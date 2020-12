La dangereuse réalité de la politique des vaccins, le contournement des effets secondaires et la PCR Lynchpin

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (13/12/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Liens de source vidéo:

https://www.irishexaminer.com/world/arid-40189887.html

https://www.businessinsider.com/first-covid-19-vaccine-in-the-us-administered-monday-2020-12

https://www.rt.com/news/508134-india-covishield-vaccine-lawsuit/

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2020/12/04/get-ready-for-false-side-effects

https://www.fda.gov/media/144245/download

https://www.healthline.com/health-news/how-serious-a-condition-is-bells-palsy#What-causes-Bells-palsy?

https://zeenews.india.com/world/covid-19-four-pfizer-vaccine-volunteers-develop-bells-palsy-read-details-here-2329924.html

https://www.arabnews.com/node/1776586/world

https://www.rt.com/news/509377-austria-mp-test-cola-covid-positive/

https://www.kcra.com/article/northern-california-county-door-to-door-virus-testing/34955120#

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/press-release/2020/study-suggests-possible-new-covid-19-timeline-in-the-us.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9035375/Coronavirus-Italian-boy-four-November-2019.html

https://odysee.com/@TLAVagabond:5/TDWU-11-22-20-PCR:2

Bill Gates dit que les bars et les restaurants devraient «malheureusement» être fermés pendant 4 à 6 mois, pas de retour à la «normale» avant 2022

Faudrait-il une taxe sur les fortunes de Bill Gates et ses associés pour combler le manque à gagner des petits commerçants en France, aux États-Unis et ailleurs ? – MIRASTNEWS

© Matthew Knight/Pool via REUTERS

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, estime qu’un retour à une vie «normale» est plus avancé pour les États-Unis que ce que les gens attendent, malgré l’approbation et la distribution d’un vaccin Covid-19 cette semaine.

Convenant que d’ici l’été 2021, les États-Unis devraient être «beaucoup plus proches de la normale que nous ne le sommes maintenant», Gates, qui a donné des millions de dollars aux efforts de vaccination par l’intermédiaire de sa fondation, estime qu’un retour complet à la normale ne sera probablement pas possible avant 2022.

Le milliardaire a déclaré dimanche à CNN que «à moins d’aider d’autres pays à se débarrasser de cette maladie» et de constater «des taux de vaccination élevés» aux États-Unis, le «risque de réintroduction» sera possible.

«Les grands rassemblements publics» devraient continuer d’être interdits et la plupart des bars et restaurants du pays devraient «malheureusement» être fermés pour réduire les taux d’infection, selon Gates. Un vrai retour à la normale, a-t-il théorisé, n’est possible qu’après 12 à 18 mois «si nous le gérons bien».

.@BillGates on Covid: "Even through 2022” we should be prepared for life to not return to “normal”



Gates a également exprimé son inquiétude quant à la réticence du président Donald Trump à concéder l’élection présidentielle, qui, selon lui, «complique» la distribution des vaccins.

«La transition complique [les choses], mais la nouvelle administration est prête à s’appuyer sur des experts réels et à ne pas attaquer ces experts», a déclaré le magnat de la technologie dans un coup d’œil au président.

Gates n’a pas précisé quelles «complications» sont possibles. Un vaccin a déjà été approuvé par la FDA et le CDC et la distribution a commencé. Les gens peuvent s’attendre à commencer à le recevoir dès lundi, selon le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield.

Gates est devenu un expert incontournable pour les médias grand public en ce qui concerne Covid-19 grâce à ses dons aux efforts de vaccination, ainsi qu’à une vidéo virale de 2015 où il semble prédire une pandémie similaire à laquelle le monde ne serait pas préparé.

La promotion des vaccins et des verrouillages par Gates lui a cependant valu de nombreuses critiques, en particulier de la part des conservateurs, car de telles restrictions sont devenues de plus en plus controversées.

«Rejetez ce tyran», a tweeté le journaliste Ian Miles Cheong en réponse à la dernière interview de Gates.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

ATTENTION! Les personnes âgées et les travailleurs de la santé en première ligne vont obtenir le vaccin expérimental COVID!

Opération Tuer les personnes âgées et ces personnels de santé (à remplacer par l’intelligence artificielle) à court, moyen ou long termes et les contrôler et les rendre stériles d’ici 2030 – MIRASTNEWS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Avec l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA pour le vaccin expérimental Pfizer COVID ARNm, des doses sont actuellement en route vers les 50 États et territoires des Etats-Unis d’Amérique.

Dans la plupart de ces États, il est rapporté que les premières doses seront administrées aux personnes âgées dans les maisons de retraite ou les établissements de soins assistés, et aux agents de santé.

Le grand public ne les verra probablement pas dans les points de vente, tels que Walmart, Walgreens et CVS, jusqu’à plus tard ce mois-ci.

Les rapports des médias dans les médias institutionnels financés par [Big ] Pharma minimisent ou ignorent complètement les risques que ce vaccin pose, et ils signalent également à tort qu’il s’agit d’un vaccin approuvé par la FDA.

Mais comme nous l’avons signalé hier, où j’ai lié aux directives réelles publiées par la FDA directement à partir de leur propre site Web, la FDA indique très clairement qu’il s’agit de vaccins non approuvés. Voir:

Contrairement au Royaume-Uni, la FDA américaine permet aux femmes enceintes et qui allaitent de recevoir le vaccin expérimental Pfizer COVID

En outre, les directives de la FDA pour les destinataires indiquent:

ET SI JE DÉCIDE DE NE PAS OBTENIR LE VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19? Vous avez le choix de recevoir ou non le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. Si vous décidez de ne pas le recevoir, cela ne changera pas vos soins médicaux standard.

Personne, du moins à ce stade, ne devrait vous contraindre, vous ou un membre de votre famille, à recevoir ce vaccin. Et aucun employeur ne devrait l’exiger non plus.

Résistez à l’agenda plandémique et au nouvel ordre mondial!

Pour ceux d’entre vous qui ont choisi de ne pas subir de lavage de cerveau par la propagande diffusée par les médias corporatifs appartenant à Big Pharma 24/7/365, vous savez maintenant qu’il ne s’agit PAS d’une véritable pandémie, mais d’une «plandémie» très bien organisée.»

Nous avons une page dans notre centre d’information COVID avec des articles et des films prouvant qu’il s’agit d’une plandémie qui est en cours depuis des années maintenant.

Bill Gates est la personne principale qui a maîtrisé cette plandémie en travaillant avec d’autres mondialistes du monde entier pour atteindre leur objectif ultime avec cette plandémie: la vaccination de chaque personne sur la planète et une réduction drastique de la population mondiale.

Ce n’est PAS une «théorie du complot» [Al-Gore jubilant reconnait déjà que le Great Reset est une réalité qui se met en place – MIRASTNEWS], comme Bill Gates l’a annoncé lui-même au tout début de la plandémie, et il a également déclaré au fil des ans à plusieurs reprises qu’il considérait les vaccinations comme nécessaires pour réduire la population mondiale. Voir:

7 milliards de doses de vaccin COVID-19 pour une population mondiale de 7 milliards – était-ce le plan depuis le début?

Protégez les membres de votre famille aînés!

Si vous avez des membres de votre famille ou des êtres chers dans des maisons de retraite ou des établissements de soins assistés, vous devez contacter ces établissements IMMÉDIATEMENT et vous assurer qu’ils n’ont PAS votre consentement pour administrer ce vaccin à vos proches, surtout si vous avez une sorte de procuration médicale pour eux.

Ne présumez PAS qu’ils ne donneront PAS ce vaccin expérimental à votre proche âgé sans votre approbation! Plus que probablement, vous avez signé une sorte de déclaration de soins médicaux lors de votre admission dans cet établissement qui leur permet d’administrer des vaccins et d’autres produits médicaux sans votre approbation.

Dans la mesure du possible, demandez à votre proche aîné de signer une déclaration de REFUS DE RECEVOIR LE VACCIN PFIZER COVID, et si vous avez une procuration médicale, vous la signez également.

N’oubliez pas que les médias corporatifs appartenant à [Big] Pharma ont déjà commencé à essayer de conditionner le public à accepter les MORTS et autres réactions de ce vaccin expérimental comme étant «normaux», en particulier chez les personnes âgées. Voir:

CNN: «Ne vous inquiétez pas» si les gens commencent à mourir après avoir pris le vaccin COVID

Lorsque la COVID a été signalé pour la première fois aux États-Unis en mars et avril de cette année, des dizaines de milliers de personnes âgées ont perdu la vie, pas nécessairement à cause de la COVID, mais à cause de la façon dont elles étaient traitées, où, dans de nombreux cas, elles étaient placées sous des ventilateurs qui a fini par effondrer leurs poumons et les tuer.

La peur suscitée par les médias, en plus de les isoler des membres de leur famille qui sont leurs principaux défenseurs, a également contribué à bon nombre de leurs décès, qui ont tous été imputés au «virus» [SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS]. Voir:

Dr Vernon Coleman: Votre gouvernement veut votre mort – INTERDIT de YouTube

Tout le monde doit comprendre que la culture américaine est désormais dominée par un état d’esprit eugéniste qui n’a aucune valeur pour les seniors, qui sont considérés comme un fardeau financier pour le système de santé, en particulier maintenant pendant la COVID.

Ne laissez pas les bureaucrates médicaux vous intimider si vous travaillez dans le secteur de la santé!

Lorsque ce vaccin a été déployé pour la première fois au Royaume-Uni il y a moins de deux semaines, certains membres du personnel médical du NHS ont souffert de réactions anaphylactiques graves après avoir été injectés avec le vaccin COVID expérimental de Pfizer. C’est ce qui aurait incité la FDA à émettre des avertissements sur les allergies et les chocs anaphylactiques. Voir:

Les réactions potentiellement mortelles aux vaccins expérimentaux Pfizer COVID entraînent des avertissements pour les personnes allergiques

Si vous travaillez dans le secteur de la santé, ne risquez pas votre vie pour ce vaccin, même si cela signifie perdre votre emploi! Voir des médecins et des infirmières tomber malades et ne pas pouvoir travailler, ce qui à son tour mettra plus de stress sur les hôpitaux est quelque chose qui s’inscrit très bien dans les plans des mondialistes à ce stade, car ils ne le blâmeront PAS sur le vaccin, mais sur le [coronavirus de la (maladie) – MIRASTNEWS] COVID.

N’oubliez pas qu’il n’existe actuellement AUCUNE LOI exigeant que quiconque reçoive ce vaccin. Si vous êtes suspendu ou perdez votre emploi pour avoir refusé de vous faire injecter, contactez votre syndicat si vous en avez un, ou regroupez-vous et embauchez un bon avocat, car il n’y a aucune base légale pour refuser à quiconque dans le secteur de la santé un emploi sur la base du respect d’un non approuvé, vaccin expérimental.

Personne n’a besoin de ce vaccin! Des traitements efficaces et sûrs existent déjà!

C’est la véritable tragédie à laquelle notre pays et d’autres nations du monde entier sont confrontés en ce moment. Il y a littéralement des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de médecins et de professionnels de la santé dans le monde qui sont censurés pour leurs traitements efficaces contre la COVID. Voir:

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVID !!

Des médicaments plus anciens et plus sûrs tels que l’hydroxychloriquine et l’ivermectine sont utilisés par des milliers de médecins avec un taux de guérison proche de 100%. Visitez notre page COVID Hydroxychloroquine Scandal et lisez sur les médecins de première ligne, et écoutez également le Dr Pierre Kory M.D. qui a témoigné devant le Sénat américain la semaine dernière au sujet de tous les médecins de son groupe qui traitent avec succès les patients COVID avec des médicaments plus anciens.

«Je ne peux pas continuer à voir des patients mourir inutilement!» Un professeur de médecine témoigne au Congrès que COVID Cure existe déjà avec l’ivermectine

La raison pour laquelle la FDA refuse de délivrer des autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) pour ces médicaments plus anciens à utiliser sur COVID est qu’elle rendrait les EUA délivrées récemment au vaccin COVID de Pfizer et à d’autres nouveaux médicaments tous ILLÉGAUX!

Et puisque le président Trump et le gouvernement fédéral ont décimé l’économie américaine et fermé près de 50% des petites entreprises américaines afin que des MILLIERS DE MILLIARDS de dollars puissent être donnés aux milliardaires de Big Pharma à Wall Street pour développer ces vaccins et de nouveaux médicaments, nous savons que il leur est impossible de promouvoir ces médicaments plus anciens qui sont moins chers, plus sûrs et beaucoup plus efficaces.

Ils devraient tous être arrêtés pour crimes contre l’humanité, mais au lieu de cela, les médias d’entreprise appartenant à Pharma ont le public américain fixé sur les résultats des élections et la lutte pour le pouvoir actuelle pour prendre le contrôle de la Maison Blanche, où peu importe qui finit en tant que président des États-Unis, l’Opération Warp Speed ​​continuera à toute vitesse pour mener à bien l’eugénisme des mondialistes et le programme de Grande réinitialisation.

Le vaccin nous transforme en esclaves contrôlés par l’esprit

Tous les éléments nécessaires d’un dispositif de contrôle mental fonctionnel utilisant des vaccins sont présents, et ils sont ouvertement décrits dans des articles scientifiques accessibles au public. Nous serons parqués dans des «villes intelligentes» où nos cerveaux seront contrôlés par la 5G.

«Ce ne serait rien de précis ou de subtil comme implanter de faux souvenirs ou vous faire oublier certaines choses, du moins pas au début. Ce serait des choses générales, comme le conditionnement pavlovien par le contrôle direct des émotions humaines. Les contrôleurs pouvaient faire en sorte que quelqu’un déteste quelqu’un qu’il aime, aime quelqu’un qu’il aime, et ainsi de suite. La démocratie deviendrait totalement inutile.»

Cela est apparu sur Reddit Conspiracy hier. La version intégrale contient plus de références scientifiques.

Le vaccin est un cheval de Troie pour quelque chose d’extrêmement néfaste

(Abrégé par herymakow.com)

Je ne peux même pas commencer à vous dire le danger dans lequel nous sommes tous, en ce moment.

Les protéines de pointe du SRAS-CoV-2 peuvent compromettre la barrière hémato-encéphalique, permettant à des objets étrangers de sortir de votre circulation sanguine, de votre endothélium et de pénétrer dans votre cerveau. Le vaccin à ARNm permet à vos cellules de fabriquer des protéines Spike du SARS-CoV-2, qui compromettra votre barrière hémato-encéphalique si vous prenez le vaccin.

Ensuite, des injections de suivi administreront des nanofils de silicium qui passeront à travers votre barrière hémato-encéphalique, dans vos neurones et seront absorbés par vos cellules comme s’il s’agissait d’un organite supplémentaire. La technologie de réseau cellulaire de cinquième génération alimentera et contrôlera les nanofils dans le cerveau des gens grâce à l’induction RF et à la technologie de formation de faisceaux, guidant très précisément les faisceaux RF dans leur tête.

Huawei est derrière la poussée pour ce truc (avec la technologie, ils ont soudoyé Charles Lieber pour qu’il leur donne).

Les Rothschild veulent que tout le monde soit sur le réseau, car ils sont très en colère et ont peur d’être sur le point d’être dénoncés pour leurs réseaux mondiaux de traite des êtres humains. C’est la vraie raison de la Grande réinitialisation. Klaus Schwab est un transhumaniste et il a ouvertement parlé de mélanger la biologie humaine avec des machines dans ses livres.

Il y a un certain nombre de choses très suspectes qui se sont produites cette année. Charles Lieber et quelques ressortissants chinois ont été arrêtés pour fraude et espionnage scientifique. La Chine maintient un programme appelé «Plan des mille talents», qui vise à recruter des scientifiques étrangers avec des pots-de-vin et à les convaincre de divulguer des informations exclusives aux Chinois, leur donnant ainsi un avantage technologique stratégique.

Charles Lieber, à gauche, travaille à Harvard sur la technologie des nanofils de silicium depuis 22 ans, et avec les structures nanotechnologiques et nanométriques en général depuis encore plus longtemps que cela. Il a été arrêté Toutes ses publications sont facilement disponibles ici. …

Une fois à l’intérieur, des transistors à effet de champ à nanofils de silicium, ou SiNW-FET, capables de lire les signaux de (et de moduler l’activité de) neurones individuels. Comment les alimenter s’ils se trouvent à l’intérieur de cellules et n’ont pas de piles, de condensateurs ou d’autres sources d’alimentation? Facile. Induction RF.

https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=53658.php

Quel appareil est capable de diriger les RF de la fréquence requise directement dans la tête de quelqu’un? Une antenne de formation de faisceau à réseau de phase, capable de diriger les faisceaux RF vers n’importe quoi avec une grande précision. Qu’est-ce qui utilise les antennes de formation de faisceau à réseau de phase? Les réseaux cellulaires sans fil de cinquième génération le font.

https://www.rcrwireless.com/20180912/5g/5g-nr-massive-mimo-and-beamforming-what-does-it-mean-and-how-can-i-measure-it-in-the-champ

Ils ont même une bande de 600 MHz dans leur plan de bande qui peut pénétrer très profondément dans les tissus (les fréquences d’ondes millimétriques ne pénètrent dans la peau que sur une profondeur mesurée en millimètres).

https://www.theverge.com/2019/12/2/20991566/tmobile-nationwide-5g-600mhz-launch-samsung-oneplus

Il ne reste qu’un petit problème. Comment faire entrer les nanofils dans le cerveau, au-delà de la barrière hémato-encéphalique. Normalement, le BBB empêche les objets étrangers de pénétrer dans les tissus de votre cerveau. Il y a cependant une chose qui compromet très facilement le BBB. Protéines Spike du SRAS-CoV-2.

Vous voyez, COVID-19 est une endothéliite vasculaire. Ce virus attaque la paroi des vaisseaux sanguins des personnes. C’est pourquoi il provoque des caillots sanguins, des crises cardiaques, un œdème pulmonaire et tous ces autres symptômes étranges auxquels on ne s’attendrait jamais d’une pneumonie. Ses manifestations sont protéiformes car les vaisseaux sanguins sont partout dans le corps. C’est pourquoi cela ressemble à un «virus de tout» qui peut affecter tous les organes; il peut provoquer une virémie et une inflammation dans de nombreux organes vitaux différents, ainsi qu’une coagulopathie agressive et une neutrophilie.

https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/32/3038/5901158 …

Maintenant, que pensez-vous qu’il se passerait si quelqu’un avec une barrière hémato-encéphalique compromise se faisait injecter un tas de nanofils de silicium dans sa circulation sanguine?

Klaus Schwab professe ouvertement des penchants transhumanistes dans ses livres, décrivant même l’utilisation de la lecture de l’esprit pour déterminer le niveau de menace pour la sécurité des gens:

CANADA UN CAS DE TEST

Le «plan global de réinitialisation» du Canada consistait à confisquer des biens et à pousser les gens dans les villes.

Voici comment cela fonctionne: le gouvernement fédéral proposera d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni au Canada par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange de l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs.

Toutes ces absurdités de «Great Reset» semblent plutôt absurdes, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que l’objectif est de forcer les gens à quitter les zones rurales vers des zones plus denses et plus peuplées, ce qui les rendrait plus faciles à influencer avec un Smart Grid (en mettant l’infrastructure nécessaire dans les zones rurales est trop cher).

Sur 4chan, quelqu’un prétendant faire partie de l’une des familles riches a déclaré que le contrôle mental du réseau intelligent impliquant la 5G était en route et que les gens devaient être forcés à entrer dans les villes pour cette même raison (bien qu’ils soient réticents à expliquer exactement. comment la technologie fonctionnerait):

https://archive.4plebs.org/pol/thread/260330585/#q260340330

Folie du contrôle mental bonus cette année liée à Betsy DeVos (la soeur d’Erik Prince, de Blackwater / Academi renommée), Neurocore, Blackrock et l’utilisation de la vieille école Utah Arrays:

« COVED 19 FOURNIT L’EXCUSE PARFAITE »

Il crée une urgence internationale justifiant l’utilisation de pouvoirs d’urgence. Cela crée un prétexte pour que les gens se voient injecter des substances inconnues à leur insu ou sans leur consentement, croyant avoir été vaccinés. Cela démontre très bien pourquoi il y a eu tant d’empoisonnement à propos de la 5G et des anti-vaxxers; bien que la technologie 5G seule ne soit pas particulièrement nocive, et bien que les vaccins soient une technologie éprouvée qui confère une immunité aux virus, cette application particulière de la 5G et des vaccins peut avoir une intention néfaste.

À savoir, agissant comme un cheval de Troie pour le contrôle de l’esprit nanotechnologique. Les nanofils de silicium se dégradent avec le temps, donc naturellement, l’immunité contre le SRAS-CoV-2 ne peut pas durer longtemps; il doit y avoir une excuse pour des «vaccinations» annuelles continues, qui contiendront à la fois le vaccin ARNm proprement dit protégeant contre le virus, mais aussi des nanofils de silicium. Les protéines Spike compromettent la barrière hémato-encéphalique à chaque fois, permettant aux nanofils de pénétrer dans le tissu cérébral.

Ensuite, les tours 5G alimentent et contrôlent les nanofils par induction RF. Tous les éléments nécessaires d’un dispositif de contrôle mental fonctionnel sont présents et ils sont ouvertement décrits dans des articles scientifiques accessibles au public.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2013.00038/full

L’Internet comprend un système mondial décentralisé qui sert l’effort collectif de l’humanité pour générer, traiter et stocker des données, dont la plupart sont gérées par le cloud en pleine expansion. Un système stable, sécurisé et en temps réel peut permettre d’interfacer le nuage avec le cerveau humain. Une stratégie prometteuse pour permettre un tel système, dénommée ici «interface cerveau / nuage humain» («B / CI»), serait basée sur des technologies appelées ici «neuralnanorobotique». Les futures technologies neuralnanorobotiques devraient faciliter des diagnostics précis et des remèdes éventuels pour les ∼400 conditions qui affectent le cerveau humain….

Julian Assange a essayé de nous avertir:

IOT et Smart Dust sonnent comme des mots à la mode inoffensifs jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’ils veulent ce truc À L’INTÉRIEUR des gens.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7014290/

Récolter l’énergie pour faire fonctionner ces choses à partir des réseaux GSM est déjà quelque chose qu’ils ont proposé dans ces articles.

Nous avons de vrais problèmes, ici. Nous devons sensibiliser autant que possible à cette merde incroyablement diabolique.

https://www.henrymakow.com/2020/12/vacccine-turns-us-into-mind-controlled-slaves.html

Oui, Bill Gates a dit cela. Voici la preuve

Gates et ses sbires insistent sur le fait que le milliardaire n’a jamais dit que nous aurions besoin de passeports numériques pour vaccins. Mais dans une conférence TED de juin 2020, Gates a dit exactement cela. Quelqu’un a édité la déclaration, mais CHD a retrouvé l’original

Robert F.Kennedy Jr. – Childrens Health Defence 11 déc.2020

Un ciseleur a modifié la conférence TED de juin 2020 de Bill Gates pour modifier sa prédiction révélatrice selon laquelle nous aurons tous bientôt besoin de passeports numériques pour vaccins (diapositive 1). Mais après un effort considérable, nous avons retrouvé la vidéo originale (diapositive 2).

Les sbires de Gates sur les nouvelles du câble et du réseau, sa radiodiffusion publique, les médias sociaux et les crapauds vérificateurs de faits insistent tous maintenant sur le fait que Gates n’a jamais dit de telles choses. Ils disent qu’il n’a jamais eu l’intention de nous suivre et de nous tracer avec des puces sous-cutanées ou des tatouages injectés.

Ils rejettent ces propos comme des «théories du complot».

Eh bien, il est ici, c’est de la bouche du cheval.

En 2019, selon un article de Scientific American non encore purgé, Gates a chargé le Massachusetts Institute of Technology de construire un système de teinture par points quantiques injectable pour tatouer les informations médicales stockées sous la peau des enfants. Le tatouage a été conçu pour être lisible par une application iPhone.

La société de Gates, Microsoft, a breveté une technologie sinistre qui utilise des puces implantées avec des capteurs qui surveilleront l’activité corporelle et cérébrale. Il promet de récompenser les humains conformes avec des paiements en crypto-monnaie lorsqu’ils effectuent des paiements en crypto-monnaies, lorsqu’ils effectuent des opérations attribuées, Gates a également investi environ 20 millions de dollars dans MicroCHIPS, une société qui fabrique des dispositifs à puce, y compris des puces d’implant contraceptif avec interrupteurs marche / arrêt sans fil pour les médicaments télécommandés livraison par les autorités médicales.

En juillet 2019, quelques mois avant la pandémie COVID, Gates a acheté 3,7 millions d’actions de Serco, un sous-traitant militaire avec des contrats avec les gouvernements américain et britannique pour suivre et retracer les infections pandémiques et la conformité aux vaccins.

Pour faciliter notre transition vers sa société de surveillance, Gates a investi 1 milliard de dollars dans EarthNow, qui promet de couvrir le monde entier de satellites de vidéosurveillance 5G. EarthNow lancera 500 satellites permettant aux gouvernements et aux grandes entreprises de surveiller en direct presque tous les «coins» de la Terre, fournissant un retour vidéo instantané avec un délai d’une seconde.

La Fondation Bill et Melinda Gates a également acquis 5,3 millions d’actions de Crown Castle, qui possède des antennes d’espionnage 5G, dont plus de 40 000 tours de téléphonie cellulaire et 65 000 petites cellules.

Veuillez faire votre propre copie de ces clips – car le pouvoir de Gates de faire disparaître les faits gênants augmente chaque jour numérique.

Signes des derniers jours ~ Grande réinitialisation mondiale de Covid 2021 pour le système de la bête

Un pédiatre de l’Oregon publie une étude comparant ses enfants vaccinés et non vaccinés, puis sa licence médicale est suspendue

Cela prouve qu’ils cachent des choses abominables ! – MIRASTNEWS

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Dr Paul Thomas, M.D. est né à Portland, Oregon, et a grandi en Afrique australe. Il est titulaire d’une maîtrise en biologie, d’un doctorat en médecine de la Dartmouth Medical School et a terminé sa résidence en pédiatrie à l’Université de Californie à San Diego.

Il est membre du conseil d’administration de l’American Academy of Pediatrics et détient également des certifications du conseil d’administration en médecine de la toxicomanie et en médecine holistique intégrative. Il a ouvert la clinique pédiatrique après les heures normales (aujourd’hui salle des urgences pédiatriques) à l’hôpital pour enfants Emanuel, où il a également enseigné aux étudiants en médecine et aux résidents de 1988 à 1993.

Nous avons présenté les travaux du Dr Paul Thomas sur Health Impact News à plusieurs reprises au cours des dernières années. Il est un champion du mouvement Health Freedom et croit fermement au consentement éclairé en matière de vaccins.

Parce que le Dr Thomas croit que les parents sont les mieux placés pour s’occuper de leurs enfants, il a des parents dans sa pratique qui ont un large éventail de points de vue sur les vaccins. Certains des parents d’enfants de sa pratique ne se font pas vacciner du tout, tandis que d’autres se font vacciner, bien que généralement à un rythme plus lent que ce que le CDC recommande.

Le Dr Thomas n’incite pas les parents à prendre sa position sur les vaccins. Il déclare que si les parents veulent vacciner leurs enfants, au moins il est le genre de médecin qui a fait des recherches sur les vaccins, et pas seulement accepté ce qui a été enseigné à la faculté de médecine qui n’est pas grand-chose quand il s’agit de vaccins, à part le Big Pharma. mantra que «tous les vaccins sont efficaces et sûrs».

Le Dr Thomas sait de première main que ce n’est pas vrai, et il croit que si les parents décident de vacciner leurs enfants, ils sont probablement mieux lotis dans sa pratique où il peut mieux les aider à faire face aux effets secondaires négatifs. La grande majorité des médecins qui font vacciner les enfants n’ont aucune connaissance des blessures causées par les vaccins, car ils ne savent même pas comment les reconnaître.

Par conséquent, le Dr Thomas est l’un des médecins uniques en Amérique aujourd’hui qui peut réellement examiner les données de ses patients au fil des ans et comparer les résultats des enfants vaccinés par rapport aux enfants non vaccinés, une étude que le CDC refuse de faire.

Et c’est exactement ce qu’il a fait. Avec James Lyons-Weiler, Ph.D., ils ont publié leur étude dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health.

Le titre de l’étude est Incidence relative des visites au bureau et taux cumulatifs de diagnostics facturés le long de l’axe de la vaccination.

Peu de temps après avoir publié cette étude qui a une grande valeur pour le public et les parents qui veulent prendre des décisions éclairées sur la santé de leurs enfants et la vaccination, sa licence médicale en Oregon a été suspendue, car l’étude montre clairement que les enfants non vaccinés ont tendance à être beaucoup en meilleure santé que ceux qui sont vaccinés.

Le Dr Thomas a récemment rejoint Del Bigtree sur le Highwire pour discuter de son étude et de sa situation actuelle dans sa pratique médicale.

Voici une copie de l’interview de leur chaîne Bitchute.

https://www.bitchute.com/embed/ssCyDzmwbqoq/

Comprendre le vaccin à ARN: un vaccin amenant le monde à la marque de la bête … Trump rejette la grande réinitialisation du NOM(NWO) par les mondialistes, déclenchant une guerre totale contre les Américains Trump / Patriote!

… Et BTW Beaver, puisque l’Amérique et les 50 États ont été OCCUPÉS depuis les années 1860 par des agents étrangers constitutionnellement interdits de la Cabale criminelle de la noblesse noire de la COURONNE (Vatican) se faisant passer pour les gouvernements d’origine organique…. «Gouvernement» = NWO qui a FABRIQUÉ la «CRISE» plandémique

Rien à voir ici …. veuillez continuer…

«… Les gens deviendront impuissants et sans aucun espoir pour leur rédemption et, nous emploierons la haute fonction du président de notre société factice pour fomenter ce complot contre l’Amérique. Maison Edward Mandell (1858-1938)

Comprendre le vaccin à ARN du Nouvel Ordre Mondial – l’heure du réveil…. SIGNALER ceci pour un examen et un partage ultérieurs: http://stateofthenation.co/?p=40106

.. commence à 15 h 45 minutes de ce clip vidéo… seulement 3 minutes et demie…

https://www.brighteon.com/1bbf58d6-b1db-4922-907c-b5ed5c9a851f

https://www.brighteon.com/embed/1bbf58d6-b1db-4922-907c-b5ed5c9a851f

Rappelez-vous que GOVID-1984 est le nouvel agenda mondialiste du nouvel ordre mondial tel qu’exposé dans cette vidéo de 2014:

https://www.brighteon.com/c891c642-0b30-4dcf-9aa4-eacf03af3190

https://www.brighteon.com/embed/c891c642-0b30-4dcf-9aa4-eacf03af3190

À propos de Patrick Henry et de nos projets Red Pill: Plus d'articles: tinyurl.com/qno5k6e LivingLawSociety.org +++ plus de liens ici 1776reloaded.org internallydisplacedpeople.org

L’objectif de notre travail au cours des 15 dernières années a été d’étudier les systèmes juridiques et de gouvernance fonctionnant en Amérique au niveau fédéral, d’État, de comté, de ville, etc. Conclusion: l’ensemble du système juridique américain a été usurpé par plus de 185 000 COURONNES (CROWN) / Les sociétés enracinées au VATICAN et exploitées illégalement par des agents étrangers interdits par la Constitution qui dirigent illégalement l’Amérique pour des intérêts étrangers (par exemple, US Corp., [CANADA], ÉTAT DE CALIFORNIE, COMTÉ DE ______ ne sont PAS les gouvernements organiques d’origine, mais les contrefaçons). Les agents étrangers interdits par la Constitution dirigent presque tous les bureaux gouvernementaux de contrefaçon actuellement occupés dans le pays. En Amérique, la faction principale de la 5e colonne en guerre avec le reste d’entre nous sont les avocats du BAR (qu’ils le sachent ou non)! Consultez le code du gouvernement de Californie 1027.5 pour comprendre la guerre silencieuse qui dure depuis plus de 150 ans. Il est en outre conclu que ces agents étrangers interdits par la Constitution ont littéralement été engagés dans une guerre mixte contre le peuple américain, s’appuyant sur le droit tout en cultivant littéralement les Américains au profit des banquiers internationaux (alias Human Trafficking) et du système CROWN / VATICAN dans une guerre silencieuse avec tous les Américains depuis la guerre d’indépendance.

Voir LivingLawSociety.org pour plus d’informations et la preuve que la Constitution organique originale des États-Unis après 1819 a été modifiée et orchestrée pour amener l’Amérique sous une démocratie d’entreprise étrangère [Socialistic Mob-rule] comme un chemin pour détruire l’organique originel, nous, les gouvernements du peuple et prions le peuple de sa garantie d’une forme républicaine de gouvernement, tout cela afin de faire progresser leur nouvel ordre mondial talmudique du culte romain luciférien.

La lettre suivante a été envoyée à Trump via l’armée américaine pour alerter les fidèles du peuple américain de cet état de fait et établir un lien avec des preuves de réclamation certifiées émises par le gouvernement. /new-world-order/2020/12/letter-to-trump-and-us-military-on-lawfare-mixed-war-color-of-lawauthorityoffice-constitutionally-banned-foreign-agents-fake-weaponized-courts-etc-time-to-take-back-america-from-the-parasites-9526.html

Veuillez consulter le lien ci-dessus pour les trois pages suivantes…

Veuillez aimer cet article / auteur et d’autres si vous trouvez ce document perspicace ou utile et n’oubliez pas de partager … plus par l’auteur ici:

/ v3 / contributor / bio /? uid = 713008

Le président Trump affirme qu’il «déclassifiera tout» sur le «mensonge» et la «trahison» démocrates

L es démocrates criminels ont réveillé le tigre endormi -> l’Amérique.

Le président Trump affirme qu’il «déclassifiera tout» sur le «mensonge» et la «trahison» démocrates

Le président Donald Trump a tweeté samedi qu’il avait l’intention de «tout déclassifier», craignant que le ministère de la Justice et le procureur général William Barr n’aient divulgué des informations sur une enquête en cours du DOJ sur Hunter Biden, le fils du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden.

Par: Daily Wire, 12 décembre 2020:

Hunter Biden a reconnu cette semaine qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des questions sur ses déclarations de revenus et d’éventuels revenus non déclarés de la société pétrolière et gazière ukrainienne Burisma. Comme le Daily Wire l’a noté à la fin de la semaine dernière, de plus amples informations semblent avoir émergé, suscitant des questions sur les transactions étrangères de Hunter Biden, y compris un possible enchevêtrement en Chine.

«Outre le Delaware, l’unité de fraude en valeurs mobilières du district sud de New York a également examiné les finances de Hunter Biden, selon la personne ayant directement connaissance de l’enquête», a rapporté Politico. « La personne a déclaré qu’au début de l’année dernière, des enquêteurs du Delaware et de Washington enquêtaient également sur un potentiel de blanchiment d’argent et les liens étrangers de Hunter Biden. »

Vendredi, a rapporté le Wall Street Journal, les tensions ont bouillonné à la Maison Blanche, à la suite de l’annonce selon laquelle le procureur général de Trump, William Barr, était au courant de l’enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden avant l’élection présidentielle mais ne l’a pas rendue publique – une décision, a ressenti le président, lui a coûté du soutien et peut lui avoir coûté l’élection.

« Monsieur. Trump, lors d’une réunion vendredi, a fulminé à propos d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel M. Barr était au courant d’une enquête fédérale existante sur Hunter Biden avant les élections, mais a travaillé pour l’empêcher d’être divulguée publiquement, a déclaré une personne proche de la conversation. Lors de la réunion, M. Trump a envisagé de congédier M. Barr, ont déclaré des personnes proches de la conversation, ajoutant qu’il n’est pas clair si M. Trump a l’intention de donner suite», a noté WSJ.

Samedi soir, le président a suggéré qu’il pourrait chercher à se venger de Hunter Biden – et peut-être de Barr – dans un tweet où il s’est engagé à «tout déclassifier».

«Je fais ça. Je suis d’accord!» a tweeté le président en réponse à un message de l’analyste conservateur Todd Starnes, suggérant que, «À ce stade, @realDonaldTrump devrait tout déclassifier. Tout.»

« SI Biden entre, rien n’arrivera à Hunter ou à Joe », a fulminé Trump. « Barr ne fera rien, et le nouveau groupe de tueurs partisans qui arrivera va rapidement tout tuer. »

«Même chose avec Durham. Nous les avons surpris, espionnage, trahison et plus encore (le plus dur), mais «Justice» a pris trop de temps. Sera DOA!» a-t-il déclaré, faisant référence aux craintes que le procureur américain John Durham ne puisse pas conclure son enquête sur le point de savoir si l’administration Obama a lancé une enquête sur les liens entre la campagne présidentielle de Trump 2016 et les responsables russes en tant que forme de rétribution politique avant que Joe Biden n’entre dans le Maison Blanche.

Bien que ce que Trump envisage de «déclassifier» ne soit pas clair, le Wall Street Journal a rapporté samedi que le président envisageait plusieurs enquêtes spéciales auprès d’un avocat: une sur les transactions commerciales de Hunter Biden et les problèmes fiscaux présumés, une sur les allégations de fraude électorale généralisée dans le 2020 présidentielle, et même une enquête sur Barr, lui-même, découlant des commentaires de Barr la semaine dernière selon lesquels le DOJ ne soupçonne pas un effort national pour renverser les élections de novembre.

Si Trump nomme un avocat spécial, il s’agira probablement d’une enquête très limitée. Le collège électoral devrait voter pour élire Joe Biden à la présidence lundi, et le Congrès devrait certifier ce vote la première semaine de janvier après son retour de ses vacances.

Trump mise à jour 12/13 / 2020..Les États en marche qui ont trouvé une FRAUDE ÉLECTORALE massive, qui est tous pour eux, NE PEUVENT PAS JURIDIQUEMENT CERTIFIER ces votes comme complets et corrects sans commettre un crime sévèrement punissable

Joe Biden a couru une course horrible depuis son sous-sol et a triché

Sondage CBS News: la plupart pensent que l’élection est «établie» mais les électeurs de Trump ne sont pas d’accord

Crise électorale! Les tribunaux échouent en cas de crise électorale? Le scandale Hunter Biden explose, scandale d’espionnage chinois!

Le président Trump discute du vaccin contre le coronavirus et partage ses réflexions sur la façon dont l’enquête Hunter Biden aurait dû être gérée par le procureur général Bill Barr.

Le président Trump a renouvelé sa menace de mettre son veto à un projet de loi de 740 milliards de dollars sur les dépenses de défense qui a été adopté à une écrasante majorité par les deux chambres du Congrès la semaine dernière

Les premières expéditions de vaccin COVID-19 partent des installations de Pfizer vers les 50 États

Fox News rapporte sur la distribution de vaccins «sophistiqués»: «C’est l’heure d’aller»

«Le vaccin Pfizer se dirige vers les 50 États», un «triomphe logistique» pour l’Opération Warp Speed

