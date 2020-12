Mise à jour de la situation, 16 décembre – Une contre-attaque épique préparée contre «Cyber Pearl Harbor»

La mise à jour de la situation du 16 décembre est intégrée ci-dessous. Elle dure environ 87 minutes. Voici les points forts:

Les résultats de l’audit médico-légal des systèmes de vote du Dominion concluent que les machines sont délibérément conçues pour modifier les votes grâce à des taux d’erreur artificiellement élevés, suivis d’une décision manuelle (correction) des bulletins de vote.

Les machines Dominion ont été réglées à un taux d’erreur de 68% dans le comté d’Antrim, puis à un taux d’erreur de 70% dans le comté de Clark, au Nevada, montrant maintenant deux comtés impliqués dans le trucage et le vol des élections criminelles.

Trump sait que ce «Cyber ​​Pearl Harbor» est plus grand que le 11 septembre.

Mitch McConnell devient «RINO complet» et dit aux autres sénateurs d’accepter les votes électoraux de Biden le 6 janvier.

Le président Trump accuse les machines du Dominion de produire de «fausses élections».

Sidney Powell demande que chaque machine à voter du Dominion soit saisie et soumise à un contrôle médico-légal.

57% des républicains pensent que la victoire de Trump est toujours probable par une action en justice.

La Cour suprême du Wisconsin rend une décision sur l’identification des électeurs sur des bulletins de vote spéciaux, jetant ainsi 200 000 voix en litige. (C’est ainsi que Trump gagne le Wisconsin.)

Trump accuse le secrétaire d’État du Michigan d’inconduite criminelle.

Détails sur le piratage SolarWinds et la directive d’urgence 21-01 CISA.

Le président du GOP de l’AZ dit que les votes électoraux du GOP sont les «votes légalement exprimés» pour l’État.

Comment une «élection contingente» du 6 janvier est susceptible de se dérouler.

Prather dit que Trump attendra jusqu’à la toute dernière minute pour invoquer la loi sur l’insurrection.

Trump pourrait annuler toute la dette nationale américaine due à la Chine, en raison de l’utilisation d’armes biologiques par la Chine et de la cyber-guerre contre l’Amérique.

Lin Wood dit aux Américains de se préparer, apparemment de se préparer pour les troupes dans les rues.

Le quatorzième amendement permet à Trump de retirer les électeurs de leurs fonctions publiques s’ils violent leurs serments et soutiennent la rébellion ou l’insurrection. Cela signifie que Trump pourrait gagner instantanément les votes électoraux du 6 janvier en invoquant simplement le quatorzième amendement avant ce jour.

Lin Wood dit GA Gov. Kemp et Sec. of State Raffensperger ira bientôt en prison.

L’AMA annule ses attaques sur l’hydroxychloroquine. Ce n’était qu’une imposture de faire approuver les vaccins sous «autorisation d’urgence».

Le ministère des Anciens Combattants veut d’abord vacciner les anciens combattants noirs, car ce sont toujours des noirs qui sont utilisés dans des expériences médicales.

Le représentant du GOP appelle Pelosi à vacciner tous les législateurs. Nous disons OUI! Vaccinez-les trois fois!

Sur MSNBC, le Dr Gupta dit que même après avoir reçu un vaccin, vous ne pouvez toujours pas voyager, vous pourriez être infecté et vous devez porter un masque. Sérieusement WTF?

Jeff Rose au DOJ. Richard Donoghue monte au poste d’adjoint. D’énormes implications.

Un ancien responsable du FBI plaide coupable d’avoir reçu des pots-de-vin.

Voici le podcast complet (90 min.).

Écoutez la mise à jour quotidienne de la situation sur Brighteon.com sur le canal Health Ranger Report:

Notes de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui

Rapport du groupe des opérations de sécurité alliées sur les systèmes de vote du Dominion et l’audit médico-légal:

«Nous concluons que le système de vote national est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections», a déclaré Russell Ramsland Jr., cofondateur d’Allied Security Operations Group, dans le rapport.

«Le système génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de vote. Les bulletins de vote électroniques sont ensuite transférés pour décision», a-t-il ajouté. Les erreurs intentionnelles conduisent à un examen en masse des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit.»

Il est essentiel de comprendre que le système national classe les bulletins de vote en deux catégories, 1) les bulletins de vote normaux et 2) les bulletins de vote adjugés. Les bulletins de vote envoyés à l’arbitrage peuvent être modifiés par les administrateurs, et les fichiers d’arbitrage peuvent être déplacés entre différents terminaux de pointage et de rapport des résultats (RTR) sans piste d’audit pour savoir quel administrateur juge (c.-à-d. Vote) le lot de bulletins de vote. Cela a démontré une erreur importante et fatale en matière de sécurité et d’intégrité électorale, car il ne fournit aucune observation significative du processus d’arbitrage ou de la piste de vérification de quel administrateur a effectivement statué sur les bulletins de vote. Les résultats de l’élection d’Antrim County 2020 ne sont pas certifiables. Ceci est le résultat d’une erreur de la machine et / ou du logiciel, et non d’une erreur humaine. De manière significative, le système informatique affiche les journaux de sélection des votes des années précédentes; mais toutes les entrées du journal des arbitrages pour le cycle électoral 2020 sont manquantes.

Clark County Nevada Dominion Machines a également expulsé «Environ 70% des bulletins de vote» – C’était dans les paramètres! – Le GatewayPundit

McConnell exhorte les sénateurs du GOP à s’abstenir de s’opposer aux votes électoraux – Breitbart.com

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), aurait exhorté les sénateurs du GOP à s’abstenir de s’opposer aux votes électoraux au moment de les compter au Congrès le mois prochain, faisant ces remarques lors d’un appel du caucus mardi.

McConnell, qui a officiellement reconnu mardi Joe Biden et Kamala Harris en tant que président élu et vice-président élu, aurait déclaré à ses collègues qu’une objection «n’est pas dans le meilleur intérêt de tout le monde», selon The Hill…

Président Trump: Un audit national montre une «fausse élection» – The Epoch Times

Le président Trump dit que le rapport médico-légal sur les machines du Dominion montre que les résultats des élections sont faux.

Il a tweeté: «C’est BIG NEWS. Les machines à voter du Dominion sont un désastre dans tout le pays. Changé les résultats d’une élection écrasante. Je ne peux pas laisser cela se produire.» Il a partagé un article contenant le rapport sur les réseaux sociaux.

Dans un autre article, il écrit: «De nombreux votes de Trump ont été acheminés vers Biden… Cette fausse élection ne peut plus tenir.»

Le rapport allègue que Dominion a été conçu à des fins frauduleuses.

Il se lit comme suit: «Nous concluons que le système électoral national est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.»

Il dit que le système crée des erreurs de vote intentionnelles.

«Les erreurs intentionnelles conduisent à un arbitrage en masse des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit. Cela conduit à une fraude électorale ou électorale.»

Sidney Powell: Chaque machine à voter doit être saisie et analysée médico-légale – The Epoch Times

Chaque machine à voter utilisée lors de l’élection de cette année devrait être saisie et examinée pour analyse médico-légale, selon l’avocat Sidney Powell, qui estime qu’il y a plus que suffisamment de causes criminelles probables pour justifier une telle décision.

Powell, qui a déposé un certain nombre de poursuites liées aux élections dans plusieurs États, a déclaré que le président Donald Trump pourrait utiliser son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère qui lui donnerait certaines autorités.

«Cela lui donne toutes sortes de pouvoirs – pour tout faire, de la saisie des actifs, au gel des choses, en exigeant la mise en fourrière des machines,»

«Chaque machine à voter dans le pays devrait être saisie dès maintenant», a ajouté Powell. Elle a également déposé des demandes d’urgence auprès de la Cour suprême dans le but de décertifier les résultats des élections de 2020 afin d’empêcher les électeurs de voter dans quatre États.

36% (des électeurs probables) pensent toujours qu’un Trump gagne vraisemblablement grâce aux contestations judiciaires – Rapports Rasmussen

Cinquante-sept pour cent (57%) des républicains, cependant, disent que les contestations judiciaires entraîneront probablement la réélection de Trump, avec 36% qui disent que c’est très probable.

La Cour suprême du Wisconsin déclare que la pandémie n’exempte pas les électeurs de prouver leur identité – The Epoch Times

La Cour suprême du Wisconsin a statué lundi que les restrictions de santé publique au milieu de la pandémie de virus du PCC ne sont pas des raisons valables pour que les gens votent absents sans montrer une pièce d’identité.

En vertu de la loi électorale du Wisconsin, un électeur peut se déclarer «incarcéré pour une durée indéterminée» en raison de son âge, d’une maladie physique ou d’une infirmité – un statut qui lui permet de soumettre une demande de vote par correspondance sans fournir une pièce d’identité avec photo. Dans une déclaration du 25 mars sur Facebook, le greffier du comté de Dane, Scott McDonell, a encouragé «tous les électeurs qui demandent un bulletin de vote et ont du mal à présenter une pièce d’identité valide» à «indiquer au besoin qu’ils sont incarcérés indéfiniment pour cause de maladie».

Tweets Trump:

D’énormes problèmes sont rencontrés avec les machines à voter. Ils sont tellement loin que c’est ridicule. Capable de remporter une victoire écrasante et de la réduire à une perte serrée. Ce n’est pas le but des États-Unis. Machines de protection des forces de l’ordre. NE PAS TAMPER, un crime. Beaucoup plus à venir!

Taux d’erreur de 68% dans les machines à voter du Michigan. Devrait être, selon la loi, un petit pourcentage d’un pour cent. Le secrétaire d’État du Michigan a-t-il enfreint la loi? Restez à l’écoute!

Dominion lié à Solar Winds et à leur récent piratage – Citizen Free Press

«Les gens n’ont pas dit quelles autres agences, mais dimanche soir, la société informatique SolarWinds, basée à Austin, au Texas, a déclaré que les mises à jour logicielles publiées en mars et juin de cette année avaient peut-être été subrepticement altérées dans une« offre manuelle hautement sophistiquée, ciblée et manuelle. attaque en chaîne par un État-nation.»

Tweet CISA:

Vient de publier: la directive d’urgence 21-01 appelle toutes les agences civiles fédérales à examiner leurs réseaux pour détecter les indicateurs de compromission et à déconnecter ou mettre immédiatement hors tension les produits SolarWinds Orion. En savoir plus: http://cisa.gov/news/2020/12/13/cisa-issues-emergency-directive-mitigate-compromise-solarwinds-orion-network

Le président du GOP de l’Arizona déclare que les électeurs républicains «représentent les votes légalement exprimés dans notre État» – The Epoch Times

La présidente du GOP de l’Arizona, Kelli Ward, a déclaré que les électeurs du Collège électoral républicain de son État, qui ont voté lundi pour le président Donald Trump, estiment qu’ils sont les électeurs qui «représentent les votes légalement exprimés dans notre État».

Les électeurs républicains de sept États, dont l’Arizona, ont voté lundi pour Trump à la manière d’un collège électoral

Ward, qui est l’un des 11 électeurs du GOP de l’Arizona, a déclaré lundi à NTD Television « The Nation Speaks » qu’elle pensait que les électeurs républicains de tous les États en question partageaient son point de vue selon lequel ils représentaient les votes légitimement exprimés lors des élections de novembre, ce qui elle a dit qu’elle était entachée d’irrégularités et d’allégations de fraude.

Tweets Lin Wood:

« Mieux vaut prévenir que guérir… Assurez-vous d’avoir BEAUCOUP d’eau, de nourriture, de lampes de poche et de piles, de bougies, de radio, de fournitures du 2e amendement et d’un plan pour rencontrer les dirigeants de vos communautés »

«L’Amérique a désespérément besoin d’un bon ménage… Beaucoup trop de corruption et d’avidité. @realDonaldTrump va tout nettoyer pour We The People… Steady».

Le 14e amendement mentionne également que Trump peut dépouiller les «électeurs» de leurs fonctions:

Seconde. 3: Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès, ni électeur du président et du vice-président, ni occuper une fonction, civile ou militaire, sous les États-Unis, ou sous un État, qui, ayant déjà prêté serment, en tant que membre du Congrès, ou en tant qu’officier des États-Unis, ou en tant que membre de toute législature d’État, ou en tant qu’officier exécutif ou judiciaire d’un État, pour soutenir la Constitution des États-Unis, se sera engagé dans une insurrection ou une rébellion contre le même, ou aidé ou réconforté ses ennemis. Mais le Congrès peut, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, supprimer un tel handicap.

L’Association médicale américaine annule la déclaration précédente contre la prescription d’hydroxychloroquine aux patients COVID-19 – LenBilen.com

L’American Medical Association (AMA), dans un geste surprenant, a officiellement annulé une déclaration précédente contre l’utilisation de l’hydroxychloroquine (HCQ) dans le traitement des patients COVID-19, donnant aux médecins le droit de recommencer à utiliser le médicament à leur discrétion.

Le ministère des Anciens Combattants donnera la priorité aux vétérans des minorités lors du lancement initial du vaccin COVID-19 – Washington Examiner

Le ministère des Anciens Combattants accordera la priorité aux vétérans noirs, hispaniques et amérindiens pour recevoir les vaccins COVID-19.

Le représentant du GOP Davis appelle Pelosi à vacciner et à rouvrir le Congrès – The Epoch Times

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) montre un «manquement au devoir» en omettant de rendre public un plan pour les assistants du Congrès et les employés du complexe du Capitole pour obtenir la vaccination contre le virus du PCC, selon le représentant Rodney Davis (R- Mauvais.).

«Il doit y avoir un plan en place, et elle a lamentablement échoué dans la planification des tests de la Maison plus tôt cette année, elle doit donc faire preuve d’un peu plus de prévoyance dans le processus de vaccination et planifier à l’avance», a déclaré Davis à Epoch Times sur 15 déc.

MSNBC / Dr Gupta: «Ce n’est pas parce que vous vous faites vacciner après la deuxième dose que vous devriez voyager. … Vous pourriez toujours être infecté et le transmettre à d’autres.»

Jeff Rosen au DOJ – DOJ.gov

AG / DOJ suppléant par intérim: Richard Donoghue. Donoghue a servi dans le Judge Advocate General’s Corps de l’armée des États-Unis, où il était juge militaire, procureur, avocat de la défense et avocat en justice. Il a également servi dans la 82nd Airborne Division.

Un ancien responsable du FBI plaide coupable d’avoir reçu des pots-de-vin, falsifiant la déclaration de revenus – LocalNews8

L’ancien responsable du Federal Bureau of Investigation, James Heslep, 51 ans, de Gainesville, en Virginie, a plaidé coupable d’avoir reçu un pot-de-vin d’un agent public et d’avoir fait et souscrit une fausse déclaration de revenus fédérale, a annoncé lundi le procureur américain Bart M. Davis.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Tucker Carlson écrase SOROS et le procureur du district de Los Angeles, George Gascón

Tucker Carlson écrase SOROS et le procureur du district de Los Angeles, George Gascón

Tucker Carlson se penche en profondeur sur les élections les plus importantes du pays qui ont un impact sur nos vies – mais comme peu de médias y prêtent attention, un petit groupe de radicaux a eu une énorme influence. Regardez ce que George Soros a fait – il a profité de notre système.

Tucker Carlson takes a deep dive into the nation's most important elections that impact our lives — but since few media outlets pay attention, a small group of radicals have had huge influence. Look at what George Soros has done — he's taken advantage of our system. pic.twitter.com/rrBmZQ8jkw — (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) December 16, 2020

Alex Christoforou

Un ancien vérificateur de faits de Facebook révèle que les médias sociaux sont utilisés comme une arme pour forcer le respect du communisme mondial et du marxisme médical

Un ancien vérificateur de faits de Facebook est sorti et a révélé comment la «vérification des faits» fonctionne vraiment. Les détails ont été publiés sur LinkedIn par Jean-Pierre «Raven» Grégoire. Facebook censure rapidement toute personne qui ne respecte pas les directives de contrôle. Facebook n’autorisera les informations sur Covid-19 que s’il prend en charge le récit de l’arrêt du masque-haut-séparé-isoler-et-vacciner. La censure belliqueuse par Facebook des défenseurs de la liberté de la santé, des conservateurs et des patriotes n’est qu’un début. Facebook est utilisé comme arme pour manipuler les utilisateurs dans la soumission intellectuelle – forçant l’acceptation des politiques de gauche, du marxisme médical et du communisme mondial via «The Great Reset».

«Je ne peux pas dire cela sur Facebook, mais je pense qu’il est important de le dire. J’étais un vérificateur de faits Facebook. Et vos théories du complot sur Facebook sont plus vraies que vous ne le pensez », a écrit Grégoire, qui travaillait en tant que sous-traitant tiers pour Appen, une organisation de vérification des faits sur Facebook. L’entreprise est située au Canada et se coordonne avec une entreprise en Inde pour étouffer la liberté d’expression des Américains.

Facebook identifie les messages conservateurs, patriotiques et sur la liberté de la santé et les transmet à des «vérificateurs de faits» étrangers

Grégoire a déclaré que Mark Zuckerburg ne pouvait pas censurer directement quiconque sur la plate-forme parce que Facebook est une plate-forme ouverte. Au lieu de censurer purement et simplement les gens, Facebook utilise plusieurs sociétés tierces pour «vérifier les faits». C’est ainsi que Facebook censure légalement ses utilisateurs et contrôle le récit dans le paysage des médias sociaux. Mais la censure est plus grande que Zuckerburg et ses opinions.

Facebook, à l’instar des autres grandes entreprises technologiques, contrôle une part importante des informations que les gens voient et lisent quotidiennement. Sachant cela, les intérêts particuliers, les gouvernements et ceux qui ont des intérêts politiques et commerciaux essaient constamment d’influencer les dirigeants de Facebook. Si ces intérêts particuliers peuvent restreindre le flux d’informations concurrentes et étouffer la dissidence sur des sujets importants, alors ils peuvent réussir à laver le cerveau de pans entiers de personnes pour qu’elles acceptent leurs plans, produits et visions.

Cette corruption et cette manipulation ne montrent aucun semblant de libre marché. Arrêter la libre circulation des idées est oppressant et anti-américain. Facebook et d’autres plates-formes Big Tech sont devenus des systèmes de contrôle de la pensée militarisés utilisés à des fins tyranniques.

Facebook est utilisé comme une arme pour manipuler le monde afin qu’il accepte le marxisme médical et le communisme mondial

Des personnalités riches et puissantes comme Al Gore, Justin Trudeau, Bill Gates, George Soros et Klaus Schwab travaillent pour un nouvel ordre mondial – une réinitialisation mondiale – qui institue une nouvelle économie mondiale. Ces responsables sont de mèche avec Zuckerburg et contrôleront le contenu sur Facebook pour refléter leur vision de l’avenir.

Grégoire a déclaré que le contenu est envoyé directement aux vérificateurs de faits s’il contient des idées et des termes conservateurs. Lorsque les messages de gauche sont signalés pour violence, les vérificateurs de faits les ignorent, même lorsqu’ils enfreignent les conditions d’utilisation de Facebook ou la loi fédérale. Lorsque le gouvernement sévit contre Facebook, la société de médias sociaux rejette le blâme sur les vérificateurs de faits étrangers, une question qui ne relève pas de la compétence du gouvernement.

Selon Grégoire, Facebook a créé un programme qui «alimente automatiquement les publications dans notre service». Les algorithmes de Facebook analysent activement le contenu des publications et trient les images et les lignes de texte courantes. Tout ce qui figure sur leur liste noire est automatiquement signalé et envoyé à l’étranger aux vérificateurs de faits. Les vérificateurs de faits ne recherchent pas les messages conservateurs; c’est Zuckerburg et son équipe qui les détectent automatiquement et les envoient pour suppression. Cet algorithme Facebook discréditera un article entier s’il ne contient qu’une seule phrase qui soutient des principes ou des idées conservateurs. Cette tactique est également déployée contre les défenseurs de la liberté de la santé.

Grégoire a dit: «tant que nous poussons tous la même idée, ce que nous disons devient vérité. C’est la psychologie standard et les Américains sont les plus faciles à manipuler avec ça.» Grégoire a déclaré que les vérificateurs de faits écrivent des articles et citent leurs propres articles comme preuves. « Nous n’autorisons les membres à nous rejoindre que s’ils réussissent un test, ce test est une enquête basée sur l’opinion, cependant, ils doivent répondre à tous ceux qui se penchent de gauche, sinon ils ne sont pas autorisés à rejoindre, nous ne serons pas dilués. »

Grégoire avertit maintenant que la Chine comprend ce système et fait tout ce qu’elle peut pour s’assurer que toutes les preuves de fraude électorale sont blanchies et que la tentative coordonnée de renverser un président dûment élu est rendue complète par une manipulation massive du peuple américain. Grégoire a déclaré que de nombreux membres du Congrès sont sur la «grande réinitialisation», y compris Biden et Harris. Grégoire a déclaré qu’une partie de leur plan était de déclencher une guerre raciale pour créer une insurrection, comme cela a été fait tout au long de 2020.

Visitez Censorship.News pour en savoir plus sur la manipulation de Big Tech.

Les sources comprennent:

WeLoveTrump.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

HEADS-UP: des «problèmes» commencent à apparaître dans le déploiement de Pfizer

Un travailleur de la santé en Alaska a été hospitalisé mardi pour une «réaction allergique grave» après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer, selon le New York Times.

La personne, qui n’avait aucune allergie connue aux médicaments, était toujours à l’hôpital mercredi matin sous observation, selon le rapport. On ne sait pas s’ils souffrent d’autres types d’allergies. La réaction du résident de l’Alaska aurait été similaire aux réactions anaphylactiques que deux travailleurs de la guérison en Grande-Bretagne ont subis après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech la semaine dernière – qui se sont tous deux rétablis. Il est à noter qu’ils avaient tous deux des antécédents d’allergies graves. L’une, une femme de 49 ans, est allergique aux œufs (qui, selon Pfizer, ne sont pas dans leur vaccin). L’autre, une femme de 40 ans, est allergique à plusieurs médicaments différents. Les deux portent systématiquement des appareils de type EpiPenn en cas de réactions.

Après que les travailleurs britanniques soient tombés malades, les autorités de ce pays ont initialement mis en garde contre l’administration des vaccins à toute personne ayant des antécédents de réactions allergiques graves. Ils ont par la suite clarifié leurs préoccupations, changeant le libellé de «réactions allergiques graves» pour préciser que le vaccin ne devrait pas être administré à quiconque a déjà eu une réaction anaphylactique à un aliment, un médicament ou un vaccin. Ce type de réaction à un vaccin est «très rare», ont-ils déclaré. -NYT

Aucun effet indésirable grave n’a été signalé au cours de l’essai américain de Pfizer impliquant plus de 40 000 participants, mis à part les courbatures, la fièvre et d’autres effets secondaires «mineurs».

Des maux de tête tout autour

Comme le note Bloomberg, le premier hoquet dans la distribution du vaccin de Pfizer ne fait que commencer – y compris un retard dans la livraison de 3900 injections dans deux États, et l’annonce qu’environ 900 000 doses de moins seraient livrées la semaine prochaine que celles expédiées cette semaine.

Quatre plateaux de livraison du vaccin Pfizer-BioNTech SE ont été retirés de la livraison en Californie et en Alabama cette semaine et renvoyés à l’entreprise parce qu’ils étaient plus froids que prévu, selon Gustave Perna, le général de l’armée qui sert de chef des opérations à l’opération Warp Speed officier. Chacun des plateaux peut probablement être utilisé pour vacciner 975 personnes. Pfizer a déclaré que sa formule devait être stockée à 70 degrés en dessous de zéro Celsius, l’équivalent de 94 degrés en dessous de zéro Fahrenheit. Ces plateaux se sont révélés beaucoup plus froids, selon Perna. -Bloomberg

« Nous ne prenions aucun risque », a déclaré Perna lors d’un point de presse mercredi.

Les doses Pfizer sont expédiées dans des conteneurs à température contrôlée développés par les ingénieurs de la société, chacun d’entre eux étant équipé d’un suivi GPS « pour une localisation et une surveillance de la température en continu et en temps réel », selon la société.

Pendant ce temps, environ 2 millions de doses du vaccin Pfizer seront expédiées la semaine prochaine aux États-Unis, soit 900 000 de moins que les 2,9 millions de doses disponibles cette semaine. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a reconnu le hoquet de production en disant: « Comme vous le savez, ils ont fini par manquer de la moitié de ce qu’ils pensaient pouvoir produire et de ce qu’ils avaient annoncé qu’ils seraient capables de produire » en 2020.

«Ils produisent actuellement à leur capacité maximale pour livrer les 100 millions de dollars inclus dans la première tranche du contrat avec nous, et nous fournissons un soutien à la fabrication», a ajouté Azar.

Et mardi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les expéditions de centaines de milliers de doses avaient été bloquées en raison d’un « problème de production avec Pfizer ».

La société a repoussé, la porte-parole Amy Rose affirmant que la société « n’a eu aucun problème de production avec notre vaccin COVID-19, et qu’aucune expédition contenant le vaccin n’est en attente ou retardée », ajoutant: « Nous continuons à expédier nos commandes à les emplacements spécifiés par le gouvernement américain. »

Dark Outpost 15/12/2020 Le pape avoue: c’est un mensonge

Dans un développement étonnant, une vidéo a été publiée du pape François emprisonné, avouant que tout ce que l’Église catholique romaine a enseigné est un MENSONGE! Nous discutons de cela ainsi que des Évangiles Gnostiques avec Brice Watson de Esoteric Atlanta. Laissez le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet sur https://watch.darkoutpost.tv!

Commentaire de l’internauteTakuto:

Je parle italien. C’est un canular, un faux texte complet, pas une traduction, mais de la fantaisie! Désolé, mais vous devriez vérifier vos sources personnellement et avec des traducteurs dans ce cas.

Commentaire de l’internaute Batmanroxus :

Le christianisme protestant est l’Église catholique romaine. Ne te trompes pas. C’est TOUT un mensonge satanique. Tout est enraciné dans le sacrifice du sang humain. Arrêtez de vous tromper. Regarde les sacrements, bois mon sang (adrénochrome), mange ça en souvenir de moi (cannibalisme). Vous avez adhéré à un culte du sang luciférien. Vous laissez quelqu’un vous convaincre que vous n’êtes pas assez bon pour Dieu sans boire le cool-aid. Le christianisme post-romain est un mensonge démoniaque, TOUT DE CELA.

Commentaire de l’internaute TrumpQQ20201 :

David,

Avez-vous traduit cela vous-même ou avez-vous fait des recherches avant de publier ces déchets? Quiconque comprend l’italien sait que rien de ce que la traduction dit que le pape dit n’est vrai que lorsqu’il parle anglais. Au fait, il n’est pas dans une cellule de prison, il est à la conférence. L’avez-vous même regardé? Il remercie le groupe de conférence de l’avoir invité à prendre la parole. Il parle des frères de Joseph qui vont en Égypte et ont de l’argent pour acheter de la nourriture, mais ils y ont trouvé leur frère. Il dit que nous devons nous traiter les uns les autres comme nous sommes tous frères, nous devons nous réunir. Il demande nos prières et dit qu’il priera pour nous. N’est-il pas temps pour une rétractation et la vérité? Comment peut-on croire quoi que ce soit sur l’avant-poste sombre si c’est ce que vous révélez… un tas de mensonges? Payer de l’argent pour entendre plus de BS? Non merci. En fait, je me désabonne également des trucs gratuits.

Commentaire de l’internaute mjt0520 :

Le Vatican est sous le contrôle de satan depuis 1972 et Sœur Lucie a été chargée par la Bienheureuse Vierge Marie de rendre public le 3e secret de Fatima dans les années 1960 ou avant sa mort, mais les papes précédents ont refusé de le publier, jusque dans les années 1980, mais n’en ont rendu public qu’une partie de celui-ci. Raison pour laquelle le pape Jean-Paul II est en enfer par Angelica Zambrano qui est morte et Jésus lui a montré à la fois l’enfer et le paradis.

Commentaire de l’internaute zuni :

Le Vatican est criblé de symbolisme païen démoniaque. Nous savons tous qu’il représente Satan et ses démons. Oui, en effet, le Vatican, comme la royauté, la grande industrie pharmaceutique, les géants des médias et tout le reste est le terrain de jeu de Satan … Dieu Tout-Puissant Yahvé ne peut pas arriver assez tôt pour débarrasser le monde de ce MAL une fois pour toutes!

Commentaire de l’internaute cimitar :

Désolé, mais cela ressemble à des conneries! Il est toujours le pape Commie! Les méchants ne sont plus arrêtés quoi qu’ils fassent, en particulier ceux qui sont puissants dans les plus hauts échelons de la religion comme le pape qui est aussi une marionnette du NWO et de leur agenda! S’il disait réellement ce que les sous-titres décrivent, ce serait une nouvelle sensationnelle en première page et bouleverserait le monde entier! Il ne donne pas non plus d’audience directe via vidéo, mais tout est diffusé via les canaux appropriés et via leur journal du Vatican! Vous êtes le seul à prétendre cela et ce n’est que du pur non-sens! Aucune de ces personnes, quelle que soit la corruption ou la culpabilité, ne fait jamais des aveux devant la caméra et l’envoie ensuite au monde!

Ça se passe! – Le NOUVEAU COVID muté secoue le Royaume-Uni alors que les vaccins ont allumé un contre-feu! – Soyez prêts!

Josh Sigurdson rapporte que le nouveau coronavirus muté secoue le Royaume-Uni en ce moment alors que le déploiement du vaccin voit une résistance massive, y compris le PDG de Pfizer lui-même affirmant qu’il ne le prendra pas de si tôt.

Fait intéressant en octobre, des fuites du gouvernement canadien parlaient de la manière dont il y aurait des camps d’internement pour les négateurs de Covid ainsi que du déploiement de nouveaux verrouillages basés sur un coronavirus muté appelé Covid-21. Cela commencerait à se répandre vers novembre 2020 et conduirait les gens à accepter un niveau de contrôle encore plus grand sur la population. Au fur et à mesure que de nouveaux verrouillages étaient mis en place, de pires restrictions frappaient le public, poussant des millions de personnes dans la pauvreté. Eh bien, ça se passe. Ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Alors que les effets secondaires du vaccin s’accumulent, le crédit social est essentiellement déployé à ses côtés, empêchant à l’avenir les gens d’avoir un compte bancaire, d’aller dans un lieu public ou de voyager sans le vaccin largement non testé déployé par l’un des plus a poursuivi des entreprises dans le monde.

Restez à l’écoute alors que nous continuons à couvrir cela de près!

La vengeance de Trump! CNN se retrouve en grande difficulté… Leur complicité, Hollywood et d’autres!

Par: Justus Knight!

À l’émission d’aujourd’hui:

Alors que nous continuons d’espérer et de prier pour que l’Amérique se réveille en réalisant que leurs libertés leur ont été volées de la manière la plus odieuse et la plus flagrante, nous regardons malheureusement plutôt les sbires stupides continuer à faire preuve d’inaction ou d’inquiétude pour le fait que la liberté très fondamentale que nos ancêtres nous ont offerte pour préserver la République leur est enlevée sous leur nez. Mais, bien sûr, leur nez est trop haut dans l’air avec mépris et dédain pour la République parce que leurs médias leur ont dit que c’est une terre atroce qui ne mérite aucun respect, seulement de la haine. Leurs politiciens les ont emprisonnés et bâillonnés et ils ont simplement demandé plus, se penchant pour que le bras long proverbial de la loi puisse leur gifler le derrière et d’une certaine manière sycophante, ils pensent pouvoir « plaire à la couronne » afin qu’ils obtiennent un pardon leurs actions trompeuses contre l’humanité, la Terre-Mère et les seigneurs de leurs gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. Alors que se passe-t-il si leur souhait est exaucé et que l’homme qu’ils appellent un tyran diabolique est démis de ses fonctions, que se passe-t-il si Trump finit par quitter et que la nouvelle administration est officiellement assermentée? Qu’y a-t-il d’autre alors avec lui? Ce n’est probablement pas ce dont tout le monde parle, et il s’agit du temps GD!

Lorsque vous construisez une histoire de haine, une réputation de répugnance et une suite de peur, alors vous êtes lié (pour toujours Amen) par ces chaînes. Le Seigneur ne vous jugera pas différemment de votre prochain. Alors, vous demandez peut-être, où est la terre verte de Dieu Justus va-t-il avec cela? Eh bien, il est maintenant temps de laisser tomber le script et de vous montrer. Parcourons un peu l’histoire et montrons combien d’entre eux ont bâti leur carrière, leur réputation, leur stature politique, leurs moyens de subsistance et leurs réseaux sur un seul concept. HATE TRUMP. Eh bien, si cet objectif de HATE a disparu, que se passe-t-il ensuite. Nous y reviendrons sous peu, mais passons d’abord par un montage de moments qui ont défini le destin de tant d’âmes sombres.

Dieu vitesse et que Dieu bénisse

Sources référencées:

IM THRILLED AS TRUMP,RUNNIG SLOW MO IN 2 PUTIN’S POWERFUL 💪🏻💪🏻,ON A HOT,SANDY(PRIVATE)

BEACH.YEAH SHORTY,I WANT2 WIGGLE MY TOES IN SAND W/U — Cher (@cher) January 18, 2017

How horrible. Voldemort was nowhere near as bad. https://t.co/hFO0XmOpPH — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 8, 2015

Has melania even thought about doing something with her be best shit during these times? I see regular ass awesome people on my timeline all day doing all they can to make people happy and this wifebot is working on whatever the fuck a tennis gazebo is — chrissy teigen (@chrissyteigen) March 18, 2020

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

https://ew.com/tv/2017/09/21/jimmy-kimmel-blasts-trump-cassidy-health-care-round-3/

https://www.breitbart.com/entertainment/2019/05/20/robert-de-niro-booed-during-trump-rant-impeachment-and-imprisonment-how-you-make-america-great-again/

https://www.msn.com/en-us/news/politics/stephen-colbert-goes-off-on-trump-following-impotent-facebook-speech-you-re-a-petty-angry-man-desperate-for-validation/ar-BB1bBjxV

https://www.lifenews.com/2020/11/12/chris-cuomo-threatens-trump-supporters-they-must-answer-for-defending-trump/

.@PressSec @KayleighMcEnany's closing statement at today's briefing was a #mustwatch, absolutely torching the liberal media's purposeful lack of curiosity and interest in Eric Swalwell's relationship with Chinese spy #FangFang but spent years spinning Trump-Russia lies (1/) pic.twitter.com/vNJ87wg9IB — Curtis Houck (@CurtisHouck) December 15, 2020

https://www.bizpacreview.com/2019/10/12/5-top-shep-smith-anti-trump-rants-and-unhinged-meltdowns-838324/

.@PressSec @KayleighMcEnany's closing statement at today's briefing was a #mustwatch, absolutely torching the liberal media's purposeful lack of curiosity and interest in Eric Swalwell's relationship with Chinese spy #FangFang but spent years spinning Trump-Russia lies (1/) pic.twitter.com/vNJ87wg9IB — Curtis Houck (@CurtisHouck) December 15, 2020

https://www.foxnews.com/media/kayleigh-mcenany-scolds-media-ignoring-eric-swalwell-hunter-biden?fbclid=IwAR1UUtjtRlyZz79jEB_ob2eEAm7BfIsIo6Cfa1sI1Y-Um4o3K2YJAM-o6FY

https://m.washingtontimes.com/news/2020/mar/19/christine-teigen-lashes-out-with-bizarre-hate-scre/?fbclid=IwAR3SsqtsFRCdFQgFutpValzFsnXwuz-a4x5oC1h5kVGufoE9GusO08AoU3k

