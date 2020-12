PRÉPAREZ-VOUS À LA GUERRE: après le 6 janvier, attendez-vous à ce que tout l’enfer se déchaîne à travers l’Amérique

Depuis un mois environ, je publie des rapports quotidiens de mise à jour de la situation basés sur des recherches approfondies et des sources d’initiés qui m’aident à me tenir informé. Vous pouvez écouter tous ces podcasts de mise à jour de situation sur ce lien sur Brighteon.com.

Dans cet article, je vais résumer la situation actuelle en ce qui concerne les élections, la guerre civile, la loi sur l’insurrection, la guerre avec la Chine et d’autres sujets.

Le bref résumé est que si cette situation électorale n’est pas résolue le 6 janvier, tout l’enfer va se déchaîner à travers l’Amérique. Le vol électoral évident et écrasant par les ennemis de l’Amérique ne sera tout simplement pas toléré par les patriotes. Il est déjà évident que littéralement des millions d’Américains sont sur le point d’activer leur devoir du deuxième amendement de vaincre la tyrannie et de sauver la république, même si cela signifie peut-être mourir dans le processus.

Pendant ce temps, le président Trump est entouré de saletés traîtres traîtres comme l’avocat général de la Maison Blanche Pat Cipollone, qui, selon Patrick Byrne, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour pousser Trump à concéder (tout en bloquant toutes les voies vers la victoire).

Comme nous l’avons exposé ici à travers de multiples articles et podcasts, le président Trump a tous les atouts et l’autorité pour faire ce qui est nécessaire pour sauver la république et remporter la victoire le 6 janvier. Par exemple, Trump a l’option de «déclassification», l’option du quatorzième amendement, l’option de la loi sur l’insurrection, l’option de déclaration de guerre cybernétique, etc. (Voir la liste complète ici.)

Pourtant, il est entouré de gens qui sabotent chacun de ses mouvements et commettent activement une trahison contre le gouvernement des États-Unis en essayant de renverser la Maison Blanche de l’intérieur. (Mark Meadows, Cipollone, etc.)

À cause de ce sabotage, il y a une chance que Trump n’agisse pas du tout. Cela conduirait à une défaite le 6 janvier alors que le Congrès voterait pour accepter les électeurs frauduleux de Biden des États swing dans lesquels une fraude massive et irréfutable a eu lieu. Actuellement, cela semble être le résultat le plus probable.

Si cela se produit, l’Amérique éclate le 9 janvier ou vers cette date.

À ce stade, nous devrions nous attendre à voir des patriotes de tout le pays annoncer des choses comme leurs propres déclarations d’indépendance. L’attitude à travers le pays passerait du «consentement des gouvernés» à la «résistance de masse contre la tyrannie».

Personnellement, je prévois de déployer une nouvelle série de podcasts axée sur la documentation de la guerre intérieure qui se déroulera sous «l’Amérique occupée», et j’imagine qu’il n’y aura pas de pénurie d’activités à documenter.

Si Trump n’agit pas, les gens le feront probablement

Cela devient clair comme de l’eau de roche: si Trump n’agit pas et si le Congrès ne défend pas la république, alors nous le peuple passerons probablement à l’action très rapidement après le 6 janvier et commencerons à nous battre pour sauver la république en utilisant les droits et devoirs décrits dans la deuxième Amendement, qui a été écrit pour permettre au peuple de vaincre la tyrannie.

C’est presque comme si les pères fondateurs avaient écrit le deuxième amendement pour ce moment précis de l’histoire. Ils savaient que le gouvernement deviendrait plus grand et plus corrompu au fil du temps, se transformant finalement en un régime tyrannique d ‘«élitistes» hyper privilégiés et isolés qui ignoreraient la volonté du peuple d’assurer son propre monopole du pouvoir et du profit, en utilisant tous les moyens nécessaires, y compris fraude électorale.

Le récent projet de loi de «relance» Covid est un autre exemple flagrant de cette corruption exposée, où des fonctionnaires corrompus approuvent des paiements de plusieurs milliards de dollars à des programmes dans des pays étrangers, sachant qu’il s’agit toutes d’opérations d’écrémage où 50% de l’argent revient aux législateurs et bureaucrates des États-Unis sous forme de pots-de-vin financiers. Tout cela est un puisard corrompu de déchets et de fraude. Le marais est désespérément corrompu.

Il est également clair en regardant SCOTUS et les tribunaux au cours des dernières semaines qu’il n’existe plus d’autorité judiciaire fonctionnelle qui ne soit pas désespérément corrompue. Aucun élément du marais n’est capable d’assécher le marais, ni même d’évaluer honnêtement sa propre corruption. Le système entier est pourri jusqu’au cœur et fonctionne maintenant comme une tumeur cancéreuse purulente sur le corps politique.

Il n’y a pas de sauvegarde de ce système, car le système a déjà abandonné tout dernier lambeau de légitimité en abandonnant l’état de droit et les piliers de la justice. Le système ne peut être ressuscité sous aucune forme ressemblant à un gouvernement honnête, car presque tous les derniers membres du système y ont déjà été englobés (et transformés en créature de corruption plutôt qu’en représentant du peuple).

Lorsque les gouverneurs ignorent leurs propres cours suprêmes d’État et adoptent des règles de «verrouillage» punitives et destructrices qui ne servent à rien d’autre que d’écraser la classe moyenne et d’inciter à la souffrance et au désespoir, ces gouverneurs fonctionnent comme des criminels traîtres qui doivent être arrêtés et inculpés en conséquence. Ils ne prétendent même plus représenter le peuple; ils ne font qu’infliger le maximum de dommages à leurs propres électeurs, presque comme une forme de sport politique.

Ces créatures sombres doivent être démis de leurs fonctions publiques par tous les moyens légaux disponibles.

Et les gens se sont rendu compte qu’il n’y a aucun mécanisme par lequel les créatures des marais se tiennent mutuellement responsables. Le FBI, par exemple, est devenu un cloaque corrompu de criminalité et de fraude. Le FBI n’arrête pas le crime, il «gère» le crime et, dans de nombreux cas, lance des crimes en Amérique.

Nous ne tolérons pas ce qui suit, mais nous prévoyons des soulèvements spontanés et armés de patriotes partout en Amérique, avec l’intention d’arrêter des fonctionnaires corrompus à travers ce pays, et d’éliminer les combattants ennemis qui travaillent activement en collusion avec des ennemis étrangers (le PCC, à savoir ) pour renverser les États-Unis d’Amérique.

L’Amérique est une zone de guerre occupée par l’ennemi, et il semble y avoir des millions de citoyens américains armés, patriotes, vétérans et membres des forces de l’ordre qui ont atteint ce moment «ligne dans le sable» où ils prendront les armes pour défendre la république. Le calendrier pointe carrément vers les jours suivant le 6 janvier 2021.

Malheureusement, le président Trump ne semble pas prêt à faire quoi que ce soit pour empêcher cette effusion de sang. Il semble paralysé à la Maison Blanche, entouré de membres du personnel traîtres qui complotent activement contre lui. S’il n’invoque pas l’Insurrection Act, le peuple américain semble enclin à lancer sa propre solution contre l’occupation ennemie.

Préparez-vous aux perturbations… préparez-vous à la guerre

Nous encourageons tous les Américains à profiter de cette période de vacances pour se préparer aux événements qui semblent susceptibles de se dérouler en janvier. De nombreuses villes d’Amérique, semble-t-il maintenant, deviendront des zones de guerre actives. Nous prévoyons spécifiquement que les villes bleues seront assiégées et exhortons les habitants à se préparer aux perturbations des approvisionnements alimentaires, de l’électricité, de l’eau, des infrastructures de communication et d’autres conforts similaires de la vie moderne.

Parce que nous réalisons également que la gauche radicale descendra rapidement dans la rue pour tenter d’assassiner des patriotes et prendre le contrôle du pays, nous exhortons tous les Américains à préparer leurs propres maisons, familles et quartiers pour se défendre contre le terrorisme Antifa / BLM, qui est désormais synonyme avec le terrorisme du FBI et les raids du FBI sur les patriotes. (Le FBI est maintenant essentiellement une branche de Black Lives Matter, et il fonctionne dans son intégralité comme un groupe de front du terrorisme pour la gauche radicale.)

Comme autre exemple de cela, l’explosion d’un véhicule de plaisance d’aujourd’hui à Nashville était sans aucun doute le travail du FBI lui-même, dont les agents sont bien formés au terrorisme et aux explosifs. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ci-dessous, un haut-parleur annonçait même le message suivant quelques instants avant l’explosion: « Si vous pouvez entendre ce message, évacuez maintenant. »

Il ne fait aucun doute que le FBI a déclenché cela pour tenter de lancer des opérations sous faux drapeau contre les patriotes, qu’ils cibleront avec des campagnes de persécution et d’exécution sous une administration Biden. N’oubliez jamais que le FBI a exécuté le Dr Martin Luther King et que le FBI a participé à la dissimulation des assassinats de JFK et RFK. James Comey est un traître malveillant, et l’actuel directeur du FBI, Christopher Wary, a été lié à une société énergétique russe qui est liée à Uranium One, le même scandale impliquant Hillary Clinton et Robert Mueller.

Lorsque l’état de droit s’est effondré, les patriotes se rendent compte qu’ils n’ont plus rien à perdre

Grâce aux actions des démocrates et du système judiciaire corrompu, l’état de droit s’est effondré en Amérique. Ceux de gauche qui commettent délibérément des actes de violence et de terrorisme sont régulièrement libérés par les procureurs de district financés par George Soros. Ceux de droite qui essaient simplement de faire respecter l’état de droit et de défendre leur nation seront qualifiés de «terroristes» par les médias et arrêtés, puis persécutés, au mépris total de l’équité ou de la loi.

À ce stade, il ne semble maintenant y avoir aucune raison pour qu’un patriote se soumette rationnellement à une arrestation sous l’hypothèse de recevoir jamais quoi que ce soit ressemblant à un procès équitable. Il n’y a pas de procès équitable dans l’Amérique occupée par l’ennemi. Si vous êtes du côté de l’Amérique, vous serez persécuté. Si vous êtes un ennemi de l’Amérique, vous serez célébré. C’est maintenant ainsi que le système juridique fonctionne dans ce pays, et cela souligne le point que je viens de mentionner: dans l’esprit de nombreux patriotes, il n’y a plus rien à perdre à se battre contre les ennemis de l’Amérique et à chercher à restaurer une république constitutionnelle légale.

En d’autres termes, selon mon analyse, les forces radicales anti-américaines sont maintenant allées trop loin, au point où ceux qu’elles tentent de détruire (les patriotes américains) n’ont plus rien qui les retient d’aller jusqu’au bout. Il n’y a plus de demi-mesures qui comptent, car la gauche a vidé tout le système de droit et de justice sur lequel un citoyen rationnel et bien intentionné pourrait avoir une certaine confiance. Mais lorsqu’un Américain individuel n’a plus aucune conviction qu’il serait traité équitablement par les forces de l’ordre ou les tribunaux, alors la confiance du public dans l’état de droit s’est effondrée et il n’y a aucun inconvénient dans leur esprit à lutter activement contre les ennemis de l’Amérique non peu importe ce que le coût.

Écoutez cet appelant de l’émission Sean Hannity, qui admet ouvertement son plan: exterminer tous les patriotes, les chrétiens, les propriétaires d’armes à feu, les partisans de Trump et les vrais Américains:

La gauche n’a que lui-même à blâmer pour cette dynamique, bien sûr: ils ont beaucoup trop corrompu les choses, au point où ils se sont exposés comme des criminels, des fraudeurs et des traîtres à tous les niveaux. Mais ils ne peuvent pas s’aider eux-mêmes, car c’est ce qu’ils sont. Les gauchistes sont autodestructeurs et suicidaires. Ils veulent détruire tout ce qui est bon, car ils sont eux-mêmes influencés et dans certains cas littéralement possédés par des démons qui cherchent à maximiser la souffrance humaine et le désespoir.

Une fois la guerre intérieure commencée, la Chine attaquera lorsque nous serons les plus vulnérables

Le véritable ennemi de l’Amérique est la Chine, et c’est la Chine qui a aidé à truquer les élections, à pousser la censure des Big Tech, à contrôler les récits médiatiques de gauche et à installer une marionnette du PCC nommée Joe Biden à la Maison Blanche.

L’objectif ultime de la Chine est de conquérir complètement l’Amérique, d’exterminer tous les Américains et les Canadiens, puis de revendiquer l’Amérique du Nord pour elle-même. En fin de compte, la Chine veut atteindre la domination mondiale, et cela signifie un génocide de masse contre tous les peuples du monde qui ne sont pas chinois.

Ainsi, lorsque les démocrates s’alignent sur la Chine, ils s’alignent sur des ennemis anti-humains et génocidaires qui finiront par assassiner en masse quiconque se met en travers de leur chemin.

Une fois que l’Amérique est plongée dans sa propre guerre intérieure, la Chine frappera de plusieurs manières:

Ils déchaîneront des troupes du Nord entraînées par le Canada pour envahir Washington. Ils débarqueront des troupes chinoises au port de Long Beach en Californie, puis utiliseront la côte ouest comme tête de pont pour envahir et tenter de conquérir la nation entière. Ils déchaîneront des unités de militants narco formés par les Chinois du sud, envahissant le sud de la Californie et l’Arizona. Ils lanceront potentiellement des milliers de missiles de croisière cachés dans des conteneurs de fret (missiles club-K) qui sont déjà en place à travers l’Amérique. Ces missiles de croisière cibleront les bases de la Garde nationale, les postes de police, les sous-stations du réseau électrique, l’approvisionnement en eau, les barrages, les unités d’intervention d’urgence et les infrastructures de communication à travers l’Amérique. Ils cibleront également bien sûr la Maison Blanche et divers monuments de Washington D.C.

Surtout, les démocrates, les gauchistes, le FBI et d’autres groupes traîtres continueront de se battre aux côtés de la Chine, car ils croient bêtement que la Chine les épargnera d’une manière ou d’une autre et leur offrira une place dans le régime communiste chinois qui cherche à renverser l’Amérique. Les patriotes américains se retrouveront donc probablement à se battre contre des soldats chinois, des fous de gauche et des traîtres corrompus du gouvernement américain, tous en même temps.

Ce sera un combat formidable. La plupart ne survivront pas. Cela aboutit aux estimations de Deagel.com selon lesquelles la population américaine serait réduite de 70% d’ici 2025.

Ce que vous devez comprendre, c’est que la vraie guerre contre l’Amérique n’est pas seulement menée par des démocrates et des créatures traîtres des marais comme le juge Roberts ou Christopher Wray du FBI; c’est une guerre où ces acteurs ne sont que de petites marionnettes d’une guerre mondiale beaucoup plus vaste qui vise l’extermination finale de chaque citoyen américain vivant.

Ainsi, la lutte contre la fraude électorale n’est pas simplement une lutte politique; c’est un combat pour notre existence même.

Rappelez-vous: la Chine contrôle désormais tous les discours en ligne (via la censure Big Tech), tous les récits d’actualité, tous les résultats des élections, toutes les études universitaires, presque tous les films à Hollywood, etc. C’est pourquoi la grande majorité des Américains n’ont jamais entendu parler de tout cela, et c’est pourquoi ils pensent bêtement qu’ils «se battent pour Joe Biden» alors qu’en réalité, ils se battent pour une conquête communiste autoritaire de l’Amérique. Une fois terminé, le PCC exterminera les partisans de Joe Biden comme tout le monde.

Enfin, c’est pourquoi vous ne pouvez pas trouver une seule cartouche de munitions à vendre nulle part en Amérique sans payer maintenant des prix 400% plus élevés par rapport à il y a à peine un an. Parce que les patriotes s’arment pour la guerre. Ce n’est même pas une guerre contre la gauche; c’est une guerre pour la survie des États-Unis d’Amérique.

Écoutez mon message du podcast du 25 décembre pour plus de détails sur ce qui attend probablement l’Amérique:

https://www.brighteon.com/af4bf01f-6db6-4456-a192-2524370f9acf

La ligne du bas? Préparer à la guerre. L’Amérique est maintenant un territoire occupé par l’ennemi et vous vivez dans une zone de guerre active. Soyez prêt à ce que tout se passe au cours des cinq prochaines semaines, car l’histoire s’accélère rapidement.

Soit dit en passant, nous ne tolérons aucune initiation à la violence, mais nous affirmons notre droit de nous défendre et de défendre notre nation contre les ennemis de l’Amérique. En fait, chaque employé de l’application de la loi fédérale a prêté serment qui dit la même chose. Pourtant, ils violent ce serment chaque jour selon lequel ils refusent de défendre l’Amérique contre ses ennemis, étrangers et nationaux.

Mike Adams

Un matin de Noël explosif pour Nashville (partie II)

Tourné après l’explosion de Nashville (USA)! – C’était comme une bombe. C’était si gros », dit le témoin!

Vidéo tirée de Qlobal-Change. – Selon un porte-parole de la police, les enquêteurs pensent que le crime était prémédité. CNN rapporte que l’explosion était liée à un véhicule. Au moins 3 personnes ont été transportées à l’hôpital. Miraculeusement, aucun décès n’a été signalé.

Le bâtiment AT&T où l’explosion a eu lieu est le centre de données de la région et le hub central des lignes de fibre optique. Étant donné que les gens ont été avertis de quitter leur domicile, il semble que le centre de données ait été la cible de l’attaque.

Source: BIT CHUTE

TIFFANY PONTES DOVER PERD CONNAISSANCE EN 17 MINS, MORT EN 10 HEURES [2020-12-24] (VIDÉO)

L’INFIRMIÈRE TIFFANY PONTES DOVER obtient le vaccin Pfizer ARNm en direct à la télévision le 17 décembre 2020. Elle devient étourdie et s’évanouit dans les 17 minutes suivant l’injection, puis meurt «probablement» pendant la nuit en dormant. Elle était mère de deux enfants, en très bonne santé, et n’avait que 30 ans. Toute personne ayant du bon sens sait qu’elle aurait été présentée sur une chaîne d’information locale pour démystifier les rumeurs de mort. Elle a fait une petite interview le jour même où elle s’est évanouie, mais les gens recherchent haut et bas la PREUVE DE VIE le 18 décembre ou plus tard. Si elle est morte, cela ne peut pas arriver. Elle a été trouvée sur la recherche des registres de décès, mais plus maintenant. Ils peuvent fermer le moteur de recherche des registres de décès, ce que le gouvernement, la mafia médicale et Big Pharma ont fait. Ils peuvent également rendre malade les faux « fact checkers » qui sont payés par Soros et Gates, et avoir Big Tech bloquer et supprimer les informations Truther de tous les plus grands sites de médias sociaux, ce qui est également ce qui se fait. Comme tout autre événement False Flag, le gouvernement recherchera désormais un sosie, diffusera des photos ou des vidéos plus anciennes, effectuera une manipulation vidéo ou même créera un clone pour jouer son rôle de joueur de rôle si l’histoire ne s’éteindra pas. Ils paieront également les acteurs de la crise pour dire qu’elle va bien en publiant sur Internet. Les véridiques verront tous les signes d’une théorie du complot gouvernemental, le Sheeple dira que le MSM a dit qu’elle va bien afin qu’ils s’alignent pour obtenir leur propre dosage d’ARNm, et les mondialistes DEMONrat couvriront, détourneront et passeront à autre chose. Le script lu par MSM est évidemment un SCRIPT, tout comme l’ensemble de PLANdemic / SCAMdemic est un SCRIPT suivi et joué par la plupart des gouvernements mondiaux. Tous les médecins, infirmières et autres membres du personnel médical qui ne sont pas infectés et qui disent la VÉRITÉ continueront d’être discrédités, ridiculisés, humiliés publiquement, bloqués, supprimés, condamnés à une amende, licenciés et même assassinés. Je ne sais vraiment pas ce que cela va prendre pour Wake Up une majorité de The Walking Dead, nous sommes tous entourés par eux. Le FARDEAU DE LA PREUVE AU-DELÀ DE L’OMBRE DU DOUTE qu’elle est vivante et bien est tout sur la mafia médicale, Big Pharma, Big Tech, Pfizer, Mainstream Media News, et le gouvernement. Ils l’auraient fait le jour suivant SI ILS POUVAIENT, vous le savez, et je le sais. Les méthodes de tromperie prennent du temps, mais une démystification véridique aurait pu et se serait produite le jour suivant.

Remarque: il est maintenant une semaine plus tard, la femme qui a eu la photo en direct à la télévision n’a toujours pas fait d’apparition publique en direct à des dates ultérieures. Utilisez votre cerveau et N’OUBLIEZ JAMAIS qu’une certaine vérité peut être trouvée dans les films hollywoodiens, mais « AUCUNE VÉRITÉ ne peut être trouvée dans les médias grand public ». Répétez cette déclaration encore et encore tout en étant «soumis à un lavage de cerveau» par MSM, ou mieux encore, ARRÊTEZ DE REGARDER les actualités des médias grand public et essayez de devenir CONSCIENT en faisant vos propres recherches. De plus, si vous n’êtes pas encore conscient des événements False Flag, de la Fake War on Terror et des Crisis Actors, alors je suis convaincu que vous ne ferez pas non plus de recherches sur ce sujet.

Page hommage de Tiffany Pontes Dover FaceBook

https://www.facebook.com/groups/777834406411388/

La recherche des registres de décès échoue uniquement avec TIFFANY DOVER (essayez-la)

https://www.searchquarry.com/

Les composés de deux légumes nigérians inhibent les enzymes impliquées dans les maladies neurodégénératives

La maladie neurodégénérative est un terme utilisé pour désigner les conditions qui affectent la fonction des neurones dans le cerveau humain. Contrairement aux autres cellules du corps, les neurones ou les cellules nerveuses sont incapables de se reproduire. Une fois que les neurones sont blessés, dégénérés ou meurent, le corps ne peut pas les remplacer par de nouveaux. C’est pourquoi les maladies neurodégénératives sont débilitantes et très difficiles à guérir.

La maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer sont deux des maladies neurodégénératives les plus courantes dans le monde. La maladie d’Alzheimer, en particulier, est la cause la plus fréquente de démence – un terme générique pour les conditions qui causent une perte de mémoire – représentant 60 à 80 pour cent des cas de démence.

Bien que la cause de la démence soit inconnue dans de nombreux cas, on pense que des modifications cérébrales anormales et une neurodégénérescence déclenchent une aggravation progressive des symptômes ressentis par les personnes atteintes de démence.

Dans une étude récente, des chercheurs de l’Université fédérale de technologie d’Akure au Nigéria ont étudié le potentiel de deux légumes couramment consommés dans le sud du Nigéria pour aider à la gestion des maladies neurodégénératives. Plus précisément, ils ont examiné les effets modulateurs des alcaloïdes isolés de ces légumes sur les activités des enzymes impliquées dans la neurodégénérescence.

Les chercheurs ont rapporté leurs résultats dans un article publié dans le Journal of Dietary Supplements.

Les alcaloïdes de deux légumes africains peuvent inhiber les enzymes qui décomposent les neurotransmetteurs

Les plantes produisent des alcaloïdes dans le cadre de leur mécanisme de défense contre les herbivores. Les alcaloïdes sont connus pour avoir des propriétés pharmacologiques bénéfiques pour la santé humaine. Selon des études récentes, ces propriétés comprennent des activités analgésiques, anti-hyperglycémiques, antiarythmiques, antibactériennes et anticancéreuses.

Pour leur expérience, les chercheurs ont extrait des alcaloïdes de Lasianthera africana, localement connu sous le nom d’editan, et de Gongronema latifolium, également connu sous le nom d’utazi, et ont exploré leur capacité à réguler les activités des enzymes impliquées dans la neurodégénérescence. Plus précisément, ils ont examiné comment ces alcaloïdes affectaient l’activité des cholinestérases (par exemple, l’acétylcholinestérase [AChE] et la butyrylcholinestérase [BChE]) et l’enzyme monoamine oxydase (MAO) in vitro.

L’AChE est une enzyme présente dans les jonctions neuromusculaires. Sa fonction est de décomposer l’acétylcholine, le principal neurotransmetteur (messager chimique) du système nerveux parasympathique, mettant ainsi fin à la transmission d’impulsions entre les nerfs. De faibles niveaux d’acétylcholine ont été trouvés chez des patients atteints de démence d’Alzheimer. L’inhibition de l’activité AChE, d’autre part, s’est avérée provoquer des améliorations de la cognition.

BChE est une enzyme non spécifique qui catalyse la dégradation des esters à base de choline, y compris le neurotransmetteur acétylcholine. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont une augmentation des taux corticaux de cette cholinestérase. Parce qu’il abaisse également les niveaux d’acétylcholine dans le cerveau, le BChE est souvent ciblé avec l’AChE pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. (Connexes: les traitements à l’oxygène peuvent-ils aider à prévenir les maladies neurodégénératives?)

La MAO est une enzyme impliquée dans la dégradation des monoamines libérées par les neurones et d’autres types de cellules cérébrales. Il est également impliqué dans la neurodégénérescence car il déclenche un stress oxydatif, qui peut endommager les cellules, altérer le système de réparation de l’ADN et induire un dysfonctionnement mitochondrial. Tous ces événements ont été liés au développement de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.

Les chercheurs ont également examiné la capacité des alcaloïdes editan et utazi à chélater le fer II (Fe2 +) et à piéger les radicaux libres – activités exercées par les antioxydants. Ils ont ensuite utilisé la chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (GC-FID) pour développer un profil alcaloïde.

Les chercheurs ont découvert que les alcaloïdes d’editan et d’utazi inhibaient l’AChE, le BChE et la MAO d’une manière dépendante de la concentration. En particulier, l’alcaloïde d’utazi a montré une activité inhibitrice plus élevée pour les trois enzymes que l’alcaloïde d’editan. L’analyse GC-FID a révélé une abondance de choline dans les deux extraits, ce qui pourrait être une raison de leurs effets cognitifs.

En raison de la capacité des extraits d’editan et d’utazi à inhiber les enzymes impliquées dans la neurodégénérescence, les chercheurs pensent que ces légumes africains constitueraient d’excellents compléments alimentaires pour la gestion des maladies neurodégénératives.

Un recomptage confirme que Trump a remporté le comté du Michigan qui a annoncé la victoire de Biden le soir des élections

Un recomptage manuel a confirmé mercredi que le comté du Michigan avait faussement rapporté le soir des élections une victoire pour le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden.

Le recomptage dans le comté d’Antrim a révélé 9 759 voix pour le président Donald Trump, contre 5 959 pour Biden.

Le 3 novembre, les responsables du comté ont déclaré que Biden avait reçu plus de 3000 votes de plus que Trump. Deux jours plus tard, ils ont déclaré que Trump avait gagné par environ 2500 voix. Un troisième changement a eu lieu le 21 novembre, Trump ayant été certifié vainqueur par près de 4000 voix.

Les officiels ont imputé les résultats biaisés à l’erreur humaine.

Le comté d’Antrim utilise des machines et des logiciels Dominion Voting Systems.

Un groupe extérieur qui a procédé à une vérification des machines a déclaré avoir trouvé que le système de vote de Dominion «génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de vote», ce qui amène les bulletins de vote à entrer dans un processus connu sous le nom d’arbitrage.

«Les erreurs intentionnelles conduisent à un arbitrage en masse des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit. Cela conduit à une fraude électorale ou électorale. Sur la base de notre étude, nous concluons que le système de vote fédéral ne devrait pas être utilisé au Michigan. Nous concluons en outre que les résultats du comté d’Antrim n’auraient pas dû être certifiés», a déclaré Russell Ramsland Jr., co-fondateur de Allied Security Operations Group, dans le rapport préliminaire sur l’audit.

Jonathan Brater, directeur des élections du Michigan, qui travaille dans le bureau du secrétaire d’État Jocelyn Benson, a répondu en alléguant que le rapport d’audit n’expliquait pas ses allégations sur la conception «intentionnelle» du système de vote.

«Bien qu’une analyse plus détaillée du rapport doive être menée avec une personne possédant une expertise technique, il me semble que le rapport tire une série de conclusions non étayées, attribue des motifs de fraude et d’obfuscation à des processus facilement explicables comme des procédures électorales de routine. ou des corrections d’erreurs, et suggère sans explication que les éléments du logiciel électoral non utilisés au Michigan sont en quelque sorte responsables d’erreurs de tabulation ou de rapport qui sont soit inexistantes ou facilement expliquées», a-t-il écrit dans un dossier judiciaire.

Benson, un démocrate, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’un «audit de limitation des risques à marge zéro» serait effectué dans le comté d’Antrim.

PHOTO DE FICHIER: La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, s’exprime en faveur du service postal des États-Unis (USPS) à l’extérieur d’un bureau de poste à Detroit, Michigan, États-Unis, le 18 août 2020. REUTERS / Rebecca Cook

Lori Bourbonnais du Bureau des élections du Michigan mercredi, après le recomptage, a déclaré aux journalistes que les résultats préliminaires de l’audit montraient que 11 bulletins de vote supplémentaires avaient été trouvés pour Trump, tandis que le décompte des voix de Biden avait diminué d’un.

Les responsables ont également trouvé trois autres bulletins de vote, dont un pour le candidat libertaire Jo Jorgensen.

«Ceci est très typique de ce que nous trouvons dans le décompte manuel des bulletins de vote. Il est normal de trouver un ou deux votes dans une circonscription qui diffèrent entre un décompte manuel et le décompte de la machine. Donc, ce que nous avons vu aujourd’hui était très typique», a-t-elle déclaré.

Un autre responsable a déclaré lors du recomptage qu’il était «confiant» dans les résultats des élections, et a évoqué ce qui s’est passé avec les faux reportages le soir des élections comme causés par «une erreur humaine».

Benson a déclaré dans un communiqué que l’audit «a confirmé la vérité et confirmé les faits: les machines à voter du Dominion compilaient avec précision les votes exprimés pour le président.»

Les campagnes Trump et Biden n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon les résultats certifiés du Michigan, Biden a remporté l’État par plus de 154 000 voix. C’est l’un des sept États avec des électeurs en duel.

Le PDG de Dominion, John Poulos, a répondu aux questions des législateurs du Michigan la semaine dernière. Il a donné l’explication la plus détaillée de ce qui se serait passé avec le décompte des voix dans le comté d’Antrim.

Poulos a déclaré qu’en raison d’un changement de règle, la programmation de la machine devait être mise à jour en octobre. Mais les responsables du comté d’Antrim n’ont pas mis à jour les 18 tabulateurs, ce qui signifie que certains avaient une nouvelle programmation tandis que d’autres avaient encore l’ancienne programmation.

Les responsables ont ensuite oublié de procéder aux tests de logique et de précision sur la programmation, a-t-il déclaré. Une troisième erreur s’est produite lorsqu’une entreprise contractante a programmé en octobre les tabulateurs de manière à permettre aux cartes mémoire avec l’ancienne et la nouvelle programmation de compter les votes.

« Si tous les tabulateurs avaient été mis à jour conformément à la procédure, il n’y aurait pas eu d’erreur dans les rapports non officiels », a-t-il déclaré.

Dominion n’a pas programmé les machines et n’a pas accès aux systèmes d’Antrim, a-t-il déclaré. Dominion n’est pas non plus en possession de journaux, de bases de données ou de matériel électoral.

«De nombreux arguments m’étaient incompréhensibles», a-t-il déclaré, se référant aux allégations du rapport d’audit. « Mais là encore, je n’ai vu aucun des fichiers. »

FOX News et FBN empêchent l’avocat Matthew Deperno d’apparaître sur Hannity et Lou Dobbs après un rapport explosif du comté d’Antrim sur les machines à voter du Dominion

Le lundi 14 décembre 2020, lors d’une audience d’urgence, le juge Kevin A Elsenheimer de la 13ème cour de circuit du MI a autorisé l’avocat Matthew Deperno à publier les conclusions de leur examen médico-légal sur 16 machines à voter du Dominion dans le comté d’Antrim, dans le Michigan, où des milliers de votes se sont inversés. Le président Trump à Joe Biden le 3 novembre 2020.

Dans sa poursuite contre le comté d’Antrim, Matthew DePerno a affirmé que, sur la base des preuves qu’ils ont fournies au tribunal, Dominion Voting Systems «a commis une fraude ou une erreur importante dans cette élection, de sorte que le résultat de l’élection a été affecté».

Le procureur constitutionnel Matthew DePerno s’est entretenu exclusivement avec 100% Fed Up et Gateway Pundit Voici les résultats de la bombe:

Ce matin, le juge Elsenheiemer a donné à Matthew DePerno la permission de publier les résultats de l’étude médico-légale avec la disposition qu’il fasse quelques expurgations, que DePerno prétend être «mineures». Le juge a précisé que le rapport pourrait être publié aujourd’hui, mais seulement après que l’assistant du MI AG Eric Grill a approuvé les expurgations convenues.

DePerno a déclaré que les expurgations n’étaient «pas pertinentes» et que la partie clé du rapport a été publiée dans son rapport explosif.

LE RAPPORT:

Après l’examen médico-légal de 16 machines de vote du Dominion à Antrim, Co. MI, Allied Security Operations Group a conclu que les machines de vote du Dominion avaient un taux d’erreur de 68,05%. DePerno a expliqué que lorsque les bulletins de vote sont soumis à la machine, un taux d’erreur énorme de 68,05% signifie que 68,05% des bulletins de vote sont envoyés pour un examen en bloc, ce qui signifie qu’ils rassemblent les bulletins de vote dans un dossier. «Les bulletins de vote sont envoyés quelque part où les gens d’un autre endroit peuvent changer le vote», a expliqué DePerno.

Sur la base du rapport sur les opérations de sécurité alliées, le procureur constitutionnel Matthew DePerno déclare: «Nous concluons que le système de vote du Dominion ne devrait pas être utilisé au Michigan. Nous concluons en outre que les résultats du comté d’Antrim n’auraient pas dû être certifiés.»

«Le vote a basculé sur la base de l’algorithme», affirme DePerno. «Cela peut être fait manuellement ou via une machine. Nous pensons que cela a été fait grâce à une machine. C’est soit une fonction du programme, soit cela est fait hors site. Je suppose que cela a été expédié hors site, évalué, puis renvoyé au système, ou cela a été fait en interne dans le programme. C’était l’un des deux», a-t-il expliqué.

Le rapport montre l’évolution des totaux des votes les 3 novembre, 5 novembre et 21 novembre. Le paragraphe 7 indique: «Les résultats de l’élection du comté d’Antrim de 2020 ne sont pas certifiables, cela est le résultat d’une erreur de la machine et / ou du logiciel, et non d’une «erreur humaine»», comme l’a précédemment déclaré le secrétaire d’État Benson le 6 novembre, que DePerno qualifie de «faux».

DePerno dit que la partie la plus importante du rapport est que «cela n’a pas été fait par quelques stagiaires, comme certains l’ont suggéré. Il s’agit d’un programme systématique conçu pour générer des erreurs qui affectent le résultat de l’élection.»

Matthew DePerno affirme que les machines à voter du Dominion ont été «méticuleusement conçues pour faire exactement ce qu’elles ont fait».

DePerno nous dit qu’il pense: «C’était soit une grande société de logiciels, soit une entité étrangère qui était derrière cela. Il y a d’autres forces derrière cela», ajoutant: «Cela viole tous les protocoles de cybersécurité. Peu importe pour qui vous votez. Personne ne peut être sûr qu’avec un taux d’erreur de 68,05%, votre bulletin de vote n’a pas été soumis à une décision en masse.»

L’avocat de William Bailey nous a dit: «Je crois que la secrétaire d’État Benson le savait, et c’est pourquoi elle n’a dépensé aucun dollar de la loi CARES pour former quiconque sur le logiciel ou les machines, mais a dépensé des millions de dollars pour mettre les «boîtes Zucker [berg]» dans Detroit», ajoutant: « Quand quelque chose ne va pas, elle peut les en blâmer, et parce qu’ils ne savent pas, elle peut les blâmer. C’est pourquoi vous voyez Cheryl Guy prendre le blâme – elle ne sait pas mieux.» DePerno nous a dit que la greffière du comté d’Antrim, Cheryl Guy, était suspendue pour son rôle dans le changement de vote d’Antrim Co. qui pourrait changer le résultat de l’élection: « C’est horrible ce qu’ils lui font, et personne ne la conseille à ce sujet. »

LES ORDINATEURS ONT ÉTÉ NETTOYÉS LE 4 NOVEMBRE:

DePerno nous a dit que le rapport montre que « Internet et les fichiers d’arbitrage ont été effacés le 4 novembre », ajoutant « Ils ont détruit les résultats des élections! – Ils ont détruit les résultats des élections en violation de la loi de l’État. » Il nous a dit: «Ils ont dû conserver ces registres pendant deux ans après les élections, et ils les ont supprimés!»

« Nous ne pouvons pas attribuer de motif à cela, mais nous pouvons spéculer. »

Le rapport complet peut être trouvé ICI.

Suite à la publication de son rapport, l’avocat DePerno était en discussion pour apparaître sur FOX News et FOX Business Network. DePerno s’attendait à continuer avec les hôtes Lou Dobbs et Sean Hannity.

Mais cela n’est jamais arrivé. La chaîne est revenue avec lui et lui a dit qu’ils couvraient plutôt le vaccin contre le coronavirus.

C’était un reportage explosif mais FOX News n’y avait apparemment aucun intérêt.

C’est le dernier coup contre leur public pro-Trump.

Pour en savoir plus: TheGatewayPundit.com et VoteFraud.news

La MARQUE DE LA BÊTE fait ses débuts en 2020…

… Comme non testé, le Vaccin COVID-19 toxique et dangereux bio-conçu par les Big Pharma, le Premier Huckster du «Programme de super-vaccination».

Il y a une très bonne raison (en fait une très mauvaise raison) pour laquelle THE GREAT SCAMDEMIC, THE GREAT RESET et THE GREAT STEALECTION ont tous été effectués par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial en 2020.C’est la même raison pour laquelle 2019 a vu le déploiement militaire de la 5G dans les principaux centres de pouvoir du monde entier.

La quantité et le degré de chaos et de confusion, de distraction et de diversion, qui ont été générés par ces trois «GRANDS», ont permis à l’élite du pouvoir d’exécuter le déploiement militaire de la 5G dans le monde entier et de déployer un vaccin COVID-19 dangereusement non testé avec très peu d’examen.

Les pouvoirs en place prévoient depuis longtemps de déployer à la fois le vaccin 5G et le vaccin COVID-19 au cours de la même période, car ils fonctionnent comme un système d’armes hautement coordonné. Voir: SYSTÈME D’ARME QUATERNAIRE activé avant chaque explosion de cluster de coronavirus

Ce que la communauté mondiale des nations subit depuis janvier 2019 est un immense test bêta impliquant une arme biologique hautement sophistiquée – COVID-19 – qui a été lancée assez discrètement sur des cibles principalement urbaines où des déploiements de la 5G ont eu lieu (par exemple, Wuhan, Milan, Téhéran, New York, Seattle et Guayaquil, Équateur).

Ensuite, contre toute attente et contrairement à ce que la science dit qu’il est même possible, le vaccin COVID-19 a été déployé d’abord en Russie, puis dans d’autres pays cobayes tels que le Royaume-Uni et les États-Unis.

Comment un vaccin aussi suspect et non prouvé pourrait même être administré en toute sécurité la même année que la pandémie de coronavirus a commencé?

C’est vrai, ça ne peut pas être! Pas avec aucun degré de sécurité ou d’efficacité.

Et, la seule façon dont Big Pharma a pu introduire tout type de vaccin Covid en 2020 est qu’il avait subi des années de développement minutieux et de bio-ingénierie avancée dans des laboratoires secrets à travers la planète.

MARQUE DE LA BETE

Avec cette compréhension cruciale, chaque habitant de la Terre doit être conscient que le vaccin COVID-19 n’est pas ce qu’il prétend être. Et, qu’il est dangereux à l’extrême avec un agenda néfaste derrière lui qui devrait effrayer le bejesus de tout le monde.

En fait, tout indique maintenant un vaccin Covid qui fonctionne non seulement comme la MARQUE DE LA BÊTE tant attendue, mais c’est aussi un moyen par lequel TPTB mettra en œuvre son programme hautement prioritaire de transhumanisme. Voir: Le vaccin COVID-19 utilise la nanotechnologie pour faire progresser considérablement le programme transhumain

Peut-être que le pilier central de cet agenda est d’éliminer toute tendance de la part d’un être humain normal à poursuivre l’avancement spirituel ou les efforts religieux. C’est là qu’intervient le vaccin COVID-19 car sa fonction première est d’éteindre définitivement le célèbre gène GOD. Ceci sera accompli grâce à la vaccination systématique de l’humanité en utilisant le jab FunVax, également connu sous le nom de vaccin COVID-19. Comme suit:

Le système d’arme biologique FunVax utilise au moins 4 modalités différentes. Les auteurs (i) utilisent des chemtrails pour pulvériser des virus de la grippe et des vaccins aérosols, (ii) administrent des programmes de vaccin antigrippal pour adultes et des calendriers de vaccination infantile, (iii) libèrent plusieurs variantes de l’arme biologique COVID-19 dans les hôpitaux, les maisons de retraite médicalisées, les résidences-services. (et sur les navires de croisière lorsqu’ils étaient en service), et (iv) en utilisant les déploiements intensifs de la 5G pour affaiblir le système immunitaire et amplifier les fréquences électromagnétiques et les transmissions micro-ondes qui facilitent le processus de vaccination clandestine FunVax. En outre, les perps ont prévu un cinquième élément par lequel ils (v) formulent un vaccin COVID-19 obligatoire qui garantira que chaque individu reçoive la «vaccination» VMAT2 qui sera appliquée via un certificat d’immunité. (Source: Voici la principale raison pour laquelle la cabale mondialiste du NWO est fermement décidée à rendre obligatoire un programme de vaccination universel contre la COVID-19.)

L’une des caractéristiques uniques du MARQUE DE LA BETE est la luciférase.

Bill Gates est en train de construire quelque chose que nous appelons le système de vaccination à microneedle quantique implantable aux humains, et il est composé de plusieurs éléments. Je veux attirer votre attention sur un composant, les micro-aiguilles à points quantiques qui délivreront les vaccins, et une biochimie très, très unique qui fait que tout fonctionne. Si vous vous levez en lisant ceci, vous voudrez peut-être vous asseoir. Aujourd’hui, nous vous présentons «la luciférase, enzyme de bioluminescence proche infrarouge», qui est le produit chimique qui rendra la vaccination par points quantiques lisible via une application spéciale pour appareil mobile. C’est vrai, l’enzyme qui allumera le système d’administration de la vaccination à microneedle quantique implantable chez les humains Bill Gates s’appelle la luciférase, c’est ce qui rend la vaccination lisible longtemps après l’injection de la victime. Luciférase. (Source: CHOC COMME IL A RÉVÉLÉ UNE ENZYME APPELÉE LA LUCIFÉRASE EST CE QUI REND BILL GATES IMPLANTABLE QUANTUM DOT MICRONEEDLE VACCIN DELIVERY SYSTEM)

Conformité au vaccin COVID-19

L’entreprise criminelle mondiale hautement organisée visant à vacciner chaque être humain est en cours depuis des décennies. C’est la raison pour laquelle Bill Gates, le super-pitchman de Vax, est devenu le roi de Microsoft puis le milliardaire le plus riche du monde. Voir: Oui, l’invention de Bill Gates est vraiment un capteur de biopuce injectable, permanent, sous la peau?

En fait, la transition soigneusement guidée de Gates de la construction secrète de portes dérobées pour les virus informatiques à la création trompeuse de portes dérobées pour les virus corona a eu lieu avec une conception hautement ciblée.

MARK OF THE BEAST: présenté par tout le monde de Big Brother – BILL GATES

Cependant, c’est une chose de fabriquer une pandémie de coronavirus de nulle part comme un moyen de justifier un nouveau vaccin COVID-19 obligatoire … et … une autre chose pour imposer l’administration de ce vaccin non testé sur chaque habitant de la planète Terre.

C’est là que les choses sont sur le point de devenir très difficiles compte tenu du fait que les deux tiers des électeurs disent qu’ils ne se feront pas vacciner contre le coronavirus tout de suite ou du tout.

Les auteurs psychopathes de l’OPÉRATION COVID-19 savent très bien que beaucoup de gens se méfient énormément d’une vaccination Covid. Tant d’Américains se méfient du vaccin COVID-19 en raison de son association avec la MARQUE DE LA BETE (MOTB). Cela pose un grand obstacle qui a déjà été pensé par des personnalités comme Bill Gates, Dr. Fauci, Deborah Birx, Robert Redfield, Tedros Adhanom & Company.

Cette «société» est, bien entendu, Big Pharma. Et Big Pharma est l’acteur principal des entreprises dans le tout-puissant complexe gouvernement-entreprise qui a pris le contrôle total des États-Unis.

Quel est le point critique?

Chaque citoyen américain aura bientôt besoin d’un vaccin contre la [maladie] COVID-19 pour vivre une vie normale en Amérique……… à moins que We the People ne mette fin à ce poids lourd à la hâte.

Lentement mais sûrement, Corporate America et le gouvernement fédéral américain font des propositions différentes sur la manière dont un certificat d’immunité sera bientôt requis.

Par exemple, si vous souhaitez travailler pour une entreprise du Fortune 1000, une preuve de vaccination vous sera demandée si les perps réussissent. Finalement, toutes les sociétés cotées en bourse seront contraintes de s’engager dans ce stylo de conformité aux vaccins. Il en sera de même pour les petites entreprises qui ont besoin d’une inspection de santé publique et / ou d’une certification pour opérer «légalement» dans une ville, un comté ou un État.

Les magasins de détail peuvent commencer à exiger que tous les clients présentent une preuve d’immunité Covid pour acheter leurs produits. Il en va de même pour toutes les entreprises de services telles que les bureaux médicaux, dentaires, de santé mentale et autres services de soins de santé à la fois allopathiques et alternatives.

Ensuite, il y a des gymnases d’entraînement et des clubs de sport, des studios de yoga et de Pilates, des salons de massage et des salons de coiffure. Il est déjà assez difficile d’entrer dans l’un de ces éléments sans masque.

Ensuite, il y a les appels pour que tous les écoliers soient vaccinés pour entrer à la maternelle, au primaire et au collège. Les adolescents seront les premiers invités à s’inscrire dans les lycées et les jeunes adultes devront présenter un certificat d’immunité pour même postuler à n’importe quel collège universitaire américain.

La liste des organisations de la société civile ainsi que des institutions gouvernementales est encore plus longue, de même que toutes les ONG mondialistes qui finiront par exiger qu’elles emploient un vaccin Covid.

NOTE SPÉCIALE: Les gens, la gravité de cette situation qui se développe rapidement et où la preuve d’une vaccination contre la COVID-19 sera bientôt requise pour «acheter et vendre» quoi que ce soit ne peut être surestimée. Considérez simplement où les Coviteers prennent finalement ceci: un certificat d’immunité Covid sera bientôt exigé pour entrer dans n’importe quel établissement; assister à tout événement; s’inscrire dans n’importe quel programme; prendre l’avion, le train ou le bus vers n’importe quelle destination; être traité par un hôpital, une clinique, un médecin ou un autre professionnel de la santé, etc. Ils l’ont appelée Operation Warp Speed ​​pour une raison; ils veulent que les 50 États opèrent dans le strict respect du vaccin COVID-19 comme précurseur de la législation sur les vaccins obligatoires pour tous les citoyens et non-citoyens. La vitesse et l’intensité avec lesquelles les auteurs de l’OPÉRATION COVID-19 roulent sur le peuple américain avec leur mastodonte Covid sont aussi incompréhensibles que stupéfiantes. Par conséquent, chaque individu doit être sur ses gardes comme jamais auparavant. Se conformer aveuglément à tous les ordres illicites et autres dictats de Covid doit être évité avec vigilance. Plus les gens se plieront à la volonté des tyrans plandémiques, plus il leur sera facile de mettre en œuvre leurs programmes de vaccination COVID-19 obligatoires pré-planifiés qui injecteront le redoutable MOTB. Plus important encore, ce programme de vaccination insidieux sera mis en œuvre progressivement de sorte que très peu de gens comprennent même qu’il sera éventuellement nécessaire de vivre votre vie. C’est ainsi qu’ils introduisent toujours des programmes destructeurs, dangereux et mortels dans la société.

C’est exactement la raison pour laquelle les autorités exigent des masques et une distanciation sociale avec une telle vengeance: afin qu’elles puissent éventuellement offrir un soulagement de ces mesures terriblement oppressives une fois que tout le monde a été «correctement» vacciné.

Ceci est leur PLAN!

Et ce n’est pas bon. Pas bon du tout.

Ces perfides perps chorégraphient et mettent en scène de manière assez rusée chaque phase de cette plandémie artificielle fabriquée de manière transparente dans l’intérêt de la mise en œuvre de divers mandats et mesures qui, espèrent-ils, pousseront finalement chaque personne dans la plume de la conformité aux vaccins. Comme toujours, les médias mainstream sont utilisés pour faire du battage médiatique à chaque phase de dénonciation de la peur afin de précipiter les ignorants et les non-éduqués sur la falaise des blessures inévitables dues aux vaccins et des altérations transhumanistes permanentes.

Le gouvernement sait qu’il ne peut pas imposer la vaccination à tout le monde; mais ils sont convaincus qu’une masse critique de citoyens les exigera; et dans la mesure où la pression écrasante des pairs exercée par la foule folle des pro-vax obligera même les anti-vaxxeurs les plus ardents à recevoir leur vaccination annuelle contre Covid.

POINT CLÉ: Big Pharma est utilisé par le Central Banking Cartel et le International Banking Crime Syndicate pour déployer le vaccin COVID-19 sous la rubrique gouvernementale de l’opération Warp Speed. À la «vitesse de distorsion» parce que l’élite au pouvoir est si désespérée de vacciner la population mondiale afin de la neutraliser efficacement en raison du contexte qui émerge rapidement défini par la guerre en cours et qui fait rage entre les 1% et 99%. Voir: C’est donc ce qu’ils veulent dire par « WARP SPEED »!

Conclusion

Les mondialistes du NOM (NWO) ont pour mission sérieuse de vacciner chaque Américain à toute vitesse délibérée. Le gouvernement américain emploiera les 4 grandes branches des forces armées pour accomplir cette mission.

TPTB sait que lorsqu’un nombre suffisant d’Américains sont régulièrement vaccinés, ils ne seront plus une menace pour leur oligarchie kleptocratique qui a l’intention de régner sur toute la civilisation planétaire via un gouvernement mondial unique et un super-État de la sécurité mondiale.

Ce Nouvel Ordre Mondial est fondamentalement défini par une communauté mondiale de nations, dont chacune est dirigée par un gouvernement communiste totalitaire. C’est pourquoi les démocrates despotiques sont si déterminés à voler les élections de 2020 et que cette ALERTE ROUGE a été émise:

LE TERRAIN COVID-COMMUNISTE DE 2020 POUR DÉPASSER LA RÉPUBLIQUE AMÉRICAINE…

… COMME PRÉLUDE VERS LA CRÉATION D’UN GOUVERNEMENT MONDIAL ET D’UN SUPER ÉTAT TOTALITAIRE MONDIAL

Les mondialistes savent également que toute résistance à une telle tyrannie totalitaire sera levée une fois que la MARQUE DE LA BÊTE sera pleinement opérationnelle, où personne ne pourra acheter ou vendre sans elle.

Le vaccin COVID-19 est la «marque de la bête»

Avertissement: Il y a maintenant une ÉNORME campagne de vaccination en cours à travers les États-Unis dans les églises chrétiennes. Il est habilement dirigé par nul autre que le patron du Dr Fauci au NIH. Cette initiative gouvernementale-religieuse particulière est conduite de manière trompeuse pour enfermer toute la communauté chrétienne dans la plume de la conformité aux vaccins, car elle constitue le plus grand obstacle au plan communiste visant à effondrer la République américaine. Ces lecteurs de la Bible en savent également plus sur la MARQUE DE LA BÊTE que tout autre groupe dans le pays Voir: ÉNORME SCANDALE COVID AU NIH: Pourquoi personne n’a enquêté sur le patron de Fauci?

State of the Nation

