Vin Gupta dit que se faire vacciner n’empêche pas les infections ou la propagation du COVID-19, alors à quoi ça sert?

L’analyste médical de MSNBC, Vin Gupta, veut vraiment que vous obteniez un vaccin contre la coronavirus [2019 Desease – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France et alliés] (COVID-19), à tel point qu’il a prétendu en obtenir un lui-même lors d’une récente émission de fausses informations à la télévision par câble. Cependant, si vous choisissez de vous conformer, sachez que vous devrez toujours porter un masque et éviter de voyager.

C’est le message de Gupta aux Américains qui ont l’impression que se faire vacciner contre la COVID-19 signifiera la liberté et une vie normale. Non seulement rien ne changera réellement, dit-il, mais le vaccin n’arrêtera ni l’infection ni la propagation du virus.

«Ce n’est pas parce que vous vous faites vacciner après la deuxième dose que vous devriez voyager», a déclaré Gupta à Meet the Press, ainsi qu’à son audience sur Twitter. « Vous pourriez toujours être infecté et le transmettre à d’autres. »

En d’autres termes, les vaccins COVID-19 ne font rien d’autre que d’augmenter votre risque de décès et d’effets secondaires graves. Pendant ce temps, vous aurez toujours besoin de porter un livre de visage, de traiter les autres êtres humains comme la peste ambulante et de faire les mouvements de conformité plandémique comme si vous ne vous étiez pas vacciné – assez convaincant, hein?

Selon Gupta, nous sommes toujours «au milieu d’une pandémie incontrôlable», ce qui signifie que personne n’est «libéré des masques».

«Tout reste valable jusqu’à ce que nous ayons tous le régime à deux doses», a-t-il ajouté, préparant le terrain pour la prochaine phase du récit plandémique qui blâmera inévitablement les refusants de vaccin pour les choses qui ne reviennent pas à la normale. «Nous ne pensons pas que cela se produira avant juin, juillet. Nous ne savons pas si le simple fait de se faire vacciner prévient une maladie grave ou est-ce que cela vous empêche également de contracter complètement une infection?»

On ne sait presque rien sur les vaccins douteux, à part qu’ils ont été précipités dans le développement et la production dans le cadre du programme «Operation Warp Speed» du président Donald Trump pour les vaccins COVID-19 accélérés.

« Ne baissez pas votre garde juste parce que vous vous êtes fait vacciner », a en outre exhorté Gupta les chèvres aveugles qui prennent en fait les conseils médicaux des médecins de la télévision.

Pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des vaccins COVID-19, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Si les vaccins COVID-19 ne font rien d’autre qu’augmenter le risque de décès, pourquoi quelqu’un se ferait-il piéger?

Gupta a dû manquer le mémo sur le fait que la propagation asymptomatique du COVID-19 n’est pas réellement réelle, car il colporte également l’idée que les personnes vaccinées sans aucun symptôme peuvent encore d’une manière ou d’une autre propager le virus à d’autres.

Alors que les soi-disant «experts» disent qu’ils ont «des raisons d’espérer» que les vaccins COVID-19 empêcheront les gens de propager le virus, Gupta et d’autres admettent qu’il ne s’agit que de spéculation. Personne ne sait avec certitude ce que fera le vaccin, admet Gupta, mais tout le monde devrait toujours sortir et l’obtenir, dit-il.

Commentant les «conseils» de Gupta, l’écrivain Noah Rothman a écrit que dire aux personnes vaccinées de rester enfermées et masquées malgré le fait de se faire piquer est susceptible de passer comme un «soufflé froid».

«Presque personne, du moins ceux qui n’ont pas de comorbidités ou d’êtres chers à risque, ne recevra deux vaccins et se comportera comme si nous étions encore en 2020», souligne Rothman.

«Si votre stratégie de messagerie publique consiste à insister sur le fait que les personnes qui ont reçu deux boosters doivent toujours prendre de la distance, porter des masques et éviter les engagements sociaux, votre stratégie de messagerie est stupide.»

Alex Azar, directeur du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) nommé par Trump, est d’accord. Il dit que les gens doivent rester «vigilants» en obéissant à toutes les suggestions faites par Bill Gates et Anthony Fauci afin que «tous ceux qui sont ici maintenant [seront] ici l’année prochaine pour les fêtes de fin d’année».

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une infirmière gestionnaire du Tennessee s’évanouit devant la caméra après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Peu de temps après la publication de notre article principal aujourd’hui sur la façon dont les travailleurs de la santé aux États-Unis souffrent d’effets secondaires graves du vaccin illégal Pfizer COVID (voir: Les travailleurs de la santé aux États-Unis souffrent de réactions graves du vaccin expérimental illégal Pfizer – D’autres faux vaccins à la télévision), une vidéo d’un reportage à Chattanooga, Tennessee sur Channel 9 a fait surface.

L’infirmière gestionnaire Tiffany Dover du CHI Memorial Hospital s’est évanouie en direct lors d’une conférence de presse sur le vaccin.

Étant donné que ces types de vidéos ont un moyen de disparaître assez rapidement d’Internet, nous en mettons une copie sur notre chaîne Bitchute en vertu du Fair Use Act.

Les médecins de l’hôpital n’ont pas tardé à informer le public que son évanouissement n’était en aucun cas lié aux ingrédients du vaccin expérimental illégal de Pfizer. (Source.)

Tiffany Dover s’est rétablie plus tard et a également assuré à tout le monde que son évanouissement n’avait rien à voir avec le vaccin.

Que voulez-vous qu’ils disent d’autre? Et comment pourraient-ils le savoir sans même l’examiner ou exécuter des tests au préalable?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Une infirmière s’évanouit après avoir reçu un vaccin contre la grippe dans un autre cauchemar de relations publiques

La fondatrice du site Web sur la sécurité des vaccins, un ancien initié pharmaceutique retrouvé mort

Brandy Vaughan, ancienne directrice des ventes de la société pharmaceutique Merck et fondatrice de learntherisk.org, un site Web dédié à l’éducation des gens sur les risques associés aux vaccins, a apparemment été retrouvée morte par son fils de neuf ans le 8 décembre.

(Article d’Emily Mangiaracina republié sur LifeSiteNews.com)

Selon Children’s Health Defence, Vaughan serait décédé des suites de «complications de la vésicule biliaire», bien que la source du rapport n’ait pas été citée et qu’elle n’ait pas partagé la cause précise des complications (comme une rupture de la vésicule biliaire).

Peu de temps après avoir appris sa mort, une amie de Vaughn, Erin Elizabeth, a partagé des captures d’écran d’un message Facebook que Vaughan avait écrit en décembre 2019, dans lequel elle a assuré aux lecteurs qu’elle n’était pas suicidaire et qu’elle ne prenait aucun médicament qui l’amènerait à mourir subitement.

«Le message que j’aurais aimé ne pas avoir à écrire…. Mais étant donné certaines tragédies au cours des deux dernières années, j’estime qu’il est absolument nécessaire de publier ces dix faits… veuillez faire une capture d’écran pour le compte rendu», a écrit Vaughan.

«J’ai une énorme mission dans cette vie. Même quand ils rendent les choses très difficiles et effrayantes, je ne me suiciderais JAMAIS. Point final», a-t-elle poursuivi.

Se référant à son fils, Vaughan a écrit: «Bastien signifie tout pour moi et je ne le quitterais JAMAIS. Période. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pris de produits pharmaceutiques depuis dix ans. «En d’autres termes, je ne suis sur rien qui puisse me tuer de façon inattendue ou soudaine», a-t-elle écrit.

« Si quelque chose devait m’arriver, c’est un jeu déloyal et vous savez exactement qui et pourquoi – compte tenu de mon travail et de ma mission dans cette vie », a-t-elle poursuivi.

La sécurité des vaccins a fait l’objet d’un examen minutieux pendant l’épidémie de coronavirus, les pro-vie se déclarant préoccupés, entre autres, par le lien entre les vaccins et l’avortement.

Elizabeth a également partagé une capture d’écran d’un texte qu’elle a reçu de Vaughan dans lequel elle a exprimé son inquiétude d’être empoisonnée et a apparemment fait référence à la mort du Dr Ben Johnson, M.D., D.O., NMD en janvier 2019.

«Tellement bizarre! Je m’inquiète parfois de l’empoisonnement. Le Dr Ben a-t-il déjà été marié? Vécu seul? Désolé pour toutes ces questions. Je suis tellement bouleversé à ce sujet, d’autant plus qu’il ne s’est même pas attaqué au problème des vaccins, mais aux mammographies, ce que l’on pourrait penser être un problème «plus sûr».»

Vaughan, qui travaillait auparavant comme représentante des ventes pharmaceutiques pour Merck, a expliqué comment elle a commencé en tant que militante pour exposer les dangers des vaccins et de l’industrie pharmaceutique dans une vidéo partagée en 2015. Elle commence par révéler qu’elle représentait le médicament de Merck, le Vioxx.

«Quand il est apparu que Merck avait falsifié les données de sécurité et que le Vioxx avait en fait deux fois plus de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux [pour] les personnes qui en prenaient, cela m’a vraiment fait réaliser qu’il y avait beaucoup de corruption dans les coulisses et que simplement parce qu’un la drogue est sur le marché ne signifie pas qu’elle est sûre », a déclaré Vaughan dans la vidéo.

Elle a expliqué comment plus tard, lors d’une visite de bien-être pour son fils, un médecin a «fait irruption hors de la pièce» lorsqu’elle a demandé à voir un insert de vaccin.

«C’était un énorme drapeau rouge pour moi, sachant ce que je savais en tant que représentant des ventes pharmaceutiques auparavant. Et j’ai commencé à faire mes recherches sur les vaccins et les ingrédients et les données de sécurité défectueuses.»

Une partie de ce qu’elle a découvert est que l’aluminium est un adjuvant majeur dans les vaccins, ce qui était un autre grand «drapeau rouge» pour elle. Lorsque sa grand-mère a reçu un diagnostic de cancer du sein, le médecin a trouvé des niveaux élevés d’aluminium dans ses tissus. Il lui a dit que l’aluminium trouvé dans le déodorant traditionnel était lié au cancer du sein.

«Plus je me suis penché là-dessus, plus j’ai réalisé que les vaccins n’étaient pas pour la santé publique. C’est vraiment une question de profit des sociétés pharmaceutiques. Il s’agit essentiellement de jouer à la roulette russe avec nos enfants», a poursuivi Vaughan.

«J’ai vraiment été motivé à me lancer davantage dans ce combat lorsque j’ai réalisé les factures de vaccination obligatoires qui balayaient le pays [.]»

Vaughan a ensuite fondé Learn The Risk, une organisation à but non lucratif 501 (c) (3), «en réponse à l’une des premières lois nationales sur la vaccination obligatoire pour l’éducation – SB277 en Californie», selon son site Web. SB277, qui a été promulgué en 2015, «empêchait les parents de citer leurs convictions personnelles comme raison pour ne pas vacciner leurs enfants» pour l’école.

C’est lorsque Vaughan est revenue d’un rassemblement pour protester contre le SB277 à Sacramento qu’elle a commencé à subir des actes d’intimidation, a-t-elle expliqué dans une vidéo partagée en 2015.

Elle a décrit comment elle est rentrée de Sacramento pour trouver une clé de sa maison, qu’elle avait précédemment cachée dans ses buissons, à sa porte. «Ce jour-là, j’ai fait changer mes serrures et j’ai installé un système d’alarme de 3 000 $ deux jours plus tard», a déclaré Vaughan.

Elle a ensuite été informée par sa compagnie d’alarme que quelqu’un avait déclenché son alarme à 3 h 45 du matin et l’avait immédiatement désarmée avec le code maître, que Vaughan a dit que personne d’autre qu’elle ne l’avait. Celui qui est entré a marché dans son couloir, a déclenché le capteur du moniteur, a ouvert et fermé la fenêtre de sa salle à manger avant de quitter la maison à 3 h 49 du matin.

«Après l’incident, j’ai parlé à des experts en sécurité qui ont en fait fait de l’intimidation pour des entreprises, et ils ont dit qu’ils tapotaient probablement votre place.»

Vaughan a décrit comment, quelques jours plus tard, elle a trouvé son ordinateur déplacé de sa cachette au-dessus de son micro-onde au milieu du plancher de sa cuisine. Après avoir quitté la ville pendant quelques semaines, elle est revenue avec un ami pour trouver son échelle, qu’elle avait gardée dans son garage, juste à l’extérieur de la fenêtre d’une chambre de sa maison – la seule fenêtre avec les stores restés ouverts. Une voisine l’a informée qu’elle n’avait pas vu l’échelle la veille.

Quelques jours plus tard, elle a trouvé une figurine de canard sur l’une de ses tables extérieures. «Quand j’ai parlé aux experts en sécurité, j’ai dit que je ne comprenais pas le canard. Et puis il m’est venu à l’esprit que j’avais eu beaucoup de conversations sur mon téléphone [avec] des gens qui me demandaient, tu restes chez toi? Qu’est-ce que tu vas faire? Et j’utilise le terme à plusieurs reprises: je ne reste pas chez moi. Je me sens comme un canard assis, car ils peuvent entrer à tout moment.

«C’était donc assez dérangeant de revenir à la maison. C’est juste un message clair que, encore une fois, ils me regardent.»

«C’est assez effrayant. Après toutes ces tactiques d’intimidation, il est très difficile de se sentir en sécurité, mais je ne vais pas m’en aller – je veux dire que je ne vais pas être réduit au silence, car ce sont des problèmes importants, et nous devons exposer ce qui se passe réellement derrière l’obligation factures de vaccination.»

«J’espère que nous pourrons continuer ce combat. Nous avons peut-être perdu la bataille, mais nous avons encore une guerre à gagner», a conclu Vaughan.

Dans sa publication Facebook de 2019, Vaughan a écrit: «Si quelque chose m’arrivait, j’ai organisé un groupe d’amis proches pour créer un GoFundMe afin d’embaucher une équipe d’enquêteurs privés pour découvrir tous les détails.»

«Il y en a eu beaucoup dans cette mission ou dans une mission similaire qui ont été tués et il est temps que cette b ——- s’arrête. Les ténèbres ne peuvent pas gagner.

LifeSiteNews a produit une vaste page de ressources sur les vaccins COVID-19. Consultez-la ici.

Pour en savoir plus: LifeSiteNews.com et BigPharmaNews.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’essai du vaccin Pfizer COVID montre des preuves alarmantes d’amorçage pathogène chez les personnes âgées

Lors du développement de vaccins contre les coronavirus comme le SRAS-COV-1 et le MERS au début des années 2000, les chercheurs ont trouvé des preuves d’un problème grave. Des équipes de scientifiques américains et étrangers ont vacciné les animaux avec les quatre vaccins les plus prometteurs. Au début, l’expérience a semblé réussie car tous les animaux ont développé une réponse anticorps robuste au coronavirus. Cependant, lorsque les scientifiques ont exposé les animaux vaccinés au virus sauvage, les résultats ont été horribles. Les animaux vaccinés ont subi des réponses hyper-immunes, y compris une inflammation dans tout leur corps, en particulier dans leurs poumons.

(Article de James Lyons-Weiler, PhD et Robert F. Kennedy, Jr. republié sur ChildrensHealthDefense.org)

Ce problème est bien connu. Au début du scénario COVID-19, le Dr Peter Hotez, du Baylor College of Medicine, a témoigné devant le Congrès sur les dangers de l’accélération du développement d’un vaccin contre le coronavirus, affirmant que «(Le) problème de sécurité unique des vaccins contre le coronavirus» a été découvert il y a 50 ans lors du développement le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV).»

Il a déclaré que ce «phénomène paradoxal de renforcement immunitaire signifie que les personnes vaccinées peuvent encore développer la maladie, devenir plus malades et mourir.»

Les chercheurs avaient vu cette même «réponse immunitaire améliorée» lors des tests sur les humains des tests du vaccin contre le VRS qui avaient échoué dans les années 1950. Les vaccins ont non seulement échoué à prévenir l’infection; 80% des enfants infectés ont dû être hospitalisés, et deux enfants infectés par le VRS sont décédés (voir Openshaw, 2005). En avril 2020, Hotez a déclaré à CNN: «S’il y a une amélioration du système immunitaire chez les animaux, c’est un succès.»

Il y a eu un sérieux problème de terminologie avec ce problème. Le problème, bien sûr, n’est pas «l’amélioration du système immunitaire», qui ressemble à quelque chose d’utile pour le système immunitaire. En fait, c’est tout le contraire. Le problème est, en réalité, «l’augmentation de la maladie»; en fait, c’est ce que l’on appelait dans l’étude originale sur le RSV. L’amélioration de la maladie semble maintenant être causée par une exposition initiale aux protéines d’un pathogène, ou à des parties de protéines, qui amorce le corps à l’auto-immunité. C’est un «amorçage pathogène». Dans COVID-19, chaque protéine du SRAS-CoV-2 a au moins un épitope qui correspond aux protéines humaines quelque part dans le corps humain. Environ un tiers des épitopes du virus SARS-CoV-2 qui correspondent aux protéines humaines correspondent aux protéines du système immunitaire.

Le document d’information du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes sur le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 contient des indications inquiétantes qui pourraient être un signal de sécurité sur l’amorçage pathogène, en particulier chez les personnes âgées. Avant leur examen, il y a des problèmes fondamentaux avec la classification des événements indésirables graves qui reflètent la pensée à court terme et la mentalité d’externalisation des coûts du paradigme scientifique de la sécurité des vaccins.

Le premier problème est la catégorisation des événements indésirables «graves et non graves» dans l’étude et dans le rapport. Pour une personne qui subit des événements indésirables neurologiques, y compris la paralysie de Bell, des événements neuroinflammatoires et thrombotiques, ces événements ne sont pas «non graves» et peuvent, au fil du temps, se transformer en conditions potentiellement mortelles qui nécessitent une intervention médicale continue et des visites répétées au cabinet facturables pour des soins. L’étude à court terme exclut tout moyen de détecter si l’exposition initiale peut jouer un rôle de cause fondamentale dans la préparation des patients pour une maladie chronique à vie. Les événements indésirables du vaccin eux-mêmes observés dans l’étude Pfizer peuvent être le signe d’un amorçage pathogène, d’autant plus que des événements indésirables plus graves ont été observés avec la deuxième dose.

Le deuxième problème est que la conception et la mise en place de l’analyse de l’étude sont biaisées par rapport à la découverte d’événements indésirables.

Le rapport déclare:

«Parmi les événements indésirables non graves non sollicités, il y avait un déséquilibre numérique de quatre cas de paralysie de Bell dans le groupe vaccin par rapport à aucun cas dans le groupe placebo, bien que les quatre cas dans le groupe vaccin ne représentent pas une fréquence supérieure à celle attendue dans la population générale.»

La comparaison avec les taux de référence n’a pas de sens car d’autres vaccins sont utilisés dans la population. Ainsi, tout risque dû au vaccin COVID-19 augmente ou multiplie le risque existant dans la population provenant d’autres vaccins.

Une multiplication par 10 des événements indésirables graves à la deuxième dose chez les adultes plus âgés à la deuxième dose, comparativement à 3,6 fois chez les moins de 55 ans

Parmi les participants âgés de 18 à 55 ans, il y a eu 370 événements indésirables graves (SSAE) sollicités dans le groupe vacciné et 73 dans le groupe non vacciné. Parmi les vaccinés, 18% ont souffert de SSAE; dans le groupe placebo, seulement 3% l’ont fait, ce qui implique que les SSAE peuvent être attendus à un taux cinq fois plus élevé chez les vaccinés que chez les non vaccinés.

Ceux-ci comprenaient une fatigue intense, des maux de tête, des frissons, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et articulaires. On ne sait pas si ces conditions représentent des cas d’amorçage pathogène, l’identification des individus qui sont maintenant plus à risque de morbidité et de mortalité graves s’ils sont infectés par le SRAS-CoV-2 est inconnue, mais compte tenu des études antérieures, cela semble probable.

Dans le groupe des plus de 55 ans, qui était un groupe plus petit, il y avait 60 SSAE dans le groupe vacciné et 24 dans le groupe non vacciné. Parmi les vaccinés, 6,5% ont présenté des EIG, contre 1,4% chez les non vaccinés, ce qui implique un risque global 4,46 fois plus élevé de SSAE en raison de la vaccination.

Cependant, dans le groupe plus âgé, le groupe vacciné était 10 fois plus susceptible d’avoir un SSAE lors de la réception de la deuxième dose de vaccin que la première dose par rapport au rapport 1: 1 chez les non vaccinés. Dans le groupe plus jeune, les vaccinés n’étaient que 3,61 fois plus susceptibles d’avoir des SSAE de deuxième dose que le groupe placebo de même âge, qui avait environ autant de SSAE dans la première et la deuxième dose.

Essais sur les animaux insuffisants

Les patients de l’étude examinée étaient en bonne santé – et par conséquent, le spectre des événements indésirables n’est pas représentatif de ceux qui pourraient survenir si le vaccin venait sur le marché. Dans les précédents essais sur les animaux, la première dose était un vaccin, mais la seconde était une infection naturelle, entraînant des blessures graves et souvent la mort. Dans ces essais sur l’homme, les deux doses provenaient du vaccin, il n’est donc pas non plus rassurant que ces événements indésirables n’incluent pas les conditions plus graves et mortelles qui affectaient les animaux.

Ces essais sur l’homme n’ont en aucun cas exclu l’amorçage pathogène. Les études sur les animaux Moderna et Pfizer, qui ont utilisé des primates non humains, n’ont pas examiné les sites d’organes autres que les poumons, et bien qu’elles aient étudié les marqueurs potentiels de l’amorçage pathogène, ils n’ont pas réussi à en mesurer un: l’interleukine-5 (IL-5), qui dans des études antérieures sur les coronavirus, il a été constaté que la maladie était élevée en conjonction avec une amélioration de la maladie induite par un amorçage pathogène.

Rappelant que les études animales menées sur des vaccins antérieurs contre le COVID ont révélé un amorçage pathogène conduisant à une augmentation de la maladie chez les animaux plus âgés que chez les animaux plus jeunes, les adultes plus âgés peuvent être les plus à risque de maladie chronique grave en raison de l’auto-immunité résultant de l’amorçage pathogène induit par le vaccin. Le Dr Anthony Fauci a informé le public que ces vaccins n’arrêtent pas la transmission. Par conséquent, la prochaine dose de protéines virales sous la forme d’une infection naturelle pour ces participants à l’étude – une infection par le SRAS-CoV-2 conduisant au COVID19 – pourrait être leur dernière. L’étude doit être étendue à un suivi à long terme, y compris toute autre vaccination ou exposition aux protéines virales du SRAS-CoV-2 par infection.

Alors pourquoi les principaux promoteurs de vaccins au monde, comme Paul Offit et Peter Hotez, nous ont-ils mis en garde frénétiquement contre les dangers uniques et effrayants inhérents au développement d’un vaccin contre le coronavirus?

Dans cette séquence vidéo, Offit, Hotez et même Fauci (dans un moment sans surveillance), avertissent que tout nouveau vaccin contre le coronavirus pourrait déclencher des réactions immunitaires létales, une «amélioration du vaccin», lorsque des personnes vaccinées entrent en contact avec le virus sauvage. Au lieu de procéder avec prudence, Fauci a fait le choix imprudent d’accélérer les vaccins, partiellement financés par Gates, sans études critiques sur les animaux avant de passer aux essais cliniques humains qui pourraient fournir un avertissement précoce des réponses immunitaires incontrôlables.

Gates (dans cette vidéo) est tellement préoccupé par le danger d’événements indésirables qu’il dit que les vaccins ne doivent pas être distribués avant que les gouvernements acceptent d’indemniser contre les poursuites. les poursuites. Le 4 février, selon le site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il n’y avait que 11 cas de CV actifs aux États-Unis, mais les États-Unis ont discrètement fait passer une réglementation fédérale accordant aux fabricants de vaccins contre les coronavirus une immunité totale de responsabilité.

Êtes-vous prêt à prendre le risque? Décidez par vous-même, sur la base des preuves.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Quatre volontaires immunisés avec le vaccin contre le coronavirus de Pfizer ont développé la paralysie de Bell; La FDA nie que le vaccin l’ait causé

Quatre volontaires qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus de Pfizer dans des essais cliniques ont développé une paralysie faciale. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a rapporté que les quatre participants ont souffert de la paralysie de Bell, une maladie rare dans laquelle un côté du visage est temporairement paralysé. Bien que la FDA n’ait pas déclaré que le vaccin avait directement causé la paralysie, elle a averti que les médecins devraient surveiller les effets secondaires et a promis d’observer les cas de près.

La FDA a révélé cet effet secondaire dans un rapport sur le vaccin de Pfizer, qui a été réalisé en partenariat avec la société allemande BioNTech. Le rapport a été publié quelques jours avant que le régulateur américain ne revoie l’autorisation d’utilisation d’urgence de la société pharmaceutique.

Selon la FDA, moins de 0,5% des participants à l’essai – y compris les quatre cas de paralysie de Bell – ont subi des effets secondaires graves. L’un d’eux a présenté une faiblesse faciale dans les trois jours suivant la vaccination, mais est revenu à la normale après quelques jours. Un autre participant a développé la paralysie de Bell neuf jours après avoir reçu le vaccin, tandis que deux autres ont souffert de paralysie faciale 37 et 48 jours après la vaccination. Ces trois volontaires ont finalement récupéré de la paralysie de Bell après 10 à 21 jours.

L’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux définit la paralysie de Bell comme une forme de paralysie faciale temporaire ou de faiblesse d’un côté du visage résultant du dysfonctionnement du nerf facial, responsable des muscles faciaux. Il n’affecte généralement qu’un seul côté du visage, mais il est connu pour affecter les deux côtés dans de rares cas.

La plupart des personnes atteintes de paralysie de Bell remarquent qu’un côté de leur visage commence à s’affaisser et que leurs muscles faciaux s’affaiblissent. Certains ont des maux de tête ou des douleurs autour de la mâchoire ou de l’oreille du côté paralysé. Dans d’autres cas, les gens perdent leur sens du goût ou deviennent plus sensibles au son.

La cause exacte de la paralysie de Bell est inconnue, mais elle disparaît généralement d’elle-même. Cependant, la faiblesse musculaire découlant de la maladie peut être permanente dans certains cas.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech pour une utilisation d’urgence – malgré les risques qu’il peut comporter

Malgré le risque de développer la paralysie de Bell, la FDA a autorisé le vaccin Pfizer / BioNTech BNT162b2 pour une utilisation d’urgence aux États-Unis le 11 décembre. (En relation: les études vaccinales de Pfizer sont basées sur la FRAUDE et mettent des vies en danger, prévient l’ancien vice-président de Pfizer. )

Dans un communiqué, le régulateur américain des vaccins a déclaré qu’il avait «déterminé que le… vaccin répondait aux critères statutaires [d’approbation]». Selon la FDA, il y avait plus qu’assez de données prouvant que le BNT162b2 peut être efficace pour prévenir la COVID-19. L’agence a également déclaré que les risques potentiels associés au vaccin ne l’emportent pas sur ses avantages potentiels basés sur les données présentées, ce qui soutient l’utilisation du vaccin chez les personnes de 16 ans et plus.

Le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, a déclaré que l’autorisation d’utilisation d’urgence du jab Pfizer / BioNTech «est une étape importante dans la lutte contre [la] pandémie dévastatrice [du coronavirus (2019 ou SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (COVID-19 _ MIRASTNEWS) de Wuhan (et/ou Etats-Unis, France et alliés)] qui a affecté tant de familles aux États-Unis et dans le monde.

Avant l’autorisation de la FDA, le Royaume-Uni a donné à BNT162b2 le signal de départ à utiliser pour la vaccination. La vaccination de masse contre la COVID-19 dans le pays a commencé le 8 décembre. (En relation: le Royaume-Uni commence un programme de vaccination de masse avec Pfizer, en commençant par les personnes âgées et les agents de santé.)

Le Wall Street Journal a rapporté que deux travailleurs du National Health Service (NHS) ont eu des réactions anaphylactiques après avoir reçu le vaccin Pfizer. On a découvert que les deux travailleurs avaient des antécédents d’allergie et utilisaient des auto-injecteurs d’adrénaline pour faire face à leurs réactions allergiques.

En conséquence, l’Agence britannique de réglementation des vaccins (MHRA) a mis à jour son avertissement et a conseillé aux personnes ayant des antécédents de réaction significative aux médicaments, aux aliments ou aux vaccins d’éviter la vaccination avec le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19. Le système de santé du Royaume-Uni avait déjà mis en garde contre la vaccination des femmes enceintes et allaitantes avec le vaccin BNT162b2 car ses effets sur la fertilité sont encore inconnus.

Entre-temps, le NHS a annoncé qu’il mettrait à disposition à tout moment des installations de réanimation pour les vaccinations et que la vaccination ne devrait être effectuée que dans des établissements où des mesures de réanimation sont disponibles.

VaccineInjuryNews.com a plus d’informations sur les effets négatifs des vaccins sur la santé humaine.

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

100 000 médecins et professionnels de la santé s’opposent au vaccin COVID-19

Les effets négatifs de vaccins se ressentent à court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS

Les médecins s’unissent maintenant contre la plandémie pré-planifiée et fabriquée, qui se transforme rapidement en une poussée génocidaire à travers le monde. Plus de 100 000 médecins et divers professionnels de la santé se sont maintenant unis contre le génocide planifié par le gouvernement, les géants pharmaceutiques étant prêts à commencer l’abattage dans les maisons de soins de longue durée via un vaccin non testé qui a délibérément ignoré les essais sur les animaux.

(Article du Dr Andrew Kaufman republié sur FreedomMan.org)

Le public non informé est également visé en premier lieu, croyant simplement que le gouvernement ne lui mentirait jamais. Le gouvernement ne se contente pas de mentir et ces professionnels de la santé documentent publiquement les mensonges du gouvernement et des médias. Alors que le vaccin est sur le point de tuer et de paralyser les personnes âgées et les non informés dans la première vague de génocide, leurs décès et maladies induits par le vaccin seront utilisés comme excuse pour imposer le vaccin à tout le monde, comme le feront les médias pervers et le gouvernement corrompu. Il suffit de renommer le génocide médical comme COVID-19 ou quelque chose de plus mortel que COVID. Cela a été le plan tout le temps.

Vous avez un choix à faire. Vous pouvez affronter ce mal ou être consumé par lui, il n’y a pas de troisième option. La plupart des gens ont été volontairement envoyés dans des camps de lavage de cerveau du gouvernement appelés «écoles» où ils ont été insérés avec des programmes de contrôle de l’esprit de lavage de cerveau pro gouvernement. Cela les rendra incapables de traiter ce qui se passe et cela les paralysera et les empêchera d’agir. Ils tomberont rapidement. Vous devrez décider si vous allez agir ou simplement être poussé pouce par pouce dans l’abattoir par la pression des pairs, les brutes payées par le gouvernement, la propagande et une traînée de miettes de pain de sécurité … qui mènent juste à côté d’une falaise.

Il n’y a pas de pandémie, les gouvernements simulent le nombre de décès (plaçant simplement tous les décès dans la catégorie COVID fabriqué), tous les gouvernements utilisent une machine RT-PCR frauduleuse pour marquer les personnes en bonne santé comme infectées (ce qui entraîne un cas démique basé sur la peur. des personnes qui ne sont pas malades) et le vaccin est conçu pour tuer, paralyser et / ou provoquer l’infertilité. Diffusez cette vidéo partout pendant que ces médecins et professionnels de la santé sonnent l’alarme. Cette vidéo a déjà été interdite sur Facebook et YouTube et est dénoncée par les médias du monde entier.

Cette vidéo a été produite par l’équipe d’Oracle Films et une gamme INCROYABLE d’experts courageux, scientifiques et médicaux du monde entier. Avec le déploiement du vaccin COVID-19 à partir de la semaine prochaine, nous posons la seule question à l’esprit de tout le monde …

TÉLÉCHARGEMENT DIRECT ici:

https://we.tl/t-ir5zAuEohK

Regardez la vidéo sur BNT ici:

https://brandnewtube.com/v/75grLS

CoviLeaks

www.covileaks.co.uk

Pour en savoir plus: FreedomMan.org et Pandemic.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les données sur les vaccins de Pfizer et BioNTech peuvent être volées lors d’une cyberattaque contre l’agence européenne de réglementation médicale

Les principales sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont déclaré que leurs documents relatifs au vaccin contre la coronavirus [2019 Desease – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique] (COVID-19) qu’ils développaient pourraient avoir été volés après une cyberattaque majeure contre l’Agence européenne des médicaments (EMA).

L’EMA est une branche de l’Union européenne basée à Amsterdam qui est chargée de la réglementation et de l’évaluation des produits à caractère médicinal entrant dans l’Union. Leurs tâches incluent l’approbation des nombreux vaccins contre les coronavirus qui commencent tout juste à inonder le marché.

Les deux grandes sociétés pharmaceutiques ont déclaré mercredi que les documents relatifs au développement de leur vaccin avaient été «illégalement consultés» sur le serveur de l’EMA. Le régulateur des vaccins a révélé plus tôt le même jour qu’ils étaient la cible d’une cyberattaque, ils avaient lancé une enquête complète et collaborent avec les forces de l’ordre pour trouver les coupables.

«Il est important de noter qu’aucun système BioNTech ou Pfizer n’a été violé en relation avec cet incident et nous ne savons pas que les participants à l’étude ont été identifiés grâce aux données consultées», ont déclaré les entreprises dans un communiqué, qui ne contenait visiblement pas tout refus que des données personnelles aient également été volées.

Au moment de la mise sous presse, aucune information n’a été publiée expliquant quels documents ont été consultés ou si d’autres fabricants pharmaceutiques ont été affectés par la violation de données.

Ils ont ajouté que l’EMA leur avait assuré que la cyberattaque n’aurait aucun impact sur l’approbation et le déploiement de leur vaccin COVID-19. L’agence de réglementation a déclaré qu’elle achèverait son examen d’ici le 29 décembre, bien qu’elle puisse retarder l’approbation d’une semaine au plus selon qu’elle doit étudier les données un peu plus longtemps.

Les États membres de l’Union européenne ont fait pression sur l’EMA pour qu’elle accélère son calendrier afin de s’aligner sur les délais d’approbation du Royaume-Uni et des États-Unis. Le premier a déjà approuvé les vaccins de Pfizer et BioNTech, tandis que le second devrait voir son approbation discutée par un comité consultatif de la FDA le jeudi 10 décembre (Connexes: le Royaume-Uni commence un programme de vaccination de masse avec Pfizer, en commençant par les personnes âgées et les travailleurs de la santé.)

Écoutez cet épisode du Health Ranger Report, un podcast de Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il explique comment la deuxième vague d’infections à coronavirus est en fait une fabrication complète créée par les médias grand public.

https://www.brighteon.com/8d3acd4b-7c3b-4ae1-8e9b-b1cae2f0cf11

Données volées très précieuses pour les pays et les entreprises développant leurs propres vaccins

Pfizer, BioNTech et EMA craignent que la cyberattaque provienne d’un pays ou d’une entreprise qui conspire pour voler les données afin d’aider à la création de leurs propres vaccins contre les coronavirus.

Marc Rogers, fondateur de la Cyber ​​Threat Intelligence League, une communauté mondiale de volontaires se défendant contre les pirates informatiques qui tentent d’exploiter la pandémie de COVID-19, a déclaré que les informations sur les vaccins sont devenues de «l’or liquide». Cela signifie que de nombreux groupes essaient de mettre la main sur autant d’informations que possible sur le développement de vaccins afin de les vendre aux parties intéressées.

«En ce qui concerne les données soumises à ces types d’organismes de réglementation, nous parlons d’informations confidentielles sur le vaccin et son mécanisme d’action, son efficacité, ses risques et les effets secondaires possibles connus et tous les aspects uniques tels que les directives de manipulation. Il fournit également des informations détaillées sur les autres parties impliquées dans la fourniture et la distribution du vaccin et augmente potentiellement considérablement la surface d’attaque du vaccin.»

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde contre les cyberattaques parrainées par l’État en provenance de Russie ou de Chine visant spécifiquement des groupes pharmaceutiques et des instituts de recherche universitaires possédant une connaissance approfondie des vaccins contre le coronavirus qu’ils développent. Les experts ont qualifié ce cyber conflit de «guerre de la propriété intellectuelle».

Les piratages contre les nations et les entreprises sont devenus courants ces derniers mois. Des allégations ont été faites contre des groupes de pirates informatiques liés au Vietnam, à la Russie, à la Corée du Nord et du Sud, à l’Iran et à la Chine. Les allégations affirment que ces pays ont, à différentes occasions, tenté de voler des informations concernant le virus et le développement de traitements potentiels, y compris des vaccins.

L’expert en cybersécurité Dmitri Alperovitch a déclaré que chaque grand État-nation ciblait ou avait été la cible d’une cyberattaque dans le but d’obtenir des informations sur les vaccins. Il a ajouté que les motivations des assaillants inconnus étaient «très probablement la collecte de renseignements sur l’efficacité et la sécurité des vaccins».

Il a ensuite ajouté qu’il n’était pas certain de savoir pourquoi ces acteurs se donneraient la peine de cibler ces sociétés pharmaceutiques, car toutes les informations concernant la sécurité des vaccins seront bientôt rendues publiques.

En savoir plus sur les différentes entités pharmaceutiques développant des vaccins contre les coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Blackout dans les médias: le rapport de la FDA de Moderna répertorie 13 décès totaux, 6 dans le groupe des vaccins 7 dans le placebo

Le vaccin Pfizer Covid est déjà administré au public au Royaume-Uni et les premières doses ont été administrées aux États-Unis avant une campagne de vaccination de masse à l’échelle mondiale.

Il est important de reconnaître que le vaccin Pfizer Covid n’a pas été approuvé par la FDA. Il n’a reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), ce qui signifie que le vaccin n’a pas suivi le processus standard pour obtenir l’approbation officielle de l’agence de réglementation.

Le vaccin expérimental Covid de Moderna est désormais sur le point d’obtenir la même autorisation d’utilisation d’urgence, ce qui permet de distribuer le vaccin à des millions de personnes.

Nous avons déjà été témoins d’événements indésirables à court terme (effets secondaires) du vaccin Pfizer. La vérité est que personne ne sait quels pourraient être les effets à long terme et il semble que le public soit soumis à une expérience à l’échelle mondiale.

Dans ce rapport, nous examinons les divergences dans le rapport FDA Moderna qui a été voté par un comité consultatif. Le panel a voté 20-0 recommandant l’EUA.

Certaines des divergences incluent des participants aux essais sélectionnés pour obtenir les résultats souhaités et obtenir l’EUA. Ainsi que 13 décès au total dans les essais, 6 dans le groupe vacciné et 7 dans le groupe placebo. Quelque chose que les médias refusent d’aborder.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE