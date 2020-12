SRAS-2: «Les intelligences de la Chine, des États-Unis, de l’OTAN et des Cinq Yeux (Five Eyes) dissimulent l’origine du virus artificiel». Réclamations choquantes de l’expert en armes biologiques d’un officier israélien de Tsahal

Version en italien

Déjà dans le rapport WuhanGates 11, nous avons signalé les considérations intéressantes d’une grande variété d’armes biologiques. Il s’agit du lieutenant-colonel à la retraite, le Dr Dany Shoham, microbiologiste et expert en guerre chimique et biologique au Moyen-Orient. En plus d’être un associé de recherche distingué au Centre d’études stratégiques Begin-Sadat, où il publie ses articles détaillés et intéressants, il est avant tout un ancien analyste principal du renseignement de l’armée israélienne (Forces de défense israéliennes) et du ministère israélien de la Défense. .

Nous republions cette réflexion très intéressante sur les racines de la pandémie COVID-19 dans laquelle il confirme la thèse du virus SRAS-Cov-2 créé en laboratoire, citant également un scientifique italien: le professeur Joseph Tritto, président du monde Académie des sciences et technologies biomédicales. Il met également en évidence les nombreuses anomalies commises par la Chine qui a sécrété l’intégralité du dossier de 117 pages sur les origines du virus tout en faisant référence aux laboratoires de conservation des matières «bactériennes» et «toxiques».

Mais surtout, met l’accent sur le silence des appareils de renseignement des USA, de l’OTAN et de FIVE EYES (l’alliance des services secrets anglo-saxons du pacte USUKA entre les USA, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni.

La réflexion, tout comme les révélations du lanceur d’alerte chinois Li-Meng Yan, le virologue de Hong Kong qui a fui aux États-Unis et désormais protégé par le FBI, pointe du doigt exclusivement le Wuhan Institute of Virology (WIV), qui aurait construit la bio-arme, mais ne mentionne pas les rôles des laboratoires du Laboratoire national de microbiologie du Canada à Winnipeg ou beaucoup plus de celui de Caroline du Nord à Chapel Hill qui ont mené des recherches similaires en utilisant les virus «chimères» construits par le so- appelée «femme chauve-souris» du WIV Shi Zhengli.

Le même expert israélien en bio-armes avait publié un article sur le rôle de deux scientifiques chinois qui ont fini par faire l’objet d’une enquête au Canada pour le transport vers la Chine et, probablement vers le centre de recherche de Wuhan avec lequel ils ont collaboré, du matériel biologique précieux et secret de dont les autorités n’ont jamais clarifié la nature (WuhanGates 11).

Bien qu’incomplète en raison du manque de références à ces interconnexions et à celles encore plus importantes avec l’agence gouvernementale américaine USAID, un instrument de la Centra Intelligence Agency qui a financé les expériences des Chinois au WIV, l’analyse du Dr Shoam brosse un tableau sombre de quel renseignement occidental tient le monde et toute la population de la planète dans l’ignorance des résultats de ses enquêtes.

Il suffit de corroborer davantage la théorie du virus SRAS-Cov-2 créé dans le laboratoire déjà soutenue également par l’ancien directeur du contre-espionnage britannique MI6 Richard Dearlove. Mais aussi pour souligner le rôle des services secrets, en particulier de la CIA, mis en exergue à plusieurs reprises par Gospa News en relation avec l’ancienne directrice adjointe Avril Haines, prophétesse de la pandémie que l’avocat Robert F. Kennedy juge «planifiée depuis des décennies par Bill Gates et Anthony Fauci».

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Les racines de la pandémie COVID-19

Par le lieutenant-colonel (res.) Dr Dany Shoham

Première publication dans BESA Center Perspectives Paper n ° 1847, le 14 décembre 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF: Il y a eu un changement notable dans la réflexion sur l’origine génomique et la source directe du virus qui a déclenché la pandémie COVID-19. Bien que la possibilité d’une contagion naturelle n’ait pas été exclue, l’alternative d’une contagion artificielle, quoique principalement accidentelle, a pris de l’ampleur, et pour de bonnes raisons.

La question de l’origine génomique et de la source directe du virus qui a déclenché la pandémie de COVID-19 est abordée en parallèle par les agences scientifiques et de renseignement, chacune utilisant ses propres outils pour compiler des hypothèses et tirer des conclusions. L’origine génomique du virus index (la souche qui a infecté le patient zéro) a été déterminée comme étant un virus de la chauve-souris chinoise qui a subi une pré-adaptation étendue aux humains, y compris une transmissibilité continue, avant d’infecter le patient zéro. La question ouverte est de savoir comment, où et quand une préadaptation génomique exceptionnelle a eu lieu.

En surface, il semble que dans ce cas, la probabilité d’intervention humaine (de quelque nature que ce soit) est plus élevée que l’adaptation évolutive spontanée, naturelle, bien qu’il soit difficile de quantifier comparativement ces deux probabilités.

Un autre problème critique concerne les inadéquations et les erreurs importantes survenues à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) et dans les institutions chinoises collatérales à Wuhan et ailleurs en Chine au cours de la décennie précédant le début de la pandémie, ainsi que par la suite. Une question découlant de cette enquête est de savoir si ces inadéquations et erreurs étaient des cas de négligence ou d’obfuscation délibérée. Ce dernier semble malheureusement être prédominant.

La liste des anomalies est longue. Il comprend:

articles scientifiques avec des données / résultats incohérents

lacunes, incohérences et contradictions inexpliquées

chronologies dénuées de sens et tordues

non-transparence illégitime

élimination et déformation des enregistrements et des bases de données

obscurcissement et destruction possible des virus existants (y compris le virus index) et du matériel génomique

pression exercée sur les scientifiques, les médecins et les fonctionnaires désobéissants

disparition de personnes clés

interchangeabilité opportune entre les institutions militaires / de défense et civiles (et d’autres entités).

Toutes ces inconduites auraient été censées servir un objectif principal: entraver le traçage des racines du virus index. Ces obfuscations délibérées forment collectivement un argument puissant à l’appui du concept de contagion contre nature.

À l’appui de cet argument, des obscurcissements délibérés et systématiques sur l’impact réel de l’épidémie du virus au cours des premiers mois de l’épidémie ont été récemment dévoilés en détail sur 117 pages de documents divulgués par le Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Hubei (Wuhan est la capitale de la province du Hubei). Ces documents sont en grande partie classés, classifiés et réservés à un usage interne.

Aucune référence n’est faite dans les documents aux racines du virus. Curieusement, cependant, ils mentionnent «les installations d’un centre de préservation des espèces bactériennes et toxiques». «Bactérien» pourrait désigner «microbien» (y compris les virus) et «toxique» par «virulent».

Ce débat est très compliqué et contient le potentiel de révélations explosives à de nombreux niveaux, mais les communautés du renseignement du monde entier sont restées largement silencieuses sur la question. C’est à la fois intrigant et sans surprise. Plusieurs pays occidentaux, ainsi que la Russie, l’Inde, le Japon et l’Australie, avaient formé des estimations du renseignement dès janvier 2020, mais gardaient leurs conclusions silencieuses.

La persistance même du silence des agences de renseignement implique qu’elles jugent que la contagion initiale n’était pas naturelle. S’ils avaient conclu que la pandémie résultait d’une contagion naturelle, ils auraient probablement rendu cette conclusion publique. L’administration américaine a indiqué, il y a plusieurs mois, qu’une contagion contre nature était probable, mais aucune déclaration de ce type n’a été officiellement publiée par les services de renseignement américains. Au niveau de l’OTAN et des «Cinq yeux», des estimations approfondies du renseignement ont probablement été produites en interne, mais elles n’ont pas non plus été rendues publiques.

Sur le plan scientifique, tant que le temps passe sans identification d’un animal non-laboratoire – avec à peu près l’intégralité de son génome viral – en tant qu’hôte principal du SRAS-CoV-2, l’argument selon lequel la contagion initiale n’était pas naturelle acquiert une crédibilité indirecte. (Il est assez clair que le vison, alors qu’il était un hôte animal non-laboratoire important, n’était pas la source directe du virus index.)

Indépendamment, de nombreux scientifiques de divers pays du monde, dont la Russie, soutiennent que la contagion initiale n’était pas naturelle. Ils comprennent, par exemple, le professeur Joseph Tritto, d’Italie, qui est président de l’Académie mondiale des sciences et technologies biomédicales (une ONG fondée en 1997 sous les auspices de l’UNESCO). Il a soutenu que:

«Fournir [par la Chine] le virus [qui a infecté le patient zéro] aurait signifié reconnaître que le SRAS-CoV-2 a été créé en laboratoire. La présence de certains inserts génomiques dans un virus qui s’est développé dans la nature ne pourrait jamais se produire. Les expériences du WIV ont suscité l’intérêt du secteur militaire et médico-biologique chinois, qui s’occupe des armes biologiques… Ainsi, des médecins et biologistes appartenant à la sphère politico-militaire chinoise se sont joints aux expériences… Il est raisonnable de penser que le professeur Shi Zhengli (le chercheur principal de WIV) n’a agi que du point de vue du prestige scientifique, sans toutefois prendre en compte les risques en termes de sécurité et les intérêts politico-militaires que la recherche aurait suscités. […] [L] e virus [a été] créé au moyen du génie génétique dans un laboratoire supervisé par l’armée du WIV et a été accidentellement divulgué».

Dans le domaine du renseignement, Tritto a déclaré en août que «des négociations sont en cours entre les agences de renseignement de cinq pays – les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon – et la Chine. Peut-être que les premiers, lors des négociations diplomatiques, seraient prêts à reporter les responsabilités chinoises dont ils ont la preuve en échange de la possibilité d’obtenir le virus [index] [afin] de développer un vaccin universel.

En termes de développement de vaccins, il est à noter que l’effort le plus productif en Chine a été mené à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, une installation liée à l’établissement de défense qui travaille avec des virus de type SRAS dans son centre national de recherche technologique pour les vaccins combinés, en collaboration avec WIV, depuis 2017.

Comme le professeur Tritto, le scientifique russe Peter Chumakov (membre de l’Académie russe des sciences) a déclaré que les scientifiques chinois du WIV avaient pris des mesures extrêmement dangereuses au cours de leurs études sur les vaccins provisoires, y compris les inserts dans le génome, qui ont donné au virus le capacité à infecter les cellules humaines. Il a ajouté: «Personne n’exclut [la possibilité] que derrière les scientifiques se trouvaient des conservateurs qui [pointaient leurs] actions dans une autre direction dont ils avaient besoin. Divers instituts militaires chinois en dehors de Wuhan ont également travaillé avec d’importants virus de chauves-souris semblables au SRAS, souvent en collaboration avec WIV.

Dr Dany Shoam, microbiologiste des armes biologiques et lieutenant-colonel (res) du renseignement militaire des Forces de défense israéliennes (FDI)

L’argument scientifique indépendant avancé par les scientifiques italiens, russes et de nombreux autres scientifiques affaiblit les analyses qui soutiennent la contagion naturelle et renforce la plausibilité de l’argument de la contagion non naturelle. Leur raisonnement et leur concept ont été contestés mais pas réfutés de manière convaincante.

Il y a aussi des spéculations sur un mystérieux virus de type SRAS de chauve-souris, hautement virulent, causant une pneumonie, qui a été probablement isolé en 2012 en Chine chez des mineurs, mais qui n’a étrangement pas été enregistré au grand jour. Le WIV était également impliqué dans cette affaire. Le professeur Stuart Newman, un expert de premier plan du New York Medical College, l’a qualifié de «l’explication la mieux fournie à ce jour des origines du SRAS-CoV-2». Ce n’est probablement pas la seule racine possible du virus pandémique, mais il mérite néanmoins une attention particulière car il aurait pu être le virus clé primordial.

Il serait extrêmement difficile d’incriminer la Chine de manière définitive en tant que développeur du virus index – qu’il ait été créé ou non comme arme biologique et s’il a été ou non intentionnellement libéré. Cela pourrait provoquer une polarisation géopolitique chaotique et des demandes rapides de représailles contre la Chine. S’abstenir de toute forme de représailles serait déraisonnable s’il y avait effectivement des preuves concluantes, mais les représailles pourraient aussi faire des ravages à grande échelle. Un blâme minimisé de la Chine comme coupable d’une fuite accidentelle évitable d’un virus d’origine naturelle détenu dans un laboratoire universitaire est moins susceptible de causer de tels ravages, mais la probabilité que ce soit en fait ce que les agences de renseignement ont déterminé diminue avec le temps. Et même si c’était l’ampleur de l’erreur de la Chine, son résultat dévastateur – la propagation du virus dans le reste du monde, avec toutes les conséquences qui en découlent – demeure.

Au-delà de la question du mode par lequel le virus pandémique initial est apparu, il s’agit de rassembler toutes les informations vitales possibles pour développer un vaccin, un anti-sérum et un médicament améliorés. Décrypter les racines du SRAS-CoV-2 est donc hautement souhaitable pour de nombreuses raisons, la principale étant la nécessité de comprendre pleinement la sophistication intrinsèque du virus – qu’il soit naturel ou artificiel – afin de le neutraliser. Il est également essentiel de retracer complètement les racines du virus afin d’éviter l’émergence d’agents pathogènes similaires. Dans tous les sens (à la fois scientifiques et basés sur l’intelligence), les racines du virus devront être découvertes de manière approfondie et objective. Ce sera une tâche globale. (Lire la suite).

Dr Dany Shoham

L’ARTICLE ENTIER CONTINUE ICI SUR BESA CENTER

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORTS WUHAN.GATES

GOSPA NEWS – DOSSIER CORONA VIRUS

GOSPA NEWS – ENQUÊTES OSINT

SolarWinds a piraté la plate-forme Orion utilisée dans les systèmes de vote Dominion

La société controversée Dominion Voting Systems, accusée d’avoir inversé les votes lors des élections américaines de 2020, a utilisé le logiciel de plate-forme Orion piraté par SolarWinds.

SolarWinds a piraté la plate-forme Orion utilisée dans les systèmes de vote Dominion

Récemment, des pirates ont réussi à cacher du code malveillant dans une mise à jour logicielle d’un outil appelé SolarWinds Orion. L’attaque d’espionnage visait les départements américains du Trésor et du Commerce.

Le malware a été conçu de manière à ne pas alerter la victime de l’intrusion, et les attaquants ont déployé des efforts considérables pour se fondre dans l’activité normale.

Selon leur site Web, Dominion Voting Systems utilise également le logiciel SolarWinds. SolarWinds a recommandé aux clients de mettre à niveau leur plate-forme Orion vers une version récente. Si les clients ne peuvent pas effectuer la mise à niveau immédiatement, ils ont été invités à désactiver l’accès Internet pour la plate-forme et à limiter les ports et les connexions à ce qui est nécessaire.

Une capture d’écran du site Web de Dominion Voting Systems montre l’utilisation du logiciel SolarWinds. (Capture d’écran / Systèmes de vote du Dominion)

Une capture d’écran du site Web de Dominion Voting Systems montre l’utilisation du logiciel SolarWinds. (Capture d’écran / Systèmes de vote du Dominion)

Un soi-disant «pépin» informatique dans les machines à voter inversant les votes lors des élections américaines de 2020 a provoqué une controverse majeure. La source et la propriété des machines à voter utilisées lors des élections sont devenues une question urgente en raison des craintes réelles que les pirates, qu’ils soient étrangers ou nationaux, pourraient altérer les mécanismes du système de vote.

Cependant, GreatGameIndia a constaté que les vendeurs et non les hackers étaient peut-être derrière le truquage. L’un des fournisseurs, une société d’agents de la Couronne canadienne basée à Denver, Dominion Voting Systems, a une longue histoire d’allégations de trucage électoral et d’ingérence dans les élections de divers pays, y compris le vol de données de recensement en Inde et l’ingérence dans les élections américaines de 2020.

Des témoins se sont manifestés pour dire que les produits Dominion étaient connectés à Internet pendant les élections du 3 novembre, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité.

Selon l’affidavit du témoin d’un officier militaire de haut rang, le logiciel Smartmatic également utilisé dans les machines à voter du Dominion a été spécifiquement conçu de manière à ce que le système puisse changer le vote de chaque électeur sans être détecté afin de voler les élections américaines.

Le président de la Commission électorale fédérale américaine, Trey Trainor, estime que la fraude électorale se produit dans les États qui comptent toujours les bulletins de vote et que les élections présidentielles américaines de 2020 sont illégitimes.

Cependant, en regardant les agences qui utilisent le logiciel qui a servi de tremplin pour les hacks, la brèche pourrait aller droit au cœur de l’appareil de sécurité nationale des États-Unis.

Le Pentagone est le plus gros client de SolarWinds Orion avec l’armée américaine et la marine. Le ministère des Anciens Combattants, qui est fortement impliqué dans la réponse américaine à Covid-19, est un autre client d’Orion et le plus gros dépensier sur l’outil ces dernières années. En août, il a renouvelé sa licence Orion dans le cadre d’une commande de 2,8 millions de dollars. Les National Institutes of Health, le DHS et le FBI font également partie des nombreuses branches du gouvernement américain qui ont déjà acheté l’outil.

Bien qu’il ne soit pas clair s’il utilise l’outil Orion, la propre Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du DHS est également un client de SolarWinds, achetant 45 000 $ de licences en 2019. Le Cyber Command américain a également dépensé plus de 12 000 $ sur les outils SolarWinds dans le meme annee.

Le CDC a déposé une demande de brevet secret sur le coronavirus en 2003

Le CDC américain (Centers for Disease Control and Prevention) a déposé une demande de brevet sur le coronavirus après l’épidémie de février 2003 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en Chine, pour contrôler «100% des flux de trésorerie qui ont construit l’empire autour du complexe industriel du coronavirus.»

Le CDC a déposé une demande de brevet secret sur le coronavirus en 2003

L’information a été révélée par le Dr David E. Martin, un analyste du renseignement national, fondateur de l’indice IQ100 et développeur de «Génomique linguistique» avec un doctorat de l’Université de Virginie.

Le Dr David E. Martin affirme qu’après l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de février 2003 en Chine, les Centers for Disease Control and Prevention «ont vu la possibilité d’une attaque en or».

«Ils ont vu qu’un virus dont ils savaient qu’il pouvait être facilement manipulé était quelque chose de très précieux», a déclaré Martin. «En 2003, ils ont cherché à le breveter, et ils se sont assurés de contrôler les droits de propriété sur la maladie, le virus et sa détection, ainsi que toute sa mesure.

À la suite du brevet, il a affirmé que le CDC contrôlait «100% des flux de trésorerie qui ont construit l’empire autour du complexe industriel du coronavirus». Avec le brevet obtenu, le CDC «avait la capacité de contrôler qui était autorisé et qui n’était pas autorisé à faire des enquêtes indépendantes sur le coronavirus», a-t-il ajouté.

«En fin de compte, recevant les brevets qui empêchaient quiconque de l’utiliser, ils en avaient les moyens, ils avaient le mobile, et surtout, ils avaient le gain monétaire, en transformant le coronavirus d’un agent pathogène en profit», a-t-il déclaré.

Martin s’appuie sur le brevet pour conclure que soit le coronavirus est fabriqué par l’homme, soit le brevet sur celui-ci est illégal parce que la Loi sur les brevets interdit les brevets sur les «phénomènes naturels».

«La nature n’a pas le droit d’être brevetée», a-t-il déclaré. «Soit le SRAS-CoV a été fabriqué, rendant ainsi un brevet légal, soit il était naturel, rendant donc un brevet illégal.»

«Dans les deux cas, les deux sont illégaux», a-t-il ajouté.

Cette affirmation a également été corroborée par le virologue chinois, le Dr Li-Meng Yan, qui a fui Hong Kong pour exposer l’enquête secrète qu’elle et son équipe ont menée sur le coronavirus, publiant le rapport complet sur les origines artificielles du coronavirus par opposition à une origine naturelle.

Martin a allégué que les instituts nationaux de la santé pensaient qu’il y avait des problèmes juridiques et moraux avec ses recherches sur les coronavirus, ce qui a motivé les scientifiques à transférer la recherche en Chine.

Il a fondé cette affirmation sur un changement de protocole qui a imposé un moratoire sur le financement de la recherche sur le gain de fonction sur un certain nombre de virus aux États-Unis, y compris les coronavirus.

https://greatgameindia.com/wp-content/uploads/2020/12/CDC-Applied-For-Secret-Coronavirus-Patent-In-2003.mp4?_=1

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, les impôts américains ont été utilisés pour financer la recherche controversée sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains. Le projet soutenu par le Dr Anthony Fauci a détourné des fonds américains pour concevoir un coronavirus au laboratoire de Wuhan via une société actuellement sous enquête fédérale.

Le projet controversé était dirigé par EcoHealth Alliance, un groupe de recherche à but non lucratif, sous la direction du président Peter Daszak, un expert en écologie des maladies.

La proposition de projet stipule:

«Nous utiliserons les données de séquence de la protéine S, la technologie des clones infectieux, les expériences d’infection in vitro et in vivo et l’analyse de la liaison aux récepteurs pour tester l’hypothèse selon laquelle les seuils de divergence en% dans les séquences de protéines S prédisent le potentiel de débordement.»

En termes simples, le «potentiel de débordement» fait référence à la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains, ce qui exige que le virus soit capable de recevoir des récepteurs dans les cellules humaines. Le SRAS-CoV-2, par exemple, est capable de se lier au récepteur ACE2 dans les poumons humains et d’autres organes.

Fait intéressant, Peter Daszak, le président d’EcoHealth Alliance est la même personne qui a orchestré le mythe de l’origine naturelle du coronavirus.

Les courriels obtenus via des demandes de dossiers publics montrent que le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a rédigé la déclaration du Lancet, et qu’il avait l’intention qu’elle «ne soit pas identifiable comme provenant d’une organisation ou d’une personne» mais plutôt qu’elle soit considérée comme «simplement une lettre de scientifiques ».

Les pirates ciblent la sécurité intérieure des États-Unis, des milliers d’entreprises

Cette photo d’archive prise le 3 mars 2020 montre le bâtiment du Department of Homeland Security (DHS) et le bureau extérieur des US Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Par AFP)

Le département américain de la Sécurité intérieure et des milliers d’entreprises ont été visés par une vaste campagne de piratage informatique que les responsables soupçonnent d’être dirigée par le gouvernement russe.

Les e-mails envoyés par des responsables du DHS, qui supervise la sécurité des frontières et la défense contre le piratage, ont été surveillés par les pirates dans le cadre de la série sophistiquée de violations, ont déclaré lundi à Reuters trois personnes proches du dossier.

La société de technologie SolarWinds, qui était le tremplin clé utilisé par les pirates, a déclaré que jusqu’à 18 000 de ses clients avaient téléchargé une mise à jour logicielle compromise qui a permis aux pirates d’espionner inaperçus les entreprises et les agences pendant près de neuf mois.

Les États-Unis ont émis un avertissement d’urgence dimanche, ordonnant aux utilisateurs du gouvernement de déconnecter le logiciel SolarWinds qui, selon eux, avait été compromis par des « acteurs malveillants ».

Cet avertissement est intervenu après que Reuters a signalé que des pirates russes présumés avaient utilisé des mises à jour logicielles détournées de SolarWinds pour s’introduire dans plusieurs agences gouvernementales américaines, y compris les départements du Trésor et du Commerce. Moscou a nié avoir aucun lien avec les attaques.

L’une des personnes familiarisées avec la campagne de piratage informatique a déclaré que le réseau critique utilisé par la division de cybersécurité du département de la sécurité intérieure pour protéger les infrastructures, y compris les récentes élections, n’avait pas été violé.

Le DHS est une bureaucratie massive, entre autres, chargée d’assurer la distribution du vaccin COVID-19.

L’unité de cybersécurité là-bas, connue sous le nom de CISA, a été bouleversée par le limogeage du chef Chris Krebs par le président Trump après que Krebs ait qualifié l’élection présidentielle la plus sûre de l’histoire américaine. Son adjoint et le chef des élections sont également partis.

Le Pentagone a déclaré lundi qu’il était au courant des rapports mais qu’il n’était pas en mesure de commenter « des mesures d’atténuation spécifiques ou de spécifier des systèmes qui pourraient avoir été touchés ».

L’Agence de sécurité nationale et les commandants du quartier général des forces conjointes ont publié des orientations et des directives pour protéger les réseaux et les systèmes informatiques du DoD.

SolarWinds a déclaré dans une divulgation réglementaire qu’il pensait que l’attaque était le travail d’un «État-nation extérieur» qui a inséré un code malveillant dans les mises à jour de son logiciel de gestion de réseau Orion publiées entre mars et juin de cette année.

Les attaques, révélées pour la première fois dimanche, ont frappé plus tôt les départements américains du Trésor et du Commerce.

La Russie avait précédemment rejeté les allégations selon lesquelles des pirates informatiques travaillant pour le Kremlin auraient pénétré par effraction dans les systèmes informatiques des départements du Trésor et du Commerce des États-Unis, affirmant que Moscou n’avait rien à voir avec les soupçons d’espionnage.

[Ces allégations vont se multiplier avec les démocrates au pouvoir, c’est en quelque sorte un avant-goût, une façon de dire nous arrivons ! C’est à se demander s’il n’y a pas une intelligence interne aux Etats-Unis qui met tout cela en scénario. – MIRASTNEWS]

Ce n’est pas la première fois que de telles allégations sont faites contre la Russie. Les agences de renseignement américaines avaient précédemment affirmé que Moscou s’était mêlé à l’élection présidentielle américaine de 2016 d’une campagne de piratage d’e-mails et de propagande en ligne visant à semer la discorde aux États-Unis, blessant la candidate démocrate Hillary Clinton en faveur du républicain Donald Trump.

Trump et la Russie ont nié à plusieurs reprises les accusations. Trump a discrédité l’enquête en la qualifiant de «chasse aux sorcières».

Une arme fumante d’un courrier électronique de Hunter Biden prouve que papa Joe était impliqué dans les accords avec la Chine

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden (nous ne pensons pas qu’il a remporté la victoire cette année en termes d’élections libres et équitables) dit depuis des années qu’il «ne sait rien» des relations commerciales internationales de son fils, Hunter Biden.

Lorsque la nouvelle a été annoncée précédemment que Hunter Biden recevait beaucoup d’argent en tant que «membre du conseil d’administration» de la société énergétique ukrainienne Burisma alors que papa Joe était vice-président, papa Joe a prétendu en savoir moins que rien à ce sujet.

Et il y a un an, alors qu’il commençait sa campagne et que la nouvelle était tombée que Hunter Biden était un larbin de la Chine communiste, ayant été enrichi par les milliardaires d’affaires du régime autoritaire, papa Joe a plaidé une fois de plus l’ignorance.

Eh bien, nous savons maintenant que, comme d’habitude, papa Joe Biden mentait, et nul autre que son fils a révélé le mensonge.

Dans une exclusivité, Chuck Ross du Daily Caller a rapporté la semaine dernière que Hunter Biden avait envoyé un e-mail au directeur de son bureau à Washington, DC, en septembre 2017, lui demandant de fabriquer plus de clés pour ses «collègues de bureau», y compris son père et Gongwen Dong, qu’il décrit comme «l’émissaire» du chef d’un énorme conglomérat énergétique chinois, CEFC.

Ross écrit:

«[P] bail a des clés disponibles pour les nouveaux collègues de bureau», a écrit Hunter Biden dans l’e-mail avant de lister Joe Biden, sa belle-mère Jill Biden, son oncle Jim Biden et Gongwen Dong, qu’il a identifié comme «l’émissaire» du président du conglomérat énergétique chinois CEFC, aujourd’hui en faillite.

Hunter Biden a également demandé qu’une pancarte soit faite pour son bureau indiquant «The Biden Foundation» et «Hudson West (CEFC US)».

Les transactions financières de Hunter Biden avec le conglomérat en 2017 ont été au cœur des allégations de son ancien partenaire commercial, Tony Bobulinski, qui a déclaré à Tucker Carlson de Fox News en octobre que Joe Biden était «parfaitement familier» avec les relations commerciales de sa famille en Chine, qui cherche à rivaliser avec les États-Unis en termes de puissance militaire et économique dans les années à venir.

Bobulinski a été l’une des personnes qui a reçu un e-mail très controversé en mai 2017 qui prétendait faire référence à Joe Biden comme le «grand gars» qui devait recevoir 10% des revenus d’un accord de coentreprise avec Hunter Biden et CEFC.

La révélation dans l’e-mail au sujet des clés est intervenue la même semaine que Hunter Biden a reconnu qu’il faisait l’objet d’une enquête de la part des autorités fédérales pour «problèmes fiscaux».

«J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur des États-Unis dans le Delaware avait informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’avantage de conseillers fiscaux professionnels.»

Mais il y a en fait beaucoup plus dans l’enquête de Hunter Biden que les «problèmes fiscaux».

D’une part, les autorités ont enquêté sur lui et sa famille, apparemment, depuis 2018 pour corruption, y compris le blanchiment d’argent.

Un rapport conjoint de deux comités sénatoriaux a également déclaré que les enquêteurs avaient découvert des liens commerciaux accablants avec la Chine et la Russie, ainsi qu’avec d’autres pays, qui mettraient définitivement notre pays en danger car Joe Biden et sa famille sont compromis. (Connexes: plus de 1000 chercheurs chinois ont fui les États-Unis depuis la répression fédérale de l’espionnage technologique et économique.)

« Le Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales (HSGAC) et le Comité sénatorial des finances ont mené cette enquête sur les conflits d’intérêts potentiels et l’implication de la famille Biden dans des entreprises étrangères alors que Joe Biden était vice-président », indique le rapport. .

Les enquêteurs ont suivi «des allégations selon lesquelles la politique ukrainienne de l’administration Obama aurait pu être affectée par la position de Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma, et que les membres de la famille auraient peut-être indûment cherché à profiter de leur relation avec le vice-président». En outre, ils ont trouvé «des liens financiers cohérents, importants et étendus» entre les membres de la famille Biden et les Chinois.

Joe Biden et Hunter Biden constituent une menace pour la sécurité nationale, et pourtant l’Amérique est sur le point de subir une administration Biden qui est due à une véritable fraude électorale.

Y a-t-il eu collusion chinoise?

Restez au courant des menaces qu’une présidence de Joe Biden présentera à l’Amérique sur NationalSecurity.news.

Les sources comprennent:

DailyCaller.com

NewsTarget.com

JD Heyes

Poutine félicite Biden pour sa victoire présidentielle et s’attend à ce qu’une coopération basée sur le respect serve les intérêts américains et russes – Kremlin

©REUTERS/Mike Segar / ©Kremlin/Pool

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Joe Biden pour sa victoire aux élections du 3 novembre, après l’annonce du candidat démocrate comme président élu par le collège électoral américain.

Poutine a souhaité à Biden un mandat fructueux et a déclaré qu’il était personnellement «prêt pour la coopération et les contacts» avec le président élu, a déclaré le Kremlin. Le message du président russe a poursuivi en disant que malgré les différences, les États-Unis et la Russie peuvent aider à résoudre de nombreux problèmes mondiaux.

Le câble a été envoyé après que le collège électoral ait désigné Biden comme président élu, officialisant sa victoire électorale.

La décision de Moscou d’éviter le différend aux États-Unis sur le résultat des élections contrastait avec la réaction de nombreux autres gouvernements. Biden a été reconnu comme le prochain président américain par de nombreux dirigeants mondiaux peu après le vote.

La Russie a cependant déclaré qu’il était «approprié d’attendre les résultats officiels» en se référant à la certification des résultats par les États et au vote du Collège électoral.

«Le président actuel a annoncé certaines procédures légales. C’est ce qui rend la situation différente. Par conséquent, nous pensons qu’il est juste d’attendre que les résultats officiels des élections soient annoncés», a expliqué à l’époque le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Pendant quatre ans, la Russie a été accusée par de nombreuses personnalités publiques américaines de s’ingérer dans l’élection présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump. Moscou a nié toute ingérence et a déclaré qu’elle avait été utilisée comme bouc émissaire dans un différend politique intérieur américain.

Biden remporte la victoire du Collège électoral américain en obtenant 270 voix

Le président élu américain Joe Biden (à droite) et le vice-président élu Kamala Harris (à gauche) regardent l’ancien conseiller à la sécurité nationale d’Obama Susan Rice prononce une allocution après avoir été présenté comme le choix de Biden de diriger son conseil de politique intérieure au Queen Theatre de Wilmington, Delaware, États-Unis, le 11 décembre 2020.

Le président élu américain Joe Biden a officiellement remporté la victoire du collège électoral en obtenant 270 voix.

Biden a atteint le jalon crucial après que les électeurs de l’État bleu de Californie aient remis à l’ancien vice-président 55 voix lundi.

«Nous ne représentons pas pour nous-mêmes ni pour notre parti mais pour le peuple géorgien», a déclaré Stacey Abrams, ancienne candidate démocrate au poste de gouverneur et l’un des 16 électeurs de son État en Géorgie.

Barr démissionne

La présidence de Biden a été assurée lorsque le procureur général de Trump, Bill Barr, démissionne.

« Je viens d’avoir une très belle réunion avec le procureur général Bill Barr à la Maison Blanche », a déclaré le président sortant Donald Trump sur Twitter. « Notre relation a été très bonne, il a fait un travail remarquable! »

Il a ajouté que « le sous-procureur général Jeff Rosen, une personne exceptionnelle, deviendra procureur général par intérim. Le très respecté Richard Donoghue assumera les fonctions de sous-procureur général. »

La démission de Barr a été annoncée au milieu des spéculations selon lesquelles le président américain envisageait de se défaire d’une myriade de crimes potentiels, dont certains font actuellement l’objet d’une enquête.

Trump n’a pas encore concédé sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 au candidat démocrate.

Les membres du Congrès devraient certifier le vote du collège électoral le 6 janvier. Biden sera assermenté en tant que 46e président le 20 janvier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

