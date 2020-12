Rapport: les 419 millions de dollars de contributions à but non lucratif de Mark Zuckerberg ont «indûment influencé l’élection présidentielle de 2020»

Un rapport publié par le projet Amistad de la société Thomas More lors d’une conférence de presse mercredi, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa femme, ont versé 419,5 millions de dollars en contributions à des organisations à but non lucratif au cours du cycle électoral de 2020 – 350 millions de dollars pour les «élections sûres» Projet du Centre pour la technologie et la vie civique (CTCL) et 69,5 millions de dollars supplémentaires au Centre pour l’innovation et la recherche électorales – qui «influencent indûment [d] l’élection présidentielle de 2020 au nom d’un candidat et d’un parti en particulier».

(Article de Michael Patrick Leahy republié sur Breitbart.com)

«L’élection présidentielle de 2020 a été le témoin d’un partenariat public-privé sans précédent et coordonné pour influencer indûment l’élection présidentielle de 2020 au nom d’un candidat et d’un parti en particulier. Financées par des centaines de millions de dollars du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et d’autres intérêts de haute technologie, les organisations militantes ont créé un système électoral à deux niveaux qui traitait les électeurs différemment selon qu’ils vivaient dans des bastions démocrates ou républicains », a écrit Phill Kline, directeur du projet d’Amistad dans le résumé analytique du rapport.

Le rapport identifie trois mesures clés qui, prises ensemble, «représentent le début de la formation d’un système électoral à deux vitesses favorisant un groupe démographique tout en désavantageant un autre démographique».

Les fonds privés ont dicté la gestion des élections des villes et des comtés contrairement à la loi fédérale et aux plans électoraux des États approuvés et élaborés par les législatures des États avec l’autorité accordée par la Constitution des États-Unis.

Les responsables exécutifs des États swing ont facilité, grâce à des contrats uniques et nouveaux, le partage d’informations privées et sensibles sur les citoyens au sein des États ayant des intérêts privés, certains qui promeuvent activement des candidats et des programmes de gauche.

Les gouverneurs des États de Swing ont également commencé à émettre des décrets exécutifs d’urgence interdisant le vote en personne tout en investissant de nouvelles ressources d’État pour encourager les personnes à voter à l’avance. Les données des sondages ont révélé que cette agression coordonnée contre le vote en personne favorisait généralement les électeurs du Parti démocrate qui préféraient voter à l’avance, tout en plaçant les républicains, qui préféraient voter en personne, dans une position désavantageuse. Ces actions représentent le début de la formation d’un système électoral à deux vitesses favorisant un groupe démographique tout en désavantageant un autre démographique.

«Ces preuves sont présentes et disponibles pour tous les Américains», a déclaré Kline lors de la conférence de presse des informations incluses dans le rapport.

«Les médias mainstream ont également tenté de censurer ces preuves», a-t-il noté, ajoutant que «l’Amérique comprend que cette élection pose de sérieux problèmes».

«C’est effectivement un gouvernement de l’ombre qui dirige nos élections», a poursuivi Kline.

«Ce réseau a injecté des centaines de millions de dollars dans les systèmes électoraux locaux en utilisant la crise du COVID comme un simulacre. Notre rapport prouve qu’en réalité ce n’était rien de plus qu’une simple tentative d’acheter une élection. «Zuckerbucks» et les responsables locaux des élections ont invité un milliardaire dans les centres de dépouillement consolidés tout en expulsant le peuple américain», a déclaré Kline dans le communiqué accompagnant la publication du rapport:

«Ce rapport dresse une image claire d’une cabale de milliardaires et d’activistes utilisant leur richesse pour subvertir, contrôler et modifier fondamentalement le système électoral lui-même», a ajouté Kline. «Nous devons agir maintenant pour empêcher de telles élections privatisées à l’avenir. Le public américain mérite des élections transparentes et justes, pas des élections anarchiques dirigées par de puissants intérêts privés. En plus de Zuckerberg, les principales fondations finançant l’effort pour subvertir le système électoral étaient The Democracy Fund, New Venture Fund, Skoll Foundation et Knight Foundation, selon le rapport. Les principales organisations à but non lucratif impliquées dans la distribution de l’argent comprennent CTCL, le Center for [Election] Innovation Research, le Center for Civic Design, le National Vote at Home Institute, le Center for Secure and Modern Elections et Rock the Vote. Le rapport démontre que le financement des organisations à but non lucratif était particulièrement inutile dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, car le gouvernement fédéral avait déjà fourni un financement suffisant par le biais du Help America Vote Act (HAVA) et du CARES Act.

Le rapport alléguait que la privatisation de l’administration des élections dans les principaux États du champ de bataille et son retrait effectif du contrôle des gouvernements locaux et des États dûment autorisés avaient été renforcés par des «dispositions de récupération» inappropriées liées aux subventions accordées aux comtés et aux villes par la CTCL.

En vertu de ces dispositions, les gouvernements locaux seraient tenus de restituer les dons des CTCL s’ils ne mettaient pas en œuvre les éléments les plus controversés et juridiquement douteux du plan, y compris l’utilisation de boîtes de dépôt pour recueillir les bulletins de vote des absents et l’exigence que les centres de dépouillement soient regroupés dans un façon qui a rendu l’observation du processus de comptage par les observateurs du GOP plus difficile.

Le rapport s’est fortement concentré sur la manière dont la CTCL a utilisé les 350 millions de dollars donnés au 501 (c) (3) par Mark Zuckerberg et son épouse entre le 1er septembre 2020 et le 21 octobre 2020, en particulier dans les zones urbaines de quatre principaux États du champ de bataille: la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

Dans le Wisconsin, le rapport alléguait que le plan CTCL avait fonctionné au profit de Biden et des démocrates:

Par exemple, CTCL a signé une subvention de 100 000 $ au maire de Racine, WI en mai 2020, demandant au maire de recruter quatre autres villes (Green Bay, Kenosha, Madison et Milwaukee) pour élaborer une demande de subvention conjointe de CTCL. Cet effort a pour résultat que ces villes soumettent un «plan d’élections sûres du Wisconsin» le 15 juin 2020 à CTCL et, à leur tour, reçoivent 6,3 millions de dollars pour mettre en œuvre le plan. Cette privatisation des élections sape la Help America Vote Act (HAVA), qui exige que les plans électoraux des États soient soumis aux fonctionnaires fédéraux et approuvés et exige le respect d’une protection égale en mettant toutes les ressources à la disposition de tous les électeurs de manière égale. La fourniture de fonds Zuckerberg-CTCL a permis à ces bastions démocrates de dépenser environ 47 dollars par électeur, contre 4 à 7 dollars par électeur dans les régions traditionnellement républicaines de l’État. De plus, ce recrutement de juridictions ciblées pour une action et un financement spécifiques du gouvernement va à l’encontre des plans électoraux législatifs et invite le gouvernement à jouer le rôle de favori dans le processus électoral. Le «Wisconsin Safe Election Plan» n’a pas été rédigé par l’État et considérait les lois sur l’intégrité électorale de l’État comme des obstacles et des nuisances à ignorer ou à contourner. De plus, CTCL a conservé le droit, dans le document de subvention, à sa seule discrétion, d’ordonner le remboursement de tous les fonds si les villes bénéficiaires n’ont pas organisé l’élection conformément aux exigences de la CTCL. En effet, CTCL a géré l’élection dans ces cinq villes. Et ce plan a violé la loi de l’État, au moins de la manière suivante: 1) Le plan a contourné les exigences d’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance en tentant de classer tous les électeurs comme «confinés indéfiniment» en raison du COVID et plus tard, après les critiques de la Cour suprême du Wisconsin, en ordonnant aux greffiers électoraux de ne pas remettre en question ces allégations. 2) Le plan a commencé à utiliser des urnes pour la collecte des bulletins de vote, brisant considérablement la chaîne de garde du bulletin de vote et ne tenant pas à jour des registres et des examens appropriés pour s’assurer que tous les bulletins correctement déposés ont été comptés et que tous les bulletins mal déposés n’ont pas été comptés. 3) A lancé la consolidation des centres de dépouillement, justifiant le flux de centaines de milliers de bulletins de vote vers un seul endroit et la marginalisation des scrutateurs républicains de telle sorte que la participation bipartisane dans la gestion, le traitement et le dépouillement des bulletins de vote a été compromise. Ce ne sont là que des exemples de changements radicaux dans les processus électoraux qui ont ouvert la porte à une fraude importante.

En Pennsylvanie, le rapport affirmait:

L’impact disparate du financement de Zuckerberg est également présent dans l’analyse du financement de la CTCL en Pennsylvanie. Des documents obtenus par ordonnance du tribunal ont révélé une communication entre la ville de Philadelphie et CTCL soulignant que CTCL rémunérait les juges électoraux de Philadelphie et d’autres fonctionnaires électoraux. CTCL a mandaté Philadelphie pour augmenter ses bureaux de vote et utiliser des boîtes de dépôt et éventuellement des unités de collecte mobiles. En outre, l’argent de Zuckerberg a permis à Philadelphie de «guérir» les votes par correspondance d’une manière non prévue dans les régions républicaines de l’État. Dans le comté démocrate du Delaware, en Pennsylvanie, une boîte de dépôt a été placée tous les quatre miles carrés et pour 4000 électeurs. Dans les 59 comtés portés par Trump en 2016, il y avait une boîte de dépôt pour 1100 kilomètres carrés et tous les 72 000 électeurs. Le gouvernement encourageant un groupe démographique ciblé à voter est le côté opposé de la même médaille que le gouvernement ciblant un groupe démographique pour supprimer le vote. Ce système électoral à deux niveaux permettait aux électeurs des bastions démocrates de se promener dans la rue pour voter, tandis que les électeurs des bastions républicains devaient faire l’équivalent d’une chasse «où est Waldo».

Au Michigan, le rapport indiquait:

Les préoccupations du projet Amistad ont été amplifiées par la nature d’un contrat offert par le directeur de la santé du Michigan à une filiale de NGP VAN, une société de collecte de fonds et de services de données démocrate. Le Michigan a accordé le contrat de traçage COVID à Michigan VAN en tant que filiale de NGP VAN. Le contrat a permis à cette organisation de gauche d’exiger des informations sensibles des citoyens du Michigan sous la menace d’une arrestation. Les citoyens pourraient être condamnés à remettre les dossiers médicaux, les informations de voyage, les noms des associés et des amis, et d’autres informations présentant un intérêt significatif pour la vie privée et d’une valeur monétaire importante à une collecte de fonds politique. Les courriels obtenus par la suite par le biais de demandes de la FOIA démontrent que le directeur politique du gouverneur Whitmer a été impliqué dans la suggestion au département de la santé de ne pas contracter directement avec NGP VAN en raison de possibles retombées politiques. L’employé du gouverneur Whitmer a recommandé à NGP VAN de créer une filiale au Michigan et que la filiale devienne un sous-traitant afin de dissimuler l’implication de NGP VAN. Lorsque ces informations sont devenues publiques, Whitmer a affirmé qu’elle n’était pas au courant de l’accord et que, face à la pression du public, elle a annulé le contrat.

Le mois dernier, le projet Amistad a déposé une plainte alléguant que plus de 100 000 votes avaient été déposés illégalement en Géorgie:

Le projet Amistad de la Thomas More Society a déposé aujourd’hui une plainte contestant les résultats de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie, citant l’opinion d’experts selon laquelle plus de 100 000 votes illégaux ont été mal comptés, tandis que des dizaines de milliers de votes légaux n’ont pas été comptés. L’analyse d’experts des données gouvernementales montrant que le nombre total de votes illégaux comptés et de votes légaux non comptés est supérieur à 200 000 – dépassant largement la marge de 12 670 voix lors de la course à l’élection présidentielle. «Le nombre de bulletins de vote potentiellement frauduleux que nous avons identifiés en Géorgie est plus de 15 fois supérieur à la marge séparant Donald Trump et Joe Biden. Cette découverte sape l’intégrité des élections générales», a déclaré Phill Kline, directeur du projet Amistad. «Les divergences que nous avons identifiées sont dues en grande partie au fait que certains responsables électoraux ont agi avec plus de fidélité aux diktats des bailleurs de fonds privés qu’aux lois énoncées par les représentants du peuple à l’Assemblée générale.»

Le rapport publié mercredi a identifié cinq mesures spécifiques pour résoudre les problèmes d’intégrité électorale qu’il a identifiés:

Les secrétaires, procureurs généraux et / ou législatures des États dont les gouvernements de comté ont reçu des fonds de la CTCL devraient commander un audit complet par un tiers de la cohérence des transactions privées / publiques avec les plans de mise en œuvre de la HAVA de leur État. Cela devrait inclure la conformité aux normes du NIST et aux exigences des marchés publics.

Les secrétaires d’État, les procureurs généraux et / ou les assemblées législatives qui sont membres du Centre d’information sur l’inscription électronique (ERIC) à but non lucratif devraient vérifier l’accès aux informations, la collecte, le stockage, la sécurité et / ou les pratiques potentielles de partage d’informations sur les électeurs de l’ERIC avec d’autres États ou une tiers partie d’associations à but non lucratif de parties.

Les secrétaires, les procureurs généraux et / ou les législateurs des États qui ont reçu des subventions du Centre pour l’innovation électorale du CEIR à des fins électorales devraient demander et évaluer les contrats CEIR pour la conformité HAVA et les exigences fiscales et d’approvisionnement de leurs États respectifs.

Examen État par État de l’autorité légale par laquelle CTCL, une organisation à but non lucratif agréée dans l’Illinois, a négocié des contrats de subvention avec les gouvernements de comté et municipaux de plusieurs juridictions dans de nombreux États.

Les commissaires de comté devraient se coordonner avec leurs procureurs généraux ou législatures respectifs pour comprendre et atténuer les responsabilités futures potentielles de la clause de récupération dans tout accord de subvention qu’ils ont avec CTCL.

La CTCL, financée par Zuckerberg, a annoncé le mois dernier qu’elle fournirait encore plus de financement aux comtés locaux et aux villes de Géorgie avant le second tour du Sénat américain le 5 janvier dans l’État.

En savoir plus sur: Breitbart.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une pétition demande au président Trump de mettre en œuvre la loi sur l’insurrection pour mettre fin aux résultats électoraux frauduleux

Une nouvelle pétition sur le site officiel de la Maison Blanche demande à l’administration de déclarer qu’une insurrection existe, appelant à la création d’un tribunal militaire pour prendre le contrôle du pays.

La pétition demande à la Maison Blanche d’invoquer la loi sur l’insurrection de 1807, qui habilite le président des États-Unis à déployer les troupes militaires et fédéralisées de la Garde nationale aux États-Unis dans des circonstances particulières pour supprimer les troubles civils, l’insurrection et la rébellion.

«Il est évident pour tous les observateurs objectifs que notre système électoral a été irrémédiablement corrompu…», déclare la pétition.

La pétition arrive alors que la plus grande contestation juridique de l’élection échoue

La pétition intervient après que la Cour suprême a rejeté un procès au Texas qui cherchait à annuler les résultats des élections du 3 novembre dans quatre États: la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Le procès a été intenté par le procureur général du Texas Ken Paxton et a été rejoint par 17 autres États qui ont voté pour le président Donald Trump. Il s’est appuyé sur une analyse statistique qui affirmait que Joe Biden n’aurait pas pu obtenir 7 millions de votes de plus que Trump et, en tant que tel, a cherché à faire décertifier les résultats des élections de ces quatre États.

Trump avait qualifié la poursuite de «la grande», et 126 des 196 républicains de la Chambre ont également appelé le tribunal à le prendre. Mais les juges ont agi rapidement pour le refuser.

«Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable dans la manière dont un autre État mène ses élections», a déclaré le tribunal dans un bref avis non signé.

Selon les juges Samuel Alito et Clarence Thomas, le tribunal n’avait pas le pouvoir de refuser une affaire classée sur son dossier d’origine, où un État dépose pour en poursuivre un autre. Mais les juges ont déclaré qu’ils n’accorderaient aucune autre réparation au Texas et n’ont exprimé aucune opinion sur aucune des questions soulevées par le procès.

En réponse au rejet de l’affaire, Trump a tweeté que «la Cour suprême nous a vraiment laissé tomber».

«Pas de sagesse, pas de courage!» il ajouta.

Pendant ce temps, Texas AG Paxton a déclaré qu’il continuerait à soutenir les allégations soulevées par la poursuite.

«Je continuerai de défendre inlassablement l’intégrité et la sécurité de nos élections et de responsabiliser ceux qui se soustraient à la loi électorale établie pour leur propre convenance.»

Mais les chances que des poursuites similaires soient intentées et abouties sont encore plus minces maintenant que le collège électoral a voté.

«Je pense que la réponse est que les contestations judiciaires sont plutôt bien faites», a déclaré John Fortier, un expert en droit électoral au Bipartisan Policy Center à Washington.

La loi sur l’insurrection peut être le dernier recours si toutes les contestations judiciaires échouent

Les contestations judiciaires de l’élection étant rejetées par les tribunaux du pays, l’acte d’insurrection peut être considéré par les pétitionnaires comme un dernier recours pour annuler ce qu’ils considèrent comme une élection frauduleuse.

La dernière fois que l’acte a été appelé, c’était en mai 1992, lorsque la Californie a demandé au président d’alors George H. W. Bush de l’appliquer face aux émeutes de 1992 à Los Angeles.

La dernière fois que la loi avait été mise en œuvre en relation avec une élection, c’était en 1872. Mais à ce moment-là, le président de l’époque, Ulysses S. Grant, avait mis en œuvre la loi pour faire appliquer le résultat d’une élection – celle du candidat républicain au poste de gouverneur William Pitt Kellogg – après que des troubles civils ont éclaté en Louisiane.

Ce n’est pas la première fois que la loi sur l’insurrection apparaît cette année. Au début de l’été, Trump avait menacé de l’utiliser pour mener une action militaire dans des villes américaines qui avaient été secouées par des émeutes après la mort de George Floyd.

Plus important encore, cette année a également vu la loi modifiée pour élargir les cas dans lesquels le président peut invoquer la loi. Le nouveau libellé permet au Président «d’employer les forces armées lors d’une catastrophe naturelle ou d’un attentat terroriste».

Suivez VoteFraud.news pour en savoir plus sur les efforts visant à renverser les résultats de l’élection.

Les sources comprennent:

Petitions.WhiteHouse.gov

NBCNews.com

NPR.org

Franz Walker

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Klaus Schwab: La cyberattaque pire que la crise du COVID-19 – Réseau électrique en panne, services bancaires hors ligne

Les globalistes sont-ils derrière la cyberattaque ou sont-ils psychiques?

Les mondialistes ont prédit la plandémie, un hiver sombre et une cyberattaque. Ils prédisent une panne de courant et des communications qui seront bien pires que la plandémie créant le «Dark Winter». Klaus Schwab WEF vous en dit long alors qu’il nous prépare son «Great Reset»!

Ressources pour les agriculteurs de la période glaciaire

Le Forum économique mondial met en garde contre une nouvelle crise aux «implications économiques et sociales encore plus importantes que le [coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] COVID19». Quelle menace pourrait avoir plus d’impact?

Christian décompose l’exercice sur table «Cyber ​​Polygon» du WEF, ses participants et la programmation prédictive autour d’une cyberattaque imminente à grande échelle sur une infrastructure critique qui déclencherait un hiver sombre et aiderait à inaugurer la grande réinitialisation.

RAPPORT COMPLET: https://www.iceagefarmer.com/2020/11/…Klaus Schwab:

«Nous savons tous, mais n’y prêtons pas suffisamment d’attention, au scénario effrayant d’une cyberattaque globale qui pourrait mettre un terme complet à l’alimentation électrique, aux transports, aux services hospitaliers, à notre société dans son ensemble. La crise du [virus SRAS-CoV-2 de la Coronavirus 2019 Desease ou – MIRASTNEWS] COVID-19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Utiliser la crise de la COVID19 comme une opportunité opportune de réfléchir aux leçons que la communauté de la cybersécurité peut tirer et d’améliorer notre manque de préparation à une potentielle cyber-pandémie.

FreeSpeechFan

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Le Forum économique mondial prédit une cyberattaque et un arrêt du réseau électrique… Hmmm?

On dirait que le FEM est incroyablement psychique ou qu’il crée un avenir désastreux. Il semble que la plandémie et maintenant la cyberdémie sont des outils pour nous conduire dans la grande réinitialisation.

Du FEM:

Il y a une guerre en cours et ce n’est pas la Russie, ce sont les mondialistes. Ils vont prétendre que nous sommes attaqués par la Russie. Ensuite, ils vont éteindre le pouvoir de créer leur pour nous affamer tous dans le « Dark Winter »

«Je crois qu’il y aura une autre crise», a déclaré le directeur général du FEM Jeremy Jurgens le 8 juillet 2020. «Ce sera plus significatif. Ce sera plus rapide que ce que nous avons vu avec Covid. L’impact sera plus important et, par conséquent, les implications économiques et sociales seront encore plus importantes.»

Puis, le même jour, Klaus Schwab a déclaré: «Nous savons tous – mais n’y prêtons pas suffisamment d’attention – le scénario effrayant d’une cyberattaque complète pourrait mettre un terme complet à l’alimentation électrique, aux transports, aux services hospitaliers, à notre société dans son ensemble. La crise de la COVID-19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Utiliser la crise de la COVID-19 comme une opportunité opportune de réfléchir aux leçons que la communauté de la cybersécurité peut tirer et d’améliorer notre manque de préparation à une potentielle cyber-pandémie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran