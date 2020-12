La Cour suprême des États-Unis est désormais complice du complot criminel international visant à voler les élections de 2020 et à renverser le POTUS

SCOTUS COUPABLE DE TRAHISON & SÉDITION

Cet exposé attendu depuis longtemps est toujours un travail en cours. Cependant, compte tenu de la récente décision de SCOTUS de rejeter le procès du Texas contre la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin, la vérité brute doit être révélée. Peu importe la façon dont on la voit, la Cour suprême des États-Unis est peuplée de communistes traîtres et de marxistes culturels séditieux.

Cela n’a rien à voir avec les conservateurs contre les libéraux ou les démocrates contre les républicains. Cela n’a rien à voir avec la droite contre la gauche.

En fait, cette question extrêmement grave concernant la constitution actuelle de la Cour suprême américaine a à voir avec le nationalisme contre le mondialisme; et le patriotisme contre le communisme.

Les membres actuels du SCOTUS sont clairement orientés vers le mondialisme et le communisme. À l’exception du juge Clarence Thomas et du juge Samuel Alito, il est clair que la Haute Cour est un nid de communistes et de traîtres.

Cette dure réalité pose un problème ÉNORME pour la continuité de la République américaine, comme en témoigne la décision totalement corrompue sur le procès électoral au Texas. Comme suit:

La Cour suprême des États-Unis rejette la poursuite électorale au Texas pour «manque de réputation»

Très peu de profanes le savent, mais chaque fois qu’un tribunal – N’IMPORTE QUELLE COUR – veut rejeter rapidement une action en justice, ils s’appuient souvent sur la justification arbitraire et frivole connue sous le nom de «MANQUE D’IMPORTANCE».

En tant que fait historique, des affaires plus légitimes ont été portées devant plus de tribunaux à tous les niveaux aux États-Unis, qui ont été rapidement rejetées en utilisant cette décision transparente et injuste.

Parce que le procès pour les élections au Texas présentait un cas si fort, le SCOTUS de gauche savait qu’il devait le supprimer du rôle – RAPIDEMENT! Ainsi, les juges mondialistes savaient exactement comment encadrer leurs décisions à la fois individuellement et collectivement: «MANQUE D’IMPORTANCE».

Bien sûr, dans le domaine juridique, une décision aussi capricieuse est toujours du code, en particulier pour le plaignant: ne pensez même pas à soumettre à nouveau votre poursuite devant le tribunal, aussi méritoire soit-elle.

Cette forme de déni des cas juridiques les plus convaincants et les plus légitimes a été utilisée par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial (NOM) pendant de nombreuses décennies. De cette façon, le SCOTUS a été systématiquement utilisé pour faire avancer considérablement l’agenda du NOM, en particulier ceux qui ont à voir avec le marxisme culturel et le communisme en expansion rapide en Amérique.

Ces deux piliers hautement destructeurs de la plate-forme mondialiste du NOM sont mis en œuvre à une vitesse vertigineuse pour effondrer la République américaine en sapant profondément l’intégrité territoriale des États-Unis d’Amérique ainsi qu’en détruisant la souveraineté nationale avec chaque décision du SCOTUS.

John Roberts, juge en chef SCOTUS

L’incarnation la plus récente et corrompue de la Cour suprême des États-Unis a commencé avec la nomination très inhabituelle de John Roberts.

Le point de données suivant est essentiel pour comprendre l’extraordinaire degré de complicité du juge en chef Roberts dans la tentative continue de renverser le président Donald Trump:

Les 11 juges de la Cour FISA qui ont approuvé l’espionnage illégal de Trump Nommés par John Roberts

Ensuite, il y a ce fait historique important de la vie politique américaine:

Donc, pour être clair, le juge en chef John Roberts a été nommé par un ancien directeur de la CIA, mondialiste hardcore et perfide POTUS George H.W. Bush dans un pari aveugle qui a vu un néophyte total avec une longue histoire de crises et de chirurgies cérébrales élevé au rang de juge le plus puissant du monde du jour au lendemain… comme sous le couvert de l’obscurité.

Qui savait à part ses maîtres que John Roberts avait une longue histoire de crises et de chutes au cerveau?! Qui savait à part ses maîtres étrangers que Roberts était si vulnérable que cet article le décrit: Comment John Roberts a-t-il été nommé juge en chef de SCOTUS avec sa longue histoire de crises d’épilepsie, de chirurgies cérébrales et de chutes?!

Ce qui suit est un titre WaPo qui a été publié aussi récemment qu’en juillet 2020.

Le juge en chef John Roberts hospitalisé après s’être blessé à la tête lors d’une chute après une autre crise

Ensuite, il y a ce titre du NYT de juillet 2007. Pourquoi ces saisies semblent-elles toujours se produire en juillet, au fait?

Le juge en chef est hospitalisé après une crise

À la lumière de ces antécédents médicaux très graves, comment et pourquoi, VRAIMENT, John Roberts s’est-il installé dans le bureau le plus puissant et influent du pays après le POTUS. Voir: Comment John Roberts a-t-il été nommé juge en chef de SCOTUS avec une longue histoire de crises d’épilepsie, de chirurgies cérébrales et de chutes?!

Quel est le point crucial?!

Le juge en chef Roberts ne prend pas seulement de puissants médicaments pharmaceutiques psychoactifs, les chirurgiens du cerveau ont eu BEAUCOUP d’accès à son cerveau au fil des ans pour implanter la technologie la plus avancée de contrôle de l’esprit et de manipulation de la pensée. Contrôler un sujet comme Roberts est un jeu d’enfant, comme l’a clairement prouvé le programme de contrôle mental MK-ULTRA de la CIA. Assez dit.

Retour à «SCOTUS GUILTY OF TREASON & SEDITION»

Tout indique maintenant la grande probabilité que le président Trump ait été [EXTRÊMEMENT] trompé en nommant TROIS (3) juges SCOTUS qui sont vraiment des mondialistes morts dans la laine. Voir: «Les trois personnes nommées par Trump étaient des traîtres et se rangeaient du côté des communistes.»

Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett ont tous coupé le profil politique des candidats furtifs qui se retourneront tout comme John Roberts et Anthony Kennedy.

En fait, tous les trois se sont juste retournés! Et ils l’ont fait pour la décision judiciaire la plus importante de leur carrière. Alors, que faut-il dire d’autre.

Cette partie mystérieuse de l’histoire nécessite un traitement beaucoup plus approfondi qui sera couvert dans un article de suivi. En attendant, le rapport d’enquête très important suivant est fourni pour l’éducation du lectorat du SOTN. Il explique graphiquement pourquoi les avocats inscrits au BAR ont été explicitement interdits d’exercer des fonctions publiques aux États-Unis par les pères fondateurs. Cela explique également de manière convaincante pourquoi cette Cour suprême est désespérément corrompue et perfide.

Le 13e amendement manquant: * Aucun avocat autorisé dans la fonction publique*

Bottom Line: En vérité, le peuple américain est confronté à un problème bien plus grave qu’une simple Cour suprême qui est complètement contrôlée par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial. Que la profession juridique et la justice américaines soient fortement dominées par des juges extrêmement militants qui sont des démocrates et des socialistes, des libéraux et des progressistes, des communistes et des bolcheviks, des extrémistes de gauche et des anarchistes qui durent toute leur vie, est la véritable calamité nationale. Lisez ceci pour plus d’informations: Comment les avocats ont détruit la société américaine…… et les avocats d’entreprise ont dévasté la planète

Conclusion

Si le plus haut tribunal du pays ne se prononce pas sur la plus grande fraude électorale et le vol électoral de l’histoire des États-Unis, alors qui le fera?

Le SCOTUS s’est avéré hors de propos et impuissant. C’est aussi le tribunal le plus tordu du pays et, par conséquent, ne mérite certainement pas le respect et la déférence que tant de gens lui accordent.

Le résultat de cette profonde trahison du peuple américain est que nous, le peuple, serons obligés de prendre les choses en main. Car ce sont les gouvernés qui donnent leur consentement au gouvernement; et les gouvernés qui peuvent retirer ce consentement en un clin d’œil. Considérez cela comme le résultat de cette décision de poursuite catastrophique au Texas.

Le président Trump l’a dit mieux lorsqu’il a tweeté ce qui suit:

«La Cour suprême n’avait aucun intérêt pour le bien-fondé de la plus grande fraude électorale jamais commise aux États-Unis d’Amérique.»

Ce qui signifie que le mouvement patriote sera bientôt obligé de veiller à ce que justice soit faite en ce qui concerne le résultat de l’élection du POTUS 2020. Cette nation ne peut tout simplement pas permettre que le vrai vainqueur, qui a remporté un record de 80 millions de voix, soit privé de sa victoire légitime par un voleur d’élections et le parti démocrate.

Si une telle injustice était justifiée, cette nation cesserait d’exister et deviendrait bientôt la République de la banane qu’Obama, Clinton, Biden, Harris et al. poussent désespérément pour.

Plan d’action

Priez pour la justice comme s’il n’y avait pas de lendemain, car si le Créateur ne déplace pas rapidement certaines montagnes, il se peut qu’il n’y ait pas de lendemain! Et, même si le SCOTUS a juste jugé injustement

State Of The Nation

Source

[1] Nomination à la Cour suprême de John Roberts

Note de l’éditeur de SOTN: cette plate-forme Alt Media a prédit depuis le début que la droite ne pouvait compter que sur les juges SCOTUS Clarence Thomas et Samuel Alito pour faire ce qu’il fallait. Cet état de fait réaliste est, peut-être impénétrable pour la plupart des patriotes, donne aux États-Unis une excellente occasion opportune et inestimable de reprendre notre pays. Plus à venir sur cette initiative absolument vitale du Patriot Movement. Par exemple: nous n’avons pas besoin de SCOTUS pour gagner

State Of The Nation

Arguments bruyants devant les chambres de la Cour suprême des États-Unis sur le procès au Texas – COUR INTIMIDÉE

Hal Turner Radio Show

CET ARTICLE A ÉTÉ DÉJÀ VERROUILLÉ ET UNIQUEMENT POUR LES ABONNÉS. IL A ÉTÉ DÉVERROUILLÉ À LA DEMANDE PERSONNELLE DE STEVE QUAYLE – D’une source au plus profond de la Cour suprême des États-Unis alors qu’ils discutaient du procès en cours au Texas contre Pennsylvanie et. Al.

«Hal, comme vous le savez, je suis greffier pour l’un des juges de SCOTUS. Aujourd’hui ne ressemblait à rien de ce que nous avons jamais vu. Les juges se disputent bruyamment à huis clos.

Les juges se sont réunis dans une salle fermée et scellée, comme d’habitude.

Habituellement, c’est très calme, mais aujourd’hui, nous pouvions entendre des cris tout au long du couloir.

Ils se sont rencontrés en personne, car ils ne croyaient pas que les réunions téléphoniques étaient sûres.

Le juge en chef Roberts criait

«Allez-vous être responsable des émeutes si nous entendons cette affaire?»

«Ne me parlez pas de Bush contre Gore, nous n’avions pas affaire à des émeutes à l’époque»

«Vous oubliez quel est votre rôle ici Neil, et je ne veux plus entendre les deux juges juniors. Je vais vous dire comment vous voterez.»

Le juge Clarence Thomas dit: «C’est la fin de la démocratie, John.»

«Quand ils ont quitté la pièce, Roberts, les Libs et Kavanugh avaient de grands sourires. Alito et Thomas étaient visiblement bouleversés. ACB et Gorsuch ne semblaient pas du tout déconcertés.»

Il est clair que le juge en chef Roberts est intimidé par les émeutes de l’ATNIFA / de gauche. Eh bien, il faut se demander s’il peut peut-être être plus intimidé par certaines actions de la droite?

Je ne vais pas prendre la peine de faire ça ou quoi que ce soit d’autre, et aucun d’entre vous ne devrait le faire, mais je me demande juste, c’est tout.

REMARQUE: il y a deux semaines, la société de publicité TABOOLA a rompu sa relation de 6 ans avec moi parce qu’elle n’aimait pas le contenu de ce site. Ces publicités représentaient les revenus que j’utilisais pour nourrir ma famille. J’ai sérieusement besoin du soutien du public. Si vous le pouvez, veuillez faire un don en utilisant le bouton jaune FAIRE UN DON ci-dessous pour aider à différer les frais de transfert de données afin de vous présenter cette histoire.

Texas Rep West appelle à la sécession des États après le refus de SCOTUS de poursuivre les élections. Les garçons de Trump crient « Détruire GOP »

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

«La Cour suprême, en rejetant le procès du Texas auquel se sont joints dix-sept États et 106 membres du Congrès américain, a décrété qu’un État peut prendre des mesures inconstitutionnelles et violer sa propre loi électorale. Entraînant des effets néfastes sur les autres États qui respectent la loi, alors que l’état coupable ne subit aucune conséquence. Cette décision établit un précédent selon lequel les États peuvent violer la constitution américaine et ne pas être tenus pour responsables. Cette décision aura des ramifications profondes pour l’avenir de notre république constitutionnelle. Peut-être que les États respectueux des lois devraient se lier et former une Union d’États qui respecteront la constitution.»

La provocation perturbatrice d’Allen West, lieutenant-colonel à la retraite de l’armée et ancien député à la Chambre mais maintenant président du Parti républicain du Texas, a commencé à Austin le 11 décembre, qui a lancé un appel public à la sécession. « Le Texas GOP sera toujours pour la Constitution et pour la primauté du droit, même si d’autres ne le font pas », ajoute.

Allen West, président du Texas GOP

«En se lavant les mains de la responsabilité d’entendre la contestation du Texas à l’élection présidentielle de 2020, les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis ont peut-être scellé le sort du pays et rendu une guerre civile cinétique beaucoup plus probable», a écrit l’opinioniste Nebojsa Malic sur Russia Today .

La Cour suprême n’a pas eu le sentiment de devoir remettre en question le résultat des élections, même avec une pantomime pour plaire à 19 États américains. Il n’aurait pu le faire que formellement: ouvrir le dossier puis confirmer l’inexistence de la fraude signalée par la campagne Trump. Mais cela aurait fait sauter la proclamation officielle du président élu Joseph Biden que le Comité électoral national prévoit pour demain, lundi 14 décembre.

Comme le rapporte Roberto Vivaldelli sur InsideOver, Rudy Giuliani a déclaré ces derniers jours que les législateurs d’Arizona, de Géorgie et du Michigan pourraient finir par décider quels électeurs envoyer non seulement en vue de la prochaine assemblée mais surtout en référence à la représentation qui devra certifier le vote avant le Congrès début janvier

«L’ancien maire de New York a expliqué que les États sous contrôle républicain pourraient voter pour envoyer leur propre liste des meilleurs électeurs, soulignant qu’une telle option est soutenue dans la Constitution américaine. Giuliani et Jenna Ellis ont fait pression ces derniers jours sur les législateurs des États pour qu’ils réaffirment leur pouvoir de choisir leurs propres grands électeurs en raison de preuves présumées de fraude. L’ancien maire a déclaré dimanche à Fox Business que les législateurs géorgiens «avaient lancé une pétition pour choisir leurs électeurs», notant que les membres du GOP étaient «dégoûtés» par les preuves présentées lors d’une audience la semaine dernière», explique InsideOver, une chronique géopolitique italienne du journal Il Giornale.

«C’est une éventualité – celle émise par Giuliani – que le célèbre politologue Graham Allison avait illustrée il y a quelques semaines dans le prestigieux magazine National Interest. Cela pourrait arriver ce qui s’est déjà produit lors des élections présidentielles de 1876 qui ont opposé Tilden et Hayes. Comme à l’époque, chaque État devra réunir sa propre assemblée pour certifier le résultat des élections et la liste des grands électeurs au Congrès. Cela devrait se produire vers le 6 janvier. Cependant, souligne Allison, «les législateurs des États ont le pouvoir constitutionnel de conclure que le vote populaire a été corrompu» par une «fraude possible» et «d’envoyer ensuite une liste d’électeurs concurrents au nom de leur État. Cela signifie qu’en cas de litige sur des listes électorales concurrentes, le président du Sénat, le vice-président Pence, semble avoir le pouvoir ultime de décider lesquels accepter et rejeter. Et Pence choisirait Trump»».

Mais il y a un inconvénient. Dans le cas où le Congrès ne certifierait pas la nomination d’un président élu, les pouvoirs présidentiels passeraient entre les mains de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la chef des démocrates qui a piloté le scandale UkraineGate jusqu’à la destitution contre Trump alors bloquée par le Sénat.

Le nœud du problème, cependant, comme souligné dans les articles précédents, est l’opposition interne aux républicains eux-mêmes, ce qui rend difficile la réflexion sur une réaction compacte d’effet sûr à la fois dans les replis des différends au sein de la commission électorale et en référence. à l’appel lancé par l’ancien parlementaire Allen West pour l’improbable «sécession» des États confédérés fidèles à la Constitution.

D’une part, il y a le quartier extrémiste de l’ancien président George W. Bush qui, dès le début de la campagne électorale, s’est rangé du côté du candidat démocrate Joseph Biden dans cette parfaite synoothie des puissances fortes de l’État profond capables de franchir les frontières entre le rouge et le bleu.

Ensuite, il y a ceux qui ont approuvé le président élu Biden dès que les médias traditionnels ont crédité sa victoire alors que les résultats des votes étaient encore absolument incertains (assez pour déclencher une controverse à longue distance entre le New York Times et Fox News). Enfin, il y a ceux qui, tout en restant proches de Trump, ne croient ni ne légitiment sa dénonciation de la fraude électorale.

TRUMP-BOY SHOUT: « DESTROY GOP »

Cela a suscité la colère des gens. Les gens de Trump sont descendus dans la rue samedi pour montrer leur colère. Mais ils ne voulaient pas seulement protester contre la décision des juges de la Cour suprême. Les manifestants de MAGA de Make America Great Again et les plus énergiques Proud Boys ont attaqué les républicains eux-mêmes.

«Des milliers de partisans du président Donald Trump sont descendus à Washington samedi pour un rassemblement massif du MAGA qui a présenté une volée d’orateurs conservateurs s’adressant à la foule agitée, qui pense que l’élection leur a été «volée», et accuse le Parti républicain de « trahison».» Écrit le correspondant américain de Russia Today.

Une équipe hétéroclite de personnalités pro-Trump était présente, y compris le théoricien du complot Alex Jones; Michael Flynn, ancien conseiller en disgrâce de Trump à la sécurité nationale, gracié par Trump; et l’ancien conseiller en politique étrangère de Trump, Sebastian Gorka. Le président a même survolé la foule rassemblée à Marine One en route vers un match de football à West Point.

«Malgré des chants enflammés comme «détruisez le GOP!» L’événement s’est déroulé principalement pacifiquement, la police de DC ayant réussi à éloigner les contre-manifestants, des files de flics à bicyclette et en tenue anti-émeute empêchant les groupes d’interagir. Cependant, à la tombée de la nuit, les parties se sont éclatées en petits groupes et ont commencé à sillonner les rues du centre-ville de Washington et à se battre avec leurs rivaux, se vaporisant de poivre et se faire asperger de poivre par les flics», ajoute RT.

Une personne, apparemment du côté des Proud Boys, a été poignardée, avec des vidéos partagées en ligne montrant un groupe de droite se liguant contre un homme seul et vêtu d’un couteau.

Cette âpre contestation politique prend donc plus d’importance même que les affrontements déclenchés par les contre-manifestations organisées par les extrémistes de gauche de Black Lives Matter mais surtout par les Antifa qui, en tenue anti-émeute comme de parfaits guérilleros urbains avec une «squadrista», ont une fois de plus cherché à supprimer le droit démocratique des autres de manifester. Lors des émeutes, quatre personnes ont été poignardées à Washington, hospitalisées pour de graves blessures à l’hôpital, tandis qu’un suspect a été arrêté pour une fusillade qui a éclaté lors des manifestations organisées dans la ville d’Olympie, capitale de l’État de Washington. Le New York Times a fait état de 23 arrestations dans la seule capitale.

LE FAUX MYTHE DU COMBAT MILITAIRE DE KRAKEN

Parmi les rares qui soutiennent les allégations de fraude de Trump se trouve l’avocat Sidney Powell qui s’est fortement appuyé sur la décision de la Cour suprême concernant la fraude présumée en Géorgie, mais il y a aussi ceux qui ont alimenté la théorie bizarre du Kraken et les nouvelles pour le moment jamais confirmé des serveurs saisis par les départements spéciaux de l’armée américaine à Francfort dans un bureau opérationnel à partir duquel la CIA aurait piloté les votes avec le système Dominion étendu.

Le Kraken est en fait le surnom du 305e bataillon de renseignement militaire qui fait partie de la 111e brigade de renseignement militaire de l’armée américaine située à Fort Huachuca, en Arizona. Mais comme le souligne le site MilitaryTimes en réfutant la nouvelle de la fusillade entre soldats et agents 007, déjà démentie par le Pentagone, le 305e est une unité d’entraînement et a été affecté au Commandement de la formation et de la doctrine de l’armée – ce qui signifie qu’il n’a participé à aucune mission opérationnelle – depuis 1990.

«Il organise une formation initiale pour les nouveaux soldats occupant des postes de renseignement militaire. Aucune unité de la lignée du bataillon n’est allée à l’étranger pour des opérations de combat – encore moins pour surveiller ou combattre la CIA – depuis la Seconde Guerre mondiale», ont écrit Howard Altman et Davis Winkie sur Military Times.

C’est pourquoi, à moins de rebondissements exceptionnels difficiles à prévoir pour le moment, si les États républicains ne répondent pas à l’appel de l’ancien député West pour une sécession «pour défendre la Constitution» par une manifestation sensationnelle et historique, la nomination de Biden 46e président des États-Unis d’Amérique, il apparaît toujours plus concret et imparable, comme le sceau de la énième victoire du Deep State qui avait déjà tué Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

C’EST LA GUERRE: la Chine communiste a infiltré avec succès les géants du vaccin Pfizer, AstraZeneca et GlaxoSmithKline dans le cadre d’une «guerre sans restriction» pour vaincre l’armée américaine et conquérir l’Amérique du Nord

Nous avons maintenant la confirmation de plusieurs sources que la base de données récemment divulguée des fidèles du Parti communiste chinois (PCC) comprend les noms et les coordonnées de 123 personnes qui ont réussi à infiltrer l’industrie du vaccin, obtenant un emploi chez les géants du vaccin Pfizer, AstraZeneca et GlaxoSmithKline – des sociétés qui fabriquent des vaccins contre les coronavirus à usage civil et militaire aux États-Unis.

The Epoch Times, qui entretient des liens étroits avec les dissidents chinois capables de confirmer ces informations, rapporte désormais:

L’Alliance interparlementaire pour la Chine (IPAC), une coalition mondiale de législateurs, a obtenu la base de données d’un dissident chinois non identifié, puis a partagé le matériel avec quatre organisations de médias, selon un rapport du 12 décembre du journal britannique The Mail du 13 décembre, qui a obtenu la liste et l’a révisée.

Le Mail a révélé que les grandes sociétés aérospatiales Airbus, Rolls-Royce et Boeing ont employé des centaines de membres du PCC. De plus, Pfizer et le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca employaient un total de 123 membres du Parti. Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover employait également des membres du PCC.

Les membres du PCC, «prêter serment de «garder les secrets du Parti, être fidèles au Parti, travailler dur, lutter pour le communisme toute ma vie… et ne jamais trahir le Parti»» rapporte le Daily Mail britannique.

https://www.brighteon.com/acddf0f8-b9a9-4542-8231-85c023392254

Les loyalistes du PCC volent régulièrement des secrets d’entreprise et compromettent la sécurité et l’intégrité des entreprises qui pourraient concurrencer les intérêts chinois. Toujours selon le UK Daily Mail, «il y avait plus de 600 membres du parti dans 19 succursales travaillant dans les banques britanniques HSBC et Standard Chartered en 2016».

Le PCC a créé l’arme biologique contre le coronavirus, et nous pensons que le PCC a utilisé ses espions pour infiltrer et compromettre les fabricants de vaccins afin de transformer les vaccins contre le coronavirus en armes biologiques de «seconde vague» qui blesseront ou tueront un très grand nombre de personnes qui prennent les vaccins.

Cela signifie également que les individus qui font pression sur les mandats de vaccination font le jeu de la Chine communiste – qui a juré de détruire les États-Unis d’Amérique par une «guerre sans restriction» – et sont eux-mêmes engagés dans des actes de trahison criminelle contre les États-Unis.

[Cela peut aussi être autre chose, car cette argumentation apparaît légère et propagandiste des Big Pharma et leurs alliés qui veulent en cas d’échec faire porter le chapeau à une tierce partie et se dédouaner de toute responsabilité scientifique et morale, car la science progresse avec un débat franc, contradictoire et approfondi, ceux qui fuient le débat et réalisent la censure comme mode d’expression parce qu’il sont puissants et possèdent d’énormes sommes d’argent pour corrompre déplacent la réalité du problème en faisant passer leurs propres intérêts au-dessus de la vérité scientifique; cela peut vouloir signifier l’existence d’un plan diabolique visant à faire le plus grand mal à l’humanité. JDDM – MIRASTNEWS]

Combien de fidèles du PCC travaillent dans les Big Tech?

Jusqu’à présent, seuls 8 192 noms ont été rendus publics sur près de 2 millions de fidèles du PCC dont les noms sont sur la liste complète. Nous n’avons pas encore vu combien de fidèles du PCC travaillent avec les géants de la technologie tels que Google, Facebook, YouTube et Twitter. Cependant, nous savons déjà que Facebook a délibérément embauché des experts en logiciels chinois communistes pour concevoir son algorithme «d’ingénierie du discours de haine» qui censure les citoyens américains qui défendent la Constitution ou le président Trump.

En d’autres termes, Big Tech recrute délibérément des Chinois communistes pour construire des algorithmes de censure plus avancés pour censurer les Américains, puis Big Tech déploie ces algorithmes pour enterrer toutes les preuves de vol électoral qui ont également été effectuées via les systèmes de vote Dominion appartenant à la Chine. Ce que nous décrivons ici est une conspiration criminelle internationale massive pour renverser les États-Unis d’Amérique.

C’est pourquoi tous les PDG des Big Tech doivent faire face à des arrestations, des poursuites et des exécutions publiques s’ils sont reconnus coupables de trahison.

Du UK Daily Mail:

Dans le Mail de dimanche, l’ancien chef du Parti conservateur, Iain Duncan Smith, a déclaré: «Cette enquête prouve que les membres du Parti communiste chinois sont désormais répartis dans le monde entier, avec des membres travaillant pour certaines des plus importantes multinationales et institutions universitaires du monde et nos propres services diplomatiques.

La Chine communiste, en d’autres termes, a infiltré les nations, les entreprises et les gouvernements occidentaux. L’heure est déjà tardive. La Chine communiste possède également des systèmes de vote du Dominion et a utilisé les systèmes truqués pour essayer récemment de voler les élections américaines et d’installer leur candidat fantoche (Joe Biden) à la présidence des États-Unis.

Toute la famille du crime Biden est profondément compromise par la Chine communiste, et les fidèles du PCC ont également réussi à infiltrer Airbus, Boeing et Rolls-Royce.

Maintenant, le «problème» logiciel sur le Boeing 737-Max a plus de sens, n’est-ce pas?

N’oubliez pas non plus que Joe Biden a tenu des réunions prioritaires avec les mêmes fabricants de vaccins qui ont été infiltrés par le PCC. De quoi pensez-vous qu’ils ont discuté?

Le général de l’armée américaine Perna annonce «Vaccine D-Day», utilisant des vaccins influencés par le PCC pour déclarer «le début de la fin» pour l’Amérique

Soudain, l’Opération Warp Speed ​​prend encore plus de sens. Le général de l’armée américaine Perna et l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper ont choisi des sociétés de vaccins connectées à la Chine pour fournir des millions de doses de vaccins qui seraient administrées pour nuire au personnel militaire américain. Comme nous l’avons déjà mentionné dans les podcasts quotidiens de la situation, l’un des groupes ciblés pour ces vaccins prioritaires est les soldats de la cyberguerre.

Le général Perna a déclaré publiquement que les vaccins seront déployés dans l’armée en tant que «vaccin D-Day», affirmant en outre que les vaccins seront «le début de la fin» pour l’Amérique. Cela est parfaitement logique si l’on considère comment ces opérateurs de chapeau noir du DoD sont déjà alignés sur la Chine et ont été exploités pour distribuer des vaccins dangereux, voire mortels, fabriqués par des entreprises liées à la Chine communiste. (Le DoD est divisé. Il y a des forces anti-américaines, pro-chinoises au «chapeau noir» au sein du DoD, mais aussi des forces pro-américaines et pro-Trump «chapeau blanc». Une guerre civile est en cours au Pentagone…)

Voir l’annonce complète ici:

https://www.brighteon.com/a3ab6c10-9277-4eb6-b438-29bd1bc845af

La Chine a depuis longtemps un objectif de destruction complète des États-Unis d’Amérique, et le PCC ne peut pas atteindre cet objectif à moins qu’il ne puisse d’abord causer des pertes et des morts parmi le personnel militaire, après quoi une invasion terrestre via le Canada sera beaucoup plus facile à accomplir.

Comme les documents explosifs publiés au cours des deux derniers jours l’ont étonnamment révélé, le premier ministre traître du Canada, Justin Trudeau, a permis à l’armée canadienne d’aider à former des soldats chinois communistes aux tactiques de guerre hivernale, le tout en prévision d’une invasion terrestre des États-Unis. Cela place Trudeau dans la catégorie des «combattants ennemis» et, comme je le couvrirai dans le point de situation de demain, le président Trump se prépare à abandonner d’énormes sanctions économiques et commerciales contre le Canada en réponse à la trahison du Canada.

Regardez cette interview importante avec JR Nyquist pour comprendre le grand plan de la Chine pour détruire les États-Unis, envahir l’Amérique du Nord et conquérir le continent par l’extermination massive de tous ceux qui s’y opposent:

https://www.brighteon.com/18e48554-2b51-47c5-ad09-47161960dea0

Ainsi, l’infiltration par la Chine des fabricants de vaccins était nécessaire pour faire des victimes massives dans les troupes américaines, tandis que le premier ministre du Canada permettrait à la Chine d’utiliser le Canada comme zone d’invasion pour menacer les États-Unis du Nord. Avec Big Tech et Big Media également complètement contrôlés par la Chine communiste, aucun Américain ne serait autorisé à parler de l’invasion en cours, et ceux qui ont publié des vidéos ou des photos des invasions en temps de guerre seraient, bien sûr, mis sur la liste noire et déplatformés.

La «guerre totale» de la Chine contre l’Amérique est désormais pleinement révélée

La vérité est maintenant évidente: la Chine a planifié un assaut à multiples facettes contre l’Amérique en utilisant des machines à voter truquées, des vaccins toxiques, des plans d’invasion terrestre et des infiltrations d’entreprises, tout en contrôlant la technologie et les médias afin de renverser complètement les États-Unis d’Amérique et de revendiquer l’Amérique du Nord pour le PCC.

Comme je l’ai déclaré dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, nous vivons maintenant dans une zone de guerre active, tandis que les gouverneurs démocrates contrôlés par la Chine ont fait prisonnier des millions d’Américains, les transformant en prisonniers de guerre dans leurs propres maisons, via des verrouillages de Covid-19 armés qui ne font aucun sens scientifique ou médical que ce soit.

Ce sont des actes de guerre contre le peuple américain, et les démocrates sont presque universellement corrompus et compromis par la Chine communiste.

C’est pourquoi je réitère mon appel à arrêter, poursuivre et exécuter tous les Américains traîtres qui travaillent pour la Chine communiste pour saper les États-Unis d’Amérique.

Le président Trump semble être sur le point d’invoquer la loi sur l’insurrection et de déployer des forces d’opérations spéciales (SOF) pour procéder à des arrestations massives d’agents traîtres à travers l’Amérique. Les tribunaux militaires ne sont probablement pas loin derrière, et voici ce que le général Michael Flynn a dit aujourd’hui (via Maria Bartiromo / Fox Business):

Sidney Powell a actuellement quatre poursuites en cours devant la Cour suprême … nous avons des preuves concluantes d’ingérence étrangère dans notre élection …, je pense que le président des États-Unis doit déclencher son décret de 2018, et probablement nommer un avocat spécial pour examiner tout cela… parce que nous avons de sérieux et sérieux problèmes d’influence étrangère avec cette machine à voter du Dominion.

Et Sidney Powell a ajouté à l’intrigue dans une récente interview avec Lou Dobbs, en disant:

Nous savons que 400 millions de dollars d’argent sont arrivés à Smartmatic depuis la Chine quelques semaines seulement avant les élections, qu’il y a des liens de George Soros avec toute l’entreprise… Franchement, notre agence de sécurité nationale et l’agence de renseignement de défense doivent être partout immédiatement. Les preuves sont accablantes et extrêmement troublantes que cela se passe et n’a pas commencé cette année.

https://www.brighteon.com/7e942ec2-c2c9-49a6-8147-555850151b45

Écoutez ma mise à jour de la situation du 13 décembre pour les dernières nouvelles sur les bombes et consultez la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com à la mi-journée chaque jour pour une nouvelle mise à jour:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

https://www.brighteon.com/fc65632e-e3c2-4b04-a686-3fe0a274cdae

Mike Adams

