Mise à jour de la situation, 17 décembre – La confirmation par Ratcliffe de l’ingérence étrangère remet la justification de Trump à SAISIR les bulletins de vote et les machines à voter

Il y a une incroyable dynamique qui se déroule aujourd’hui alors que l’État profond fait pression sur DNI Ratcliffe pour essayer de retarder le rapport sur les interférences étrangères qui doit être présenté ce vendredi (18).

Voici les faits saillants de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (17 décembre), qui est intégrée ci-dessous.

L’ingérence étrangère dans les élections américaines est confirmée par DNI John Ratcliffe.

Les créatures des marais de l’Etat profond de la communauté du renseignement (IC) tentent de retarder le rapport.

Les médias traditionnels (mainstream) admettent maintenant que les vaccins contre les coronavirus ne fonctionnent pas et ne protègent personne. Les masques sont toujours nécessaires.

Fauci dit que 85% des Américains doivent être vaccinés avec un vaccin qui ne fonctionne pas et n’offre aucune protection.

Un agent de santé de l’Alaska souffre d’une grave réaction vaccinale.

Les thermomètres à balayage frontal se sont révélés inutiles.

Twitter interdit tout contenu critiquant les vaccins. Vous ne pouvez plus signaler les événements indésirables ou vous serez banni. (Twitter fait équipe avec Big Pharma pour commettre des crimes contre l’humanité.)

Les hauts responsables de la santé de l’Ontario ont pris le micro avant le briefing du COVID: «Je dis simplement ce qu’ils écrivent pour moi» – du théâtre total, tout est mis en scène.

Candace Owens se laisse aller à Bill Gates, Big Pharma et Fauci, les qualifiant de «diaboliques».

Le Département de Pennsylvanie de la santé of au public des conseils hilarants sur la façon d’empêcher la Covid-19 de se propager pendant les orgies. Frappez qui vous voulez, mais portez un masque. C’est la nouvelle folie de la «santé publique».

Les agences de renseignement ont de nombreuses preuves de l’ingérence de la Chine dans les élections de 2020.

«Une source Intel» dit à Maria Martiromo que Trump a remporté l’élection, ils comptent sur SCOTUS pour «arrêter le chronomètre». (Bonne chance avec ça, SCOTUS est compromis par Roberts.)

Rand Paul: La fraude électorale «s’est produite» et les élections ont été «volées à bien des égards».

Le président Trump commente l’audience sur la fraude électorale au Sénat, confirme que Krebs (de CISA) mentait.

Jenna Ellis, avocate de Trump: «Nous allons nous battre indépendamment de ce qui se passe» en janvier.

Pourquoi Trump va gagner le Wisconsin alors que le résultat des élections est annulé.

Machines à voter assignées au Michigan et en Arizona.

Le Pentagone publie un arrêt d’urgence du réseau informatique de traitement de matériel classifié. (Porte dérobée SIPRNET).

La vraie histoire derrière le hack SolarWinds: des chapeaux blancs rassemblant des preuves de fraude électorale.

Les propriétaires de SolarWinds ont révélé avoir des liens avec Obama et les Clinton.

Le sénateur McConnell a pris de l’argent du Dominion comme contribution électorale.

QUATRE sénateurs sont maintenant prêts à envisager de s’opposer aux votes électoraux le 6 janvier. CINQ membres de la Chambre sont désormais disposés à faire objection. Un seul de chaque est nécessaire.

L’opération Snowglobe et comment Patrick Byrne a participé à une opération d’Obama pour accuser Hillary Clinton de corruption afin qu’Obama puisse exécuter son «troisième mandat» par le biais du président Clinton en 2016.

Voici le podcast complet, d’une durée de 88 minutes.

Brighteon.com/40c622a9-87a9-4a41-a3fd-7652d31806a7

https://www.brighteon.com/embed/40c622a9-87a9-4a41-a3fd-7652d31806a7

Obtenez toutes les mises à jour de situation sur le canal Health Ranger Report sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Notes et sources de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui

(sources ajoutées, actualisation ultérieure… en attente)

Un professeur français enlevé et jeté dans un service psychiatrique pour avoir interrogé les vaccins COVID-19

Un groupe de «gendarmes» des forces de l’ordre français opérant sous commandement militaire a arrêté et emprisonné un professeur d’université à la retraite l’autre jour pour avoir mis en doute la sécurité et l’efficacité des vaccins contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la (COVID-19)].

Jean-Bernard Fourtillan, « connu pour son opposition aux « coof » vaccins, a été expulsé de force de son domicile temporaire dans le sud de la France et mis à l’isolement dans un hôpital psychiatrique d’Uzès, le tout parce qu’il ne fait pas confiance aux vaccins COVID-19 qui sont imposés aux masses.

Fourtillan s’est fait enlever ses téléphones portables, l’empêchant de communiquer avec le monde extérieur. Il est maintenant coincé dans un isolement total pour le «crime» de contredire le récit officiel entourant la plandémie et sa prétendue «guérison».

«L’utilisation systématique des hôpitaux psychiatriques pour faire taire ou punir les opposants politiques s’est généralisée sous le communisme, ayant commencé peu de temps après la révolution bolchevique en Russie en 1917», prévient Jeanne Smith, la correspondante parisienne de LifeSiteNews, à propos de cette évolution effrayante.

«La méthode développée sous Staline puis élargie au fur et à mesure que l’opposition au “paradis socialiste” est devenue un signe de maladie mentale. En vertu du code pénal de l’URSS de 1966, la répression des dissidents visait ouvertement ceux qui «diffusaient une fausse propagande diffamant l’État soviétique et son système social».»

Il existe de nombreuses questions légitimes sur la COVID-19 auxquelles les autorités sanitaires et les agences gouvernementales refusent (ou sont incapables?) De répondre, et le simple fait de leur poser ne rend pas une «malade mentale». Pour en savoir plus, visitez Pandemic.news.

L’Institut Pasteur a déposé un brevet pour le SRAS-CoV-2 en 2011, prouvant que tout cela est une plandémie

Depuis de nombreuses années, Fourtillan exprime ses inquiétudes concernant les vaccins pour enfants qui contiennent des adjuvants mortels tels que le mercure, qui est lié à l’autisme et à d’autres formes de dommages neurologiques.

Les 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés qui sont administrés en France contiendraient également 17 fois la dose maximale d’aluminium, également définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une neurotoxine pouvant causer des dommages permanents à la santé.

Fourtillan remet également en question le récit officiel entourant la COVID-19, y compris d’où il vient. Il a accusé l’Institut Pasteur français de «fabriquer» le virus SRAS-CoV-2 au cours de plusieurs décennies, ainsi que de faciliter son «évasion» du biolab de niveau quatre à Wuhan, en Chine.

Un accord signé entre la France et la Chine en 2004 a graissé les roues pour une sorte de prise de contrôle chinoise des politiques de santé de la France une fois que la COVID-19 a fait son apparition. Le dirigeant français Yves Lévy, qui est également co-président du comité de pilotage de l’Institut de virologie de Wuhan, l’a utilisé pour signer un décret en janvier 2020 interdisant la vente en vente libre d’hydroxychloroquine dans toute la France.

En réponse aux allégations, l’Institut Pasteur a menacé de poursuivre Fourtillan, bien que Fourtillan lui-même ait depuis déposé sa propre plainte officielle contre l’institution pour «diffamation et mensonges préjudiciables aux peuples du monde».

Fourtillan a déjà analysé et rendu public des brevets pour le SRAS-CoV-1, qui contient des parties du virus du paludisme. Ces brevets ont été utilisés pour créer divers vaccins. En 2011, l’Institut Pasteur aurait déposé une autre demande de brevet pour «SARS-CoV-2», identique à la première, selon Fourtillan.

Cela a été fait, dit-il, parce que l’exploitation commerciale du premier brevet a commencé en 2003 et devait expirer 20 ans plus tard en 2023. Fourtillan affirme en outre que quatre séquences du virus VIH ont été ajoutées au virus SARS-CoV-2, encore une fois dans le but de créer davantage de nouveaux vaccins.

Le professeur Luc Montagnier, qui a remporté le prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du VIH, reconnaît que le SRAS-CoV-2 existe à cause de la manipulation humaine. Il a d’abord été ridiculisé par les médias grand public, mais a depuis été confirmé comme disant la vérité.

Les sources de cet article incluent:

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

À mesure que les expéditions de vaccins arriveront, le ministère des Anciens Combattants ciblera d’abord les Noirs et les Hispaniques

Afin d’obtenir une autorisation d’urgence de la FDA, l’industrie des vaccins a dû prouver qu’il n’existe pas de thérapies ou de traitements efficaces pour la maladie ciblée. Après avoir menti pendant des mois et réussi, l’industrie des vaccins expédie maintenant ses nouvelles inoculations d’ARNm aux emplacements de première ligne qui ont été prédésignés par l’Opération Warp Speed ​​de l’armée. Le gouvernement américain a déjà acheté 100 millions de doses, qui seront distribuées «équitablement» selon le plan du CDC.

Le ministère des Anciens Combattants gère l’un des plus grands systèmes de santé du pays, un réseau qui compte plus de 350 000 travailleurs. Les travailleurs de la santé sont poussés en première ligne et traités comme des cobayes pour les nouvelles inoculations d’ARNm. Plus précisément, les travailleurs de la santé classés comme une classe minoritaire sont ciblés en premier. Les contribuables paieront la facture de cette grande expérience de vaccin afin que les vaccins puissent être distribués gratuitement sans quote-part aux centres médicaux de VA.

VA ciblera les Noirs et les Hispaniques pour la première fois dans une expérience historique de vaccin minoritaire

Le ministère des Anciens Combattants a publié une déclaration publique indiquant qui recevra les vaccins en premier. L’AV ciblera d’abord les vétérans noirs, hispaniques et amérindiens. L’AV conclut que les infections à Covid-19 ont un «impact disproportionné» sur les groupes minoritaires raciaux et ethniques.

L’industrie des vaccins a menti aux Afro-Américains et aux Hispaniques pendant des années, dissimulant le fait que la teneur en mélanine de leur peau bloque l’absorption de la vitamine D. La vitamine D, synthétisée à partir des rayons ultraviolets du soleil, est une hormone essentielle qui stimule une réponse immunitaire saine. Quelque chose d’aussi simple que la supplémentation en vitamine D peut prévenir les complications de la Covid-19 et de nombreuses autres maladies respiratoires, donnant aux personnes à la peau plus foncée le nutriment même dont leur corps est souvent déficient.

Au lieu de dire à la communauté afro-américaine la vérité sur la vitamine D, l’industrie du vaccin veut leur faire sentir comme des victimes d’un virus à motivation raciste, puis l’industrie du vaccin utilise cette manipulation bizarre pour abuser des personnes de couleur avec l’expérimentation du vaccin à ARNm.

«Nous considérons… l’impact disproportionné de la COVID-19 sur les groupes minoritaires raciaux et ethniques alors que nous prévoyons de proposer des vaccins contre le [virus SRAS-CoV-2 de la] COVID-19 aux vétérans», a écrit l’AV dans un communiqué public. Les vétérans de la communauté afro-américaine ont été affectés par le fait que l’industrie des vaccins a retenu des conseils vitaux sur la vitamine D et a attaqué les protocoles de traitement qui ont été utilisés avec une grande efficacité en première ligne.

Contre-indications ignorées car les vaccinations sont imposées aux personnes les plus à risque de blessures aiguës dues au vaccin

Les vétérans noirs représentent 22 pour cent des décès dans le système VA, même s’ils ne représentent que 12 pour cent de la population des vétérans dans le pays. Bon nombre de ces décès ne se produiraient pas si la vitamine D était la première recommandation de santé publique. Désormais, les personnes de couleur sont d’abord ciblées pour l’expérimentation de vaccins, même si la FDA met en garde contre vingt-six complications de santé graves (y compris la mort) qui résulteront inévitablement des vaccins précipités.

Malheureusement, l’AV a déclaré qu’elle donnerait la priorité aux patients noirs et hispaniques classés comme patients à «risque plus élevé» – ceux qui ont des problèmes de santé préexistants. Ce sont les types exacts de personnes qui subissent souvent des effets indésirables des vaccins! Les vaccins n’ont jamais été destinés à être utilisés chez les personnes immunodéprimées. La plupart des problèmes de santé préexistants sont des contre-indications à la vaccination, mais ces graves problèmes médicaux n’ont plus d’importance pour les autorités de santé publique lorsqu’elles sont trop occupées à traiter les communautés afro-américaines et hispaniques comme des rats de laboratoire.

Pour en savoir plus sur l’expérimentation précipitée d’ARNm chez les Noirs, les Hispaniques et les immunodéprimés, signet Vaccines.news.

Les sources comprennent:

WashingtonExaminer.com

VitaminD.News

VitaminD.News

VitaminD.News

NaturalNews.com

Un analyste de la fraude constate un changement inhabituel pour Biden dans les comtés où des machines à voter du Dominion ont été utilisées

Il devrait être évident maintenant que l’élection présidentielle de 2020 a été carrément volée au président Donald Trump – après quatre ans où l’État profond n’a pas réussi à le destituer d’une autre manière.

Nous avons entendu des dizaines de témoins. Il existe plus de 1 000 affidavits sous serment signés. Nous avons vu une vidéo du dépouillement illégal des votes en Géorgie. Nous avons assisté, le soir des élections, à un effort coordonné pour «mettre fin» aux opérations de dépouillement des votes à plusieurs dates du champ de bataille. Et nous avons entendu des spécialistes des technologies de l’information et des experts qui ont été témoins et enregistrés de pics étranges – des décharges de vote – pour Biden alors qu’il n’y en aurait pas eu.

Maintenant, un analyste qui est un expert dans le développement d’algorithmes de détection de fraude dit qu’il a découvert une autre anomalie étrange: les comtés qui ont commencé à utiliser les machines Dominion Voting Systems, en moyenne, ont transféré 2-3 points au rival démocrate de Trump, Joe Biden, par rapport aux comtés qui n’ont jamais utilisé les machines.

Qui plus est, le changement a été persistant même après que l’analyste ait contrôlé un certain nombre de facteurs extérieurs, y compris la population des comtés et d’autres caractéristiques démographiques, a rapporté The Epoch Times.

«Je recommande que nous vérifions les machines», a déclaré l’analyste expert, Ben Turner, ancien actuaire en chef de Texas Mutual Worker’s Compensation Insurance et actuel responsable de Fraud Spotters, une société spécialisée dans la recherche de fraudes à l’assurance.

The Epoch Times a déclaré que ses propres analystes avaient réussi à reproduire les résultats de Turner en utilisant les mêmes données que lui.

Turner a ajouté, cependant, qu’il n’accuse Dominion d’aucune affaire amusante – il ne fait que souligner ce qu’il a découvert.

La société, qui a nié que ses machines aient été compromises ou utilisées de manière abusive pour retourner des votes à Biden, a néanmoins été accusée au fil des ans pour ses machines présentant des vulnérabilités.

Turner, un républicain rare parmi ses collègues majoritairement démocrates, a déclaré initialement qu’il avait rejeté les allégations de fraude par machine à voter.

«Je ne sais pas comment traiter ces allégations», a-t-il déclaré dans un récent article de blog. «Ils semblent si extrêmes et exagérés qu’ils sont faciles à considérer comme ridicules.»

Cependant, il a déclaré qu’un documentaire de HBO publié plus tôt cette année exprimant les préoccupations «dominantes» concernant la sécurité des systèmes électoraux, et compte tenu de sa propre expertise, il a décidé d’examiner la question par lui-même.

«J’avais un peu trop peur de devenir public parce que je savais que cela ne m’aiderait pas car, vous savez, la moitié de la population pense maintenant que je suis une personne au chapeau en aluminium. Et j’en suis conscient», a-t-il déclaré à Epoch Times. (En relation: Cela explique la censure électorale: YouTube a été infiltré par des ingénieurs liés au Parti communiste chinois.)

«Mais j’ai juste décidé que si personne ne peut me prouver le contraire, ce n’est pas juste pour moi de ne pas divulguer cette information et qu’elle appartient au public», a-t-il ajouté.

«Si j’ai fait quelque chose de mal avec l’analyse, alors peut-être que quelqu’un le prouvera mal, et cela me convient. Je préfère découvrir la vérité que d’avoir raison. J’avais l’impression que si je ne publiais pas ceci, je suis un lâche», a-t-il ajouté.

En fait, les lâches siègent pour la plupart dans des tribunaux fédéraux et à la Cour suprême des États-Unis pour ne pas avoir écouté les témoignages légitimes de témoins oculaires qui ont vu de première main la fraude et qui ont simplement rejeté les contestations juridiques des résultats du vote.

The Epoch Times a détaillé l’analyse de Turner:

Il a examiné comment, comté par comté, les résultats des élections ont changé entre les élections présidentielles de 2008 et 2020, en mesurant si l’adoption du Dominion aurait un effet global sur les changements. Il a choisi l’élection de 2008 car, à l’époque, seul l’État de New York avait largement adopté Dominion, selon les données de VerifiedVoting.Org. Il a exclu New York de l’analyse, lui laissant 657 comtés qui ont adopté Dominion et 2388 qui ne l’ont pas fait en 2020.

Il a constaté que l’utilisation du Dominion était associée à une diminution de 1,55 point de pourcentage du vote républicain et à une augmentation de 1,55 point de pourcentage du vote démocrate dans la course présidentielle.

Il a contrôlé les différences de population dans les comtés, ainsi que le nombre de votes exprimés, la répartition urbaine / rurale, etc.

Plus tard, il a cloué sur un certain nombre de facteurs supplémentaires; «l’effet Dominion» persistait et la probabilité que ses résultats ne soient qu’un coup de chance diminuait.

Il voyait alors un décalage de 2,84 points pour Biden.

«Si vous croyez que l’effet Dominion est réel, il n’est pas difficile de croire que cet effet serait plus important dans les États oscillants et aurait pu faire basculer ces quatre États dans la colonne de Biden, mettant le collège électoral en sa faveur», écrit-il.

En fin de compte, cependant, il devient de plus en plus clair qu’aucune de ces preuves n’a d’importance.

Restez au courant de tous les reportages sur les vols électoraux sur VoteFraud.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

Collapse.news

Les propriétaires de SolarWinds ont des liens avec Obama, les Clinton, la Chine, Hong Kong et le processus électoral américain

À qui appartient SolarWinds? C’est une bonne question en raison des ventes et des achats compliqués de sociétés liées et de propriétaires individuels au cours des dernières années.

D’après nos recherches, les propriétaires de SolarWinds sont liés aux Clinton et aux entreprises qui vérifient les élections aux États-Unis.

(Article de Joe Hoft republié de TheGatewayPundit.com)

Si vous recherchez le 10K de SolarWind sur le site Web de la SEC, EDGAR, vous constaterez que la société a été acquise en février 2016 par les sociétés d’investissement Silver Lake et Thoma Bravo. Puis en 2018, la société est devenue publique via une introduction en bourse (IPO):

Les propriétaires privés avant de faire entrer la société en bourse par le biais de l’introduction en bourse sont mentionnés dans les états financiers annuels les plus récents (10K) de la société comme Silver Lake et Thoma Bravo.

Thoma Bravo

Selon le Dr Quigley sur Twitter, «la société de rachat, [Thoma Bravo], qui possède désormais SolarWinds, a été fondée par un milliardaire portoricain qui a contribué plus de 100 000 dollars à Clinton en 2016. Son nom est Orlando Bravo.

Not sure if this has been shared yet but the buyout firm, [Thoma Bravo] who now owns SolarWinds was founded by a Puerto Rican billionaire who contributed over $100k to Clinton in 2016.



His name is Orlando Bravo.



What were his contributions in 2020? pic.twitter.com/QRufqU48qI — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Thoma Bravo a acheté Entrust en 2009, mais il semble qu’ils l’ont vendu au groupe Datacard en 2013. Toujours à la recherche de cela.

Here is one of his big contributions. He spent $250k on a democrat PAC. https://t.co/BYFvqAIpnK — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Thoma Bravo purchased Entrust in 2009 but it appears they sold to Datacard group in 2013.



Still looking into this. https://t.co/IahQI2zOsW — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

(Pour info – Orlando Bravo a fait deux contributions de 125 000 $ chacune à l’extrême gauche démocrate PAC Vote for Vets):

Et comme le mentionne le Dr Quigley, Bravo a acheté une entreprise du nom d’Entrust en 2009. Entrust a une succursale à Ottawa, au Canada. Mais nous n’en sommes pas totalement sûrs, c’est peut-être l’inverse, mais il ne fait aucun doute que les deux entreprises sont liées.

Par le Dr Quigley,

Thoma Bravo purchased Entrust in 2009 but it appears they sold to Datacard group in 2013.



Still looking into this. https://t.co/IahQI2zOsW — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

I believe I've RT'd this once before but now that I'm looking closer it needs to be added here. https://t.co/6huvyLywJQ — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Thoma Bravo a également acheté DigiCert en 2015. DigiCert et Entrust vérifient les élections pour au moins la moitié des États américains. Entrust est également étroitement liée à une entreprise du nom de «Live Ramp», située à Shanghai.

Im goimg to walk you thru this ONE TIME! Thoma Bravo is ENTRUST and Entrust is owned by Joe Sullivan. CyberTrust and DigiCert were both aquired by Thoma Bravo. These are all the SAME PEOPLE pic.twitter.com/82s2XmWtiD — 💐🇺🇸HotepSophia✨Order of St. Corona👑🦠 ☸️ (@DominiqueRebel) December 15, 2020

DigiCert, Thoma Bravo, and CyberTrust somehow verify ALL ELECTIONS IN ALL STATES pic.twitter.com/mlEMTg5fUW — 💐🇺🇸HotepSophia✨Order of St. Corona👑🦠 ☸️ (@DominiqueRebel) December 15, 2020

Le Dr Quigley fournit un article sur Orlando Bravo dans le Wall Street Journal:

I believe I've RT'd this once before but now that I'm looking closer it needs to be added here. https://t.co/6huvyLywJQ — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Dr. Quigley@CarrollQuigley1

Recent Bravo bio from WSJ for anyone looking into him.

WSJ News Exclusive | Orlando Bravo Rides Software Deals to Heights of Private-Equity IndustryThe Puerto Rican billionaire has argued for years that software is so essential to business that companies won’t stop paying for it, even in a crisis. The coronavirus pandemic has proven him out.wsj.com

6:49 PM · Dec 15, 2020216107 people are Tweeting about this

En résumé, Thoma Brava est l’un des propriétaires de SolarWinds et est également liée aux entreprises qui valident les élections pour au moins la moitié des États américains.

Lac d’Argent

Le Dr Quigley a également effectué des travaux sur Silver Lake Partners (SLP). Le cofondateur de SLP, Glenn Hutchins, l’autre société propriétaire de SolarWinds. Hutchins est membre du conseil d’administration d’ATT et est lié à Brookings et est un ancien conseiller de Bill Clinton et est actuellement membre du conseil d’administration de la Fondation Obama:

The other owners of SolarWinds is Silver Lake Partners (SLP).



SLP Co-founder Glenn Hutchins is a former advisor to Bill Clinton and is currently on the board of the Obama Foundation. https://t.co/bYe0P2vl3a pic.twitter.com/3Ni4IlBC2E — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Le Dr Quigley fournit ensuite des informations supplémentaires sur M. Hutchins, Hillary et l’ami d’Obama:

Noting to worry about under Biden…https://t.co/qTg67ylolW — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Il y a plus sur SLP – comme l’un de ses directeurs généraux, Kenneth Hao, un milliardaire de Hong Kong:

Along with Glenn there was Jim Davidson, David Roux, and Roger McNamee.



Each of them should be looked into as they are tied to mostly swampy politicians and globalist endeavors. — Dr. Quigley (@CarrollQuigley1) December 15, 2020

Dr. Quigley@CarrollQuigley1

After Glenn Hutchins left Silver Lake in 2018 he left it in the hands of a new class of managing partners.

Notably, Hong Kong based Billionaire Kenneth Hao also sits in the board of SolarWinds. https://forbes.com/profile/kenneth-hao/?sh=60b21661ef798:55 PM · Dec 15, 2020480305 people are Tweeting about this

En résumé

Les propriétaires de SolarWinds sont étroitement liés à Obama et aux Clinton. Ils sont également très actifs dans les affaires électorales et entretiennent des relations avec des entreprises et des particuliers en Chine et à Hong Kong.

En savoir plus sur: TheGatewayPundit.com

«C’est un culte bizarre, fou et totalitaire.» – Ted Cruz

Des gourous du satanisme au sommet de l’anti-science, car le vaccin devrait protéger ce qui ont été inoculé. L’objectif semble être de contaminer et rendre malade la plus grande majorité

Hier, un médecin sur MSNBC a déclaré à Chucky Todd que même si les gens reçoivent le schéma de vaccination complet en deux doses, ils ne devraient toujours pas voyager ou cesser de porter des masques tant que tout le monde ne l’aurait pas:

(Article republié de TheRightScoop.com)

MSNBC’s @VinGuptaMD: "Just because you get vaccinated after the second dose does not mean you should be … traveling … or that you’re liberated from masks." pic.twitter.com/DqT134hrBp — Tom Elliott (@tomselliott) December 15, 2020

En quoi cela a-t-il même un sens? Si une personne a pris le vaccin, alors cette personne n’a pas de COVID et ne peut pas l’obtenir. Alors, comment exactement cette personne représente-t-elle une menace pour les autres? Soit le vaccin fonctionne, soit il ne fonctionne pas.

Ted Cruz a dû penser la même chose, car il a suggéré que ce médecin faisait partie d’un «culte bizarre, fou et totalitaire»:

This is a bizarre, lunatic, totalitarian cult.



It’s not about vaccines or protecting people’s lives—it is instead profoundly anti-science, and is only focused on absolute govt control of every aspect of our lives. https://t.co/ORSgtJoGLZ — Ted Cruz (@tedcruz) December 16, 2020

Il n’est pas le seul. Voici quelques réponses supplémentaires

The point of the vaccine is supposed to be to get us back to normal. https://t.co/QdkI72y25L — Dr. David Samadi, MD (@drdavidsamadi) December 16, 2020

First, it was don’t wear a mask.



Then, it was slow the spread.



Then, it was lock everything down.



Then, it was wear a mask.



Then, it was wait for the vaccine.



Now that we have the vaccine, they tell us it’s not going to stop.



Freedom! https://t.co/Vglm8FlDaL — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) December 15, 2020

Oh ok, I get it. We need a vaccine (twice) with 95% efficacy for a virus with a 99% survival rate but we will still need masks and to quarantine because we can still get it and spread it after that second dose.



It totally makes sense if you don’t think about it. https://t.co/Txb0ILVVgX — Kate’s Not Gonna Take It (@kate_awakening) December 15, 2020

Skeptical. I need to hear from Dr. Jill Biden. https://t.co/MkAvRPRYMf — Jon Gabriel (@exjon) December 15, 2020

En savoir plus sur: TheRightScoop.com

