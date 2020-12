Mise à jour de la situation, 26 décembre – Les généraux traîtres de l’armée craignent «l’option milice» de Trump … parce que l’option milice est efficace

La Chine n’apparaît-elle pas comme un épouvantail qu’on agite dans cette configuration, une fuite en avant pour voiler la face ? Le vrai problème ne se trouve-t-il pas dans le système corrompu des États-Unis d’Amérique ? – MIRASTNEWS

En plus de l’option de déclassification, de la loi sur l’insurrection et des options de vote de l’armée pour assurer sa victoire au deuxième mandat, le président Trump a l’option «milice» pour sauver la république.

Les milices sont spécifiquement mentionnées comme les gardiens nécessaires de notre république constitutionnelle à la fois dans le deuxième amendement et dans la loi sur l’insurrection. La plupart des milices modernes se composent d’anciens combattants, d’anciens membres des forces de l’ordre, de détenteurs de port caché et d’autres citoyens respectueux des lois passionnés par la liberté et défendant l’Amérique contre des ennemis, tant étrangers que nationaux.

Le président Trump pourrait, à tout moment, appeler les milices à converger vers Washington D.C. et aider à empêcher un coup d’État militaire ou à défendre la nation contre une prise de contrôle communiste de la chine (PCC) via Joe Biden, une marionnette corrompue de la Chine.

En appelant simplement à l’aide, le président Trump verrait facilement 500 000 à un million de miliciens armés converger vers Washington D.C., rassemblant un formidable groupe pro-américain de citoyens armés qui seraient prêts à se battre pour défendre cette nation. L’idée d’une telle convergence provoque une quasi-panique aux plus hauts niveaux de l’armée américaine, où des généraux traîtres ont déjà décidé de vendre l’Amérique et de permettre à la nation d’être conquise par la Chine communiste. (Cependant, ce n’est pas le cas parmi les membres de l’armée de bas niveau et de niveau intermédiaire, dont la plupart méprisent leurs chefs corrompus qui sont des traîtres.)

Comme je l’avertis dans le Point sur la situation d’aujourd’hui du 26 décembre, l’Amérique se dirige peut-être vers son propre incident de la «place Tiananmen», au cours duquel les forces armées chinoises ont été invitées à attaquer les milices civiles. Mais contrairement à la Chine, je ne pense pas que les soldats de l’armée américaine tueront leurs propres compatriotes patriotiques, ce qui signifie que les généraux traîtres de l’armée ne réussiront pas leur complot pour renverser la nation et livrer l’Amérique aux Chinois communistes.

Faits saillants de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Miles Guo de Gnews dit que les agences de renseignement du monde entier sont pleinement conscientes que Trump sera président pour un deuxième mandat.

Guo prévient que l’économie intérieure de la Chine s’effondrera instantanément à mesure que certains événements se dérouleront. Le deuxième mandat de Trump veillera à ce que cela se produise.

Andrew Knaggs, responsable du ministère de la Défense, présente le spectre des actions que le président Trump peut invoquer, des moins controversées (les tribunaux) aux plus controversées (la loi martiale militaire).

Knaggs confirme que Trump peut nommer lui-même un avocat spécial et n’a pas besoin de l’AG pour le faire.

Discussion sur l’explosion de Nashville et pourquoi il s’agissait peut-être d’un essai pilote pour découvrir avec quelle facilité les infrastructures de télécommunications peuvent être supprimées avec des explosifs conventionnels. (Remarque: une nouvelle vidéo est apparue depuis, révélant que cette attaque semble être une frappe de missile depuis un avion, pas simplement une bombe de véhicule RV.)

Le maire de Nashville rit et sourit lorsqu’il parle de l’attentat à la bombe.

L’armée américaine prépare peut-être un coup d’État physique contre le président Trump, pour le retirer de la Maison Blanche.

Des défenses de la milice pourraient bientôt être nécessaires à la Maison Blanche et dans la région de Washington DC.

Une analyse de la structure et de l’efficacité des milices.

Que se passe-t-il lorsque les villes commencent à tomber: les survivants s’exfilent dans les communautés voisines.

Le 20e amendement et comment il a changé le jour de l’inauguration du 4 mars au 20 janvier.

Mike Adams

L’explosion de Nashville était en fait une frappe de missile, et la cible était le «centre d’espionnage» de l’installation de commutation renforcée AT&T / NSA

Nous avons maintenant la preuve vidéo qu’un missile entrant a déclenché l’explosion à Nashville. La vidéo skyline suivante, intégrée ci-dessous, montre assez clairement une traînée de missiles entrants immédiatement avant l’explosion.

Nous savons également maintenant que l’emplacement, qui a été brouillé par les cartes routières de Google, abritait le complexe de routeurs VoIP AT&T / NSA, qui permet à la NSA d’espionner toutes les conversations téléphoniques et les SMS de toute personne utilisant le réseau AT&T. L’article d’Intercept, «The Wiretap Rooms», explique l’existence de «hubs d’espionnage cachés de la NSA» partout en Amérique.

L’ancien propriétaire de l’immeuble serait Cerebus Capital, qui est lié à Yagoobzadeh, qui a acquis une partie de la propriété de Dominion Voting Systems.

Divers analystes Internet disent que l’explosion semble avoir eu pour but d’arrêter un audit des machines à voter du Dominion qui était sur le point de se dérouler également dans le bâtiment, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Quel que soit le motif, vous pouvez être assuré que les médias trouveront un propriétaire d’armes conservateur blanc responsable de tout, car c’est toujours leur récit de propagande.

Un missile entrant prouve qu’il s’agissait d’une opération militaire, lancée depuis un avion

Les captures d’écran suivantes de la vidéo (ci-dessous) montrent la piste du missile entrant, ce qui signifie qu’il s’agissait d’une opération militaire, et le missile a été tiré depuis un avion:

Et voici environ une seconde plus tard alors que la traînée du missile disparaît, de haut en bas (indiquant que le missile se déplace du ciel vers le sol):

Enfin, juste un instant plus tard, l’explosion a lieu:

Voici la vue de la rue de Google à l’adresse, montrant la vitrine AT&T du «centre d’espionnage» floutée par Google. Se demander pourquoi?

Enfin, comme je l’explique dans cette mise à jour de situation, il semble que l’explosion ait pu être conçue pour maximiser l’effet EMP local afin de retirer l’électronique sensible hébergée dans le centre AT&T / NSA:

Mike Adams

Une infirmière du Tennessee a la paralysie de Bell après le vaccin Covid

Khalilah Mitchell – met en garde contre le vaccin Corona après avoir subi de terribles effets secondaires

L’objectif pour la profession médicale et la plus grande majorité de la population mondiale et en particulier les Africains et autres personnes de couleur comme on dit apparaît clairement comme nous l’avons déjà signalé, les anéantir à court, moyen ou long termes et les remplacer par de l’Intelligence Artificielle (IA), à moindres coûts et contrôlables numériquement. Bill GATES et les autres satanistes se sont crus tellement malins pour tromper tout le monde, eh bien ce sont les moutons qui ne comprennent rien à ce génocide lancé! – JDDM – MIRASTNEWS

Une autre infirmière ne va pas bien après avoir reçu une injection de poison.

« Je ne souhaiterais cela à personne, même à mon pire ennemi. »

Informations vitales sur le vaccin Covid-19 – Dr Vernon Coleman

Nouvelles URGENTES sur le vaccin Covid-19

Informations vitales sur le vaccin Covid-19

L’auteur à succès international, le Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, explique pourquoi il est impossible pour les patients de donner leur consentement éclairé au vaccin, et il expose ce qu’il croit être un énorme scandale non rapporté impliquant le gouvernement britannique et Bill and Melinda Gates Fondation.

– TRANSCRIPTION –

Effets secondaires possibles du vaccin Covid-19

L’auteur à succès international, le Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, explique certains des effets secondaires possibles du vaccin covid-19.

– TRANSCRIPTION –

Voici ce qui va se passer ensuite…

L’auteur à succès international, le Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, explique ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2021.

– TRASCRIPT ION–

Nouvelles URGENTES sur le vaccin Covid-19

L’auteur à succès international, le Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, expose une vérité remarquable sur le vaccin covid-19.

– TRANSCRIPTION –

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour voir le rapport contenant des informations importantes sur le vaccin covid-19

Vaccin CDC Covid-19

PDF du livre interdit de Vernon Coleman intitulé « Covid-19: The Greatest Hoax in History »

PDF du livret interdit de Vernon Coleman intitulé «Preuve que les masques faciaux font plus de mal que de bien

Pour des informations plus impartiales sur d’autres questions importantes, veuillez visiter http://www.vernoncoleman.com

Dewey Fernfield

Personne d’intérêt IDENTIFIÉE dans l’explosion de Nashville, le gouvernement demande à Trump de déclarer l’État D’URGENCE

Le FBI a IDENTIFIÉ une personne d’intérêt dans l’affaire de l’explosion de Nashville. On pense qu’Anthony Quinn Warner est le propriétaire potentiel du camping-car vu dans l’attaque. Le FBI enquête sur plusieurs personnes d’intérêt. 4 personnes ont été blessées mais toutes ont survécu. Espérons qu’ils attrapent le méchant et que rien de tel ne se reproduise. #Nashville #NashvilleExplosion.

Source : BIT CHUTE

La fraude électorale s’est également produite en Californie

Nous croiriez-vous si nous vous disions que la Californie, de tous les pays, a connu l’une des pires fraudes électorales de l’élection de 2020? C’est vrai, mais probablement pas pour les raisons que vous avez l’habitude d’entendre, du moins pas dans ce cas.

Selon la loi de l’État de Californie, les bulletins de vote doivent être imprimés d’une certaine manière pour être considérés comme valides. Ceux qui ne seront pas imprimés de cette manière «ne seront ni choisis ni comptés à aucune élection», indique clairement la loi.

Eh bien, il est venu à notre attention que des instructions spécifiques sur la façon de voter correctement ne figuraient pas sur les bulletins de vote de la Californie, même si elles sont censées l’être, par la loi.

La section 13 205 (b) du code électoral de l’État précise que lors d’une élection où les électeurs du président et du vice-président des États-Unis doivent être choisis, les instructions suivantes doivent être imprimées sur chaque bulletin de vote:

«Pour voter pour tous les électeurs d’un parti, marquez la cible de vote à côté des noms des candidats à la présidence et à la vice-présidence de ce parti. Une marque de la cible de vote à côté du nom d’un parti et de son candidat à la présidence et à la vice-présidence est un vote pour tous les électeurs de ce parti, mais pour aucun autre candidat.»

Ces instructions n’ont pas été incluses dans les bulletins de vote californiens dans 53 des 58 comtés de Californie, a découvert l’American Independent Party of California.

Dans les cinq comtés où ces instructions ont été imprimées, il manquait tous un libellé supplémentaire de la section 13 205 (c), ce qui signifie que tous les comtés de Californie ont utilisé des bulletins de vote illégaux lors de l’élection de 2020.

«Si les États-Unis doivent être un pays régi par des lois, aucun des bulletins de vote de Californie n’aurait dû être déposé ni compté», rapporte Uncover DC.

«C’est juste là dans le code de l’État de Californie. Ainsi, tous les bulletins de vote de la Californie sont invalides, ils ne peuvent pas être officiellement comptés dans le total des votes de l’État et les votes des collèges électoraux de Californie doivent être invalidés.»

Sommes-nous une nation de lois ou sommes-nous une nation d’anarchie?

Bien sûr, tout cela n’est qu’une simple «technicité», pourrait-on dire. Mais la loi est la loi, et elle doit être respectée, sinon l’anarchie régnera.

Gardez à l’esprit que des détails techniques ont bouleversé de nombreuses affaires judiciaires à travers l’histoire, y compris une affaire de 2016 impliquant un homme du nom de Donald Clark qui a commis une invasion de domicile qui a entraîné la mort d’un homme de 77 ans.

Clark a avoué le crime, mais cette confession a été annulée par la suite après qu’il ait été déterminé que Clark «ne comprenait pas pleinement ses droits Miranda lorsqu’il y a renoncé et a avoué». Par conséquent, Clark a été libéré.

Lors des récentes élections dans le Wisconsin, une technicité a réussi à invalider environ 200 000 votes exprimés dans l’État. Le 14 décembre, il a été décidé que ces votes avaient été exprimés en violation de la loi de l’État et tous ont donc été rejetés.

En Pennsylvanie, le gouverneur et la Cour suprême de l’État ont tous deux violé la loi en modifiant la période d’acceptation des bulletins de vote par correspondance à la dernière minute. Tout bulletin reçu et compté après le jour du scrutin, en d’autres termes, est, techniquement parlant, illégal.

Tout cela pour dire que la loi compte. Sans cela, il n’y a aucun moyen de bien gouverner équitablement et avec intégrité. Et à chaque fois que la loi est mise de côté, surtout lors d’une élection, plus la population devient sceptique et blasée.

«Si les États de notre syndicat doivent être régis par des lois et non par des tyrans anarchiques, le processus électoral de Pennsylvanie n’était pas légal», affirme Uncover DC. «Par conséquent, les électeurs de Pennsylvanie ont été sélectionnés illégalement et leurs votes dans les collèges électoraux doivent être invalidés.»

Vous trouverez plus d’informations sur la fraude électorale sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

UncoverDC.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

LA GAUCHE A DÉTRUIT UNE INSTALLATION AT&T / NSA QUI ALLAIT AUX MACHINES DE VOTE D’AUDIT

Le FBI est entré dans cette installation pendant tout cela et a retiré les machines. la vérification électorale est probablement terminée.

Oui, la gauche a élevé les vols électoraux en violence, destruction et meurtre. Personne n’est morte sur le site de l’explosion, ils ont joué un haut-parleur pour dire aux gens de rester à l’écart, mais avant cela, ils ont tué des gens.

Ouais, ce sont des gens sympas. Ils ont averti tout le monde de réduire le nombre de décès avant de détruire une installation qui allait être utilisée pour les empêcher de génocider des millions.

Notez la date du tweet. Cela ne peut plus être trouvé car le compte a été suspendu.

Le maire de Nashville riait de cet attentat à la télévision. C’est un dém. Maintenant, nous savons pourquoi.

Nous avons une situation où les gens qui jettent l’Amérique dans le communisme commettent la violence pour protéger leur vol électoral, tandis que les propriétaires d’armes inutiles et d’autres s’assoient et ne font RIEN. Sonne comme gagner! LA GAUCHE SAIT QUE LA VIOLENCE EST LE MOYEN DE GAGNER, TOUT TANT QU’ILS CRIENT QU’ELLE EST MAUVAISE. Nashville vient de le prouver.

Les guerres sont menées pour une raison. Parce que la violence fonctionne! Les bons gars avaient sacrément bien mieux WAKE T.F. UP.

MISE À JOUR: LE FBI ÉTAIT IMMÉDIATEMENT SUR SCÈNE, EST ENTRÉ DANS LE BÂTIMENT ET A SAISI TOUTES LES MACHINES. Cela confirme donc ce que c’était, et il n’y aura pas de vérification.

Il y avait aussi des rapports d’arrestation d’Adam Schiff que j’ai refusé de publier, mais comme d’autres personnes l’ont fait sauter sur la lune, je ferais aussi bien de poster que je n’ai pas manqué cela. J’ai simplement choisi de ne pas le publier. C’est probablement vrai.

N’AYEZ PAS PEUR DE COVID POUR NOËL. Faites Noël si c’est possible.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News