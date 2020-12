Une mutation Covid derrière les interdictions de voyager au Royaume-Uni TROUVÉE EN ITALIE, selon le ministère de la Santé

PHOTO DE FICHIER. © Reuters / Remo Casilli

La souche mutante «britannique» Covid-19 qui a incité un certain nombre de pays européens à interrompre les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, et qui est considérée comme très contagieuse, a également été découverte en Italie, après avoir imposé son interdiction de voyager.

La même nouvelle souche de coronavirus derrière la peur actuelle en Europe a été isolée dans un laboratoire de l’hôpital militaire Celio de Rome. Il a été obtenu d’une personne qui avait déjà été testée positive pour Covid-19, a confirmé le ministère de la Santé du pays.

«Le département scientifique de Celio… a séquencé le génome d’un virus… [similaire] à la variante trouvée au Royaume-Uni ces dernières semaines», a déclaré dimanche le ministère.

Le patient infecté par la nouvelle souche virale et son partenaire étaient récemment revenus du Royaume-Uni et ont atterri à l’aéroport de Rome Fiumicino, selon les autorités italiennes.

Tous deux ont été placés en isolement tandis que les membres de leur famille et leurs «contacts étroits» auraient suivi les «procédures établies par le ministère».

Plus tôt dimanche, l’Italie avait rejoint une foule d’autres pays européens qui suspendaient temporairement tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, en raison de préoccupations concernant la nouvelle souche de virus.

Même ceux qui avaient traversé le territoire britannique au cours des 14 derniers jours se sont vu interdire l’entrée en Italie, en vertu d’un arrêté signé par le ministre de la Santé, Roberto Speranza. par nos scientifiques», a déclaré le ministre, sans fournir de détails sur le moment de l’interdiction.

Rome a également déclaré un verrouillage national pour les vacances à venir, fermant les magasins non essentiels et limitant les visites à domicile.

D’autres pays de l’UE, notamment l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas, ont également déclaré qu’ils arrêteraient tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, tandis que la Turquie a déclaré qu’elle fermait les connexions avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ainsi qu’avec le Danemark. et Afrique du Sud.

Auparavant, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, avait admis que la souche nouvellement découverte et hautement contagieuse était «incontrôlable», car il appelait à des mesures plus restrictives pour enrayer sa propagation. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé samedi des verrouillages stricts de niveau 4 dans une zone comprenant Londres, le sud-est et Peterborough dans l’est, justifiant les mesures par la diffusion de cette nouvelle variante de Covid-19.

Notre commentaire

Nous avions averti que le Coronavirus 2019 étant produit en laboratoire, il devrait y avoir d’autres formes de Coronavirus 20XY qui seront relâchées par les fabricants clandestins à n’importe quel moment pour les [Coronavirus 20XY Desease (maladies)] COVID-XY, et que tout vaccin à un instant t serait rendu inopérant et donc caduc à l’instant t+k de l’apparition du nouveau coronavirus. Il ne s’agirait pas nécessairement de mutation. Il pourrait avoir été relâché si la nouvelle est vérifiée, pour faire peur à la population et les inciter à se faire vacciner avec un vaccin dépassé déjà incertain. Or ce vaccin serait dépassé par cette nouvelle souche, ce qui signifie que dans une telle configuration il ne serait plus la solution à supposer qu’il fonctionnerait. De plus, il est très probable qu’après injection, les conséquences des effets du vaccin soient négatives à court, moyen et long termes comme l’ont prédit certains spécialistes. C’est pour cela qu’il faut en urgence une enquête internationale composée d’enquêteurs pluridisciplinaires réellement indépendants chargés de faire la lumière sur l’origine réelle du Coronavirus 20XY en inspectant les laboratoires de Grande-Bretagne, de Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de la France et autres alliés. Ce virus aurait-il été mis en circulation pour tenter de résoudre les difficultés économiques engendrées par les dettes massives, car en éliminant la plus grande majorité de la population mondiale dont ceux d’Afrique et d’Amérique latine, il est facile de s’emparer gratuitement de leurs espaces physiques et leurs richesses et ressources naturelles et ensuite, utiliser l’intelligence artificielle pour les remplacer comme force de travail à moindre coûts ? JDDM – MIRASTNEWS

Traduction et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : RT

