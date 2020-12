Mise à jour de la situation, 13 décembre – Trump prépare des preuves à utiliser contre Biden, le général Perna annonce «le vaccin le jour J… le début de la fin»

Faits saillants de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui pour le 13 décembre 2020: (podcast complet ci-dessous)

Les escouades d’assassinat de la CIA sont actives en Amérique, éliminant les témoins de fraude électorale.

Nous vivons tous maintenant sur un champ de bataille actif (CONUS).

Des millions d’Américains détenus en tant que prisonniers de guerre (prisonniers de guerre) par le verrouillage des gouverneurs démocrates.

Les succès et les calomnies des médias se sont transformés en actes de journo-terrorisme.

La censure par les grandes technologies a maintenant atteint le niveau du terrorisme intérieur.

Blocus des camionneurs à venir. La guerre de siège contre les villes bleues commencera.

Un nouveau décret modifie la chaîne de succession au DoD au cas où le secrétaire à la Défense (Chris Miller) serait tué.

Biden et Harris seront nommés dans le rapport du 18 décembre de DNI Ratcliffe… d’énormes implications, Trump peut tirer parti de Biden pour essayer de forcer Biden à concéder.

Le général Perna Operation Warp Speed ​​/ Vaccine D-Day Briefing: Perna dit que «le vaccin D-Day» est «le début de la fin».

La Chine entoure les États-Unis via le Canada et les Caraïbes, et planifie à l’avenir une invasion terrestre et une attaque de missiles combinées.

Un audit médico-légal des machines à voter du Dominion confirme que leurs algorithmes modifient les votes. Il existe maintenant une preuve absolue que l’élection a été volée via un logiciel de tabulation truqué.

Sidney Powell prépare une affaire criminelle RICO / racket contre les conspirateurs du Dominion.

Sources et notes de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui

Escouades d’assassinat de la CIA ACTIVES.

«Des témoins clés sont évacués. Quatrième ce matin. MSM cache tout.»

Présentation de l’Opération Warp Speed / Vaccine D-Day du général Perna:

Perna: « Le jour J … est le début de la fin, et c’est là que nous en sommes aujourd’hui. »

La censure est devenue un terrorisme domestique: YouTube vient de déplatformer Scott Adams – Washington Times

Scott Adams frappé par YouTube pour son contenu « trompeur »: « Ils viendront bientôt pour les autres vidéos. »

La censure / coercition extrême du public à des fins de dissimulation politique répond à la définition du terrorisme domestique par Big Tech.

Les verrouillages du gouverneur de la République démocratique du Congo sont du terrorisme domestique

Titre 18, section 2331 (5) du Code pénal américain, qui définit le «terrorisme domestique» comme: «des activités qui semblent être destinées à intimider ou contraindre une population civile et à influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation ou la coercition»

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2331

le terme «terrorisme intérieur» désigne les activités qui

(B) semblent être destinés—

(i) pour intimider ou contraindre une population civile;

(ii) pour influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation ou la coercition; ou

(iii) affecter la conduite d’un gouvernement par destruction massive, assassinat ou enlèvement; et

(C) se situent principalement dans la juridiction territoriale des États-Unis;

Décret du 11 décembre donnant aux employés du gouvernement un jour de vacances pour la veille de Noël

Whitehouse.gov

Section 1. Tous les départements et agences exécutifs du gouvernement fédéral seront fermés et leurs employés excusés de leurs fonctions le jeudi 24 décembre 2020, la veille du jour de Noël.

Seconde. 2. Les chefs des services et agences exécutifs peuvent décider que certains bureaux et installations de leurs organisations, ou des parties de ceux-ci, doivent rester ouverts et que certains employés doivent se présenter au travail le 24 décembre 2020, pour des raisons de sécurité nationale, de défense ou autre besoin public.

10 décembre EO: décret sur la délivrance d’un ordre de succession au sein du ministère de la Défense

Whitehouse.gov

[…] les fonctionnaires suivants du ministère de la Défense, dans l’ordre indiqué, agiront en tant que et rempliront les fonctions et devoirs du bureau du secrétaire à la Défense (secrétaire) pendant toute période au cours de laquelle le secrétaire est décédé, a démissionné ou est devenu incapable d’exercer les fonctions et devoirs du bureau du secrétaire, jusqu’à ce que le secrétaire soit en mesure d’exercer les fonctions et devoirs de ce bureau:

(i) Secrétaire adjoint à la défense; (David L.Norquist a prêté serment en tant que 34e sous-secrétaire à la Défense le 31 juillet 2019), il a été CONTOURNÉ par la nomination de Chris Miller. Ce qui signifie que Trump fait plus confiance à Miller qu’à Norquist.

(ii) Secrétaires des départements militaires;

(iii) Sous-secrétaire à la défense pour la politique;

iv) Sous-secrétaire à la défense chargé du renseignement et de la sécurité;

(v) Chef de la direction du ministère de la Défense;

(vi) Sous-secrétaire à la défense pour l’acquisition et le maintien en puissance;

(vii) Sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie;

(viii) Sous-secrétaire à la défense (contrôleur);

… (continue)

La Chine entourant les États-Unis: Ezra Levant à l’émission Tucker Carlson: «Trudeau a formé les troupes chinoises au Canada»

– WeLoveTrump.com

Ezra Levant: «Le Canada forme un et deux premiers généraux chinois dans nos collèges de guerre, formant des lieutenants et des majors, des commandants.

Le plus gros scoop que j’ai jamais eu de ma vie. Trudeau a invité les troupes chinoises à apprendre les tactiques de guerre hivernale à la Base des Forces canadiennes @GarrisonPet. 34 pages non expurgées de lâcheté et d’apaisement envers la Chine, d’hostilité envers l’Amérique.

Des documents gouvernementaux «top secrets» ont révélé que le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait invité l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) à envoyer ses troupes en Ontario pour un entraînement par temps froid et qu’il était mécontent de son annulation, selon deux médias canadiens.

Le fichier secret de 34 pages du gouvernement canadien a été obtenu par Rebel News et The Globe and Mail.

Bases militaires chinoises dans les Caraïbes? – Institut Gatestone

Le projet d’extension du port maritime en cours dans le port déjà important du point de vue commercial de Kingston, en Jamaïque, ainsi que le port de Freeport, aux Bahamas, la nouvelle base d’opérations possible de la Chine à 90 miles au large des côtes américaines, est plus préoccupant pour les intérêts américains en matière de sécurité.

Le Parti communiste chinois (PCC) semble mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle dans les Caraïbes, récoltant des gains économiques, politiques et potentiellement militaires à quelques kilomètres au large des États-Unis. L’objectif ultime de la Chine dans sa stratégie caribéenne pourrait bien être d’affronter les États-Unis, non seulement avec sa présence près des États-Unis continentaux, mais aussi avec une situation analogue à la présence militaire américaine dans la région de la mer de Chine méridionale. Là, la Chine a créé de nouvelles îles dans la mer, s’est engagée à ne pas les militariser, puis est allée les militariser.

Les cas de Sidney Powell ont valeur pour SCOTUS – 100PercentFedUp.com

Faites attention! Nous avons fait des dépôts d’urgence à la Cour suprême ce soir pour la Géorgie et le Michigan. Sera le dépôt de l’Arizona Wisconsin sous peu. Ces affaires soulèvent des problèmes constitutionnels et prouvent une fraude massive.

Nos plaignants ont qualité pour agir.

Nous, le peuple, ne permettrons pas des élections truquées.

L’analyse médico-légale des machines Dominion a trouvé la preuve de modifications algorithmiques des résultats des élections

Avocat: Le vote du Michigan s’est produit en raison d’un programme informatique et non d’une erreur humaine – The Epoch Times

Vidéo Brighteon sur ce lien.

Un avocat dans une affaire électorale au Michigan a déclaré vendredi qu’un tristement célèbre retournement de voix s’était produit à cause d’un programme informatique et non d’une erreur humaine.

«La secrétaire d’État Jocelyn Benson a déclaré que cela était dû à une erreur humaine. Nous avons découvert que ce n’est pas vrai, c’est un mensonge. Cela n’est pas arrivé par erreur humaine. C’est arrivé par un programme informatique appelé Dominion Voting System [s] », a déclaré Matthew DePerno sur Newsmax.

DePerno représente le demandeur William Bailey dans un procès contre le comté d’Antrim. Bailey a noté que le comté avait initialement signalé que le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden avait remporté le comté par plus de 2000 voix contre le président Donald Trump, mais avait ensuite modifié les résultats pour montrer que Trump avait reçu près de 4000 voix de plus que Biden.

DePerno a déclaré que grâce à la poursuite, son équipe a pu avoir accès au programme Dominion Voting Systems. Ils sont allés plus tôt ce mois-ci et ont récupéré 16 clés USB et 16 cartes de données, ainsi que l’image médico-légale de la machine de tabulation réelle dans le bureau du greffier du comté d’Antrim.

Alors que les informations qu’ils ont recueillies font l’objet d’une ordonnance de protection rendue par le tribunal…

«Mon équipe a analysé cette image médico-légale depuis dimanche», a-t-il déclaré.

La procureure générale adjointe Heather Meingast a déclaré au Detroit News que l’imagerie avait été réalisée par le groupe des opérations de sécurité alliées et un résident du village de Central Lake. Allied, basé à Washington, n’a pas répondu à une requête.

Sidney Powel nomme quatre co-conspirateurs et prépare une vaste affaire Rico contre Smartmatic, Dominion – WeLoveTrump.com

Le Kraken est en fait en train d’être libéré.

Sidney Powell vient de publier les noms de quatre co-conspirateurs présumés qui ont dirigé l’effort pour truquer les élections.

Powell prépare une affaire RICO massive contre Smartmatic et Dominion.

Elle a continué «Lou Dobbs Tonight», où elle a publié plus d’informations sur le logiciel de vote, et ce «Cyber Pearl Harbor».

Selon Powell, son équipe a «des rames et des rames de documents réels» montrant que Smartmatic et Dominion ont exécuté tout ce coup d’État.

«Sidney Powell souligne que George Soros, Lord Malloch Brown, les noms que vous voyez ci-dessous – et bien d’autres ont été impliqués dans l’attaque «Cyber Pearl Harbor »contre notre nation en novembre. 3-4 et après. ECOUTEZ:»

De FreedomNewsUSA.com:

Ils ont conçu et développé les programmes et les machines Smartmatic et Dominion qui incluent un module de contrôleur qui permet aux gens de se connecter et de manipuler le vote même s’il se produit », a déclaré Powell. «Nous en trouvons de plus en plus de preuves.»

Powell affirme qu’elle et son équipe juridique ont compilé «des rames et des rames de documents réels» des cabinets montrant que Dominion et Smartmatic «ont planifié et exécuté tout cela».

«Nous savons que 400 millions de dollars d’argent sont arrivés à Smartmatic depuis la Chine quelques semaines seulement avant les élections, qu’il existe des liens entre George Soros et l’ensemble de l’entreprise», a déclaré Powell, évoquant Eric Coomer et Mark Malloch Brown comme deux personnes selon elle. sont impliqués dans l’ensemble du programme.

Powell a expliqué que les documents sont toujours en cours d’examen, mais que les enquêteurs ont une idée claire de qui sont les principaux acteurs. Parmi ces personnes figurent l’ancien directeur de la communication vénézuélien Jorge Rodriguez, l’agent de liaison avec le Hezbollah Khalil Majid Mazoub, le concepteur de logiciels Gustavo Reyes Zumeta et le PDG de Smartmatic, Antonio Mujica.

«Franchement, notre agence de sécurité nationale et l’agence de renseignement de défense doivent être partout immédiatement. Les preuves sont accablantes et extrêmement troublantes que cela se passe et ne vient pas de commencer cette année », a déclaré Powell.

Une vidéo qui change la donne montre des bulletins de vote vierges GA transformés en votes à l’aide de Dominion Machine – WesternJournal.com

Deux vidéos récemment publiées semblent révéler une méthode possible de fraude électorale à l’aide du logiciel Dominion Voting System.

Tournées par un superviseur des élections du comté de Géorgie, les vidéos montrent de graves failles de sécurité dans le processus d’arbitrage du Dominion. Les machines de la société ont été utilisées en Géorgie et dans d’autres États lors des élections générales de novembre, toujours contestées.

Dans les vidéos, Misty Martin, directrice des élections de Coffee County, montre étape par étape comment cette fraude a pu se produire.

Dans la première vidéo, Martin décrit le processus, qui implique que les superviseurs électoraux analysent les bulletins de vote qui n’ont pas pu être scannés dans les machines du Dominion.

Martin a apparemment démontré dans la vidéo, cependant, qu’un fonctionnaire électoral peut simplement utiliser le logiciel de Dominion pour traiter n’importe quel bulletin de vote comme bon lui semble.

Les votes de Trump pourraient être transformés en votes pour son adversaire démocrate, Joe Biden, ou vice versa. Les bulletins blancs peuvent être attribués à n’importe quel candidat.

Essentiellement, les superviseurs électoraux auraient le pouvoir d’utiliser ce système pour créer des votes à partir de rien.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

La colonisation d’Haïti en 1915

Haïti est proche des États-Unis avec des terres fertiles et une main-d’œuvre bon marché que les magnats des affaires américains trouvent attrayants. En novembre 1914, le Département de la Marine américaine rédigea une proposition intitulée: «Plan pour le débarquement et l’occupation de la ville de Port-au-Prince» qui décrivait les mesures pour prendre le contrôle de la capitale d’Haïti; et a également énoncé une justification publique officielle d’envahir: «uniquement pour l’établissement de la loi et de l’ordre». Cette justification suffisait pour une intervention immédiate, que le président américain Woodrow Wilson ordonna bientôt sans consulter le Congrès. Avec les puissances européennes occupées par la Première Guerre mondiale, l’empire américain a envoyé des Marines américains pour envahir Haïti et prendre le contrôle. La colonisation américaine d’Haïti a réussi, mais au prix de milliers de vies haïtiennes alors que les registres militaires recensent 146 Marines américains tués au cours de leur occupation de 19 ans.

Les grands médias préparent le public à une fausse et prétentieuse inauguration VIRTUELLE de Biden le 20 janvier

Joe Biden veut être le premier président américain à être inauguré sur une scène VIRTUELLE. Agé de soixante-dix-huit ans, montrant des signes de déclin cognitif, préfère faire une inauguration virtuelle pour rester à l’écart des foules et hors de la vue du public. Après avoir chevauché les queues d’une élection volée, Joe Biden envisage une présidence à faible énergie, à faible visibilité et à faible contact, et a même envisagé de feindre la maladie afin de démissionner et de donner le poste à Kamala Harris.

Biden pense qu’il sera inauguré le 20 janvier et souhaite une participation minimale à Washington DC ce jour-là. Alors que la proposition d’inauguration de Biden devient virtuelle, le comité présidentiel inaugural a ouvert la voie pour permettre à Biden d’accepter des dons individuels jusqu’à 500 000 $ et des dons d’entreprise jusqu’à 1 million de dollars pour l’événement inexistant. Où ira cet argent? L’équipe de transition de Joe Biden est composée d’élites chinoises qui ont déjà profité des relations de Hunter Biden à la Maison Blanche.

Combien de fraude électorale doit être présentée avant que les démocrates ne concèdent la vérité?

Des pourparlers sur le jour de l’inauguration sont en cours alors que les grands médias et les grandes technologies incitent la population à accepter que Joe Biden ait remporté l’élection présidentielle de 2020, juste et équitable. Cette mascarade est menée alors que des preuves historiques de fraude électorale sont présentées aux assemblées législatives des États à travers le pays. Presque tous les actes de fraude, y compris les appels improbables, les changements de vote et les problèmes logiciels, ont uniquement profité au candidat démocrate. Ces actions criminelles dans plusieurs États semblent être un effort coordonné pour démettre Trump de ses fonctions et renverser la volonté du peuple.

Les problèmes d’intégrité électorale n’ont pas d’importance pour Joe Biden et le parti démocrate, car ils avancent avec de faux discours sur la «transition pacifique du pouvoir». Biden rend déjà des mandats inconstitutionnels de son frauduleux «bureau du président élu». Peu importe la façon dont la fraude électorale est présentée, les démocrates pensent que tout disparaîtra s’ils continuent d’ignorer la réalité et de mettre en lumière l’Amérique, sans jamais céder à la vérité. Combien de fois les preuves doivent-elles être présentées? Combien de fois les témoins doivent-ils mettre leur vie en jeu; et combien doivent témoigner de la corruption démocrate, avant que ce parti de criminels n’admette sa défaite?

Le Congrès doit s’opposer aux électeurs de Biden et voter lors d’une élection contingente alors que plusieurs États signalent une fraude électorale généralisée

Les États certifient leurs électeurs pour Joe Biden, même si les législatures des États entendent d’énormes quantités de fraudes électorales qui rendraient le vote de Joe Biden illégitime et / ou illégal. La Cour suprême peut finalement être nécessaire pour prendre une décision. L’une des garanties restantes contre cet effort coordonné pour couronner Biden se trouve dans la Constitution des Etats-Unis d’Amérique . Lorsque les électeurs sont présentés au Congrès le 6 janvier, ils peuvent être contestés. Lorsque ce jour vient, l’élection peut être contestée si un membre de la Chambre et un membre du Sénat présentent une objection écrite aux électeurs d’un ou plusieurs États.

Avec de nombreuses preuves de fraude électorale dans plusieurs États, plusieurs membres du Congrès pourraient présenter de longues objections écrites aux électeurs certifiés. Dans ce cas, le Sénat et la Chambre doivent se séparer et débattre du bien-fondé de l’opposition. La Constitution ne sait pas comment le débat suivant conduit à la dé-certification des électeurs, mais si un accord n’est pas conclu, les votes électoraux de l’État peuvent être considérés comme nuls et non avenus, plaçant Trump et Biden sous le seuil de 270 votes électoraux. nécessaire pour la victoire. Si aucun accord n’est conclu, l’élection de 2020 deviendrait une élection contingente, qui nécessite un vote au scrutin pour le président de la Chambre et du Sénat, les délégations des États obtenant une voix chacune et les sénateurs obtenant chacun une voix. Parce que les républicains contrôlent 26 maisons de l’État, Trump gagnerait lors d’une élection contingente et continuerait légitimement de servir quatre ans à la Maison Blanche.

Lance D Johnson

TRAHISON: YouTube SUPPRIME maintenant toutes les vidéos qui prétendent avec précision que l’État profond a volé l’élection au président Trump

Le géant des médias sociaux YouTube a prouvé une fois de plus cette semaine pourquoi il ne s’agissait plus seulement d’une entreprise de médias sociaux, mais d’un éditeur qui devrait être réglementé par les lois fédérales existantes en promettant de supprimer (donc censurer) toutes les vidéos qui montrent comment l’État profond a volé l’élection du président Donald Trump.

Le géant, qui appartient au géant de la technologie Google, a déclaré que les vidéos « alléguant une fraude ou des erreurs généralisées » qui « ont changé le résultat d’une élection présidentielle américaine historique » seraient supprimées, sans poser de questions.

YouTube a déclaré que parce que la date de la «sphère de sécurité» du 8 octobre était passée et que «suffisamment d’États ont certifié leurs résultats électoraux», l’action était nécessaire.

«Nous commencerons à supprimer tout élément de contenu téléchargé aujourd’hui (ou à tout moment après) qui induit en erreur les gens en alléguant que des fraudes ou des erreurs généralisées ont changé le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020, conformément à notre approche des élections présidentielles américaines historiques», la société dit dans un communiqué.

«Par exemple, nous supprimerons les vidéos affirmant qu’un candidat à la présidence a remporté l’élection en raison de problèmes logiciels généralisés ou d’erreurs de comptage. Nous commencerons à appliquer cette politique aujourd’hui, et nous nous intensifierons dans les semaines à venir», a poursuivi la déclaration de la plate-forme de médias sociaux. «Comme toujours, la couverture médiatique et les commentaires sur ces questions peuvent rester sur notre site s’il y a suffisamment d’éducation, de documentaire, contexte scientifique ou artistique.»

Le type de «contexte» qui permettra à une publication de rester sur la plate-forme n’est pas clair.

En parlant de contexte, The Epoch Times note que la politique de censure de YouTube intervient bien que la campagne Trump n’ait pas concédé:

… [L] il y a encore là des défis juridiques en suspens, dont un devant la Cour suprême, qui pourraient changer le résultat des élections. La déclaration de YouTube ne fait aucune mention de ceux-ci et ne fait aucune mention de la date du vote du 14 décembre au collège électoral.

Le média n’a pas appelé la course, bien que la plupart des autres grands médias américains aient affirmé il y a des semaines que Joe Biden était le «président élu».

Il ne l’est pas, et pourtant cette affirmation n’est pas «vérifiée» par Twitter ni censurée par une autre plate-forme.

«YouTube a déclaré qu’il vous était désormais interdit de critiquer la gestion des élections par le gouvernement», a écrit Jack Posobiec de One America News Network sur Twitter.

YouTube has declared you are now forbidden from criticizing the government's handling of the election — Dr Poso (@JackPosobiec) December 9, 2020

La chaîne YouTube de son réseau a été suspendue et démonétisée il y a plusieurs semaines. Maintenant, ils stationnent leurs vidéos sur Rumble.

Comme par le passé, les critiques de la décision de YouTube disent que ce n’est qu’un autre exemple de la raison pour laquelle les grandes plates-formes de médias sociaux doivent être réglementées en tant qu’éditeurs sous la secte. 230 de la loi sur la décence en matière de communication, car comme un éditeur, ils prennent des décisions éditoriales sur ce qui peut et ne peut pas apparaître sur la plateforme.

Une action en justice intentée en octobre contre YouTube a accusé l’entreprise de violer à plusieurs reprises ses propres conditions d’utilisation en supprimant les pages du plaignant ou en les suspendant sans motif et pour ne pas lui avoir expliqué pourquoi. (En relation: YouTube et Vimeo censurent le documentaire « Antifa: Rise of the Black Flags ».)

« Les plaignants restent perplexes quant à ce qui, en particulier dans leur contenu, les a amenés à faire partie du démantèlement massif, autre que le point commun selon lequel ils sont des chaînes d’informations conservatrices avec une large audience », a écrit l’avocat M. Cris Armenta dans la plainte, qu’il a déposé devant un tribunal fédéral de Californie au nom de plusieurs autres.

Il a poursuivi en affirmant que YouTube avait violé les droits du premier amendement des utilisateurs à la liberté d’expression, affirmant que la plate-forme «s’était engagée dans une action de l’État en capitulant devant la coercition du gouvernement» pour supprimer les comptes.

On ne sait pas si la poursuite aura un succès. Mais ce qui est clair, c’est que les conservateurs, les indépendants et les utilisateurs soucieux de la liberté ne seront jamais traités équitablement par une plateforme appartenant à des autoritaires de gauche qui ne tolèrent que leur façon de penser.

Ce qui signifie, bien sûr, que les utilisateurs devront simplement trouver une autre plate-forme – et encore une fois, nous suggérons Brighteon.com.

JD Heyes

Le challenger du Michigan GOP: « Ils n’ont pas disqualifié un seul scrutin »

Un observateur du GOP au TCF Center de Detroit dans le Michigan le 3 novembre a affirmé que les travailleurs électoraux n’avaient disqualifié aucun bulletin de vote, suggérant qu’une telle pratique est très inhabituelle.

(Article de Jack Phillips republié sur TheEpochTimes.com)

«J’ai vu un bulletin de vote pour Taniqua Haynes, il apparaît dans l’ordinateur comme le mauvais numéro de bulletin de vote. Ils lui ont envoyé son bulletin de vote numéro 5748, mais ce n’est pas ce qu’elle a renvoyé », a déclaré Chris Schnorak, observateur du scrutin, lors d’une interview. Il a déclaré que ses contestations avaient été rejetées par les responsables électoraux: «Ils ont refusé de mettre les défis dans le journal électronique.»

Dans le cas de Haynes, les fonctionnaires ont attribué un nouveau numéro de bulletin de vote, mais Schnorak affirme qu’il «aurait dû être un bulletin de vote annulé».

«Ils n’ont pas disqualifié un seul bulletin de vote» malgré le fait que de nombreux bulletins de vote ne comptaient pas d’électeurs inscrits sur la liste des électeurs légaux publiée par le bureau du secrétaire d’État du Michigan, a-t-il fait remarquer. Les agents électoraux du centre TCF ont dérogé aux règles «afin de faire passer les bulletins de vote», a-t-il déclaré. «Cela a affecté des milliers de bulletins de vote qui n’étaient pas bons, qui ont été comptés et qui n’ont pas pu être authentifiés en tant qu’électeurs légitimes.»

Lorsqu’il a observé le processus de vote dans un centre de dépouillement à Royal Oak, au Michigan, il a noté qu’il y avait 10 bulletins contestés sur 25 755, ce qui suggère que c’est inhabituel.

« Je n’arrêtais pas de voir une date de naissance électorale de 1900. Je pouvais dire que ce n’était pas correct », a déclaré Schnorak, tout en alléguant une fraude. «J’ai essayé de le documenter, mais il se passait tellement de choses et j’étais énervé. Je pense qu’ils créaient simplement un dossier pour ces personnes afin de traiter leurs bulletins de vote. Ils avaient une façon systématique de le faire, ils étaient bons dans ce domaine. C’était coordonné et organisé.

Comme d’autres témoins, agents de vote et challengers de vote qui ont témoigné lors d’une audience de la législature du Michigan la semaine dernière, Schnorak a noté un modèle d’intimidation et de harcèlement au TFC Center au nom des travailleurs électoraux. Plusieurs républicains du Michigan du conseil des solliciteurs du comté de Wayne et du conseil des solliciteurs de l’État ont déclaré avoir été menacés et harcelés le mois dernier.

«Cette femme m’a suivi et m’a harcelée pendant cinq heures», a déclaré Schnorak, sans donner de détails. Faisant également écho aux affirmations des témoins entendus, il a déclaré que les règles étaient appliquées différemment aux challengers démocrates et républicains, affirmant que les observateurs du GOP ne pouvaient pas parler aux agents du scrutin. Les démocrates, a-t-il dit, ont pu le faire.

Auparavant, la secrétaire d’État Jocelyn Benson avait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale ou d’irrégularités susceptibles d’annuler les résultats des élections dans l’État, qui dispose de 16 votes au collège électoral.

«Lorsqu’il existe des preuves de fraude ou d’actes répréhensibles réels, elles doivent être soumises par écrit au Bureau des élections, qui renvoie toutes les allégations crédibles au bureau du procureur général pour une enquête plus approfondie», a déclaré Benson en novembre.

Un porte-parole du bureau du secrétaire d’État du Michigan, dans une déclaration à Epoch Times, a répondu aux allégations lors de l’audience du Michigan.

« Aucune preuve réelle d’actes répréhensibles ou de fraude n’a été présentée, malgré des questions répétées demandant de telles preuves aux législateurs », a déclaré le porte-parole le 2 décembre après l’événement. «Au lieu de cela, nous avons vu une régurgitation de vagues accusations fondées sur un manque de connaissance de la procédure électorale et des théories du complot largement démenties. Nous espérons que le Sénat de l’État autorisera de futurs témoignages illustrant les faits sous-jacents à cette élection.»

En savoir plus sur: TheEpochTimes.com

JD Heyes

AVERTISSEMENT URGENT! Ils ne le cachent même plus !!

Mise à jour de la situation, 12 décembre – La trahison du SCOTUS permet à Trump d’invoquer les tribunaux militaires et le quatorzième amendement

Aujourd’hui, nous avons publié deux mises à jour de situation dignes de votre attention. Premièrement, il y a la mise à jour de la situation «d’urgence» (environ 30 minutes) enregistrée immédiatement après la décision SCOTUS de vendredi soir, qui explique que notre république constitutionnelle s’est effondrée, sans autorité judiciaire civile opérationnelle à travers le pays.

Regardez cette vidéo ci-dessous.

La deuxième vidéo, également ci-dessous, couvre les appels croissants à la sécession et explique pourquoi ce n’est pas la meilleure option, puisque Trump a remporté les élections et est le président légitime pour 2021-2025. Nous couvrons la Chine en achetant 130 000 acres de terres au Texas près d’une base militaire et explorez ce qu’ils pourraient y mettre en scène.

Nous couvrons également le dernier sur le rejet par la Cour suprême des États-Unis du procès du Texas et ce qui est ensuite pour «l’option civile» pour renverser la fraude flagrante des démocrates.

Si l’option civile échoue – ce qui semble probable – cela offre un chemin clair vers les tribunaux militaires qui doivent suivre, étant donné que l’ensemble du système judiciaire civil américain s’est effondré et ne fonctionne plus.

Voici le point sur la situation «d’urgence» du 12 décembre:

Brighteon.com/19ce3fd5-8482-43ba-b976-77771fe955ff

Et voici la mise à jour « régulière » de la situation, également pour le 12 décembre:

Brighteon.com/1aa596c5-5147-4fcd-aaf8-a5611c27bf33

Voir plus de mises à jour sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com.

Mike Adams

