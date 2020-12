Qui assassine tous les scientifiques du COVID?

L’es Etats profonds et leurs complices feraient-ils le ménage pour éviter une enquête internationale réellement indépendante et brouiller les pistes ?

Des médecins, des scientifiques et d’autres experts médicaux impliqués dans la recherche sur le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] sont mystérieusement morts partout dans le monde dans ce qui semble être un abattage massif de personnes qui connaissent trop de vérité sur la plandémie.

L’un des derniers décès a été celui d’Alexandre «Sasha» Kagansky, un scientifique russe qui travaillait sur le développement d’un vaccin COVID-19 lorsqu’il a été brutalement poignardé et jeté par la fenêtre de son appartement du 14ème étage à Saint-Pétersbourg.

Les rapports indiquent que Kagansky est mort «dans des circonstances étranges», un euphémisme compte tenu de la nature et du moment de sa disparition.

Kagansky avait récemment reçu une subvention du gouvernement russe pour étudier de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des tumeurs cérébrales. Il était également un ardent défenseur des remèdes naturels comme les herbes et les champignons qui sont connus pour aider à tuer les cellules cancéreuses.

Un autre qui est décédé cette année dans des circonstances similaires était Frank Plummer, un scientifique canadien de renommée mondiale qui avait également travaillé sur un vaccin COVID-19 lorsqu’il a apparemment été éliminé par des entités sombres.

En janvier, nous avons rendu compte des liens de Plummer avec un réseau d’espionnage chinois communiste qui semble avoir été responsable du vol de souches de coronavirus dans un laboratoire canadien et de les avoir emmenées à Wuhan.

Le professeur Bing Liu de l’Université de Pittsburgh est un autre scientifique pertinent qui a été assassiné cette année, dans ce cas juste avant de pouvoir rendre public une nouvelle percée concernant la nature de la COVID-19.

«Bing était sur le point de faire des découvertes très significatives pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l’infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications suivantes», lit-on dans une déclaration de ses collègues du Département de biologie computationnelle et des systèmes.

Ensuite, nous avons Gita Ramjee, une scientifique du VIH qui est supposée décédée de la COVID-19 lors d’une visite à Londres pour donner une conférence sur le traitement et la prévention du VIH. De retour à Durban, elle se serait sentie mal et serait allée à l’hôpital, où elle est décédée peu de temps après.

Un chauffeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) nommé Pyae Sone Win Maung est également décédé en mai alors qu’il transportait des échantillons de coronavirus pour les Nations Unies. Il conduisait un véhicule de l’ONU bien marqué au moment où des coups de feu ont été tirés, le tuant et blessant un autre passager.

La dénonciatrice des vaccins Brandy Vaughan, ancienne directrice des ventes de Merck & Co. et fondatrice de LearnTheRisk.org, a également été retrouvée morte chez elle au début du mois à côté de son fils de neuf ans. Vaughan avait travaillé dur pour éduquer le public sur les risques liés à la sécurité des vaccins.

Peter Daszak et Ron Fouchier doivent faire l’objet d’une enquête approfondie

D’un autre côté, les personnes suivantes sont des chercheurs d’intérêt qui sont soupçonnés de propager la peur et la fraude plandémiques, et qui pourraient être liés d’une manière ou d’une autre aux décès susmentionnés:

• Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance, est chargé d’orchestrer le mythe selon lequel la COVID-19 était un phénomène naturel. Les e-mails obtenus par US Right to Know révèlent que les employés d’EcoHealth ont dirigé une opération visant à faire condamner 27 éminents scientifiques de la santé « les théories du complot suggérant que la COVID-19 n’a pas d’origine naturelle. »

EcoHealth, en passant, est la même organisation «à but non lucratif» qui a reçu des millions de dollars de fonds publics américains pour manipuler génétiquement les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan.

• Le virologue néerlandais Ron Fouchier est responsable de la création de la souche virale la plus meurtrière au monde. Ses expériences sur les armes biologiques sont largement condamnées et pourraient être responsables du déclenchement de la COVID-19.

Fouchier est également responsable de l’isolement du coronavirus du SRAS qui a été sorti clandestinement d’Arabie saoudite et envoyé à Frank Plummer, qui, comme mentionné précédemment, est mort une semaine seulement après que Great Game India a publié un rapport sur le scandale.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] à mesure qu’il se brise sur Pandemic.news.

Quand la politique vaccinale des CDC rencontre la «science» de Libtard

Maintenant que les vaccins contre le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] du président Donald Trump ont été publiés, les «scientifiques» tentent de déterminer qui devrait recevoir les vaccins en premier. Leur conclusion à ce jour est que les bruns, les noirs et les autres non-blancs devraient être en première ligne, quel que soit le risque, car cela représente un «progrès».

Même si les personnes âgées, dont beaucoup ont la peau plus claire, sont le seul vrai groupe à risque qui souffrira beaucoup de tout suite à un test positif pour le virus chinois, les «réveillés» qui travaillent dans les Centers for Disease Control and Prevention ( CDC), ainsi que d’autres agences de prise de décision, veulent les laisser passer au profit de groupes «minoritaires» qui «méritent» d’être piégés en premier à cause des «oppressions» passées.

Alors que l’efficacité présumée des vaccins WuFlu de Pfizer et Moderna serait supérieure à 90%, le CDC a, pour une raison quelconque, réduit ce nombre à environ 70%. Dans le même temps, les scientifiques de l’agence ignorent délibérément le fait que les personnes âgées, qui sont sur le point de mourir de toute façon, sont une fois de plus le seul groupe vraiment à risque en termes de rencontre potentiellement difficile avec COVID-19.

Le risque qu’une personne de 70 ans ou plus meure avec la COVID-19 serait 270 fois plus élevé que pour les personnes âgées de 18 à 50 ans. Cela suggérerait, en supposant que les vaccins COVID-19 fonctionnent réellement, que ceux qui sont âgés de 70 ans et plus devraient être vaccinés en premier.

Ce n’est pas ainsi que les choses se passent, cependant, car les «minorités» et les célébrités sont censées passer au premier plan – l’hypothèse étant que les vaccins COVID-19 sont une bonne chose que les gens veulent réellement.

«Le NYT (New York Times) a expliqué pourquoi c’était juste, et maintenant de nombreux États mettent en œuvre des plans de vaccination basés sur le modèle de Jo – ce qui fait que presque personne de plus de 70 ans n’est vacciné», a écrit un utilisateur de Twitter à propos du fiasco.

Pour en savoir plus sur les vaccins contre le coronavirus [2019 (SRAS-CoV-2)] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] et pourquoi vous ne devriez pas en prendre, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

50 000 personnes âgées pourraient mourir chaque mois à cause du politiquement correct du vaccin COVID-19

Reconnaissant que les personnes âgées sont le groupe le plus à risque de décès associés à la COVID-19, on pourrait penser que les CDC, qui adorent depuis longtemps tout ce qui concerne la vaccination, voudraient qu’elles reçoivent le vaccin en premier. Cela aurait le plus de sens pour sauver des vies, n’est-ce pas?

Au lieu de cela, le CDC ignore complètement les personnes âgées, dans de nombreux domaines, ce qui, selon le même utilisateur de Twitter cité précédemment, entraînera la mort de dizaines de milliers de personnes âgées chaque mois.

«Sur la base de notre taux de mortalité actuel, chaque mois pendant lequel les plus de 70 ans ne sont pas vaccinés, 50 000 autres personnes mourront», écrit cette personne. «Encore 12 km de 50 à 70. Non seulement ces décès tragiques sont-ils en eux-mêmes, mais ces décès seront utilisés par les médias et les syndicats pour maintenir les écoles et les entreprises fermées.

Ceux qui ont inventé cette nouvelle méthode scientifique «réveillée» y voient probablement une bonne chose, et eux-mêmes comme vertueux de l’avoir inventée. Tant que ceux qui font de la discrimination contre les personnes âgées blanches continuent de porter un masque religieusement tout en se distanciant socialement des autres à tout moment, alors dans leur esprit, ils font leur part pour aider à «arrêter la propagation».

Toutes ces absurdités incarnent le modèle «scientifique» d’entreprise de 2020, qui ignore complètement les faits et la réalité en échange de perceptions imaginaires de «l’égalité» et de «l’équité». Il s’avère que le racisme et la privation de soins de santé chez les Blancs «privilégiés» sont tout simplement la dernière marque de «justice sociale» qui vise à «réparer les torts» du passé par la discrimination contre les personnes à la peau claire.

Il y a des «conséquences mortelles» à «ignorer les données et pervertir la science pour servir un programme», et pourtant c’est ainsi que le CDC mène la science à l’ère de la COVID-19 – pas que quiconque est sain d’esprit veuille vraiment que ces vaccins commencent par, il est important de le répéter.

Le chien de garde de l’intégrité électorale présente la preuve de fraude électorale – provenant directement de trois dénonciateurs

L’organisme de surveillance de l’intégrité électorale de la Thomas More Society, Amistad Project, a décrit la fraude électorale révélée par trois dénonciateurs. Le directeur du projet Amistad, Phill Kline, a présenté trois témoins lors d’une conférence de presse le 2 décembre qui a attesté la fraude électorale lors des récentes élections présidentielles. Les témoignages des témoins ont confirmé que des actions illégales impliquant la préparation, la conservation et le transport à travers les frontières de l’État de «centaines de milliers de bulletins de vote» se sont produites lors des élections du 3 novembre en Pennsylvanie et au Wisconsin.

L’ancien procureur général du Kansas a présenté les trois témoins – un informaticien et deux sous-traitants du service postal des États-Unis (USPS).

Gregory Stenstrom a été témoin d’une fraude électorale de première main pendant son devoir d’observateur de scrutin

Gregory Stenstrom, vétéran de la marine et informaticien, a déclaré aux membres des médias qu’il avait été témoin d ‘«anomalies significatives» et de «violations du protocole» pendant son quart de travail en tant qu’observateur républicain dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie.

Il a d’abord vu des travailleurs électoraux sortir des plateaux remplis de bulletins de vote d’une pièce fermée à clé, ce qui l’a incité à demander l’accès pour voir ce qui se passait. Le directeur des élections a catégoriquement refusé de lui donner accès, proposant des excuses «de plus en plus fragiles» qui n’ont pas dissuadé Stenström. Le superviseur s’est finalement exclamé qu’«il n’y avait pas de fraude», ce qui ne convenait pas à l’observateur du GOP.

Il a ensuite demandé à un juge d’ordonner que lui et les autres observateurs du scrutin soient autorisés à entrer dans la salle pendant cinq minutes toutes les deux heures. Pendant que son tour d’observer la salle se poursuivait, Stenstrom a vu ce qu’il estimait être plus de 50 000 bulletins de vote complétés – bien loin des 6 000 bulletins restants à livrer à la zone de dépouillement.

Stenstrom a vu plus tard les agents de vote du comté de Delaware télécharger des votes à partir des clés USB utilisées dans les machines à voter. Ils séparaient les clés USB des cartouches et des tables de papier qui les accompagnaient, ce qui rendait impossible la réalisation d’un audit post-électoral. L’observateur du sondage GOP a soulevé ses objections, mais on lui a simplement dit que «c’était comme ça que les choses avaient toujours été faites».

Ethan Pease et Jesse Morgan ont révélé comment l’USPS a joué un rôle dans le stratagème frauduleux

L’employé de l’USPS du Wisconsin, Ethan Pease, a été le deuxième témoin lors de la conférence de presse à partager ce qu’il a vécu. Pease a été chargé de livrer des chariots de bulletins de vote par la poste: suite à une réprimande pour un oubli précoce, il s’est toujours assuré de vérifier si les bulletins de vote étaient dans son camion avant de partir. Pease a déclaré qu’il se sentait angoissé après avoir appris que les travailleurs de l’USPS avaient reçu pour instruction de rechercher 100 000 bulletins de vote non remis à la demande de «balayages» ordonnés par le tribunal.

Dans un autre cas, l’employé des postes a entendu deux employés différents à des occasions distinctes dire que les employés de l’USPS avaient reçu pour instruction d’antidater des milliers de bulletins de vote pour refléter la date de réception du 3 novembre, bien qu’ils soient effectivement arrivés un ou deux jours plus tard.

Enfin, le chauffeur de camion Jesse Morgan a vécu des situations «étranges» lors d’une livraison le 21 octobre. Il a été chargé de transporter les bulletins de vote remplis de Bethpage, New York au centre de la Pennsylvanie, mais il n’a pas été autorisé à décharger sa cargaison à Harrisburg – où les bulletins qu’il transportait devraient être déchargés.

Un superviseur des transports a confronté Morgan lorsqu’il s’est plaint, refusant de lui fournir la preuve qu’il s’était arrêté à Harrisburg. Ce superviseur lui a dit de continuer vers Lancaster sans débarquer. La remorque de Morgan a disparu le lendemain alors qu’elle était garée au dépôt USPS de la ville, avec tous les bulletins de vote: la remorque n’a jamais été retrouvée.

On ne peut nier que la fraude électorale s’est produite lors des récentes élections – malgré le déni et la dissimulation de preuves

Kline a souligné lors de la conférence de presse qu’il n’avait jamais enquêté sur une personne qui n’avait pas tenté de dissimuler des preuves de leurs méfaits. Le lieutenant-colonel Tony Shaffer, président du London Center for Policy Research, était d’accord avec les remarques de l’ancien procureur général du Kansas dans un article pour The National Pulse, affirmant que dissimuler des preuves était «exactement ce que faisaient les travailleurs électoraux du comté de Delaware».

L’officier du renseignement à la retraite a également mentionné que les révélations des dénonciateurs «ont brossé un tableau complet et imbriqué de l’illégalité et de la malversation» malgré les affirmations des médias traditionnels selon lesquelles il n’y avait «aucune preuve de fraude généralisée» lors des récentes élections. (En relation: une étude explosive révèle que la suppression par les médias grand public de huit problèmes clés a conduit à des victoires de Biden dans les principaux États du champ de bataille.)

En outre, Shaffer a expliqué qu’une «conspiration multi-États» était en place pour transporter les bulletins de vote – ce qui expliquait la perte de la remorque de Morgan et les événements qui ont précédé sa disparition, et les bulletins de vote terminés que Gregory Stenstrom a vu être transportés de l’arrière-salle.

D’autres témoins ont également confirmé que les élections avaient été entachées de fraude dans divers États comme le Michigan.

En novembre, la travailleuse du scrutin de Detroit, Jessy Jacob, a signé un affidavit déclarant que les responsables électoraux de la ville lui avaient demandé, à elle et à ses collègues, d’annuler illégalement les bulletins de vote, d’inciter les électeurs à choisir le candidat démocrate Joe Biden et de ne pas tenir compte des mesures en place pour l’intégrité électorale.

La sous-traitante informatique indépendante Melissa Carone a également confirmé avoir vu des agents électoraux numériser les mêmes lots de bulletins de vote à plusieurs reprises «jusqu’à huit ou dix fois». Carone a fait remarquer qu’elle n’avait vu aucun bulletin de vote pour le président Donald Trump pendant tout son quart de travail au TCF Center.

Visitez VoteFraud.news pour trouver des révélations choquantes de différents témoins sur la fraude lors des élections présidentielles.

Le peuple américain va désormais arrêter tous les traîtres complices du vol des élections

Nous, les Américains, ne nous soucions pas de ce que le SCOTUS ou quiconque dit.

(Article republié de StateOfTheNation.co)

Nous avons remporté les élections et Donald J. Trump est notre président pour au moins les quatre prochaines années.

Nous sommes plus de 90 millions d’Américains qui ont choisi Donald J. Trump comme président, soit plus du double de ces libéraux trompés qui ont voté pour l’agent criminel chinois Joe Biden.

Sur plus de 90 millions de partisans de Trump, nombreux sont ceux qui sont armés et savent utiliser des armes à feu; plusieurs millions sont des vétérans armés et ayant reçu une formation militaire.

Nous sommes la milice constitutionnelle du Président et avec le Président, la police et l’armée, nous ne permettrons JAMAIS, JAMAIS que l’élection nous soit volée. Nous défendrons tous ensemble notre nation contre les ennemis, étrangers et nationaux.

Le SCOTUS a montré son visage, et c’est le visage d’un traître, d’un ennemi domestique, d’un agent corrompu d’un ennemi étranger. Ce sont des combattants ennemis et que faisons-nous des combattants ennemis!

Ils ont fait une énorme erreur et sont déjà partis. En ce qui concerne tous ceux qui ont commis une trahison contre notre République, ce n’est pas seulement le droit mais le devoir de chaque patriote de procéder à l’arrestation citoyenne de ces traîtres méprisables.

Nous, le peuple américain, qui avons voté pour le président Trump, avec l’administration présidentielle, la police et l’armée, représentons une majorité extrêmement puissante et les traîtres sont peu nombreux, peut-être pas beaucoup plus de 10 000 personnes au plus haut niveau, voire moins.

Nous avons les chiffres, nous avons le pouvoir, nous avons les armes. C’est une tâche facile pour nous d’arrêter tous les traîtres, morts ou vivants, et de saisir toutes les entreprises complices de ce coup d’État contre la République américaine et contre nous, le peuple américain.

Nous déclarons tous ces traîtres, qui possèdent et dirigent Google, Facebook, Twitter, Amazon, CNN, ABC, MSNBC, Fox, Apple, Microsoft, New York Times, Washington Post ainsi que des politiciens démocrates et républicains, des gouverneurs, des maires, des membres du Congrès. , etc. qui sont complices de cette trahison contre notre République, en état d’arrestation citoyenne et leur ordonnent de se rendre au poste de police le plus proche dans les 24 heures. Sinon, ils seront traqués et capturés, morts ou vivants.

Bill Gates doit être immédiatement arrêté et sa fondation, ainsi que la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford et d’autres, qui sont complices du canular COVID-19, doivent être saisies à la hâte. Tous les biolabs de niveau 4 doivent être fermés.

Il devrait être TRÈS CLAIR POUR LES ÉLECTEURS QUE S’IL ÉLECTIONNE LE CRIMINEL JOE BIDEN LUNDI DÉC. 14m CONTRE LA VOLONTÉ DU PEUPLE AMÉRICAIN, ILS SONT FONDAMENTALEMENT RESPONSABLES DE CE COUP.

Le peuple américain les arrêtera comme traîtres et sauvera la République.

Voici Cuomo se plaignant du scepticisme des Américains quant au vaccin. Et il y a deux mois, il dit que les Américains devraient être sceptiques quant au vaccin.

C’est suffisant pour vous donner un coup de fouet.

(Article de Reagan Rose republié de NotTheBee.com)

Le gouverneur de New York semble déplorer le fait qu’ils vont devoir créer une campagne d’éducation publique pour convaincre les gens de prendre le vaccin. Apparemment, certains politiciens circulaient en disant qu’ils ne faisaient pas confiance à un vaccin développé sous une administration Trump.

Je me demande où ils ont eu cette idée ?? ?

NY Gov. @AndrewCuomo: "We're going to have to have a public education campaign to battle the [COVID-19 vaccine] skepticism." pic.twitter.com/vtXCUMkp1B — Washington Examiner (@dcexaminer) December 9, 2020

C’est vraiment enviable. Zéro conscience de soi.

Biden et Kamala Harris, vous vous en souviendrez, ont également jeté le doute sur les vaccins il y a deux mois.

.@KamalaHarris at the VP debate:



“If the doctors tell us that we should take [the COVID-19 vaccine], I’ll be the first in line to take it, absolutely.



But if Donald Trump tells us that we should take it, I’m not taking it.” pic.twitter.com/yQr7h6gRBK — Washington Examiner (@dcexaminer) December 9, 2020

.@JoeBiden: "I trust vaccines, I trust scientists, but I don't trust Donald Trump." pic.twitter.com/ULYX0i8sma — Washington Examiner (@dcexaminer) December 9, 2020

Je suppose qu’être politicien signifie ne jamais avoir à dire que je suis désolé.

Macron humilié et vaincu par Merkel après le Brexit

Macron humilié et vaincu par Merkel après le Brexit

The Duran: Épisode 838.

Les hommes durs de Macron se retournent contre les pêcheurs français paniqués

La capitulation apparente d’EMMANUEL Macron sur la question clé du Brexit a provoqué la colère des pêcheurs français, qui ont exigé une rencontre avec le Premier ministre du pays, Jean Castex.

Express.co.uk Edward Browne

Macron’s hardman gamble backfires as panicked French fishermen lash out

Meanwhile Irish fishermen have reacted furiously after the UK and the EU struck their last-gasp trade deal yesterday – with the head of a prominent trade organisation claiming they had been “sacrificed” by Brussels. Boulogne-sur-Mer Mayor Frederic Cuvillier said the agreement left much obscured, telling Europe 1 radio: “Relief for our fishermen, but what will be the impact on stocks?

Lire cet article sur express.co.uk >

Israël bombarde Gaza et la Syrie à Noël, attentat suspect à Nashville et l’illusion COVID

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (26/12/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

https://www.bitchute.com/embed/fPBAsADPRTan/

https://odysee.com/$/embed/TDWU-12-26-20-FB/a33831ddaca0e4cdd5c43d6b8b5c459c873872d5?r=BqNwizwwnpCGXuH5qWugURLQLpwzwwaG

