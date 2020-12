Un expert français des maladies infectieuses met en garde contre les dangers du vaccin COVID-19

Un expert français des maladies infectieuses a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la «fréquence élevée» des effets secondaires observés chez les personnes recevant le vaccin COVID-19.

Le professeur Eric Caumes, chef du département des maladies infectieuses et tropicales d’un grand hôpital parisien et un grand expert du COVID-19 en France, a déclaré qu’il n’avait jamais vu autant d’effets indésirables d’un vaccin que nous le voyons avec le vaccin de Pfizer, qui devrait être largement diffusé en France le mois prochain.

Dans un entretien avec le quotidien français Le Parisien, il a évoqué les problèmes qu’il a relevés après avoir examiné un rapport de la FDA sur le vaccin Pfizer, en déclarant: «En lisant les 53 pages, quelque chose m’a frappé. Je n’ai jamais vu une fréquence aussi élevée d’événements indésirables pour un vaccin. Hormis les réactions d’injection mineures telles que rougeurs et douleurs locales, d’autres effets indésirables surviennent à des taux relativement élevés, en particulier chez les jeunes et après la deuxième dose.»

Il a souligné que si les fièvres ne sont pas si inhabituelles après avoir reçu un type de vaccin, 15,8% des personnes âgées de 18 à 55 ans avaient une fièvre de 38 degrés Celsius ou plus dans la semaine suivant la deuxième injection du vaccin COVID-19, et 45 pour cent avaient besoin de médicaments pour soulager la fièvre ou la douleur. Un autre 55% avaient des maux de tête, a-t-il dit, tandis que 62% étaient fatigués. «Non, vraiment, c’est beaucoup trop, il y a peut-être un problème…», a-t-il ajouté.

Caumes a mentionné qu’il est normalement un grand défenseur des vaccins, qui, selon lui, sont des miracles et «les médicaments les plus intelligents qui soient, car ils préviennent plutôt que guérir». Néanmoins, il s’est senti obligé de dire la vérité sur le vaccin COVID-19 parce qu’il craint que les gens cessent de faire confiance aux médecins s’ils ne discutent pas de ces problèmes.

Le gouvernement français a déjà acheté suffisamment de doses du vaccin COVID-19 pour administrer des injections doubles à 100 millions de personnes malgré une population de seulement 68 millions d’habitants. Ils prévoient de commencer à les administrer aux masses en janvier. Caumes s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement français avait déjà payé pour les piqûres «sans même savoir s’ils étaient sûrs».

«Si nous gâchons cela, toute l’histoire de la vaccinologie sera discréditée», a-t-il déclaré.

Nous n’avons aucune preuve que le vaccin est sûr

Le Parisien a également demandé à Caumes son avis sur les autorités anglaises ayant émis une recommandation d’urgence deux jours après le début de leur campagne de vaccination, conseillant aux personnes souffrant d’allergies sévères d’éviter le tir après que certains patients aient ressenti des effets secondaires graves. Il s’est dit surpris car ces types de réactions n’apparaissaient pas dans la documentation de la FDA, qui est sa seule source. «Cela confirme que nous ne devons pas nous précipiter», a-t-il déclaré.

Bien qu’il pense toujours que les personnes âgées qui courent le plus grand risque de mourir du [virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 devraient se faire vacciner, il ne pense pas que des personnes jeunes ou en bonne santé devraient faire la queue pour le vaccin. Il a déclaré qu’en plus du manque d’informations à ce sujet, les vaccins à ARNm n’avaient jamais été utilisés auparavant.

Il a déclaré: «Peut-être qu’ils sont révolutionnaires, mais je veux une preuve de leur fiabilité, sinon cela équivaut à faire une confiance aveugle à l’industrie.»

Caumes a également déclaré que si les Français sont négligents pendant les vacances, le pays pourrait voir une troisième vague de virus frapper vers la mi-janvier. Il pense que les cas ne chutent pas là parce que les gens ne suivent pas les mesures de distanciation sociale.

Le deuxième verrouillage du gouvernement français a été levé aujourd’hui et sera remplacé par un couvre-feu. Les habitants du pays seront autorisés à se déplacer librement pendant la journée mais ne pourront partir avec autorisation que de 20h à 6h.

Les gens du monde entier ont hâte de voir la pandémie prendre fin, mais il reste encore tant de questions sans réponse sur ce vaccin et il est important de ne pas laisser ces espoirs l’emporter sur le bon sens.

Les vaccins COVID-19 contiennent des épitopes mortels qui provoquent des maladies auto-immunes

Lors d’une récente conférence de presse sur la liberté médicale en Pennsylvanie, le Dr James Lyons-Weiler a vivement réprimandé Big Pharma pour avoir lancé des vaccins mortels contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés] [de la Coronavirus 2019 Desease (maladie)] (COVID-19) qui contiennent des ingrédients connus pour provoquer des maladies auto-immunes.

Plutôt que de suivre les conseils du Dr Lyons-Weiler les exhortant à supprimer ce que l’on appelle les épitopes de leurs formules de vaccin, les sociétés de vaccins se sont précipitées tout au long du processus de développement pour faire sortir rapidement les vaccins dans le cadre du programme Operation Warp Speed ​​du président Donald Trump.

«Historiquement, les vaccins contre les coronavirus ont eu un bilan de sécurité terrible», affirme le Dr Lyons-Weiler.

«Il existe une condition connue sous le nom d’amélioration de la maladie due à un primate pathogène, et cela a été découvert chez des animaux vaccinés lors d’études antérieures sur la sécurité des vaccins… où les animaux vaccinés ont contracté des maladies plus graves après avoir été vaccinés. Et puis, lorsqu’ils ont contracté une infection par le vaccin de type sauvage, plus d’animaux ont contracté des infections graves, des maladies graves et plus d’animaux sont morts.»

Chercheur lui-même évalué par des pairs, le Dr Lyons-Weiler a mené des recherches approfondies sur les vaccins contre les coronavirus, y compris ceux actuellement en cours de développement pour le SRAS-CoV-2. Ce qu’il a découvert, c’est que certains constituants protéiques qu’ils contiennent sont responsables du déclenchement des maladies graves susmentionnées.

«J’ai découvert que toutes les protéines du virus SARS-CoV-2, sauf une, ont ce que nous appelons des épitopes dangereux, qui sont des parties de protéines capables de provoquer des maladies immunitaires, des maladies auto-immunes et des réponses immunitaires contre les protéines de notre propre corps», a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

«Environ un tiers des protéines qui pourraient être ciblées par des maladies auto-immunes par les protéines virales du SRAS-CoV-2, soit par infection soit par injection, ciblent le système immunitaire. Mais depuis le début, il semble que ce virus a développé sa capacité à attaquer notre système immunitaire dans le cadre de sa capacité à provoquer des maladies.

Pour plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés] [de la Coronavirus 2019 Desease (maladie)] (COVID-19), visitez Pandemic.news.

Les vaccins COVID-19 déclencheront une pandémie de nouvelles maladies auto-immunes

Le Dr Lyons-Weiler a correctement prédit que la COVID-19 n’est pas seulement un virus respiratoire avec des symptômes respiratoires, mais plutôt un virus immunitaire qui peut endommager les tissus dans tout le corps. Dans cet esprit, pourquoi alors les fabricants de vaccins ont-ils créé des vaccins contenant les mêmes constituants immunitaires?

«Cela affecte de nombreux tissus à travers le corps et il y a de sérieuses inquiétudes si vous allez être infecté», dit-il. «Mais où est la grave préoccupation si on vous injecte ces mêmes protéines?»

Le Dr Lyons-Weiler a essayé d’avertir chaque société de vaccins qui a annoncé qu’elle développerait un vaccin COVID-19 à propos de ces épitopes, pour ne recevoir aucune réponse. Tous, dit-il, ont commencé à développer leurs propres vaccins anti-COVID-19 respectifs, qui sont maintenant imposés au monde comme un «remède» à la «pandémie».

«Pas un seul, à ma connaissance, pas un seul fabricant de vaccins n’a tenu compte de mon avertissement de supprimer ces épitopes dangereux des vaccins avant qu’ils ne formulent leurs vaccins, bien que mon étude ait été envoyée par courrier électronique avec un appel à envisager de supprimer ces épitopes dangereux», a fulminé le Dr Lyons-Weiler vers la fin de son discours.

L’amélioration de la maladie due à l’amorçage pathogène, en passant, est juste une façon sophistiquée de dire que le vaccin crée de nouvelles portes dans le système immunitaire, permettant aux produits chimiques qu’ils contiennent d’infliger de nouveaux dommages à ceux qui les reçoivent.

«C’est la preuve que les fabricants de ces vaccins, ou les personnes qui les sous-tendent, n’ont pas vraiment de remède en tête, mais plutôt d’autres objectifs pervers comme imposer plus de contrôle sur notre corps», a écrit un utilisateur de Twitter en réponse à une publication vidéo des déclarations du Dr Lyons-Weiler.

«Ou peut-être un dépeuplement pur et simple?» a demandé à un autre en réponse, en s’appuyant sur les commentaires des autres sur la façon dont les fabricants de vaccins sont entièrement immunisés de toute responsabilité pour les dommages causés par leurs coups.

Le régulateur britannique avertit le public d’éviter les injections de Covid-19 s’il souffre déjà d’allergies

Les fabricants de vaccins concluent des contrats historiques avec des gouvernements du monde entier. Ces contrats garantissent que le fabricant de vaccins sera indemnisé et à l’abri de toute responsabilité lorsque ses inoculations de coronavirus nuisent à des receveurs humains. Pfizer / BioNTech a déjà signé leur accord avec le Royaume-Uni. Il n’y a actuellement aucune incitation à une norme de sécurité des vaccins et aucune incitation à améliorer la sécurité des vaccins car ces expériences sont déployées en masse auprès du public. Les populations n’ont plus d’autre choix que de se renseigner sur les risques et les événements indésirables après avoir été injectées et après que les responsables de la santé publique et leurs cohortes d’agences de presse aient concédé la vérité au public. Aux États-Unis, la FDA a discuté en privé de vingt-six problèmes de santé graves qui pourraient résulter des injections. Bon nombre de ces problèmes de santé sont des réactions auto-immunes qui peuvent causer des maladies débilitantes et potentiellement la mort.

L’agence de réglementation britannique vante la sécurité des vaccins, mais avertit les personnes allergiques de ne pas se faire vacciner

Le Royaume-Uni a déjà déployé la phase d’inoculation de son programme d’ARNm de coronavirus. Désormais, la principale autorité de réglementation du Royaume-Uni, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), avertit les receveurs potentiels de vaccins de NE PAS prendre les vaccins si la personne a des antécédents d’allergies ou de «réactions allergiques puissantes» aux vaccins. L’avertissement était vague et ne détaillait pas les antécédents médicaux spécifiques ou les contre-indications qui mettraient en danger les receveurs potentiels du vaccin. Le rapport ne détaille pas le type d’allergies qui justifieraient une réaction potentielle aux injections. Il est conseillé à toute personne ayant des antécédents de réactions anaphylactiques aux vaccins, aux médicaments ou à la nourriture de ne pas recevoir les injections. La première dose du vaccin Pfizer / BioNTech a déjà provoqué des réactions allergiques sévères chez au moins trois receveurs humains. Les trois personnes se remettent actuellement d’une réaction anaphylactique et des problèmes de santé associés causés par les injections. D’autres tomberont malades du syndrome de Guillain Barre, une réaction vaccinale typique caractérisée par une faiblesse musculaire à apparition rapide. Si des enfants sont expérimentés, certains souffriront de la maladie de Kawasaki, qui comprend une variété de réactions inflammatoires, notamment fièvre, éruption cutanée, gonflement des mains et des pieds, irritation et rougeur du blanc des yeux, gonflement des ganglions lymphatiques dans le cou et irritation et inflammation de la bouche, des lèvres et de la gorge. L’une des maladies auto-immunes les plus terrifiantes qui pourraient survenir après la vaccination est l’encéphalomyélite aiguë disséminée, une affection caractérisée par une inflammation soudaine et généralisée du cerveau et de la moelle épinière.

La MHRA, qui a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech le 2 décembre, a averti qu’«une deuxième dose ne devrait pas être administrée à toute personne ayant subi une anaphylaxie après l’administration de la première dose de ce vaccin», mais l’agence de réglementation a poursuivi en proclamant que les clichés ont «répondu aux normes rigoureuses de la MHRA en matière de sécurité, de qualité et d’efficacité». Les régulateurs gouvernementaux vantent que le vaccin a également été «évalué de manière critique» par la Commission de médecine humaine et répond à toutes les «normes strictes de sécurité».

Les gens devraient-ils se faire du mal simplement pour se sentir en sécurité dans la société?

Si l’inoculation a été efficace, pourquoi deux injections sont-elles nécessaires en un mois? Au fil du temps, deux injections seront-elles suffisantes pour satisfaire la conception de l’étude expérimentale des fabricants de vaccins, ou faudra-t-il plus d’instructions d’ARNm pour garantir que cette simulation de «l’immunité» reste à long terme? À chaque injection supplémentaire, le risque d’événements indésirables augmente. Cette augmentation insuffisante de la réponse immunitaire et le risque croissant d’événements indésirables ont été observés dans les essais cliniques de phase deux pour les inoculations d’ARNm. Quelle quantité de programmation cellulaire suffira-t-elle pour plaire à l’esprit des craintifs? Quelle quantité d‘ARNm sera suffisante pour satisfaire les demandes des responsables de la santé publique? Combien d’hospitalisations et de maladies chroniques seront causées par cette grande expérience? Combien de jeunes esprits seront contraints, soumis à un lavage de cerveau et abusés en pensant qu’ils doivent se faire du mal pour se sentir à nouveau en sécurité avec les gens?

RUPTURE: DNI Ratcliffe confirme l’ingérence étrangère dans les élections; État profond désespéré de RETARDER le rapport, la date limite du 18 décembre sera manquée

Dernières nouvelles. Développements critiques.

DNI John Ratcliffe a maintenant confirmé publiquement que les élections de 2020 ont connu une importante «ingérence étrangère» de la Chine et de l’Iran, et peut-être d’autres pays, qui remplissent les conditions nécessaires pour que Trump déclenche son décret de 2018 sur l’ingérence étrangère (que nous avons largement couvert dans articles précédents).

Cet OCOM permet au département du Trésor de Trump de saisir tous les actifs de toute société ou personne qui était engagée dans le soutien d’actes d’ingérence étrangère qui visaient l’infrastructure électorale américaine ou les résultats des élections. Toutes les grandes entreprises technologiques ainsi que les médias de gauche ont été complices de l’aide et de l’encouragement à l’ingérence étrangère dans les élections américaines.

John Ratcliffe sait que la Chine a été impliquée dans des vols électoraux, et il est sur le point de révéler ce fait sur le monde… avec d’énormes ramifications pour les allégations en cours de fraude électorale généralisée et de trucage électoral lors des élections du 3 novembre.

Comme le rapporte Breitbart:

Il y a prétendument «amplement» de renseignements bruts sur les intentions et les actions de la Chine liées aux élections, et de plus en plus de rapports de renseignement arrivent chaque jour.

#BREAKING

CBS News Senior Correspondent @CBS_Herridge reports that @DNI_Ratcliffe has "told CBS News that there was foreign election interference by China, #Iran, and Russia in November of this year [2020]."



More to come.pic.twitter.com/bxoWeys5FZ — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) December 16, 2020

Maintenant, les éléments de l’État profond qui relèvent de la DNI John Ratcliffe font des heures supplémentaires pour retarder ce rapport crucial qui doit être présenté le vendredi 18 décembre. Ils essaient d’enterrer la vérité sur l’ingérence étrangère et de retarder la capacité de Trump à agir sur cette information.

Via l’ODNI:

Cet après-midi, le DNI a été informé par des responsables du renseignement de carrière que la communauté du renseignement ne respecterait pas la date limite du 18 décembre, fixée par le décret et le Congrès, pour soumettre l’évaluation classifiée de l’IC sur les menaces étrangères aux élections américaines de 2020.

Le CI a reçu des rapports pertinents depuis l’élection et un certain nombre d’agences n’ont pas terminé la coordination sur le produit. Le DNI s’engage à fournir ce rapport à nos clients dans les meilleurs délais.

Amanda Schoch, ODNI Director of Strategic Communications: "This afternoon the DNI was notified by career intelligence officials that the Intelligence Community will not meet the December 18 deadline, set by Executive Order and Congress…" (1/3) — Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020

Amanda Schoch, ODNI Director of Strategic Communications: "This afternoon the DNI was notified by career intelligence officials that the Intelligence Community will not meet the December 18 deadline, set by Executive Order and Congress…" (1/3) — Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020

"to submit the IC’s classified assessment on foreign threats to the 2020 U.S. elections. The IC has received relevant reporting since the election and a number of agencies have not finished coordinating on the product." (2/3) — Office of the DNI (@ODNIgov) December 16, 2020

Selon Jack Posobiec, Ratcliffe est déterminé à s’assurer que le rapport mentionne les efforts d’interférence de la Chine et Ratcliffe refuse de signer le document à moins qu’il ne contienne de tels détails.

BREAKING: There is ample and continuing raw intelligence about China's intentions & actions to influence the 2020 election. Ratcliffe is considering not signing off on report if it does not include this discussion. Some senior analysts downplaying, others want to include. – @OANN — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 16, 2020

Raw intel includes indications Chinese networks amplified messaging that painted Trump as a white supremacist — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 16, 2020

Posobiec explique ce que nous avons expliqué, à savoir que le rapport DNI pourrait être utilisé par Trump pour invoquer des sanctions non seulement contre la Chine, mais également contre toute personne ou entreprise aux États-Unis qui était complice des efforts d’ingérence:

If there is credible intelligence that China interfered in the election, as the DNI report suggests, Trump would be able to enact EO13848 sanctions on them



This is why what's in the report matters — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 17, 2020

Une autre source nous dit ce soir que le président Trump a ordonné à la plupart de son personnel administratif de quitter la zone de Washington et de nettoyer. Quelque chose de grand est sur le point de tomber.

Aujourd’hui, CodeMonkeyZ a également tweeté à propos de plusieurs sources lui disant que quelque chose d’énorme était sur le point de casser grand, en termes d ‘«urgence nationale».

Écoutez ma mise à jour de la situation du 16 décembre pour plus de détails sur ce que nous savons jusqu’au matin du 16 décembre. L’épisode du 17 décembre de demain vous apportera plus de détails sur le contenu de ce rapport DNI attendu vendredi.

Les machines à voter du Dominion ont la capacité de créer des bulletins de vote

La fonctionnalité est intégrée dans les machines à voter Dominion qui permet de créer des votes.

(Natural News) (Article de Joe Hoft republié de TheGatewayPundit.com)

Des «fausses piles» de bulletins de vote peuvent être facilement générées AUTOMATIQUEMENT par le logiciel Dominion Voting comme indiqué dans ce tweet:

DOMINION.🗳️



More concerning information on Automated Test Decks that every knowledgeable voter should be familiar with.



This information & assessments can be taken directly from reading the voting system company's own user's manuals. #FWIW🔻https://t.co/oe3QiUXK5j — Kyle Becker (@kylenabecker) December 3, 2020

Selon le site Web de Dominion: https://www.dominionvoting.com/optional-solutions/

Le générateur de plate-forme de test automatisé crée des ponts de test complets pour des tests de logique et de précision efficaces et faciles. À l’aide de la base de données des projets électoraux, un jeu de bulletins de vote marqués est généré aléatoirement pour fournir la meilleure assurance de l’exactitude du système. Une fois scannés, ces bulletins de vote automatisés créent des résultats connus qui peuvent être comparés aux résultats tabulés, fournissant une vérification de la qualité des bulletins de vote imprimés ainsi que de l’exactitude complète de chaque tabulateur.»

La fonction est expliquée dans le manuel Dominion Voting Systems à la page 30:

4. Sinon, si votre juridiction l’autorise, utilisez l’application Automated Test Deck. Cette application, disponible auprès de Dominion Voting, peut générer automatiquement les jeux de tests appropriés et les totaux de résultats attendus.

La Géorgie a acheté l’option «Automated Test Desk» conformément à ce document d’achat – voir page 59:

Création de plate-forme de test automatisée – La création de plates-formes de test automatisées et complètes est un service optionnel fourni par Dominion pour aider les clients à effectuer des tests de logique et de précision. À l’aide de la base de données du jour du scrutin, une série de bulletins de vote pré-marqués sont générés sur la base d’un algorithme informatique conçu pour fournir la plus grande assurance de l’exactitude du système. Une fois scannés, ces jeux créent des résultats connus qui peuvent être comparés aux résultats tabulés. L’élimination des erreurs dues aux erreurs de marquage manuel offre un degré plus élevé de confiance dans les résultats des tests.»

S’agit-il des «bulletins de vote parfaits» avec les mêmes inscriptions sur les bulletins de vote que la directrice du scrutin du comté de Fulton, Susan Voyles, a déclaré à l’audience? Où avons-nous vu des piles de bulletins de vote, certains vierges, avec des résultats prévisibles à 95% + Biden?

Il est prouvé que le quartier de Philadelphie avait également cette option de Dominion, voir page 89: https://files7.philadelphiavotes.com/announcements/Dominion_-_Redoted.pdf

Et Michigan également, voir page 37:

https://www.michigan.gov/documents/sos/071B7700117_Dominion_555356_7.pdf

Ces «jeux d’essai» ont-ils été créés automatiquement à partir du logiciel Dominion Voting Systems introduit dans le flux de «bulletins nus» pour être comptés avec des résultats prévisibles?

Des bulletins de vote ont-ils été créés dans le système du Dominion pour remplir les énormes dépotoirs de données nécessaires pour surpasser les résultats électoraux record du président Trump tôt le matin après les élections?

Trump est exhorté à invoquer le décret de 2018 sur l’influence étrangère en raison de la «haute trahison»

Le lieutenant général Tom McInerney a exhorté le président Trump à invoquer son décret de 2018 sur «l’influence étrangère» en raison de la haute trahison commise par des agents démocrates.

(Article de Niamh Harrisc republié sur NewsPunch.com)

Dans une interview sur le podcast Two Mikes, le général McInerny a discuté des mesures que le président Trump doit prendre maintenant pour devenir le gagnant certifié de l’élection de 2020.

Le général a noté que le président a fait de son mieux pour tout faire conformément à la Constitution américaine.

McInerny a averti que le temps presse et que les preuves d’une trahison généralisée commise par les démocrates depuis 2015 justifient pleinement le président de déclarer l’état d’insurrection et d’appliquer avec urgence son décret de 2018 contre ceux qui ont truqué l’élection au nom de la Chine.

Noqreport.com rapporte: Chacun de nous a émis l’hypothèse que le président devrait probablement encore déclarer la loi martiale pour faire face à la violence que les groupes terroristes démocrates – Antifa, BLM et BAMN (par tous les moyens nécessaires) – seraient ordonnés par les chefs du parti pour se déchaîner contre les Américains et leurs biens.

Le chien de garde de l’intégrité électorale poursuit Zuckerberg de Facebook pour avoir utilisé de «l’argent noir» pour financer une fraude «massive»

PHOTO DE FICHIER: Mark Zuckerberg, président-directeur général de Facebook © REUTERS / Erin Scott / Photo de fichier / Photo de fichier

Mark Zuckerberg a versé de l’argent dans un «écosystème» qui a provoqué une fraude généralisée lors de la course présidentielle de 2020, a allégué le chien de garde de l’intégrité électorale du projet Amistad. Le groupe intentera une action contre le PDG de Facebook.

Le procès, basé sur un rapport rédigé par l’organisation, affirmera que Zuckerberg a utilisé 500 millions de dollars d’«argent noir» pour faire pencher illégalement la balance dans le champ de bataille. Les États que le démocrate Joe Biden a remporté à faibles marges, a déclaré Mark Serrano, conseiller de la campagne Trump 2020 qui dirige une entreprise de communication qui gère les relations avec les médias pour le projet Amistad. Le procès devrait être déposé aujourd’hui devant le tribunal de district de Columbia et couvrira des irrégularités électorales présumées qui ont eu lieu dans le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l’Arizona et la Géorgie.

NEW lawsuit will be filed against Zuckerberg dark money that enabled the fraud in key states.@PhillDKline @ThomasMoreSoc pic.twitter.com/yuTN2ilufb — TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) December 16, 2020

Selon Serrano, la plainte juridique vise «l’écosystème» qui a causé «une fraude massive» lors du concours 2020. Il a accusé Zuckerberg d’utiliser ses vastes ressources financières et son influence pour saper l’élection présidentielle dans les mois précédant et se poursuivant après le 3 novembre.

Un milliardaire, Mark Zuckerberg, a été autorisé à entrer dans la salle de comptage parce qu’il l’a financée, et le peuple américain a été expulsé.

L’annonce du procès a coïncidé avec la publication d’un rapport par le projet Amistad qui décrit comment Zuckerberg aurait utilisé un financement privé pour influencer «indûment» le résultat des élections.

BIG TECH.💻🚨



"Funded by HUNDREDS OF MILLIONS of dollars from FACEBOOK founder Mark Zuckerberg & other high-tech interests, activist orgs. created a two-tiered election system…"



This is "contrary to both federal law & state election plans" according to SCATHING new report.🔻 pic.twitter.com/jDGmeqgd3g — Kyle Becker (@kylenabecker) December 16, 2020

Le directeur du projet Amistad, Phill Kline, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que Zuckerberg avait acheminé d’énormes sommes d’argent vers des associations caritatives et à but non lucratif qui ont fait pression sur les responsables et mené d’autres activités partisanes ayant eu un impact sur les résultats de 2020.

«Il a payé pour les juges électoraux, acheté des boîtes de dépôt, contrairement aux lois de l’État», a déclaré Kline, ajoutant que l’argent de Zuckerberg «achetait des machines – Dominion et autres – et le financement de Zuckerberg était versé aux secrétaires d’État.»

Cette injection de centaines de millions de dollars dans l’élection par Zuckerberg et d’autres «a violé les lois électorales de l’État et a abouti à une répartition inégale des fonds qui a privé les électeurs d’une procédure régulière et d’une protection égale», selon un communiqué de presse publié par le projet Amistad.

Le groupe, qui fait partie de l’organisation conservatrice de litige constitutionnelle, la Thomas More Society, a été impliqué dans plusieurs poursuites pour fraude électorale et irrégularités dans le concours de 2020. Ils ont déposé une requête à l’appui de la poursuite infructueuse intentée par le procureur général du Texas Ken Paxton devant la Cour suprême, qui a accusé quatre États du champ de bataille – la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin – de violer les lois électorales. La Cour suprême a rejeté la plainte, invoquant un «manque de qualité pour agir».

Joe Biden a été déclaré président élu par le Collège électoral lundi, mais le président américain Donald Trump et ses alliés continuent de faire valoir que la victoire des démocrates est illégitime en raison d’une fraude à grande échelle.

Pfizer évaluera le rapport sur une «réaction allergique grave potentielle» au vaccin Covid-19 après l’hospitalisation d’un agent de santé en Alaska

PHOTO DE FICHIER. © Reuters. Craig F. Walker

Un travailleur de la santé en Alaska aurait été hospitalisé pour une réaction allergique grave après avoir pris le vaccin Covid-19 de Pfizer. Ils n’avaient aucun antécédent d’allergies médicamenteuses, contrairement à d’autres qui ont souffert de telles réactions.

La personne affligée reste à l’hôpital mercredi après avoir subi une vive réaction mardi, ont déclaré au New York Times trois sources qui avaient vu des rapports officiels sur la santé de la victime. Le lieu de travail ou la résidence de l’agent de santé n’ont pas été divulgués, et aucun détail supplémentaire sur son état de santé n’a été divulgué, et il n’est pas clair s’il avait d’autres allergies non médicales, a expliqué l’une des sources.

Pfizer «travaille avec les autorités sanitaires locales» pour évaluer les détails du rapport concernant une «réaction allergique grave potentielle», a déclaré la société à RT mercredi dans un communiqué, s’engageant à «surveiller de près tous les rapports suggérant des réactions allergiques graves après la vaccination». et « mettre à jour la langue d’étiquetage si nécessaire. »

Ils ont également ajouté qu’«aucun signal de sécurité préoccupant n’a été identifié dans nos essais cliniques, y compris aucun signal de réactions allergiques graves associées au vaccin.»

La réaction aurait été similaire au choc anaphylactique subi par plusieurs travailleurs de la santé au Royaume-Uni, où le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé plus tôt ce mois-ci. L’une des femmes britanniques frappées avait des antécédents d’allergies aux œufs, bien que le fabricant ait insisté sur le fait qu’il n’y a pas d’ingrédients liés aux œufs dans sa formule, et l’autre aurait été allergique à certains médicaments. Le Royaume-Uni a également signalé une «réaction allergique possible» chez un troisième receveur, bien que l’incident n’ait pas été décrit en détail.

Les autorités sanitaires britanniques ont averti les personnes ayant des antécédents d’«anaphylaxie à un vaccin, à un médicament ou à un aliment» de ne pas se faire vacciner contre Covid-19, et ont suggéré que les installations mises en place pour administrer le vaccin soient équipées d’un «équipement de réanimation» – conseils repris dans les informations de prescription de Pfizer.

Bien que la société n’ait signalé aucune réaction allergique chez les participants aux essais cliniques, les personnes souffrant d’allergies médicales et toute personne ayant déjà souffert d’une «réaction indésirable grave associée à un vaccin» ont été spécifiquement exclues des essais, et les médecins ont été invités à surveiller de telles réactions afin que l’allergique puisse être exclu des études.

La Food and Drug Administration a délivré vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech, faisant des États-Unis le sixième pays à approuver la formule. Les premiers 2,9 millions de doses ont commencé à être expédiés aux sites administratifs dimanche. Lundi, les deux premiers travailleurs de la santé américains ont reçu leur vaccin à New York.

L’autorisation concerne les adultes âgés de 16 ans et plus, et il a été déconseillé aux prestataires de donner le vaccin à toute personne ayant «des antécédents connus de réaction allergique grave» à «l’un des composants du vaccin». Les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des foyers de soins seront les premiers à recevoir les vaccins.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin plus tôt ce mois-ci, le premier pays à avoir donné son feu vert à l’utilisation d’une inoculation à base d’ARNm, et vise à faire vacciner 800 000 résidents d’ici la fin de l’année. Les autorités se sont plaints du fait que les populations à faible revenu et minoritaires sont moins susceptibles d’exprimer leur confiance dans le vaccin que les personnes à revenus plus élevés, accusant cependant la «désinformation» ciblée contre les vaccins pour les statistiques.

Alors que l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a insisté sur le fait qu’elle avait une «stratégie de surveillance de la sécurité robuste et proactive pour les vaccins Covid-19» en cours, le contrat de l’agence avec une société d’intelligence artificielle pour «traiter le volume élevé attendu de vaccins Covid-19 défavorables réactions aux drogues» n’a pas inspiré la confiance des sceptiques.

D’autres pays, dont le Canada, le Mexique, Singapour et Bahreïn, ont également donné le feu vert au tir de Pfizer. On s’attend à ce que les États-Unis prennent le jab Moderna à l’étude ensuite. Un autre vaccin à base d’ARNm, il a été produit par une société qui n’a pas encore réussi à commercialiser un médicament.

