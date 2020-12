Mise à jour de la situation, 29 décembre – De nombreuses preuves d’ingérence étrangère dans les élections américaines font maintenant surface

Le point sur la situation d’aujourd’hui du 29 décembre couvre la nouvelle vague de preuves étendues d’ingérence étrangère dans les élections américaines.

Il s’avère que les élections du 3 novembre étaient en fait un acte de cyberguerre initié par des agresseurs étrangers contre les États-Unis. C’est la raison pour laquelle le résultat des élections est nul et non avenu et sera éventuellement interrompu.

Comme le rapporte Creative Destruction Media, les machines à voter du Dominion ont envoyé des bulletins de vote à au moins quatre pays le soir des élections et les jours suivants:

Le système de vote national est détenu et contrôlé par des entités étrangères. Nous perdons le contrôle des données lorsqu’elles sont envoyées dans un pays étranger.

Les informations électroniques sont allées en Allemagne, à Barcelone, en Serbie et au Canada.

Les systèmes de vote du Dominion et les sociétés liées sont détenus ou fortement contrôlés et influencés par des agents, des pays et des intérêts étrangers. Le rapport médico-légal préparé par des experts a révélé que «le système électoral fédéral est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.

Le système génère intentionnellement un nombre extrêmement élevé d’erreurs de scrutin… Les erreurs intentionnelles conduisent à un arbitrage massif des bulletins de vote sans surveillance, sans transparence et sans piste d’audit. Cela conduit à une fraude électorale ou électorale.»

Le rapport a révélé que le système de gestion des élections présentait des vulnérabilités inacceptables et illégales – y compris l’accès à Internet – cause probable pour trouver des preuves de fraude et de nombreuses actions malveillantes.

Dominion et Smartmatic partagent une adresse physique à la Barbade malgré leur insistance sur le fait qu’il n’y a pas de relation entre les entreprises. Ils ont également un accord de non-concurrence mutuel.

Hootan Yaghoobzadeh est le PDG et président de Staple Street Capital, qui est l’entité propriétaire de Dominion. Hootan Yaghoobzadeh était un proche confident de Sadaam Hussein et travaillait pour le groupe saoudien Ben Laden.

Kavtech est une société de Business Intelligence basée au Pakistan et liée à l’ISI du renseignement pakistanais. Le co-fondateur Waqas Butt est mis en copie sur les courriels contenant des informations personnellement identifiables sur les électeurs du secrétaire d’État du Nevada. Le scientifique principal des données nommé Bilal Khan Nawabzada tweete directement à l’ISI.

Au fur et à mesure que ce type de preuves fait surface, il active trois voies pour annuler l’élection:

Il fournit à DNI John Ratcliffe plus de détails pour son prochain rapport sur l’ingérence étrangère dans les élections américaines. Cela donne aux membres du Congrès une justification pour s’opposer à la liste des électeurs de Biden le 6 janvier et élire la liste de Trump à la place. Il fournit au président Trump la justification exécutive dont il a besoin pour déclarer l’élection comme un acte de guerre contre les États-Unis, déclenchant toute une série d’actions de défense nationale, y compris l’invocation de l’autorité militaire pour annuler l’élection truquée.

Écoutez l’épisode complet du podcast ici:

Brighteon.com/e882fb82-1a29-4623-963f-5b5e84b305cb

Écoutez le nouveau podcast de mise à jour de la situation de chaque jour sur la chaîne Health Ranger Report sur Brighteon:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

https://www.brighteon.com/e882fb82-1a29-4623-963f-5b5e84b305cb

Mike Adams

L’INFIRMIÈRE REÇOIT LA PARALYSIE DE LA PALSY DE BELL APRÈS AVOIR PRIS LE VACCIN ARNm [2020-12-27] (VIDÉO)

Une infirmière autorisée du Tennessee a pris la vaccination à l’ARNm du SRAS-CoV-2 de la COVID-19 (Coronavirus 2019 Desease): «Après la prise du vaccin, je me sentais bien, mais dans les 3 jours, je suis allée chez le médecin parce que j’ai des problèmes avec mon visage, tout le côté gauche de mon visage en fait. La paralysie maintenant. Je ne peux pas sourire… J’essaye de sourire …. Je ne donnerais ça à personne, même à mon pire ennemi « . Elle met son travail en péril en mettant cette vidéo sur Internet. Beaucoup de gens ne savent pas que dans les essais de vaccin à ARNm Pfizer, 4 volontaires ont également contracté la paralysie de Bell. De plus, la paralysie de Bell est le moindre de vos soucis une fois que vous avez reçu le vaccin, le simple fait que votre ADN / vos gènes soient modifiés de manière permanente est le véritable danger. N’oubliez pas non plus que l’infirmière Tiffany Pontes Dover est décédée 10 heures après avoir été vaccinée. Quoi que vous fassiez, ne vous faites pas vacciner. Vous avez moins de chances d’être tué par un éclair que de mourir de COVID. Si jamais vous attrapez COVID, le protocole Hydroxychloroquine et Zinc qui coûte 20 $ a une efficacité de 100% en tant que remède. Par conséquent, il n’y a AUCUNE RAISON QUE CE SOIT de prendre une vaccination expérimentale avec changement d’ADN. Même si le virus est réel et que de nombreux professionnels de la santé disent qu’il N’EST PAS RÉEL, il existe un traitement bon marché et efficace à 100%. Utilisez votre cerveau, faites vos propres recherches et refusez la vaccination, QUELLE QUE SOIT LES MENACES que le gouvernement vous lance.

Le gouvernement irlandais admet que COVID-19 n’existe pas [en miroir]

Attention, ceci pour être une autre tromperie pour brouiller les pistes !

Après des mois de demandes ardues au Freedom of Information Act, le gouvernement irlandais a finalement fait preuve de clarté et a admis qu’il n’avait aucune preuve scientifique de l’existence du virus SARS-CoV-2[de la (COVID-19)]. Quels autres pays seront les prochains à admettre que cette pandémie était un canular?

« DANS LE CADRE DE NOTRE ACTION JURIDIQUE, nous avions exigé la preuve que ce virus existe réellement [ainsi que] la preuve que les verrouillages ont réellement un effet sur la propagation des virus; que les masques faciaux sont sûrs et empêchent la propagation des virus – ils ne le font pas. . Il n’existe pas de telles études; que la distanciation sociale est scientifiquement valable – ce n’est pas le cas. Elle est inventée; que la recherche des contacts a un effet sur la propagation d’un virus – bien sûr que ce n’est pas le cas. Cette organisation ici – le fait au fur et à mesure. » – Gemma O’Doherty

A l’origine diffusé en direct depuis le bureau de Tony Holohan, médecin-chef de l’Irlande.

Source:

https://principia-scientific.com/irish-government-admits-covid-19-does-not-exist/

Robert Kiyosaki: Big Pharma « a menacé de me faire tuer » pour avoir critiqué le vaccin contre le coronavirus

Dans une interview effrayante, l’auteur Robert Kiyosaki a déclaré que Big Pharma avait menacé de le faire tuer s’il n’arrêtait pas de critiquer les vaccins contre le coronavirus (COVID-19).

Une violation du premier amendement

Il a cité Brian Rose, un ancien banquier de Wall Street, comme exemple des tentatives de Big Pharma d’étouffer la tentative de quiconque de faire la lumière sur le coronavirus «plandémique».

Désormais animatrice d’un podcast contenant des interviews approfondies, Rose s’est donné pour objectif d’aider le public à apprendre à voir à travers «les effets anesthésiants des médias grand public». Malheureusement, Rose a été retirée des ondes parce qu’il a parlé de quelque chose de controversé: la liberté d’expression et les dangers d’être politiquement correct (PC).

En novembre dernier, Rose a expliqué pourquoi la poursuite des verrouillages était une erreur, qui avait d’énormes répercussions sur l’économie d’un pays. Il a également discuté des données que le gouvernement a utilisées pour éclairer sa décision d’appliquer un deuxième «verrouillage de plus en plus coûteux».

Citant le cas de Rose comme exemple, Kiyosaki a noté qu’en étant PC, vous violez le premier amendement: la liberté d’expression.

En raison de la pandémie de coronavirus, une autre chose qui est violée est le droit de réunion. La distanciation sociale et la fermeture d’entreprises constituent une violation du premier amendement.

Kiyosaki craignait également que les droits ne soient arrachés aux mains des gens, ce qui était inquiétant étant donné que l’Amérique était un pays qui se targuait de donner aux citoyens la liberté de vivre leur propre vie.

Il a également expliqué que Rose avait été retirée des ondes parce qu’il avait critiqué LinkedIn, Bill Gates et YouTube. Cela souligne l’importance de faire attention à ce que vous dites ou publiez en ligne, car votre liberté d’expression a disparu.

De plus, Kiyosaki a discuté de certaines des horribles menaces qu’il a reçues après avoir critiqué les vaccins. Les menaces semblent injustifiées, d’autant plus que l’auteur a lui-même étudié les vaccins et connaît bien leur fonctionnement.

Il a expliqué que la principale raison pour laquelle les vaccins sont si rentables est que lorsqu’ils sont sortis, vous ne pouvez pas être poursuivi pour un échec du vaccin, ce que Big Pharma sait et exploite au milieu de la pandémie de coronavirus.

Si le vaccin tue 10 millions de personnes, Big Pharma et toute personne impliquée dans la création de ces vaccins repartiront sans scotch.

Premièrement, Big Pharma produit le vaccin, puis ils demandent à quelqu’un de bien connu, comme le président Donald Trump ou Barack Obama, de le pousser. (Connexes: vérités Covid INTERDITES et CENSURÉES par Big Pharma.)

Écran de fumée de Big Pharma

Kiyosaki a partagé qu’après avoir révélé ce qu’il savait sur les projets de vaccins de Big Pharma, il a reçu un avertissement effrayant: « Ne faites plus cela parce que nous allons vous tuer. » Son ami, qui était médecin, a confirmé que Big Pharma ne plaisantait pas et qu’ils le tueraient effectivement s’il continue d’exposer la vérité sur les vaccins COVID-19.

Kiyosaki a déclaré que ces menaces le concernaient car il croyait en la liberté d’expression. Il convient également que les gens peuvent être en désaccord puisque chacun a sa propre opinion, mais Big Pharma est trop loin lorsqu’il a reçu une menace de mort.

Les gens ont commencé à jouer à des jeux, et maintenant le jeu est hors de contrôle, a-t-il averti.

Kiyosaki a expliqué que la «crise corona» est un écran de fumée élaboré pour quelque chose qui dure depuis des années et que le public devrait s’inquiéter de la crise financière causée par la «pandémie».

Il a également exhorté les milléniaux à prendre la situation actuelle plus au sérieux, d’autant plus qu’ils ont besoin de comprendre comment l’argent est créé. L’argent est une question de crédit, de dette et d’impôts, ce qui n’est pas clairement enseigné à l’école.

Kiyosaki a ajouté que l’économie mondiale s’effondre parce qu’en 1971, la seule façon de maintenir l’économie en expansion était de trouver des gens «assez stupides pour s’endetter». Enfant, Kiyosaki lui-même n’avait pas de carte de crédit.

Et si tout le monde a maintenant des cartes de crédit, malheureusement, seule une poignée de personnes savent comment en utiliser une correctement. Les gens avaient des cartes de crédit parce qu’ils avaient besoin de plus d’argent, mais, ironiquement, elles étaient aussi la cause de l’endettement des propriétaires de cartes.

Kiyosaki a également parlé de 2009, une année qu’il a surnommée la plus «ignoble» pour la génération Y. En 2009, le président Obama s’est adressé aux banques et leur a dit de s’endetter davantage en leur disant qu’ils avaient besoin d’une bonne éducation.

Il n’y a que 4,5 billions de dollars en argent de base et selon Kiyosaki, il y a 225 000 milliards de dettes. Cela crée un écart impossible entre les deux. Bien qu’il ne sache pas quand l’économie s’arrêtera bientôt à cause de cet écart.

Dans son livre «Rich Dad’s Prophecy», Kiyosaki a averti que l’économie pourrait s’effondrer en 2016. Même alors, il a été pris au dépourvu par l’assouplissement quantitatif et les taux d’intérêt nuls. Il n’a pas non plus prévu à quel point les dirigeants américains étaient désespérés.

La Federal Reserve Bank, le Trésor et Wall Street étaient tous disposés à appliquer le plan d’Obama visant à endetter les étudiants.

En septembre, Kiyosaki, connu pour son livre, «Rich Dad Poor Dad», a averti qu’une solution fonctionnelle à la pandémie de coronavirus «ferait chuter les actifs des refuges».

Il a tweeté qu’une fois qu’un vaccin COVID-19 est approuvé, l’or, l’argent et le Bitcoin s’écraseront et que le vrai problème n’est pas la pandémie mais «la dette américaine massive». Comme prévu, Big Pharma masque les «vrais» problèmes en jeu, notamment pour l’économie américaine.

Le pays a une dette de 26 700 milliards de dollars, rapporte la ressource de surveillance de l’horloge de la dette nationale des États-Unis. La majeure partie de la dette du pays est apparue via des mesures de relance lorsque la pandémie a frappé et que les États-Unis sont maintenant en faillite, a conclu Kiyosaki.

Malgré les menaces qui pèsent sur sa vie, l’auteur continue d’encourager les gens à se tenir informés de la «plandémie» et à refuser le vaccin potentiellement dangereux de Big Pharma.

Regarder:

https://www.brighteon.com/b9bed3b3-817b-4674-8ef3-e90639d6a349

Les sources comprennent:

Brighteon.com

LondonReal.tv 1

LondonReal.tv 2

CoinTelegraph.com

Twitter.com

Zoey Sky

FONDÉE: Un professeur d’université mis en congé après avoir dénoncé «l’élite satanique et mondialiste» dans une lettre explosive

Thomas Brennan, professeur à la Ferris State University, a été mis en congé de son école après avoir écrit une lettre sur l’escroquerie COVID-19 tout en dénonçant «l’élite satanique et mondialiste».

(Article de Shane Trejo republié de BigLeaguePolitics.com)

«Je crois que la pandémie de COVID-19 est un coup conçu pour asservir l’humanité et nous priver de tous nos droits et de nos libertés», a écrit Brennan dans sa lettre.

C’est un sentiment qu’il a exprimé publiquement qui l’a mis dans l’eau chaude. Brennan a publié la lettre pour clarifier l’air et doubler ses affirmations.

«Le résultat final de cette hystérie, si elle n’est pas contrôlée, sera un vaccin obligatoire», a-t-il expliqué. «Personne ne sera autorisé à entrer dans les lieux publics ou à acheter de la nourriture dans un supermarché à moins de présenter une preuve de vaccination. Dans un premier temps, ce certificat de vaccination électronique sera lié au smartphone d’une personne, mais le sera peu après sous forme de micro ou nanotechnologie injectable dans le vaccin lui-même. Si cela se produit, ce sera vraiment l’accomplissement d’une prophétie du marché de la bête.»

Il a accusé le journal de l’école d’être coupable d’avoir déployé «des sorts standard de contrôle de l’esprit que les gauchistes lancent sur leurs ennemis».

La lettre de Brennan était remplie de réflexions politiquement incorrectes que l’élite mondiale veut désespérément étouffer.

«Je crois que le «n-mot» est un sort de contrôle mental conçu pour nous faire nous détester. Je ne suis pas raciste contre les Noirs, je les aime et je les respecte», a-t-il écrit, ajoutant qu’il ne citait que le mot n «pour essayer de neutraliser son pouvoir».

«Le monde entier est tombé sous le charme d’une élite satanique et mondialiste. Leur objectif final est un gouvernement technocratique et mondial, où tout le monde, Juif ou Gentil, sera micropuce et suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», a écrit Brennan dans le dernier paragraphe de sa lettre.

Sa lettre complète peut être vue ici:

Read this unbelievable statement from a @FerrisState professor placed on administrative leave Monday.



He touches on everything from his use of the n-word, to the legitimacy of the moon landing.



“The entire world has fallen under the spell of a satanic, globalist elite.” pic.twitter.com/2q4WS0UT4h — Samuel J. Robinson (@samueljrob) November 23, 2020

À la suite de ses commentaires sincères, Brennan a été mis en congé pendant que les administrateurs de l’école le dirigent dans la poussière.

«Notre université a été fondée sur le concept que l’éducation est pour tout le monde tout le temps, que tout le monde est le bienvenu ici», a déclaré le président de Ferris Eisler dans un message.

«Nous rejetons fermement ces déclarations, les condamnons et ne les tolérerons pas. Nous avons travaillé avec diligence pour devenir une université plus diversifiée, et ces déclarations démontrent clairement comment une personne peut retarder le travail de plusieurs», a-t-il ajouté.

Alors que les commentaires de Brennan peuvent sembler un peu bizarres, la démesure adoptée par les mondialistes tout au long de la scamdemic COVID-19 montre que le professeur de physique controversé est peut-être sur quelque chose.

Big League politique a rapporté sur la façon dont les masses ont été conditionnés à accepter une « nouvelle normalité » où leur liberté personnelle et les libertés civiles ne sont jamais rétablis à ce qu’ils étaient avant la pandémie:

CNN a confirmé l’évidence: l’élite mondialiste n’a jamais l’intention de revenir à la normale et envisage de rendre permanentes les mesures draconiennes mises en œuvre pendant la pandémie COVID-19. Le correspondant international senior de CNN, Nick Paton Walsh, a écrit l’article révélant l’intrigue. Le monde sera changé à jamais à cause de la COVID-19, alias le fléau de la Chine, et la liberté ne reviendra jamais. «Nous apprenons lentement si les changements de cette année sont permanents. Si le travail – pour les plus chanceux d’entre nous – restera à la maison. Si nous allons moins visiter l’épicerie mais dépenser plus. Si nous trouvons que porter un masque dans le métro fait partie de la vie. Si serrer la main et embrasser deviendra moins courant», a écrit Walsh. Il a écrit que quiconque n’accepte pas que ces changements doivent être permanents et pour le plus grand bien est mentalement malade. «Pourtant, rompre définitivement les liens avec janvier n’est pas nécessairement une mauvaise chose, disent les psychologues. Le danger vient du désir de retour à la normalité, plutôt que de chercher à faire face à tout ce qui nous attend», a écrit Walsh. «Les personnes qui ne s’adaptent pas au changement croient que ce dont elles se souviennent comme «normal» reviendra et retarderont la modification de leurs habitudes quotidiennes ou de leurs perspectives. Ceux qui refusent de porter des masques peut être coupable de partialité de la normalité», a-t-il ajouté. «Comme pour tout, nous découvrirons à quel point nous sommes résilients, et l’avenir peut sembler à nouveau normal, aussi différent soit-il», a conclu Walsh.

Il y a des conséquences majeures pour dire la vérité dans cette ère orwellienne de la répression et la désinformation, mais Brennan vivre comme un héros culte pour avoir le courage de parler avec tant de force contre le système de la bête.

En savoir plus sur: BigLeaguePolitics.com

Oui, Bill Gates a dit cela. Voici la preuve.

Gates et ses sbires insistent sur le fait que le milliardaire n’a jamais dit que nous aurions besoin de passeports numériques pour vaccins. Mais dans une conférence TED de juin 2020, Gates a dit exactement cela. Quelqu’un a édité la déclaration, mais CHD a retrouvé l’original.

(Article de Robert F. Kennedy, Jr. republié de ChildrensHealthDefense.org)

Un burineur a modifié la conférence TED de juin 2020 de Bill Gates pour modifier sa prédiction révélatrice selon laquelle nous aurons tous bientôt besoin de passeports numériques pour vaccins (diapositive 1). Mais après un effort considérable, nous avons retrouvé la vidéo originale (diapositive 2).

Les sbires de Gates sur les nouvelles du câble et du réseau, sa radiodiffusion publique, les médias sociaux et les crapauds vérificateurs de faits insistent tous maintenant sur le fait que Gates n’a jamais dit de telles choses. Ils disent qu’il n’a jamais eu l’intention de nous suivre et de nous tracer avec des puces sous-cutanées ou des tatouages ​​injectés.

Ils rejettent ces propos comme des «théories du complot».

Eh bien, ici, c’est de la bouche du cheval.

En 2019, selon un article de Scientific American non encore purgé, Gates a chargé le Massachusetts Institute of Technology de construire un système de teinture par points quantiques injectable pour tatouer les informations médicales stockées sous la peau des enfants. Le tatouage a été conçu pour être lisible par une application iPhone.

La société de Gates, Microsoft, a breveté une technologie sinistre qui utilise des puces implantées avec des capteurs qui surveilleront l’activité corporelle et cérébrale. Il promet de récompenser les humains conformes avec des paiements en crypto-monnaie lorsqu’ils effectuent des activités assignées.

Gates a également investi environ 20 millions de dollars dans MicroCHIPS, une société qui fabrique des dispositifs à puce, y compris des puces pour implants contraceptifs avec interrupteurs marche / arrêt sans fil pour l’administration de médicaments télécommandée par les autorités médicales.

En juillet 2019, quelques mois avant la pandémie COVID, Gates a acheté 3,7 millions d’actions de Serco, un sous-traitant militaire avec des contrats avec les gouvernements américain et britannique pour suivre et retracer les infections pandémiques et la conformité aux vaccins.

Pour faciliter notre transition vers sa société de surveillance, Gates a investi 1 milliard de dollars dans EarthNow, qui promet de couvrir le monde entier de satellites de vidéosurveillance 5G. EarthNow lancera 500 satellites permettant aux gouvernements et aux grandes entreprises de surveiller en direct presque tous les «coins» de la Terre, fournissant un retour vidéo instantané avec un délai d’une seconde.

La Fondation Bill et Melinda Gates a également acquis 5,3 millions d’actions de Crown Castle, qui possède des antennes d’espionnage 5G, dont plus de 40 000 tours de téléphonie cellulaire et 65 000 petites cellules.

Veuillez faire votre propre copie de ces clips – car le pouvoir de Gates de faire disparaître les faits gênants augmente chaque jour numérique.

Pour en savoir plus: ChildrensHealthDefense.org et FactCheck.news.

Le milliardaire Gates – Le documentaire supprimé avec Body Counts! Premiers symptômes de Covid … chanter, rire et parler! Rapport de données sur les décès dus au vaccin Pfizer! Mise à jour sur les blessures liées aux tests Moderna. Excellentes vidéos!

BILL GATES – LE DOCUMENTAIRE SUPPRIMÉ

Bill Gates est en charge des vaccins et veut réduire la population de 15% s’il fait un vrai bon travail avec les vaccins.

80% des volontaires qui ont pris le vaccin Moderna ont souffert de blessures. Moderna n’a jamais fabriqué de vaccin auparavant et l’entreprise n’a que 10 ans!

https://www.bitchute.com/embed/AwMWiJouZ9Wk/

PREMIERS SYMPTÔMES DE COVID… CHANT RIRE ET PARLER! (SUPPRIMÉ)

Ruse diabolique par un virus de l’esprit.

Vidéo d’Onder Koffer V (avec quelques modifications…)

https://www.youtube.com/channel/UCAUbvAexRcNTaDaCpK3qnLQ

https://www.bitchute.com/embed/rOwf2vX5U8oE/

CAMION QUI A LIVRÉ LE VACCIN LUCIFER À L’IRLANDE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION EST 666?

https://www.bitchute.com/embed/g5xF3RQQohLS/

PFIZER-VACCINE-DEATH-DATA-REPORT-DECEMBRE-2020

TÉLÉCHARGEMENT DU DOCUMENT: https://www.fda.gov/media/144246/download

sh_bund_TiA: https://brandnewtube.com/@sh_bund_TiA

https://brandnewtube.com/watch/pfizer-vaccine-death-data-report-december-2020_9P9oCVzD15iWGUj.html

https://www.bitchute.com/embed/eNcEZ7KsHcJb/

INFIRMIÈRE À NASHVILLE, TENNESSEE PLEAD: «NE PRENEZ PAS LA VACCINATION COVID-19»

Covid-19 Ju Jab a provoqué la paralysie du visage de cette infirmière (Bells Palsy) et a perdu son odorat. Ne prenez pas le vaccin! Toutes les compagnies pharmaceutiques sont dirigées par des juifs, Bill Gates et Donald Trump sont juifs, et ils veulent que tous les non juifs soient morts!

https://www.bitchute.com/embed/I59wZRoWJQg0/

Les liens vers des publications antérieures fortement censurées comme BIN ne présenteront rien qui va à l’encontre de la ligne du parti juif Edomite et supprime le message.

Le principal antiChrist «Le Big Dicktator» est là!

Antonio Guterres à l’ONU luciférienne est le principal antichrist qui sera le seul Dicktator mondial qui dirigera le gouvernement mondial unique pour le NOM (NWO) juif et son nombre équivaut à 666. Il est appelé la petite corne dans Daniel 7.

Notez qu’Antonio Guterres est un juif portugais, Kill Bill est un juif allemand et Dope Francis est un juif argentin. Ces 3 «bites» sont tous des anges déchus et des super-méchants et ils veulent la mort de tous les non-juifs. Certains juifs peuvent être sacrifiés comme lors de la Seconde Guerre mondiale pour atteindre l’objectif juif de prendre le contrôle du monde entier et de faire de tous les autres leur esclave qui parviennent à survivre à leurs vaccins / vaccins Covid-19 / tests Covid-19 / vaccins contre la grippe / tatouages à points quantiques / Neuralink qui sont toutes des marques de la bête plus les pénuries alimentaires et la guerre nucléaire. Les Juifs sont la lignée du serpent satanique du viol d’Eve par Satan et sont en guerre avec le Dieu d’Abraham Isaac et Jacob et son Fils, le roi Jésus, et sa sainte semence, la race blanche qui sont les tribus de Jacob et tous les chrétiens greffés Voir Genèse 3:15 et Jean 8: 44-47 et les liens ci-dessous pour plus d’informations.

Argent réel, poids et mesures égaux et aujourd’hui! Super vidéo! /prophecy/2020/12/real-money-equal-weights-measures-and-today-awesome-video-2516989.html

Nous aurons créé l’utopie! (Youtube Censored Video) – Superbe vidéo de Demon Hunter!

/prophecy/2020/12/we-will-have-created-utopia-youtube-censored-video-awesome-video-by-demon-hunter-2516983.html

Gemma O’Doherty: Aujourd’hui, ils ont été contraints d’admettre que «Covid-19» n’existe pas! Doit voir la vidéo!

/prophecy/2020/12/gemma-odoherty-today-they-were-forced-to-admit-that-covid-19-does-not-exist-must-see-video-2516981.html

Le rabbin dit au pasteur que les juifs régneront sur tout le monde! Excellente vidéo pour comprendre qui dirigera le NOM (NWO)!

/christian-news / 2020/12 / le rabbin dit-au-pasteur-que-les-juifs-régneront-sur-tout le monde-excellente-vidéo-pour-comprendre-qui-dirigera-le-nwo-2591770 .html

Loge maçonnique sur Jérusalem. Excellente vidéo!

/christian-news/2020/12/masonic-lodge-over-jerusalem-excellent-video-2591751.html

L’infiltration communiste et maçonnique de l’Amérique et de l’Église catholique – Dr James Wardner. Excellente vidéo!

/christian-news/2020/12/the-communist-and-masonic-infiltration-of-america-and-the-catholic-church-dr-james-wardner-excellent-video-2591749.html

Loups-garous maçonniques dans l’Utah. Excellente vidéo!

/prophecy/2020/12/masonic-werewolves-in-utah-excellent-video-2516958.html

Michael A Hoffman: Les Rothschild et l’église de Rome. Bonne vidéo!

/christian-news/2020/12/michael-a-hoffman-the-rothschilds-the-church-of-rome-great-video-2591747.html

L’escroquerie du vaccin de la conspiration Covid! Grande vidéo sur la mise à jour des affaires mondiales!

/prophecy/2020/12/the-vaccine-scam-of-the-covid-conspiracy-great-video-on-the-world-affairs-update-2516954.html

LIRE LA SUITE…

Des gens qui tombent comme des mouches du Vax, des hôpitaux vides et des infirmières Tik Tok – Dollar Vigilante

https://www.bitchute.com/embed/CoJK5sgKCQVQ/

Source: Dollar_Vigilante

Visitez Anarchapulco 2021: https://anarchapulco.com

Abonnez-vous à The Dollar Vigilante aujourd’hui: https://dollarvigilante.com/subscribe

INTRO VID: Truesounds & Ras Chanter – Plandemic (Sling Things Riddim): https://youtu.be/IQd1Uek3cbw

Une infirmière attrape la paralysie de Bell après avoir pris un «vaccin»: https://youtu.be/wL2Hc1IzUsc

Un Israélien de 75 ans meurt 2 heures après avoir reçu le vaccin Covid-19: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865

Hôpitaux vides de Commiefornia: https://youtu.be/uRyIQnpjI28

C’est donc Hyde 24 heures plus tard. C’était le pays «tout premier centre de vaccination au volant» à avoir l’air abandonné et fermé aujourd’hui: https://twitter.com/88gaz88/status/1343588966692487175

Bougies dans le noir: https://attendcandles.com/

Infirmières Tik Tok: https://twitter.com/EinsteinsMagic/status/1342947817225011200

AUJOURD’HUI, ILS ONT ÉTÉ FORCÉS D’ADMETTRE QUE «COVID-19» N’EXISTE PAS – SystemsofConsciousness: https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

L’Espagne tient un registre des personnes qui refusent le vaccin Covid-19: https://www.straitstimes.com/world/europe/spain-to-keep-registry-of-people-who-refuse-covid-19-vaccine

« Si nous ne pouvons pas travailler, il ne peut pas travailler. » Le propriétaire du restaurant Breda & Barley dans la banlieue de Los Angeles à Covina, en Californie, a bloqué la voiture de l’inspecteur de la santé avec son camion en signe de protestation après que l’inspecteur de la santé lui ait infligé une amende pour des personnes mangeant à l’extérieur: https://twitter.com/hollandcourtney/status/1343623418910973953

Cette femme a fini avec des masques: https://twitter.com/heckyessica/status/1343389089589059584

Cambridge United a interdit le stade à un « petit nombre » de fans qui ont hué les joueurs en prenant un genou avant leur match avec Colchester au stade Abbey – tandis que d’autres devront suivre des cours sur « l’éducation et la discrimination » avant de pouvoir revenir: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-9082659/amp/Stadium-bans-education-fans-booed-players-taking-knee-Cambridge-United.html

La vaccination COVID des personnes âgées commence dans le monde entier: 1 homme est mort et 4 membres du personnel des maisons de soins infirmiers hospitalisés alors que le gouverneur Newsom commence à vacciner les résidents des maisons de soins infirmiers en Californie

Sommes-nous sur le point de voir des décès massifs parmi les personnes âgées en aidant les centres de soins vivants à cause du vaccin COVID?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Les rapports de causalité dans le monde parmi les personnes âgées et le personnel des centres d’aide à la vie autonome des vaccins expérimentaux COVID ont commencé à faire surface aujourd’hui.

Le Jerusalem Post a rapporté qu’un homme de 75 ans est mort d’une crise cardiaque deux heures après avoir reçu le vaccin expérimental Pfizer, bien que, comme d’habitude, ils veulent assurer au public que sa mort n’avait rien à voir avec le vaccin.

Un homme de 75 ans de Beit She’an est décédé d’une crise cardiaque environ deux heures après avoir été vacciné contre le nouveau coronavirus lundi matin, a rapporté le ministère de la Santé.

Le directeur général du ministère de la Santé, Chezy Levy, a ouvert une enquête sur l’incident. «Nous partageons le chagrin de la famille», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon les rapports, l’homme a été vacciné vers 8 h 30 dans une clinique des services de santé Clalit. Il est resté dans l’établissement, comme d’habitude, pendant une courte période pour s’assurer qu’il n’avait aucun effet secondaire. Quand il s’est senti bien, la clinique l’a libéré.

Les premières conclusions ne montrent pas de lien entre la mort de l’homme et sa vaccination, a déclaré Levy. (Article complet.)

En Allemagne, RT.com rapporte que huit employés de maisons de retraite à Stralsund ont accidentellement reçu cinq fois la dose normale du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech, envoyant la moitié d’entre eux à l’hôpital avec des symptômes de Covid-19.

Mais la société pharmaceutique affirme que ces méga-doses sont de toute façon parfaitement sûres.

Huit travailleurs des maisons de retraite à Stralsund ont reçu cinq fois la dose normale du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech, envoyant la moitié d’entre eux à l’hôpital avec des symptômes de Covid-19 – mais la société insiste sur le fait que la mégadose est sûre. Dimanche, un groupe d’employés de maisons de soins de la ville de Stralsund, dans le nord-est du nord-est, a reçu par accident cinq fois la quantité prescrite de vaccin Covid-19 nouvellement approuvé par Pfizer-BioNTech – le premier jour où l’Allemagne a commencé à vacciner les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite contre le virus. Huit employés ont reçu cinq fois la dose de 30 microgrammes (mcg) du jab, qui a récemment été baptisé Comirnaty. Quatre d’entre eux ont été hospitalisés par «mesure de précaution» après avoir éprouvé des symptômes de type grippal (et de type Covid-19), a révélé lundi l’administrateur du district de Vorpommern-Rügen Stefan Kerth. « Je regrette profondément cet incident », a déclaré Kerth aux journalistes, exprimant « l’espoir » que « les personnes touchées ne souffrent d’aucun effet secondaire grave. » Alors que la dose prescrite pour Comirnaty n’est que de 30 mcg, une porte-parole de BioNTech a insisté sur le fait que les chercheurs avaient expérimenté des «doses accrues» au cours des essais cliniques et constaté que des doses allant jusqu’à 100 mcg étaient tolérées sans «conséquences graves». Cependant, cinq fois la dose normale serait de 150 mcg, deux fois plus qu’une surdose de 100 mcg, et il n’est pas clair si l’un des essais cliniques avait testé des doses aussi élevées. (Article complet.)

En Californie, le bureau du gouverneur Newsom a annoncé aujourd’hui que l’État utilisait les vaccins expérimentaux gratuits de Pfizer COVID de CVS et Walgreens pour injecter les résidents dans les résidences avec assistance, les soins résidentiels et d’autres établissements de soins de longue durée.

SACRAMENTO – Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé aujourd’hui que la Californie a opté pour le partenariat fédéral COVID-19 Pharmacy. Sans frais pour l’État ou le gouvernement local, CVS et Walgreens administreront le vaccin Pfizer aux résidents et au personnel des établissements de soins de longue durée. À partir d’aujourd’hui, CVS et Walgreens commenceront par les maisons de retraite, ce qui prendra environ 3 à 4 semaines, puis vaccineront le personnel et les résidents des résidences-services, des soins résidentiels et d’autres établissements de soins de longue durée. «Vacciner les plus vulnérables d’entre nous est essentiel pour lutter contre ce virus», a déclaré le gouverneur Newsom. «En tirant parti des ressources CVS et Walgreens, nous pouvons déployer efficacement des vaccins auprès des résidents et du personnel de nos établissements de soins de longue durée, qui présentent un risque plus élevé de transmission de Covid – et ce, sans frais pour l’État ou le gouvernement local.» Le programme permettra aux comtés de tirer parti du personnel de CVS et de la pharmacie Walgreens pour administrer le vaccin plus largement, le personnel de la pharmacie se rendant directement dans les établissements de soins. Les établissements de soins infirmiers qualifiés recevront le vaccin du personnel de CVS et Walgreens. Environ 499 maisons de soins infirmiers recevront des vaccins par CVS et 357 par Walgreens. Les vaccins seront administrés par des pharmaciens, des techniciens en pharmacie et des infirmières. Les techniciens en pharmacie participent en vertu d’une récente dérogation du Board of Pharmacy qui nécessite une supervision appropriée en vertu de la loi californienne et une formation spécialisée. (Communiqué de presse complet ici.)

Il faut se demander si ces résidents en résidence assistée comprennent que ce vaccin COVID n’est PAS approuvé par la FDA et que la FDA a émis une autorisation d’utilisation d’urgence illégalement, car des thérapies efficaces pour le traitement COVID sont disponibles et déjà approuvées par la FDA, et qu’elles peuvent refuser légalement de prendre le vaccin expérimental COVID?

Des dizaines de milliers de médecins ont témoigné avoir traité avec succès des patients en utilisant ces médicaments plus anciens, et beaucoup de ces médecins avertissent leurs patients et les gens du monde entier de NE PAS recevoir les vaccins expérimentaux COVID.

Les médicaments que beaucoup de ces médecins utilisent avec succès sont l’hydroxychloroquine et l’ivermectine. (Il est rapporté que l’Afrique du Sud vient d’interdire l’importation d’ivermectine.)

L’autre raison pour laquelle l’autorisation du vaccin expérimental Pfizer COVID par la FDA est illégale est que les essais cliniques utilisés pour justifier son autorisation d’utilisation d’urgence, ont utilisé le test PCR COVID défectueux pour déterminer si les patients des essais cliniques avaient COVID19 ou non.

Le Dr Sin Hang Lee, un expert de renommée mondiale en diagnostics basés sur le séquençage de l’ADN, a déposé un SEJOUR ADMINISTRATIF D’ACTION auprès de la FDA avant que la FDA ne délivre une autorisation d’utilisation d’urgence à Pfizer et Moderna, déclarant que leurs tests étaient défectueux, et que plus des tests fiables étaient nécessaires avant que ces vaccins ne soient utilisés dans le public. Voir:

«Reste d’action» déposé contre la FDA pour arrêter l’approbation du vaccin COVID pour l’utilisation de tests PCR défectueux dans les essais

La FDA a ignoré ce Stay of Action.

Voir également:

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVIDE !!

La vidéo de cet article de notre chaîne Bitchute a maintenant été vue plus de 200 000 fois en moins de 3 semaines. Continuez à partager!

