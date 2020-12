Les vaccins Covid-19 actuellement en développement pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, a averti un groupe de chercheurs de la revue médicale The Lancet, ce qui pourrait conduire à une augmentation des infections.

Assassinat au [Virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19: le scientifique russe Alexander «Sasha» Kagansky travaille sur le vaccin COVID-19 assassiné à St Petersberg

Les chercheurs préviennent que les vaccins COVID-19 peuvent provoquer une infection par le VIH

Les chercheurs mettent en garde contre un «récit édifiant» des efforts visant à créer un vaccin contre le VIH il y a plus de dix ans, où un candidat vaccin prometteur augmentait en fait le risque que certains hommes attrapent le virus.

Le vaccin a utilisé un virus modifié – appelé adénovirus 5 (Ad5) – comme vecteur pour transporter une partie du matériel génétique du VIH dans l’organisme.

Ad5 est utilisé comme vecteur dans certains vaccins Covid-19 – La science identifie quatre de ces candidats qui font actuellement l’objet d’essais cliniques dans divers pays du monde, y compris les États-Unis, et deux essais de phase 3 à grande échelle sont en cours en Russie et au Pakistan.

Les chercheurs ont souligné la nécessité de comprendre le rôle que l’Ad5 pourrait jouer dans l’augmentation des risques de VIH dans les populations vulnérables avant de développer et de déployer des vaccins utilisant le vecteur, ajoutant que les documents de consentement éclairé devraient refléter la «littérature considérable» sur le risque d’acquisition du VIH avec Ad5 vecteurs.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia, l’Australie a récemment annulé un accord de vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que plusieurs participants à l’essai se soient testés séropositifs.

Même le scientifique australien des vaccins Nikolai Petrovsky avait averti le gouvernement du risque d’inclure le VIH dans un vaccin des mois avant la signature de l’accord d’un milliard de dollars.

Comme GreatGameIndia l’a rapporté plus tôt, en février, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus était conçu avec des insertions similaires au SIDA. L’étude a conclu qu’il était peu probable qu’un virus ait acquis de telles insertions uniques naturellement dans un court laps de temps.

Bien que l’étude ait été rétractée après avoir suscité de vives critiques de la part d’experts des médias sociaux, Luc Montagnier, le virologue français lauréat du prix Nobel, a lui-même confirmé les conclusions de l’étude.

L’étude a conclu que c’est à cause de ces 4 nouvelles insertions de type SIDA dans le coronavirus que le virus a sauté aux humains à l’origine connus uniquement pour infecter les animaux.

Ces protéines sont essentielles pour que les virus s’identifient et s’accrochent à leurs cellules hôtes et pour l’assemblage viral. Étant donné que les protéines de surface sont responsables du tropisme de l’hôte, les modifications de ces protéines impliquent une modification de la spécificité de l’hôte du virus. Selon des rapports de Chine, il y a eu un gain de spécificité d’hôte dans le cas du 2019-nCoV, car le virus était à l’origine connu pour infecter les animaux et non les humains, mais après les mutations, il a également gagné le tropisme pour les humains.

L’étude donne foi aux rapports antérieurs de GreatGameIndia sur la manière dont le coronavirus a été conçu dans un laboratoire et armé. Il a maintenant été révélé par des courriels obtenus via des demandes de dossiers publics que «l’origine naturelle du coronavirus» était un mythe orchestré.

Les e-mails obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant «les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance, un groupe à but non lucratif qui a reçu des millions de dollars de financement des contribuables américains pour manipuler génétiquement les coronavirus avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan.

Les courriels montrent que le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a rédigé la déclaration du Lancet, et qu’il avait l’intention qu’elle «ne soit pas identifiable comme venant d’une organisation ou d’une personne», mais plutôt qu’elle soit considérée comme «simplement une lettre de scientifiques de premier plan». Daszak a écrit qu’il voulait «éviter l’apparence d’une déclaration politique».

Pendant ce temps, la Chine a commencé à utiliser des médicaments contre le sida pour le traitement du coronavirus. La Chine utilise les médicaments anti-VIH d’AbbVie Inc. comme traitement ad hoc pour la pneumonie causée par le nouveau coronavirus alors que la recherche mondiale d’un remède se poursuit.

Le scientifique russe Alexander «Sasha» Kagansky travaillant sur le vaccin COVID-19 assassiné à St Petersberg

Un scientifique russe de haut niveau qui travaillait sur un vaccin Covid-19 a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes à Saint-Pétersbourg, ajoutant un autre à la liste des personnes engagées dans la recherche sur les coronavirus tombant mystérieusement mort. Alexander «Sasha» Kagansky, 45 ans, serait tombé en sous-vêtements par la fenêtre du 14ème étage d’un immeuble de grande hauteur – et a été retrouvé avec des coups de couteau.

Le scientifique russe Alexander «Sasha» Kagansky travaille sur le vaccin COVID-19 assassiné à St Petersberg

Le scientifique russe Alexander Kagansky assassiné

Le biologiste russe avait des liens étroits avec l’Université d’Édimbourg et travaillait dans la ville depuis 13 ans au moins jusqu’en 2017.

Le comité d’enquête russe a ouvert une enquête pour meurtre et un suspect de 45 ans a été arrêté, selon Moskovsky Komsomolets (MK).

Le Dr Kagansky avait été directeur du Centre de médecine génomique et régénérative de l’Université fédérale d’Extrême-Orient de Russie à Vladivostok, où il a poursuivi sa collaboration de recherche avec l’université écossaise.

MK a rapporté que l’universitaire avait «mis au point un vaccin contre le coronavirus» et qu’il était décédé «dans des circonstances étranges».

Le rapport poursuit en affirmant que les flics pensaient qu’une «bagarre» avait eu lieu avant la chute de Kagansky.

Il avait récemment reçu une subvention russe pour étudier de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des tumeurs cérébrales malignes, et était un partisan de la recherche sur l’utilisation des herbes et des champignons comme traitement du cancer.

La mort du scientifique russe s’ajoute à la liste des personnes engagées dans la recherche sur les coronavirus tombant mort dans des circonstances mystérieuses.

Scientifique canadien Frank Plummer

Frank Plummer – Un scientifique canadien clé de l’enquête sur le coronavirus assassiné en Afrique

Début février, le scientifique de renom Frank Plummer, qui a reçu un échantillon de coronavirus du SRAS saoudien et qui travaillait sur le vaccin contre le coronavirus (VIH) dans le laboratoire canadien basé à Winnipeg, a été assassiné au Kenya peu de temps après qu’il a été révélé dans l’enquête GreatGameIndia que Frank Plummer était la clé du cas d’espionnage biologique chinois au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg. C’est à partir de ce laboratoire canadien que le coronavirus a été introduit en contrebande par des agents de guerre biologique chinois et armé à Wuhan.

Professeur Bing Liu, Université de Pittsburgh

En mai, le professeur Bing Liu de l’Université de Pittsburgh, qui était sur le point de faire une percée dans la compréhension scientifique du nouveau coronavirus, a été abattu.

En mai, le professeur Bing Liu de l’Université de Pittsburgh, qui était sur le point de faire une percée dans la compréhension scientifique du nouveau coronavirus, a été abattu. Il a été retrouvé dans sa maison en rangée avec des blessures par balle à la tête, au cou, au torse et aux extrémités.

« Bing était sur le point de faire des découvertes très significatives pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l’infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications suivantes », ont déclaré ses collègues du département de calcul et de biologie des systèmes de l’université dans un communiqué.

Gita Ramjee, une scientifique du VIH

Gita Ramjee – Un scientifique du VIH meurt du coronavirus

Gita Ramjee, une scientifique du VIH est décédée du coronavirus alors qu’elle était à Londres pour donner une conférence en mars. À son retour en Afrique du Sud, elle ne se sentit pas bien et fut hospitalisée. Sa spécialisation dans la recherche sur la prévention et le traitement du VIH l’a amenée à diriger l’expansion de la phase I à la phase III des essais cliniques de prévention et de traitement du VIH dans la grande région de Durban en tant que chercheuse principale de l’unité des essais cliniques.

Un chauffeur de l’OMS transportant des échantillons de coronavirus abattu

Un chauffeur de l’OMS transportant des échantillons de coronavirus abattu au Myanmar

Un chauffeur de l’OMS transportant des échantillons de coronavirus a été abattu au Myanmar, en mai. Le véhicule de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) transportant des échantillons de test de coronavirus a été attaqué, laissant le conducteur mort et un responsable du gouvernement grièvement blessé. Pyae Sone Win Maung conduisait un véhicule des Nations Unies bien marqué lorsqu’il a été touché par des coups de feu dans l’État de Rakhine.

Lanceuse d’alerte sur les vaccins Brandy Vaughan

La dénonciatrice des vaccins Brandy Vaughan retrouvée morte dans sa propre maison. Enquête policière ouverte

La dénonciatrice des vaccins Brandy Vaughan, ancienne directrice des ventes de la société pharmaceutique Merck et fondatrice de learntherisk.org, un site Web dédié à l’éducation des gens sur les risques associés aux vaccins, a été retrouvée morte chez elle à côté de son fils de neuf ans le Le 8 décembre, le bureau du shérif du comté de Santa Barbara a annoncé une enquête sur les circonstances de sa mort.

Personne d’intérêt dans l’enquête sur le coronavirus

Il y a aussi ces chercheurs d’intérêt qui pourraient être étudiés pour leur rôle loufoque dans la fabrication de la pandémie mondiale de peur. Ci-dessous, nous en soulignons quelques-uns qui sont essentiels à l’enquête sur le coronavirus.

Peter Daszak, Alliance EcoHealth

Le président de EcoHealth Alliance, Peter Daszak est celui qui a orchestré le mythe selon lequel le COVID-19 est d’origine naturelle

Le président de EcoHealth Alliance, Peter Daszak est celui qui a orchestré le mythe selon lequel le COVID-19 est d’origine naturelle. Les e-mails obtenus par US Right to Know montrent qu’une déclaration dans The Lancet rédigée par 27 éminents scientifiques de la santé publique condamnant «les théories du complot suggérant que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle» a été organisée par des employés d’EcoHealth Alliance.

Il est intéressant de noter que EcoHealth Alliance est le même groupe à but non lucratif qui a reçu des millions de dollars de financement des contribuables américains pour manipuler génétiquement les coronavirus avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan.

Virologue néerlandais Ron Fouchier

Le virologue néerlandais Ron Fouchier a créé un virus H5N1 mutant et est la clé de l’enquête sur le coronavirus

Le virologue néerlandais Ron Fouchier est une figure controversée dans le domaine de la viroscience. Il a créé la souche virale la plus meurtrière au monde et ses recherches ont déclenché une controverse mondiale pour dé-financer et arrêter de telles expériences. Les experts ont fait part de leurs préoccupations juridiques selon lesquelles de telles expériences pourraient non seulement conduire à une pandémie mondiale, mais pourraient également conduire au bioterrorisme.

Cependant, Ron Fouchier est également une clé de l’enquête COVID-19. Il a isolé le coronavirus du SRAS sorti clandestinement d’Arabie saoudite et envoyé au scientifique canadien Frank Plummer, qui a fini par mourir une semaine après la publication du rapport de GreatGameIndia.

Notre commentaire

Il apparaît clairement l’existence d’une organisation mafieuse mondiale pilotée par les États profonds qui tuent tout ce qui est gênant pour ne pas laisser de traces, brouiller les pistes ou ne pas permettre la découverte des traitements hors contrôle des Big Pharma, faisant tout pour éviter une enquête internationale composée d’experts réellement indépendants et brouiller les pistes qui les indexeraient. Cela suppose également qu’il y a un objet précieux que l’on camoufle jalousement. Pourrait-ce être l’objectif de la création en laboratoire des vaccins COVID empoisonnés et du virus SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (COVID-19), une maladie qui a été volontairement répandue dans le monde pour l’extermination de la plus grande majorité de la population mondiale (7 milliards environ), en premier lieu les Africains et autres personnes de couleurs d’Amérique latine ou d’ailleurs, dans le but de récupérer leurs espaces terrestres vitaux ainsi que toutes les ressources et richesses s’y trouvant? – JDDM – MIRASTNEWS

