Les essais de vaccins COVID-19 semblent avoir causé une certaine confusion. Espérons que cet article pourrait aider à clarifier un peu les choses. Les gens semblent vraiment croire que les vaccins COVID-19 ont fait l’objet d’essais cliniques et se sont avérés à la fois sûrs et efficaces. Cette croyance est tout simplement fausse.

Le point principal est le suivant. Si vous décidez d’avoir le vaccin BNT162b2 (BNT) à base d’ARNm expérimental Pfizer et BioNTechs, ou tout autre vaccin COVID-19 revendiqué d’ailleurs, vous êtes un sujet de test dans un essai de médicament.

L’ARNm du BNT a été séquencé à partir de la 3ème itération du génome original publié par WUHAN (MN908947.3). Ce génome est très discutable car les protocoles de l’OMS utilisés pour le détecter ne semblent pas identifier quoi que ce soit qui puisse être considéré comme unique au virus SRAS-CoV-2. Lorsque l’enquêteur Fran Leader a interrogé Pfizer, ils ont confirmé:

«Le modèle d’ADN ne provient pas directement d’un virus isolé d’une personne infectée.»

Il n’y a pas d’essais cliniques terminés de ces vaccins. Les essais sont en cours. Si vous en avez un, vous êtes le cobaye. Cela peut vous convenir, mais ce n’est pas un acte de foi que mes proches ou moi-même souhaitons entreprendre. Cependant, tout le monde est différent.

Nous allons nous concentrer sur le vaccin BNT mais tous les fabricants ont essentiellement exécuté la même astuce. Ils ont été habilement soutenus dans leur jiggery-pokery par le gouvernement et les médias grand public (MSM).

Quels essais de vaccins?

Le 18 novembre, Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir achevé leur essai de phase trois du BNT dans le cadre d’un essai en phase 1, 2, 3. Ils avaient démontré une efficacité de 95% et le jalon des données de sécurité d’autorisation d’utilisation en cas d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait été atteint.

La seule partie de cette déclaration qui était vraie était la conformité aux jalons des données de sécurité d’urgence de la FDA. Ils

n’ont pas terminé leurs essais de phase trois. Ils n’ont conclu que la première phase.

En vertu de l’article 564 de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C Act), les médicaments dits «non approuvés» sont autorisés sur le marché en cas d’urgence. De même, au Royaume-Uni, l’autorisation en vertu du règlement 174 du règlement sur la médecine humaine de 2012 (tel que modifié) le permet.

Ayant également été approuvé au Royaume-Uni, c’est pourquoi l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) déclare:

«Ce médicament n’a pas d’autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni»

Le fait qu’il n’y ait pas d’essais cliniques terminés pour le vaccin Pfizer et BioNTech BNT explique également pourquoi la FDA déclare:

«D’autres effets indésirables, dont certains peuvent être graves, peuvent se manifester avec une utilisation plus répandue du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.»

La FDA a également noté:

«[Il y a]… actuellement des données insuffisantes pour tirer des conclusions sur l’innocuité du vaccin chez des sous-populations telles que les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes immunodéprimées… [le] risque de maladie renforcée par le vaccin au fil du temps, potentiellement associée à une immunité décroissante, reste inconnue.»

Pourtant, les premières personnes à recevoir ce vaccin sont les plus vulnérables de la société, dont beaucoup sont immunodéprimées. Le principe de précaution semble avoir été abandonné. L’idée que le but du déploiement du vaccin BNT est de sauver des vies semble assez ridicule.

L’annonce de Pfizer a permis aux politiciens de faire semblant de pleurer à la télévision nationale alors que d’autres étaient vraiment excités. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que c’était «une nouvelle fantastique», et la BBC a déclaré que c’était «une bonne nouvelle» et «vraiment encourageante». Tout le monde a été très impressionné par l’allégation efficace à 95%.

Cependant, cela était basé sur la réduction du risque relatif. C’est la différence en pourcentage déclarée entre la chance de 8/18310 du groupe vacciné (0,00044%) de développer la [maladie] COVID 19 contre une chance de 162/18319 (0,0088%) de symptômes de la COVID 19 sans le vaccin. Comme ce groupe plus large de 43 000 personnes n’a pas encore été testé, il n’y a aucune base pour ce résultat revendiqué. Mais c’est ce que c’est, et nous pouvons utiliser ces chiffres rapportés ici.

Il convient de noter que cela ne fait référence qu’à une prétendue réduction des symptômes de la COVID 19 chez les personnes atteintes du virus. Les paramètres testés ne démontrent pas que le vaccin réduira la propagation de l’infection ou sauvera des vies. Il convient également de noter que ces chiffres suggèrent que la menace de la COVID 19 est extrêmement faible.

En utilisant les chiffres de Pfizer, la réduction du risque relatif est de 100 (1 – (0,00044 / 0,0088)). Ce qui est de 95%. Voilà!

Cela semble beaucoup mieux, et c’est une stratégie marketing supérieure, que de signaler la réduction absolue du risque. Le risque absolu de développer des symptômes du [virus SRAS-CoV-2 de la] COVID 19 sans le vaccin est supposé de 0,0088% et avec le vaccin de 0,00044%. En termes absolus, l’efficacité du vaccin est de 100 (0,0088-0,00044).

Une réduction du risque de 0,84%. Oh! Une «efficacité» à peine perceptible.

En utilisant la réduction du risque relatif au lieu de l’absolu, les médias grand public (MSM) étaient libres de commercialiser le vaccin ARNm pour Pfizer et BioNTech (et d’autres parties intéressées) avec des affirmations convaincantes. Celles-ci n’étaient pas véridiques à distance car personne n’a la moindre idée de son innocuité ou de son efficacité. Il n’y a pas de résultats d’essais cliniques.

Les essais cliniques qui n’existent pas

Une analyse des tests RT-PCR positifs disponibles et des résultats de mortalité a conduit l’Oxford Center for Evidence Based Medicine a estimé un taux de létalité COVID 19 (CFR) d’environ 1,4%. Sur la base des chiffres rapportés à la FDA par Pfizer et BioNTech, cela indique un risque de mortalité largement basé sur la population de la COVID 19 de 1,4 (0,0088 / 100) qui est de 0,00012%.

Étant donné que l’Organisation mondiale de la santé souligne que «la plupart des personnes qui contractent le [Coronavirus 2019 ou SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 présentent des symptômes légers ou modérés», si les preuves de Pfizer sont exactes, il est presque impossible de calculer le risque de mortalité basé sur la population. Il semblerait qu’il soit statistiquement nul. Veuillez garder cela à l’esprit lorsque nous discutons de l’indication précoce de la menace apparente pour la santé publique présentée par le vaccin à ARNm.

Il est raisonnable de travailler en termes de risque de population car, alors que le risque de mortalité par COVID 19 augmente apparemment avec l’âge, l’âge moyen de décès étant de 82 ans et une distribution de la mortalité indiscernable de la mortalité standard, l’intention est de donner le vaccin à tout le monde .

Si nous regardons la «Surveillance active V-Safe pour les vaccins COVID 19» rapportée par le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis, les premières indications des «événements d’impact sur la santé» (HIE) enregistrés révèlent un niveau inquiétant de réactions indésirables du Vaccin à ARNm. Le CDC définit un HIE comme:

« Incapable d’accomplir ses activités quotidiennes normales, incapable de travailler, soins requis par un médecin ou un professionnel de la santé »

Le 18 décembre, 112 807 personnes ont reçu une injection du vaccin Pfizer / BioNTech aux États-Unis.De celles-ci, 3150 ont été par la suite incapables d’accomplir des activités quotidiennes normales, incapables de travailler, nécessitant des soins d’un médecin ou d’un professionnel de la santé. Il s’agit d’un taux HIE de 2,8%.

Cela suggère que parmi les 10 premiers millions de personnes à recevoir le vaccin au Royaume-Uni, environ 280 000 peuvent se trouver incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes normales, incapables de travailler et nécessitent des soins médicaux en conséquence. Comme ce sont les plus vulnérables qui sont les premiers à recevoir ce vaccin, étant donné le faible risque de mortalité dû à la maladie COVID 19, il n’est en aucun cas clair qu’il s’agit d’un risque à prendre.

Données du CDC

De toute évidence, il est possible que le vaccin contribue à plus de décès que la maladie contre laquelle il protège les personnes vulnérables. Nous pouvons dire «prétendument» avec une confiance absolue. Malgré les affirmations des politiciens et des HSH, il n’y a certainement pas d’essais cliniques terminés pour le vaccin Pfizer BioNTech. Ce n’est pas un sujet de débat. C’est un fait. »

L’essai Pfizer / BioNTech a été enregistré sous le numéro d’essai clinique NCT04368728 auprès du CDC. Ayant récemment discuté de ce que je suis sur le point de partager avec vous avec des personnes qui ont simplement refusé de croire aux preuves de leurs propres yeux, je pense qu’il est important de souligner qu’il s’agit de l’essai clinique de phase 3 que Pfizer a affirmé avoir conclu dans son communiqué de presse. . Il n’y en a pas d’autre. Ça y est.

L’état CDC:

«Lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les résultats de l’étude sont incluses dans le dossier de l’étude sous l’onglet Résultats de l’étude ……. Une fois que les informations sur les résultats de l’étude ont été soumises à ClinicalTrials.gov, mais avant d’être publiées, l’onglet des résultats dans le dossier de l’étude est intitulé« Résultats Soumis.»

Au moment de la rédaction de cet article (21 décembre 2020), comme l’indique la date de la page Web archivée ClinicalTrials.gov, l’onglet Résultats de l’étude indique «Aucun résultat publié». En effet, comme nous pouvons le lire, en anglais, il n’y a pas de résultats publiés ou soumis de l’essai Pfizer BioNTech du vaccin BNT162b2:

« Aucun résultat d’étude publié sur ClinicalTrials.gov pour cette étude »

Je m’excuse d’avoir travaillé sur ce point, mais il est remarquable pour moi que vous puissiez montrer aux gens, qui prétendent être

des scientifiques, des preuves primaires directes comme preuve de ce fait et leur réponse est qu’ils ne le croient pas. Ils nient son existence et disent qu’ils «font confiance à la science».

Ils ne font pas confiance à la science. Ils sont contraints par la dissonance cognitive d’ignorer complètement la science. Ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils préfèrent s’accrocher à leur système de croyances délirantes plutôt que de confronter de véritables preuves scientifiques.

Les rapports des médias mainstream, donnant l’impression que ces vaccins se sont avérés efficaces et sûrs, ne sont pas des preuves et ils ne sont pas basés sur la science. Ils sont basés sur la politique et rapportent de dangereux bavardages pseudo-scientifiques, déguisés en journalisme scientifique, tout en n’étant rien d’autre qu’une propagande totalement répugnante qui pourrait bien finir par tuer des gens.

Il y aura bien sûr des anti-rationalistes irréfléchis qui qualifieront ce dangereux antivaxxer de non-sens. Insistant tout le temps sur le fait qu’il est parfaitement sûr de donner un vaccin avec un profil d’innocuité discutable, pour lequel il n’y a pas d’essais cliniques terminés, aux personnes les plus vulnérables de notre société. Je manque de patience avec ces gens.

Sécurité des vaccins?

La date de début de NCT04368728 était le 29 avril et la date estimée d’achèvement de l’essai est le 27 janvier 2023. La date de fin estimée de l’essai primaire ou de la première phase d’un essai en trois phases est le 13 juin 2021.

Selon les «mesures actuelles du critère de jugement principal», le délai minimum pour qu’elles évaluent les événements indésirables graves (EIG) est de «6 mois après la dernière dose». Il s’agit de la durée minimale pour évaluer les EIG dans la première phase de l’essai.

La phase un est la seule partie de l’essai NCT04368728 à avoir été achevée et publiée. Il a été publié le 14 octobre, 5 mois et 2 semaines après la date de début. La durée minimale d’évaluation des EIG n’a pas été respectée pendant la première phase.

Au cours de la première phase, 195 participants ont été répartis en 13 groupes de 15 personnes. Dans chaque groupe, 12 ont reçu l’un des deux candidats vaccinaux ARNm potentiels (soit BNT162b1 ou BNT162b2) et 3 un placebo.

39 personnes âgées de 18 à 55 ans et 39 autres personnes âgées de 65 à 85 ans ont reçu le vaccin BNT, désormais approuvé pour une distribution mondiale. La menace de la COVID 19, bien que minime dans l’ensemble, est statistiquement nulle pour les 18 à 55 ans. Ceux qui présentaient un risque mesurable de COVID 19 appartenaient au groupe plus âgé.

Sur les 39 personnes âgées qui ont reçu 2 doses de BNT, environ la moitié ont éprouvé de la «fatigue», environ 15% avaient des «frissons» et 3 avaient de la fièvre. Les effets secondaires courants de la BNT comprenaient des nausées, des maux de tête (un trouble du système nerveux induit par la BNT très fréquent), une arthralgie et une myalgie (très fréquents), de la fatigue, des frissons et de la fièvre (encore une fois très fréquents). Hormis la fatigue, personne dans le groupe placebo n’a souffert de ces problèmes.

L’étude déclare: «Pfizer était responsable de la conception de l’essai; pour la collecte, l’analyse et l’interprétation des données; et pour la rédaction du rapport.» Par conséquent, il est raisonnable de conclure que si Pfizer considère les effets secondaires de son vaccin comme de la fatigue, des frissons et de la fièvre, les CDC les désignent comme des personnes qui ne peuvent pas travailler et qui ont besoin de soins médicaux.

L’Agence britannique de réglementation des produits médicaux et de santé (MHRA) a approuvé le vaccin BNT, à administrer aux Britanniques vulnérables, sur la base d’une étude portant sur 39 personnes âgées. Cette étude a rapporté un taux de réactions indésirables assez élevé. Il a été produit exclusivement à partir de la R&D du fabricant du vaccin. Le MHRA n’a rien remis en question.

Ils ont «approuvé» le BNT, sachant qu’il n’y avait pas d’essais cliniques terminés pour ce vaccin. Dans leur rapport public d’évaluation, ils déclarent:

«Au moment de la rédaction de cet article, la principale étude clinique est toujours en cours…. Il a été conclu que BNT162b2 s’est avéré efficace dans la prévention de la COVID-19. De plus, les effets secondaires observés avec l’utilisation de ce vaccin sont considérés comme similaires à ceux observés avec d’autres vaccins. Par conséquent, la MHRA a conclu que les avantages sont supérieurs aux risques.»

Cette conclusion et cette approbation manquent non seulement de preuves à l’appui, mais sont totalement en contradiction avec ce que l’on sait peu de choses sur la BNT. Alors que Pfizer et BioNTech n’ont terminé les essais du vaccin que sur 39 sujets de test pertinents, les résultats, même de cet effort pratiquement insignifiant, suggèrent que le risque du vaccin est supérieur au risque présenté par COVID 19. Dans une marge considérable.

Cela explique sans aucun doute pourquoi la MHRA a commandé des logiciels à des fournisseurs européens pour faire face à la multitude de réactions indésirables aux vaccins qu’ils anticipent vraisemblablement. Ils déclarent:

«La MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour traiter le volume élevé attendu de réactions indésirables aux médicaments (EI) du vaccin Covid-19… il n’est pas possible de moderniser les systèmes hérités de la MHRA pour gérer le volume d’EIM qui être généré par un vaccin Covid-19.»

De la façon dont les fabricants, les politiciens, les régulateurs et les MSM ont abordé la sécurité des vaccins, il est clair qu’ils ont collectivement un mépris total pour le bien-être des personnes vulnérables. Nous devons vraiment mettre de côté cette idée ridicule selon laquelle «les autorités» se soucient de nous ou de nos proches. Nous ne signifions rien pour eux.

COVID 19 n’est qu’un risque appréciable pour les plus vulnérables de la société. C’est un risque pour les personnes âgées infirmes et les personnes souffrant de maladies mortelles existantes. Si nous regardons les critères d’exclusion de la phase un, ces personnes ne faisaient pas partie de la cohorte testée. Toute personne souffrant d’hypertension artérielle, d’asthme, de diabète ou d’un IMC élevé a été exclue de l’essai d’innocuité présumé. Mais le vaccin est d’abord administré aux plus vulnérables.

Sur les 39 personnes âgées les plus à risque dans l’étude de phase un, aucune d’entre elles n’avait les comorbidites graves que possède l’écrasante majorité de ceux qui meurent «avec» la COVID 19. Les personnes réellement à risque de COVID 19 ont nominalement participé aux essais BNT aux phases 2 et 3. Cependant, il semble que tous les efforts ont été faits pour limiter, voire supprimer complètement, leur nombre également. «Les personnes immunodéprimées ou présentant un déficit immunitaire connu ou suspecté» ont été exclues.

L’immunodéficience est causée par un large éventail de problèmes de santé. Des conditions telles que la dénutrition, le polytraumatisme, le stress après une intervention chirurgicale, le diabète et le cancer entraînent un déficit immunitaire. Les personnes présentant les comorbidités associées aux décès dits COVID 19 ont été pratiquement exclues des essais vaccinaux.

NCT04368728 a été conçu comme un essai 1, 2, 3 avec toutes les phases exécutées simultanément. En ce qui concerne l’évaluation de la sécurité, Pfizer a décrit les événements systémiques comme:

«Fièvre, fatigue, maux de tête, frissons, vomissements, diarrhée, douleurs musculaires nouvelles ou aggravées, et douleurs articulaires nouvelles ou aggravées, comme autodéclaré sur les journaux électroniques.»

Les 360 premiers sujets randomisés dans les essais de phase 2 et 3 ont fait l’objet d’une surveillance des événements systémiques pendant moins d’une semaine, après chaque dose:

« Dans les 360 premiers participants randomisés pour la phase 2/3, pourcentage de participants signalant des événements systémiques [Période: pendant 7 jours après la dose 1 et la dose 2] »

La même cohorte de 360 ​​sujets testés a également été surveillée pour les événements indésirables graves (EIG) pendant jusqu’à 6 mois:

«Dans les 360 premiers participants randomisés dans la phase 2/3, pourcentage de participants signalant des événements indésirables graves [Période: de la dose 1 à 6 mois après la dernière dose]»

Pfizer a également l’intention d’indiquer le pourcentage de tous les sujets de test qui souffrent d’EIG:

«Pourcentage de participants à la phase 2/3 signalant des événements indésirables [Période: de la dose 1 à 6 mois après la dernière dose]»

Mais il n’y a pas de résultats rapportés de la phase 2 ou 3. Personne n’a la moindre idée des risques pour la santé de la BNT, en particulier pour ceux qu’elle est censée protéger, et personne en autorité ne s’en soucie. Les essais cliniques de phase 2/3 sont de toute façon discutables.

Les agences de réglementation ont déjà approuvé le vaccin et les services de santé ont commencé à injecter du BNT aux personnes. Ils le font après que les fabricants ont testé sa sécurité sur 39 personnes qui faisaient partie du groupe à risque mais qui n’avaient pas la comorbidité qui conduit à des décès déclarés par COVID 19.

Si vous trouvez cela incroyable, je ne peux que vous dire que j’aurais aimé que ce soit le cas.

Ils publient une photo du véhicule qui a explosé à Nashville après avoir émis un avertissement à la bombe

Les autorités ont confirmé que trois personnes avaient été blessées, alors qu’elles examinaient d’éventuels restes humains trouvés près du site de l’explosion.

Le camping-car qui a explosé au centre-ville de Nashville, Tennessee, le 25 décembre 2020. Nashville Metropolitan Police Department / AP

Le département de police métropolitain de Nashville, dans l’état du Tennessee (USA) a publié une photo du véhicule qui ce vendredi matin a déclenché une forte explosion dans le centre de la ville, blessant au moins trois personnes et causant des dégâts dans les bâtiments voisins.

Il s’agit d’un camping-car Ford blanc qui a été capturé à l’aube du 25 décembre par une caméra de circulation à l’intersection de Commerce Street et Second Avenue. Selon les autorités, le véhicule est arrivé dans la zone touristique vers 1h22 du matin.

Une caméra de surveillance extérieure a enregistré le moment exact de l’explosion. Dans la vidéo, une voix enregistrée est entendue donnant un avertissement à la bombe quelques secondes avant l’explosion. L’avertissement est répété plusieurs fois avant qu’un grand éclair inonde le cadre accompagné du bruit de la détonation.

Le chef de la police locale, John Drake, a rapporté que le message préenregistré provenait de l’intérieur du camping-car, rapporte Reuters. Les autorités ont déclaré qu’il n’était toujours pas clair si quelqu’un se trouvait à l’intérieur du véhicule au moment de l’explosion, mais des heures plus tard, il a été révélé que les enquêteurs avaient trouvé d’éventuels restes humains près des lieux.

« Nous avons trouvé des tissus que nous pensons être des restes humains », a déclaré Drake, ajoutant que les résultats sont toujours en cours d’examen.

La vengeance du Kraken!: Millie Weaver Epic révèle plus le contexte de la tentative de destruction de l’Amérique depuis longtemps planifiée!

Aussi par LivingLawSociety.org – Mise à jour de Nashville: / nouvel-ordre-mondial / 2020/12 / l’usine-de-terreur-plus-de-connexions-sur-l’explosion-de-nashville-que-vous-pourriez-avoir-manqué-9642.html

Comprenez la profondeur du marais… lisez jusqu’au bout!

La superbe vidéo de Millie est le symptôme d’une guerre SILENCIEUSE de plus de 150 ans contre le peuple américain. Cela prend le nom de «A MIxed War». Ceci est expliqué en détail dans l’article ci-joint. Veuillez désapprendre. On nous a menti sur tout! L’ennemi de la 5e colonne derrière les portes (1,4M +) est exposé ci-dessous.

Revenge Of The Kraken!

Millennial Millie

Vous assistez à une lutte du tout ou rien pour la présidence des États-Unis. Cette opération de piqûre de défense interne étrangère a capturé en temps réel la plus grande conspiration criminelle de l’histoire de l’Amérique. Le gagnant contrôlera le sort de l’histoire pour toujours – les enjeux ne pourraient être plus élevés. Visitez ce lien pour voir le 12e amendement de Trump sur la voie de la victoire:

ÉGALEMENT par LivingLawSociety.org: Comprenez l’ID gouvernemental NWO Crown-Fauci-Gates 1984 World Wide False Flag: / nouvel-ordre-mondial / 2020/12 / infirmière-s’effondre-sur-la-télévision-en direct-peu de temps après-avoir reçu-covid -19-vaccin-9591.html

LE VOYEZ-VOUS ENCORE: AVOCATS DE LA 5e COLONNE [COURONNE FRANCHISÉE] [CONSTITUTIONNELLEMENT – AGENTS ÉTRANGERS INTERDITS, bannis depuis 1819 du gouvernement américain ..] EXIGENT NOTRE NATION et font des interférences pour le GOUVERNEMENT DE L’OMBRE: Lettre de couverture de quatre pages à Trump via l’armée américaine / Ambassadeur Rick Grenell ++ sur le droit, la guerre mixte, la couleur de: la loi / l’autorité / le bureau, la fraude, les avocats du barreau étrangers interdits constitutionnellement, les faux tribunaux armés (étrangers, privés à but lucratif, les tribunaux du Barreau) etc. Il est temps de reprendre l’Amérique des parasites !

L’Amérique (la plupart des nations infiltrées par le système juridique CROWN BAR) est une nation occupée dirigée par des avocats étrangers interdits par la Constitution, MASQUANT en tant que gouvernement du peuple! Cela devrait maintenant être évident pour tous les Américains! Ils nous ont asservis par le biais de la FED et de leurs fraudes légales de la CROWN Guild, ils font le trafic d’êtres humains tous les Américains [les 328 millions d’Américains se sont tous transformés en personnes déplacées] et se sont infiltrés dans tous les soi-disant bureaux du gouvernement à travers le pays qui se font passer un bureau du gouvernement du peuple! Quand ils ne le sont pas!

MAINTENANT, QUI A INTERFÉRÉ AVEC TRUMP EXPOSANT LA CORRUPTION GOUVERNEMENTALE DE L’OMBRE? QUI A ÉTÉ PONÇANT TRUMP ET 80 000 000 AMÉRICAINS DANS LE DOS? EST-CE VRAI LA PLUPART DES DÉCIDEURS SONT DES AVOCATS? EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QU’ILS SONT CONSTITUTIONNELLEMENT DES AGENTS ÉTRANGERS INTERDITS?

Réveillez-vous… la 5e colonne de la Couronne compte plus de 1,4 million de membres actifs et la plupart ne savent pas qu’ils sont des agents de la Couronne en guerre avec l’Amérique [guerre mixte reposant sur la loi, processus juridique simulé].

https://www.brighteon.com/13ef3415-e3f0-494c-9182-38566ea2b44f

Ce qui suit est l’une des nombreuses lettres envoyées au président Trump via des représentants militaires américains et résume ce que tous doivent maintenant comprendre si nous voulons reprendre notre nation de la 5e colonne opérant derrière les portes. Assurez-vous de noter les explications pour Lawfare, Mixed War, etc.

Si vous souhaitez voir les lettres sur la page Web LivingLawSociety.org, voir le lien à la fin de la page:

Ce que tous les Américains doivent comprendre:

Le peuple américain a droit à un recours judiciaire légal et à ne pas être contrôlé par le recours à Lawfare (une forme de guerre mixte) par des avocats étrangers interdits par la Constitution utilisant des mensonges, des demi-vérités, de la mauvaise foi et des infractions au droit pénal (via des à but lucratif des tribunaux armés se faisant passer pour des tribunaux d’État) pour nier nos droits inaliénables, voler notre propriété privée, nos votes, nos enfants, notre entreprise, notre travail (revenu) et nos vies mêmes. pj, 6 décembre 2020

Il est temps de chasser la Crown Corp. des États-Unis, du Canada, de la SA, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie (toutes les nations) et de reprendre l’Amérique, de restaurer les gouvernements légitimes sur les cinquante États physiques et le gouvernement légal pour la liberté et États-nations indépendants!

À quoi ressemblerait une nation si elle était dirigée par une Couronne étrangère – une société créée par le Vatican se faisant passer pour notre gouvernement organique d’origine [Voir le titre 28, section 3002 (15) (A)); Cal. Com. Code 9307 – voir en bas de cette page] au lieu d’un gouvernement légal Nous, le peuple, conformément à nos lois organiques originales; une dirigée par des avocats étrangers interdits par la Constitution (se faisant passer pour des législateurs d’État, des procureurs de district, du FBI, du DOJ, de la CIA, du SOS, des gouverneurs, etc.…. mais tous faisant partie d’une guilde privée à but lucratif relevant de la Crown Corp. / Vatican. Cela expliquerait-il comment ils se déplacent tous ensemble de manière coordonnée à travers le pays pour s’assurer que la volonté de la COURONNE est imposée au peuple sous le prétexte d’un processus légal et de la justice?).

https://www.brighteon.com/72fad383-7808-4b53-86c1-559b98e8ca5f

Et si le système était tellement truqué que nous n’étions jamais censés comprendre que nous avons été utilisés, abusés et réduits en esclavage par des acteurs prétendant être notre gouvernement légal, Nous le peuple!? Et si un étranger se frayait un chemin dans la Maison Blanche et réalisait que tout le spectacle de merde de US Corp. était une contrefaçon et une fraude de bout en bout? Que feriez-vous si vous étiez Trump?

Je te dis ce que je ferais. Déchirez tout, exposez tout au peuple américain, nettoyez la maison et restaurez un gouvernement limité légal, et revenez à ses fondations organiques originales de common law! Mais c’est juste moi!

Nous avons publié plusieurs articles au cours des dernières semaines pour approfondir le sujet ci-dessus. Les éléments suivants ont été mis en ligne ces derniers jours: / nouvel-ordre-mondial / 2020/12 / actualités-de-rupture-4-decembre-2020-share-what-has-bill-barr-not-been-dire-america-government -documents-montrant-le-pire-qui-est-bill-barr-9513.html

Pour une lecture plus légère, faites attention à ce qui suit:

Comprenez que: l’ABA, les associations STATE OF STATE BAR et les 1,4 million d’avocats américains sont l’ennemi derrière la porte! Ceci n’est pas une opinion. C’est une déclaration basée sur une loi constitutionnelle organique déjà promulguée et ratifiée en 1819.

L’amendement aux titres de noblesse de 1810 ratifié en 1819! Voir LivingLawSociety.org pour en savoir plus…

«L’ennemi est entre les portes; c’est avec notre propre luxe, notre propre folie, notre propre criminalité que nous devons lutter.» – Marcus Tullius Cicero

«Une nation peut survivre à ses imbéciles, et même aux ambitieux. Mais il ne peut pas survivre à la trahison de l’intérieur. Un ennemi aux portes est moins redoutable, car il est connu et porte sa bannière ouvertement. Mais le traître se déplace librement parmi ceux qui se trouvent à l’intérieur de la porte, ses murmures sournois bruissant dans toutes les ruelles, entendus dans les couloirs mêmes du gouvernement. Car le traître n’apparaît pas comme un traître; il parle avec des accents familiers à ses victimes, et il porte leur visage et leurs arguments, il fait appel à la bassesse qui est au fond du cœur de tous les hommes. Il pourrit l’âme d’une nation, il travaille secrètement et inconnu dans la nuit pour saper les piliers de la ville, il infecte le corps politique pour qu’il ne puisse plus résister. Un meurtrier est moins à craindre.»- Taylor Caldwell, A Pillar of Iron

Veuillez penser à ce qui précède. Qui a destitué Trump: Étrangers constitutionnellement – interdits aux agents étrangers agissant en tant qu’avocats.

Qui a violé notre Constitution / les fondations du droit organique: Constitutionnel – Avocats étrangers interdits

Qui a tenté de voler les élections: Constitutionnellement – interdit les avocats étrangers se faisant passer pour nous le gouvernement du peuple… dirigeant le soi-disant gouvernement local.

Qui a bloqué un souvenir de fraude électorale absolue: des avocats étrangers interdits par la Constitution se faisant passer pour des juges indépendants du pouvoir judiciaire et du gouvernement local! Basé sur le serment du BAR et les titres organiques originaux de l’amendement de capacité, les avocats du BAR ne sont PAS indépendants! Ce sont des agents étrangers de la COURONNE! Voir 1776Reloaded.org pour plus de preuves!

Qui a volé au moins 22 millions de maisons et des millions d’enfants aux Américains au cours des dernières décennies en se fondant sur des documents contrefaits / fausses déclarations prouvés: les avocats étrangers interdits par la Constitution au lit avec le système CROWN Banking.

Voir la Réserve fédérale et l’adhésion à l’ONU ci-dessous cet article.

Qui a adopté une loi sur le développement durable qui a sapé nos fondements de loi organique? Avocats étrangers interdits par la Constitution.

Les avocats font partie d’une Union internationale des BAR! Dans de nombreux cas, un serment d’avocat au système CROWN BAR l’emporte sur leur loyauté envers une nation ou son peuple!

La plupart des avocats ne savent pas qu’ils font partie d’un système de franchise CROWN banni d’Amérique depuis 1819! Les premiers encadreurs ont interdit les avocats du BAR pour une très bonne raison!

Les agents étrangers interdits par la Constitution peuvent-ils modifier les lois organiques immuables créées par un gouvernement organique légitime original? NON

Les agents étrangers interdits par la Constitution peuvent-ils juger les Américains sur la base de la loi sans révéler qu’ils sont des agents étrangers: NON!

Les agents étrangers interdits par la Constitution peuvent-ils adopter une nouvelle loi affectant les droits de naissance des Américains? Non…

Tous les actes accomplis par des agents étrangers interdits par la Constitution le sont par la FRAUDE, la couleur du bureau, la couleur de la loi et la couleur de l’autorité!

Plus d’informations sur LivingLawSociety.org, y compris les documents certifiés STATE prouvant que les agents étrangers ont été bannis d’Amérique depuis 1819!

Au cours des dix dernières années, cet écrivain a tenté d’éveiller le peuple américain sur le fait que les avocats du barreau de la Couronne, interdits constitutionnellement, se livrent depuis longtemps à la Lawfare (guerre mixte) contre le peuple américain! En tant qu’agents de la COURONNE, ils ont armé le soi-disant gouvernement, les sociétés, tribunaux et le système bancaire contre nous tous. Recherchez le lien vers le Traité secret de Vérone 1822 et le NWO-101 sur 1776Reloaded.org pour comprendre le complot contre l’Amérique, vous et les vôtres! Veuillez également comprendre l’impact de la fraude sur tout, y compris les élections (la fraude vicie tout ce qu’elle touche): https://1776reloaded.org/joomla30/index.php/unlearn/definitions/166-fraud-cites

Les articles suivants mettent en évidence ces déclarations et ce qui est fait à ce sujet.

Passez à 22 minutes dans l’audio Juan o’Savin suivant pour une validation plus approfondie des terrains armés:

/prophecy/2020/12/juan-osavin-arrests-and-odd-flight-patterns-still-happening-no-mercy-no-quarter-2516163.html

Depuis l’Australie: https://www.brighteon.com/fc6014ff-8e94-4c39-b379-6887699e39f7

Ce qui suit est un grand exposé sur ce qui peut être fait pour faire respecter les exigences constitutionnelles pour une élection équitable et l’exigence constitutionnelle des législateurs des États de choisir les électeurs pour voter pour le véritable vainqueur présidentiel de leurs États et de disqualifier tout ce qui est entaché de fraude systémique.

Résumé de trois minutes qui fait une bonne introduction à l’article suivant:

Question: Pour qui travaillent les gouverneurs à guichets fermés de Commie? https://streamable.com/jkj55j

MAINTENANT allez-vous croire?

Thomas Wictor

UNITED STATES Corp: (pas ce que vous avez été amené à croire que c’est)… Voir AnnaVonReitz.com pour une compréhension plus approfondie…

Titre 28 3002 15 (a) (b) & (c).

(15) «États-Unis» signifie:

(A) une société fédérale;

(B) une agence, un département, une commission, un conseil d’administration ou une autre entité des États-Unis; ou

(C) une institution des États-Unis.

Exemple deux

Code de Californie, Code de commerce – COM § 9307

h) Les États-Unis sont situés dans le district de Columbia.

http://www.livinglawsociety.org/index.php/critically-important-information-for-robert-david-steel

~~~~~~~~~~~~~~~~

«Peu m’importe quelle marionnette est placée sur le trône d’Angleterre pour diriger l’Empire. L’homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l’Empire britannique et moi, la masse monétaire britannique.» Il contrôle également la FED et les NATIONS UNIES dont la propriété d’origine se trouve ci-dessous (cliquez sur l’hyperlien).

– Nathan Mayer Rothschild

Système monétaire de la RÉSERVE FÉDÉRALE (il en est de même derrière la Société des Nations Unies):

Banque Rothschild de Londres

Banque Rothschild de Berlin

Banque Warburg de Hambourg

Banque Warburg d’Amsterdam

Frères Lazard de Paris

Israël Moïse Seif Banques d’Italie

Chase Manhattan Bank of New York

Goldman, Sachs de New York

Lehman Brothers de New York

Banque Kuhn Loeb de New York

Alors pourquoi Crown-Vatican a-t-il créé UNITED STATES Corp. a donné 233,7 milliards de dollars à Israël sur six décennies?

«L’ONU» est une société fondée en France plusieurs années avant la création de la Charte des Nations Unies. Et voici, pour votre édification, les principales parties intéressées qui dirigent le «Programme des Nations Unies» —– Version actuelle UN Corp dba Banque mondiale dba RÉSERVE FÉDÉRALE – détenue à 52% par la Rothschild Bank de Londres et de Berlin; Détenu à 8% par Lazard Frères Banque de Paris; 8% détenu par Israel Moses Seif Bank of Italy, 8% détenu par Warburg Bank of Hamburg et Amsterdam; Détenu à 6% par Lehman Brothers de New York; Détenu à 6% par Kuhn Loeb de New York; Détenu à 6% par Chase Manhattan / Rockefeller Bank of New York; Détenu à 6% par Goldman Sachs. (Il peut y avoir des changements dans le (s) propriétaire (s) depuis que cette liste a été compilée, mais ce qui précède est exact pour la plupart.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L’objectif de notre travail au cours des 15 dernières années a été d’enquêter sur le système juridique et de gouvernance fonctionnant en Amérique au niveau fédéral, État, comté, ville, etc. Conclusion: l’ensemble du système juridique américain est illégalement exploité par des agents étrangers interdits par la Constitution qui dirigent l’Amérique pour des intérêts étrangers. Cela signifie que les agents étrangers interdits par la Constitution dirigent presque tous les bureaux gouvernementaux de contrefaçon actuellement occupés dans le pays. Il est en outre conclu que ces agents étrangers interdits par la Constitution ont littéralement été engagés dans une guerre mixte contre le peuple américain, s’appuyant sur le droit tout en élevant les Américains au profit des banquiers internationaux (alias Human Trafficking) et du système CROWN / VATICAN dans une guerre silencieuse avec l’Amérique depuis la guerre d’indépendance.

Voir LivingLawSociety.org pour en savoir plus et la preuve que la Constitution organique originale des États-Unis après 1819 a été modifiée et orchestrée pour amener l’Amérique sous une démocratie d’entreprise étrangère [Socialistic Mob-rule] comme un chemin pour détruire la République et les peuples garantissent une forme républicaine du gouvernement pour faire progresser le nouvel ordre mondial talmudique des cultes romains lucifériens.

La lettre suivante a été envoyée à Trump via l’armée américaine alertant les fidèles au peuple américain de cet état de fait avec des preuves de réclamation certifiées par le gouvernement. / nouvel-ordre-mondial / 2020/12 / lettre-à-l’atout-et-nous-militaire-sur-la-guerre-mixte-guerre-couleur-de-loi-office-d’autorité-constitutionnellement-interdite-les-agents-étrangers-faux-armés-tribunaux -etc-time-to-take-back-america-from-the-parasites-9526.html

