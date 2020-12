Parce que Trump n’a pas réussi à gérer la censure Big Tech, lui et le GOP seront à jamais réduits au silence

Et si Trump jouait un rôle dans un même jeu anti-peuples et anti-élections que l’État profond ? – Ce n’est qu’une supposition hypothétique surtout s’il existe des voies légales pour les stopper! – MIRASTNEWS

Immédiatement après avoir remis le handle @POTUS à Joe Biden le 20 janvier, le géant de la technologie Twitter prévoit d’interdire complètement le président Donald Trump de la plate-forme – au moins pour un temps et en fonction de ce qu’il décide de publier.

Les rapports indiquent que Trump, qui n’aura plus le statut de «leader mondial» protégé sur Twitter à partir du jour de l’inauguration, sera strictement modéré et traité comme tout autre utilisateur aléatoire de Twitter qui répand des «théories du complot» – la conséquence directe de ce que Trump fait absolument rien pour arrêter la censure de Twitter comme il avait promis de le faire.

Dans la section «principes et approche» de ses directives d’utilisation, Twitter explique que «si un Tweet d’un leader mondial enfreint les règles de Twitter mais qu’il y a une valeur d’intérêt public claire à conserver le Tweet sur le service, nous pouvons le placer derrière un avis qui fournit un contexte sur la violation et permet aux utilisateurs de cliquer s’ils souhaitent voir le contenu.»

Si Biden devait être couronné «président», cependant, Trump perdrait cette protection immédiatement après la cérémonie d’inauguration, selon un porte-parole de Twitter qui aurait parlé à Forbes.

Gardez à l’esprit que la poignée @POTUS est distincte de la poignée @realDonaldTrump, la première n’ayant qu’environ 33,1 millions d’adeptes, au moment de la rédaction de cet article, contre 88,6 millions d’adeptes pour la seconde – et Trump semble poster principalement sur ce dernier.

Même si Trump refuse de concéder – et pourquoi le ferait-il, compte tenu de la fraude prolifique qui a eu lieu? – Twitter envisage toujours de saisir le compte @POTUS et de le remettre à Biden.

Réveillez-vous, républicains!

Rien de tout cela ne devait arriver, cependant. Trump aurait pu tenir sa promesse de restructurer le Communications Decency Act (CDA), en supprimant les anciennes protections d’immunité de l’article 230 qui ont longtemps été abusées par Big Tech.

Non seulement Twitter, mais Facebook est également coupable d’agir à la fois en tant que fournisseur de contenu et éditeur, ce qui est interdit par la CDA. Aucun des géants de la technologie, très franchement, ne peut bénéficier d’une protection immunitaire contre les poursuites judiciaires, et pourtant ils l’ont toujours.

Puisqu’il reste encore quelques semaines avant le jour de l’inauguration, nous laisserons peut-être de la place pour une ou deux «surprises» de la campagne Trump. Peut-être que le kraken sera vraiment libéré juste à temps pour empêcher le braquage des élections et les géants de la technologie qui ont contribué à y parvenir.

Il devient de plus en plus difficile de retenir notre souffle sur celui-là, mais on ne sait jamais quand il s’agit de Trump, non? En attendant, on ne soulignera jamais assez que si les républicains veulent avoir quelque voix que ce soit dans une administration potentielle de Biden, ils doivent agir et faire quelque chose.

À moins qu’ils ne migrent tous vers Parler et Rumble, les GOPers seront à jamais réduits au silence par les grands que la plupart des gens utilisent en janvier – et ce n’est pas une hyperbole. La gauche a clairement indiqué que la liberté d’expression conservatrice ne doit pas être tolérée et que les gauchistes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l’éteindre le plus rapidement possible.

« Si vous êtes toujours sur Twitter… POURQUOI?! » a demandé un commentateur de Newspunch en réponse à la nouvelle. «Descendez maintenant !!!»

Un autre a écrit que Twitter est rempli de «tyrans typiques», impliquant tous ceux qui soutiennent ces tyrans comme des «accessoires… tout comme les co-délinquants de Facebook».

«Tous coupables par association», a ajouté cette personne.

Pour plus d’informations sur la censure Big Tech, assurez-vous de consulter Censorship.news.

Vous pouvez également entendre ce que l’expert conservateur Tucker Carlson avait à dire lors d’un segment récent de son émission sur le «cartel de censure» en regardant la vidéo ci-dessous:

https://www.brighteon.com/ccfa9cdf-2a7f-4fb8-9097-f3c11f53e635

Mise à jour de la situation, 23 décembre – Trump choisit l’option de déclassification pour exposer Joe Biden et les traîtres de l’État profond

Trump devrait soit trouver la solution, par exemple utiliser ses prérogatives avec l’armée pour démontrer les faits et faire émerger la vérité sur la fraude massive et autres maux détectés, soit accepter la défaite et laisser la place à son rival

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui (pour le 23 décembre) révèle comment Trump semble avoir choisi l’option de «déclassification» pour exposer Joe Biden et les traîtres de l’État profond. Mais avec InfoWars rapportant maintenant que Trump a été complètement abandonné par presque tout le personnel de la Maison Blanche, reste-t-il quelqu’un pour exécuter les ordres de déclassification de Trump?

Correction: ce podcast fait référence à un article de Reuters qui annonçait un test du système de diffusion d’urgence jeudi. Après un examen plus approfondi, cet article datait d’une année précédente, et non de 2020, de sorte que ce point est corrigé.

Voici ce que vous apprendrez dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

D’autres rumeurs sur les avions de transport C-17 arrivant au Nevada.

Des rumeurs selon lesquelles Trump parlera à l’Amérique le jour de Noël.

Trump nomme Ezra Cohen-Watnick à la présidence du Conseil de déclassification de l’intérêt public, qui est chargé de décider quels documents seront déclassifiés. Watnick est connu pour être un allié du général Michael Flynn et Trump. (Whitehouse.gov)

Trump signe un nouveau mémorandum pour permettre à John Durham et à tout nouveau conseil spécial d’utiliser des documents classifiés avec de grands jurys afin de demander de nouvelles inculpations criminelles contre des acteurs de l’État profond. Cette ordonnance s’appliquerait également à Sidney Powell si elle est nommée avocate spéciale dans les prochains jours. (Whitehouse.gov)

Joe Biden a été impliqué dans le scandale des mandats de spygate / FISA de 2016 et pourrait être exposé dans les prochains dépotoirs de documents.

Le juge du Wisconsin témoigne que plus de 200 000 votes étaient illégaux et invalides dans cet État.

Rejoignez la marche à D.C. le 6 janvier. Trump dit: « Ça va être sauvage! »

National File rapporte que la Maison Blanche a publié une note interne obligeant essentiellement le VP Pence à agir aujourd’hui, rejetant les votes électoraux des États qui ont procédé à des élections frauduleuses et inconstitutionnelles.

Les législateurs géorgiens ont décidé de certifier leur propre élection.

Les législateurs de l’Arizona s’efforcent de certifier Trump comme le véritable gagnant.

Patrick Byrne révèle que Trump n’est qu’à une seule signature pour libérer une solution puissante.

Trump rencontre plusieurs membres du Congrès pour discuter d’une solution le 6 janvier.

Giuliani dit qu’une grande révélation est en cours sur la fraude en Géorgie.

Écoutez le podcast complet ici:

Brighteon.com/ac4e2aac-de19-4876-8b71-329ea2403d

https://www.brighteon.com/ac4e2aac-de19-4876-8b71-329ea2403dff

Suivez la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon.com pour chaque nouvelle mise à jour:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

