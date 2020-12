Le vaccin COVID à ARNm et la conquête commerciale de la planète: le plan

Pfizer et BioNTech ont marqué l’histoire.

Le BNT162b2 des deux sociétés est devenu le premier vaccin COVID-19 autorisé dans le monde occidental, car les régulateurs des médicaments au Royaume-Uni ont délivré mercredi une autorisation d’utilisation d’urgence, avant les décisions des États-Unis et de l’Europe, qui sont attendues prochainement.

Pour le monde plus large des vaccins, la décision de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé signifie que le monde dispose désormais du premier vaccin d’ARNm autorisé pour une utilisation généralisée, ouvrant un tout nouveau chapitre pour le développement de vaccins.

Le vaccin COVID et la conquête commerciale de la planète: le plan

Par Jon Rappoport

NoMoreFakeNews.com

Au cours des 30 dernières années, j’ai écrit sur les dangers et l’inefficacité des vaccins, y compris le nouveau vaccin COVID.

J’ai écrit sur la recherche de pointe en nanotechnologie et son utilisation, dans les vaccins, en tant que capteurs implantés, qui surveilleraient les processus corporels et cérébraux en temps réel, et enverraient également des instructions au corps et au cerveau.

J’ai écrit sur l’absurdité de la théorie de base des vaccins; la notion non prouvée selon laquelle le corps a besoin d’une «répétition», afin de se préparer à la «vraie maladie».

J’ai écrit sur la façon dont les vaccins, en supprimant le système immunitaire et sa réponse inflammatoire complète, suppriment également les signes extérieurs de maladies, présentant ainsi une fausse image de la conquête de ces maladies – alors qu’en fait la santé et la vitalité globales du corps sont réduites.

J’ai écrit sur la façon dont les jeux de mots criminels sont joués. Par exemple, les vaccins causant des lésions cérébrales chez les enfants sont transférés dans une catégorie appelée «autisme»; puis, les chercheurs affirment que l’autisme est une maladie distincte avec une cause génétique.

J’ai écrit sur les effets destructeurs de cent ans de promotion mur à mur du mensonge une maladie-un-germe.

J’ai écrit sur les vaccins à ADN modifiant de façon permanente la composition génétique des receveurs.

J’ai écrit sur les vaccins utilisés pour provoquer des fausses couches chez les femmes lorsqu’elles tombent enceintes plus tard.

Mais cet article concerne autre chose.

Il s’agit de l’aube d’une nouvelle ère pharmaceutique, qui est née au moment où le vaccin Pfizer / BioNTech COVID a été approuvé.

C’est la première fois que la technologie ARN déployée dans un médicament ou un vaccin est traînée sur la ligne d’arrivée et certifiée sous condition comme sûre et efficace – ce qui n’est pas le cas.

Mais peu importe. Bill Gates et d’autres planificateurs d’élite et titans de l’argent ont remporté ce qui est pour eux une grande victoire.

Parce que les vaccins à ARN sont beaucoup plus rapides, plus faciles et moins chers à produire que les vaccins traditionnels.

Au lieu des années de fabrication, ils peuvent être développés en quelques mois.

Et cela signifie… bonanza.

Des listes entières de soi-disant maladies – le Nil occidental, la grippe aviaire, le virus Zika, la grippe porcine, le SRAS – peuvent désormais générer des profits considérables en fabriquant des vaccins à ARN pour «les prévenir».

Et pas seulement cela, tout un défilé de vaccins plus anciens – hépatite, rougeole, grippe saisonnière, diphtérie, coqueluche, tétanos, etc., peut être refondu avec de toutes nouvelles versions d’ARN mises à jour.

Les chercheurs peuvent prétendre découvrir toute une série de «nouveaux virus» qui nécessitent des vaccins à ARN bloqués sur le marché en un temps record.

N’oubliez pas le marché des animaux domestiques; Des vaccins à ARN pour toutes les fins imaginables et inventés vendus à de grandes entreprises qui exploitent des «usines» de bétail, de porc, de poulet et de poisson.

Nous parlons de billions et de billions de dollars. Plus de dollars que n’en rêve Amazon.

C’est pourquoi le vaccin Pfizer RNA COVID est le premier en ligne, et pourquoi le vaccin Moderna RNA est le suivant.

Une technologie ARN rapide, facile et bon marché signifiera un nombre infini de nouveaux vaccins. Et par conséquent, un jour viendra où chaque personne passe systématiquement un test ADN pour établir un profil, et chaque profil sera adapté à des ensembles personnalisés de vaccins.

De la même manière que les cosmétiques sont conçus pour chaque nuance de teint, les vaccins seront conçus pour chaque profil ADN.

L’ensemble de l’appareil sera un canular hautement dangereux et inefficace, mais qu’y a-t-il de nouveau? Les vaccins sont un canular depuis le début. Nous parlons de MONEY.

Tant d’argent, les sociétés pharmaceutiques seront financées directement par les gouvernements, après une réinitialisation de la monnaie, de l’argent neuf inventé à partir de rien remplacera l’ancien «argent mince». Les patients recevront tous ces vaccins «gratuitement». Les gouvernements paieront les sociétés de vaccins.

A MOINS QUE CES LUNATIQUES SONT ARRÊTÉES

À moins que les gens ne se rebellent et refusent les vaccins – quoi qu’il arrive.

Si vous pensez que le monde futuriste des vaccins que je décris ne pourrait être qu’un fantasme, à quoi auraient-on appelé il y a 15 ans les masques, les distanciations, les verrouillages et la destruction planétaire des économies nationales?

Pensez aux anciens vaccins comme à des ordinateurs IBM géants et maladroits assis dans des pièces vides… et aux futurs vaccins à des téléphones portables transportés par des milliards de personnes.

Parce que la technologie ARN a ouvert la porte à une production plus rapide, plus facile et moins chère.

Ce qui reste le même – passé, présent et futur – c’est la LIBERTÉ.

Le droit naturel de dire NON. Et pensez-le, venez l’enfer ou la marée haute.

CODA: Quoi de plus gênant et insensé que le régime Pfizer pour leur vaccin COVID? Un premier coup suivi d’un rappel plus tard.

Peu m’importe le nombre d’applications et de rappels intégrés à ce système. La chute du premier coup au deuxième sera énorme. Les gens se retireront, après avoir éprouvé des effets indésirables graves de l’injection initiale. Ils oublieront de se présenter selon le calendrier prescrit.

Comme je l’ai détaillé, les essais cliniques Pfizer et Moderna de leurs vaccins ont été conçus uniquement pour prévenir une maladie bénigne – une toux, des frissons et de la fièvre. Pas de maladie grave. Pas d’hospitalisation. Pas la mort. Et la toux, les frissons et la fièvre se guérissent d’eux-mêmes. Pas besoin de vaccin.

Mais rien de tout cela ne fait de différence pour les rois vaccinés. Eux et leurs collègues de la santé publique peuvent facilement truquer les nombres de cas de COVID dans une direction descendante – et ensuite affirmer que le succès du vaccin est la raison et la cause.

Non, commercialement parlant, le point d’obtenir l’approbation du vaccin était de planter le drapeau de la technologie de l’ARN sur le marché.

C’est l’équivalent de construire les premières voies ferrées, de creuser les premiers grands canaux, de piloter les premiers transporteurs de fret aérien.

Nouveaux marchés, nouveaux produits, nouveaux clients, nouvel argent.

Mariez-les avec un affaiblissement considérable de la vitalité humaine et un renforcement du contrôle des populations, par la vaccination, et vous avez le Saint Graal fasciste.

La résistance et la révolte ne sont pas du luxe.

Ce sont des nécessités de la vie.

Lisez l’article complet sur NoMoreFakeNews.com.

Sarah Westall: un secret très gardé de connaissances médicales qu’ils ne veulent pas que vous sachiez

Le Dr Andreas Kalcker a plus de 13 ans de recherche et de développement d’une formule sûre et largement utilisée (mais toujours un secret bien gardé) de CDS (solution de dioxyde de chlore). Après des essais de stade 3 réussis, il est en mesure d’annoncer qu’il s’agit de la solution définitive pour la famille des coronavirus, y compris le [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19, les pneumonies bactériennes et d’autres maladies. Les CDC n’ont pas non plus d’effets secondaires négatifs, ce qui a été pleinement démontré dans leurs essais cliniques multicentriques internationaux et par plus de 3000 médecins sur plus de 20 000 personnes dans plus de 24 pays.

Voir plus de son travail sur https://andreaskalcker.com/en/ et les médecins et les professionnels de la santé peuvent en apprendre davantage en rejoignant 60 000 autres professionnels sur le forum international Comusav à https://comusav.com/

https://www.bitchute.com/embed/h7Os7CJ9iMy0/

Les e-mails de Lancet piégent les conspirateurs COVID

Dans une déclaration scientifique du 18 février 2020 dans The Lancet, 27 auteurs ont fermement condamné les théories du complot suggérant que le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 n’a pas d’origine naturelle, déclarant que les scientifiques du monde entier «concluent à une écrasante majorité que ce coronavirus provient de la faune»

Les e-mails obtenus par US Right to Know (USRTK) prouvent que les employés d’EcoHealth Alliance étaient à l’origine du complot visant à obscurcir l’origine en laboratoire du SRAS-CoV-2 en publiant une déclaration scientifique condamnant ces enquêtes en tant que «théorie du complot»

Le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a rédigé la déclaration The Lancet, dans l’intention de « ne pas être identifiable comme venant d’une organisation ou d’une personne », mais plutôt d’être considérée comme « simplement une lettre de scientifiques renommés »

Plusieurs des auteurs de cette déclaration du Lancet ont également des liens directs avec EcoHealth Alliance qui n’ont pas été révélés comme des conflits d’intérêts.

Daszak dirige maintenant la commission COVID-19 du Lancet chargée de faire toute la lumière sur l’origine du SRAS-CoV-2 – un rôle pour lequel il est clairement trop conflictuel pour jouer de manière impartiale

Le 5 novembre 2020, US Right to Know (USRTK), un groupe d’investigation à but non lucratif de santé publique, a déposé une plainte1 contre les National Institutes of Health après que l’agence n’a pas répondu à sa demande du 10 juillet 2020, Freedom of Information Act (FOIA). .

Le procès de l’USRTK visait à accéder à des enregistrements non exemptés d’expériences de gain de fonction liées à la pandémie COVID-19 de l’Institut de virologie de Wuhan et du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan, ainsi que de l’EcoHealth Alliance, qui s’est associé et financé l’Institut de Wuhan.2

Dans un article du 18 novembre 2020,3,4 USRTK rapporte que les courriels obtenus prouvent que les employés d’EcoHealth Alliance étaient à l’origine du complot visant à obscurcir l’origine du laboratoire du SRAS-CoV-2 en publiant une déclaration scientifique condamnant ces enquêtes en tant que «théorie du complot»:

«Les courriels obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration5 dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant «les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif qui a reçu des millions de dollars de financement des contribuables américains pour manipuler génétiquement les coronavirus avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan. Les e-mails obtenus via des demandes de dossiers publics montrent que le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a rédigé la déclaration du Lancet, et qu’il avait l’intention de «ne pas être identifiable comme venant d’une organisation ou d’une personne»6 mais plutôt être considérée comme «simplement une lettre de scientifiques7 renommés». Daszak a écrit qu’il voulait «éviter l’apparence d’une déclaration politique8». La lettre des scientifiques est parue dans The Lancet le 18 février, une semaine seulement après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que la maladie causée par le nouveau coronavirus serait nommée COVID-19. Les 27 auteurs «condamnent fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» et rapportent que les scientifiques de plusieurs pays «concluent à une écrasante majorité que ce coronavirus provient de la faune». La lettre ne contenait aucune référence scientifique pour réfuter une théorie d’origine laboratoire du virus. Une scientifique, Linda Saif, a demandé par e-mail s’il serait utile «d’ajouter juste une ou deux déclarations expliquant pourquoi le nCOV n’est pas un virus généré en laboratoire et qu’il se produit naturellement? Cela semble essentiel pour réfuter scientifiquement de telles affirmations!»9 Daszak a répondu: «Je pense que nous devrions probablement nous en tenir à une déclaration générale.»10»

L’USRTK souligne que plusieurs des auteurs de cette déclaration du Lancet ont également des liens directs avec EcoHealth Alliance qui n’ont pas été divulgués comme des conflits d’intérêts.

«Rita Colwell et James Hughes sont membres du conseil d’administration d’EcoHealth Alliance, William Karesh est le vice-président exécutif du groupe pour la santé et la politique, et Hume Field est conseiller scientifique et politique», écrit l’USRTK.11

Daszak mène une enquête de Lancet sur l’origine du SRAS-CoV-2

Cette découverte à la bombe est d’autant plus importante que Daszak dirige désormais la commission COVID-19 de The Lancet chargée de faire toute la lumière sur l’origine du SRAS-CoV-2.12

La nomination était suspecte dès le départ, pour aucune autre raison que EcoHealth Alliance a reçu de nombreuses subventions des National Institutes of Health pour la recherche sur les coronavirus qui a ensuite été sous-traitée à l’Institut de virologie de Wuhan.

Daszak avait également déclaré publiquement qu’il était convaincu que le virus était d’origine naturelle. Avec cela, ses conflits d’intérêts étaient déjà limpides, mais la conclusion selon laquelle il a orchestré la déclaration de The Lancet condamnant «les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» signifie que l’enquête de la Commission Lancet n’est guère plus qu’une dissimulation opération.

S’ils veulent conserver un semblant de crédibilité à l’avenir, Daszak devrait être remplacé par quelqu’un de moins entaché de conflits et de potentiel de gain personnel. Cinq autres membres de la Commission Lancet ont également signé la déclaration du 18 février 2020 dans The Lancet13, qui met également leur crédibilité en question.

Daszak a toutes les raisons de s’assurer que le SRAS-CoV-2 finit par être déclaré naturel, car s’il se révèle être une création de laboratoire, son gagne-pain est en jeu. Il serait naïf de croire que la sauvegarde de la poursuite de la recherche dangereuse sur le gain de fonction ne serait pas un puissant facteur de motivation pour préserver le récit d’origine zoonotique.

Si vous voulez voir à quel point les médias grand public sont en totale collusion avec Daszak et sont utilisés pour renforcer ce faux récit, vous pouvez voir l’interview de «60 minutes» avec lui ci-dessous qui a été diffusée plus tôt cette année.

Les évasions de laboratoire sont monnaie courante

Au cours de la dernière décennie, des drapeaux rouges ont été soulevés dans la communauté scientifique concernant les violations de la biosécurité dans les laboratoires biologiques à haut confinement aux États-Unis et dans le monde.14

Il y avait des craintes légitimes qu’un superflu créé en laboratoire puisse échapper aux limites des laboratoires de biosécurité où les chercheurs mènent des expériences. C’est certainement une crainte raisonnable, compte tenu des nombreuses violations de la biosécurité enregistrées.15,16,17,18 Par exemple, en 2014, six flacons en verre de virus de la variole ont été accidentellement trouvés dans un entrepôt du laboratoire de la Food and Drug Administration des États-Unis au National Instituts de santé.19

C’était la deuxième fois en un mois qu’une mauvaise manipulation d’agents infectieux potentiellement mortels était exposée. Un mois avant cette découverte choquante, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis20 ont réalisé que jusqu’à 84, et peut-être 86, de ses scientifiques avaient été exposés à l’anthrax vivant21,22.

L’agent pathogène vivant avait été envoyé depuis une autre installation de sécurité supérieure, qui ne respectait pas les protocoles de biosécurité. L’échantillon d’anthrax était censé avoir été inactivé avant le transfert, mais pour diverses raisons, il n’était pas mort à l’arrivée.

L’année suivante, en 2015, le Pentagone a réalisé qu’un laboratoire Dugway Proving Ground avait envoyé de l’anthrax incomplètement inactivé (ce qui signifie qu’il était toujours vivant) à 200 laboratoires à travers le monde au cours des 12 dernières années. Selon un rapport du Government Accountability Office (GAO )23 publié en août 2016, de l’anthrax incomplètement inactivé a été envoyé à au moins 21 reprises entre 2003 et 2015.

En 2017, le laboratoire BSL 4 sur l’île Galveston a été frappé par une tempête massive et de graves inondations, soulevant des questions sur ce qui pourrait se passer si certains des agents pathogènes y étaient retenus pour sortir.24 Pas plus tard qu’en 2019, le laboratoire BSL 4 à Fort Detrick a été temporairement fermé après que plusieurs violations de protocole ont été constatées.25

Entre octobre 2014 et décembre 2017, un moratoire sur les expériences dangereuses de gain de fonction était en vigueur aux États-Unis26,27 le moratoire a été initialement émis après une éruption de «mésaventures de laboratoire de haut niveau» au CDC et de «grippe extrêmement controversée expériences »dans lesquelles le virus de la grippe aviaire a été conçu pour devenir plus mortel et contagieux entre furets.»

L’objectif était de voir s’il pouvait muter et devenir plus mortel et contagieux entre les humains, provoquant de futures pandémies.

Selon Francis Boyle, qui a rédigé le Biological Weapons Anti-Terrorism Act de 1989, la pandémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest est probablement née d’une installation BSL-4 en Sierra Leone. Il pense qu’ils testaient un vaccin vivant contre Ebola, provoquant ainsi l’épidémie.

Asia Times28 énumère plusieurs autres exemples de manquements à la sécurité dans les laboratoires BSL3 et BSL4, tout comme un article du 28 mai 2015 dans USA Today,29 un 11 avril 2014, un article dans le magazine Slate30 et un article du 16 novembre 2020 dans Medium.31

Évasions du laboratoire du SRAS

L’article de Medium,32 écrit par Gilles Demaneuf, passe en revue spécifiquement le laboratoire du SRAS. Pas moins de trois réapparitions sur quatre du SRAS ont été attribuées à des manquements à la sécurité. Lors du premier incident, survenu en septembre 2003 à Singapour, un doctorant inexpérimenté a été infecté par le SRAS. L’affaire a été imputée à des «normes de laboratoire inappropriées» et à une contamination croisée.33

Parmi les autres lacunes qui ont contribué, citons «des procédures de tenue de registres inadéquates, une formation totalement inadéquate, un inventaire des stocks de virus inexistant, des registres de maintenance inégaux ainsi qu’une variété de problèmes structurels, y compris l’absence de jauges pour indiquer les différences de pression, l’absence d’un congélateur pour stocker les échantillons, problèmes avec les filtres HEPA et l’alimentation en air, et autres défaillances de l’équipement.»34

Tant que nous créons le risque, le bénéfice sera toujours secondaire. Tout gain scientifique ou médical tiré de la recherche sur le gain de fonction est dérisoire par rapport aux risques incroyables encourus si ces créations sont diffusées.

Le deuxième accident a eu lieu en décembre 2003 au laboratoire de niveau 4 de l’Institut militaire taïwanais de recherche médicale préventive (IPMR) de l’Université de la défense nationale.

Un lieutenant-colonel travaillant avec le SRAS a été infecté par négligence lors de la désinfection d’un déversement accidentel. La troisième incidence a eu lieu entre février et avril 2004 à Pékin, entraînant la mise en quarantaine médicale de près de 1 000 personnes.

Pourquoi la recherche de l’origine du SRAS-CoV-2 est cruciale

Comme le note le National Review35, il est essentiel de découvrir l’origine du SRAS-CoV-2 si nous voulons éviter qu’une pandémie similaire ne se déclare à l’avenir:

«S’il provient d’une personne mangeant des chauves-souris ou des pangolins sur un marché humide, alors nous devons prendre des mesures pour nous assurer que la consommation et le commerce des chauves-souris et des pangolins s’arrêtent partout dans le monde… Le guano de chauve-souris est utilisé comme engrais dans de nombreux pays, et ce guano peut être plein de virus… Si c’est la source du virus, nous devons empêcher les gens d’aller dans les grottes et d’utiliser le guano comme engrais… De façon étrange, le scénario «accident de laboratoire» est l’une des explications les plus rassurantes. Cela signifie que si nous voulons nous assurer de ne plus jamais vivre cela, nous devons simplement faire en sorte que chaque laboratoire du monde travaille sur les virus contagieux pour garantir une conformité à 100% avec les protocoles de sécurité, tout le temps.

On nous dit qu’une recherche sur le gain de fonction est nécessaire pour garder une longueur d’avance sur l’évolution naturelle des virus. Un agent pathogène qui mute et saute des espèces, par exemple, peut finir par constituer une menace grave pour l’humanité. Cependant, en manipulant des agents pathogènes, en transformant des virus non létaux en virus mortels, par exemple, nous créons le risque même que nous essayons d’éviter.

Et, tant que nous créons le risque, le bénéfice sera toujours secondaire. Tout gain scientifique ou médical tiré de ce type de recherche est dérisoire par rapport aux risques incroyables encourus si ces créations sont diffusées. Ce sentiment a été repris par d’autres dans diverses publications scientifiques.36,37,38,39

Compte tenu du potentiel d’une pandémie extrêmement mortelle, je pense qu’il est prudent de dire que les laboratoires BSL 3 et 4 représentent une menace existentielle très réelle et sérieuse pour l’humanité.

Les programmes de guerre biologique américains emploient quelque 13 000 scientifiques,40 qui travaillent tous d’arrache-pied pour créer des agents pathogènes de plus en plus meurtriers, tandis que le public doit simplement croire que ces agents pathogènes ne seront jamais libérés, que ce soit involontairement ou volontairement.

Les faits historiques nous disent que des expositions et des rejets accidentels se sont déjà produits, et nous n’avons que nos chanceuses étoiles à remercier qu’aucune ne s’est transformée en pandémie, prenant la vie de millions de personnes.

Étant donné que les violations de la sécurité dans ces laboratoires se comptent par centaines, ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose de vraiment désagréable ne se produise. Considérez les ramifications si une grippe Ebola ou une grippe espagnole gonflée devait sortir, par exemple. Le SRAS-CoV-2 est-il le produit d’une recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan? Ça pourrait être. Il y a certainement des preuves convaincantes pour le suggérer.

Mais même si de tels soupçons s’avèrent faux, nous devons nous poser la question et faire une enquête appropriée. Nous devons absolument savoir comment ce virus est apparu, et s’il s’agissait d’une création de laboratoire, comment il est sorti.

Naturellement, il y aura de la résistance. Comme mentionné, plusieurs milliers de chercheurs risquent de perdre leur carrière si ce type de recherche était interdit. Comme Antonio Regalado, rédacteur en chef de la biomédecine du MIT Technology Review, a déclaré au Boston Magazine 41: «S’il s’avérait que la COVID-19 provenait d’un laboratoire, il briserait l’édifice scientifique de haut en bas.

Certains pourraient envisager un sort encore pire. Avec des preuves suffisantes, certains chercheurs et autorités de santé publique pourraient faire face à la vie derrière les barreaux pour leur implication, qui est la sanction du bioterrorisme en vertu de la loi antiterroriste. Tout bien considéré, il n’y a pratiquement aucun avantage à la recherche sur le gain de fonction, mais beaucoup de risques.

