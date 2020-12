Mise à jour de la situation, 14 décembre – Les appels augmentent pour la loi sur l’insurrection, fenêtre d’opportunité du 18 au 24 décembre

Aperçu de la mise à jour de la situation du 14 décembre:

De plus en plus d’appels à Trump pour invoquer la loi sur l’insurrection, venant de l’avocat Lin Wood, de The Epoch Times, du général McInerney et de bien d’autres.

Sidney Powell affirme que des preuves claires d’ingérence étrangère permettent à Trump d’invoquer son EO 2018 et de saisir tous les actifs des entreprises et des individus complices du trucage électoral.

Le général Flynn appelle Trump à invoquer le décret de 2018 sur l’ingérence étrangère.

Le président Trump déclare que tous les votes électoraux de l’État de transition émis aujourd’hui le sont dans des conditions de fraude électorale.

La Pennsylvanie choisit des électeurs suppléants, mettant l’élection en lice jusqu’au 6 janvier au moins.

Des sources préviennent d’un prochain «verrouillage de 10 jours» avec une fenêtre d’action probable qui semble être du 18 au 24 décembre. La fenêtre suivante est juste après le 6 janvier, si tous les autres efforts échouent.

Infiltration par le PCC de Big Pharma, Big Tech, les médias traditionnels, les machines à voter pour les élections, les législateurs, les régulateurs, les universités et plus encore. Nous vivons sous occupation ennemie.

Des patriotes de plus en plus agités, sur le point d’entreprendre leur propre action pour défendre la république.

Trump doit invoquer la loi sur l’insurrection, déployer les troupes et arrêter les traîtres.

Écoutez le podcast complet ici et lisez toutes les citations et notes supplémentaires qui suivent:

Brighteon.com/37369b5c-23b4-47eb-82fd-879ecfc00abc

https://www.brighteon.com/37369b5c-23b4-47eb-82fd-879ecfc00abc

https://www.brighteon.com/embed/37369b5c-23b4-47eb-82fd-879ecfc00abc

Écoutez tous les podcasts de mise à jour de la situation (il y en a un chaque jour) sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com, qui a récemment fait l’objet d’attaques quotidiennes, très probablement du PCC:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Détails sur toutes ces histoires de rupture

Les appels à Trump à invoquer la loi sur l’insurrection de 1807 et à déployer l’armée américaine pour arrêter la fraude électorale continuent de s’accélérer, The Epoch Times se joignant maintenant à l’effort, déclarant: «Trump devrait utiliser ces pouvoirs en tant que président pour protéger l’avenir de notre République et arrêter ceux qui ont conspiré pour priver les gens de leurs droits par la fraude électorale. La loi sur l’insurrection permet à Trump d’utiliser l’armée pour saisir les principales preuves électorales dans les États contestés et fournir un compte rendu transparent et précis du vote.

L’avocat Lin Wood a également récemment tweeté:

Notre pays se dirige vers la guerre civile. Une guerre créée par de mauvais acteurs tiers pour leur bénéfice – pas pour We The People (Nous Le Peuple).

La Chine communiste mène les efforts néfastes pour nous enlever notre liberté.

@realDonaldTrump devrait déclarer la loi martiale.

Et Sidney Powell appelle maintenant ouvertement le président Trump à invoquer son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère dans les élections américaines, expliquant:

Chaque machine, chaque machine à voter dans le pays devrait être saisie dès maintenant. Il y a franchement plus que suffisamment de causes criminelles probables pour justifier cela, pour quiconque est prêt à aborder la loi et les faits uniquement sur la base de la vérité et non de la politique, de la cupidité des entreprises ou de la richesse mondiale.

Cela va épater tous les citoyens du pays qui sont prêts à regarder la vérité et les faits… Parce qu’il n’y en a jamais – nous n’avons jamais rien vu de tel dans l’histoire de ce pays. Et il faut arrêter tout de suite ou il n’y aura jamais d’élections libres et équitables.

Le général Michael Flynn a également appelé à l’invocation du décret de 2018 pour saisir tous les actifs de ceux qui sont complices d’ingérence étrangère dans les élections américaines. Dans une récente interview avec Maria Bartiromo, Flynn a déclaré:

Tout d’abord, il y a un certain nombre de voies que le président a… Sidney Powell a actuellement quatre procès en cours devant la Cour suprême… nous avons des preuves concluantes d’ingérence étrangère dans notre élection… Vous avez le DNI (Ratcliffe) à venir sur ce point Vendredi avec un rapport sur toute la gamme des questions, s’il fait le devoir que je pense qu’il est très capable de faire, et que la communauté du renseignement fournit une évaluation claire et non filtrée, alors ils vont découvrir cela, et l’une des choses. que je recommanderais si j’étais le DNI ou certainement si j’étais le conseiller à la sécurité nationale, je pense que le président des États-Unis doit déclencher son décret de 2018, et probablement nommer un avocat spécial pour examiner tout cela… parce que nous avons de sérieux et sérieux problèmes d’influence étrangère avec cette machine à voter du Dominion.

Le président Trump lui-même a maintenant tweeté que tout État swing qui certifie des votes électoraux basés sur la fraude commet eux-mêmes des crimes passibles de poursuites:

Les États Swing qui ont trouvé une FRAUDE ÉLECTORALE massive, qui est tout d’eux, NE PEUVENT PAS LÉGALEMENT CERTIFIER ces votes comme complets et corrects sans commettre un crime sévèrement punissable. Tout le monde sait que les morts, les mineurs, les immigrés clandestins, les fausses signatures, les prisonniers et bien d’autres ont voté illégalement. En outre, les «pépins» de la machine (un autre mot pour FRAUDE), la récolte des bulletins de vote, les électeurs non-résidents, les faux bulletins de vote, le «bourrage des urnes», les votes pour le salaire, la brutalité des observateurs du scrutin républicain, et parfois même plus de votes que les votants, a eu lieu à Detroit, Philadelphie, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh et ailleurs. Dans tous les cas des Etats Swing, il y a beaucoup plus de voix que nécessaire pour gagner l’État et l’élection elle-même. Par conséquent, LES VOTES NE PEUVENT ÊTRE CERTIFIÉS. CETTE ÉLECTION EST SOUS PROTESTATION!

Tout cela se produit en même temps qu’une vérification médico-légale des systèmes de totalisation des votes du Dominion révèle qu’«ils ont été conçus pour créer des fraudes et influencer les résultats des élections, a déclaré lundi une société de données», rapporte The Epoch Times.

«Nous concluons que le système de vote national est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections», a déclaré Russell Ramsland Jr., cofondateur d’Allied Security Operations Group, dans un rapport préliminaire.

«Le système génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de vote. Les bulletins de vote électroniques sont ensuite transférés pour décision. Les erreurs intentionnelles mènent à un examen en masse des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste de vérification. Cela conduit à une fraude électorale ou de l’électeur. Sur la base de notre étude, nous concluons que le système de vote fédéral ne devrait pas être utilisé au Michigan. Nous concluons en outre que les résultats du comté d’Antrim n’auraient pas dû être certifiés», a-t-il ajouté.

Le seul moyen pour Trump de corriger la fraude généralisée au comptage des bulletins de vote (et l’ingérence étrangère) est d’invoquer la loi sur l’insurrection de 1807, de déployer [le plus rapidement possible – MIRASTNEWS] l’armée américaine pour saisir les bulletins de vote et les machines à voter, et de relancer tous les bulletins de vote physiques (qui doivent être conservés pour 22 mois en vertu de la loi fédérale) en utilisant une correspondance précise des signatures, le rejet des faux bulletins de vote et l’utilisation de scanners qui ne sont pas truqués en faveur de Biden.

Le résultat sera une nette victoire de Trump dans les États swing et aux élections nationales.

Selon les sources, un «verrouillage de 10 jours» pour les opérations des forces spéciales pourrait être imminent

Alors que tout cela se passe, Monkey Werx, un analyste bien connu des activités de vol militaire et quelqu’un avec une longue liste de contacts au sein de l’armée américaine, prévient qu’un verrouillage de 10 jours pourrait être imminent. Voici une transcription approximative de ce qu’il a relayé au public dans une récente vidéo « Overwatch » de la chaîne vidéo Monkey Werx:

Le mot des gars actifs de SF sur le terrain est que nous devons tous nous préparer bientôt à un verrouillage de 10 jours. On me dit que cela pourrait être plus court, pourrait être plus long – cela dépend simplement de la gravité de l’opposition. On m’a dit que ce serait mondial. Je n’ai pas de dates; mais cela a été dit avec un sentiment d’urgence. En tant que chrétien, je fais attention lorsque je commence à obtenir des choses indépendamment de plusieurs sources. Ce même message est venu de trois personnes différentes que je connais personnellement et en qui je fais confiance.

La loi sur l’insurrection de 1807 est constitutionnelle et a été invoquée plus de 20 fois par les présidents précédents. Il lit, en partie:

«Chaque fois que le Président estime que des obstructions, des combinaisons ou des assemblages illégaux, ou une rébellion contre l’autorité des États-Unis, rendent impossible l’application des lois des États-Unis dans un État par le cours normal d’une procédure judiciaire, il peut invoquer le Service fédéral comme celui de la milice de n’importe quel État, et utiliser celles des forces armées, s’il le juge nécessaire pour appliquer ces lois ou pour réprimer la rébellion.

Notez que la loi sur l’insurrection permet au président d’invoquer la milice ainsi que les forces armées, ce qui signifie que Trump pourrait appeler la milice pour arrêter tous les traîtres qui ont tenté de truquer cette élection.

Dans le même temps, la patience des patriotes se fait de plus en plus courte, de nombreux nouveaux appels à l’arrestation de traîtres par les citoyens (dans Big Tech, les faux médias, les responsables électoraux, etc.) sont désormais diffusés sur le net.

Un de ces articles se trouve sur le site Web StateOfTheNation.co, qui déclare:

Le peuple américain va maintenant arrêter tous les traîtres complices du vol des élections.

Nous avons les chiffres, nous avons le pouvoir, nous avons les armes. C’est une tâche facile pour nous d’arrêter tous les traîtres, morts ou vivants et de s’emparer de toutes les corporations complices de ce coup d’État contre la République américaine, contre nous, le peuple américain.

Nous déclarons tous ces traîtres, qui possèdent et dirigent Google, Facebook, Twitter, Amazon, CNN, ABC, MSNBC, Fox, Apple, Microsoft, New York Times, Washington Post ainsi que des politiciens démocrates et républicains, des gouverneurs, des maires, des membres du Congrès. etc. qui sont complices de cette trahison contre notre République sous arrestation citoyenne et leur ordonnent de se rendre au poste de police le plus proche dans les 24 heures. Sinon, ils seront traqués et capturés, morts ou vivants.

Il devrait être très clair pour les électeurs que s’ils élisent le criminel Joe Bidden le lundi 14 décembre contre la volonté du peuple américain, ils sont fondamentalement responsables de ce coup.

Le peuple américain les arrêtera comme traîtres et sauvera notre république.

Cette accélération de la rhétorique parmi les patriotes exercerait apparemment une pression supplémentaire sur le président Trump pour qu’il agisse rapidement, sachant que s’il ne parvient pas à invoquer la loi sur l’insurrection et à déployer l’armée, l’Amérique s’effondrera bientôt dans une guerre civile généralisée. Le seul moyen pour Trump de contrôler la situation est de déployer l’armée, ce qui remettra probablement les patriotes en mode veille pour voir comment les choses se déroulent.

Afin de soutenir les guerres nationales attendues qui semblent susceptibles de se dérouler en 2021, une société connue sous le nom de «Global Ordnance» a obtenu un contrat pour fournir à l’armée américaine un million de livres de TNT explosif. Via PR Newswire:

Global Ordnance LLC, (GO) a obtenu un contrat à livraison indéfinie à quantité indéfinie (IDIQ) numéro W52P1J-21-D-0001, sur le programme d’explosifs en vrac de l’armée américaine pour la fourniture d’une nouvelle production de Trinitrotoluène de type 1 (TNT) à l’armée américaine. Le contrat IDIQ du programme d’explosifs en vrac est d’une durée de cinq ans et a une valeur plafond de 188 170 265,00 $, compte tenu de toutes les bourses de l’IDIQ. Dans le cadre de l’attribution initiale, Global Ordnance livrera 1 000 000 livres de TNT en 2021 à l’armée américaine.

Fait intéressant, une fois que Trump ordonne la saisie des bulletins de vote et des machines à voter sous l’autorité militaire, il peut utiliser la science de la «cinématique» pour enquêter sur les bulletins de vote et filtrer facilement ceux qui sont frauduleux.

De Principia-Scientific.com:

En vertu de la loi, les bulletins de vote physiques utilisés lors de l’élection générale de 2020 doivent être conservés pendant 22 mois. L’importance de cette préservation des preuves matérielles devient cruciale lorsque l’on considère comment l’identification cinématique peut être utilisée de manière médico-légale pour dénoncer la fraude électorale, non seulement lors de cette élection, mais pour toutes les élections futures dans le monde.

Regardez mon entretien important avec le fondateur de la Convention We the People ci-dessous, dans lequel il appelle Trump à déclarer une «loi martiale limitée» et à organiser une nouvelle élection sous l’autorité militaire:

https://www.brighteon.com/a6f54e55-d656-4dca-8c99-e9cc2b5365fa

https://www.brighteon.com/embed/a6f54e55-d656-4dca-8c99-e9cc2b5365fa

Infiltration par le PCC de sociétés, de gouvernements, de géants de la grande technologie et du vaccin

La bombe mondiale de la fuite des documents d’adhésion du PCC, qui a déjà révélé 8 192 membres du PCC qui ont infiltré les géants du vaccin Pfizer, AstraZeneca et GlaxoSmithKline, se produit également maintenant.

Comme je l’ai rapporté hier soir dans un article de Natural News, c’est la confirmation que la Chine communiste contrôle désormais l’industrie des vaccins, qui, selon nous, est utilisée pour fabriquer des armes biologiques déguisées en vaccins dans le but de blesser ou de tuer le personnel militaire et les civils américains.

L’Opération Warp Speed ​​est exploitée par des acteurs black hat au sein du DoD (US Army) pour distribuer des «vaccins communistes» pour causer des dommages massifs et la mort de soldats américains, croyons-nous. Dans le même temps, l’influence du PCC sur les grandes technologies a permis une censure complète de tous les sceptiques en matière de vaccins, et l’influence du PCC des médias de gauche fait pression pour que les vaccins soient obligatoires afin que ces vaccins dangereux et mortels puissent faire le maximum de victimes en Amérique.

Une fois que les populations militaires et civiles américaines sont blessées ou tuées avec des armes biologiques déguisées en vaccins, la Chine peut déclencher son invasion terrestre des États-Unis, en utilisant des troupes entraînées par le gouvernement canadien de Trudeau, qui a maintenant été dénoncé comme trahissant les États-Unis en travaillant avec la Chine pour détruire l’Amérique.

https://www.brighteon.com/acddf0f8-b9a9-4542-8231-85c023392254

https://www.brighteon.com/embed/acddf0f8-b9a9-4542-8231-85c023392254

L’attaque à plusieurs niveaux de la Chine contre l’Amérique consiste désormais à:

Infiltration du PCC dans la Big Tech pour obtenir une censure totale des voix pro-américaines et pro-Trump.

Infiltration par le PCC des médias hérités pour contrôler tous les récits et pousser les vaccins.

Infiltration par le PCC de l’industrie des vaccins pour s’assurer que les vaccins sont nocifs pour les civils et le personnel militaire américains.

Infiltration du PCC dans les universités pour endoctriner la jeunesse américaine dans une mentalité pro-communiste.

Infiltration par le PCC des entreprises pour pousser les politiques d’entreprise telles que le soutien à Black Lives Matter, ainsi que pour mener de l’espionnage d’entreprise pour voler la propriété intellectuelle et la reproduire en Chine.

Infiltration par le PCC des législateurs par le biais d’agentes féminines «pot de miel» telles que «Fang Fang» qui ont compromis le représentant Swalwell (juste le début, des centaines d’autres ont été compromises).

Prise de contrôle par le PCC des systèmes de vote du Dominion, permettant au PCC de truquer ouvertement les élections américaines afin d’installer leur marionnette (Joe Biden) à la Maison Blanche.

L’infiltration par le PCC de l’ensemble de l’État profond, que nous connaissons maintenant, inclut le DOJ AG Bill Barr, qui a été arrêté et exposé pour avoir retardé toutes les informations sur les disques durs de Hunter Biden, afin de protéger les Bidens avant les élections.

Tout cela est traité plus en détail dans le podcast Mise à jour de la situation ci-dessus.

Ce qui est maintenant clair, c’est que le parti démocrate en Amérique est simplement une filiale du PCC.

De même, Big Pharma est simplement la branche de médicaments malveillants «faux médicaments» du PCC qui est déployée pour nuire aux Américains avec des vaccins mortels et des médicaments toxiques.

Les médias de gauche sont la branche de propagande du PCC, et Big Tech est la branche de censure du PCC.

Nous vivons tous maintenant sous l’occupation ennemie, avec le PCC qui dirige tout en Amérique, y compris nos élections, nos entreprises et nos médias.

C’est pourquoi nous appelons à l’arrestation, la poursuite et l’exécution de tous les Américains reconnus coupables de collusion avec le PCC.

Cela nous amène au directeur du renseignement national, John Ratcliffe, éditorial récemment publié dans le Wall Street Journal. Il a déclaré:

Les renseignements sont clairs: Pékin a l’intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète sur les plans économique, militaire et technologique. Un grand nombre des principales initiatives publiques chinoises et des entreprises de premier plan n’offrent qu’une couche de camouflage aux activités du Parti communiste chinois.

Les renseignements américains montrent que la Chine a même effectué des tests sur des humains sur des membres de l’Armée populaire de libération dans l’espoir de former des soldats dotés de capacités biologiquement améliorées.

Cette année, la Chine s’est engagée dans une campagne d’influence massive qui visait plusieurs dizaines de membres du Congrès et des assistants du Congrès.

J’ai informé les commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat que la Chine cible les membres du Congrès avec six fois la fréquence de la Russie et 12 fois la fréquence de l’Iran.

Nous croyons que Trump prépare des sanctions économiques contre le Canada

Parce que le Canada abrite des systèmes de vote du Dominion et a également formé les troupes du PCC à envahir les États-Unis, nous pensons que Trump prépare des sanctions économiques contre le Canada en vertu du décret de 2018 de Trump. Il permet de prendre des mesures punitives contre les plus grandes entreprises situées dans des pays qui ont soutenu l’ingérence étrangère dans les élections américaines.

À partir de l’OE 2018:

«… A proposé des sanctions à l’égard des plus grandes entités commerciales autorisées ou domiciliées dans un pays dont le gouvernement a autorisé, dirigé, parrainé ou soutenu l’ingérence électorale, y compris au moins une entité de chacun des secteurs suivants: services financiers, défense, énergie, technologie, et le transport…»

Cela signifie que les plus grandes banques du Canada (qui sont toutes corrompues), les sociétés de défense, les sociétés énergétiques, etc., pourraient toutes être sanctionnées par les États-Unis sous Trump.

Justin Trudeau est également un criminel de guerre et un mondialiste traître qui doit être arrêté et poursuivi par son propre peuple, mais les Canadiens semblent trop passifs et ils ont abandonné leurs armes (une décision imprudente à une époque de tyrannie gouvernementale). Bientôt, tous les Canadiens «progressistes» découvriront ce que signifie vivre sous la tyrannie communiste.

Nous vous laissons avec plus de mots du général Michael Flynn:

Nous ne voulons pas d’un monde gouverné par des tyrans que personne n’a élus et qui veulent avoir le pouvoir pour nous détruire. Nous comprenons quel est leur plan: éliminer la dissidence, soumettre toute critique et proscrire ceux qui ne se soumettent pas inconditionnellement à la dictature du «nouvel ordre mondial».

N’oublions pas que par les crimes qu’ils ont commis, ils ont violé nos lois; ils ont trahi notre nation et leur serment de servir notre pays, leur serment de préserver, protéger et défendre la Constitution.

Il est maintenant temps pour Trump d’ordonner aux patriotes, à la milice et aux forces armées américaines d’arrêter, de poursuivre et d’exécuter tous les ennemis nationaux reconnus coupables de trahison devant un tribunal ou un tribunal militaire.

C’est une bonne chose que Trump s’est simplement assuré que le DOJ a rétabli les pendaisons et les pelotons d’exécution en tant que formes acceptables d’exécutions en Amérique. De nombreuses méthodes différentes seront nécessaires pour le grand nombre de traîtres qui sont sur le point d’être arrêtés et poursuivis. Chacun d’entre eux a perdu son droit de continuer à vivre en tant qu’Américains. Que la justice soit radicale et rapide. Ne laissez aucune créature des marais intacte.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

VIH dans le vaccin

Lorsque le virus Covid-19 est scanné, l’un des virus qui y est branché est le VIH selon des études menées par des chercheurs australiens. Les faux positifs pour le VIH dans le cadre du vaccin Covid-19 en Australie ont provoqué un revers massif. En plus du scénario de cauchemar dystopique, la recherche révèle que le vaccin attaque le système immunitaire et la fertilité. Les scientifiques du monde entier ainsi que le scientifique qui a découvert le VIH ont levé le drapeau rouge sur ce qui se déroule cette semaine dans les villes du pays.

Source: BIT CHUTE

L’arme secrète de Trump contre le complot CRIMINEL DE VOLER les élections de 2020 …

Liens vidéos

https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/14/2018-20203/imposing-certain-sanctions-in-the-event-of-foreign-interference-in-a-united-states-election

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/394

If? It’s already in motion and unless I’m reading it incorrectly, he doesn’t have to do anything it’s part of procedure and duty of DNI. pic.twitter.com/jNSFBRwYh4 — Albert (@albertr_us) December 12, 2020

Its proof that there was a large-scale cyber attack on US government institutions and infrastructure during the national emergency declared in 2018.

By proving such a large-scale cyber attack occurred, it opens the gates for Trump to initiate his Plan B –> 2018-EO13848. — Ron (@CodeMonkeyZ) December 14, 2020

https://bongino.com/hunter-bidens-attorneys-refuse-to-cooperate-with-senate-investigation

Nevada joins Pennsylvania and Georgia in sending competing Trump Electors!!!! Thats 274 baby !!!! Now we just stay the course and keep exposing the corruption and President Trump will get 4 more years!!! 👊🏼 — Unfiltered☢Americano 🇺🇸 (@hrtablaze) December 14, 2020

https://justthenews.com/government/security/federal-agencies-must-disconnect-hacked-network-noon-today

https://www.newsmax.com/politics/stacey%C2%A0abrams-absentee-ballots-georgia-runoff/2020/12/14/id/1001364/

Regarding #JulianAssange tweet, Inadvertent tweet, faulty source, please disregard! — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) December 14, 2020

I wanted to create a video specifically for The Digital Soliders. I know some of these names no longer exist on Twitter, but this is their general names (unless I’m wrong and please correct me).

In order of appearance:https://t.co/qb0B5Aa5M4 — Wicked Smaht Guy!! (Backup is @jeffdsn) (@Upincomin) December 13, 2020

Source: BIT CHUTE

TRAHISON: Kamala Harris répertoriée comme l’un des «contacts clés» des entreprises commerciales chinoises de la famille Biden, ce qui signifie que les deux dirigeants américains sont compromis par Pékin

Nous savions déjà que «China Joe» Biden et son fils Hunter Biden étaient des comparses de la Chine communiste, ayant conclu des accords commerciaux avec des entreprises publiques ou contrôlées par l’État qui ont également des liens avec l’Armée populaire de libération.

Maintenant, il semble que la sénatrice Kamala Harris soit également partie prenante de ces accords, ce qui signifie que si elle et Joe Biden se retrouvent à la Maison Blanche, les deux dirigeants américains seront compromis par la plus grande menace à la sécurité nationale à laquelle nous sommes confrontés.

Fox News a l’exclusivité:

Une liste de «contacts nationaux clés» pour une coentreprise impliquant Jim et Hunter Biden et CEFC China Energy Co., aujourd’hui en faillite, comprenait l’actuel vice-président Joe Biden, la vice-présidente actuelle de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris, parmi d’autres démocrates de premier plan, a appris Fox News.

Dans un e-mail exclusivement obtenu par Fox News, avec pour objet «Contacts / projets nationaux de phase 1» et daté du 15 mai 2017, le frère de Biden, Jim Biden, a partagé une liste de «contacts nationaux clés pour les projets cibles de la phase 1».

Question: Y a-t-il actuellement des démocrates à Washington, D.C., qui ne sont pas compromis ou n’appartiennent pas à Pékin?

En plus de Harris, la liste comprend le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, D-N.Y .; Sen. Amy Klobuchar, D-Minn .; Sen. Dianne Feinstein, D-Californie; Le sénateur Kirsten Gillibrand, D-N.Y .; Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo; Le maire de New York, Bill de Blasio; l’ancien gouverneur de Virginie Terry McCauliffe et d’autres.

Il n’est pas clair si l’un de ces démocrates a jamais été contacté par des agents chinois concernant les «projets cibles», a rapporté Fox News. L’e-mail a été envoyé par Jim Biden à Hunter Biden, alors partenaire commercial familial Tony Bobulinski, et à deux autres personnes – Rob Walker et James Gilliar.

Le rapport vient comme une nouvelle que le représentant Eric Swalwell (D-Californie) a été impliqué, certains le croient romantiquement à un moment donné, avec un espion chinois connu sous le nom de Fang Fang, ou sous son nom américain «attribué», Christine Fang.

Après une enquête d’un an, Axios a rapporté le 8 décembre:

Un agent des services de renseignement chinois présumé a noué des liens étendus avec des politiciens locaux et nationaux, y compris un membre du Congrès américain, dans le cadre de ce que les responsables américains considèrent comme une opération de renseignement politique dirigée par la principale agence d’espionnage civile chinoise entre 2011 et 2015…

«La femme au centre de l’opération, une ressortissante chinoise… a ciblé des politiciens locaux émergents dans la région de la Baie et à travers le pays qui avaient le potentiel pour se faire une place sur la scène nationale», a ajouté Axios.

Les responsables américains ne pensent pas qu’elle a transmis des informations classifiées à ses gestionnaires à Pékin, mais l’affaire était néanmoins « un gros problème, car il y avait des personnes vraiment très sensibles qui ont été rattrapées » dans le réseau de renseignement, un haut dirigeant américain actuel, a déclaré un haut responsable du renseignement américain.

Comment Swalwell était-il impliqué avec elle? Axios a rapporté que l’agent du «pot de miel» avait pris part à sa campagne de réélection en 2014, a déclaré un agent politique de la région de la baie de San Fran et un agent actuel des services de renseignement. La même personne a déclaré que Swalwell et son bureau étaient très au courant de ses activités en son nom. (En relation: un espion chinois a couché avec des maires américains, a aidé Eric Swalwell à être réélu.)

En outre, Fang a aidé à placer au moins un stagiaire dans le bureau de Swalwell, ce qui est énorme compte tenu du fait qu’il est membre du House Intelligence Committee, qui a accès à certaines des informations les plus confidentielles connues du gouvernement américain.

Un haut responsable actuel du renseignement a déclaré que Fang n’était pas seul. «Elle n’était que l’un des nombreux agents», a déclaré le responsable à Axios.

La Chine «est engagée dans une campagne d’influence étrangère malveillante très sophistiquée», a déclaré le directeur du FBI Chris Wray dans un discours de juillet 2020. Les efforts de Pékin comprennent «des tentatives subversives, non déclarées, criminelles ou coercitives pour influencer les politiques de notre gouvernement, fausser le discours public de notre pays et miner la confiance dans nos processus et valeurs démocratiques», a-t-il ajouté.

Et maintenant, il semble que Pékin aura également un président et un vice-président sur la liste des politiciens américains compromis.

Si vous avez hésité à acheter une arme à feu et des munitions supplémentaires et à vous entraîner avec, le moment est peut-être idéal pour «appuyer sur la gâchette», pour ainsi dire.

Découvrez comment les démocrates continuent de menacer la sécurité de notre pays à NationalSecurity.news.

Les sources comprennent:

FoxNews.com

Axios.com

NewsTarget.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Cela explique la censure électorale: YouTube a été infiltré par des ingénieurs liés au Parti communiste chinois

Ces derniers jours, YouTube a annoncé de manière alarmante que le géant de la plate-forme vidéo commencerait à censurer tout contenu remettant en question le récit de l’État profond: « Joe Biden a gagné et est maintenant votre chef – acceptez-le. »

Même alors que la campagne Trump et d’autres contestaient légalement les résultats de Biden dans juste assez d’États swing pour « gagner » – des défis qui étaient accompagnés de littéralement des centaines de déclarations de témoins sous forme d’affidavits sous serment, la plate-forme a publié son dicton général: «Là aucun contenu ne pourra remettre en question la légitimité de Biden.»

Maintenant, nous savons pourquoi.

Comme le rapporte le National Pulse, YouTube emploie plusieurs ingénieurs en logiciel qui ont des liens avec le Parti communiste chinois, et puisque nous savons tous que Biden et son spawn le font aussi, cela explique beaucoup.

Voici ce que le point de vente a découvert:

– Tai Jinjiang est un ingénieur logiciel qui travaille sur YouTube depuis 2019 et qui travaillait auparavant pour Guanghzou Shian Technology en tant que chef de projet. Tia a fourni des détails sur son travail pour l’entreprise, qui est basée en Chine, notant qu’il a joué un «rôle majeur dans la certification PLA réussie du terminal ShiAn par [le] ministre de la Sécurité publique, le Bureau du secret de l’État et le Centre d’évaluation informatique.»

Note le National Pulse:

En d’autres termes, Jinjiang a dirigé les efforts logiciels au nom de l’APL – semblant faire référence à l’Armée populaire de libération de la Chine – et de nombreux organes de renseignement dirigés par le gouvernement chinois. De plus, il note qu’il «a remporté de nombreux prix du personnel pour ses excellentes performances».

– Xiao Chen est répertorié comme étant devenu ingénieur logiciel sur YouTube le mois dernier. Il a précédemment travaillé comme assistant de recherche à l’Université Sun Yat-Sen, qui a récemment envoyé un chercheur aux États-Unis qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI sur ses liens avec la Chine. Le Supercomputing Center de l’université figure sur la liste des entités du gouvernement américain depuis 2015. La liste contient «des personnes et des entreprises que le gouvernement américain considère comme un risque pour la sécurité nationale».

– Xifei Huang est un autre ingénieur logiciel et travaille sur la plateforme depuis février 2014, bien qu’il ait auparavant travaillé en tant que développeur pour l’Université de Pékin à Pékin.

Des chercheurs de l’Université de Pékin ont été condamnés aux États-Unis pour avoir volé la propriété intellectuelle américaine et pour ne pas avoir divulgué aux responsables de l’immigration leurs affiliations au Parti communiste chinois.

«L’université compte également des apparatchiks anciens et actuels du parti parmi ses dirigeants, y compris son chef: un ancien chef de la branche de Beijing de l’agence d’espionnage du pays», a noté The National Pulse.

– Fan Yang est employé comme ingénieur logiciel par YouTube depuis avril 2017 après avoir effectué un stage chez China Telecom, qui a été considéré par le ministère de la Défense comme ayant collaboré avec l’armée chinoise pendant au moins 20 ans.

Fan était assistant de recherche à l’Université de Fudan, qui a récemment retiré la «liberté de pensée» de sa charte après avoir accédé aux demandes du Parti communiste chinois. Pendant le passage de Fan en tant qu’assistant, cinq pirates informatiques chinois liés à l’armée basés à l’Université de Fudan ont été inculpés pour avoir volé des secrets américains.

The National Pulse ajoute:

Les liens découverts jettent sous un jour intéressant la décision de YouTube d’interdire tout contenu contestant la victoire de Joe Biden – le candidat préféré du Parti communiste chinois. Cela remet également en question les informations selon lesquelles YouTube supprimait automatiquement des phrases en chinois critiquant le Parti communiste chinois, que la plate-forme attribuait à «une erreur dans nos systèmes d’application».

Les révélations s’ajoutent également à une liste croissante d’entreprises technologiques américaines qui embauchent des personnes liées au Parti communiste chinois, notamment Facebook et Twitter.

Comme indiqué précédemment, «China Joe» Biden et son fils Hunter ont des liens commerciaux et financiers étendus avec les ChiComs. De plus, presque toute son équipe de transition et plusieurs personnes qu’il a choisies pour faire partie de son cabinet, s’il est effectivement inauguré, ont également des liens étroits avec le régime communiste de Pékin.

Donc, essentiellement, après quatre ans de Donald Trump essayant de briser les liens que la Chine a développés avec les responsables et les entreprises américaines, Biden se prépare à les réintégrer et à donner aux autoritaires de Pékin un siège à la table du gouvernement américain.

Où sont les «médias grand public» maintenant? Ou sont-ils toujours concentrés sur le mensonge «Trump-Russie»?

Restez au courant de la menace croissante de la Chine sur NationalSecurity.news.

Les sources comprennent:

NaturalNews.com

APNews.com

NationalPulse.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Sidney Powell présente une vaste affaire RICO contre Smartmatic, Dominion

Un autre «kraken» a été publié par l’avocat Sidney Powell, qui a déclaré à Lou Dobbs l’autre soir qu’elle et son équipe avaient acquis «des rames et des rames de documents réels» montrant que Dominion Voting Systems et Smartmatic «avaient planifié et exécuté» le braquage électoral.

Cette attaque «Cyber ​​Pearl Harbor» contre notre république, comme l’appelait Powell, impliquait Dominion et Smartmatic équipant secrètement leurs programmes de vote et leurs machines pour «inclure un module de contrôle qui permet aux gens de se connecter et de manipuler le vote au moment même où il se passe».

Nous trouvons de plus en plus de preuves de cela », a révélé Powell. «Nous savons que 400 millions de dollars… sont venus de Chine à Smartmatic quelques semaines seulement avant les élections, et que George Soros est lié à l’ensemble de l’entreprise.»

Powell a en outre expliqué que l’exécutif national Eric Coomer et Mark Malloch Brown figuraient parmi les chefs de file qui ont exécuté le stratagème, ainsi que les co-conspirateurs suivants que Powell a spécifiquement appelés par leur nom:

• Jorge Rodriguez, ancien ministre des Communications du Venezuela

• Khalil Majid Majzoub, leader de Rodriguez

• Gustavo Reyes-Zumeta, un programmeur

• Antonio Mugica, PDG de Smartmatic

« Franchement, notre agence de sécurité nationale et l’agence de renseignement de défense doivent être partout immédiatement », a ajouté Powell. «Les preuves sont accablantes et extrêmement troublantes que cela se passe et n’a pas commencé cette année.»

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous:

Cyber Pearl Harbor: @SidneyPowell1 reveals groundbreaking new evidence indicating our Presidential election came under massive cyber-attack orchestrated with the help of Dominion, Smartmatic, and foreign adversaries. #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/YXMpg1M3fT — Lou Dobbs (@LouDobbs) December 10, 2020

N’oubliez pas de consulter également le site Web Defending the Republic de Powell, qui contient plus d’informations sur son combat pour des élections libres et équitables.

Lou Dobbs publie une lettre mettant en garde les médias grand public au sujet d’un «dépôt massif de RICO»

Dobbs a également tweeté une lettre (voir ci-dessous) qui exhorte le public américain à «se familiariser avec» les quatre noms susmentionnés qui ont été impliqués dans la conduite du braquage électoral, car nous en entendrons probablement plus parler dans les prochains jours.

«Nous avons un avertissement aux médias grand public: vous vous êtes délibérément rangé du côté des forces qui tentent de renverser le système américain», lit-on dans la lettre de Dobbs. «Ces quatre personnes et leurs collaborateurs ont exécuté un 9-11 électoral contre les États-Unis, avec la coopération des médias, du Parti démocrate et de la Chine.»

«Nous avons des identités, des rôles et des antécédents de Dominion… des gens de Smartmatic», ajoute la lettre. «Cela se transformera en un dépôt massif de RICO. Il s’agit de Smartmatic, Dominion Voting Systems, Sequoia, SGO. Si vous vous présentez maintenant pour coopérer avec les forces de l’ordre, vous serez mieux lotis.»

The 2020 Election is a cyber Pearl Harbor:



The leftwing establishment have aligned their forces to overthrow the United States government #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/v1hOAPMqGY — Lou Dobbs (@LouDobbs) December 10, 2020

Cuba et le Venezuela, avec George Soros, le Parti communiste chinois (PCC), le Parti démocrate et la machine médiatique américaine ont tous conspiré pour lancer l’élection de Joe Biden. Un «investissement» chinois de 400 millions de dollars a également été fait dans Dominion quelques semaines seulement avant les élections.

«Nous avons maintenant des documents d’entreprise, les noms des actionnaires et la quantité d’actions qu’ils possèdent, leurs horaires et calendriers, leurs messages entre eux», explique la lettre.

«Nous avons des présentations techniques qui prouvent qu’il y a un contrôleur intégré dans chaque machine Dominion, qui permet à un superviseur d’élection de déplacer les votes d’un candidat à un autre… Nous avons l’architecture et les systèmes, qui montrent comment les machines peuvent être contrôlées à partir de sources externes, via Internet, en violation des normes de vote. Loi fédérale, lois des États et contrats.»

La lettre conclut en révélant que des preuves encore plus nombreuses ont été obtenues d’un superviseur électoral actuel du comté et d’un ancien cadre supérieur de Dominion que des «anomalies de vote importantes» se sont produites lors des élections de 2020.

«Les implications de cela pour les actions répressives sont claires», déclare-t-il à la fin comme une sorte de coup de feu entendu à travers le monde.

Vous trouverez plus d’informations sur la fraude électorale sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

BigLeaguePolitics.com

NaturalNews.com

DefendingtheRepublic.org

Twitter.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médias de gauche ont utilisé Joe Biden pour voler la Maison Blanche; maintenant ils le dénoncent comme un criminel pour faire place au «président Kamala»

Avant les élections, les médias grand public, avec l’aide des géants de la technologie, ont systématiquement censuré toutes les nouvelles accablantes concernant Hunter Biden, Burisma, les programmes de paiement à l’acte en Chine communiste, la trahison et d’autres révélations implicantes sur la famille Biden Crime. Maintenant, ces mêmes médias changent soudainement de vitesse et se retournent contre Joe Biden, et nous pensons savoir pourquoi.

Si le Parti démocrate parvient à s’en tirer en volant l’élection de Biden, le but ultime n’est pas en réalité d’installer ce gériatrique sénile dément, mais plutôt de le remplacer par Kamala Harris avant le jour de l’inauguration. C’est un scénario très probable dans le cas où Biden serait pleinement présenté comme le criminel traître qu’il est vraiment, qui a servi ses propres intérêts aux dépens de l’Amérique.

Le 22 octobre, NPR a tweeté que la raison pour laquelle il n’avait pas publié un seul article sur «Huntergate» à l’époque était parce que la source d’information financée par l’État ne «voulait pas perdre notre temps sur des histoires qui ne sont pas vraiment des histoires». NPR a en outre affirmé qu’il ne «voulait pas perdre le temps des auditeurs et des lecteurs sur des histoires qui ne sont que de pures distractions».

Avance rapide jusqu’en décembre et tout d’un coup, ces «histoires pas vraiment» font la une des médias grand public comme des nouvelles fraîches et légitimes. On nous dit maintenant que les activités illicites de Hunter Biden font l’objet d’une enquête criminelle, tout comme celles qui auraient été commises par le frère de Joe, James, et que Biden senior pourrait bientôt se retirer de sa désignation médiatique de «président élu».

«Il se pourrait que de mauvaises choses soient sur le point de venir du FBI», écrit Andrea Widburg pour American Thinker. «Après tout, Trump a promis que« beaucoup de grandes choses» arriveront bientôt. La rafale soudaine de reportages sur les Bidens pourrait simplement être le moyen pour les démocrates de prendre de l’avance sur l’histoire de sorte que, si Hunter est montré en train de faire la promenade, ils peuvent dire que c’est de «vieilles nouvelles».»

« Cependant, il est tout aussi probable que les démocrates envisagent de faire démissionner Biden le plus rapidement possible – ou peut-être de le mettre à l’écart avant même qu’il n’assermente – en supposant, bien sûr, que Biden s’accroche à ce titre de président élu, » Ajoute Widburg.

D’autres informations sur la tromperie et la propagande des médias grand public peuvent être trouvées sur Propaganda.news.

Le «président Kamala» remplira le véritable troisième mandat de Barack Obama

Widburg soutient – et ce scénario a beaucoup de sens – que l’objectif a toujours été d’installer Kamala Harris en tant que 46e «président» des États-Unis. Indépendamment du fait que personne ne l’aime, Harris est le seul à pouvoir remplir «le vrai troisième mandat de Barack Obama», qui est le véritable objectif.

«Harris est aussi dur à gauche qu’ils viennent et est prêt à faire tout ce qu’il faut pour maintenir le pouvoir», explique Widburg. «Alors que Joe Biden, malgré sa corruption et son virage vers l’extrême gauche, chérit encore certaines notions résiduelles sur la Constitution, Kamala n’est pas gêné par ces idées démodées.

«Alors que les Américains en général apprennent enfin que Hunter Biden et James Biden sont tordus et que Joe est le grand arbre corrompu d’où ces pommes pourries sont tombées, il va y avoir beaucoup de pression sur Joe pour qu’il se retire aussi vite que poliment possible». Elle ajoute.

Le New York Times a à peu près admis que tel est le plan dans un article récent qu’il a publié et intitulé: «L’enquête sur son fils est susceptible de pendre sur Biden alors qu’il prend ses fonctions: à moins que le ministère de la Justice de Trump n’autorise Hunter Biden, le nouveau président affrontera la perspective que sa propre administration gère une enquête qui pourrait exposer son fils à des poursuites pénales.

En d’autres termes, le récit a été établi et il ne reste plus qu’à l’exécuter. À moins que Trump ne réussisse dans ses efforts pour garantir des élections libres et équitables, Obama, via Kamala, sera le prochain président des États-Unis.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

AmericanThinker.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News