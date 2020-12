WUHAN-GATES – 27. Scandale dans l’enquête SARS-CoV-2! Au sein du groupe de travail de l’OMS, un partenaire de Gates qui a financé des tests de virus chimériques à Wuhan et aux États-Unis + Panique en G-B

Dr Peter Daszak de l’EcoHealth Alliance de New York a demandé à 27 scientifiques du Lancet de réfuter immédiatement la théorie du virus construite en laboratoire après avoir financé des expériences sur les coronavirus en Chine-États-Unis pendant le projet PREDICT-USAID d’Obama et Biden

Sommaire

1 – Le pistolet fumant est parti à Wuhan…

2 – Enquête de farce sur l’animal fantôme

3 – Le financier new-yorkais de Wuhan Researches

4 – Daszak et Biden contre Trump en raison de recherches sur les virus

5 – E-mails suspects du commissaire sur les virus de laboratoire

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Version originale en italien

C’est la cerise qui risque de rendre vénéneuse une tarte déjà dégoûtante et nauséabonde d’omissions, de manipulations, de dissimulations et de conflits d’intérêts. L’enquête sur les origines du SRAS-CoV-2 lancée par l’Organisation mondiale de la santé, pour la résolution approuvée le 18 mai 2020 par l’Assemblée générale des représentants des nations, n’apparaît pas seulement comme une farce mais un véritable scandale aux yeux dont, comme Gospa News, enquêtent depuis des mois sur le virus qui a causé une pandémie très mortelle, mais seulement lorsque l’infection COVID-19 est mal traitée…

Non seulement le mandat du groupe de travail de l’OMS est lié à la recherche de la source animale et écarte donc d’emblée la possibilité que le virus soit de nature artificielle, c’est-à-dire construit en laboratoire, comme le prétendent des scientifiques faisant autorité et experts internationaux du renseignement. Cela suffirait déjà à en faire une farce devant la communauté scientifique puisque l’enquête se fonde sur le paralogisme épistémologique qui est tout sauf scientifique pour exclure une origine possible.

Mais cela devient un scandale car dans la commission d’enquête de 10 chercheurs apparaît également le médecin qui est président de l’ONG EcoHealthAlliance (EHA) à New York, partenaire et co-financier avec l’agence gouvernementale américaine USAID et la Fondation Bill & Melinda Gates, dans les expérimentations très dangereuses sur les supervirus «chimères» construits à partir des coronavirus de chauves-souris fer à cheval chinois.

Il s’agit des souches virales du SRAS et du MERS manipulées et infectées par le VIH, le pathogène du sida, dans les laboratoires bls 4 du Wuhan Institute of Virology, de Chapel Hill North Carolina University et du National Microbiology Laboratory of Canada à Winnipeg sur une période de 15 des années de tests.

Il s’agit du zoologue britannique Peter Daszak, lien entre les institutions, le monde académique international et Big Pharma, qui apparaît dans un conflit d’intérêts sensationnel. Il a en fait été nommé par le directeur général de l’OMS pour enquêter sur les origines du SRAS-CoV-2, que d’autres virologues pensent être un organisme génétiquement modifié qui s’est échappé – ou libéré – du laboratoire de Wuhan à la suite de recherches sur les supervirus financées uniquement par l’EHA.

Le zoologiste britannique est également le chef de file de la Commission mise en place dans un but similaire par la célèbre revue médicale The Lancet, considérée parmi les plus réputées au monde avant d’avoir diffusé l’article contre l’utilisation de l’hydroxychlorichine pour le traitement du Covid-19, puis retiré car il était considéré comme totalement sans fondement.

Mais c’est aussi le président de l’EHA qui a invité le premier la communauté scientifique à «dissimuler» la théorie de la pandémie causée par un virus construit en laboratoire. Comme le montrent les emails découverts et publiés par le site américain Right to Know puis relancés par le webmedia de contre-information GreatGameIndia, parmi les plus attentifs au monde dans les enquêtes sur la pandémie.

Ces quelques phrases suffiraient à inciter une autorité gouvernementale nationale à lancer une enquête internationale sur l’OMS elle-même et son directeur Tedros, marionnette entre les mains du gourou de la vaccination vaccinale du gourou Gates et la Chine comme le démontre le rapport Wuhan-Gates 24, qui seulement il a nommé le groupe de travail en septembre, avec un retard de quatre mois, mais avait initialement gardé ses composantes secrètes, peut-être précisément pour éviter cette découverte sensationnelle.

Cela prend un poids important car EHA est partenaire de la Fondation Bill & Melinda Gates dans les projets PREDICT financés par l’agence gouvernementale USAID (souvent utilisée comme bras opérationnel économique par la Central Intelligence Agency) sous l’administration de Barack Obama et de son adjoint Joe Biden, maintenant président élu projeté à la Maison Blanche. Mais voyons en détail chaque aspect de ce scandale honteux…

1 – LE PISTOLET FUMANT A DISPARU À WUHAN…

«L’enquête sur le coronavirus de l’Organisation mondiale de la santé peut-elle vraiment trouver la source de l’épidémie? Les scientifiques étudieront sa propagation à Wuhan mais les autorités chinoises pourraient ne pas leur donner accès aux données brutes de la ville. Le sujet est très sensible à Pékin, qui espère que l’enquête prouvera que le virus n’est pas originaire de Chine».

Cette question a été écrite par Josephine Ma dans un article publié dans le South China Morning Post, le principal journal de Hong Kong. Les mêmes doutes sur l’issue de la mission de l’équipe spéciale de l’OMS ont été exprimés ces dernières semaines par deux autres médias londoniens faisant autorité: le Financial Times et Nature, l’une des revues scientifiques les plus anciennes et les plus importantes existantes.

Le laboratoire Bsl 4 de l’Institut de virologie de Wuhan

« La délégation de l’OMS a siégé à Pékin pendant trois semaines et n’est pas arrivée près de Wuhan », a déclaré un haut responsable américain au Financial Times. «Toute chance de trouver une arme fumante est désormais révolue.» Dave Sharma, député du gouvernement australien, a déclaré: «La communauté internationale a raison d’être sérieusement préoccupée par la rigueur et l’indépendance de la réponse rapide de l’OMS à cette pandémie et son souhait apparent d’éviter d’offenser la Chine.

Le FT a écrit en septembre, qui faisait état d’autres commentaires de diplomates: «Si cette allégation est prouvée, c’est un autre incident inquiétant de l’OMS – qui est chargée de protéger la santé publique mondiale – mettant les sensibilités politiques d’un État membre au-dessus les intérêts de la santé publique du monde, aux premiers stades critiques de cette pandémie. Nous supportons tous aujourd’hui les coûts immenses d’une telle politique. L’OMS a déclaré que l’équipe ne faisait que jeter les bases avant une mission internationale complète pour enquêter sur le virus.

Ces jours-ci, Mike Ryan, le plus grand expert des urgences de l’OMS, a déclaré que des experts internationaux se rendraient dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où les premiers cas de COVID-19 ont été détectés en décembre dernier, pour enquêter sur les origines de la pandémie de coronavirus, selon l’agence Reuters. «Le but de la mission est d’aller au point initial où les cas humains ont été détectés. Ils s’attendront vraiment à le faire», a-t-il ajouté.

«Comprendre comment une épidémie a commencé est essentiel pour éviter de nouvelles introductions dans la population humaine. Depuis que le premier groupe de cas de pneumonie atypique a été détecté à Wuhan, en Chine, l’OMS recherche des preuves de la façon dont le virus qui a bouleversé le monde a à l’origine fait le saut des animaux aux humains», a écrit l’agence de santé des Nations Unies dans son rapport du 6 novembre à l’issue du premier sommet de la task force tenu le 31 octobre en visioconférence avec des homologues chinois. En fait, l’étude prévoit l’analyse des données collectées et fournies par la Chine, ce qui soulève de sérieux doutes sur le niveau d’autonomie de l’enquête.

«Alors que la priorité de santé publique était et demeure de mettre en place une réponse rapide, globale et efficace pour supprimer la transmission interhumaine du virus afin de sauver des vies, notre capacité à prévenir et à répondre aux futures pandémies dépend de l’identification des réservoirs naturels et hôtes intermédiaires du SRAS-CoV-2 et les événements naturels qui ont propulsé le nouveau coronavirus sur la scène mondiale» souligne l’OMS.

2 – ENQUÊTE FARCE SUR L’ANIMAL FANTÔME

En mai, la 73e Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA73.1 chargeant l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les pays, dans le cadre de l’Approche One-Health, d’une cible spécifique.

«Identifier la source zoonotique du virus et la voie d’introduction dans la population humaine, y compris le rôle éventuel des hôtes intermédiaires, notamment grâce à des efforts tels que des missions scientifiques et collaboratives sur le terrain, qui permettront des interventions ciblées et un programme de recherche pour réduire le risque d’événements similaires, ainsi que fournir des conseils sur la manière de prévenir l’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-COV-2) chez les animaux et les humains et empêcher l’établissement de nouveaux réservoirs zoonotiques, ainsi que pour réduire davantage risques d’émergence et de transmission de maladies zoonotiques».

«Cette résolution signifie la reconnaissance des 194 États membres de l’importance de ce travail et donne à l’OMS un mandat clair pour diriger dans ce domaine», lit-on sur le site officiel où il n’y a pas la moindre mention de l’hypothèse de l’origine artificielle du virus excluant ainsi un champ de recherche scientifique qui, s’il était le bon, annulerait complètement l’enquête zoonotique et une avalanche de dollars dépensés pour la mener à bien.

La résolution a été présentée par l’Union européenne qui a un grand intérêt à ne pas enquêter sur l’hypothèse d’un organisme génétiquement modifié comme cause de la pandémie de Covid-19 depuis, comme révélé en avant-première par GOSPA NEWS, les premières expériences dangereuses menées à Wuhan sur les virus du SRAS infectés par le VIH ont été financés par la Commission européenne présidée par l’italien Romano Prodi.

«La plupart des chercheurs pensent que le virus est originaire de chauves-souris, mais comment a-t-il sauté aux humains est inconnu. D’autres coronavirus sont passés d’un hôte animal intermédiaire; par exemple, le virus qui a provoqué une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002-2004 est probablement venu de chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides) ou de civettes».

C’est ce qu’écrivait la revue Nature ces dernières semaines dans un long article d’analyse scientifique sur les origines animales probables du virus SRAS-CoV-2. C’est précisément le chaînon manquant qui a conduit des virologues de renommée internationale à croire que l’origine artificielle est beaucoup plus probable, comme l’a récemment déclaré le professeur Giorgio Palù, universitaire à Padoue et Philapedlphia et pendant sept ans président de la Société européenne de virologie.

«Il existe actuellement deux hypothèses sur la genèse du virus: la première provient du laboratoire BL-4 de Wuhan où des expériences ont été menées sur le coronavirus de la chauve-souris, l’autre est qu’il est naturel. Si le virus était naturel, il devrait y avoir un hôte intermédiaire que nous n’avons pas encore trouvé – a déclaré Palù – L’hypothèse de laboratoire est en cours d’examen par un consortium de virologues internationaux qui évalue toutes les séquences déposées de coronavirus animaux et humains. Il faut dire que le virus humain possède des séquences génomiques que l’on ne retrouve ni dans le virus de la chauve-souris ni dans le virus du pangolin».

««Trouver un animal infecté par le SRAS-CoV-2, c’est comme chercher une aiguille dans la plus grande botte de foin du monde. Ils ne trouveront peut-être jamais une «chauve-souris fumante» ou un autre animal, dit Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia à New York. «Il sera essentiel pour les enquêteurs d’établir une relation de collaboration avec des scientifiques et des responsables gouvernementaux en Chine», remarque le magazine scientifique.

«Clouer les origines d’un virus peut prendre des années, si cela peut être fait, et l’enquête devra également naviguer dans la situation politique très sensible entre la Chine et les États-Unis. Le président américain Donald Trump «l’a qualifié de virus chinois et le gouvernement chinois essaie de tout faire pour prouver qu’il ne s’agit pas d’un virus chinois», déclare Linfa Wang, virologue à la Duke – National University of Singapore Medical School. Le jeu du blâme politique a fait que des détails cruciaux sur les recherches en cours en Chine n’ont pas été rendus publics, dit Wang, qui faisait partie de la mission de l’OMS qui recherchait l’origine du SRAS en Chine en 2003».

«L’enquête initiale à Wuhan éclairera des études à plus long terme sur les origines de la pandémie, qui pourraient amener les enquêteurs hors de Chine. «L’endroit où une épidémie est détectée pour la première fois ne reflète pas nécessairement son origine», déclare le rapport de l’OMS, notant les rapports préliminaires d’ARN viral détecté dans des échantillons d’eaux usées avant que les premiers cas aient été identifiés».

Il est clair que la Chine tente de contourner la première épidémie de l’infection afin de garder le nom de Wuhan loin de la mémoire autant que possible mais surtout celle de son Institut de virologie: en fait, des expériences dangereuses sur les coronavirus des chauves-souris ont eu lieu en ses laboratoires de biosécurité 3 et 4 depuis 2004, au point de remettre le chercheur au chef du centre de recherche sur les maladies infectieuses, le directeur adjoint Shi Zhengli, surnom de «femme-chauve-souris».

Et ce sont précisément ces recherches bactériologiques qui nous conduisent à l’un des chefs de file du groupe de travail identifié par le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Gebreyesus pour identifier l’origine du virus.

3 – LE FINANCIER NEW YORK DE WUHAN RESEARCHES

«Une équipe internationale d’épidémiologistes, de virologues et de chercheurs spécialisés dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et de la sécurité alimentaire dirigera l’enquête COVID-19 de l’OMS. L’agence n’a pas dévoilé leurs noms »a stigmatisé Nature dans son article du 11 novembre 2020. Gospa News a gardé un œil sur le site Web de l’agence de santé des Nations Unies jusqu’à ce que les noms apparaissent enfin.

Voici la liste complète des chercheurs importants en vaccins tels que le Dr Watson du Royaume-Uni et le Dr Koopmans des Pays-Bas: le premier sous l’OMS, le deuxième parmi les signataires de l’appel à la recherche de l’antidote au Covid-19 lancé le 16 avril par la même organisation.

Prof.Dr Thea Fisher, MD, DMSc (PhD) (Hôpital Nordsjællands, Danemark)

Prof. John Watson (Public Health England, Royaume-Uni)

Prof.Dr Marion Koopmans, DVM PhD (Erasmus MC, Pays-Bas)

Prof.Dr Dominic Dwyer, MD (Westmead Hospital, Australie)

Vladimir Dedkov, Ph.D (Institut Pasteur, Russie)

Dr Hung Nguyen, PhD (Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI), Vietnam)

Dr. med vétérinaire. Fabian Lendertz (Institut Robert Koch, Allemagne)

Dr Peter Daszak, Ph.D (EcoHealth Alliance, États-Unis)

Dr Farag El Moubasher, Ph.D (Ministère de la Santé publique, Qatar)

Prof.Dr Ken Maeda, PhD, DVM (Institut national des maladies infectieuses, Japon)

Mais comme prévu au début de l’article, le nom le plus embarrassant est celui de Daszak, président de l’EHA. «S’appuyant sur plus de 45 ans de science révolutionnaire, EcoHealth Alliance est une organisation mondiale à but non lucratif de santé environnementale dédiée à la protection de la faune et de la santé publique contre l’émergence de maladies», lit-on sur le site officiel de l’EHA, basé à New York et qui protège les animaux en financer des expériences qui tuent les souris et les macaques de laboratoire…

Peter Daszak, président de la New York EcoHelathAlliance nommé au groupe de travail de l’OMS sur le SRAS-CoV-2

Sur le même portail, des partenariats voient le jour avec des multinationales de renom dont Johnson & Johnson, à la pointe de la recherche sur le vaccin anti-Covid, mais aussi avec diverses universités dont l’East China Normal University, la King Saudi University et, entre autres Américains, la Columbia University, où l’ancien directeur adjoint de la CIA Avril Haines est devenu chercheur principal, et la John Hopkins Bloomberg School of Public Health, qui possède le John Hopkins Health & Security Center pour lequel l’ancien officier de contre-espionnage américain a organisé l’exercice CoronaVirus Pandemic Exercise en octobre 2019.

Comme indiqué dans WuhanGates 25 et 22 et dans des rapports précédents, l’avocat Haines, un expert en bio-armes de la zone démocratique, était l’un des prophètes les plus importants de la pandémie depuis Covid-19. Parce qu’elle a annoncé le risque d’une infection respiratoire dangereuse lors d’une conférence en 2018, réitérant la nécessité d’un nouvel «ordre mondial» pour y faire face, mais elle était également la protagoniste de l’exercice susmentionné Event 201 tenu à News York en octobre 2019 et financé par le Bill Gates habituel.

Haines elle-même, qui a grandi à l’ombre de Biden, a été nommée directrice adjointe de la Central Intelligence Agency par le président de l’époque Barack Obama en 2013, lorsque les expériences sur les supervirus «à double usage» à des fins de vaccin ou d’arme bactériologique à charge virale Enhancement (Gain of Function) a été mis en service dans les laboratoires de Chapel Hill en Caroline du Nord, grâce à la contribution fondamentale de la «chauve-souris» chinoise Zhengli qui a fourni les plasmides de la souche de SRAS infectée par le VIH créée au Wuhan Institute of Virology . Tout cela a été rendu possible par le projet PREDICT financé par l’agence gouvernementale USAID, par la Fondation Bill & Melinda Gates et par EcoHealthAlliance.

4 – DASZAK & BIDEN CONTRE TRUMP EN RAISON DE RECHERCHES SUR LES VIRUS

«Deux mois avant que le nouveau coronavirus ne commence son avancée mortelle à Wuhan, en Chine, l’administration Trump a mis fin à un programme d’alerte précoce à une pandémie de 200 millions de dollars visant à former des scientifiques en Chine et dans d’autres pays pour détecter et répondre à une telle menace – ont écrit Emily Baumgaertner et James Rainey en avril dernier dans le Los Angeles Times – Le projet, lancé par l’Agence américaine pour le développement international en 2009, a identifié 1200 virus différents susceptibles de se transformer en pandémies, dont plus de 160 nouveaux coronavirus. L’initiative, baptisée PREDICT, a également formé et soutenu le personnel de 60 laboratoires étrangers – dont le laboratoire de Wuhan qui a identifié le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus responsable du COVID-19».

Une question se pose avant de continuer: à quoi servent ces recherches si la pandémie n’a pas été évitée et si l’OMS, superviseur de ces études, a mis des mois à identifier des thérapies efficaces qui font encore l’objet de doutes aujourd’hui? Dans quelle mesure ces expériences ont-elles contribué au développement d’un vaccin qui n’est arrivé qu’en décembre?

Ou, selon un militaire et biologiste israélien de l’Israélien 007, le secret incontestable, même des agences de renseignement américaines, de l’OTAN et de Five Eyes, du SARS-CoV-2 construit en laboratoire est caché parmi eux? Le virologue Luc Montagnier a en effet affirmé que le virus était un OGM produit dans une affaire entre la Chine et les États-Unis.

«Le travail sur le terrain a cessé lorsque le financement s’est épuisé en septembre, et les organisations qui ont travaillé sur le programme PREDICT ont licencié des dizaines de scientifiques et d’analystes, a déclaré Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, un acteur clé du programme» a rapporté le Los Angeles Times dans référence à la décision du président Donald Trump d’arrêter, sans mentionner que l’USAID est l’outil opérationnel de la CIA utilisé dans le changement de régime à travers le monde (Syrie et Venezuela). Peu de temps après la décision de Trump, l’exercice soupçonné de l’événement 201 a eu lieu avec l’ancien directeur adjoint de la CIA.

Mais un autre événement assez sensationnel s’est produit qui s’inscrit parfaitement dans ce fouillis d’intrigues louches entre les prévisions de pandémie et les experts en armes biologiques. Quelques jours plus tard, un «événement biologique mondial catastrophique» a été annoncé par le projet Global Health Security Index, soutenu par l’Université Johns Hopkins elle-même et la Nuclear Threat Initiative (NTI) susmentionnée fondée par le sénateur démocrate Sam Nunn dans laquelle Haines est consultant en bio -armes. Face à cela, le candidat de la Maison Bleue, Joseph Biden, a critiqué Trump en faisant valoir qu’il n’était pas prêt à faire face à ces défis, comme cela s’est réellement produit.

Nous rappelons que le Whuan Institute of Virology, financé par l’USAID-CIA et par Bill Gates sous la supervision de l’OMS et du NIAID, l’American National Institute for Allergy and Infectious Diseases dirigé par Anthony Fauci (coordinateur de centaines d’expériences biologiques très dangereuses, dont militaire aux États-Unis d’Amérique), non seulement isolé le virus SRAS-CoV-2 en quelques jours, mais en janvier, il a immédiatement demandé le brevet Remdesivir pour commencer à traiter les Chinois avec cet antiviral, qui a ensuite été immédiatement adopté en Italie, en Europe et dans le ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

Parallèlement, d’autres médicaments utilisés pour le traitement du sida ont été utilisés en Chine comme s’il y avait effectivement cette corrélation entre le SRAS et le VIH découverte par 15 scientifiques entre février et mai et attribuée à la construction d’un virus «recombinant» précisément pour fabriquer un vaccin anti-SIDA.

À la fin de ces tempêtes, la prophétesse de la pandémie Avril Haines a été nommée par le président élu Biden pour devenir directeur national du renseignement, le chef suprême de tous les services de renseignement civils et militaires du plus important contre-espionnage du monde. Si le 46e président des États-Unis confirme la nomination, elle devra encore être approuvée par le Sénat.

5 – E-MAILS SUSPICIEUX DU COMMISSAIRE DE L’OMS SUR LE VIRUS DE LABORATOIRE

Maintenant, l’OMS, financée avec près d’un milliard de dollars par an depuis la fondation de Gates et de son ONG Gavi Alliance pour la vaccination mondiale, a plutôt décidé de récompenser le président de l’EHA Peter Daszak en le nommant parmi les commissaires du groupe de travail stratégique sur Les origines du SRAS-CoV-2 où il aura certainement un rôle de grande influence sur ses collègues en vertu de l’argent qu’il administre à son ONG à New York et à ses autres missions internationales.

«Près d’un an depuis que le monde a appris pour la première fois la nouvelle maladie à coronavirus 2019, COVID-19, de nombreuses questions subsistent sur le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de cette pandémie: d’où vient-il, comment s’est-il propagé si largement et rapidement, et comment pouvons-nous arrêter des flambées similaires à l’avenir? Récemment, EcoHealth Alliance, une organisation mondiale à but non lucratif travaillant à l’intersection de la santé animale, environnementale et humaine, a annoncé la création d’un groupe de travail international pour enquêter sur ces questions dans le cadre de la Commission The Lancet COVID-19».

C’est ce que nous lisons sur le site du magazine The Lancet, qui a fini au centre de nombreuses polémiques (édulcorées par les médias grand public) pour la recherche de canular qui avait déclaré inutile et contre-productive pour les contre-indications sanitaires l’hydroxychlorichine promue par le médecin de Marsigliere Didier Raoult pour la guérison de l’infection pandémique.

Mais son rôle devient encore plus déconcertant à la lumière des courriels que Daszak aurait invité des collègues scientifiques à contester la théorie du virus SRAS-Cov-2 construite en laboratoire dès les premières semaines. Une intervention qui sent le complot en parfaite harmonie avec la thèse de l’avocat Robert F. Kennedy selon laquelle la pandémie est planifiée depuis des décennies.

«Les e-mails obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant« les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif groupe qui a reçu des millions de dollars de financement des contribuables américains pour manipuler génétiquement les coronavirus avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan» écrit le site de journalisme d’investigation GreatGameIndia, l’un des principaux médias de contre-information au monde axés sur la pandémie.

Nous rapportons les étapes de base de l’article après avoir téléchargé les fichiers PDF des e-mails, en vérifiant leur fiabilité présumée.

Capture d’écran de l’e-mail compromettant de Peter Daszak publié par GreatGameIndia – cliquez sur l’image pour le pdf complet

«Les courriels obtenus via des demandes de dossiers publics montrent que le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a rédigé la déclaration du Lancet, et qu’il avait l’intention qu’elle «ne puisse pas être identifiée comme venant d’une organisation ou d’une personne »mais plutôt être considérée comme« simplement une lettre scientifiques de premier plan». Daszak a écrit qu’il voulait «éviter l’apparence d’une déclaration politique». La lettre des scientifiques est parue dans The Lancet le 18 février, juste une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que la maladie causée par le nouveau coronavirus serait nommée COVID-19».

«Les 27 auteurs «condamnent fermement les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle »et rapportent que les scientifiques de plusieurs pays «concluent massivement que ce coronavirus est originaire de la faune».

«La lettre ne contenait aucune référence scientifique pour réfuter une théorie d’origine laboratoire du virus. Un scientifique, Linda Saif, a demandé par e-mail s’il serait utile «d’ajouter juste une ou deux déclarations expliquant pourquoi le nCOV n’est pas un virus généré en laboratoire et se produit naturellement? Cela semble essentiel pour réfuter scientifiquement de telles affirmations!» Daszak a répondu: «Je pense que nous devrions probablement nous en tenir à une déclaration générale.»».

Lorsque GreatGameIndia a publié cet article, la vérité énorme et déconcertante découverte par Gospa News était encore inconnue: à savoir la nomination de Daszak dans le groupe de travail de l’OMS pour enquêter sur l’origine du virus. Une enquête farfelue qui devient un scandale qui ne devrait pas être enquêté uniquement par des journalistes mais surtout par des magistrats…

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – RAPPORTS WUHAN.GATES

GOSPA NEWS – DOSSIER CORONA VIRUS

GOSPA NEWS – ENQUÊTES OSINT

SOUTH CHINA MORING POST – PRÉOCCUPATIONS SUR LES ENQUÊTES DE WUHAN

FINANCIAL TIMES – LE PISTOLET À FUMER EST FINI

REUTERS – GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMS À WUHAN EN JANVIER

OMS – RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL COVID-19

NATURE – GROUPE DE TRAVAIL DE L’OMS POUR ENQUÊTER SUR LES ORIGINES ZOONOTIQUES DU SRAS2

OMS – GROUPE DE TRAVAIL COVDI-19

LE LANCET – GROUPE DE TRAVAIL MONDIAL POUR ENQUÊTER LES ORIGINES DU COVID-19

GREATGAMEINDIA – COMMENT PETER DASZAK ORCHESTRE L’ORIGINE NATURELLE DU COVID-19

Source : GOSPA NEWS

Source : GOSPA NEWS

