Limited pour fournir 51 millions de doses d’un vaccin Covid-19 en cours de développement par l’Université du Queensland après que plusieurs participants à l’essai ont renvoyé des résultats de test VIH faux positifs.

Ce qui est intéressant, c’est que cette histoire prétend que les tests VIH sont des «faux positifs». Mais si le VIH est réellement détecté, alors en quoi est-il faux?

Notez que lorsque quelqu’un est porteur du coronavirus, on ne l’appelle jamais un faux positif. Il s’agit simplement d’un résultat «positif» ou d’un nouveau «cas» d’infection. Selon cette logique, ces vaccinés devraient également être étiquetés «cas» de VIH.

Et cela soulève la question: qu’est-ce qui est mis dans le vaccin qui ressemble suffisamment au VIH pour déclencher un résultat de test positif?

Fragments de protéines du VIH ajoutés intentionnellement aux vaccins contre les coronavirus

De l’histoire liée ci-dessus:

M. Petrovsky a déclaré à The Australian que le problème de l’utilisation du VIH était clair dans les «données sur les hamsters et les souris», mais que ses conseils avaient été ignorés. Il a déclaré que les premières données suggéraient que le vaccin lui-même était assez instable.

Les protéines de pointe de Covid, comme la plupart des protéines virales de surface, sont assez instables. Pour garantir que le vaccin induit la bonne réponse immunitaire, le clamp choisi comprend deux fragments d’une protéine trouvée dans le VIH, car ces fragments ont fourni la plus grande stabilité au vaccin.

Alors attendez, ils utilisent des composants VIH dans le vaccin à dessein?

Oui en effet.

Et c’est pourquoi il déclenche les résultats du test VIH «positifs». En d’autres termes, ce ne sont pas du tout de faux positifs. Ils détectent les composants du VIH qui sont délibérément mis dans le vaccin contre le coronavirus.

Techniquement, il serait exact de dire que le vaccin contre le coronavirus utilise des «fragments de protéines du VIH» comme composant délibéré du vaccin.

Ainsi, les personnes qui font la queue pour recevoir le vaccin contre le coronavirus peuvent se porter volontaires pour se faire injecter des fragments de protéines du VIH.

Mais quiconque mentionne cela sera bien sûr instantanément déplatformé sur toutes les plateformes de médias sociaux, même si c’est 100% vrai.

Il devrait être évident pour toute personne rationnelle que le vaccin contre le coronavirus est une arme biologique de dépeuplement mondiale conçue pour blesser, tuer ou rendre infertiles des milliards d’êtres humains.

Quiconque prend le vaccin contre le coronavirus demande le suicide assisté par vaccin.

À moins, bien sûr, que vous soyez suicidaire.

Une version antérieure de cette histoire rapportait que Robert F. Kennedy, Jr. avait émis un avertissement selon lequel personne ne devrait prendre le vaccin Covid-19. Les représentants de Bobby Kennedy nous ont contactés et nous ont informés que ce n’était pas exact, nous avons donc retiré cette déclaration. Nous recherchons cette affirmation, qui semble être largement rapportée par d’autres médias, mais qui peut néanmoins être incorrecte. Nous regrettons l’erreur.

L’Australie abandonne le vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que les participants soient séropositifs

Par GreatGameIndia.com

Le gouvernement australien a annulé un accord d’un milliard de dollars sur le vaccin contre le coronavirus avec la société de biotechnologie australienne CSL Limited pour fournir 51 millions de doses d’un vaccin Covid-19 en cours de développement par l’Université du Queensland après que plusieurs participants à l’essai ont renvoyé des résultats de test VIH faux positifs.

L’Université du Queensland a brusquement mis fin à ses essais de vaccin contre le coronavirus que le gouvernement australien avait commandé dans le cadre d’un accord d’un milliard de dollars pour 51 millions de doses. L’accord a été résilié après que les participants ont renvoyé des résultats de test VIH faussement positifs, craignant que l’accident du vaccin ne nuise à la confiance du public dans le programme de vaccination COVID-19.

Vendredi, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré:

Le vaccin de l’Université du Queensland ne pourra pas être appliqué sur la base des avis scientifiques, et cela ne figurera plus dans le plan de vaccination de l’Australie.

Le scientifique australien des vaccins Nikolai Petrovsky avait averti le gouvernement du risque d’inclure le VIH dans un vaccin des mois avant la signature de l’accord d’un milliard de dollars.

M. Petrovsky a déclaré à l’Australien que le problème de l’utilisation du VIH était clair dans les «données sur les hamsters et les souris», mais son avis a été ignoré. Il a déclaré que les premières données suggéraient que le vaccin lui-même était assez instable.

Dans l’ensemble, il ne semblait tout simplement pas qu’il allait être un vaccin efficace, c’est pourquoi nous avons été surpris lorsque le gouvernement y a engagé des millions de dollars, cela semblait tout simplement disproportionné.

La «protéine de pointe» Covid-19 a été au centre du vaccin de l’Université du Queensland, utilisant la technologie du clamp moléculaire pour verrouiller la protéine dans une forme qui permet au système immunitaire de reconnaître puis de neutraliser le virus.

Les protéines de pointe de Covid, comme la plupart des protéines virales de surface, sont assez instables. Pour s’assurer que le vaccin induit la bonne réponse immunitaire, le clamp choisi comprend deux fragments d’une protéine trouvée dans le VIH, car ces fragments ont fourni la plus grande stabilité au vaccin.

