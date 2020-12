Les électeurs du GOP maintiennent la bataille juridique de Trump en vie alors que les démocrates votent «officiellement» pour Biden

Les médias mainstream ont vanté la victoire de Joe Biden aujourd’hui alors que la majorité des électeurs présidentiels du pays, nommés par les gouverneurs des 50 États, ont voté pour Biden après une élection présidentielle très disputée, controversée et interminable. Cependant, dans plusieurs États du champ de bataille dont les gouverneurs ont nommé des électeurs démocrates, une liste «alternative» d’électeurs républicains a simultanément voté pour le président Donald Trump.

Le New York Times a salué ce qu’on appelle le vote officiel, affirmant que Biden «assurait officiellement la présidence de la manière énoncée dans la Constitution, environ six semaines après le jour des élections». CNN a qualifié l’événement de «coup écrasant aux tentatives controversées et sans précédent du président Trump de bloquer la victoire de Biden au collège électoral en intentant des poursuites à long terme et en faisant pression sur les législateurs des États du champ de bataille pour qu’ils renversent des millions de votes légaux.»

Cependant, les nuances dans le processus constitutionnel de sélection du président américain laissent encore incertain la prétendue victoire de Biden. Les électeurs républicains de Pennsylvanie, du Nevada, de la Géorgie et de l’Arizona – États dont les électeurs démocrates ont voté «officiellement» pour Biden – ont tous voté pour le président, lui permettant ainsi de «préserver toute réclamation légale… à l’avenir». La décision vise à garantir que les affaires juridiques engagées par l’équipe Trump puissent se poursuivre jusqu’au reste de décembre et jusqu’en janvier.

Dans un communiqué publié lundi, le GOP de Pennsylvanie a déclaré: «Nous avons pris ce vote de procédure pour préserver toute réclamation légale qui pourrait être présentée à l’avenir.»

Le Nevada a fait de même, avec la page Nevada GOP affichant un message disant: « L’histoire a fait aujourd’hui. »

Pendant ce temps, le président du Parti républicain de Géorgie, David Shafer, a publié une déclaration expliquant la raison pour laquelle les électeurs du Georgia GOP ont voté pour Trump. «Parce que le procès du président contestant les élections en Géorgie est toujours en cours, les candidats républicains à l’élection présidentielle se sont réunis aujourd’hui à midi au Capitole de l’État aujourd’hui et ont voté pour le président et le vice-président», a déclaré Shafer. «Si nous ne nous étions pas réunis aujourd’hui et n’avions pas voté, la course aux élections du Président aurait été effectivement discutée. Notre action aujourd’hui préserve ses droits en vertu de la loi géorgienne.

Les rapports montrent que les États ci-dessus ont été rejoints par le Michigan et le Wisconsin. En fait, sept États au total ont fait voter des électeurs républicains pour le président Trump, permettant ainsi au président de poursuivre sa bataille juridique concernant l’élection.

S’adressant à Fox News lundi matin, Stephen Miller, un conseiller principal de la campagne de Trump, a qualifié le 20 janvier de «seule date dans la Constitution» et a déclaré qu’il y avait «plus qu’assez de temps pour réparer l’erreur de ce résultat électoral frauduleux et certifier Donald Trump en tant que vainqueur de l’élection. »

Le but des électeurs suppléants du collège électoral est de «préserver nos droits pour garantir un résultat exact et honnête à cette élection», a expliqué Miller.

«Au moment où nous parlons, aujourd’hui, une autre liste d’électeurs dans les États contestés va voter et nous allons envoyer ces résultats au Congrès. Cela garantira que tous nos recours juridiques restent ouverts», a poursuivi Miller. «Cela signifie que si nous gagnons ces affaires devant les tribunaux, nous pouvons ordonner que la liste électorale alternative soit accréditée. Les législateurs des États de Géorgie, du Wisconsin et de Pennsylvanie peuvent faire de même et le Congrès a également cette opportunité de faire ce qu’il faut. Si vous venez de guérir trois défauts constitutionnels simples, Donald Trump est le vainqueur de cette élection.»

Les votes du Collège électoral, ayant été exprimés le 14 décembre, doivent être officiellement comptés le 6 janvier dans le cadre d’une session conjointe du Congrès, dirigée par le vice-président Mike Pence. Les membres de la Chambre des représentants peuvent à ce stade soulever des objections au vote des électeurs. Si, pour une raison quelconque, ni Biden ni Trump n’obtenaient une majorité de 270 voix, les 435 membres de la Chambre voteraient par État. Alors que les démocrates détiennent la majorité à la Chambre, les républicains ont un plus grand nombre d’États sous leur contrôle, de sorte que Trump pourrait être réélu de cette manière, même à ce stade tardif.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la campagne Trump n’avait pas connu de succès écrasants dans leurs affaires juridiques jusqu’à présent, Miller a répondu: «La pression exercée par les médias d’entreprise corrompus pour que tout le monde cède et plie, est écrasante, elle est écrasante. Et donc, oui, les juges cèdent, oui, les politiciens cèdent. Nous avons besoin de héros pour agir et faire ce qu’il faut.»

Pendant ce temps, Biden a prononcé un discours à la suite des résultats du collège électoral dans lequel il a fait une fouille à Trump, disant: «En Amérique, les politiciens ne prennent pas le pouvoir – les gens le leur accordent. La flamme de la démocratie a été allumée dans ce pays il y a longtemps. Et nous savons maintenant que rien – pas même une pandémie ou un abus de pouvoir – ne peut éteindre cette flamme.»

Miller, plus tôt dans la journée, a fermement accusé les démocrates de fraude généralisée. «Pensez-y», dit-il. «Sous le prétexte du COVID, les démocrates d’État ont modifié unilatéralement leurs lois électorales dans un seul but, pour faciliter la fraude. Ils ont refait toutes les mesures antifraudes et ils l’ont fait unilatéralement. Ils l’ont fait illégalement, et maintenant ils essaient de dissimuler les résultats en s’opposant aux vérifications du vote. Vous ne faites cela que si vous voulez de la fraude et encouragez la fraude.»

Pour en savoir plus: LifeSiteNews.com et Trump.news.

Fraude et censure à ciel ouvert : YouTube va supprimer les vidéos contestant les élections de 2020, mais les vidéos de « Collusion avec la Russie » n’ont pas été censurées

Le géant de la technologie et pionnier de la vidéo sur Internet YouTube a annoncé cette semaine qu’il commencerait à supprimer les vidéos contestant les résultats de l’élection présidentielle de 2020, une politique qu’il prévoit de mettre en œuvre même si de nombreuses vidéos continuent de remettre en question le résultat de l’élection de 2016 dans laquelle Donald Trump a battu Hillary Clinton.

YouTube a annoncé la politique tôt mercredi. « Hier était la date limite de sécurité pour l’élection présidentielle américaine et suffisamment d’États ont certifié leurs résultats électoraux pour désigner un président élu », a déclaré la société. «Compte tenu de cela, nous commencerons à supprimer tout élément de contenu téléchargé aujourd’hui (ou à tout moment après) qui induit en erreur les gens en alléguant que des fraudes ou des erreurs généralisées ont changé le résultat de l’élection présidentielle américaine de 2020, conformément à notre approche des élections présidentielles américaines historiques.»

La politique déclarée de YouTube – dans laquelle la société a promis de retirer des vidéos alléguant des méfaits électoraux après la certification de l’élection en question – semble être en contradiction avec sa propre décision interne d’autoriser la diffusion continue de nombreuses vidéos alléguant que Donald Trump était de connivence avec la Russie pour voler les élections de 2016.

Cette théorie du complot, qui a occupé une grande partie du premier mandat de Trump, n’a jamais été étayée par aucune preuve, y compris les longues enquêtes de l’avocat spécial de Robert Mueller.

Pourtant, de nombreuses vidéos YouTube publiées dans les mois et les années qui ont suivi les élections de 2016 ont allégué, sans preuve, que la victoire de Trump et la présidence qui a suivi ont été illégitimes et / ou qu’il était de connivence avec les Russes pour gagner illégalement cette course présidentielle.

Dans une de ces vidéos publiée le 13 janvier 2017, le regretté représentant John Lewis a affirmé que Trump était un président illégitime en raison de «la participation des Russes» aux efforts électoraux de Trump.

« Je pense qu’il y a eu une conspiration de la part des Russes et d’autres pour l’aider à se faire élire », a déclaré le célèbre militant des droits civiques dans la vidéo.

Lewis dans la vidéo n’est pas allé jusqu’à affirmer que Trump était «de connivence» avec la Russie en 2016, bien que sa promotion d’une théorie du complot russe généralisée ait été reprise dans de nombreux autres cas sur YouTube, y compris ceux qui affirmaient carrément que Trump travaillait. avec la Russie pour voler 2016 à Hillary Clinton.

Une vidéo de juillet 2017 présente la représentante américaine Nancy Pelosi citant ce qu’elle prétendait être une «preuve irréfutable» de la campagne de Trump «ayant l’intention de s’entendre, peut-être» avec la Russie «pour influencer les élections américaines». Pelosi faisait référence à une réunion de 2016 entre Donald Trump, Jr. et des responsables russes au cours de laquelle ces derniers avaient promis aux premiers des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

L’enquête Mueller a finalement refusé de poursuivre Trump Jr. pour cet échange. Le rapport de Mueller a conclu que le gouvernement «n’a pas de preuves solides de comportement clandestin ou d’efforts de dissimulation» concernant cette réunion.

Dans une autre vidéo toujours sur YouTube, le représentant américain Adam Schiff, président du comité du renseignement de la Chambre, a également cité cette réunion en affirmant posséder des «preuves directes» de collusion entre la campagne Trump et la Russie. Schiff dans cette vidéo a également fait allusion à «d’abondantes preuves circonstancielles».

Schiff, qui a été pendant plusieurs années le visage public de la théorie du complot Trump-Russie, est apparu à plusieurs reprises sur les serveurs de YouTube en faisant des allégations de collusion. Dans une vidéo de mars 2018, Schiff a fait allusion à «des preuves significatives, dont une grande partie dans le domaine public, sur la question de la collusion [russe] [avec la campagne Trump]».

Dans une vidéo de 2017, Schiff a également affirmé avoir eu connaissance «de preuves plus que circonstancielles» de collusion.

Schiff n’a pas été le seul responsable démocrate à apparaître sur YouTube, alléguant une élection truquée en 2016. Dans une vidéo de septembre 2019, Hillary Clinton – dont la perte contre Trump a lancé plusieurs années de théories du complot concernant la collusion avec la Russie – a fait valoir que Trump «sait qu’il est un président illégitime».

«Il sait», a poursuivi Clinton. « Il sait qu’il y avait un tas de raisons différentes pour lesquelles les élections se sont déroulées comme elles l’ont fait … Je sais qu’il sait que ce n’était pas à la hauteur. »

«Je ne sais pas que nous saurons jamais tout ce qui s’est passé», a-t-elle ajouté. «Mais clairement, nous en savons beaucoup et nous apprenons davantage chaque jour. Et l’histoire réglera probablement tout.»

On ne sait pas pourquoi YouTube a autorisé la publication de telles vidéos longtemps après les élections de 2016 alors qu’il supprime maintenant des vidéos similaires contestant la validité des résultats de 2020. La société n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires mercredi.

Dans sa nouvelle règle, YouTube note que, dans certains cas, les vidéos contestant les résultats de l’élection seront autorisées à rester en ligne.

« Comme toujours », indique la règle, « la couverture de l’actualité et les commentaires sur ces questions peuvent rester sur notre site si le contexte éducatif, documentaire, scientifique ou artistique est suffisant. »

La société n’a pas répondu aux questions demandant si le reportage de nouvelles sur les théories du complot impliquant l’élection de 2016 pouvait bénéficier d’une exemption «contextuelle», et si oui, comment.

Ailleurs sur son site Web, le géant de la vidéo offre des éclaircissements sur la façon dont il détermine les exemptions, bien qu’il ne soit pas clair que beaucoup de vidéos de « collusion avec la Russie » respecteraient cette norme.

«Nous ne donnons pas automatiquement d’exceptions à une vidéo simplement parce qu’elle est présentée dans le cadre d’une émission d’information», indique le site Web.

Il cite à titre d’exemple «du contenu disant aux gens que le COVID-19 n’existe pas». Un tel contenu n’est autorisé, déclare YouTube, « que si l’audio ou les images du contenu réfutent également directement ces allégations ou accordent plus d’importance au consensus des autorités sanitaires et médicales selon lequel les allégations sont fausses. »

Pour en savoir plus: JustTheNews.com et YouTubeCensorship.com.

Mise à jour de la situation, 15 décembre – Des électeurs parallèles choisis par 7 États alors que Trump accélère les opérations pour saisir les preuves

Faits saillants de la mise à jour de la situation du 15 décembre:

L’élection n’est pas terminée: Biden n’a pas été élu. Il n’y a pas de «président élu» actuellement.

Biden prétend que l’élection était «libre et juste», même en sachant qu’elle était truquée et frauduleuse.

Bill Barr a été dénoncé comme un traître d’État profond et a été renvoyé de son poste d’AG / DOJ.

Newt Gingrich est nommé au Conseil de la politique de défense qui conseille le DoD et Chris Miller.

Électeurs suppléants choisis par 7 États, fournissant deux groupes d’électeurs parallèles qui seront examinés par le Congrès le 6 janvier.

Trump doit convaincre l’Amérique avant le 6 janvier que l’élection a été volée. Cela peut amener les électeurs pro-Trump à être choisis.

De nombreux procès sont en cours dans les États swing et pendants devant SCOTUS.

Le temps presse pour Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection et de saisir les bulletins de vote comme preuve de fraude.

Trump pourrait également activer son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère dans les élections américaines. L’échéancier possible pour cela se situe autour ou après le 6 janvier.

The Epoch Times se joint également à l’appel lancé à Trump pour invoquer la loi sur l’insurrection.

Xi Jinping dit aux troupes d’élite chinoises de «se préparer à la guerre».

Trump tweets: «Quel fou gouverneur @BrianKempGA de Géorgie est. Cela aurait pu être si facile, mais maintenant nous devons le faire à la dure.

Écoutez l’épisode complet de la mise à jour de la situation ici:

https://www.brighteon.com/29ea4d25-5472-4898-ac2c-b779158aae47

Suivez tous les podcasts de situation sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Notes de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui

Électeurs suppléants de l’AP – The Epoch Times

Un conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, a déclaré à Fox News lundi matin que d’autres groupes d’électeurs étaient choisis dans plusieurs États, affirmant que cela conduirait à la réélection de Trump.

Selon le code américain, lorsque la Chambre et le Sénat se réunissent, ils doivent examiner «tous les certificats et documents prétendant être des certificats des votes électoraux». Plusieurs membres républicains du Congrès ont déclaré qu’ils tenteraient de s’opposer au décompte des votes du collège électoral pour un État, ce qui déclencherait alors une série de débats et de votes.

Miller a déclaré à Fox News que les votes des électeurs suppléants sont conçus pour maintenir les affaires de Trump devant les tribunaux entre le 14 décembre et janvier.

«Cela signifie que si nous gagnons ces affaires devant les tribunaux, nous pouvons ordonner que l’état ultime des électeurs soit certifié. Les législatures des États de Géorgie, du Wisconsin, de Pennsylvanie, peuvent faire de même. Et de même, le Congrès a également cette opportunité de faire la bonne chose», a déclaré Miller.

Epoch Times appelle à la loi sur l’insurrection – The Epoch Times

Trump devrait utiliser ces pouvoirs en tant que président pour protéger l’avenir de notre République et arrêter ceux qui ont conspiré pour priver les gens de leurs droits par la fraude électorale. La loi sur l’insurrection permet à Trump d’utiliser l’armée pour saisir les principales preuves électorales dans les États contestés et fournir un compte rendu transparent et précis du vote.

Notre système est en crise. Trump devrait agir pour restaurer l’état de droit.

Newt Gingrich vient d’être nommé au Conseil de la politique de défense. Plus d’autres. – The Epoch Times

Le Conseil de la politique de défense est un comité consultatif fédéral qui se compose généralement d’anciens hauts responsables de la sécurité nationale qui «fournissent au secrétaire à la Défense et au secrétaire adjoint à la Défense des conseils et des opinions indépendants et éclairés sur les questions de politique de défense en réponse à des tâches spécifiques de le secrétaire à la Défense, le secrétaire adjoint à la Défense», selon le site Internet du ministère de la Défense.

Préparez-vous à la guerre, Xi Jinping dit aux troupes d’élite chinoises – Newsweek

Le président chinois Xi Jinping a appelé les troupes d’élite de son pays à se concentrer sur la «préparation de la guerre» lors d’une inspection du corps des marines de l’Armée populaire de libération mardi.

Xi, qui avait ordonné la restructuration des marines dans le cadre d’un remaniement de la défense nationale et des forces armées en 2017, a reconnu les troupes comme «la force d’élite pour les opérations amphibies», selon la traduction de Newsweek des images de la chaîne publique chinoise CCTV.

Incroyable: AG Barr est intervenu DIRECTEMENT pour garder secrète la sonde Hunter Biden avant les élections

La plus grande différence entre les administrations républicaine et démocrate est que les présidents républicains et les membres de leur cabinet respectent les règles, tandis que les régimes démocrates jouent pour gagner.

Comprendre et croire que cela explique la différence entre Barack Obama et les personnes qu’il a choisies pour diriger son ministère de la Justice et le FBI, et celles choisies par Donald Trump.

Les gens d’Obama ont suivi son exemple et ont permis à leurs bureaux et agences de devenir politiquement armés, comme en témoigne l’opération d’espionnage massive lancée contre la campagne de Trump en 2016. Masqué comme une fausse enquête de «contre-espionnage», il impliquait tous les aspects du renseignement de l’État profond et des appareils fédéraux d’application de la loi, pour inclure les actifs étrangers (imaginez maintenant ce que tout cela coûte aux contribuables).

En comparaison, le ministère de la Justice de Trump, dirigé par le procureur général William Barr, continue de suivre les règles et directives établies jusqu’à la faute – et cela a peut-être même coûté à notre pays le plus grand président de notre vie.

Le Wall Street Journal rapporte:

Le procureur général William Barr, dans les semaines précédant les élections de novembre, a demandé aux procureurs et à ses hauts collègues d’empêcher que la nouvelle des enquêtes sur Hunter Biden ne devienne publique et d’éloigner le ministère de la Justice de la politique électorale, selon des personnes proches du dossier.

M. Barr a pris plus de mesures que précédemment pour isoler les enquêtes, malgré les appels du président Trump et des alliés républicains pour annoncer une enquête impliquant Hunter, le fils du président élu Joe Biden.

Barr et de hauts responsables du DoJ seraient même allés jusqu’à demander aux procureurs s’ils pouvaient faire confiance aux membres de leur personnel pour se taire au sujet de l’enquête, «mettant en garde contre l’émission de citations à comparaître ou de prendre d’autres mesures qui pourraient devenir publiques», a rapporté le journal.

Plusieurs choses posent problème à ce sujet.

D’abord et avant tout, Hunter Biden est corrompu, point final, tout comme son père, si les rapports précédents détaillant les liens commerciaux avec la Russie, l’Ukraine et la Chine communiste sont exacts. Et nous savons qu’ils doivent l’être, car le ministère de la Justice enquête sur Hunter Biden, ce qui est un assez bon indicateur que quelque chose ne va pas.

Mais aussi, le président Trump a fait pression pour qu’une enquête soit menée sur Hunter Biden et, dans une autre mesure, sur «China Joe» Biden, pour la même raison: des allégations crédibles d’influence étrangère massive et de corruption. C’est vraiment un gros problème maintenant que les démocrates et l’État profond ont réussi à voler cette élection à Trump et sont prêts à installer leur candidat mandchou.

En outre, selon le WSJ, le ministère de la Justice de Barr a fait sauter les législateurs du GOP qui lui ont envoyé une lettre en octobre demandant à Barr de nommer un avocat spécial pour enquêter sur Hunter.

«Dans la mesure où nous avons constaté une certaine divergence entre ce que veut Trump et la vision de Barr de l’exécutif, Barr semble s’être rangé du côté de sa vision de l’exécutif et de son rôle au département», Jonathan Adler, professeur de droit à la Case Western Reserve University , membre d’un groupe d’avocats de RINO qui ont été perpétuellement en désaccord avec Trump et Barr. (En relation: TRAHISON: Kamala Harris est répertoriée comme l’un des «contacts clés» des entreprises commerciales chinoises de la famille Biden, ce qui signifie que les deux dirigeants américains sont compromis par Pékin.)

« Cela ne le transforme pas de méchant en héros, mais cela suggère qu’il est un personnage plus compliqué que certains de ses critiques au moins l’avaient reconnu », a poursuivi Adler.

Eh bien, bien sûr, loin d’être un héros. Si les rôles avaient été inversés, Obama et son régime corrompu – Comey au FBI et Loretta Lynch en tant qu’AG – auraient avec empressement dénoncé toute enquête sur leurs opposants politiques et déposé des accusations s’ils pensaient que cela les aiderait politiquement. Tout le monde le sait.

Les démocrates jouent pour gagner.

Au cours du week-end, un président clairement perturbé Trump a fustigé Barr après que des révélations ont éclaté la semaine dernière selon lesquelles le ministère avait lancé une enquête sur Hunter Biden en 2018. Barr ne l’a jamais informé, a déclaré le président.

« Bill Barr a franchement fait la mauvaise chose », a déclaré Trump.

Nous devons être d’accord. Tout ce qui aurait pu empêcher le candidat à la présidentielle le plus corrompu à côté d’Hillary Clinton de devenir président serait considéré comme un «jeu équitable», car cela aurait été mieux pour le pays.

Mais non. Bill voulait «jouer selon les règles». Et maintenant, nous sommes vraiment foutus.

Voyez quelles seront les prochaines actions du président Trump à Trump.news.

Les sources comprennent:

WSJ.com

NaturalNews.com

Le rapport médico-légal d’Antrim Co. révèle que les machines Dominion ont été fixées à un taux d’erreur de 68,05%… ce qui signifie que 68,05% des bulletins de vote pourraient être envoyés pour un arbitrage de masse

Ce matin, lors d’une audience d’urgence, le juge Kevin A Elsenheimer de la 13e Circuit Court du MI a autorisé l’avocat Matthew Deperno à publier les conclusions de leur examen médico-légal sur 16 machines à voter du Dominion dans le comté d’Antrim, dans le Michigan, où des milliers de votes sont passés du président Trump à Joe. Biden le 3 novembre 2020.

(Article de Patty McMurray republié à partir de 100PercentFedUp.com)

Plus tôt cette semaine, nous avons signalé une poursuite intentée par Matthew DePerno de DePerno Law au nom du résident de Central Lake, William Bailey. En plus des milliers de votes qui ont été transférés du président Trump au candidat démocrate Joe Biden, Bailey était préoccupé par les bulletins de vote qui étaient relancés par la tabulatrice du Dominion après une égalité 262-262 lors d’un vote, une initiative de vote qui permettrait à un établissement de marijuana d’être situé dans le village de Central Lake.

Pendant que les bulletins de vote étaient insérés dans la machine, 3 d’entre eux ont été détruits et n’ont pas été placés dans la tabulatrice. À l’issue du recomptage par la machine à tabuler et avec trois votes de moins, le résultat était de 262-261, et l’initiative adoptée. Bien entendu, ce résultat ne pourrait être possible après la destruction de 3 des bulletins de vote.

Deux décomptes de voix plus inexplicables dans le comté d’Antrim ont également laissé les électeurs stupéfaits par le résultat inexplicable du résultat du vote par Dominion.

Lors de l’élection du conseil scolaire de Central Lake, 742 votes ont été ajoutés au total après un recomptage le 6 novembre. (Première image)

Le total des votes du Dominion a montré que 663 personnes ont voté dans une circonscription où il n’y avait que 6 électeurs éligibles et seulement 3 de ces 6 ont voté. D’une manière ou d’une autre, Dominion a ajouté 660 votes supplémentaires au décompte final. (Deuxième image)

«Sur la base de toutes les allégations de fraude, violations de la loi et autres fautes», a écrit DePerno, «il est nécessaire de permettre immédiatement au plaignant de prendre une image médico-légale des 22 tabulateurs de l’enceinte, clés USB, logiciels connexes, le« maître »du greffier tabulator, « et mener une enquête sur ces images, après quoi un recomptage manuel des résultats de l’élection et une vérification indépendante de l’élection du 3 novembre peuvent être ordonnés pour assurer l’exactitude et l’intégrité de l’élection. »

Dans son procès, Matthew DePerno prétend que, sur la base des preuves qu’ils ont fournies au tribunal, Dominion Voting Systems «a commis une fraude ou une erreur importante lors de cette élection, de sorte que le résultat de l’élection a été affecté.»

À 17 h 30, le vendredi 4 décembre, le juge de la 13e Circuit Court Kevin A. Elsenheimer a autorisé William Bailey et son équipe d’experts en informatique à mener une étude médico-légale des 16 machines à voter Dominion, tabulateurs, clés USB, logiciels connexes, et la «tabulatrice principale» du greffier.

Matthew DePerno a pu rapidement rassembler une équipe de sept experts en informatique médico-légale hautement qualifiés qui ont accepté d’arriver le lendemain (samedi) pour effectuer l’examen médico-légal.

Après 8 heures, la collecte était terminée. Avec 16 cartes CF (similaires aux cartes SIM), 16 clés USB et des images médico-légales des machines à voter du Dominion en main, l’équipe informatique a été escortée à l’aéroport local du comté d’Antrim par deux véhicules du shérif du comté d’Antrim, où ils sont montés à bord de leur avion à réaction avec des preuves en main.

DePerno a attendu patiemment l’arrivée des résultats de l’examen médico-légal des machines à voter du Dominion. En attendant les résultats, le procureur général radical du Michigan, Dana Nessel, qui a remporté son élection après s’être vanté d’être la meilleure candidate pour le poste parce qu’elle n’avait pas de pénis, a ajouté le secrétaire d’État malhonnête et d’extrême gauche du Michigan, Jocelyn Benson au procès en tant que défendeur mercredi.

Nous avons parlé avec le procureur constitutionnel Matthew DePerno qui a partagé la publication des résultats de la bombe avec 100% de marre.

Ce matin, le juge Elsenheiemer a donné à Matthew DePerno la permission de publier les résultats de l’étude médico-légale avec la disposition qu’il fasse quelques expurgations, que DePerno prétend être «mineures». Le juge a précisé que le rapport pourrait être publié aujourd’hui, mais seulement après que l’assistant de MI AG Eric Grill a approuvé les expurgations convenues.

DePerno a déclaré que les expurgations n’étaient «pas pertinentes» et que la partie clé du rapport a été publiée dans son rapport explosif.

« Il a fallu environ deux minutes pour faire les expurgations », a déclaré DePerno. Dès qu’il eut terminé, il a immédiatement appelé le procureur général adjoint du Michigan Eric Grill pour lui demander s’il avait déjà vu le document expurgé? Selon DePerno, «Grille m’a dit qu »il y arriverait plus tard ‘et qu »il était occupé avec d’autres choses.’» DePerno a déclaré à Grill qu’il prévoyait de participer à des émissions médiatiques et qu’il le dirait eux que Grill «avançait lentement l’approbation des expurgations». DePerno affirme que Grill a raccroché le téléphone, et peu de temps après, il a envoyé un e-mail indiquant qu’il approuvait le document expurgé.

LE RAPPORT:

Après l’examen médico-légal de 16 machines de vote du Dominion à Antrim, Co. MI, Allied Security Operations Group a conclu que les machines de vote du Dominion avaient un taux d’erreur de 68,05%. DePerno a expliqué que lorsque les bulletins de vote sont soumis à la machine, un taux d’erreur énorme de 68,05% signifie que 68,05% des bulletins de vote sont envoyés pour un examen en bloc, ce qui signifie qu’ils rassemblent les bulletins de vote dans un dossier. «Les bulletins de vote sont envoyés quelque part où les gens d’un autre endroit peuvent changer le vote», a expliqué DePerno. Le taux d’erreur électoral admissible établi par les lignes directrices de la Commission électorale fédérale est de 1 sur 250 000 bulletins de vote ou de 0,008%.

En se basant sur le rapport des opérations de sécurité alliées, le procureur constitutionnel Matthew DePerno déclare: «nous concluons que le système de vote du Dominion ne devrait pas être utilisé au Michigan. Nous concluons en outre que les résultats du comté d’Antrim n’auraient pas dû être certifiés.»

«Le vote a basculé sur la base de l’algorithme», affirme DePerno. «Cela peut être fait manuellement ou via une machine. Nous pensons que cela a été fait grâce à une machine. C’est soit une fonction du programme, soit cela est fait hors site. Je suppose qu’il a été expédié hors site, évalué, puis renvoyé au système, ou a été fait à l’interne dans le programme. C’était l’un des deux», a-t-il expliqué.

Le rapport montre l’évolution des totaux des votes les 3 novembre, 5 novembre et 21 novembre. Le paragraphe 7 indique: «Les résultats de l’élection du comté d’Antrim de 2020 ne sont pas certifiables. il s’agit d’une erreur de la machine et / ou du logiciel, et non d’une «erreur humaine»», comme l’a déclaré le secrétaire d’État Benson le 6 novembre, que DePerno qualifie de «faux».

DePerno dit que la partie la plus importante du rapport est que «cela n’a pas été fait par quelques stagiaires, comme certains l’ont suggéré. Il s’agit d’un programme systématique conçu pour générer des erreurs qui affectent le résultat de l’élection.»

Matthew DePerno affirme que les machines à voter du Dominion ont été «méticuleusement conçues pour faire exactement ce qu’elles ont fait».

DePerno nous dit qu’il pense: «C’était soit une grande entreprise de logiciels, soit une entité étrangère qui était derrière cela. Il y a d’autres forces derrière cela», ajoutant: «Cela viole tous les protocoles de cybersécurité. Peu importe pour qui vous votez. Personne ne peut être sûr qu’avec un taux d’erreur de 68,05%, votre bulletin de vote n’a pas été soumis à une décision en masse.»

Le rapport indique que le système a été jugé «intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections».

L’avocat de William Bailey nous a dit: «Je crois que la secrétaire d’État Benson le savait, et c’est pourquoi elle n’a dépensé aucun dollar de la loi CARES pour former quiconque sur le logiciel ou les machines, mais a dépensé des millions de dollars pour mettre les« boîtes Zucker [berg]» dans Detroit», ajoutant: «Quand quelque chose ne va pas, elle peut les en blâmer, et parce qu’ils ne savent pas, elle peut les blâmer. C’est pourquoi vous voyez Cheryl Guy prendre le blâme – elle ne sait pas mieux.» DePerno nous a dit que la greffière du comté d’Antrim, Cheryl Guy, était suspendue pour son rôle dans le changement de vote d’Antrim Co. qui pourrait changer le résultat de l’élection: «C’est horrible ce qu’ils lui font, et personne ne la conseille à ce sujet.»

LES ORDINATEURS ONT ÉTÉ NETTOYÉS LE 4 NOVEMBRE:

DePerno nous a dit que le rapport montre que « Internet et les fichiers d’arbitrage ont été effacés le 4 novembre », ajoutant « Ils ont détruit les résultats des élections! – Ils ont détruit les résultats des élections en violation de la loi de l’État. » Il nous a dit: «Ils ont dû conserver ces registres pendant deux ans après les élections, et ils les ont supprimés!»

« Nous ne pouvons pas attribuer de motif à cela, mais nous pouvons spéculer. »

DePerno a expliqué que l’équipe médico-légale travaille toujours pour accéder aux fichiers supprimés, expliquant: «Parfois, lorsqu’ils prennent une image médico-légale, l’équipe informatique peut prendre un certain temps pour trouver les fichiers supprimés.»

«Sec of State Benson a menti quand elle a dit que c’était une erreur humaine est totalement fausse. Peu importe si les mises à jour sont appliquées. Leur équipe médico-légale a effectué un test avec des mises à jour appliquées, et il a toujours montré un taux d’erreur de 68,5%», a déclaré DePerno.

Dans une autre constatation choquante, l’équipe médico-légale de DePerno a découvert que le programme permettait à l’administrateur du comté d’entrer et de sélectionner une « fonctionnalité pondérée ». Il a expliqué: «La façon dont le comté est configuré, n’importe qui peut entrer et sélectionner la fonction pondérée. Ils avaient en fait le mot de passe enregistré sur le dessus des machines!» a-t-il dit. «Tout ce dont vous avez besoin est un mot de passe pour accéder à la machine. Ils n’ont pas de protocole de sécurité.» DePerno a ajouté qu’il pensait que ces machines étaient laissées ouvertes au piratage « par conception, afin qu’ils puissent blâmer tout ce qui se passe sur une » erreur humaine « . »

DePerno dit qu’il a deux questions auxquelles il pense devoir répondre: «Qui l’a fait?» et « Était-ce [la compilation des votes effectués] hors site? »

Le rapport complet peut être trouvé ICI.

En savoir plus sur: 100PercentFedUp.com

Kamala Harris nommée dans le courrier électronique de Hunter Biden comme contact clé pour l’accord avec la Chine

La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris est nommée comme un contact clé dans les courriels de Hunter Biden lors d’une discussion sur un accord commercial louche avec une société d’énergie liée au Parti communiste chinois.

(Article de Jay Greenberg republié sur NeonNettle.com)

L’e-mail provient d’un ordinateur portable appartenant au fils de l’ancien vice-président Joe Biden, Hunter, qui a été divulgué avant les élections.

La fuite a été signalée pour la première fois dans une série d’articles explosifs du New York Post qui ont ensuite été fermés par les médias de l’establishment, Facebook et Twitter dans le cadre d’une opération de camouflage en collaboration à l’approche des élections.

Project Veritas a publié des enregistrements qui ont révélé que le président de CNN Jeff Zucker et le directeur politique de CNN David Chalian ont même exhorté le personnel à éviter l’histoire dans le cadre d’une campagne de propagande anti-Trump / pro-Biden.

Cependant, les allégations ont été confirmées comme légitimes cette semaine après qu’il soit apparu que Hunter Biden était la «cible» d’une enquête pénale fédérale sur ses relations commerciales louches avec la Chine, selon plusieurs rapports.

Mercredi soir, l’ancien vice-président Biden a officiellement reconnu le scandale et a répondu à la nouvelle que les procureurs fédéraux ont lancé publiquement une enquête sur les impôts de Hunter, insistant sur le fait qu’il est «fier» de son fils.

Comme l’a rapporté Neon Nettle, les autorités fédérales ont été forcées de suspendre leur enquête à l’approche des élections pour éviter d’affecter le résultat, ce qui constituerait une violation des directives du ministère de la Justice.

Maintenant que le jour des élections est passé, les procureurs du Delaware, l’agence d’enquête criminelle de l’IRS et le FBI ont intensifié leur enquête en émettant des assignations à comparaître et en demandant des entretiens.

Réagissant à la nouvelle, «l’équipe de transition Biden-Harris» a publié une déclaration froide et impersonnelle affirmant que l’ex-VP était «profondément fier de son fils».

Joe Biden n’a pas encore fait de déclaration publique personnelle à ce sujet, cependant, la reconnaissance officielle d’une enquête fédérale a mis en évidence la dissimulation par Big Tech et les médias.

Facebook et Twitter sont restés silencieux sur leur rôle dans le scandale depuis qu’il a été confirmé cette semaine.

Des rapports ont révélé que Hunter faisait l’objet d’une enquête fédérale pour une éventuelle fraude fiscale, un rapport indiquant que le ministère de la Justice examinait ses relations commerciales à l’étranger.

L’enquête impliquerait également un ordinateur portable ayant appartenu à Hunter Biden, dont l’existence a été signalée pour la première fois par le New York Post.

Le disque dur de l’ordinateur qui a fui contient des communications et des documents détaillant certaines des relations commerciales de la famille Biden en Chine et en Ukraine.

Les e-mails de l’ordinateur portable ont été vérifiés par l’un des destinataires – Tony Bobulinski, un ancien partenaire commercial de Hunter Biden.

Un autre e-mail demande des réponses du colistier de Joe Biden, le sénateur Kamala Harris (D-CA).

Rapports de Fox News:

Une liste de «contacts nationaux clés» pour une coentreprise impliquant Jim et Hunter Biden et CEFC China Energy Co., aujourd’hui en faillite, comprenait l’actuel vice-président Joe Biden, l’actuel candidat à la vice-présidence, Kamala Harris, parmi d’autres démocrates de premier plan, a appris Fox News. Dans un e-mail exclusivement obtenu par Fox News, avec pour objet «Contacts / projets nationaux de phase 1» et daté du 15 mai 2017, le frère de Biden, Jim Biden, a partagé une liste de «contacts nationaux clés pour les projets cibles de la phase 1». L’e-mail n’est pas lié à l’ordinateur portable ou au disque dur appartenant prétendument à Hunter Biden, le fils de l’ancien vice-président.

Jim Biden est le frère du candidat démocrate.

Voici l’e-mail réel.

M. Bobulinski est l’un des récipiendaires du cc’d, avec Hunter Biden et deux autres.

Le sénateur Harris est spécifiquement nommé dans l’e-mail, avec plusieurs autres démocrates de haut niveau et un républicain.

La liste comprenait Harris, D-Calif .; Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, D-N.Y .; Sen. Amy Klobuchar, D-Minn .; Sen. Dianne Feinstein, D-Californie; Le sénateur Kirsten Gillibrand, D-N.Y .; Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo; Le maire de New York, Bill de Blasio; l’ancien gouverneur de Virginie Terry McCauliffe, entre autres.

Harris a-t-il déjà été contacté à ce sujet, et si oui, par qui?

Et quel rôle a-t-elle joué dans la conclusion d’un accord lucratif pour les Bidens en Chine

Bobulinski a confirmé à la fois l’authenticité du courrier électronique de l’ordinateur portable le concernant et affirme que la référence cryptique au «Big Guy», qui serait censé engranger 10 millions de dollars de l’accord avec une société d’énergie chinoise.

« The Big Guy » est en fait un surnom de la famille Biden pour Joe Biden, selon Bobulinksi.

Bobulinski faisait référence à un courriel, Fox News obtenu la semaine dernière, daté du 13 mai 2017, qui comprenait une discussion sur les «packages de rémunération» pour six personnes dans le cadre d’un accord commercial avec une entreprise énergétique chinoise. L’e-mail semblait identifier Biden comme «président / vice-président en fonction de l’accord avec le CEFC», dans une référence apparente à CEFC China Energy Co. Lors d’une discussion sur une répartition des capitaux propres pour l’accord, « 20 » pour « H » et « 10 détenus par H pour le grand? » est proposé sans plus de détails.

M. Bobulinski a confirmé que «10 détenus par H pour le grand gars» signifiaient que Hunter prenait une part de 20% pour lui-même plus une réduction de 10% pour canaliser son père, Joe Biden.

Le CEFC est proche du Parti communiste chinois au pouvoir, comme toutes les entreprises prospères de Chine continentale.

La société a également été impliquée dans l’initiative «Belt and Road» de Pékin par laquelle la Chine a cherché à utiliser sa puissance économique et manufacturière pour déplacer l’influence américaine dans le monde.

En savoir plus sur: NeonNettle.com

Amazon présente des «bracelets de fitness» orwelliens avec des microphones cachés qui enregistrent tout ce que les gens disent

Le dernier dispositif d’espionnage et de surveillance d’Amazon a été publié sous la forme d’un «Halo Band», qui est similaire à une Apple Watch ou à un Fitbit mais différent en ce qu’il collecte activement des informations personnelles à renvoyer au vaisseau mère.

La merveille technologique a un prix de lancement de 65 $, mais coûtera finalement 100 $ avec un abonnement mensuel de 4 $. Il est équipé d’un microphone pour enregistrer les conversations des gens, bien que contrairement à une Apple Watch, il n’ait pas d’écran et n’émette aucun son ni vibration.

Le Halo Band est essentiellement un appareil d’écoute qui est commercialisé comme un outil de «santé et de remise en forme». Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, affirme qu’il peut aider les gens à rester en bonne santé en sondant activement leur corps avec une technologie de numérisation exclusive.

«Le Halo Band vous demande de vous déshabiller et d’attacher un microphone afin qu’il puisse effectuer des analyses 3D de votre graisse corporelle et surveiller le ton de votre voix», lit-on dans un article du Washington Post sur la technologie.

«Il vous dira si vous n’avez pas fait d’exercice ou si vous n’avez pas suffisamment dormi; il décrira votre ton de voix; et toutes ces images de votre corps et tous ces enregistrements vocaux seront analysés par la technologie d’apprentissage automatique du tracker.»

Comparé à tous les autres appareils similaires sur le marché, la critique continue en expliquant que le Halo Band d’Amazon est de loin le plus invasif. L’ironie, cependant, est que les données volumineuses qu’il collecte ne sont pratiquement pas utilisées légitimement en ce qui concerne l’utilisateur final.

« The Halo recueille les informations les plus intimes que nous ayons vues à partir d’un gadget de santé grand public – et en fait la moindre des choses », indique la revue. « Ce portable est bien meilleur pour aider Amazon à recueillir des données que pour vous aider à être en bonne santé et heureux. »

Vous trouverez d’autres informations sur les technologies d’espionnage et de surveillance d’Amazon sur Evil.news.

Amazon ne veut pas que vous réfléchissiez de manière critique à la COVID-19

Essentiellement, le Halo Band d’Amazon est une Alexa portable qui ne peut pas lire de musique ou faire grand-chose d’autre que d’envoyer vos informations personnelles à Jeff Bezos et à ses espions.

Pendant ce temps, la société est occupée à interdire les livres sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) qui remettent en question le discours officiel du gouvernement sur la «pandémie».

Le titre COVID-19 de James Perloff et les agendas à venir: Red-Pilled, par exemple, a été retiré du site Web d’Amazon après avoir accumulé un modeste 3500 exemplaires vendus.

Le premier signe de problème a été lorsqu’Amazon a demandé à Perloff de «clarifier [ses] droits sur le livre», ce qu’il avait déjà fait avant de le remettre en vente en août. Avant qu’il ne puisse terminer la compilation des informations demandées, Amazon a informé Perloff que son livre avait été supprimé lors d’un « examen d’assurance qualité » pour violation des « directives relatives au contenu » d’Amazon.

Lorsque Perloff a demandé à Amazon de préciser quelles directives avaient été enfreintes, la société a répondu par une vague déclaration indiquant en quoi le « sujet » du livre était « en violation » des exigences de contenu de l’entreprise.

Ainsi, tout en prétendant soutenir la santé des gens avec le Halo Band, Amazon empêche simultanément les gens d’en savoir plus sur la façon de se protéger contre la contraction du virus chinois. Cela a du sens, non?

Amazon a également interdit le livre COVID-19 d’Ezra Levant, China Virus: How Justin Trudeau’s Pro-Communist Ideology Is Putting Canadians in Danger.

Soutenir la bête Amazon signifie également soutenir les technologies invasives comme le Halo Band, ainsi que la suppression de la liberté d’expression via les «brûlures de livres» numériques d’Amazon.

«[Amazon] est devenu un autre monstre d’une société aux tentacules de grande envergure», écrit Evan James pour Big League Politics. «Bien que nous aimions peut-être la rapidité d’expédition et la commodité qu’ils offrent, ce n’est qu’une autre succursale – quoique plutôt importante – de Woke Capital, ravie de la censure.»

Les sources de cet article incluent:

BigLeaguePolitics.com

NaturalNews.com

BigLeaguePolitics.com

NaturalNews.com

