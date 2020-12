Plus de victimes signalées parmi les travailleurs de la santé suite à des vaccins COVID expérimentaux non approuvés + Vaccin mensonge Fauci

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Nous terminons la deuxième semaine du vaccin COVID expérimental à l’ARNm de Pfizer injecté aux travailleurs de la santé aux États-Unis, et la fin de la première semaine du vaccin COVID expérimental à l’ARNm de Moderna est également injecté aux travailleurs de la santé américains.

Les médias corporatifs financés par l’industrie pharmaceutique font état de deux autres blessures dues à ces vaccins expérimentaux.

Selon le New York Times, le Dr Hossein Sadrzadeh, oncologue gériatrique au Boston Medical Center, «a eu une réaction sévère presque immédiatement après avoir été inoculé, se sentant étourdi et le cœur battant la chamade», après avoir reçu l’injection du vaccin expérimental Moderna, qui n’est PAS approuvé par la FDA, mais qui a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (AUU ; (EUA), tout comme le vaccin expérimental Pfizer ARNm l’était la semaine précédente.

Le Dr Sadrzadeh a déclaré qu’il avait amené son EpiPen à son rendez-vous pour le vaccin en raison de ses graves allergies. Il a dit que quelques minutes après l’injection du vaccin à 15 h 30, sa fréquence cardiaque avait atteint 150 battements par minute, soit environ deux fois sa cadence normale; sa langue a piqué et s’est engourdie. En peu de temps, il a été trempé dans une sueur froide et s’est senti étourdi et faible. Sa tension artérielle a également chuté, a-t-il déclaré. Son système immunitaire, réalisa-t-il, était en révolte. «C’était la même réaction anaphylactique que j’éprouve avec les crustacés», a déclaré le Dr Sadrzadeh. Le Dr Sadrzadeh a utilisé son EpiPen et a été emmené sur une civière aux urgences, où il a reçu plusieurs médicaments, dont des stéroïdes et du Benadryl, pour calmer les réactions immunitaires qui avaient envahi son corps. Un compte rendu de sa visite indiquait qu’il avait été «vu aux urgences pour essoufflement, étourdissements, palpitations et engourdissement après avoir reçu le vaccin Covid-19». Quatre heures plus tard, le Dr Sadrzadeh a été libéré des soins. Vendredi matin, il a dit qu’il se sentait complètement guéri. Mais les événements de la veille l’ont secoué. «Je ne veux pas que quiconque traverse ça», a-t-il dit. (Source.)

Le New York Post a signalé une autre blessure à New York, mais sans presque aucun détail.

Un agent de santé de la ville de New York a subi une «réaction allergique significative» à un vaccin COVID-19 – le premier «événement indésirable grave» à la piqûre dans la Big Apple, ont déclaré mercredi des responsables. Ni l’identité du travailleur ni la nature et l’étendue de la réaction n’ont été révélées, bien que les responsables aient déclaré que le travailleur était dans un état stable après un traitement non spécifié. On ne sait pas non plus lequel des deux vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence – l’un mis au point par Pfizer et BioNTech, l’autre par Moderna – a provoqué la réaction. (Source.)

À l’instar du vaccin expérimental Pfizer, les directives de la FDA pour les travailleurs de la santé lors de l’administration du vaccin COVID expérimental Moderna préviennent des réactions allergiques et du choc anaphylactique après avoir reçu le vaccin.

Les directives de la FDA pour le vaccin expérimental Moderna COVID, tant pour les travailleurs de la santé que pour les receveurs, indiquent également clairement à plusieurs endroits que le vaccin expérimental Moderna n’est PAS approuvé par la FDA:

La FDA a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin Moderna COVID-19, qui n’est pas un vaccin approuvé par la FDA.

Donc, si vous choisissez de recevoir ce vaccin, vous acceptez fondamentalement de participer davantage aux dernières étapes de leur essai de vaccin pour voir si le vaccin est efficace et sûr. Vous vous portez volontaire pour être un rat de laboratoire humain.

Les médias, y compris la plupart des médias alternatifs, continuent de publier à tort que la FDA a approuvé ces vaccins.

Partout aux États-Unis, 40% à 60% des travailleurs de la santé refuseraient de participer.

À la fin de la première semaine de l’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer, le CDC a signalé que 3150 travailleurs de la santé avaient été blessés au point qu’ils ne pouvaient pas continuer à travailler et exercer des activités normales, nécessitant les soins d’un médecin ou d’un travailleur de la santé. Voir:

AVERTISSEMENT: 3 150 blessures au cours de la première semaine de vaccins COVID expérimentaux illégaux parmi les travailleurs de la santé américains! Femmes enceintes incluses

Ils n’ont pas fourni de rapport à la fin de la semaine dernière, probablement parce qu’ils prenaient congé pour les vacances. Il sera intéressant de voir s’ils continuent de rendre ces rapports accessibles au public.

Des chercheurs de l’Université de Miami recommandent aux hommes de congeler leur sperme avant de se porter volontaires pour les vaccins expérimentaux COVID

En Floride la semaine dernière, il a été rapporté que l’Université de Miami étudiait les effets possibles du vaccin contre le coronavirus sur la fertilité masculine.

L’Université de Miami étudie les effets possibles du vaccin contre le coronavirus sur la fertilité masculine. Les chercheurs principaux, le Dr Ranjith Ramasamy, un urologue de la reproduction chez U Health, ont lancé une étude antérieure qui a révélé que le virus était présent dans les testicules jusqu’à six mois après l’infection. Cela a incité son équipe à remettre en question l’effet du virus sur le sperme et la reproduction. Son équipe examine maintenant également l’impact potentiel du vaccin. «Nous évaluons les paramètres et la qualité du sperme avant et après le vaccin. D’après la biologie du vaccin COVID, nous pensons qu’il ne devrait pas affecter la fertilité, mais nous voulons faire l’étude pour nous assurer que l’homme qui veut avoir des enfants à l’avenir pour leur assurer qu’il est sûr d’aller de l’avant et de se faire vacciner», a déclaté Ramasamy. Les participants à l’étude doivent subir une évaluation de la fertilité avant de recevoir le vaccin. Pour protéger la fertilité, certains hommes peuvent envisager de congeler leur sperme avant la vaccination. (Source.)

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVID !!

Le vaccin COVID-19 de Pfizer a été conçu en quelques heures à peine, déclare le cofondateur de BioNTech, le Dr Ugur Sahin

Selon le co-fondateur de BioNTech Dr Ugur Sahin, le vaccin COVID-19 qu’il a conçu pour Pfizer a été conçu en seulement quelques heures en une seule journée le 25 janvier 2020. Aucun autre vaccin dans l’histoire n’a été créé et fabriqué aussi rapidement. Auparavant, le vaccin le plus rapide jamais développé prenait plus de quatre ans.

Le co-fondateur de BioNTech, le Dr Ugur Sahin, a conçu le vaccin COVID-19 en quelques heures à la mi-janvier, selon The Journal, un podcast de Gimlet et du Wall Street Journal.

Un porte-parole de BioNTech a confirmé à Business Insider que Sahin – qui a fondé la société avec sa femme, Özlem Türeci – a fait une «conception approximative en un week-end».

Même le vaccin contre le coronavirus de Moderna n’a également pris que deux jours à concevoir.

La raison pour laquelle les deux vaccins ont été conçus si rapidement était à cause de la technologie sur laquelle ils s’appuient: l’ARN messager ou l’ARNm.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis n’avait jamais approuvé de vaccin ou de traitement à base d’ARNm auparavant. Mais maintenant, l’agence a accordé l’autorisation aux vaccins à base d’ARNm de Pfizer et BioNTech conçus pour la première fois en une journée.

L’ARN messager est un matériel génétique qui indique aux cellules comment fabriquer des protéines. Ces vaccins contre les coronavirus fonctionnent en injectant un petit morceau d’ARNm de coronavirus dans le corps. Cet ARN code pour la protéine de pointe du virus, ce qui l’aide à se fixer et à envahir les cellules. C’est également ce que les anticorps ciblent et neutralisent.

Cependant, l’inconvénient du vaccin Pfizer et BioNTech est aussi qu’il a été produit en si peu de temps. Il y a aussi de nombreuses questions persistantes sur sa courte période d’essai et ses effets secondaires.

Récemment, des chercheurs de l’Université de Miami ont recommandé aux hommes de subir une évaluation de la fertilité et d’envisager de congeler leur sperme avant de recevoir le vaccin COVID afin de protéger leur fertilité.

Pendant ce temps, selon un nouveau rapport du CDC, près de 3 150 personnes à qui le vaccin COVID-19 a été administré étaient paralysées – étaient «incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes normales, incapables de travailler et nécessitaient des soins d’un médecin ou d’un professionnel de la santé».

Un groupe de chercheurs de la revue médicale The Lancet a également averti que les vaccins Covid-19 pourraient augmenter le risque de contracter le VIH, conduisant potentiellement à une augmentation des infections.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia, l’Australie a récemment annulé un accord de vaccin contre le coronavirus d’un milliard de dollars après que plusieurs participants à l’essai aient été testés séropositifs.

En février, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus était conçu avec le SIDA comme des insertions. L’étude a conclu qu’il était peu probable qu’un virus ait acquis de telles insertions uniques naturellement dans un court laps de temps.

Bien que l’étude ait été rétractée après avoir suscité de vives critiques de la part d’experts des médias sociaux, Luc Montagnier, le virologue français lauréat du prix Nobel, a lui-même confirmé les conclusions de l’étude.

L’étude a conclu que c’est à cause de ces 4 nouvelles insertions comme le sida dans le coronavirus que le virus a sauté aux humains à l’origine connus uniquement pour infecter les animaux.

ATTENDS UNE SECONDE! QUE SE PASSE T-IL ICI? [24/12/20] – BRIAN YOUNG (VIDÉO)

BRIAN YOUNG fait un excellent travail sur cette vidéo. Le NOM (NWO) DEMONrats composé de politiciens marionnettistes et de bigwigs de la mafia médicale prenant des photos comme DR. TONY FAUCI, VP MICHAEL PENCE, VP JOE BIDEN et bien d’autres ne prennent pas de vaccin ARNm ADN / OGM à changement de gêne – CECI EST UNE GARANTIE ABSOLUE, pas une supposition. Les Moutons mangent ce genre de merde et ne savent pas qu’il n’y a pas de vérité dans les actualités des médias principaux. Jamais un gros plan de la vaccination réelle, ils apparaissent toujours avec une seringue préchargée afin que vous ne voyiez pas le flacon ou la boîte. Personne ne sait ce qu’il y a réellement dans la seringue (VOUS SAVEZ QUE CES PERSONNES SONT DES MENTEURS PATHOLOGIQUES, PAS VOUS?). Il pourrait s’agir d’une fausse seringue avec une aiguille rétractable comme celles utilisées dans les films hollywoodiens, la personne qui prend la photo bloque toujours la vue et il n’y a jamais de gros plan sur quoi que ce soit. S’il y a du liquide dans la seringue, cela pourrait être une simple solution saline ou des vitamines liquides, mais ce n’est certainement pas le vaccin expérimental Covid ARNm ADN / OGM à changement de gêne qu’ils donnent à tout le monde. Souvent, vous ne voyez jamais la pression réelle sur le piston, et ils ne vous montrent pas que l’aiguille est en fait maintenant vide. NE TOMBEZ PAS POUR L’ACTION ET LE THÉÂTRE, LA PLUPART DE CES PERSONNES SONT DES ACTEURS DE CRISE ET DES JOUEURS DE RÔLE, ces ASSHOLES du NOM (NWO) ne prennent pas une photo d’un traitement expérimental dangereux comme ils poussent les masses et les citoyens esclaves. Une fois, ils ont montré à l’infirmière en utilisant la même aiguille pour administrer plus d’un vaccin, donc je suppose que le soi-disant nouveau virus de la grippe n’est pas trop contagieux, haha Ici, nous voyons DR. TONY FAUCI faisant semblant de se faire vacciner dans son ÉPAULE GAUCHE, mais plus tard dans la journée, en portant sa même chemise et sa même cravate, il oublie qu’il a pris la photo dans son ÉPAULE GAUCHE et signifie que son ÉPAULE DROITE (où il pensait avoir été vacciné) est endolori. Ils ne peuvent pas garder leurs «histoires et mensonges» au clair et oublier ce qu’ils ont fait pendant leur événement FAKE / STAGED, mais les véridiques qui font réellement des recherches, découvrent rapidement toutes leurs fausses informations. RÉVEILLEZ LES GENS, NE PRENEZ PAS LA Vaccination OGM à changement de gêne ARNm COVID19 en aucune circonstance. Une fois que vous êtes coincé, les dommages à l’ADN sont définitivement causés et vous serez à partir de ce moment un organisme génétiquement modifié (OGM).

Le plastiqueur de Nashville officiellement identifié comme Anthony Warner, les échantillons d’ADN correspondent aux tissus humains trouvés sur le site de l’explosion

© Twitter / Nashville Fire Dept

Anthony Quinn Warner, 63 ans, a été officiellement désigné comme le suspect derrière l’attentat de Noël du matin au centre-ville de Nashville, qui a apparemment agi seul et est mort dans l’explosion. Ses motivations, cependant, restent encore floues.

Les enquêteurs ont utilisé des preuves ADN recueillies sur le site de l’explosion et le numéro d’identification du véhicule du VR pour impliquer Warner, à la suite d’une perquisition chez lui dans la banlieue de Nashville au cours du week-end. On pense que l’homme du Tennessee, âgé de 63 ans, en est le seul auteur. Il a péri dans l’explosion et les autorités ne recherchent aucun autre suspect.

Ses motivations restent un mystère, les autorités affirmant qu’il était «encore tôt dans l’enquête» pour une conclusion définitive. Les responsables ont déjà reçu des centaines de conseils et de pistes et continuent de demander au public des informations supplémentaires.

WATCH: Nashville RV bombing caught on CCTV, more videos show blast impact & devastation https://t.co/5IvJshDs81 — RT (@RT_com) December 26, 2020

Les médias locaux ont suggéré que, entre autres astuces et indices, les agents vérifiaient si Warner souffrait de «paranoïa» et pensaient que la 5G était utilisée pour «espionner les Américains».

LIRE PLUS: «Vous pouvez toujours aller au centre-ville»: les médias sociaux recherchent une signification cachée alors que la police dit que Nashville RV a joué un hit pop des années 1960 avant l’attentat à la bombe

Le véhicule chargé d’explosifs était garé à l’extérieur d’un centre de transmission de données AT&T lorsque la bombe a explosé, détruisant les lignes fixes et les services de téléphonie mobile à travers le Tennessee ainsi que dans certaines parties du Kentucky et du nord de l’Alabama. L’explosion a également paralysé des dizaines de centres d’appels d’urgence 911 et d’avions mis à la terre, obligeant les systèmes d’État à fonctionner sur une infrastructure de secours. Cependant, la police a déclaré qu’elle ne savait toujours pas «si c’était une coïncidence ou si telle était l’intention».

